Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Montag

Russland droht Verdopplung der Arbeitslosenzahl

MOSKAU: Russland erwartet wegen der Corona-Krise eine Verdoppelung der Arbeitslosenzahl auf acht Millionen. Diese Zahl nannte Rechnungshofchef Alexej Kudrin am Montag in der Zeitung «RBK». Russische Gewerkschaften bestätigten diese Einschätzung nach Informationen der Agentur Interfax. Im Februar waren 3,4 Millionen Russen ohne Job. Präsident Wladimir Putin hatte landesweit arbeitsfrei bis Ende des Monats bei voller Lohnfortzahlung angeordnet. Vor allem der Klein- und Mittelstand sieht sich deshalb in schwerer Not und erwartet Massenentlassungen.

«Wir wissen noch nicht, ob wir die Quarantäne verlängern müssen», sagte Kudrin. Einige Branchen in bestimmten Regionen «befinden sich in einer sehr schwierigen Situation». Im flächenmäßig größten Land der Erde gibt es mittlerweile mehr als 18 000 Corona-Fälle. In den vergangenen Tagen war die Zahl rasant gestiegen. 148 mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierte Menschen starben demnach bislang.

Zuwachsrate bei Neuansteckungen in Spanien weiter niedrig

MADRID: Die strikte Ausgangssperre zur Bekämpfung des Coronavirus trägt in Spanien weiter Früchte. Das von der Pandemie schwer betroffene Land meldete am Montag erneut eine vergleichsweise niedrige Zuwachsrate von 2,1 Prozent bei den Neuansteckungen. Innerhalb von 24 Stunden seien nur knapp 3500 weitere Infektionen erfasst worden, insgesamt nun etwa 169 500, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Vor zwei Wochen lag die Rate teilweise bei rund 20 Prozent.

Der täglichen Bilanz der Behörden zufolge wurden weitere 517 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Am Vortag waren es 619. Die Gesamtzahl betrug am Montag nun 17 489.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Corona-Patienten, die als genesen gelten, um knapp 2400 auf fast 65 000 zu. Nach Behördenangaben geht der Druck auf die Krankenhäuser und Intensivstationen seit Tagen zurück. «Vor nur zehn Tagen hatten wir 1030 Betten mit Corona-Patienten besetzt, jetzt sind es nur noch 550», wurde Jaime Masjuan, Chef der Neurologie-Abteilung des Madrider Krankenhauses Ramón y Cajal, am Montag in der Zeitung «El País» zitiert.

Die Pandemie sei dank des seit dem 15. März geltenden Alarmzustands samt strenger Ausgehsperre «unter Kontrolle», hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez im Parlament versichert.

Hunderttausende durften am Montag erstmals nach zwei Wochen wieder zur Arbeit fahren. Der sogenannte Winterschlaf, mit dem der Kampf gegen die Pandemie intensiviert worden war, ging in jenen Regionen zu Ende, in denen der Ostermontag kein Feiertag ist, zum Beispiel in Madrid. Von der Verschärfung der Ausgangssperre waren vor allem Baugewerbe und Industrie betroffen gewesen.

Ministerpräsident Pedro Sánchez warnte allerdings am Sonntag, es gebe noch keine echte Abschwächung der Ausgehsperre. «Erste Lockerungen wird es frühestens in zwei Wochen geben. Und die werden schrittweise und vorsichtig sein», sagte er. Die 47 Millionen Bürger dürfen somit weiterhin weder spazieren gehen noch Sport im Freien treiben.

Tschechien fordert von Grenzgängern in Deutschland Hygienenachweis

PRAG: In Tschechien treten am Dienstag zusätzliche Bestimmungen für Berufspendler in Kraft, die in Deutschland arbeiten. Wer im Gesundheits- und Rettungswesen, in sozialen Einrichtungen oder im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeitet, kann weiter täglich pendeln. Neu ist, dass die Regierung in Prag wegen der Coronavirus-Pandemie für diese Gruppe die Einhaltung strenger Hygienevorschriften einfordert. Dazu zählen das Tragen eines Mundschutzes am deutschen Arbeitsplatz sowie die Minimierung von sozialen Kontakten.

