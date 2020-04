Corona-Überblick: Meldungen aus der Welt

Bericht: Schärfere Grenzkontrollen in Deutschland möglich

BERLIN: Das Corona-Krisenkabinett will in Deutschland am Montag über mehr Grenzkontrollen beraten. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» soll in der Sitzung auch über eine mögliche Quarantänepflicht für alle ankommenden Flugreisenden gesprochen werden.

Innenminister Horst Seehofer überlegt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schon seit einigen Tagen, ob es sinnvoll sein könnte, auch an den restlichen Grenzen Kontrollen einzuführen. Bislang gibt es dazu allerdings noch keinen Konsens in der deutschen Regierung. Aktuell gebe es keine Veranlassung, die bestehenden Kontrollen zu ändern, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Berlin.

Seit Mitte März darf an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nur noch einreisen, wer einen triftigen Grund hat, etwa Berufspendler. Auch der Warenverkehr soll ungehindert fließen. Das Innenministerium will dem Bericht zufolge nun auch für die Grenzen nach Polen, Tschechien, Belgien und die Niederlande sowie an den Flughäfen die strengen Einreisebedingungen einführen, um «Umgehungstatbestände» zu verhindern, wie es heißt.

Derzeit kommen demnach täglich 20 000 Menschen aus Drittländern nach Deutschland, die nach Ansicht des Innenministeriums das Coronavirus ins Land bringen könnten. Zusätzlich soll es deshalb eine Quarantänepflicht für alle geben, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen.

In den bislang von Kontrollen betroffenen fünf Ländern seien bislang rund 60 000 Menschen zurückgewiesen worden, die keinen triftigen Grund zur Einreise angeben konnten, berichtete «Spiegel Online» unter Berufung auf das Bundesinnenministerium.

PARIS: Pariser Polizeichef schockiert mit Äußerung über Corona-Patienten

Der Pariser Polizeipräsident Didier Lallement hat mit Äußerungen über Covid-19-Patienten auf der Intensivstation in Frankreich großen Wirbel ausgelöst. «Diejenigen, die heute im Krankenhaus liegen, diejenigen, die auf der Intensivstation liegen, sind inzwischen ... diejenigen, die sich anfangs nicht an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben», sagte er dem Sender BFMTV am Freitag. Nach heftiger Kritik entschuldigte er sich anschließend. «Es ist ein Fehler und ich bereue ihn», sagte Lallement in einem kurzfristig angesetzten Pressestatement.

Es sei nicht seine Absicht gewesen, eine direkte Verbindung zwischen der Missachtung von Gesundheitsanweisungen und der Anwesenheit von Patienten auf der Intensivstation herzustellen, hieß es zuvor in einer Erklärung. «Er wollte die Menschen daran erinnern, dass in diesen Zeiten eine strikte Einhaltung der Ausgangsbeschränkung notwendig ist, um die Gesundheit aller zu schützen.» Lallement erklärte vor der Presse: «Ich weiß, dass ich viele Menschen verletzt habe, die geliebte Menschen im Krankenhaus auf der Intensivstation haben oder die jemanden verloren haben. Niemand sollte sich schuldig dafür fühlen, eine solche Situation, eine solche Tragödie durchzumachen.»

Lallement hatte im vergangenen Jahr im Zuge der Proteste der «Gelbwesten» seinen Vorgänger Michel Delpuech abgelöst. Dieser musste nach Gewalt bei den Protesten seinen Posten räumen. Lallement wurde in der Vergangenheit wiederholt wegen des harten Vorgehens der Polizei bei Demonstrationen kritisiert.

Coronavirus: Zahl der Neuinfektionen in Südkorea weiter unter 100

SEOUL: Bei zuletzt deutlichem Rückgang der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat die Zahl der bisher im Land erfassten Fälle 10 000 überschritten. Am Donnerstag seien 86 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Südkorea gilt mittlerweile unter anderem dank seines rigiden Testprogramms als Vorbild für die Eindämmung des Virus.

Mehr als zwei Monate nach dem ersten Sars-CoV-2-Nachweis im Land wurden bislang offiziell 10 062 Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit dem Virus kletterte um fünf auf 174.

