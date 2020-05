Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Mittwoch

El Salvador stellt öffentlichen Verkehr für 15 Tage ein

SAN SALVADOR: In El Salvador wird der öffentliche Personenverkehr wegen der Corona-Krise für 15 Tage eingestellt. Dies gelte ab Donnerstag, erklärte Staatspräsident Nayib Bukele am Mittwoch (Ortszeit). In Unternehmen, die als unerlässlich eingestuft wurden und daher in Betrieb bleiben, müsse der Arbeitgeber für den Transport seiner Angestellten sorgen. Für Arbeiter im Gesundheitssektor übernehme dies die Regierung. Die Maßnahmen würden Unannehmlichkeiten und Probleme mit sich bringen, schrieb er bei Twitter. «Wir müssen das aber tun, für unser Land.»

Ebenfalls am Donnerstag tritt zudem in El Salvador eine Regelung in Kraft, wonach die Menschen nur an bestimmten Tagen einkaufen gehen dürfen - je nach der letzten Ziffer ihrer Ausweisnummer. Die Regierung werde 2,7 Millionen Pakete mit Produkten des Grundbedarfs verteilen, um die Notwendigkeit eines Einkaufs - und des dafür gebrauchten Geldes - zu reduzieren, verkündete Bukele.

El Salvador hat eine der strengsten Regelungen Lateinamerikas im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Seit dem 22. März gilt dort eine Ausgangssperre, die inzwischen bis zum 16. Mai verlängert wurde. Ausnahmen gibt es nur zum Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten sowie für Arbeiten, die als unerlässlich gelten. Schon am 11. März - noch vor der ersten bestätigten Infektion im Land - hatte der kleine mittelamerikanische Staat mit rund sechs Millionen Einwohnern seine Grenzen geschlossen. Bislang wurden in El Salvador 633 Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 und 15 damit verbundene Todesfälle bestätigt.

«Schlimmster Tag»: Über 600 Corona-Tote in Brasilien in 24 Stunden

BRASÍLIA: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Brasilien immer schneller an. Den Daten des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch zufolge wurden erstmals mehr als 600 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Demnach lag die Zahl der Gestorbenen «am schlimmsten Tag», wie das Portal «G1» schrieb, zwischen Dienstag und Mittwoch bei 615. Das ist die höchste Zahl für diesen Zeitraum seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 8536 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 125.218 Infizierte wurden inzwischen registriert.

Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten liegt Brasilien in absoluten Zahlen damit nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder weltweit. Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen. Allerdings ist Brasilien mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika. Am 26. Februar war in Brasilien erstmals in der Region ein Mensch positiv auf das Virus getestet worden.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen und von Misswirtschaft sind Krankenhäuser und Friedhöfe in verschiedenen Städten und Bundesstaaten inzwischen an ihre Grenzen geraten, das System ist kollabiert. Präsident Jair Bolsonaro verharmlost das Coronavirus, hält nichts von Einschränkungen des öffentlichen Lebens und fordert eine Rückkehr zur Normalität. Bürgermeister und Gouverneure dagegen verschärften die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Erste Städte oder Bundesstaaten machten komplett dicht oder kündigten den Lockdown an.

Corona-Regeln: Inhaberin von Friseur-Salon in Dallas muss in Haft

WASHINGTON: Weil sie ihren Friseursalon in der Coronakrise nicht schließen wollte, ist die Inhaberin des Geschäfts in Dallas im US-Bundesstaat Texas zu sieben Tagen Haft verurteilt worden. Das Urteil gegen Shelley Luther sorgte für einen Aufschrei der Empörung. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) ein Schreiben, in dem er den zuständigen Richter Eric Moyé aufforderte, Luther umgehend wieder freizulassen. US-Senator Ted Cruz aus Texas schrieb auf Twitter: «Sieben Tage Gefängnis für Haare schneiden? Das ist verückt.»

Bei der Gerichtsverhandlung am Dienstag war Luther US-Medienberichten zufolge ein Deal angeboten worden: Dass sie trotz der Öffnung ihres Friseursalons nicht ins Gefängnis müsse, wenn sie sich entschuldige und zugebe, dass ihr Handeln egoistisch gewesen sei. Luther antwortete dem Richter nach einer Aufzeichung der Verhandlung: «Ich muss Ihnen widersprechen, Sir, wenn Sie sagen, dass ich egoistisch bin, denn meine Kinder zu ernähren, ist nicht egoistisch.» Sie fügte hinzu: «Ich werde den Salon nicht schließen.»

Luthers Fall wirft ein Schlaglicht auf die Diskussion in den USA, die weltweit am schwersten von der Corona-Krise betroffen sind. US-Präsident Donald Trump drängt auf eine Wiedereröffnung der Wirtschaft in den Bundesstaaten, während Prognosen von weiterhin steigenden Infektions- und Todeszahlen durch das Virus ausgehen.

Bolsonaro-Sprecher positiv auf Coronavirus getestet

BRASÍLIA: Der Sprecher des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab das Büro von General Otávio Rêgo Barros am Mittwoch bekannt. Demnach sei der 59-Jährige zu Hause in Quarantäne. Der Sprecher ist ein weiterer Corona-Fall aus dem Umfeld des rechtspopulistischen Präsidenten, der das Virus verharmloste, nichts von Einschränkungen hält und Massenansammlungen auslöst. Rêgo Barros gehörte allerdings nicht der brasilianischen Delegation an, die im März mit Bolsonaro zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Resort in Mar-a-Lago in Florida war.

Mindestens 23 Mitglieder wurden danach positiv getestet, unter ihnen Kommunikationssekretär Fábio Wajngarten und General Augusto Heleno, Chef des Kabinetts für institutionelle Sicherheit. Bolsonaro selbst unterzog sich zwei Tests und gab in beiden Fällen bekannt, dass sie negativ ausgefallen seien. Allerdings zeigte er etwa im Gegensatz zu Heleno nicht die Ergebnisse. Nach einem juristischen Hin und Her bestimmte ein Gericht am Mittwoch, dass Bolsonaro die Ergebnisse zeigen müsse - und nicht nur ärztliche Berichte, wie er es getan hatte. Zuletzt hatte der Präsident in einem Interview wie im März erneut gesagt, dass er das Virus vielleicht schon gehabt und es nicht gemerkt haben könnte.

