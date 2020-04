Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Samstag

Written by: Redaktion DER FARANG | 18/04/2020 | Aktualisiert um: 13:54 | Überblick

US-Studie: Millionen verlieren wegen Corona ihre Krankenversicherung

WASHINGTON: Infolge des dramatischen Anstiegs der Arbeitslosigkeit in den USA haben einer Studie zufolge innerhalb eines Monats Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verloren. Weil fast die Hälfte der Arbeitnehmer in den USA über den Arbeitgeber krankenversichert seien, hätten bis zu 9,2 Millionen Menschen ihren Schutz verloren oder könnten sich die neuen Beiträge wohl nicht mehr leisten, hieß es in der Studie des Instituts für Wirtschaftspolitik (EPI). Wegen der Corona-Krise haben in den USA seit Mitte März rund 22 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt.

Der führende demokratische Senator Bernie Sanders schrieb angesichts der Schätzung am Freitag auf Twitter, es sei «skandalös und nicht nachhaltig», dass die Krankenversicherung in den USA immer noch vom Arbeitgeber abhänge. Sanders setzt sich seit langem für eine umfassende staatliche Krankenversicherung ein. Die USA sind praktisch das einzige entwickelte Industrieland ohne eine solche Option.

Eine exakte Zahl, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen ihre Krankenversicherung verloren haben, gab es zunächst nicht, weil die Daten nicht sofort zentral erfasst werden. Das Institut für Wirtschaftspolitik forderte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Analyse, die Regierung müssten allen helfen, die ihren Job wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie verloren hätten. Ihnen müsse nun der Zugang zu den staatlichen Gesundheitsprogrammen Medicare und Medicaid ermöglicht werden, hieß es weiter.

Spaniens Regierung: Tourismus wohl erst gegen Jahresende wieder aktiv

MADRID: Die spanische Regierung hat die Tourismusbranche, das Gastgewerbe sowie den Kultur- und den Fernverkehrssektor des Landes vor «enormen Problemen» aufgrund der Corona-Krise gewarnt. In diesen Wirtschaftsbereichen könne erst gegen Jahresende mit einer Reaktivierung gerechnet werden, sagte Arbeitsministerin Yolanda Díaz am Freitag in einem Fernseh-Interview. Für den Produktionssektor erwarte man schon im Sommer eine Erholung.

Besonders große Sorgen bereitet der Tourismussektor. Die Finanzministerin und Sprecherin der linken Koalitionsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez, María Jesús Montero, untermauerte die Worte ihrer Kabinettskollegin: «Unser Land wird die touristischen Aktivitäten so lange nicht wieder aufnehmen, bis es eine Garantie für außerordentlich sichere Bedingungen gibt, sowohl für die Menschen, die in unserem Land leben, als auch für unsere Besucher», sagte sie am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Bei der Frage, wann und wie man die Grenzen des Landes für ausländische Touristen werde öffnen können, werde unter anderem wohl auch die Herkunft der Besucher eine Rolle spielen, betonte Montero. Noch habe man dafür aber keine konkreten Pläne.

Mit knapp 20.000 Todesfällen und fast 190.000 Infektionen ist Spanien eines der von der Corona-Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt.

Rückgang bei neuen Coronavirus-Patienten in französischen Kliniken

PARIS: In Frankreich sinkt die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Coronavirus-Patienten nach Angaben der Gesundheitsbehörden weiterhin leicht. Den dritten Tag in Folge seien weniger Menschen in Kliniken gebracht worden, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon am Freitag. Innerhalb von 24 Stunden seien es 115 weniger gewesen als im Vergleich zum Vortag. «Es ist ein langsamer, aber stetiger Rückgang», sagte Salomon. Die Zahl der registrierten Todesfälle stieg auf rund 18.680.

Insgesamt seien seit Beginn der Pandemie mehr als 34.000 Patientinnen und Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, wieder nach Hause zurückgekehrt, so Salomon. Die erste Infektionswelle sei abgeschwächt worden, weil sich die Bürger an die Ausgangsbeschränkungen halten würden, betonte Salomon. In Frankreich gilt seit Mitte März eine strikte Ausgangssperre. Sie soll noch bis zum 11. Mai fortgesetzt werden.

Der französische Staatsrat schränkte indes die Machtbefugnisse von Bürgermeistern im Rahmen der Coronavirus-Beschränkungen ein. Diese müssten sich an die vom Staat vorgegebenen Maßnahmen halten und dürften diese nur verschärfen, wenn es Umstände in ihren Gemeinden erforderten, teilte der Staatsrat mit. Hintergrund der Verfügung war eine Gerichtsentscheidung gegen die Maßnahme des Bürgermeisters des Pariser Vororts Sceaux, der das Tragen von Schutzmasken verpflichtend machen wollte. Landesweit ist eine entsprechende Vorgabe in Frankreich nicht in Kraft.