Neben China war Südkorea zeitweise am stärksten vom Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen. Doch nach dem Höhepunkt Ende Februar mit über 900 Neuinfektionen innerhalb eines Tages setzte im März ein deutlicher Abwärtstrend ein.

Noch steigt die Zahl der Neuerkrankungen an, doch zuletzt hat sie sich nach Angaben der Behörden auf etwa 100 pro Tag stabilisiert. Im Vergleich zu Deutschland ist die Zahl der Infektionsfälle in Südkorea gemessen an der Bevölkerungszahl von 51,4 Millionen Menschen gering. Das Gleiche gilt auch für die Zahl der Todesopfer.

Die Behörden riefen die Menschen am Freitag auf, trotz des Abwärtstrends bei den Fallzahlen weiter streng die Kampagne zur Vermeidung sozialer Kontakte zu befolgen. Sorgen bereiten ihnen weiterhin lokale Häufungen von Infektionen in Krankenhäusern oder Kirchengemeinden sowie eine Zunahme von «importierten Fällen». Zahlreiche Südkoreaner kehren aus Angst vor einer Ansteckung aus Ländern zurück, in denen sich das Virus rasch ausbreitet.

Im Mittelpunkt der Epidemie in Südkorea steht aufgrund eines Massenausbruchs unter Anhängern einer christlichen Sekte die südöstliche Millionenstadt Daegu, wo bisher weitaus mehr als die Hälfte aller Infektionen gemeldet wurden.

Chinesische Stadt verbietet Verzehr von Hunden und Katzen

PEKING: Vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs hat die südchinesische Stadt Shenzhen das Essen von Hunden und Katzen verboten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll das Verbot ab dem 1. Mai gelten. Es ist Teil einer weitreichenderen Verordnung, die den Verzehr von Wildtieren untersagt. «Hunde und Katzen haben eine viel engere Beziehungen zum Menschen aufgebaut als alle anderen Tiere», hieß es in einer Erläuterung. Ein solches Verbot sei auch in Industrieländer sowie Hongkong und Taiwan gängige Praxis.

Da der Ursprung des Coronavirus auf einem Markt für Wildtiere in der zentralchinesischen Stadt Wuhan vermutet wird, hatte Chinas Zentralregierung Ende Januar angeordnet, dass der Handel mit Wildtieren untersagt werden soll. Städte und Provinzen haben daraufhin begonnen, Verbote in Kraft zu setzen. Die Verordnung in Shenzhen geht noch weiter und schließt als erste chinesische Stadt auch Hunde und Katzen in das Verbot mit ein.

Anders als in westlichen Vorurteilen verbreitet, ist der Verzehr von Hunden und Katzen in China alles andere als Normalität. In Peking etwa findet man kaum ein Restaurant, das solches Fleisch im Angebot hat. Laut Umfragen haben nur eine Minderheit der Chinesen überhaupt schon einmal Hundefleisch gegessen.

China will der Coronavirus-Opfer gedenken - Flaggen auf Halbmast

PEKING: China will an diesem Samstag der Coronavirus-Opfer im eigenen Land gedenken. Wie der Staatsrat in Peking am Freitag mitteilte, sollen die Flaggen landesweit auf Halbmast gesetzt werden. Zudem soll es drei Schweigeminuten geben.

China gedenkt an diesem Samstag ohnehin traditionell seiner Toten. Während des Qingming-Festes pilgern Angehörige zu den Friedhöfen, wo die Gräber gesäubert werden. Blumen, Essen und andere Gegenstände werden für die Toten abgelegt, außerdem werden Totengeld und Räucherstäbchen verbrannt. Das Datum des Totengedenktags wird nach einem traditionellen Kalender bestimmt und fällt in der Regel auf den 4. oder 5. April.

