Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Samstag

Japaner bedanken sich in Corona-Krise bei Müllmännern

TOKIO: Auch sie sorgen sich in Corona-Zeiten um das Allgemeinwohl ihrer Mitbürger: die Müllmänner.

In der japanischen Stadt Karatsu erhielten Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr nun eine unverhoffte Aufmunterung. Aus Dank für ihren Einsatz hinterlegte ein Bewohner neben der Müllsammelstelle eine kleine Tüte für sie mit selbstgebastelten Mundschutzmasken - drei für Erwachsene und zwei für Kinder, wie die Zeitung «Yomiuri Shimbun» am Sonntag meldete. In einer beigefügten Botschaft bedankte sich der oder die Spenderin für die Arbeit der Müllmänner. Diese brachten das liebevolle Geschenk zurück ins Büro zu ihren erstaunten Kollegen. Es sei erfreulich, in diesen angespannten Zeiten solch Aufmerksamkeit zu erhalten, hieß es.

US-Forscher: Mehr als vier Millionen Corona-Infektionen weltweit

WASHINGTON: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bislang mehr als vier Millionen Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Das ging am Samstagabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore zur Zahl der bestätigten Infektionen hervor. Demnach starben bereits rund 278 000 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Die Webseite der Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO etwa ging am Samstag von 3,85 Millionen bekannten Infektionen und 266 000 Todesfällen weltweit aus. Die Pandemie hatte kurz vor dem Jahreswechsel in der chinesischen Metropole Wuhan begonnen.

In den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, gibt es deutlich mehr bekannte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 als in jedem anderen Staat der Welt. Die dort nachgewiesenen Fälle machen mit 1,3 Millionen rund ein Drittel aller bestätigten Infektionen weltweit aus. In den USA kamen Johns Hopkins zufolge bislang mehr als 78 000 Menschen ums Leben. Die Zahlen einzelner Länder lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und einer hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

EVP-Chef Weber für längere Schließung von EU-Außengrenze

BERLIN: Der Fraktionschef der Christdemokraten im Europaparlament (EVP) plädiert dafür, die EU-Außengrenze wegen der Corona-Pandemie für längere Zeit geschlossen zu halten. Manfred Weber (CSU) sagte der «Bild am Sonntag»: «Um alle Grenzen innerhalb der EU wieder öffnen zu können, müssen wir die EU-Außengrenze für Nicht-Europäer bis auf Weiteres geschlossen halten, wahrscheinlich sogar für manche Länder, bis ein Impfstoff gefunden ist.»

Weber sprach sich zugleich gegen bilaterale Reiseabkommen innerhalb Europas aus. «Wenn der Alltag zurückkommt, wenn es Lockerungen gibt, dann darf es keine Diskriminierung, keine Europäer erster und zweiter Klasse geben. Alle müssen gleich behandelt werden.»

Elon Musk will wegen Corona-Frust Teslas Firmensitz verlegen

WASHINGTON: Tesla-Chef Elon Musk will den Firmensitz des Elektroauto-Herstellers wegen anhaltender Corona-Beschränkungen in Kalifornien in einen anderen US-Bundesstaat verlegen. Tesla werde die Zentrale und kommende Unternehmungen «sofort» nach Texas oder Nevada verlegen, schrieb Musk am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. «Ehrlich, das ist das i-Tüpfelchen», schrieb er in Bezug auf Auflagen des Bezirks Alameda bei San Francisco, die eine Wiedereröffnung der dortigen Tesla-Fabrik vor Juni verhindern würden.

Er werde sofort gegen die Entscheidung des Bezirks klagen, zürnte Musk. Ein Fortbestand der Produktion am Standort Fremont hänge davon ab, wie die Firma dort künftig behandelt werde, schrieb er weiter. «Tesla ist der letzte verbliebene Autohersteller» in Kalifornien und sei zudem ein wichtiger Exporteur, schrieb er.

Musk ist dafür bekannt, mit skurrilen und meinungsstarken Auftritten bei Twitter für Aufsehen und Verwirrung zu sorgen. Erst vergangene Woche hatte er mit einer Serie eigenwilliger Tweets dafür gesorgt, dass Teslas Börsenwert um Milliarden Dollar absackte. 2018 hatte sich Musk mit seinen Tweets sogar Ärger von der US-Börsenaufsicht SEC eingebrockt. Eigentlich muss er sich einer Vereinbarung mit der SEC zufolge relevante Tweets vorab vom Unternehmen freigeben lassen.

