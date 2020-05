Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Sonntag

Wahlkommission: Polen soll binnen 14 Tagen neues Wahldatum nennen

WARSCHAU: Der Sprecher des Unterhauses in Polen muss in den nächsten zwei Wochen ein neues Datum für die Präsidentenwahl bekanntgeben. Das teilte der Leiter der staatlichen Wahlkommission am Sonntagabend mit. Der Termin müsse innerhalb der nächsten 60 Tage nach der Bekanntgabe liegen, sagte Sylwester Marciniak.

Ursprünglich sollte die Präsidentenwahl am Sonntag über die Bühne gehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Abstimmung mit einem juristischen Trick verschoben. Der Wahltermin war offiziell nicht abgesagt worden. Der Tag sollte nur verstreichen, die nicht organisierte Abstimmung dann vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt werden. Eine Einigung auf einen Termin und den genauen Ablauf in Zeiten der Corona-Krise ließ aber auf sich warten.

Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) strebte eine reine Briefwahl an, um den neuen Präsidenten zu bestimmen. Dafür wurde eigens ein neues Gesetz über die Abstimmung auf dem Postweg verabschiedet. Kritiker befürchten, dass es Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse geben könnte. Die Opposition hatte eine Verschiebung des Urnengangs bis zum Herbst gefordert, um auch in Zeiten der Coronavirus-Epidemie ihren Wahlkampf organisieren zu können.

New Yorks Corona-Todeszahlen fallen weiter langsam

NEW YORK: Nach Wochen der Ausgangsbeschränkungen gehen die coronabedingten Todeszahlen im besonders hart getroffen US-Bundesstaat New York weiterhin langsam zurück.

207 Menschen seien innerhalb von 24 Stunden an Covid-19 gestorben, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntag bei seiner täglichen Pressekonferenz mit. Damit fällt die Tages-Zahl der Opfer weiter, jedoch langsamer als sie im März und April angestiegen war, als bis zu 800 Menschen pro Tag an dem Virus starben. In dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern, von denen knapp die Hälfte in der Metropole New York leben, haben sich bislang fast 330.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Mehr als 26 000 starben.

26.380 Corona-Tote in Frankreich - täglicher Anstieg sinkt

PARIS: Mit 70 Corona-Toten in den vergangenen 24 Stunden hat Frankreich die niedrigste tägliche Todesrate seit Beginn der strengen Ausgangsbeschränkungen verzeichnet. Insgesamt seien seit Beginn der Epidemie 26.380 Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Niedriger war der Wert zuletzt am 17. März mit 27 Toten - im Laufe dieses Tages begannen in Frankreich die Ausgangsbeschränkungen. Damals wurden die Toten in Altenheimen allerdings noch nicht mitgezählt.

Am Wochenende sind die Werte allerdings häufig niedriger als unter der Woche. Häufig werden dann noch Tote nachgemeldet. Das gilt besonders für die Altenheime - deren Werte waren sowohl am Samstag als auch Sonntag sehr niedrig. Am Montag sollen die Beschränkungen in Frankreich erstmals schrittweise gelockert werden. «Die Epidemie ist immer noch aktiv und entwickelt sich weiter, und wir müssen unsere Bemühungen fortsetzen, sie so weit wie möglich einzudämmen», warnte das Ministerium.

Frankreich lockert schrittweise strenge Ausgangsbeschränkungen

PARIS: In Frankreich werden ab Montag die strengen Ausgangsbeschränkungen schrittweise gelockert. Die Menschen im Land dürfen wieder ohne Passierschein und triftigen Grund vor die Tür gehen, Sport oder Spaziergänge sind nicht mehr örtlich und zeitlich begrenzt. Die Geschäfte sollen wieder öffnen - Restaurants und Bars bleiben aber zu. Auch die Schulen öffnen schrittweise wieder für einige Jahrgänge, ebenso die Krippen. Im Nah- und Fernverkehr gilt Maskenpflicht.

Wer sich mehr als 100 Kilometer von seinem Wohnort fortbewegen möchte, braucht weiterhin eine Bescheinigung und darf dies nur aus dringenden familiären oder beruflichen Gründen. Auch die Einreisebeschränkungen nach Frankreich bleiben noch mindestens bis zum 15. Juni bestehen.