Corona-Aktion: Einladung zu berühmter Oscar-Party gegen Spende

LOS ANGELES: Mit Hollywood-Stars über den roten Teppich flanieren und nach der Oscar-Gala bis in den Morgen tanzen? Eine Einladung zur alljährlichen «Vanity Fair»-Sause im Anschluss an die Oscar-Verleihung zählt zu den begehrtesten Tickets in Hollywood. Im Rahmen einer Spenden-Challenge während der Corona-Krise winkt dem Gewinner samt Begleitung im Februar 2021 die Teilnahme an dem Star-Spektakel.

«Nun haben sie die Chance mit Promis auf Tuchfühlung zu gehen», wirbt das Lifestyle-Magazin «Vanity Fair» für die Aktion. Dazu stellte es ein Video mit Stars wie Robert De Niro, Brad Pitt, und Renée Zellweger, die im vorigen Jahr bei der Party dabei waren. Die traditionelle Party soll nach der Oscar-Gala am 28. Februar 2021 stattfinden.

Das Mindestgebot für Teilnehmer liegt bei 10.000 Dollar (rund 9200 Euro). Sämtliche Einnahmen der Spendenaktionen gehen an bedürftige Menschen, die während der Corona-Krise Hunger leiden.

Seit Mitte April haben sich Dutzende Stars der «AllinChallenge»-Aktion angeschlossen, um mehr als 100 Millionen Dollar für verschiedene Hilfsprogramme zu sammeln.

​Corona-Pandemie: Serbiens Parlament hebt den Ausnahmezustand auf

BELGRAD: Das serbische Parlament hat den corona-bedingten Ausnahmezustand aufgehoben. Die Voraussetzungen dafür seien nun gegeben, sagte Ministerpräsidentin Ana Brnabic vor der Abstimmung am Mittwochabend. Verhängt hatte die Notmaßnahme Präsident Aleksandar Vucic an der Volksvertretung vorbei. Für ein Zusammentreten des Parlaments hätten die Voraussetzungen nicht bestanden, hatte er damals argumentiert.

Mit dem Ende des Corona-Notstands entfallen ab Donnerstag die ungeliebten nächtlichen und wochenlangen Ausgangssperren. Über die orthodoxen Ostern im April hatten die Serben ihr Heim sogar 84 Stunden lang nicht verlassen dürfen. Hart betroffen waren auch Menschen über 65 Jahre. Sie hatten - abgesehen von kurzen Einkäufen - überhaupt nicht aus ihren Häusern und Wohnungen gehen dürfen. Andere Maßnahmen wie Abstandsregeln, Maskenpflicht und Einreisebeschränkungen bleiben weiter in Kraft.

Virgin Atlantic plant Streichung von mehr als 3000 Stellen

LONDON: Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat die Streichung von 3150 Stellen wegen der Coronakrise angekündigt. Das Unternehmen plant außerdem, künftig nicht mehr vom Airport Gatwick in der Nähe von London zu fliegen. Einige Routen sollen stattdessen künftig vom Großflughafen Heathrow aus angeboten werden. Derzeit sind etwa 10.000 Mitarbeiter bei der Airline beschäftigt.

Die Gespräche mit der Regierung um Unterstützung gingen weiter, teilte der Geschäftsführer von Virgin Atlantic, Shai Weiss, am Dienstag mit. «Wir haben seit unserem ersten Flug vor 36 Jahren viele Stürme überstanden, aber keiner war so verheerend wie (die Krankheit) Covid-19 und der Verlust ... der Existenzgrundlage für so viele.»

«Wir arbeiten weiter eng mit der Branche zusammen», sagte ein Regierungssprecher. Man werde die Situation der betroffenen Unternehmen individuell erörtern. Erst kürzlich kündigte die Fluggesellschaft British Airways an, etwa 12.000 Jobs zu streichen.

Der Milliardär Richard Branson hatte kürzlich in einem öffentlichen Brief um einen staatlichen Hilfskredit für Virgin Atlantic gebeten. Die Airline werde das Geld zurückzahlen, versprach der Mehrheitseigner des Unternehmens. Branson ging auch auf Kritik ein, dass er seinen Wohnsitz auf die Britischen Jungferninseln verlegt hatte. Das sei nicht aus Steuergründen geschehen, «sondern wegen unserer Liebe zu den schönen Britischen Jungferninseln und besonders Necker Island, das ich gekauft habe, als ich 29 Jahre alt war.» Einen ersten Antrag auf einen Hilfskredit Bransons hatte die Regierung laut der «Financial Times» abgelehnt.

Fast 65 Prozent weniger Autos in Mexiko verkauft

MEXIKO-STADT: Mexikos Automarkt ist in der Corona-Krise eingebrochen. Im April wurden knapp 65 Prozent weniger Autos in dem Land an Verbraucher verkauft als im selben Monat des vergangenen Jahres, wie aus Zahlen der nationalen Statistikbehörde vom Mittwoch hervorgeht. Noch im Februar hatten die Autoverkäufe bei mehr als 104.000 gelegen, im März waren es rund 87.500 und im April nur noch 34.903.

Mexikos Wirtschaft ist die zweitgrößte Lateinamerikas. In dem Land werden weltweit die sechstmeisten Fahrzeuge produziert. Eines der größten Volkswagen-Werke steht im mexikanischen Puebla. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Produktion dort am 20. März vorübergehend eingestellt und bislang nicht fortgesetzt.

Mit gut 20 Prozent der in Mexiko verkauften Autos liegt Nissan der offiziellen Statistik zufolge seit Beginn des Jahres an erster Stelle unter den Herstellern, gefolgt von General Motors und der Volkswagen AG.