Brasiliens Parlament ordnet Staatstrauer für Corona-Opfer an

BRASÍLIA: Angesichts der anhaltenden Ausbreitung der Corona-Pandemie hat das brasilianische Parlament eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer des neuartigen Virus angeordnet. Vor dem Kongress in der Hauptstadt Brasília wurde am Samstag die Nationalflagge auf halbmast gesetzt. Während der Trauerzeit sind öffentliche Feiern untersagt.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 war zuletzt auf über 10.000 gestiegen. Damit liegt das größte Land Lateinamerikas weltweit an sechster Stelle. Bislang haben sich in Brasilien 148.670 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Während die Gouverneure einiger Bundesstaaten zuletzt strenge Ausgangsbeschränkungen verhängten, lehnt die Regierung des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab und fordert eine rasche Rückkehr zur Normalität.

Frankreichs Parlament stimmt Verlängerung von Gesundheitsnotstand zu

PARIS: Frankreichs Parlament hat endgültig der Verlängerung des Ausnahmezustands im Gesundheitsbereich zugestimmt. Die Nationalversammlung votierte am Samstagabend für eine Verlängerung bis zum 10. Juli. Am Nachmittag hatte der von der Opposition dominierte Senat zugestimmt. Die Abgeordneten und Senatoren hatten sich zuvor auf einen Kompromiss geeinigt.

Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich war Ende März ausgerufen worden und zunächst auf zwei Monate befristet. Die Regierung hat mit dem Notstand die Möglichkeit, Beschlüsse schnell per Dekret umzusetzen. Mit dem Gesetz soll auch der Fahrplan der Regierung zur schrittweisen Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen ab kommendem Montag rechtlich abgesichert werden. Frankreich ist stark von der Covid-19-Pandemie betroffen und zählt mehr als 26.000 Tote.

26.310 Corona-Tote in Frankreich - täglicher Anstieg aber niedrig

PARIS: In den vergangenen 24 Stunden hat Frankreich 80 Corona-Tote verzeichnet - das ist der niedrigste Wert seit Wochen. Insgesamt seien seit Beginn der Epidemie 26.310 Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen gestorben, teilte am Samstag das Gesundheitsministerium mit. Am Wochenende sind die Werte häufig niedriger als unter der Woche - häufig werden dann noch Tote nachgemeldet. Der Druck auf die Intensivstationen lässt weiter nach.

Auf vier Regionen im Land entfallen 75 Prozent der im Krankenhaus behandelten Fälle. Dies sind: der Großraum Paris, die an Deutschland grenzende Region Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten des Landes und Hauts-de-France im Norden.

Seit Anfang März wurden 95.829 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. 56.038 Menschen sind mittlerweile geheilt wieder zu Hause. Nicht eingerechnet seien Zehntausenden, die ohne Krankenhausaufenthalt geheilt wurden.

Corona-Testzentrum soll im Straßburger Europaparlament eröffnen

PARIS: Im Europäischen Parlament in Straßburg soll ab Montag ein neues Corona-Testzentrum seine Türe öffnen.

Es werde eine Kapazität von 2000 Personen pro Tag haben, teilten die zuständige Präfektur, die Stadt, die Gesundheitsbehörde und das Parlament am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Im Louise-Weiss-Gebäude soll kostenlos ein Areal für das Screening-Zentrum zur Verfügung gestellt werden, Einwohner aus dem Département Bas-Rhin und insbesondere aus Straßburg sollen sich dort testen lassen können. Nur Menschen ohne Symptome, die als Kontaktfälle identifiziert worden, sollen sich dort auf eine ärztliche Verschreibung hin und nach Terminvereinbarung einfinden können. Partnerlabors seien für die Entnahmen der Proben zuständig. Die Region Grand-Est an der Grenze zu Deutschland ist von der Coronavirus besonders heftig getroffen.

