Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Montag

Strände in Los Angeles machen nach Corona-Schließung wieder auf

LOS ANGELES: Los Angeles will seine Strände nach fast zweimonatiger Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie wieder für Besucher öffnen. Ab Mittwoch (13. Mai) sollen die Strände für sportliche Aktivitäten, wie Schwimmen oder Joggen, wieder zugänglich sein, teilte der Bezirk Los Angeles am Montag auf Twitter mit. Dabei müssen die Menschen aber voneinander Abstand halten und außerhalb des Wassers eine Schutzmaske tragen. Sonnenbaden und Strandzubehör, wie Sonnenschirme und Liegestühle, sind nicht erlaubt.

Im Nachbarbezirk Orange County hatten Strände schon vor einigen Wochen wieder aufgemacht. Nachdem dort aber Tausende Menschen hinströmten und gegen Auflagen verstießen, sprach der kalifornische Gouverneur eine vorübergehende Sperrung aus, die inzwischen wieder aufgehoben wurde.

Für die knapp 40 Millionen Einwohner gelten seit Mitte März umfangreiche Ausgangsbeschränkungen, die nun erst langsam gelockert werden. In dem Westküstenstaat sind nach Informationen vom Montag knapp 69.000 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen, die meisten davon in Südkalifornien. Es starben bisher 2776 Menschen. Diese Zahlen sind deutlich geringer als in dem am stärksten von Corona betroffenen US-Bundesstaat New York.

Stars sammeln in Corona-Krise Millionen für Bedürftige in New York

NEW YORK: Stars wie Alicia Keys, Billy Joel, Sting und Jennifer Lopez haben mit einer Benefiz-Aktion in der Corona-Krise Geld für Bedürftige in der von der Pandemie besonders hart getroffenen Metropole New York gesammelt. Insgesamt seien 115 Millionen Dollar (etwa 106 Millionen Euro) für die Wohltätigkeitsorganisation Robin Hood zusammengekommen, sagte Moderatorin Tina Fey nach der einstündigen und größtenteils vorab aufgezeichneten Show «Rise Up New York!», die am Montagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen gezeigt wurde. «Diese Stadt braucht eure Hilfe.» Das Geld soll unter anderem New Yorker unterstützen, die in der Krise ihren Job verloren haben.

«New York, ich kenne deine Stärke und wir werden das durchstehen», sagte die Sängerin Jennifer Lopez in einer Videobotschaft. «Wir stecken da alle gemeinsam drin und wir werden da auch gemeinsam durchkommen», sagte der Sänger Sting. Auch die Band Bon Jovi, die Moderatoren Trevor Noah und Jimmy Fallon sowie die Schauspieler Jessica Chastain, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und Jake Gyllenhaal beteiligten sich mit Videobotschaften. «Wir alle wollen New York wieder leuchten sehen», sagte Broderick und Sängerin Barbra Streisand ergänzte: «Ich kann es gar nicht abwarten, bis die Lichter in den Theatern auf der ganzen Welt wieder angehen - und insbesondere am Broadway.»

Friedensforscher warnt vor Verschärfung internationaler Konflikte

BERLIN: Der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri, Dan Smith, rechnet in der Corona-Krise mit einer Verschärfung internationaler Konflikte. «Das trifft insbesondere auf den Irak und Syrien zu», sagte der Friedensforscher den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Im Irak etwa gebe es bereits Anzeichen für eine Stärkung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). «Im Jemen könnten sich die Fronten verhärten. In Afghanistan ist im Zuge der Corona-Krise mit einem Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban zu rechnen.»

Aber auch am Horn von Afrika und in Teilen Westafrikas wie zum Beispiel in Nigeria oder Mali drohen dem Friedensforscher zufolge neue Spannungen. «Die Menschen bekommen nicht die Unterstützung, die sie brauchen. Einige werden sich daher gewalttätigen Milizen anschließen, die ihnen Hilfe wie etwa den Zugang zu Nahrungsmitteln versprechen», sagte Smith den Zeitungen.

Es gebe aber auch nichtstaatliche Akteure, die ihre Handlungen zurückgefahren hätten. Verschiedene Gruppen etwa im Jemen oder auf den Philippinen hätten auch den Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach einer weltweiten Waffenruhe zur Bekämpfung von Corona beherzigt. «Andere Gruppierungen haben die Krise hingegen zum eigenen Vorteil ausgenutzt.»

US-Regierung: Maskenpflicht für Mitarbeiter im Weißen Haus

WASHINGTON: Nach dem Bekanntwerden von zwei Corona-Infektionen bei US-Regierungsmitarbeitern ist das Tragen von Gesichtsmasken nun im Weißen Haus vorgeschrieben. Er habe das angeordnet, sagte US-Präsident Donald Trump am Montagabend (Ortszeit). Dies gilt für alle öffentlichen Bereiche der Regierungszentrale, jedoch nicht für die Büros, wie mehrere US-Medien am Montag übereinstimmend unter Berufung auf eine interne Dienstanweisung berichteten. Die Maßnahme soll dabei helfen, eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus im Weißen Haus zu verhindern.

Trump erklärte allerdings, er selbst werde keine Maske tragen. Er komme niemandem so nahe, dass dies nötig wäre, sagte Trump vor Journalisten. Er stand dabei auf einem Podium im Garten des Weißen Hauses in sicherer Entfernung zu Mitarbeitern und Journalisten. Auch Vizepräsident Mike Pence will dem Vernehmen nach keine Maske tragen.

Ende vergangener Woche waren zwei Corona-Infektionen im Weißen Haus bekannt geworden. Betroffen war unter anderem die Sprecherin von Vizepräsident Pence, Katie Miller. Trump macht seit Tagen Druck, die Corona-Beschränkungen im ganzen Land wieder zu lockern, damit sich die Wirtschaft erholen kann. Die Infektionen im Weißen Haus, wo Top-Mitarbeiter regelmäßig auf das Virus getestet werden, zeigen jedoch, wie schwierig eine Rückkehr zu einem Normalbetrieb werden dürfte. Die Coronavirus-Pandemie ist in den USA in vielen Landesteilen längst nicht unter Kontrolle. Das gilt auch für die Region rund um die Hauptstadt Washington.

