Coronakrise hat Thailand im Griff

Von: Björn Jahner | 28.03.20

THAILAND: Weltweit verlangen Länder von ihren Bürgern im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie weitreichende Einschränkungen.

So auch in Thailand, wo die Bevölkerung weitreichenden Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung SARS-CoV-2 unterliegt. Die Redaktion appelliert an ihre Leserschaft, den Aufforderungen der thailändischen Behörden unbedingt Folge zu leisten. Informationen zur tagesaktuellen Lage erfahren Sie auf der englischsprachigen Webseite der Abteilung für Krankheitskontrolle des thailändischen Gesundheitsministeriums.