Bulgarien lockert die Beschränkungen weiter - Freiluftlokale geöffnet

SOFIA: In Bulgarien haben Freiluftlokale nach einer weiteren Lockerung der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wieder geöffnet. Seit Mittwoch müssen sie allerdings zahlreiche Auflagen einhalten - wie etwa Desinfektion von Tischen und Stühlen für jeden neuen Kunden, Schutzmasken für das Personal und einen Mindestabstand zwischen den Tischen von 1,5 Metern. Beliebte Lokale im Zentrum der Hauptstadt Sofia waren an dem Nationalfeiertag am 6. Mai recht gut besucht. Die Lockerung der seit 13. März geltenden Schutzmaßnahmen betrifft allerdings nur die Außenbereiche von Restaurants, Gaststätten oder Cafés.

«Sollte die Zahl der Covid-19-Erkrankungen eskalieren, werden wir alles wieder schließen», warnte Regierungschef Boiko Borissow. Seit 4. Mai ist in dem Balkanland wieder Sport im Freien erlaubt. Fahrschulen durften seit Anfang der Woche ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Freien ist seit Anfang Mai nicht mehr obligatorisch. Die Maskenpflicht gilt für geschlossene Räume bis 13. Mai. Dann endet auch ein zweimonatiger Ausnahmezustand, der nicht weiter verlängert werden soll.

In dem ärmsten EU-Land wurden bis Mittwochabend 1778 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen. 84 Menschen starben an den Folgen der Infektion. 360 Menschen gelten als genesen.

Niederlande lockern Corona-Maßnahmen: Friseure und Cafés öffnen

DEN HAAG: Die Niederlande lockern die Corona-Maßnahmen: Ab der nächsten Woche dürfen Friseure, Kosmetiksalons und Massagepraxen wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwochabend in Den Haag an. Ab 1. Juni dürfen demnach auch Restaurants, Cafés, Museen, Kinos und Theater unter bestimmten Bedingungen den Betrieb wieder aufnehmen und es werden alle Schulen wieder geöffnet. Die Regierung macht auch Mundschutzmasken im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend.

Die Maßnahmen werden schneller als geplant gelockert. Nach Auffassung der Regierung ist das möglich, da die Zahl der Neuinfektionen schneller zurück gehe als erwartet. Bisher sind in den Niederlanden rund 41.000 Fälle von Corona-Infektionen registriert worden, 5204 infizierte Menschen starben (Stand 6. Mai).

Seit dem 13. März gelten strenge Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Bürger sollten so viel wie möglich zu Hause bleiben und einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Meter einhalten. Cafés, Restaurants und Schulen waren geschlossen und alle Veranstaltungen verboten worden.

Die Regierung hatte bereits früher beschlossen, Grundschulen ab dem 11. Mai zu öffnen. Kinder dürfen auch wieder in Vereinen Sport treiben.

Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt inmitten der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) wieder die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit Mitte März haben in den USA bereits rund 30 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Die neuen Zahlen am Donnerstag werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 2. Mai zeigen. In der Vorwoche hatte es 3,8 Millionen Neuanträge gegeben. Sie gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts.

Die US-Arbeitslosenquote dürfte Experten zufolge bereits bei mindestens 15 Prozent liegen. Ein Vertreter der Regierung warnte zuletzt, die Quote könne bereits bei etwa 19 Prozent liegen. Einen genauen Wert gibt es noch nicht, weil die Statistik zuletzt nicht mit der brachialen Geschwindigkeit der Jobverluste Schritt halten konnte.

Daten zur Arbeitslosenquote im April sollen am Freitag veröffentlicht werden. Sie hatte im Februar noch bei extrem niedrigen 3,5 Prozent gelegen. Die Zahlen für März (4,4 Prozent) waren Experten zufolge wegen einer verzögerten Erhebung kaum aussagekräftig.

Bulgarien hält auch in Corona-Zeiten Militärparade ab

SOFIA: Bulgarien hat trotz Coronavirus-Pandemie seinen Tag der Armee am 6. Mai mit einer Militärparade gefeiert. Zum Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Streitkräfte, des Heiligen Georg (bulgarisch: Georgi), gab es am Mittwoch auch Vorführungen der Luft- und Seestreitkräfte. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen wurde die Militärparade jedoch erstmals nicht im Zentrum der Hauptstadt Sofia abgehalten. Die Aktionen fanden jetzt auf dem Gelände der Militärhochschule der früheren Hauptstadt Weliko Tarnowo, auf einem Luftwaffenstützpunkt in Südbulgarien und im Schwarzen Meer bei Warna statt.

Zum Einsatz kamen unter anderen MIG-29-Kampfjets russischer Bauart und tschechische Jets L-39 Albatros, wie bulgarische Medien berichteten. Das frühere Ostblockland ist seit 2004 Nato-Mitglied.

Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow versicherte, die Modernisierung der Streitkräfte werde trotz Corona-Krise mit dem Kauf zweier Korvetten und 160 gepanzerte Fahrzeuge weitergehen. Den Zuschlag der Seestreitkräfte habe die deutsche Lürssen-Werft erhalten. Die beiden Projekte seien allerdings vorübergehend auf Eis gelegt worden, räumte der Minister ein.

Bulgarien hatte zuletzt 2019 einen Vertrag mit den USA über acht Kampfjets vom Typ F-16 Block 70 für 1,1 Milliarden Euro ratifiziert. Die Mehrzweckkampfflugzeuge sollen schrittweise bis 2024 geliefert werden.

Umfrage: Salvini verliert in Corona-Krise Popularität

ROM: Italiens Rechtspopulist Matteo Salvini verliert Umfragen zufolge in der Corona-Krise an Zustimmung. Die Unterstützung für seine rechte Lega fiel unter 25 Prozent, wie eine repräsentative Studie des Forschungsinstituts Ixe am Mittwoche zeigte. Bei der Europawahl vor einem Jahr kam Salvinis Partei noch auf 34,3 Prozent. Dafür legte in der Umfrage die rechtsnationale Partei Fratelli d'Italia auf 13,8 Prozent zu - von 6,5 Prozent bei der Europawahl.

Die Regierungsparteien Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten bewegten sich in etwa um die Werte bei der Europawahl. Das Vertrauen in den parteilosen Premierminister Giuseppe Conte legte auf 58 Prozent zu - im Vergleich zu 35 Prozent vor dem Ausbruch der Krise Mitte Februar.

Der damalige Innenminister Salvini hatte im Sommer vor einem Jahr die Koalition mit den Sternen platzen lassen. Er hatte auf Neuwahlen spekuliert, jedoch schlossen sich die Sterne mit den Sozialdemokraten zusammen.