Nach Angaben der Pekinger Gesundheitskommission sind seit dem Ausbruch des Coronavirus 3322 Menschen auf dem chinesischen Festland an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

«Corona»-Bierbrauer stellt Produktion vorübergehend ein

MEXIKO-STADT: Der Hersteller der Biermarke «Corona» in Mexiko darf wie viele andere Unternehmen des Landes vorübergehend nicht weiter produzieren. Die Brauerei Grupo Modelo fahre derzeit ihre Produktion herunter und stelle sie am Sonntag erst mal ganz ein, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Damit folge man den Anweisungen der mexikanischen Regierung, mit denen die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden solle. Der Bierbrauer betonte, er könne seine Produktion wieder hochfahren, sollte die Regierung eine entsprechende Erklärung für Bier zum Dekret nachreichen.

Mexiko hatte am Montag einen Gesundheitsnotstand ausgerufen und angeordnet, dass nicht unbedingt notwendige Aktivitäten - auch im Wirtschaftsbereich - zunächst bis zum 30. April eingestellt werden. Versammlungen von mehr als 50 Menschen sind verboten. Zudem wurden wegen der Pandemie Strände, etwa in Urlaubsorten wie Cancún und Acapulco, am Donnerstag geschlossen.

Verbindliche Ausgangsbeschränkungen gibt es nicht. Flughäfen, Geschäfte und Restaurants bleiben offen. In Mexiko infizierten sich nach aktuellen Daten der Johns-Hopkins-Unversität im US-Bundesstaat Maryland bisher mehr als 1500 Menschen mit dem Coronavirus, 50 starben.

Chinas Notenbank lockert Reserveanforderungen

PEKING: Die chinesische Notenbank setzt ihren Kurs moderater Lockerungsschritte zur Abmilderung der wirtschaftlichen Corona-Folgen fort. Wie die People's Bank of China am Freitag in Peking mitteilte, soll die Mindestreserve für kleinere Banken um einen Prozentpunkt reduziert werden. Die Maßnahme, die in zwei Schritten Mitte April und Mitte Mai vollzogen werden soll, setze Liquidität von etwa 400 Milliarden Yuan (etwa 52 Milliarden Euro) frei.

Darüber hinaus wird der Zinssatz für Überschussreserven, die die Banken bei der Notenbank halten, reduziert. Zum 7. April soll auch der Mindestreservesatz für diese Einlagen abgesenkt werden.

Die Mindestreserve ist eine Art Pflichtguthaben der Banken bei der Zentralbank. Wird der Satz reduziert, erweitert dies den Spielraum der Banken etwa zur Kreditvergabe. Die chinesische Notenbank arbeitet mit drei Mindestreservesätzen für große, mittlere und kleine Banken. Die kleineren Banken sind vor allem für die mittelständischen und landwirtschaftlichen Betriebe von Bedeutung.

Umfrage zu Corona: Große Mehrheit findet staatliche Eingriffe richtig

BERLIN: Die große Mehrheit der Menschen in Europa und den USA hält laut einer Umfrage die staatlichen Eingriffe im Kampf gegen das Coronavirus für richtig. 85 Prozent finden sie ausreichend oder wünschen sich sogar stärkere Beschränkungen.

Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Zeitung «Die Welt» (Freitag) in acht europäischen Ländern und den USA hervor. In Deutschland halten 44 Prozent die Maßnahmen für ausreichend, sogar strengere Maßnahmen fordern 41 Prozent - zusammengenommen 85 Prozent. Für weniger Maßnahmen sprechen sich 7 Prozent aus. Auch in den besonders stark betroffenen europäischen Ländern, Spanien (92 Prozent), Italien und Frankreich (90 Prozent) ist die Zustimmung sehr hoch. Im Kampf gegen das Coronavirus haben derzeit zahlreiche Regierungen teils weitgehende Beschränkungen des öffentlichen Lebens erlassen.

Indiens Premier Modi: Lichter anzünden gegen Corona-Dunkelheit

NEU DELHI: Indiens Premier Narendra Modi (69) hat die Bürger seines Landes gebeten, am Samstagabend Lichter gegen die Dunkelheit der Coronavirus-Pandemie anzuzünden. Um 21 Uhr (Ortszeit/17.30 MEST) sollten sie neun Minuten lang mit Kerzen, Lampen oder Handytaschenlampen an ihren Türen oder auf den Balkonen stehen und gleichzeitig das Licht in ihren Häusern ausmachen, sagte der Hindu-Politiker bei einer Videoansprache am Freitag.