In Paris droht ein Verkehrschaos. Zu den Stoßzeiten sollen vorrangig nur Menschen mit einer Bescheinigung ihres Arbeitgebers den Nahverkehr benutzen dürfen. So soll sichergestellt werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. In den Bahnhöfen und Zügen wurden Markierungen angebracht. Gleichzeitig sind rund 60 Metro-Stationen geschlossen und nur 75 Prozent der Züge fahren. Die Stadt hat zusätzliche Radwege eingerichtet.

«Zahlentheater»: Britischer Statistikexperte kritisiert Regierung

LONDON: Ein von der britischen Regierung häufig zitierter Statistiker hat schwere Vorwürfe gegen deren Kommunikationsstrategie in der Corona-Krise erhoben. Die tägliche Vorstellung statistischer Daten gleiche eher dem «Zahlentheater» eines PR-Teams statt zu informieren, sagte Professor David Spiegelhalter von der Universität Cambridge der BBC am Sonntag. «Ich wünsche mir einfach, dass die Zahlen von Leuten zusammengestellt werden, die ... Bescheid wissen», so der Wissenschaftler. Der Statistiker war von der Regierung zitiert worden, um Kritik am Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie zurückzuweisen.

Spiegelhalter hatte sich Ende April in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung «The Guardian» gegen das direkte Gegenüberstellen von Opferzahlen verschiedener Länder ausgesprochen. Zu groß seien die Unterschiede in der Erhebung der Statistiken und die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern. Er wurde damit mehrfach von Regierungsmitgliedern - unter anderem Premierminister Boris Johnson - zitiert, als Großbritannien bei der offiziellen Zahl der Corona-Toten andere europäische Länder wie Spanien und zuletzt Italien überholte. In keinem anderen Land Europas wurden inzwischen mehr Tote gezählt als im Vereinigten Königreich. Bis Samstag waren es mehr als 31.500.

Johnson wollte noch am Abend einen Plan für das weitere Vorgehen in der Corona-Krise vorstellen. Medienberichten zufolge gehört dazu ein mehrstufiges Warnsystem. Mit weitgehenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen wird in Großbritannien derzeit noch nicht gerechnet.

Russland reißt 200.000er-Marke bei Corona-Infektionen

MOSKAU: Russland hat bei der Zahl der registrierten Corona-Infizierten die Marke von 200.000 überschritten. Erneut kamen am Sonntag mehr als 11 000 Infektionen mit dem Coronavirus hinzu, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Mehr als die Hälfte davon entfielen auf die Hauptstadt Moskau, wo seit mehr als einem Monat strenge Ausgangssperren gelten.

Trotz der massiven Zuwächse soll an diesem Dienstag das Arbeitsleben in Russland in vielen Bereichen wieder starten. Dann endet offiziell die von Kremlchef Wladimir Putin vor mehr als einem Monat angesetzte arbeitsfreie Zeit. In Moskau etwa dürfen Baustellen und Industriebetriebe wieder öffnen. Geschäfte bleiben aber geschlossen. Zudem gilt in der größten Stadt Europas eine Handschuh- und Schutzmaskenpflicht in Verkehrsmitteln.

Die Zahl der Toten in Russland wurde mit 1915 angeben - ein beispiellos niedriger Wert im Vergleich zu anderen schwer betroffenen Ländern. Mediziner hatten dies damit erklärt, dass auf den Sterbeurkunden andere Todesursachen wie etwa eine Lungenentzündung angegeben würden. Demnach werden nur eindeutige Covid-19-Todesfälle als solche gelistet. 34 306 Menschen galten als genesen.

Japan erwägt Aufhebung des Notstands in weiten Landesteilen

TOKIO: Die japanische Regierung erwägt eine vorzeitige Aufhebung des Corona-Notstands in den meisten Provinzen des Landes. Wie japanische Medien am Sonntag unter Berufung auf Regierungsvertreter berichteten, will die Regierung den wegen der Pandemie eigentlich bis 31. Mai verhängten Notstand in 34 der 47 Präfekturen möglicherweise schon am kommenden Donnerstag aufheben.

Die übrigen Provinzen, darunter der Großraum Tokio sowie Osaka und Kyoto, gelten weiter als Gebiete, wo «besondere Vorsicht» geboten sei. Notstand bedeutet in Japan keine harte Abschottung wie in Europa. Die Bürger sind nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben.