Wall Street: Richtungslos zum Wochenstart - Dow im Minus

NEW YORK: Ohne klare Richtung sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Minus endeten, zeigten sich die Technologiewerte überwiegend befestigt. Positive Impulse kamen im Handelsverlauf von der Ankündigung, dass der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York ab Freitag seine Beschränkungen langsam wieder lockern wolle.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,45 Prozent bei 24.221,99 Punkten, nachdem er am im frühen Handel noch um rund 1 Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 legte minimal um 0,01 Prozent auf 2930,19 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,85 Prozent auf 9298,92 Zähler.

Twitter will Tweets mit falschen Corona-Informationen kennzeichnen

SAN FRANCISCO: Twitter will härter gegen die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus vorgehen. Tweets, durch die Menschen zu Schaden kommen könnten, werden gelöscht, weniger gefährliche Angaben mit einem Verweis auf vertrauenswürdige Quellen versehen, wie Twitter am Montag ankündigte. Man werde dabei auch Informationen im Blick haben, die zu mehr Ansteckungen führen könnten. Gegen unbestätigte Angaben, die falsch oder korrekt sein könnten, will Twitter nicht vorgehen.

Facebook löscht bereits ebenfalls potenziell gefährliche falsche Behauptungen über das Coronavirus - und schickt Nutzern nachträglich eine Warnung, wenn sie mit solchen Behauptungen in Berührung kamen. Bei YouTube werden Videos zu dem Thema mit einem Hinweis zu offiziellen Informationen versehen.

Marriott sieht Stabilisierung auf niedrigem Niveau

BETHESDA: Der Hotelriese Marriott sieht nach dem Wegbruch des Geschäfts in der Corona-Krise eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. So sei die Auslastung der Hotelzimmer in China im April auf 25 Prozent gestiegen - von 10 Prozent im Februar, sagte Firmenchef Arne Sorenson am Montag. Weltweit sei der Umsatz pro Zimmer im April im Jahresvergleich um 90 Prozent gefallen. Derzeit sei rund ein Viertel der Marriott-Hotels geschlossen.

Im ersten Quartal sank der Marriott-Umsatz nach einem guten Start ins Jahr um sieben Prozent auf rund 4,7 Milliarden Dollar (4,35 Mrd Euro). Der Gewinn schmolz um 92 Prozent auf 31 Millionen Dollar zusammen.

Studie: Vermutlich Tausende Tote mehr durch Pandemie in New York

NEW YORK: Eine neue Untersuchung der New Yorker Gesundheitsbehörde vermutet mehr als 5000 zusätzliche Corona-Todesopfer in der Millionenmetropole. Die am Montag veröffentlichte Studie deutet auf dann insgesamt etwa 25.000 Todesopfer in der Großstadt an der US-Ostküste hin. Sie untersuchte die sogenannte Übersterblichkeit in New York City vom 11. März bis zum 2. Mai - das ist die Abweichung von der angenommenen Totenzahl während des gleichen Zeitraums in einem normalen Jahr.

Für die Zeit zählte die Behörde 32.107 Tote in New York, was einer Übersterblichkeit von 24.172 entspreche. Von dieser Anzahl an Toten, die über der normal zu erwartenden Rate liegt, seien 13.831 Opfer als bestätigte und weitere 5048 schon zuvor als wahrscheinliche Covid-19-Fälle verzeichnet worden. Übrig bleibt die Zahl von 5293 Toten (22 Prozent), die nicht zugeordnet waren. Diese könnten «direkt oder indirekt auf die Pandemie zurückzuführen sein», hieß es.

Die Nicht-Erfassung dieser mutmaßlichen Corona-Todesopfer könnte den Experten zufolge unter anderem an Erkrankten liegen, die falsch negativ getestet wurden, außerhalb ärztlicher Kontrolle starben oder deren Tod bislang nicht mit Covid-19 in Verbindung gebracht wurde. New York City mit seinen 8,5 Millionen Einwohnern wurde in Nordamerika mit Abstand am härtesten von der Pandemie getroffen. Eine Umfrage des Bundesstaates deutete darauf hin, dass bereits jeder fünfte New Yorker mit dem Virus infiziert worden sein könnte.

Erdogan kündigt viertägiges Ausgehverbot für türkische Städte an

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Krise eine weitere viertägige weitgehende Ausgangssperre für mehrere Städte angekündigt. Sie beginne am Samstag und ende am Dienstag, einem Feiertag in der Türkei, sagte Erdogan nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung am Montag.

Zudem würden die Reisebeschränkungen für neun weitere Städte und Provinzen aufgehoben. Damit bleiben 15 Städte, darunter die Millionenmetropole Istanbul und die Hauptstadt Ankara, weitestgehend abgeschottet. Erdogan sagte zunächst nicht, welche Städte von der Ausgangssperre betroffen sind. In der Regel gilt die Maßnahme unter anderem in Istanbul, Ankara und Izmir. Senioren ab 65 Jahren, für die seit dem 21. März ein tägliches Ausgehverbot gilt, dürften am Sonntag aber für mehrere Stunden vor die Tür.

Die Türkei hatte am 11. März ihren ersten Coronavirus-Fall gemeldet und zahlreiche Maßnahmen erlassen, die aber nun schrittweise wieder gelockert werden.

Trump heizt erneut Proteste gegen Corona-Maßnahmen an

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat erneut Proteste gegen Eindämmungsmaßnahmen wegen des Coronavirus angefeuert - dieses Mal traf es den demokratischen Gouverneur des Bundesstaats Pennsylvania. «Die großartigen Menschen von Pennsylvania wollen ihre Freiheit jetzt, und sie sind sich dessen völlig bewusst, was das bedeutet», schrieb der Republikaner Trump am Montag auf Twitter. Er warf den Demokraten vor, die Öffnung der Wirtschaft zu verzögern. «Die Demokraten bewegen sich überall in den USA langsam, aus politischen Gründen.» Trump treibt die Öffnung der Wirtschaft voran, obwohl die USA weiterhin hohe Fallzahlen haben.