Russisches Militär zieht Helfer aus Italien ab

MOSKAU: Nach einem rund sechswöchigen Einsatz in Italien zieht das russische Verteidigungsministerium seine Helfer im Kampf gegen das Coronavirus aus dem Nato-Land wieder ab. An diesem Donnerstag beginne die Rückführung der Spezialisten. Verteidigungsminister Sergej Schoigu ordnete am Mittwoch einen feierlichen Empfang für Einheiten an, wie die Staatsagentur Tass meldete. Russland hatte auf Bitten Italiens vom 22. bis 25. März 15 Flugzeuge mit Personal und Ausrüstung für den Kampf gegen das Coronavirus in das Land geschickt.

Im Einsatz waren rund 100 Virologen und Spezialisten des Verteidigungsministeriums. Russland hatte zudem Fahrzeuge, Laboratorien, Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung nach Italien gebracht. In rund 100 Ortschaften seien die Ärzte, Schwestern und andere Helfer unterwegs gewesen. Russische Militärärzte arbeiteten demnach außerdem in einem Feldlazarett in der Stadt Bergamo.

Das Ministerium hatte Vorwürfe zurückgewiesen, dass Moskau mit der Hilfe die Nato oder die EU spalten wolle. Es gebe keine geheimen Hintergedanken für Hilfe in der Not, hatte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin zuletzt gesagt. Das Ministerium wies zudem Befürchtungen zurück, dass Militärspione und Experten für biologische Kampfeinsätze unter den Helfern gewesen seien. Das russische Militär hatte außerdem Serbien Hilfe geschickt.

Kremlchef Wladimir Putin hatte angekündigt, die Erfahrungen der Experten nach ihrer Rückkehr zu nutzen. In Russland verschärft sich die Lage. Seit Tagen wächst die Zahl der Neuinfektionen trotz strenger Ausgangssperren um täglich mehr als 10.000 Fälle. Viele Krankenhäuser, in denen Ärzte und Schwestern erkranken oder sterben, sind auf Unterstützung angewiesen. Deshalb sollen auch Medizinstudenten für die Krankenhausarbeit herangezogen werden.

Corona-Krise lässt Gewinn von US-Autoriese GM einbrechen

DETROIT: Milliardenschwere Belastungen aufgrund von Werksschließungen und Absatzproblemen in der Corona-Krise haben den Gewinn von General Motors (GM) einbrechen lassen. Im ersten Quartal sank der Überschuss im Jahresvergleich um fast 90 Prozent auf 294 Millionen Dollar (272 Mio Euro), wie der größte US-Autobauer am Mittwoch in Detroit mitteilte. Die Erlöse fielen um gut sechs Prozent auf 32,7 Milliarden Dollar. Trotz der starken Rückgänge übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten deutlich, die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit kräftigen Kursgewinnen.

Sonderkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie drückten den bereinigten Betriebsgewinn dem Unternehmen zufolge um 1,4 Milliarden Dollar. GM hatte im vergangenen Quartal zunächst die Produktion in China und dann auch in Nord- und Südamerika aussetzen müssen, was die Bilanz enorm belastete. In China lief der Betrieb schon Mitte Februar schrittweise wieder an, nun gab der Konzern bekannt, am 18. Mai auch die Fertigung in den USA und Kanada teilweise wieder aufnehmen zu wollen - allerdings unter weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen.

Schon vor Corona-Krise: CO2-Ausstoß in EU deutlich gesunken

BRÜSSEL: Die Klimagase in der Europäischen Union sind auch schon vor der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Für das vergangene Jahr meldete die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch ein Minus beim Kohlendioxid (CO2) aus der Verbrennung fossiler Energien wie Kohle, Öl oder Gas um 4,3 Prozent. Es handele sich um eine frühe Schätzung. CO2 gilt als wichtiger Faktor bei der globalen Erwärmung und macht 80 Prozent aller Klimagase aus. Auch für 2020 wird ein Rückgang erwartet, weil wegen der Pandemie viele Fabriken, Autos und Flugzeuge still standen.

Für Deutschland gibt Eurostat 2019 einen Rückgang um 4,6 Prozent an. Dies fällt ins Gewicht, weil die Bundesrepublik allein für ein Viertel der CO2-Emissionen der EU verantwortlich ist. Andere EU-Staaten haben einen kleineren Anteil, verzeichnen aber einen viel höheren Rückgang. Darunter ist Estland (-22,1%), gefolgt von Dänemark (-9%) sowie Griechenland und die Slowakei (-8,9% jeweils). In vier EU-Staaten nahm der CO-Ausstoß aus der Nutzung fossiler Brennstoffe zu: Luxemburg mit einem Plus von 7,5 Prozent, Österreich (+2,8%), Malta (+2,0%) und Litauen (+1,6%).

Rotes Kreuz und Influencer gegen falsche Corona-Behauptungen

GENF: Das Rote Kreuz will falschen Behauptungen zum Coronavirus mit Hilfe von Influencern zu Leibe rücken. Die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) will damit vor allem junge Leute erreichen. Ein Netzwerk von Influencern mit möglichst vielen Followern soll künftig jede Woche eine Botschaft aufgreifen, die mit Halbwahrheiten oder falschen Versprechungen aufräumt. Etwa 30 Influencer mit zusammen zwei Millionen Followern seien bereits an Bord, berichtete die Föderation am Mittwoch in Genf.

«Bei uns laufen jede Menge Mythen und Fragen auf, etwa «Nur alte Leute bekommen Covid-19» oder «kann Alkohol das Virus vernichten?» oder «sind Kinder immun?»» sagte IFRC-Sprecherin Ann Vaessen. Andere Fragen betreffen das korrekte Abstand halten oder wie Masken korrekt getragen werden. Das Rote Kreuz arbeitet mit der Werbeagentur Billion Dollar Boy zusammen, die auf Influencer spezialisiert ist. Es stellt jede Woche ein Thema vor, das die Influencer umsetzen sollen. Was sie daraus machen, wird von der Agentur und dem Roten Kreuz abgesegnet, bevor es gepostet wird. Die Influencer können von der Expertise der Agentur profitieren. Alle machen ohne Honorar mit, betont das Rote Kreuz.