Eva Herzigova: Brauche nicht viel zum Leben

TURIN: Model Eva Herzigova, die mit einer BH-Werbung als «Miss Wonderbra» berühmt wurde, kann nach eigenen Worten mehrere Wochen aus einem kleinen Rollkoffer leben. «Ich bin in Turin mit einem Trolley angekommen und habe mich damit zwei Monate lang wunderbar gefühlt», erzählte die 47-jährige Tschechin der italienischen Zeitung «La Stampa» vom Samstag. Sie habe zwei Hosen und drei Blusen dabei gehabt. Eva Herzigova, die einen italienischen Partner und drei Söhne hat, lebt nach eigenen Angaben in London und Mailand. Doch sie sei gerade bei der Familie in Turin im Piemont zu Besuch gewesen, als Italien die Ausgangsverbote wegen der Corona-Pandemie verhängte.

Dort sei sie dann geblieben und habe im Grünen gelebt - und sich an ihre Kindheit erinnert. Sie pflücke gerne Kirschen und mache Marmelade. Es sei eine Art Konsumpause gewesen, auch wenn sie das Stadtleben eigentlich möge. «Die Covid-19-Krankheit hat mir geholfen, Rhythmen wiederzufinden, die menschlicher sind, und die einfachen Werte, die ich als Kind kannte.» Auf die Frage, was für sie wertvoll sei, sagte das Supermodel der 90er Jahre, das von Stars wie Peter Lindbergh und Helmut Newton fotografiert wurde: «Familie, Arbeit, Unabhängigkeit. Und weiter studieren, um zu wachsen, zu lernen.»

Berichte: Mehr als 200 Migranten im Ärmelkanal aufgegriffen

LONDON: Britischen Medien zufolge sind in den vergangenen Tagen mehr als 200 Migranten bei dem Versuch aufgegriffen worden, den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien zu überqueren.

Das berichtete unter anderem der Sender Sky News am Samstag. Demnach wurden allein am Freitag 140 Menschen an der britischen Kanalküste an Land gebracht. Bis Samstagfrüh seien es 70 weitere gewesen, berichtete der Sender unter Berufung auf ungenannte Quellen. Das britische Innenministerium bestätigte am Samstag «mehrere Vorfälle mit kleinen Booten» vor der Küste der Grafschaft Kent, nannte aber keine Zahlen. Flüchtlingshelfer gehen davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie den Druck auf Menschen erhöht hat, die gefährliche Überfahrt zu wagen, weil sie sich in ihren teils überfüllten Unterkünften in Frankreich nicht mehr sicher fühlen.

Färöer-Inseln erklären sich frei von Corona

KOPENHAGEN: Die zum dänischen Königreich gehörenden Färöer-Inseln sind offiziell coronafrei. Es gebe keine aktiven Fälle mehr, teilte die Regierung am Samstag mit. Die insgesamt 187 mit dem Coronavirus infizierten Menschen seien allesamt genesen. Todesfälle in Verbindung mit dem Virus hatte es auf der Inselgruppe im Nordatlantik nicht gegeben.

Als Nation habe der Archipel das geschafft, was nur wenige Länder geschafft hätten, sagte Ministerpräsident Bárður á Steig Nielsen. «Unser harter Kampf hat sich ausgezahlt.» Dies sei möglich gewesen, «weil die Menschen, die Familien und Organisationen bereit waren, ihren Alltag zu ändern und unter sehr schwierigen Umständen Verantwortung zu übernehmen». Schon bald werde das Land so weit wie möglich zur Normalität zurückkehren können. So sollte am Samstag die Fußballliga den Betrieb wieder aufnehmen.

Die erste Corona-Infektion auf der Inselgruppe war am 3. März bestätigt worden, die letzte am 22. April. Seit Februar waren 8403 der rund 50.000 Einwohner auf den 18 größeren Inseln auf das Virus getestet worden.

Corona: Familie fordert Freilassung von Perus Ex-Präsident Fujimori

LIMA: Wegen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie haben die Kinder des früheren peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori die Freilassung des 81-Jährigen aus der Haft gefordert. Ihre Geschwister hätten bei einem Gericht in Lima eine einstweilige Verfügung beantragt, teilte Oppositionsführerin Keiko Fujimori am Freitag (Ortszeit) mit. Der ehemalige Machthaber (1990-2000) leide unter chronischen Erkrankungen und laufe Gefahr, sich im Gefängnis mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren.

Wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen verbüßt Fujimori eine 25-jährige Haftstrafe. In seiner Amtszeit ließ Fujimori Sicherheitskräfte rigoros gegen linke und angeblich subversive Kräfte vorgehen, das Parlament wurde entmachtet. Der Staat sah sich damals durch die maoistische Terrororganisation «Leuchtender Pfad» bedroht. Zudem wurden Zehntausende indigene Frauen zwangssterilisiert, um ihre Kinderzahl zu reduzieren. Sie wurden als Entwicklungshemmnis angesehen.

Giorgio Armani: Weniger Tempo, mehr bleibende Werte sind gefragt

MAILAND: Der Modemacher Giorgio Armani geht davon aus, dass die Corona-Krise das Denken vieler Menschen nachhaltig ändern wird. Nicht nur in der Mode, sondern auch in anderen Bereichen erwarte er eine Umkehr, sagte der 85-jährige Italiener der Zeitung «La Stampa» am Samstag. Weniger Tempo, mehr Qualität und Tiefe, das sei die Richtung. «Und ich denke nicht nur an die Werte, die mit dem Familienleben verbunden sind, sondern auch an Höheres wie Mut, Solidarität und Opferbereitschaft.» Italien habe sich hier während der Pandemie von seiner besten Seite gezeigt.

Armani hatte diese Woche angekündigt, dass er mit seiner Couture-Schau Paris den Rücken kehren will. Stattdessen wolle er die anspruchsvollen Kreationen der Linie Armani Privé im Januar 2021 in Mailand an seinem Sitz im Palazzo Orsini zeigen. Die lombardische Hauptstadt gehört mit zu den Gebieten, die von der Viruswelle besonders hart getroffen sind.

Dass die Modeindustrie in den letzten Jahrzehnten immer schneller neue Trends und billigere Ware auf den Markt brachte, hatte der Stardesigner schon früher kritisiert. «Die ausufernde, und ich würde sagen falsche Notwendigkeit der letzten Jahre, mehr und mehr zu zeigen und zu produzieren, hat Verwirrung und Verschwendung hervorgerufen», sagte er. Jetzt sei die Zeit da, um Dinge zu verlangsamen, um weniger zu machen, aber besser. «Während wir darauf warten, zur Normalität zurückzukehren, können wir über die Fehler nachdenken, und versuchen, eine bessere Zukunft aufzubauen.»

Rumäniens Rotkreuz-Vizechef will Corona-Infektion - Strafverfahren

BUKAREST: Viorel Catarama, Vizepräsident des Rumänischen Roten-Kreuzes, Ex-Politiker und Möbelfabrikant, hat demonstrativ versucht, sich mit dem neuen Coronavirus zu infizieren. Er wolle beweisen, dass die auch in seinem Land geltenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen überflüssig seien. Damit handelte er sich ein Strafverfahren ein, berichteten Rumäniens Medien am Samstag. Catarama habe in dem Dorf Barbulesti einen an Covid-19 erkrankten Mann umarmt und damit gegen das Gesetz zur Verhinderung der Ausbreitung von Seuchen verstoßen, teilte die Staatsanwaltschaft in der Stadt Urziceni mit.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass mir nichts geschehen wird», schrieb der 65 Jahre alte Catarama bei Facebook. Er werde beweisen können, «dass es ein großer Irrtum war, Rumänien (mit dem Corona-Lockdown) in den Bankrott zu treiben und unsere Grundrechte und Freiheiten zu unterdrücken. Dies werden die Schuldigen früher oder später verantworten müssen».

Das Rumänische Rote Kreuz verurteilte Cataramas Position. Auch seine Ehefrau ging auf Distanz. «Unsere Wege trennen sich für eine Weile», schrieb Adina Albers, Cataramas Frau und in Rumänien prominente Ärztin bei Facebook. Sein «riskantes Experiment» könne sie als Ärztin und Mutter nicht gutheißen. In Rumänien sind bisher 926 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. Bis Samstag hatten sich in dem Land mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen 15.131 Menschen infiziert.