Japan zählte bis Sonntag mehr als 16.400 Infektionsfälle und über 630 Tote, wie der TV-Sender NHK berichtete. Der Trend der Neuinfektionen zeigt nach amtlichen Angaben inzwischen nach unten. In der stark betroffenen Hauptstadt Tokio wurden am Sonntag laut NHK lediglich 22 weitere Fälle bestätigt. Damit liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tokio seit fünf Tagen unter der Marke von 40.

Corona-Verdacht: Brasilianischer Schriftsteller Sant'Anna gestorben

RIO DE JANEIRO: Der brasilianische Schriftsteller Sérgio Sant'Anna ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in einem Krankenhaus in Rio de Janeiro, wie das Nachrichtenportal G1 am Sonntag unter Berufung auf die Klinik berichtete. Seine Schwester Sonia Sant'Anna bestätigte den Tod ihres Bruders. «Sérgio ist von uns gegangen», schrieb sie auf Facebook. Der Autor war vor wenigen Tagen mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in das Hospital gebracht worden.

Sant'Anna gilt als wichtiger Vertreter der urbanen, modernen Literatur Brasiliens. Er schrieb Romane, Erzählungen und Kurzgeschichten. Viermal wurde er mit dem wichtigen brasilianischen Literaturpreis Prêmio Jabuti ausgezeichnet. Seine Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschienen die Romane «Amazone» und «Die Wahrheit über den Fall Antônio Martins» sowie die Erzählbände «Das kosmische Ei» und «Die Statistin».

In Afrika entführte Italienerin nach 18 Monaten wieder frei

ROM: Rund eineinhalb Jahre nach ihrer Entführung in Kenia ist eine italienische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation wieder frei. Silvia Romano landete am Sonntag am Flughafen in Rom. Die junge Frau war im November 2018 vermutlich von islamistischen Terrormilizen verschleppt worden. Sie soll in der Nähe von Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, befreit worden sein. Regierungschef Giuseppe Conte dankten den Geheimdiensten für die geleistete Arbeit.

Die Frau aus Mailand hatte für die Hilfsorganisation Africa Milele Onlus in Kenia gearbeitet, bevor sie entführt wurde. «Für Silvia waren es 18 Monate großen Leidens. Für ihre Familie waren es 18 Monate Schmerz», erklärte Außenminister Luigi Di Maio auf Facebook. Trotz der strikten Corona-Beschränkungen umarmte Romano - die mit Kopftuch und einem traditionellen Gewand aus dem Flugzeug stieg - Familienangehörige bei der Ankunft.

Hunderte Polizisten in Indien positiv auf Corona getestet

NEU DELHI: Im westindischen Bundesstaat Maharashtra sind annähernd 800 Polizisten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den insgesamt 786 Beamten seien sieben an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Alle Polizisten über 55 Jahre wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben.

Maharashtra, dessen Hauptstadt die Finanzmetropole Mumbai ist, ist einer der am stärksten vom Virus getroffenen Bundesstaaten in dem 1,3 Milliarden Einwohner zählenden Land. Rund 30 Prozent der bislang rund 63.000 registrierten Fälle wurden dort gemeldet. Mehr als 1700 Menschen sind bisher landesweit in Verbindung mit dem Virus gestorben.

Reisen nach Korsika weiter größtenteils verboten

PARIS: Trotz der Lockerungen ab Montag bleibt die Bewegungsfreiheit in Frankreich eingeschränkt - das gilt auch für die Mittelmeerinsel Korsika. Für den Personenverkehr zwischen dem Festland und Korsika gelte in beiden Richtungen weiterhin das Prinzip des Reiseverbots, teilte die zuständige Präfektur am Sonntag mit.

«Wie vor dem 11. Mai wird es nämlich nur möglich sein, zwischen Korsika und dem Festland aus zwingenden persönlichen oder geschäftlichen Gründen zu reisen», heißt es. Wer eine Fähre nehmen wolle, müsse eine entsprechende Bescheinigung mit sich führen. Die Regelung gelte mindestens bis zum 2. Juni. Auch die Einreise aus dem Ausland auf die Ferieninsel - insbesondere aus Italien - bleibe verboten.