IWF gewährt Pakistan über eine Milliarde US-Dollar Corona-Hilfe

WASHINGTON/ISLAMABAD: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Pakistan im Kampf gegen die Corona-Krise Nothilfen in Höhe von knapp 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) zugesagt. Damit könne das südasiatische Land seine Währungsreserven aufstocken, die Ausgaben für das Gesundheitswesen erhöhen und mehr tun, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise abzufedern, erklärte der IWF am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. Die Pandemie habe bereits erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, hieß es weiter. Durch die IWF-Mittel verbessere sich Pakistans Finanzlage, was auch die Unterstützung weiterer Geber nach sich ziehen dürfte, hieß es weiter.

Dutzende Länder haben wegen der Corona-Krise bereits beim IWF Nothilfen oder Kredite beantragt. Die Organisation mit Sitz in Washington stellte am Dienstag ihre jüngste Konjunkturprognose vor. Wegen der Coronavirus-Pandemie werde die Wirtschaft in diesem Jahr weltweit dramatisch schrumpfen. Der IWF rechnet mit der schwersten globalen Rezession seit fast hundert Jahren. Die pakistanische Wirtschaft leidet unter hohen Haushaltsdefiziten, einer zweistelligen Inflationsrate sowie niedrigen Steuereinnahmen.

Premierminister Imran Khan hatte Ende März bereits ein nationales Finanzpaket von 1,2 Billionen pakistanischen Rupien (rund 6,6 Milliarden Euro) angekündigt. Wirtschaftsforscher hatten durch die landesweiten Ausgangssperren Massenarbeitslosigkeit für das Land mit mehr als 200 Millionen Einwohnern prognostiziert. Mehr als 18 Millionen Menschen, vor allem Tagelöhner, könnten in Folge von Corona ihre Arbeit verlieren. Pakistan hatte daher am Dienstag bereits Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

Ex-Gouverneur Schwarzenegger wird Corona-Berater in Kalifornien

SAN FRANCISCO: Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72), soll während der Corona-Krise dem amtierenden Gouverneur Gavin Newsom als Berater zur Seite stehen.

Der Demokrat Newsom stellte am Freitag eine Arbeitsgruppe von Politikern und Geschäftsleuten vor, die an Plänen für die wirtschaftliche Öffnung und einen Neustart nach der Corona-Zwangspause mitarbeiten sollen.

Neben dem Republikaner Schwarzenegger, von 2003 bis 2011 Kaliforniens Gouverneur, sind auch die Ex-Gouverneure Jerry Brown, Gray Davis und Pete Wilson an Bord. Aus der Wirtschaft stoßen unter anderem der frühere Disney-Chef Bob Iger und Apple-Konzernchef Tim Cook dazu.

Newsom hatte diese Woche angekündigt an den umfangreichen Ausgangsbeschränkungen für die knapp 40 Millionen Einwohner des US-Westküstenstaates vorerst festhalten. Erst wenn die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sinke, sollen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden

In Kalifornien wurden nach offiziellen Informationen bis zum Freitag mehr als 27.000 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. In dem Westküstenstaat starben bislang knapp 1000 Menschen. Diese Zahlen sind deutlich geringer als in dem am stärksten von Corona betroffenen US-Bundesstaat New York mit über 16.000 Todesopfern.

Michelle Obama liest in Corona-Pandemie aus Kinderbüchern vor

WASHINGTON: Mit ihren liebsten Kinderbüchern will Michelle Obama (56) Kindern in den USA die Zeit während der Isolation in der Corona-Pandemie vertreiben. Künftig werden ihre kleinen Fans ihr auf Facebook oder Youtube zuhören können, wie die ehemalige First Lady der USA am Freitag auf Twitter mitteilte. Dort will sie in Zusammenarbeit mit dem US-Kinderkanal PBS Kids und dem Verlag Penguin Random House jeden Montag eine Lesesendung präsentieren, bei der sich auch die Kinder selbst im Lesen üben können.

«Ich freue mich sehr, (...) Kindern die Gelegenheit zu geben, Lesen zu üben (und dabei ihren Familie eine wohlverdiente Pause zu verschaffen!)», schrieb Obama weiter. Als erstes Buch hat sich die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (58) den «Grüffelo» (1999) von Julia Donaldson vorgenommen. Auf der Bücherliste steht unter anderem auch der Kinderbuchklassiker «Die kleine Raupe Nimmersatt» (1969) von Eric Carle.

