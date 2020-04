Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Wochentag

Vietnam in Sorge bezüglich der Übertragungsrisiken von COVID-19

HANOI: Trotz frühzeitiger, drastischer Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 habe die Übertragung durch die Bevölkerung die Ausbreitung der Krankheit zugenommen, sagte der stellvertretende Premierminister Vu Duc Dam am Mittwoch und forderte die gesamte Nation auf, in Alarmbereitschaft zu bleiben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums (MoH) handelte es sich bei 156 der landesweit registrierten 251 Infektionen am Mittwochmorgen um importierte Fälle, was 62,6 Prozent ausmachte. Die restlichen 95 Personen zogen sich die Krankheit bei anderen Patienten in Vietnam zu.

Die zuständige Gesundheitsbehörde werde den Ausbruch von Covid-19 streng kontrollieren und eine Strategie der Prävention, Berichterstattung, Isolierung, Zoneneinteilung und Eindämmung anwenden. Es sei in den kommenden Tagen mit weiteren Infektionen zu rechnen. Die soziale Distanzierung sei eine wesentliche Lösung, um die Ausbrüche im Land zu stoppen. (Viet Nam News/ANN)

Kambodscha: Gesetz voraussichtlich nächste Woche

PHNOM PENH: Premierminister Hun Sen sagt an einer Pressekonferenz, dass der Gesetzesentwurf, welcher das Königreich inmitten der Covid-19-Pandemie in den Ausnahmezustand versetzen soll, voraussichtlich nach dem Khmer-Neujahr verabschiedet werden wird.

Das Gesundheitsministerium bestätigte am Dienstag eine weitere Infektion, wodurch sich die Gesamtzahl der im Königreich gemeldeten Fälle auf 115 erhöhte. Von dieser Zahl sind 58 aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der jüngste Fall wurde bei einer 27-jährigen Vietnamesin festgestellt.

Wenn die Situation außer Kontrolle gerät, werden wir das neue Gesetz durchsetzen müssen. "Kambodscha befindet sich nicht in einer Notsituation, aber wir müssen es jetzt in der Hand haben", sagte Hun Sen und fügte hinzu, dass er es nicht anwenden wolle, weil es die Bürgerrechte und das Wirtschaftswachstum untergraben würde. Das Gesetz habe auch viele Nebenwirkungen, sagte er, ohne näher darauf einzugehen. (The Phnom Penh Post/ANN)

Laos: Zwei neue Fälle tragen Covid-19-Infektionen auf 14

VIENTIANE: In Laos wurden zwei weitere Covid-19-Fälle bestätigt, und die Gesamtzahl ist auf 14 gestiegen.

Die neuen Infektionsfälle wurden bestätigt, nachdem die dreiwöchigen Restriktionsmaßnahmen der Regierung (vom 1. bis 19. April) zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus Wirkung zeigen. Die beiden zusätzlichen Covid-19-Positiven wurden unter 73 Verdachtsproben identifiziert, teilte der stellvertretende Leiter der National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control, Prof. Dr. Phouthone Muongpak, stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe mit. (Vientiane Times/ANN)

Indonesien macht Gesichtsmasken zur Pflicht

JAKARTA - Die indonesischen Gesundheitsbehörden haben das Tragen von Gesichtsschutzmasken für die Bürger zur Pflicht gemacht, wenn sie sich ins Freie begeben. Dies ist eine harte neue Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, das im Land fast 200 Menschen getötet und fast 2.300 infiziert hat.

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums für Krankheitsbekämpfung und -prävention, Dr. Achmad Yurianto, sagte, jeder müsse in der Öffentlichkeit Masken tragen, in Übereinstimmung mit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

"Chirurgische Masken und N95-Masken sind nur für medizinisches Personal bestimmt. Bitte benutzen Sie Stoffmasken. Das ist wichtig, denn wir wissen nicht, ob es viele Menschen ohne Symptome gibt", sagte er auf einer täglichen Pressekonferenz.

Indonesien meldete am Sonntag 181 neue Fälle von Coronaviren, womit sich die Gesamtzahl der Infektionen im Land auf 2.273 erhöht hat. In einem Zeitraum von 24 Stunden gab es weitere sieben Todesfälle, womit die Gesamtzahl der Todesfälle in der viertbevölkerungsreichsten Nation der Welt auf 198 gestiegen ist, was die Höchste in Südostasien darstellt. Die Zahl der genesenen Patienten stieg um 14 auf 164. (Jakarta Post/ANN)

Quarantäne für die Insel Luzon wurde verlängert

MANILA: Präsident Rodrigo Duterte hat der Verlängerung der verstärkten Quarantäne für Luzon, der größten Insel der Philippinen, bis zum 30. April zugestimmt.

Dies teilte am Dienstag die Arbeitsgruppe „COVID-19“ mit. Die verstärkte Maßnahme setze den öffentlichen Verkehr aus, beinhaltet das Verbot von Massenversammlungen und die vorübergehende Schließung einiger Geschäfte mit Ausnahme von Krankenhäusern, Lebensmittel- und Drogeriegeschäften und anderen wichtigen Einrichtungen an. Auf den Philippinen wurden bisher 3.660 Fälle von COVID-19 und 163 Todesfälle verzeichnet. (Inquirer/ANN)

ZÜRICH: «Tages-Anzeiger»: Keine richtige Freude über Lockdown-Ende

Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, will den Corona-Lockdown ab Ende April schrittweise lockern. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Man nimmt es zur Kenntnis - und mag sich doch nicht so richtig freuen. Aus konjunktureller Sicht ist ein baldiges Ende der Verbote zwar sicher wünschenswert: Jeder zusätzliche Lockdown-Tag ist für die Wirtschaft toxisch. Zugleich sind wir aber weit davon entfernt, die Pandemie überwunden zu haben. Am 26. April, wenn der Bundesrat die Rückkehr zur Normalität einläuten will, wird der überwiegende Teil der Bevölkerung gegen Covid-19 nicht immun sein. Bis ein Impfstoff verfügbar ist, werden Monate vergehen. Sollte der Bundesrat die Verbote erst aufheben und danach reinstallieren, weil die Fallzahlen wieder steigen: Es wäre, auch für die Wirtschaft, die schlimmstmögliche Entwicklung.»