Gouverneur Tom Wolf wies Trumps Äußerungen zurück. Eine zu frühzeitige Öffnung würde Menschenleben gefährden, sagte er am Montag. Es wäre unverantwortlich, so zu tun, «als könnte man einen Zauberstab schwenken» und die Realität des Virus damit außer Kraft setzen. «Das Virus gibt den Zeitplan vor.» Die Epidemie hat verheerende Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.

Trump hat in den vergangenen Wochen wiederholt Demonstranten zu Protesten gegen Schutzmaßnahmen ermutigt und zur «Befreiung» von Virginia, Minnesota und Michigan aufgerufen. Ende vergangenen Monats waren bewaffnete Demonstranten ins Parlament in Michigans Hauptstadt Lansing eingedrungen. Die Zeitung «Metro Times» berichtete am Montag, am Donnerstag sei erneut ein bewaffneter Protest in Lansing geplant. In privaten Facebook-Gruppen seien Gewaltdrohungen gegen die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer verbreitet worden.

US-Experte Fauci wird zu Coronavirus-Epidemie im Senat befragt

WASHINGTON: In der Coronavirus-Epidemie in den USA wird sich der prominente Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) Fragen von US-Senatoren stellen. Neben Fauci wird der Gesundheitsausschuss der Parlamentskammer den Chef der US-Gesundheitsbehörde (CDC), Robert Redfield, den Leiter der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), Stephen Hahn und Vize-Gesundheitsminister Brett Giroir anhören. Die Anhörung findet unter dem Motto «Sichere Rückkehr zur Arbeit und zur Schule» statt.

US-Medien berichteten, nach zwei Covid-19-Fällen im Weißen Haus hätten Fauci, Redfield und Hahn erklärt, sich vorsichtshalber zuhause in Isolation zu begeben. Die drei Mitglieder der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses sollten den Senatoren demnach über Videolink Rede und Antwort stehen. Der Senat wird von den Republikanern von US-Präsident Donald Trump dominiert.

Trump hatte eine Aussage Faucis in dem von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhaus blockiert. «Das Repräsentantenhaus ist ein Haufen Trump-Hasser», hatte Trump zur Begründung gesagt. Die Demokraten werfen Trump schwere Versäumnisse in der Corona-Krise vor. Die USA verzeichnen die mit Abstand meisten Toten in der Pandemie. Trump hatte die Gefahr durch das Virus zunächst kleingeredet.

Verteidigungsminister beraten über Lehren aus Corona-Pandemie

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen an diesem Dienstag (15.00 Uhr) in einer Videokonferenz über sicherheitspolitische Lehren der Corona-Pandemie beraten. Konkret soll es zum Beispiel um die Frage gehen, wie Streitkräfte künftig noch besser bei zivilen Krisen helfen können. Denkbar wäre so etwa eine Stärkung der Sanitätsdienste über die Kooperationsplattform Pesco.

Bereits nach Beratungen im April war eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, um innerhalb der EU den Austausch von Informationen über militärische Hilfe für zivile Behörden zu erleichtern. Für Deutschland wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in der Videokonferenz erwartet.

EU-Gesundheitsminister beraten über Arzneimittelversorgung

BRÜSSEL: Die EU-Gesundheitsminister beraten am Dienstag (10.00 Uhr) über die Arzneimittelversorgung in der Corona-Krise. Für Deutschland will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an der Videokonferenz teilnehmen. Der CDU-Politiker hatte schon zu Beginn der Pandemie vor Engpässen bei Medikamenten gewarnt.

Apotheker klagen seit Jahren über Knappheit bestimmter Präparate. Während der Pandemie hat sich die Lage verschärft, weil die meisten Wirkstoffe in Asien hergestellt werden und Produktion und Transport schwieriger wurden. Zudem verzeichneten Apotheker Hamsterkäufe von Mitteln gegen Erkältungskrankheiten.

Debattiert wird nun über eigene Produktionsstätten in Europa, um die Versorgung hier zu sichern und die Abhängigkeit von anderen Ländern zu mindern. Das forderte zuletzt auch die deutsche Gewerkschaft IG BCE.

Trump-Berater will Schadenersatz von China wegen Coronavirus

WASHINGTON: Ein wichtiger Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat sich für Entschädigungszahlungen Chinas an die USA wegen der Ausbreitung des Coronavirus ausgesprochen. «Ich bin der festen Überzeugung - und ich denke, das amerikanische Volk ist der festen Überzeugung -, dass China diesem Land Billionen Dollar an Schaden zugefügt hat und dass es irgendeine Form von Entschädigungszahlungen geben sollte», sagte Trumps Handelsberater Peter Navarro am Montag dem Sender Fox News. Er kritisierte: «Die Kommunistische Partei Chinas hat ein Virus auf die Welt losgelassen, das uns innerhalb von 60 Tagen vorübergehend lahmgelegt hat.»

Trump hat China mehrfach vorgeworfen, die Ausbreitung des Virus nicht gestoppt zu haben. China weist die Vorwürfe zurück. Die Pandemie hat die Spannungen zwischen den USA und China verschärft und Sorgen vor einem erneuten Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt entfacht.

UN befürchten 500.000 zusätzliche Aids-Tote wegen Corona-Krise

GENF: Die Vereinten Nationen befürchten, dass in Afrika durch die Corona-Krise bis 2021 rund 500.000 Menschen zusätzlich an Aids oder damit zusammenhängenden Krankheiten sterben könnten. Nach einer Schätzung der WHO und der Organisation UNAIDS würde sich damit die Zahl der Opfer im Vergleich zu 2018 verdoppeln. Es müsse alles getan werden, dass es nicht zu einer sechsmonatigen Unterbrechung der Versorgung der HIV-Infizierten mit einer antiviralen Therapie komme, schrieben die Organisationen am Montag in einem gemeinsamen Appell auf Grundlage diverser Szenarien.