Deutsche Influencer waren nach Angaben von Vaessen zunächst nicht an Bord, dafür aber etwa der Italiener Antonio Nunziata mit gut 230,000 Followern, die Britin Katie Woods mit 190.000 und Neda Ghenai aus den Arabischen Emiraten mit 116.000 Followern.

Uber streicht 3700 Stellen - Corona-Krise lässt Geschäft einbrechen

SAN FRANCISCO: Der Fahrdienstvermittler Uber hat aufgrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie einen größeren Stellenabbau angekündigt. Das Unternehmen will rund 3700 Vollzeitjobs streichen, wie es am Mittwoch mitteilte. Damit wären etwa 14 Prozent der 26.900 Mitarbeiter betroffen. Die Corona-Krise hat das Geschäft drastisch einbrechen lassen. Uber steckte vorher schon in den roten Zahlen.

Vorstandschef Dara Khosrowshahi erklärte sich nun bereit, bis zum Jahresende auf sein Grundgehalt zu verzichten. Uber rechnet damit, dass durch die Entlassungen zunächst rund 20 Millionen Dollar (18,5 Mio Euro) an Kündigungs- und Abfindungskosten entstehen. Weitere Belastungen würden noch geprüft. Bei Anlegern kam dies nicht gut an - die Aktie eröffnete im US-Börsenhandel mit Kursverlusten.

Federer spendet eine Million Dollar als Corona-Krisenhilfe in Afrika

BASEL: Der Schweizer Tennisstar Roger Federer (38) spendet für die Corona-Hilfe in Afrika eine Millionen Dollar. Das gab die Stiftung des Rekord-Grand-Slam-Siegers am Mittwoch bekannt. Für das Geld sollen 64.000 Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln unterstützt werden. Viele der Kinder werden normalerweise in Schulen verpflegt, aber die meisten Schulen sind wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen.

Federers Stiftung ist vor allem in Bildungsprojekten im südlichen Afrika engagiert, etwa in Sambia, Botswana, Namibia, Malawi, Simbabwe und Südafrika, dem Heimatland seiner Mutter. In 16 Jahren hätten 1,5 Millionen Kinder von den Initiativen der Stiftung profitiert, heißt es auf der Webseite.

Russland erlaubt nach wochenlangem Shutdown erstmals Lockerungen

MOSKAU: Nach mehr als sechs Wochen Zwangsferien sollen in Russland trotz massiv steigender Corona-Zahlen vom 12. Mai an erstmals Lockerungen im Shutdown möglich werden. Kremlchef Wladimir Putin sagte am Mittwoch, dass die Verantwortung dafür in den jeweiligen Regionen liege und abhängig sei von den Infektionszahlen. Zugleich mahnte er bei einer im Fernsehen übertragenen Videokonferenz mit der Regierung vor übereilten Schritten.

Der russische Präsident hatte Ende März im Kampf gegen das Corona-Virus eine arbeitsfreie Zeit für das Land angeordnet, die noch bis 11. Mai läuft. Die Hauptstadt Moskau etwa will von kommender Woche an die Wiederöffnung von Industriebetrieben und Baustellen zulassen. Damit könnten eine halbe Million Menschen wieder zur Arbeit, sagte Bürgermeister Sergej Sobjanin. Geschäfte bleiben zu.

Die oberste Amtsärztin Anna Popowa schlug einen etappenweisen Ausstieg aus dem Lockdown vor. In einem ersten Schritt sollen demnach Spaziergänge im Freien sowie die Öffnung kleiner Geschäfte erlaubt werden - nicht aber in Moskau. Die Regierungen in den Regionen müssten die jeweiligen Entscheidungen treffen, betonte Popowa. Dabei müssten das Infektionsgeschehen, die Zahl der Krankenhausbetten und die Verfügbarkeit von Tests berücksichtigt werden.

In Russland wächst die Zahl der Neuinfektionen trotz strenger Ausgangssperren um täglich mehr als 10.000 Fälle. Sie lag am Mittwoch bei 165.929. Offiziell wird die Zahl der Corona-Todesfälle in Russland mit 1537, die der Genesenen mit 21.327 angegeben.

Vier Besucher zum Muttertag - Belgien lockert Corona-Einschränkungen

BRÜSSEL: Belgien lockert seine Corona-Beschränkungen und ermöglicht wieder mehr sozialen Kontakt. Ab Sonntag - zum Muttertag - dürfe jede Familie vier Personen empfangen, sagte Premierministerin Sophie Wilmès am Mittwoch nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Es müssten immer die gleichen Personen sein und sie dürften nur diese eine Familie besuchen. Wenn möglich solle man sich draußen aufhalten, etwa im Garten oder auf der Terrasse. Es müsse weiterhin Abstand gehalten werden.

Ab Montag dürfen in Belgien dann unter strikten Hygienevorgaben alle Geschäfte öffnen. Das Tragen einer Stoffmaske wird empfohlen und es darf sich nur ein Kunde je zehn Quadratmeter aufhalten. Einkäufe sollten alleine erledigt werden. Bislang waren hauptsächlich Supermärkte und Stoffläden geöffnet. Das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt für Personen ab zwölf Jahren Pflicht. Künftig gilt dies auch für Flughäfen.

Cafés, Restaurants und Kneipen bleiben weiterhin geschlossen. Das Arbeiten von zu Hause bleibt die Norm. Am Montag, 18. Mai, sollen in Belgien dann wieder Friseure ihre Arbeit aufnehmen dürfen. Auch Museen, Zoos und Bibliotheken könnten dann wieder öffnen. Tagesausflüge innerhalb Belgiens sollen dann jedoch verboten bleiben - anders als zunächst angedacht.

Trump: Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus bleibt doch erhalten

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump will nun doch an der Arbeitsgruppe des Weißen Hauses zur Corona-Krise festhalten - allerdings in abgeänderter Form. Trump schrieb am Mittwoch auf Twitter, die Runde habe einen «fantastischen Job» gemacht und werde daher auf unbestimmte Zeit weiterarbeiten. Der Fokus solle neben Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten vor allem auf Sicherheit und einer Rückkehr zum Normalbetrieb im Land liegen. Trump erklärte, es könne möglicherweise Änderungen in der Besetzung der Arbeitsgruppe geben. Konkreter wurde er nicht.