Modi betonte auch, dass die Leute die Distanz-Regeln einhalten müssten. In Indien herrscht eine dreiwöchige Ausgangssperre. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es im Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt nach China mehr als 2300 bestätigte Covid-19-Fälle, 56 Patienten sind an der Krankheit gestorben. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte jedoch laut mehreren Virologen um einiges höher sein, denn in Indien wird verhältnismäßig wenig getestet.

Mexikos Strände machen wegen Coronavirus zu

MEXIKO-STADT: Mexiko schließt wegen der Corona-Pandemie seine Strände. Entsprechende Verordnungen traten ab Donnerstag nach und nach in Orten wie Cancún und Acapulco in Kraft, nachdem sich die Regierungen der Bundesstaaten am Mittwochabend (Ortszeit) Medienberichten zufolge mit dem nationalen Gesundheitsministerium darauf verständigt hatten. Das Ministerium habe auch die Hotels angewiesen, sie müssten schließen, twitterte der Gouverneur von Baja California Sur, Carlos Mendoza.

Mexiko hatte am Montag einen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nicht unbedingt notwendige Aktivitäten sollen demnach zunächst bis zum 30. April eingestellt werden, Versammlungen von mehr als 50 Menschen sind verboten. Verbindliche Ausgangsbeschränkungen gibt es aber nicht. Flughäfen, Geschäfte und Restaurants bleiben offen. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador ist dafür kritisiert worden, die Krise nicht ernst genug zu nehmen. Bisher wurden in Mexiko 1378 Infektionen mit dem Coronavirus und 37 Todesfälle bestätigt.

Das nordamerikanische Land ist ein beliebtes Urlaubsziel - nicht zuletzt für Studenten aus den benachbarten USA während der «Spring Break» genannten Frühlingsferien. Einem Bericht der «New York Times» zufolge wurden allein unter den rund 70 Angehörigen einer Studentengruppe der University of Texas at Austin, die kürzlich zum «Spring Break» ins mexikanische Cabo San Lucas gereist war, 44 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Mexikos wichtige Tourismusindustrie spürt bereits die Auswirkungen der Pandemie. In der Woche vom 23. bis 29 März verzeichneten die Hotels der beliebtesten Touristenziele des lateinamerikanischen Landes nach Angaben des Tourismusministeriums eine um mehr als 50 Prozent geringere Auslastung als im Vorjahreszeitraum.

Coronavirus droht humanitäre Lage im Sahel zu verschärfen

JOHANNESBURG: In den afrikanischen Sahelstaaten Burkina Faso, Niger und Mali droht der Kampf gegen das Coronavirus eine nahende humanitäre Krise zu verschärfen. «Hier verstärkt eine Krise die andere Krise und die Situation droht, aus dem Ruder zu laufen», sagte WFP-Regionaldirektor Chris Nikoi am Donnerstag bei der Vorstellung einer von UN-Welternährungsprogramm (WFP) sowie verschiedenen Hilfsorganisationen erstellten Studie. Mehr als fünf Millionen Menschen litten dort bereits unter schwerem Hunger. Die auch von islamistischem Terror erschütterte Region mit einem der schwächsten Gesundheitssysteme der Welt laufe Gefahr, dass die Lage weiter eskaliere.

«Die Menschen stehen am Abgrund - wir müssen jetzt handeln, um Leben zu retten», warnte Nikoi. Ab Juni würden in der Zeit zwischen dem Verbrauch der letzten und der neuen Ernte mit 2,1 Millionen Menschen dreimal so viele Afrikaner Hunger leiden wie noch im Jahr zuvor, als im gleichen Zeitraum 680 000 Personen betroffen waren. Zudem habe sich die Zahl der Vertriebenen im zentralen Sahel vervierfacht.

Die Familien würden durch extremistische Gewalt aus ihrer Heimat vertrieben und seien fast vollständig auf externe Hilfe angewiesen. In Mali und anderen Ländern der Sahelzone sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. An der UN-Mission in Mali (Minusma) ist auch die Bundeswehr mit bis zu 1100 Soldaten beteiligt.