Aktuell seien viele Einrichtungen für HIV-Patienten angesichts des Kampfes gegen das Coronavirus geschlossen oder die Versorgungskette mit Anti-Aids-Medikamenten sei unterbrochen. Halte dieser Zustand an, drohe bei Infizierten der Ausbruch der Immunschwächekrankheit. «Wir müssen das als Weckruf an alle Länder verstehen, ihre wichtigen Gesundheitseinrichtungen aufrecht zu erhalten», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In Afrika südlich der Sahara leben schätzungsweise knapp 26 Millionen Menschen mit HIV. 16,4 Millionen von ihnen erhalten laut WHO eine antivirale Therapie, die vor dem Ausbruch der Krankheit schützen soll. Vor wenigen Wochen hatte die WHO eine ähnliche Warnung mit Blick auf Malaria veröffentlicht. Auch an dieser Infektionskrankheit könnten wegen der mit Covid-19 einhergehenden Mängel in anderen Bereichen wesentlich mehr Menschen sterben als bisher.

Frankreich: Autohersteller sollen Produktion zurückholen

PARIS: Autohersteller sollen nach Vorstellung der französischen Regierung im Gegenzug für öffentliche Hilfen verlagerte Produktion wieder ins Land zurückholen. «Ich denke, dass die französische Automobilindustrie zuviel ausgelagert hat», sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Montag dem Sender BFMTV.

«Renault braucht öffentliche Unterstützung», sagte Le Maire. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Frankreich bereits erlaubt, den Hersteller in der Corona-Krise mit einer Garantie für Kredite bis fünf Milliarden Euro zu unterstützen. Ein großer Konkurrent im Land ist der Peugeot-Hersteller und Opel-Mutterkonzern PSA.

Le Maire erinnerte auch an die europäische Batteriezellenfertigung, für die sich insbesondere Frankreich und Deutschland stark machen. Der Staat bringe viel Geld dafür auf, so Le Maire. Staatschef Emmanuel Macron und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hatten am Jahresbeginn eine Pilotfertigung in Südwestfrankreich auf den Weg gebracht. EU-Länder wollen rechtzeitig zu dem erwarteten Boom von Elektroautos Batteriefabriken aufbauen.

Berggorilla-Babys inmitten der Corona-Krise in Uganda geboren

KAMPALA: Inmitten der Corona-Krise sind in Uganda zwei Berggorilla-Babys geboren worden. Die Jungen seien Ende April und Anfang Mai im Bwindi-Regenwald, einem Nationalpark im Südwesten Ugandas, zur Welt gekommen, teilte die ugandische Wildschutzbehörde UWA mit. Ob es sich bei dem Nachwuchs um Weibchen oder Männchen handelt, sei noch unklar. Die Berggorillas sind vom Aussterben bedroht, es gibt weltweit rund 1000 Tiere.

Die erfreulichen Nachrichten kommen zu besonders schweren Zeiten für den Tierschutz. Wegen der Corona-Krise wurden weltweit Flüge eingestellt und Grenzen geschlossen, somit bleiben die für den Tierschutz extrem wichtigen Tourismuseinnahmen weg. Davon werden etwa Ranger bezahlt. «Wir kämpfen, um den Tier- und Naturschutz weiterhin zu erhalten», sagte der Sprecher der Wildschutzbehörde, Bashir Hangi, am Montag. Illegale Aktivitäten im Park hätten seit Beginn der Corona-Krise zugenommen. «Wir haben viele Fallen und Schlingen von Wilderern beschlagnahmt.»

Die Affen leben nur in diesem Gebiet an der Grenze von Uganda, Ruanda und dem Kongo. Die Population hat sich laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) in den vergangenen Jahren etwas erholt.

FAO: Erfolge im Kampf gegen Heuschrecken in Ostafrika und dem Jemen

ROM/NAIROBI: Im Kampf gegen die Heuschrecken in Ostafrika und im Jemen gibt es laut der UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) Erfolge. Nach vorläufigen Schätzungen seien in zehn Ländern 720.000 Tonnen Getreide - wovon sich fünf Millionen Menschen pro Jahr ernähren könnten - gerettet worden, indem die Ausbreitung der Wüstenheuschrecken eingedämmt worden sei, teilte die FAO am Montag mit. «Unsere Gewinne sind signifikant aber der Kampf ist lang und noch nicht zu Ende», sagte Qu Dongyu, der Chef der Organisation.

Seit Monaten fallen Millionen von Wüstenheuschrecken über Ostafrika und die Arabische Halbinsel her und zerstören Ackerland und Weiden. Ein kleiner Schwarm der Insekten kann theoretisch an einem Tag so viel vertilgen wie 35.000 Menschen. Mithilfe unter anderem der FAO sprühen die Länder in den betroffenen Regionen Insektizide. Doch die Corona-Krise hat die Arbeiten und den Zugang zu den Mitteln erschwert.

Nach wie vor seien die Bedingungen für die Heuschrecken günstig, teilte die FAO mit. Derzeit herrscht in Ostafrika eine Regenzeit und somit finden die Insekten viel Nahrung. Bald steht in der Region die wichtigste Erntezeit des Jahres an. Es müsse mehr getan werden, um eine Nahrungsmittelkrise zu verhindern, sagte der FAO-Chef. Millionen von Menschen in Ostafrika haben schon jetzt nicht genug zu Essen. Neben Ostafrika und dem Jemen kämpfen laut der FAO der Iran und Pakistan mit Ausbrüchen der Wüstenheuschrecken und auch Afrikas Sahelregion könnte betroffen sein.

Japan will über teilweise Aufhebung des Notstands entscheiden

TOKIO: Die japanische Regierung will diese Woche über eine vorzeitige Aufhebung des Corona-Notstands in einigen Provinzen entscheiden. Man entscheide am Donnerstag nach Beratungen mit Experten darüber, ob eine teilweise Aufhebung möglich ist, sagte Regierungschef Shinzo Abe am Montag im Parlament. Japan sei auf dem «stetigen Weg», die Coronavirus-Krise hinter sich zu lassen.

Der Notstand gilt eigentlich noch bis zum 31. Mai. Die Regierung hat die 47 Präfekturen des Landes dabei in zwei Gruppen eingeteilt. Für 13 Provinzen, darunter der Großraum Tokio sowie Osaka und Kyoto, gilt «besondere Vorsicht». Für die übrigen Provinzen gilt dies nicht.