UNDP-Chef Steiner: Corona wirft viele Länder um Jahre zurück

BERLIN: Viele Staaten werden nach Einschätzung des UN-Entwicklungsprogramms UNDP wegen der Corona-Krise «Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ihres Entwicklungsfortschritts verlieren». Die weltweite Seuche zeige, dass Investitionen in Bildung, soziale Sicherungssysteme und kompetente Regierungen sich auszahlten, um solche Krisen zu meistern, sagte UNDP-Chef Achim Steiner im Deutschlandfunk mit Hinweis auf das südindische Kerala sowie China. Dies stehe vor dem Hintergrund der Coronakrise auf der Kippe.

«Wir haben es hier mit einer Krise zu tun, die innerhalb von 12, 16 Wochen die Welt fast zu einem Stillstand gebracht hat und das hat natürlich Konsequenzen», sagte Steiner. 190 Millionen Arbeitsplätze seien verloren, Unternehmen gingen pleite, soziale Sicherungssysteme fehlten vielerorts und Regierungssysteme brächen zusammen. Die Weltgemeinschaft müsse sich überlegen, wie sie die Vereinten Nationen auf Herausforderungen wie Pandemien, Cyberkriminalität, Klimawandel und Flüchtlingsströme vorbereite.

«Das Thema Nachhaltigkeit wird zentral sein für die Gestaltung unserer Volkswirtschaften der Zukunft», sagte Steiner. «Klimawandel wird sicherlich eines des zentralen Themen sein, die in der Post-Coronavirus-Phase in Entscheidungen, was Energiepolitik, aber auch Transport, die Entwicklung unserer Städte, Arbeitsplätze sehr stark beeinflussen wird.» Die Investitionen in saubere Energien und öffentliche Transportsysteme nach der Finanzkrise 2008 hätten gute Ergebnisse gezeigt; Kohlekraftwerke wären hingegen eine Investition in die Vergangenheit.

Corona-Schäden: Rom feilt an neuem 55-Milliarden-Hilfspaket

ROM: Italiens Regierung will in Kürze ein neues Hilfspaket in Höhe von rund 55 Milliarden Euro vorstellen, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Nach Medienberichten feilte das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte am Wochenende an den Details. Geplant seien Stützungsmaßnahmen für angeschlagene Wirtschaftszweige wie Tourismus, Landwirtschaft und Kultur, hieß es. Dazu kämen Gelder für Kurzarbeit und Familien, etwa Zuschüsse für Babysitter. Auch das Gesundheitssystem soll gestärkt werden. Nach Angaben der Zeitung «Corriere della Sera» umfasste der Entwurf der Ministerien mehr als 760 Seiten. Wegen des Umfangs dürfte sich die Vorstellung bis Anfang der Woche verzögern, schrieb die Zeitung am Samstag.

Regierungschef Conte hatte ein Paket im Umfang von «nicht weniger als 50 Milliarden Euro» bereits im April angekündigt. Seitdem hatten sich die Wirtschaftsprognosen für Italien weiter verdüstert: Die EU sagte in Italien für 2020 ein Minus bei der Wirtschaftsleistung um 9,5 Prozent voraus.

Mitte März hatte die Regierung in Rom ein Hilfspaket in Höhe von 25 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um die Folgen der Corona-Krise wie Produktions- und Verkaufsstopps zu mildern. Italien, wo die Viruswelle im Februar in der Lombardei aufgefallen war, ist besonders heftig von der Covid-19-Krankheit getroffen. Das Land zählte offiziell mehr als 30.000 Tote sowie fast 220.000 Menschen, die sich angesteckt hatten. Inzwischen sinken die Neuinfektionen und die Beschränkungen der Wirtschaft werden schrittweise aufgehoben.

Trotz Corona geöffnet: Tokios Behörden stellen Spielhallen an Pranger

TOKIO: Weil sie im Kampf gegen die Corona-Pandemie der Aufforderung zur Schließung nichtkamen, haben die Behörden in Tokio mehrere Spielhallen öffentlich an den Pranger gestellt. Wie japanische Medien am Samstag berichteten, veröffentichten die Behörden in Japans Hauptstadt die Namen von 15 Spielhallen. Trotz des noch bis zum 31. Mai geltenden Notstands und einer gesetzlichen Anordnung zur Schließung hatten 24 Spielhallen nach einer Ferienwoche wieder geöffnet. Daraufhin wurden sie erneut zur Schließung aufgefordert. Weil dem 15 Betriebe nicht nachkamen, wurden ihre Namen wie von den Behörden zuvor angedroht bekanntgeben, hieß es.