Gerade weil die Corona-Krise die humanitäre Arbeit auf die Probe stellt, benötigt das WFP nach eigener Schätzung bis August dringend 208 Millionen US-Dollar, um weiter Überlebenshilfe leisten zu können. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Gyde Jensen (FDP), forderte vor dem Hintergrund von der Bundesregierung die Umwidmung bereits freigegebener Gelder. «Um auf solche dramatischen Entwicklungen zu reagieren, muss die Bundesregierung größtmögliche Flexibilität für den Einsatz der Mittel gewährleisten», mahnte sie. Länder wie China und Russland müssten sich nun ebenfalls beteiligen.

«De Standaard»: Regierung hätte eher für Mundmasken sorgen müssen

BRÜSSEL: Auch in Belgien mangelt es an Mundmasken und Schutzkleidung. Dazu meint die Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Dass überall in der Welt Mundmasken fehlen, ist keine Entschuldigung mehr. Drei Monate nach dem Corona-Ausbruch in China und sechs Wochen nach dem in Italien prüft das Wirtschaftsministerium jetzt, welche belgischen Betriebe ihre Produktion anpassen können, um Mundmasken sowie Schutzhandschuhe und -kleidung herzustellen. Es war falsch, keine strategische Reserve anzulegen. Aber hätte die Regierung wirklich nicht früher eingreifen und die Industrie bei der Anpassung ihrer Fertigungslinien an diese Notsituation unterstützen müssen?

Nun droht die Polizei mit Streik, wenn sie keine Mundmasken bekommt. Sollten Polizisten hinschmeißen, wäre das zwar schlimm. Wenn aber die Pflegekräfte aus Protest ihre Jobs an den Nagel hängen, bekämen wir nicht nur eine zusätzliche Gesundheitskrise, sondern eine humanitäre Katastrophe.»

«Die Presse»: Nach Covid-19 kommt die Schuldenkrise

WIEN: Den Streit um die von Italien, Spanien, Frankreich geforderten Euro-Bonds verdeckt ein größeres Problem, schreibt «Die Presse» am Freitag in Wien:

«In Wirklichkeit geht es um etwas anderes: nämlich darum, dass diese drei EU-Mitglieder mit viel zu hohen Schuldenständen vom Virus überrascht worden sind. Wenn die Folgen von Corona mit den Folgen des großen Finanzkrachs von 2008/09 vergleichbar sind (und das ist noch eine sehr optimistische Annahme), dann werden Frankreich und Spanien am Ende der Krise so stark verschuldet sein wie Italien heute - nämlich mit rund 140 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und Italien wird dort stehen, wo sich Griechenland heute befindet - mit 180 Prozent des BIPs in den Miesen. Wie die Eurozone unter diesen Bedingungen ihre Geschäfte weiterführen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen schleierhaft.»

«The Guardian»: EU-Gegner werden in der Corona-Pandemie stärker

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag den Streit um Forderungen nach europäischen Gemeinschaftsanleihen, sogenannten Corona-Bonds:

«Als Frankreich und acht andere EU-Mitglieder europaweite «Corona-Bonds» zur Hilfe für die am schlimmsten betroffenen Länder forderten, vertiefte sich der Graben zwischen Nord und Süd. Deutschland, die Niederlande, Österreich und Finnland lehnten ab. (...) Wenn Frankreich und Deutschland, die so oft die treibende Kraft einer effektiven EU waren, in entgegengesetzte Richtungen ziehen, gerät die EU ins Wanken. Es scheint bezeichnend, dass die Italiener, wenn sie auf ihre Balkone gehen, um ihre Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu unterstützen, ihre Nationalhymne singen und nicht die «Ode an die Freude» der EU. Es sollte auch nicht überraschen, dass Europas berühmtester Integrationspolitiker, Jacques Delors, sich aus dem Ruhestand meldete, um zu warnen, dass die Abkehr von der Solidarität «eine tödliche Gefahr für die Europäische Union» darstelle. Delors hat Recht. Die zentrifugalen Kräfte Europas werden in der Pandemie immer stärker - und ausnahmsweise ist der Brexit nicht hauptsächlich schuld daran.»