Japan zählte bis Montag mehr als 16.500 Infektionsfälle und über 640 Tote, wie der TV-Sender NHK berichtete. Der Trend der Neuinfektionen zeigt nach amtlichen Angaben inzwischen nach unten. In der stark betroffenen Hauptstadt Tokio wurden am Montag laut NHK lediglich 15 weitere Fälle bestätigt. Damit liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tokio erstmals seit Ende März unter der Marke 20.

Einkaufszentren und Friseure öffnen unter Corona-Auflagen in Türkei

ISTANBUL: Nach knapp zwei Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie eröffnen in der Türkei Friseure und Schönheitssalons wieder. Auch Einkaufszentren öffneten am Montag unter Auflagen wieder ihre Tore. Am Eingang wurde die Temperatur der Besucher gemessen und Kunden trugen Masken, wie auf Bildern des Staatssenders TRT zu sehen war. Die Anzahl der Besucher sei begrenzt, zudem erinnerten Lautsprecheransagen an die Einhaltung von Abstandsregeln. Vor einigen Einkaufszentren bildeten sich lange Schlangen, wie auf einem Video der Nachrichtenagentur DHA zu sehen war.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Anfang Mai eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen verkündet. Reisebeschränkungen und Ausgangssperren übers Wochenende gelten nur noch in 24 statt zuvor in 31 Städten und Provinzen. Zudem durften Senioren ab 65 Jahren am Sonntag zum ersten Mal seit dem 21. März für mehrere Stunden vor die Tür. Auch eine weitgehende Ausgangssperre für unter 20-Jährige wurde gelockert.

Nach offiziellen Angaben wurden in der Türkei bislang rund 139.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, von denen rund 92.700 wieder gesund sind. Rund 3800 Menschen sind demnach bislang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das Land mit seinen rund 83 Millionen Einwohnern hatte am 11. März den ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Insgesamt wurden rund 1,4 Millionen Tests durchgeführt.

Weitere Lockerungen in Tschechien

PRAG: Die Coronavirus-Pandemie war am Montag Thema eines Telefongesprächs zwischen dem tschechischen Präsidenten Milos Zeman und seinem deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier. «Die Präsidenten haben Informationen über die Situation in ihren jeweiligen Ländern ausgetauscht», schrieb Zemans Sprecher Jiri Ovcacek bei Twitter. Die beiden Staatsoberhäupter hätten zudem über einen geplanten Besuch Steinmeiers im Nachbarland gesprochen. Der konkrete Termin hänge indes von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab.

Trotz des regnerischen Wetters stellten Restaurants und Cafés Tische und Stühle auf die Gehwege. Essen und Trinken im Freien ist nun erlaubt, während die Innenräume der Gaststätten noch geschlossen bleiben müssen. Kulturinstitutionen wie das Nationalmuseum in Prag begrüßten nach langer Pause erste Besucher - sie dürfen gleichzeitig maximal hundert Personen einlassen.

In Tschechien gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis Montag 8123 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 280 Todesfälle wurden mit der Erkrankung in Verbindung gebracht.

Bogotá: Männer und Frauen dürfen wieder zugleich vor die Tür

BOGOTÁ: Die kolumbianische Hauptstadt Bogotá hat Anti-Corona-Maßnahmen gelockert, nach denen unter anderem Frauen und Männer nur an unterschiedlichen Tagen das Haus verlassen durften. Die Lockerungen, die von Montag an gelten, hatte Bürgermeisterin Claudia López angekündigt. Seit Mitte April waren die Einschränkungen in Kraft gewesen. Aufgrund der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft sollen mehr als zwei Millionen Menschen - Männer und Frauen - in der Acht-Millionen-Metropole nun wieder arbeiten gehen können. «Wir sollten uns alle verhalten, als ob wir das Coronavirus hätten», sagte López, die darauf hinwies, dass das Tragen von Schutzmasken obligatorisch ist.

Kolumbien hatte bis Freitag mehr als 10.000 gemeldete Covid-19-Fälle verzeichnet, 463 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Das südamerikanische Land hatte seine Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus in der vergangenen Woche ein drittes Mal bis zum 25. Mai verlängert. Menschen, die wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr arbeiten gehen konnten und deshalb unter Hunger litten, hängten rote Fahnen aus den Fenstern ihrer Wohnungen oder an das Dach ihrer Hütten, um auf ihre Notsituation hinzuweisen und um Hilfe zu bitten.

Türkischer Präsident Erdogan telefoniert mit Merkel zur Corona-Krise

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Krise telefoniert. Es sei unter anderem um die Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus gegangen und um die Schritte, die nach der Pandemie getroffen werden sollten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die beiden hätten zudem regionale Themen besprochen.

Die Türkei hat zahlreiche Einschränkungen im Kampf gegen das Corona-Virus erlassen und lockert die Maßnahmen nun wieder schrittweise. Am Montag öffneten etwa Friseure, Schönheitssalons und Einkaufszentren nach fast zwei Monaten wieder.

Die Türkei, die auch ein beliebtes Reiseland bei Deutschen ist, bereitet sich zudem auf die Tourismussaison vor. Hotels und Restaurants unterliegen dabei nach Angaben des Tourismusministers Mehmet Nuri Ersoy strengen Auflagen. Zudem sollen Urlauber nach der Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs bei der Einreise in die Türkei auf das Coronavirus getestet werden. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines hatte ihren Flugstopp zuletzt bis zum 28. Mai verlängert.

Zweite Lockerung in Bulgarien: Museen, Kinos und Bibliotheken öffnen

SOFIA: In Bulgarien sind Besuche von Museen, Galerien, Bibliotheken sowie Kinos wieder erlaubt. Gesundheitsminister Kiril Ananiew unterzeichnete am Montag eine Anordnung, mit der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie weiter gelockert werden. Demnach sind auch Kulturveranstaltungen im Freien unter Auflagen gestattet. In Kinos oder bei Veranstaltungen im Freien dürfen beispielsweise nur 30 Prozent der Plätze besetzt werden. Die Einschränkungen wegen Corona haben seit dem 13. März gegolten.