Am Dienstag hatte US-Vizepräsident Mike Pence, der die Gruppe leitet, erklärt, man prüfe die Auflösung der Runde. Dies könne Ende Mai oder Anfang Juni geschehen und sei ein Zeichen des «enormen Fortschritts» im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Trump selbst hatte bei einem Besuch im südwestlichen Bundesstaat Arizona erklärt, die Arbeitsgruppe solle von einem neuen Team abgelöst werden, das sich auf die sichere Wiedereröffnung der Wirtschaft konzentriere. Das stieß auf Kritik. Offen blieb in Trumps Tweet, ob die Änderung des bisherigen Formats praktisch der Schaffung einer neuen Runde gleichkommt.

Indigene aus Amazonasgebiet bitten um Unterstützung in Corona-Krise

QUITO: Angesichts der grassierenden Corona-Pandemie haben Vertreter indigener Organisationen aus dem Amazonasgebiet die internationale Gemeinschaft um finanzielle Unterstützung gebeten. Der Dachverband der indigenen Gruppen im Amazonasbecken (Coica) startete am Mittwoch eine Kampagne, um zunächst drei Millionen US-Dollar für einen Notfallfonds einzusammeln. Mit dem Geld sollen Lebensmittel und Medikamente beschafft sowie Maßnahmen zum Schutz der Lebensräume der Urvölker vor Eindringlingen finanziert werden.

«Wenn uns die Regierungen der Region nicht helfen, dann lasst es die internationale Gemeinschaft tun», sagte Coica-Chef José Gregorio Diaz Mirabal vom Volk der Wakuenai Kurripaco in Venezuela. «Die nationalen Regierungen reden immer über die Souveränität über das Amazonasgebiet, aber diese Macht geht Hand in Hand mit der Verantwortung für die Bewohner.»

Zu der indigenen Organisation Coica gehören Ureinwohner aus dem gesamten Amazonasbecken aus Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Venezuela, Französisch-Guayana, Guayana und Suriname. In den vergangenen Jahrzehnten starben in Südamerika immer wieder zahlreiche Indigene wegen eingeschleppter Krankheiten.

«Covid-19 betrifft die ganze Welt, ist nun auch in den indigenen Siedlungsgebieten angekommen und bringt unser Leben in Gefahr», sagte Francinara «Nara» Soares Baré aus Brasilien. «Aber bei uns trifft das Virus auf bereits vorher bestehende Bedrohungen wie Umweltverschmutzung, begrenzter Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung, Gewalt und Diskriminierung.»

Studie: Franzosen legen während Ausgangssperre an Gewicht zu

PARIS: Die Mehrheit der Franzosen hat einer Studie zufolge während der Coronavirus-Ausgangssperre zugenommen. 58 Prozent der Französinnen und 56 Prozent der Franzosen legten beim Gewicht zu, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Befragung des Meinungsforschungsinstitut Ifop zeigte. Demnach nahmen Frauen durchschnittlich 2,3 Kilo zu, bei Männern waren es 2,7 Kilo. Gründe dafür seien mangelnde körperliche Aktivität und dass häufiger genascht werde, hieß es in der Studie, die von der französischen Informations- und Beratungs-Homepage «Darwin Nutrition» in Auftrag gegeben worden war.

Demnach waren Paare mit Kindern eher von der Gewichtszunahme betroffen als kinderfreie Paare oder Singles. 42 Prozent der Befragten gaben an, mit ihrem Partner während der untersuchten Zeit Diskussionen darüber gehabt zu haben, wer kocht - 41 Prozent gaben an, auch über den Inhalt des Speiseplans gestritten zu haben. Der Umfrage zufolge gaben 71 Prozent der Frauen an, dass das Kochen hauptsächlich von ihnen erledigt werde. 21 Prozent sagten demnach, dass diese Aufgabe gleichmäßig zwischen den Partnern geteilt ist. Acht Prozent erklärte, der Mann übernehme zum größten Teil das Kochen.

Essen stand während der Beschränkungen generell mehr im Fokus der Menschen: Rund 42 Prozent der befragten Franzosen und Französinnen gaben an, während des Lockdowns mehr Zeit für das Kochen verwendet zu haben als davor. Außerdem werde mehr hausgemacht: 29 Prozent gaben demnach an, zu Hause selbst Brot gebacken oder Joghurt hergestellt zu haben.

In Frankreich gelten seit Mitte März strenge Ausgangsbeschränkungen. Sport an der frischen Luft ist zeitlich auf eine Stunde begrenzt. In der Hauptstadt Paris dürfen Sportler zudem nur zu bestimmten Tageszeiten am Morgen und Abend raus. Die Ausgangssperre soll ab kommenden Montag, dem 11. Mai, schrittweise gelockert werden.

Stars warnen vor Rückkehr zur Normalität nach Corona-Krise

PARIS: Madonna, Cate Blanchett, Robert de Niro, Vanessa Paradis oder Julianne Moore: Rund 200 Künstler und Wissenschaftler fordern dazu auf, nach der Coronavirus-Pandemie Lebensstil, Konsumverhalten und Wirtschaft grundlegend zu verändern. Unter dem Titel «Nein zu einer Rückkehr zur Normalität» fordern sie in einem Beitrag in der französischen Tageszeitung «Le Monde» zu radikalen Veränderungen auf allen Ebenen auf. Denn: «Der Befund ist einfach: Anpassungen reichen nicht mehr, das Problem ist systemimmanent.»

Die Covid-19-Pandemie sei eine Tragödie. Sie sei jedoch eine Gelegenheit, wesentliche Fragen zu stellen. Dazu gehöre die Beziehung der Menschen zur Natur. Es bestehe kein Zweifel mehr an der existenziellen Bedrohung des Lebens auf der Erde, schreiben die Unterzeichner.