Der Sender France 3 berichtete, dass zwar einige Fährlinien, bei denen der Verkehr seit der Ausgangssperre auf Frachtverkehr begrenzt wurde, wieder Passagiere transportieren dürften. Allerdings sei dies entsprechend der Verordnungen der Regierung nur aus zwingenden Gründen möglich. Ab Montag können die Menschen im ganzen Land zwar wieder ohne Passierschein vor die Tür. Für Reisen von mehr als 100 Kilometer Entfernung zur Wohnung sind aber weiterhin eine Bescheinigung und ein triftiger Grund notwendig - diese Regelung werde auch mit Blick auf Korsika angewandt, so die Präfektur.

Erster Antigentest auf das Coronavirus in USA zugelassen

SILVER SPRING: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat erstmals einem Antigentest auf das Coronavirus eine Notfallgenehmigung erteilt. Es handele sich dabei um eine neue Kategorie von Test, die innerhalb von Minuten Ergebnisse liefern könne, schreibt die FDA. Bei dem Antigentest werden Proteinfragmente von Sars-CoV-2 aus Nasenabstrichen nachgewiesen. Damit unterscheidet sich die Untersuchung von Gentests, bei denen Viren-Erbgut in Abstrichen nachgewiesen wird, und von Antikörpertests, bei denen vom Immunsystem gebildete Antikörper im Blut nachgewiesen werden.

Ein Vorteil der Antigentests ist laut FDA, dass sie sehr schnell Ergebnisse liefern. Allerdings seien sie weniger sensitiv als Gentests, ihnen rutschen also mehr Infektionen durch.

Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) konnte am Sonntag zunächst keine Auskunft dazu geben, wie es um eine Zulassung solcher Antigentests in Deutschland steht. Eine Infektion wird in Deutschland in aller Regel mit einem Gentest festgestellt. Außerdem laufen Untersuchungen mit Antikörpertests, um zu bestimmen, wieviele Menschen bereits mit dem Virus in Kontakt waren.

Coronavirus-Krise: French Open im Tennis auch ohne Zuschauer möglich

PARIS: Die Organisatoren der French Open erwägen, dass Tennis-Grand-Slam-Turnier im Zuge der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer zu veranstalten. «Wir schließen keine Option aus», sagte der französische Tennisverbands-Präsident Bernard Giudicelli dem «Journal du Dimanche». Bei einer Austragung ohne Publikum könne ein Teil der Einnahmen, wie TV- und Sponsorengelder, noch generiert werden. Dies solle nicht außer Acht gelassen werden.

Die Organisatoren hatten das wichtigste Sandplatz-Turnier, das eigentlich Ende Mai beginnen sollte, aufgrund der Pandemie eigenmächtig verschoben. Bislang war der Klassiker für den 20. September bis 4. Oktober terminiert, das Turnier soll möglicherweise aber noch eine Woche später beginnen. Derzeit ist die Tennis-Szene bis zum 13. Juli ausgesetzt.

Montenegro wirbt für sich als bald «coronafreies Urlaubsland»

PODGORICA: Das kleine Adrialand Montenegro wirbt für sich selbst als ein Urlaubsland, in dem die Corona-Pandemie bald keine Gefahr mehr darstelle. «Montenegro ist auf dem Weg, ein coronafreies Urlaubsziel zu werden!», teilte Ministerpräsident Dusko Markovic am Sonntag über Twitter mit. In den kommenden Wochen werde man das Land für die Touristensaison vorbereiten, fügte er hinzu.

Zuletzt hatte die Regierung in Podgorica zu erkennen gegeben, dass sie am 1. Juli mit dem Beginn der Urlaubssaison rechne. Die Erwartung ist, dass vor allem Urlauber aus Nachbarländern wie Serbien und Bosnien wieder nach Montenegro kommen. Experten traten mit Vorschlägen hervor, wie sich coronabedingte Abstandsregeln an den Stränden und in Hotelanlagen umsetzen ließen.

In den letzten vier Tagen wurden in Montenegro keine Neuansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Bis zum Sonntag waren nachweislich 324 Menschen erkrankt. Neun von ihnen starben mit dem Coronavirus.