Der Betrieb in Freiluftlokalen sowie auf Terrassen von Restaurants und Cafés ist seit 6. Mai unter Hygieneauflagen erlaubt. Sport im Freien wie etwa Tennis, Radfahren, Leichtathletik und Golf ist schon seit einer Woche wieder zugelassen. Die Tourismusbranche will am 1. Juli die Sommersaison in den Badeorten am Schwarzen Meer eröffnen.

Bulgarien gehört zu den Ländern, die relativ leicht von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. In dem Balkanland wurden bis Montagmorgen 1981 Coronavirus-Fälle identifiziert. Das Land mit einer Bevölkerung von knapp sieben Millionen Menschen konnte durch strenge Schutzmaßnahmen die Fallzahlen begrenzen, damit das Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt. 91 Menschen starben an den Folgen von Covid-19. 641 Patienten gelten als genesen.

Under Armour mit Umsatzeinbruch und roten Zahlen

BALTIMORE: Der Sportartikel-Anbieter Under Armour ist von der Corona-Krise hart getroffen worden. Der Umsatz brach im ersten Quartal um 23 Prozent auf 930 Millionen US-Dollar (860 Mio Euro) ein, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte. Unterm Strich gab es einen Verlust von 490 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 22,5 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der Großteil davon geht auf Kosten eines Firmenumbaus und Wertberichtigungen zurück.

Under Armour galt einst als starker Herausforderer für Branchen-Schwergewichte wie Nike, das Geschäft schwächte sich aber schon im vergangenen Jahr merklich ab.

In der Krise schickte Under Armour im April 6600 Mitarbeiter seiner Einzelhandelsläden und Lager in unbezahlten Urlaub. Die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurden von 160 Millionen auf 100 Millionen Dollar gekappt. Eine Prognose für das laufende Jahr gibt Under Armour nach wie vor nicht ab, weil die Auswirkungen der Pandemie noch nicht eingeschätzt werden könnten.

Lockerungen in Paris - Kein Verkehrschaos, aber volle Bahnsteige

PARIS: Am ersten Morgen nach dem Ende der strengen Ausgangsbeschränkungen ist in Paris ein größeres Verkehrschaos ausgeblieben - allerdings war es auf einigen Bahnsteigen sehr voll. Auf der Linie 13 seien Montagfrüh nach einem technischen Zwischenfall viele Menschen unterwegs gewesen - ebenso zeitweise am Bahnhof Saint-Lazare, sagte die Präsidentin der Pariser Nahverkehrsgesellschaft, Catherine Guillouard. Die Lage habe sich aber schnell entspannt. Am frühen Morgen war es besonders auf den Bahnsteigen der Vorstadtzüge RER sehr voll und es kam zu Gedränge, wie Bilder zeigten.

Sicherheitspersonal kontrollierte, ob die ab Montag geltende Maskenpflicht eingehalten wird. Ganz vereinzelt liefen Menschen ohne Schutzmaske herum - sie wurden direkt angesprochen. Der Verkehrsdienst Sytadin registrierte auf den Straßen deutlich weniger Staus als normalerweise.

Frankreich hat am Montag mit der schrittweisen Lockerung der strengen Ausgangsbeschränkungen begonnen, die seit Mitte März galten. Die Menschen dürfen nun wieder ohne Passierschein vor die Tür. Frankreich ist von der Coronavirus-Krise hart betroffen, mehr als 26.000 Menschen sind bisher gestorben.

Noam Chomsky macht Trump für Corona-Tote verantwortlich

London (dpa) - Der US-Intellektuelle Noam Chomsky gibt der Corona-Politik von Präsident Donald Trump die Schuld am Tod von Landsleuten. Trump habe seine Pflichten vernachlässigt, indem er die Gouverneure einzelner US-Bundesstaaten dazu gezwungen habe, die Verantwortung für die Bekämpfung des Virus zu übernehmen, sagte der 91-Jährige der britischen Zeitung «Guardian» in einem am Montag veröffentlichten Interview. «Das ist eine großartige Strategie, um viele Menschen zu töten und seine Wahlkampfpolitik zu verbessern.»

Auf die Frage, ob er Trump für den Tod von Amerikanern verantwortlich sehe, sagte der Sprachwissenschaftler: «Ja, aber es ist viel schlimmer als das, denn international gilt dasselbe. Um seine kriminellen Angriffe auf das amerikanische Volk zu vertuschen, die sich die ganze Zeit über abgespielt haben, schlägt er wild um sich und versucht, Sündenböcke zu finden.» Nach Ansicht Chomskys werde Trumps Entscheidung, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO einzufrieren, zu Todesfällen im Jemen und in Afrika führen.

Luxemburg lockert Corona-Einschränkungen

LUXEMBURG: Luxemburg hat seit Montag seine Corona-Regeln gelockert: Die Bürger dürfen wieder ihre Wohnungen ohne triftigen Grund verlassen, müssen sich dabei aber an strikte Abstands- und Hygieneregeln halten. Das teilte die Regierung in Luxemburg mit. Überall dort, wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werde könne, müsse eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden - zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen.

Im Freien dürfen sich nun bis 20 Personen gemeinsam aufhalten, in privaten Räumen sind Treffen mit maximal sechs weiteren Personen erlaubt. Dies bedeute aber nicht, dass zu Hause Partys gefeiert werden sollten, hieß es. Dafür sei es noch zu früh (#zefréifirparty).

Nach wochenlanger Zwangspause durften zahlreiche Geschäfte sowie Museen und Bibliotheken am Montag wieder öffnen. Kinos und Schwimmbäder blieben geschlossen. Die Zahl der in Luxemburg positiv auf Covid-19 getesteten Menschen beläuft sich (Stand Sonntag) auf 3886. Es gab 101 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Krise wurden insgesamt 55.250 Personen getestet.