Dazu müssen eine Pendlerbescheinigung des deutschen Arbeitgebers sowie eine Verbalnote der deutschen Botschaft in Prag als Nachweis zu den Gesundheitsstandards vorgelegt werden. Die neue Regelung sei eine Herausforderung für alle Beteiligten, schrieb der Botschafter der Bundesrepublik, Christoph Israng, am Montag bei Twitter. Das Team der Botschaft sei auch über das Osterwochenende im Einsatz gewesen, um die geforderten Bestätigungen zu erstellen.

Für Berufspendler, die nicht in den genannten Bereichen arbeiten, gilt, dass sie die Grenze nur in längeren Abständen überschreiten dürfen. Nach mindestens zwei Wochen Arbeitsaufenthalt in Deutschland folgen zwei Wochen häusliche Quarantäne in Tschechien. Gegen diese strikte Regelung protestierten am Samstag mehrere Dutzend Grenzgänger mit einer Art Happening am Grenzübergang Folmova-Furth im Wald, wie die Zeitung «Pravo» online berichtete. Sie stört, dass sie ihre Familien nicht mehr täglich sehen.

Viel Kritik an Abe wegen Corona-Posts in Japan

TOKIO: Eine Botschaft von Japans Regierungschef Shinzo Abe, in der er wegen der Corona-Pandemie zum Daheimbleiben aufruft, kommt bei vielen seiner Landsleute gar nicht gut an.

Das auf Facebook gepostete einminütige Video zeigt den Premier, wie er auf einem Sofa sitzt, einen Hund tätschelt, einen Schluck aus einer Tasse nimmt und ein Buch liest. Daneben steht ein anderes Video, auf dem der populäre Musiker Gen Hoshino singend in die Gitarre greift. Viele Facebook-Nutzer warfen dem Premier vor, sich um die Existenznöte der Bürger zu wenig zu scheren.

«Du siehst deine Freunde nicht. Du gehst nicht zu Partys. Aber dies alles hilft, viele Leben zu retten», schrieb Abe auf Twitter. Er hatte am vergangenen Dienstag über sieben Präfekturen, einschließlich Tokio und Osaka, den Notstand verhängt und die Einwohner aufgefordert, zuhause zu bleiben. Kritiker befanden, die Regierung unterstütze kleine und mittelständische Unternehmen nicht genügend.

Der Gewerkschaftsfunktionär Mitsuteru Suda reagierte am Montag verärgert auf Abes entspannten Sofa-Auftritt. «Unsere Gewerkschaft wurde überschwemmt mit Anrufen von Arbeitern, die gefeuert wurden und solchen, deren Betrieb die Arbeit einstellen mussten, und die keinerlei Hilfe bekamen», twitterte er. Der Musiker Hoshino wiederum sagte auf Instagram, dass sein Videoclip ohne seine Zustimmung verwendet worden sei.

BUKAREST: Dritte Klinik in Rumänien unter Kontrolle der Armee

In Rumänien ist angesichts der Corona-Krise ein drittes Krankenhaus unter Führung der Armee gestellt worden. Wie Gesundheitsminister Nelu Tataru am Montag erklärte, soll das Kreiskrankenhaus im südostrumänischen Focsani nun von Militärärzten geleitet werden, nachdem sich dort 25 Ärzte und Pfleger sowie der Klinikmanager mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatten. Ähnlich war Rumänien zuvor im nordöstlichen Suceava und im zentralrumänischen Deva vorgegangen. Die dortigen Kreiskrankenhäuser stehen bereits unter militärischer Leitung.

Der Höhepunkt der Infektionsrate wird in Rumänien nach dem orthodoxen Osterfest am kommenden Wochenende erwartet, da es bei dem Fest trotz der Ausgehverbote zu größeren Familientreffen kommen könne. Zudem befürchten die Behörden zu Ostern die Einreise vieler Rumänen aus den Corona-Hochrisiko-Ländern Italien und Spanien - obwohl all diesen Einreisenden in der Heimat eine 14-tägige Quarantäne droht.

Bis Montag stieg die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten auf 6633 seit Beginn der Pandemie - das waren 333 mehr binnen 24 Stunden. 914 sind inzwischen wieder gesund, 318 Infizierte starben. Auf Intensivstationen lagen 231 Corona-Patienten. 24 020 Verdachtsfälle waren in Quarantäne und 71 239 in häuslicher Isolation. In dem Land mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen wurden bisher 67 204 Corona-Tests durchgeführt, von denen zehn Prozent positiv ausfielen.