Conte: Urlaub in Italien nicht auf dem Balkon

Rom (dpa) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat seinen Landsleuten in der Corona-Krise Hoffnung auf einen Sommerurlaub am Strand gemacht. «Diesen Sommer werden wir nicht auf dem Balkon verbringen, und die Schönheit Italiens wird nicht in Quarantäne bleiben. Wir können ans Meer fahren, in die Berge, unsere Städte genießen», sagte Conte der Zeitung «Corriere della Sera» (Sonntag). Ob Touristen aus dem Ausland kommen dürfen, sagte er nicht.

Derzeit dürfen die Italiener nicht von einer Region in die andere fahren - nur aus triftigen Gründen. Es sei noch nicht klar, wann genau die Menschen wieder reisen könnten, sagte Conte. «Wir warten auf die Entwicklung des epidemiologischen Rahmens, um genaue Angaben zu Daten und Planung zu machen.» Die Zahl der Neuansteckungen in Italien geht seit längerem zurück.

Die meisten Strände sind derzeit gesperrt. Mancherorts setzen sich Leute über das Verbot hinweg. In Sizilien zum Beispiel sorgten Bilder von vollen Stränden und Menschen im Meer für Aufsehen. Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando sprach von verantwortungslosem Verhalten. «Wir dürfen das Leben nicht riskieren in einer so heiklen Phase», erklärte er auf Facebook. Sizilien ist wie andere Regionen im Süden nicht stark von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen.

Junger Surfer stirbt bei Hai-Attacke vor Kalifornien

SAN FRANCISCO: Ein Surfer ist vor der Küste Kaliforniens von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Der 26-Jährige starb noch vor Ort, wie die Parkbehörde des US-Bundesstaates am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach am frühen Nachmittag rund 90 Meter vor dem Manresa State Beach bei Santa Cruz. Um welche Art Hai es sich gehandelt habe, sei nicht bekannt.

Die Gewässer in der näheren Umgebung wurden daraufhin für fünf Tage für Schwimmer und Wellenreiter gesperrt. Zudem seien Warnschilder aufgestellt worden. Der Strand selbst ist zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie von 11.00 bis 17.00 Uhr geschlossen, ausgenommen sind Wassersportler.

Israel öffnet Kindergärten und Krippen wieder

TEL AVIV: In Israel können eine halbe Million Kinder wieder in Kindergärten und Krippen gehen. Nach fast zwei Monaten Sperre wegen der Corona-Krise öffneten am Sonntag zu Beginn der israelischen Arbeitswoche viele Einrichtungen wieder. Häufig ist die Zahl der Kinder jedoch wegen der Hygienevorschriften beschränkt. Aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus wollen viele Eltern ihren Nachwuchs trotzdem noch nicht wieder in den Kindergarten schicken.

Vor einer Woche hatte Israel mit der schrittweisen Öffnung der Schulen begonnen. Die Menschen dürfen sich wieder frei bewegen. Es gilt jedoch weiter Maskenpflicht. Am 31. Mai sollen Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni will man dann alle Versammlungsbeschränkungen aufheben. Bedingung für alle Lockerungen ist nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanjahu, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder über mehr als 100 pro Tag steigt.

Israel kam bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.454 Menschen nachgewiesen. 11.376 sind wieder genesen. 247 Menschen starben.

Bischofskonferenz distanziert sich von Corona-Schreiben

BERLIN: Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich deutlich von einem Schreiben gegen die Corona-Beschränkungen distanziert, das auch von mehreren Bischöfen unterzeichnet worden ist. «Die Deutsche Bischofskonferenz kommentiert grundsätzlich keine Aufrufe einzelner Bischöfe außerhalb Deutschlands. Allerdings füge ich hinzu, dass sich die Bewertung der Corona-Pandemie durch die Deutsche Bischofskonferenz grundlegend von dem gestern veröffentlichten Aufruf unterscheidet», erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Schreiben mit dem Titel «Ein Aufruf für die Kirche und für die Welt - an Katholiken und alle Menschen guten Willens» werden die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. «Es sind Tatsachen, dass unter dem Vorwand der Covid-19-Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt wurden, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit», heißt es unter anderem. Und weiter: Man habe Grund zu der Annahme, «dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen». Auf diese Weise wollten sie dauerhaft «Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung und der damit verbundenen Kontrolle über Personen und der Verfolgung all ihrer Bewegungen» durchsetzen. «Diese illiberalen Steuerungsversuche sind der beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht.»