Geschäfte in Dänemark wieder geöffnet

KOPENHAGEN: Im deutschen Nachbarland Dänemark haben am Montag die Einzelhändler und Einkaufszentren wieder geöffnet. An vielen der in der Corona-Krise wochenlang geschlossenen Geschäfte in der Innenstadt von Kopenhagen hingen Warnhinweise, wonach Kunden mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber und Atemwegsbeschwerden den Läden fernbleiben sollten. Andere hatten Schilder mit einer maximalen Kundenanzahl aufgehängt und Wachpersonal aufgestellt, das unter anderem auf ausreichenden Abstand unter den Kunden aufpassen sollte.

Ähnlich sollte es auch in anderen Landesteilen ablaufen. Der Leiter eines großen Einkaufszentrums in Herning rund 150 Kilometer nördlich von Flensburg sagte am Morgen im dänischen Radio, dass in seinem Zentrum Striche und Pfeile auf dem Boden angebracht worden seien, um eine Art Einbahnstraßenverkehr einzuführen und einen ausreichenden Abstand zwischen den Kunden zu gewährleisten.

Mit der Wiedereröffnung des gesamten Einzelhandels beginnt für die Dänen offiziell Phase zwei der Lockerungen der im März ergriffenen Corona-Maßnahmen. Bereits Mitte April waren die Tageseinrichtungen für Kinder sowie Schulen bis zur fünften Klasse geöffnet worden. In der zweiten Phase sollen unter bestimmten Richtlinien vomkommenden Montag an auch wieder Restaurants und Cafés sowie Kirchen und andere Gotteshäuser öffnen dürfen. Die sechsten bis zehnten Schulklassen nehmen dann ebenfalls ihren Unterricht wieder auf. Phase drei und vier starten dann am 8. Juni und im August. Wann Dänemark seine Grenzen für Reisende aus dem Ausland wieder öffnet, ist noch unklar.

Kolumbianische Fluglinie Avianca meldet in Corona-Krise Insolvenz an

NEW YORK/BOGOTÁ: Wegen des massiven Umsatzrückgangs infolge der Corona-Krise hat die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca Insolvenz angemeldet. Die Holding und mehrere Tochterunternehmen beantragten am Sonntag Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts, wie die Airline mitteilte. Ziel sei es, den Betrieb weiterzuführen, die Arbeitsplätze zu erhalten und sich wirtschaftlich neu aufzustellen.

Wegen der Reisebeschränkungen in der grassierenden Corona-Pandemie musste Avianca Mitte März seinen regulären Betrieb weitgehend einstellen. Die Einnahmen seien daraufhin um mehr als 80 Prozent gesunken, hieß es in der Mitteilung der Fluglinie. «Die Auswirkungen der Pandemie stellen uns vor die größte Herausforderung in der 100-jährigen Geschichte unseres Unternehmens», sagte der Vorstandsvorsitzende Anko van der Werff.

Avianca ist einer der wichtigsten Fluggesellschaften Lateinamerikas. Sie fliegt zahlreiche Ziele in der Region, in Nordamerika und Europa an. Zuletzt gab es auch eine Direktverbindung von Bogotá nach München. Die Vorgängerfirma von Avianca wurde 1919 als Kolumbianisch-Deutsche Gesellschaft für Lufttransporte von einem deutschen Auswanderer gegründet. Damit gilt Avianca als eine der ältesten Fluglinien der Welt.

Italiens Industrieproduktion bricht wegen Corona-Krise drastisch ein

ROM: In Italien ist die Industrieproduktion im März wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 28,4 Prozent gesunken, teilte das nationale Statistikamt Istat am Montag mit. Damit ist der Einbruch noch stärker ausgefallen, als Analysten es befürchtet hatten.

Deutlich stärker als erwartet war auch der Produktionseinbruch im Jahresvergleich. In dieser Betrachtung meldete die Statistikbehörde für März einen Rückgang um 29,3 Prozent, während die Markterwartung bei 18,3 Prozent lag.

Italien ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Die industriellen Zentren der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone liegen im Norden des Landes und damit in den Regionen, in denen es die meisten Covid-19-Fälle gibt. Im März verordnete die Regierung in Rom eine weitreichende Schließung der Betriebe, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Allerdings war nicht der gesamte Monat von den Firmenschließungen betroffen. Die April-Daten dürften daher einen noch stärkeren Rückgang im Jahresvergleich zeigen.

Abgeordnete in Pakistan warnen vor Parlamentsbetrieb wegen Corona

ISLAMABAD: In Pakistan haben Abgeordnete wegen steigender Corona-Infektionen unter Politikern vor Sitzungen der Nationalversammlung gewarnt. «Die Parlamentssitzungen sollten verschoben werden, um gefährliche Konsequenzen zu vermeiden», sagte der stellvertretende Vorsitzende des Senats, Saleem Mandviwala, nach einer Mitteilung am Montag. Auch ein Minister hatte angekündigt, nicht teilzunehmen.

Parlamentssitzungen sind in dem südasiatischen Land wegen der Pandemie seit rund zwei Monaten ausgesetzt. Nach Forderungen der Opposition hatte Präsident Arif Alvi die Wiederaufnahme der Sitzungen am Montag angeordnet. Politiker im Senat und Parlament mussten sich zuvor Tests auf das Coronavirus unterziehen. Mehrere Befunde waren positiv.

Seit Samstag sind in Pakistan weitere Restriktionen trotz steigender Neuinfektionen aufgehoben worden. Es gibt rund 30.000 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2.

Serbien holt verschobene Parlamentswahl am 21. Juni nach

BELGRAD: In Serbien wird die wegen der Corona-Pandemie verschobene Parlamentswahl am 21. Juni nachgeholt. Die Republikswahlkommission bestätigte am Montag eine entsprechende Ankündigung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Ursprünglich hätte der Urnengang am 26. April stattfinden sollen. Auch die zu diesem Zeitpunkt geplanten Kommunalwahlen werden am 21. Juni nachgeholt.

Bis Montag waren in Serbien 10.032 Menschen nachgewiesen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Bislang wurden 215 Tote gemeldet. Am 15. März hatte Vucic den Ausnahmezustand ausgerufen. Am letzten Mittwoch hatte ihn das Parlament wieder aufgehoben. Dies bildete die Voraussetzung dafür, dass wieder Wahlen abgehalten werden können.