«Im Gegensatz zu einer Pandemie, so schwerwiegend sie auch sein mag, handelt es sich um einen globalen Zusammenbruch, dessen Folgen unermesslich sein werden», so ihre Überzeugung. Die Kolumne geht auf die Initiative der französischen Schauspielerin Juliette Binoche und des Astrophysikers Aurélien Barrau zurück.

Kolumbien verlängert Corona-Ausgangsbeschränkungen bis 25. Mai

BOGOTÁ: Kolumbien hat ein drittes Mal die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus verlängert. Die obligatorische Quarantäne, die zuletzt bis 11. Mai galt, werde bis zum 25. Mai in Kraft bleiben, sagte Staatspräsident Iván Duque am Dienstag (Ortszeit) in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Aus Rücksicht auf das physische und psychische Wohl dürften Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren vom 11. Mai an aber dreimal die Woche für eine halbe Stunde aus dem Haus, sagte Duque weiter.

Zugleich kündigte er an, die von der Corona-Krise stark getroffene Wirtschaft stufenweise und unter Einhaltung von Hygienevorschriften weiter zu öffnen. Die Quarantäne in dem südamerikanischen Land trat am 24. März in Kraft. Kolumbien verzeichnete bisher mehr als 8600 gemeldete Covid-19-Fälle, 378 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2.

Duques Worten zufolge sollen nun auch Auto- und Möbelgeschäfte unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder öffnen dürfen, ebenso Wäschereien mit Lieferservice oder Buchläden und Schreibwarengeschäfte. Knapp 900 Gemeinden, die frei von Corona sind, dürfen mit Genehmigung des Innenministeriums zudem weitere Wirtschaftszweige öffnen. Wie andere Länder der Region schloss auch Kolumbien seine Grenzen und setzte internationale Flüge aus.

Bahnreisende in Frankreich sollen sich über Zugauslastung erkundigen

PARIS: Bahnreisende in Frankreich sollen sich in der Corona-Krise bereits vor der Fahrt über die Auslastung der Züge informieren können. Für jeden Zug soll es etwa in der App einen Tag vor der Abfahrt ein entsprechendes Symbol geben, kündigte Christophe Fanichet am Mittwoch in einem Interview mit der Zeitung «Le Parisien» an. Er ist bei der Staatsbahn SNCF für Fahrgäste zuständig. «Diese Informationen ermöglichen es Reisenden (...) je nach erwarteter Auslastung einen Zug früher oder später zu nehmen.» Das gelte besonders für Regionalzüge. Bei Fernverkehrszügen wie dem TGV gilt in Frankreich sowieso Reservierungspflicht. Dort soll die Buchung blockiert werden, wenn eine Auslastung von 50 Prozent erreicht ist. Die Pandemie forderte im Land 25.809 Todesopfer, das waren nach offiziellen Angaben vom Abend 278 mehr als am Vortag.

Ab dem 11. Mai werden in Frankreich die strengen Ausgangsbeschränkungen voraussichtlich gelockert. Fahrten von mehr als 100 Kilometer Entfernung zum Wohnort sind aber nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die SNCF will von da an zunächst etwa 50 bis 60 Prozent der Züge fahren lassen. Fanichet betonte, dass Reisende ihre Fahrt im Voraus gut vorbereiten sollten. «Ich erwarte, dass sie eine Maske tragen, sonst werden sie den Bahnhof nicht betreten, die Abstandsregeln respektieren und wenn möglich eine Flasche Desinfektionsmittel dabei haben.» Ab dem 11. gilt in Frankreich in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht.

Ende der Woche will die SNCF die Fahrpläne aller Züge für die kommenden drei Wochen veröffentlichen. Die SNCF ist nach den wochenlangen Bahnstreiks gegen die Rentenreform im Dezember und Januar bereits angeschlagen. Fanichet erklärte aber, dass es in der Krise keine Preiserhöhungen geben werde. Chaos wird ab Montag vor allem im Großraum Paris erwartet - hier droht im Nahverkehr ein Kollaps. Catherine Guillouard, die Chefin der Pariser Verkehrsgesellschaft RATP, kündigte an, dass im Schnitt nur 75 Prozent der Metros fahren werden. Lediglich die beiden automatischen Linien fahren in normaler Taktung.

Spaniens Regierung erzielt Abkommen zur Notstandsverlängerung

MADRID: In Spanien hat die Regierung praktisch im letzten Moment ausreichend Unterstützung für eine weitere Verlängerung des umstrittenen Corona-Notstands erhalten. Man habe dazu Abkommen mit der liberalen Partei Ciudadanos und der baskischen Partei PNV erzielt, teilte die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch mit.

Das Parlament in Madrid sollte am Abend über die Verlängerung des bereits seit Mitte März geltenden Alarmzustands um weitere zwei Wochen bis zum 23. Mai abstimmen. Spanien gehört mit annähernd 26.000 Toten zu den Ländern, die besonders hart von der Pandemie getroffen sind.

Die vierte Verlängerung des Notstands samt strenger Ausgangssperre hatte plötzlich auf der Kippe gestanden. Mehrere Parteien, die ihn bisher mitgetragen hatten, hatten in den vergangenen Tagen Widerstand signalisiert. Gegen eine neue Verlängerung sprach sich unter anderem die stärkste Oppositionsfraktion aus, die konservative Volkspartei PP. Die Opposition wirft dem sozialistischen Ministerpräsidenten Fehler, Alleingänge und Widersprüche im Kampf gegen die Krise vor.

Zum Auftakt der Parlamentsdebatte warnte Sánchez: «Ein Aufheben des Notstands wäre ein absoluter Fehler.» Man benötige «noch einige Wochen mit Einschränkungen, um den Schutz der Gesundheit zu garantieren.» Die Bürgerrechte sind seit dem 15. März in Spanien stark eingeschränkt. Die strikte Ausgangssperre wird erst seit wenigen Tagen schrittweise gelockert. Von Montag an sollen Lokale im Freien wieder öffnen dürfen, wenn auch mit begrenzter Kundenzahl.

Coronavirus: Disneyland in Shanghai öffnet wieder für Besucher

SHANGHAI: Nach mehr als drei Monaten Zwangspause wegen des Coronavirus-Ausbruchs öffnet Disney seinen Vergnügungspark in Shanghai wieder für Besucher.

Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, sollen Besuche unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ab kommenden Montag (11. Mai) wieder möglich sein. Zunächst werde nur eine kleinere Zahl an Gästen zugelassen. Auch müssen im Park Abstandsregeln eingehalten werden. Nachdem es in China laut offiziellen Angaben über Wochen kaum noch neue Infektionen gab, haben mittlerweile zahlreiche Touristen-Attraktionen zumindest eingeschränkt wieder geöffnet, darunter auch die Chinesische Mauer und die Verbotene Stadt in Peking..

UN: Menschen mit Behinderungen besonders stark von Corona bedroht

New York (dpa) - Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie warnt die UN vor einer besonderen Gefährdung von Menschen mit Behinderungen. «Der Anteil der Covid-19-bezogenen Todesfälle in Pflegeheimen - in denen ältere Menschen mit Behinderungen überrepräsentiert sind - reicht von 19 Prozent bis zu überraschenden 72 Prozent», teilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Veröffentlichung eines Berichts am Mittwoch mit. Darin fordert die UN einen behindertengerechten Umgang mit der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie verschärfe die Ungleichheiten, denen die rund eine Milliarde Menschen mit Behinderungen auf der Welt ausgesetzt seien, sagte Guterres. Dazu gehörten unter anderem ein Mangel an zugänglichen Informationen, Probleme bei der Umsetzung grundlegender Hygienemaßnahmen und unzugängliche Gesundheitseinrichtungen. Selbst unter normalen Umständen sei es für Menschen mit Behinderungen schwieriger, Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Verdienstmöglichkeiten zu bekommen.

Stichproben-Studie: Corona-Dunkelziffer in Tschechien sehr niedrig

PRAG: In Tschechien sind nach ersten Erkenntnissen nur wenige Menschen mit dem neuartigen Coronavirus in Kontakt gekommen. Das geht aus einer neuen Stichproben-Untersuchung auf Antikörper gegen das Virus hervor, die am Mittwoch in Prag vorgestellt wurde. «Das Hauptergebnis ist, dass der Grad der Immunität in der tschechischen Gesellschaft sehr niedrig ist», sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech. Unter 26.549 Getesteten seien nur 107 positive Fälle gefunden worden. Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, haben spezifische Antikörper im Blut, die nachweisbar sind.

Das Ergebnis zeige, dass man sehr früh auf die Bremse getreten sei und Gegenmaßnahmen ergriffen habe, sagte der Leiter des Prager Instituts für Gesundheitsstatistik, Ladislav Dusek. Den Anteil der Antikörper-Positiven schätzen die Epidemiologen unter Berücksichtigung der Fehlerspanne auf hochgerechnet maximal 0,4 Prozent in Prag und 0,2 Prozent in Brünn (Brno). Ein Infektionsherd in Mähren kommt auf die höchste Zahl von 3,3 Prozent.

Verwendet wurde ein Antikörper-Schnelltest eines chinesischen Herstellers, der nur bei einem positiven Ergebnis mit einem aufwendigen Labortest überprüft wurde. Kritiker hatten im Vorfeld Zweifel an der Zuverlässigkeit der Schnelltests geäußert.

Gesundheitsminister Vojtech sieht keinen Grund, vom aktuellen Lockerungs-Fahrplan bei den Corona-Maßnahmen abzuweichen. Tschechien hatte sehr früh eine Mundschutz-Pflicht in der Öffentlichkeit eingeführt und seine Grenzen für einreisende Ausländer geschlossen.

«Covid-Jäger» kämpfen in Tijuana gegen das Coronavirus

TIJUANA: «Covid Busters»: So nennt sich eine Gruppe Mexikaner in Anlehnung an die «Geisterjäger» der US-Filme. Sie ziehen durch die Straßen der Stadt Tijuana an der US-Grenze und sprühen eine Chlorlösung. Damit wollen sie im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Orte desinfizieren, an denen viele Menschen zusammenkommen - etwa Krankenhäuser und Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs. Das erzählte einer der Männer, Eduardo Equihua, im örtlichen Fernsehen. Hinter ihm prangte an der Tür eines Autos das abgewandelte Logo der «Ghostbusters» - der Geist trägt unter anderem eine Atemschutzmaske.

Geld nehmen die Männer für diese Arbeit nicht, wie sie auf Facebook schreiben. Sie seien Bürger, Freunde und Familienväter, die aus Liebe für und Sorge um ihre Stadt diesen Dienst verrichteten. Sie bitten allerdings darum, ihnen Schutzausrüstung und Sprühgeräte zu spenden. Medienberichten zufolge geben ihnen dankbare Anwohner auch zu essen.

In Mexiko wurden bislang nach offiziellen Angaben gut 26.000 Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 registriert. 2507 Infizierte starben demnach. Tijuana ist eine der am schlimmsten betroffenen Städte.

Argentinische Fluglinien Aerolíneas und Austral fusionieren

BUENOS AIRES: Angesichts der schweren wirtschaftlichen Situation in der Corona-Krise schließen sich die beiden argentinischen Fluggesellschaften Aerolíneas Argentinas und Austral zusammen. «Heute beginnen wir mit der Fusion», teilte Aerolíneas am Dienstag mit. «Wir schließen uns zusammen, um stärker zu sein und gemeinsam die schwere Krise der Branche zu überwinden.»

Beide Fluglinien befinden sich in Staatsbesitz. Aerolíneas ist die größte Fluggesellschaft des Landes und fliegt auch zahlreiche internationale Ziele an, Austral bietet vor allem Inlandsflüge an. Durch den Zusammenschluss sollen Doppelstrukturen in den beiden Unternehmen eingespart und die Kosten gesenkt werden, wie der Präsident von Aerolíneas, Pablo Ceriani, erklärte.

Die grassierende Corona-Pandemie setzt die Luftfahrt-Branche auf der ganzen Welt unter erheblichen Druck. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, hat Argentinien sehr restriktive Regeln erlassen. So sind bis zum 1. September kommerzielle Flügen in, nach und aus Argentinien weitgehend untersagt. Die radikalen Maßnahmen waren zuletzt unter anderem vom Internationalen Luftverkehrsverband (IATA) kritisiert worden.