Der Aufruf ist eine Initiative des früheren Päpstlichen Botschafters in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano. Zu den Unterzeichnern gehört neben anderen katholischen Geistlichen auch der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der von 2012 bis 2017 Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre war. Müller hatte sich zuletzt auch gegen Gottesdienstverbote in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Im Februar hatte Müller die Entscheidungsfindung beim Synodalen Weg der katholischen Kirche mit dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten verglichen und damit Empörung ausgelöst.

Pesic über Basketball-Plan: Werden Spieler keinen Risiken aussetzen

MÜNCHEN: Marko Pesic vom FC Bayern will der Kritik von Profis an der Saisonfortsetzung der Basketball-Bundesliga mit Aufklärung über die Pläne entgegentreten. Sobald das Hygiene- und Sicherheitskonzept den Profis am Montag im Detail erklärt werde, «werden viele Fragen, die die Spieler haben, beantwortet sein, viele Sachen werden relativiert sein», sagte der Geschäftsführer der Münchner Basketballer am Samstagabend im ZDF-«Sportstudio».

Die BBL hatte am Donnerstag ein Konzept bei den Behörden eingereicht, um die Saison im Juni mit einem Turnier mit zehn Teams in München ohne Zuschauer fortzusetzen. Insgesamt sollen 36 Partien stattfinden. «Ein Spieler ist das wichtigste Gut, das wir schützen müssen», sagte der frühere Nationalspieler Pesic. Das Vertrauen sei sehr wichtig. «Wir werden keinen Spieler in irgendwas schieben, dass er Verletzungsrisiken ausgesetzt ist.»

Mehrere Spieler hatten sich zuletzt kritisch über das Vorgehen von Liga und Clubs geäußert. Münchens Danilo Barthel sagte, er hätte sich gewünscht, dass man die Profis mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen hätte. «Ich warte noch auf die richtige Erklärung für das Turnier», sagte Niels Giffey von Alba Berlin in der «Bild am Sonntag». «Wir spielen jetzt vor leeren Hallen, haben drei Wochen Mini-Vorbereitung - und dann sollen wir spielen. Optimal ist das nicht.» Die Teams und Beteiligten sollen während des Turniers in einem gemeinsamen Hotel von der Außenwelt isoliert werden.

Corona-Krise in Japan: Blumen für Blutspender

TOKIO: Um trotz des Corona-Notstands Bürger zum Blutspenden zu motivieren, bedanken sich in Japan Mitarbeiter vom Roten Kreuz mit einem kleinen Geschenk bei den Freiwilligen: und zwar passend zum Muttertag mit Blumen, wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonntag berichtete.

Im Zuge des noch bis zum 31. Mai angesetzten Notstands sei die Zahl der Blutspenden gesunken, da viele Menschen wie von den Behörden gefordert zu Hause blieben. In der Stadt Hiroshima haben sich daher Mitarbeiter vom Roten Kreuz Dutzende Blumensträuße zugelegt, um sich bei den Bürgern zu bedanken, die sich zum Blutspenden bereiterklärten.

Japans Tierschützer schlagen Alarm: Corona verschärft Haustier-Krise

TOKIO: Japaner lieben Hunde und Katzen, doch der Boom hat wie überall auch seine Schattenseiten: jedes Jahr werden in Japan Tausende von Haustieren, die keiner mehr haben will, getötet.

Können Fundtiere in amtlichen Aufbewahrungszentren nach einer bestimmten Zeit nicht an neue Besitzer vermittelt werden, werden sie entsorgt. Tierschutzorganisationen versuchen sie vor diesem Schicksal zu bewahren, doch viele mussten wegen der Corona-Pandemie Treffen mit potenziellen Interessenten für die Tiere einstellen, wie die Zeitung «Tokyo Shimbun» am Sonntag meldete. Stattdessen versuchten viele jetzt, über das Internet mit Hilfe von Videos neue Besitzer zu finden. Allein im Steuerjahr 2018/2019 (31. März) wurden in Japan der Zeitung zufolge mehr als 38.400 abgegebene Hunde und Katzen getötet.