Neuseeland lockert Ausgangssperren - Aber Grenzen bleiben geschlossen

WELLINGTON: Neuseeland will in dieser Woche die Ausgangssperren weiter lockern, die Grenzen jedoch vorerst geschlossen lassen. Die weitere Lockerung werde am Donnerstag beginnen, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Dann können die meisten Geschäfte und öffentlichen Plätze wieder öffnen.

Neuseeland hatte seine Ausgangssperren bereits am 29. April vorsichtig gelockert. Ardern rief jedoch ihre Mitbürger am Montag dazu auf, keine unnötigen Risiken einzugehen. «Wir müssen uns weiter so verhalten, als wäre das Virus weiterhin unter uns», sagte sie.

Schulen sollen ab 18. Mai wieder ihre Tore öffnen, während Bars das am 21. Mai dürfen. «Wir mögen einige Schlachten gewonnen haben, aber wir haben nicht den Krieg gewonnen», fügte die Regierungschef hinzu. Bei Treffen zu Hause, bei Hochzeiten und Bestattungen dürfen nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen. Andere soziale Veranstaltungen, egal ob drinnen oder draußen, werden bis auf weiteres auf 100 Teilnehmer beschränkt. Bis Montag zählte Neuseeland 1479 Infektionsfälle. 21 Menschen starben in Folge des Erregers.

Erst Buschbrände, jetzt Corona: Australien sagt Millionen-Hilfe zu

CANBERRA: Erst wurden sie Opfer der verheerenden Buschbrände, nun kommt noch die Corona-Krise hinzu: Australiens Premierminister Scott Morrison hat den von den monatelangen Bränden am schlimmsten betroffenen ländlichen Ortschaften weitere Millionen-Hilfen zugesagt. Rund 650 Millionen australische Dollar (etwa 391 Millionen Euro) würden sie als Teil lokaler Wiederaufbaupläne erhalten, kündigte Morrisson am Montag an. «Dieselben Gemeinden, die am meisten unter den Buschbränden litten, leiden unter den Folgen von Covid-19. Die Auswirkungen sind verheerend», erklärte der Regierungschef.

Die Buschbrände hatten von August bis März gewütet und mehr als 3000 Häuser sowie mehr als 12 Millionen Hektar Land - über ein Drittel der Fläche Deutschlands - zerstört. Morrison sprach von einem «schwarzen Sommer». Die Millionen-Hilfe erfolgt, nachdem die Regierung bereits über 1,3 Milliarden Dollar wegen der Brände bereitgestellt hatte, einschließlich Finanzmittel für Familien sowie Unternehmen.

Ölpreise fallen leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 30,68 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 15 Cent auf 24,59 Dollar.

Nach Entspannungssignalen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China in der Vorwoche verwiesen Marktbeobachter auf die immer noch schwache Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt und die Sorge vor erneut steigenden Fallzahlen in der Corona-Krise. In China sanken allerdings zuletzt die Lagerbestände an Rohöl, was eine weitere Nachfrageerholung andeutet.

Die Belastungen in Folge der Corona-Krise und des Preiskriegs beim Öl zwangen Saudi-Arabien zuletzt zu Sparmaßnahmen. Neben einer Leistungskürzung für Staatsbedienstete gab die Regierung bekannt, die Mehrwertsteuer von aktuell 5 Prozent zu verdreifachen.

Japaner lockte Spielsüchtige im Corona-Notstand mit illegalem Poker

TOKIO: Ein Japaner hat die vorübergehende Schließung legaler Spielhallen wegen der Corona-Pandemie ausgenutzt und Spielsüchtige nachts mit verbotenen Pokerrunden angelockt. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag meldete, freute sich der 37-Jährige seit vergangenem Monat jede Nacht über regen Kundenzulauf, nachdem die Behörden legale Pachinko-Hallen zur Schließung aufgefordert hatten. Am Ende flogen die Pokerrunden in einem Hochhaus der Hauptstadt jedoch auf. Der Betreiber wurde wegen illegalen Glücksspiels festgenommen.

Wie ungern viele Japaner auf das Spielen verzichten, zeigte sich auch daran, dass sich einige der legalen und im ganzen Land anzutreffenden Pachinko-Spielhallen zunächst über die Schließungsaufrufe der Behörden hinwegsetzten. Daraufhin griffen die Behörden zu einem ungewöhnlichen Mittel und veröffentlichten die Namen der Spielhallen.

Die auch für ihre grelle Beleuchtung und laute Hintergrundmusik bekannten Pachinko-Hallen sind in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt extrem populär. Metallkugeln werden in der Hoffnung in Automaten geschüttet, dass sie ein Trefferloch finden. Dabei sitzen die Spieler dicht nebeneinander auf langen Stuhlreihen. Es gibt Sachpreise, die dank rechtlicher Schlupflöcher in Bares getauscht werden können. Dies wird offiziell nicht als Glücksspiel geführt.

Conchita Wurst: Vorfreude auf Punktevergabe bei FreeESC-Show

KÖLN: Dragqueen Conchita Wurst freut sich als Moderatorin der ProSieben-Show «Free European Song Contest» schon auf das Ritual der Punktevergabe. «Steven und ich werden die Runde durch Europa machen, um die Punkte einzuholen. Ach, das wird herrlich, die Vorfreude steigt jeden Tag», sagte die 31-Jährige, hinter der der Künstler Tom Neuwirth steckt, der vor sechs Jahren für Österreich den Eurovision Song Contest gewann. Sie sei schon sehr gespannt, welcher Act an diesem Abend am häufigsten die Höchstwertung bekomme, sagte Wurst.

Am Samstag (16. Mai, 20.15 Uhr, ProSieben) präsentiert die Dragqueen eine alternative Variante des großen ESC, den «Free European Song Contest», maßgeblich erdacht von Stefan Raab. Er soll ein Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie in Rotterdam abgesagten Eurovision Song Contest sein und wird in Köln produziert. Der sogenannte FreeESC läuft parallel zu einem ESC-Ersatzprogramm in der ARD.