Als erste hatte die Präfektur von Osaka zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Daraufhin begannen auch andere Regionen, dies zu tun. Die auch für ihre grelle Beleuchtung und laute Hintergrundmusik bekannten Pachinko-Hallen sind in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt extrem populär. Metallkugeln werden in der Hoffnung in Automaten geschüttet, dass sie ein Trefferloch finden. Dabei sitzen die Spieler dichtnebeneinander auf langen Stuhlreihen. Es gibt Sachpreise, die dank rechtlicher Schlupflöcher in Bares getauscht werden können. Dies wird offiziell nicht als Glücksspiel geführt.

Afghanische Polizei feuert auf Demonstranten - Journalist getötet

KABUL: Mit scharfen Schüssen hat die afghanische Polizei in der Provinz Ghor gewalttätige Demonstranten auseinandergetrieben, die versprochene Hilfspakete der Regierung einforderten. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet, darunter ein afghanischer Journalist. Es gab auch Verletzte.

Hunderte arme Menschen hätten vor dem Gouverneurssitz in Firuskoh demonstriert, sagte Provinzrat Abdul Basir Kaderi der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten Mehl und Reis verlangt, die ihnen die Regierung versprochen, aber nicht geliefert hatte. Wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie gibt es am Hindukusch Versorgungsmängel. Afghanistan hat offiziell etwa 4000 Covid-19-Fälle bei 15.000 getesteten Personen.

Ein Sprecher des Gouverneurs sagte, einige Demonstranten hätten Waffen getragen. Kaderi erklärte, die Demonstranten hätten staatliche Einrichtungen beschädigt und die Polizei angegriffen. Nachdem der Einsatz von Wasserwerfern und Schüsse in die Luft nicht gewirkt hätten, habe die Polizei das Feuer eröffnet. «Jetzt herrscht in der Stadt eine militärische Lage», sagte Kaderi. «Es sind Panzer auf den Straßen.»

Wegen Corona-Krise: Baseball-Draft in USA wird deutlich reduziert

Secaurus (dpa) - Die nordamerikanische Baseball-Profiliga MLB plant, wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ihren Spieler-Draft von 40 auf fünf Runden zu reduzieren. Dadurch würden die Teams rund 30 Millionen US-Dollar einsparen, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Freitag (Ortszeit). Durch diesen Schritt sollen Kosten gesenkt und Einnahmeverluste kompensiert werden, eine endgültige Entscheidung wird kommende Woche erwartet.

Bei dem Draft im Juni werden Amateur-Baseballer den MLB-Profiteams zugewiesen. Diesmal sollen nur 160 Spieler dabei sein, mit Abstand die wenigsten seit Beginn der jährlichen Auswahl im Jahr 1965. Die MLB-Saison sollte eigentlich Ende März beginnen, der Start wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

Tausende demonstrieren in Slowenien gegen Einschränkungen

LJUBLJANA: Mehr als 5000 Menschen haben am Freitagabend in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gegen die Einschränkung von Bürgerrechten infolge der Corona-Pandemie demonstriert. Kleinere Kundgebungen fanden auch in anderen Städten wie Maribor, Celje und Koper statt, berichtete die Nachrichtenagentur STA. In Ljubljana zogen die Demonstranten auf Fahrrädern vor das Parlament, um mit Klingeln und Kuhglocken ihrem Protest Ausdruck zu geben.

In Slowenien gelten wegen der Corona-Pandemie seit März Ausgangsbeschränkungen, die zuletzt stufenweise gelockert wurden. Weiterhin gilt ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Der Protest am Freitag richtete sich auch gegen mutmaßliche Korruption im Umfeld des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Janez Jansa.

So hatte ein Mitarbeiter der staatlichen Beschaffungsagentur gegenüber Medien darüber berichtet, dass die Regierung Mittel zum Schutz gegen die Corona-Pandemie aus dem Ausland über eine slowenische Vermittlerfirma eingekauft hat. Es besteht der Verdacht, dass die Firma, die von regierungsnahen Personen kontrolliert wird, unnötigerweise Provisionen kassiert hat.

Japaner helfen Gasthäusern in Corona-Krise mit Vorabzahlungen

TOKIO: Japaner unterstützen in der Corona-Krise ein Projekt, um existenzbedrohte traditionelle Ryokan-Gasthäuser am Leben zu erhalten. Sie zahlen online vorab für Übernachtungen, die sie irgendwann in der Zukunft antreten. Viele der wegen des Corona-Notstands geschlossenen Ryokan-Gasthäuser stehen kurz vor dem Aus. Auf einer Internetseite mit dem Namen «save ryokan», (beschützt Ryokan) können sich Gäste als Unterstützer registrieren und einen Mindestbetrag von 5000 Yen (43 Euro) für eine zukünftige Übernachtung zahlen. Den Restbetrag zahlen sie erst, wenn sie im Ryokan erscheinen.

Die Internetseite sei von Naohiko Niwa gestaltet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Samstag. Der Japaner hatte die Online-Plattform zur Unterstützung von Ryokan nach der Dreifachkatastrophe von 2011 betrieben, als ein Erdbeben und Tsunami weite Regionen im Nordosten des Landes zerstört hatten und es in Fukushima zu einem schweren Atomunfall gekommen war. Anfang April startete der 51-Jährige das Projekt wegen der Corona-Krise erneut. Bis Anfang Mai hätten sich mehr als 60 Gasthäuser auf seiner Webseite eingetragen und rund 1500 Bürger hätten mehr als 40 Millionen Yen an sie gezahlt, hieß es.

Chinesen verfolgen japanisches Fischerboot nahe umstrittener Inseln

TOKIO: Chinesische Schiffe sollen sich einer von Japan kontrollierten Inselgruppe im Ostchinesischen Meer genähert und ein japanisches Fischerboot verfolgt haben. Wie die japanische Küstenwache am Samstag bekanntgab, wurde ein Patrouillenschiff zum Schutz der Fischer entsandt und die insgesamt vier chinesischen Schiffe aufgefordert, die Gewässer um die Senkaku-Inseln zu verlassen. Bei dem Vorfall am Vortag sei niemand verletzt worden, hieß es.

Peking schickt immer wieder Schiffe in die Gegend. Die unbewohnten Inseln stehen faktisch unter japanischer Verwaltung, werden aber auch von China beansprucht, wo die Inseln Diaoyu heißen. Auch Taiwan erhebt Anspruch auf die Inseln und nennt sie Diaoyutai. Angesichts vermuteter Gas- und Ölvorkommen haben die Felsen große strategische Bedeutung.

Die jahrelang wegen Japans Umgang mit seiner kriegerischen Vergangenheit sowie den Territorialstreitigkeiten belasteten Beziehungen zwischen Japan und China haben sich in jüngster Zeit wieder verbessert. Im April war eigentlich Chinas Präsident Xi Jinping zu einem Staatsbesuch in Japan erwartet worden, doch musste dieser wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt werden.

Corona-Krise könnte einige neue Wörter in den Duden bringen

BERLIN: Die Corona-Krise bringt neue Wörter hervor oder rückt alte in den Fokus.

Ob neue Wörter einen Eintrag im Duden erhalten, darüber entscheidet die Dudenredaktion. «Heißer Kandidat für die Aufnahme in den Duden ist die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19», erläutert die Leiterin der Redaktion, Kathrin Kunkel-Razum. Unter Beobachtung stehen die Anglizismen Lockdown, Shutdown und Social Distancing. Weniger Chancen haben die Begriffe Corona-Party und Infodemie. Das erstmals 1880 erschienene Wörterbuch enthält bereits etliche Begriffe, die in der Pandemie Konjunktur haben. Die Germanistin nennt etwa Hamsterkauf, Ausnahmezustand und Systemrelevanz. Das Coronavirus selbst ist schon seit Jahren im Zusammenhang mit dem Sars-Erreger im Duden zu finden.