Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Mittwoch

Strandbesucher am Mittwoch am Strand von Coogee Beach in Sydney, Australien. Foto: epa/JOEL CARRETT

Italien zählt mehr als 25 000 Corona-Tote

ROM: Gut zwei Monate nach den ersten Meldungen zum Corona-Ausbruch in Italien hat die Zahl der registrierten Toten dort die Schwelle von 25 000 überschritten. Der Zivilschutz in Rom berichtete am Mittwoch, dass innerhalb von 24 Stunden 437 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit verzeichnet worden seien. Damit stieg die offizielle Opferzahl auf 25 085. Insgesamt zählten die Behörden in dem Mittelmeerland seit Februar gut 187 000 Menschen, die positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden waren.

In den vergangenen zwei Wochen hatte sich die Infektionskurve insgesamt deutlich abgeflacht. Aus den Krankenhäusern im stark betroffenen Norden kamen positive Signale der Entlastung. Die Regierung in Rom kündigte diese Woche an, dass die Corona-Beschränkungen ab dem 4. Mai allmählich gelockert werden sollten. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte in einem Gespräch mit Gewerkschaften laut der Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch, dass unter anderen das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe dann wohl verstärkt die Arbeit aufnehmen dürften.

Taiwans Präsidentin entschuldigt sich nach Infektion von Seeleuten

TAIPEH : Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich dafür entschuldigt, dass mit dem Coronavirus infizierte Besatzungsmitglieder von Marine-Schiffen unzureichend von der Bevölkerung abgeschottet wurden. «Ich möchte mich für den Fehler entschuldigen, den die Marine während ihrer Mission begangen hat», sagte Tsai Ing-wen am Mittwoch. Als Oberbefehlshaberin trage sie die Verantwortung.

Drei taiwanische Marine-Schiffe waren nach ihrer Rückkehr im April sechs Tage lang unter Quarantäne gestellt worden - offenbar zu kurz. Seit Samstag wurden 28 Besatzungsmitglieder positiv auf das neue Coronavirus getestet. 700 Seeleute wurden daraufhin zur Quarantäne abberufen. Zudem schickten die Behörden Handy-Nachrichten an mehr als 200 000 Menschen, die möglicherweise gefährdet sein könnten.

Taiwan gilt bisher als eines der erfolgreichsten Länder im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Die Inselrepublik zählt bislang lediglich 426 bestätigte Infektionen und sechs Todesfälle.

Covid-19: Macron und Papst sprechen über Hilfe für arme Länder

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit Papst Franziskus über mehr Unterstützung für afrikanische Länder angesichts der Coronavirus-Krise gesprochen. Den ärmsten Ländern müsse geholfen werden, schrieb Macron am späten Dienstagabend nach einem Telefonat mit Franziskus auf Twitter. Das Leiden müsse durch einen allgemeinen Waffenstillstand in Konflikten gelindert werden. Europa müsse sich geeint und solidarisch zeigen, schrieb Macron.

Zwischen Franziskus und Macron habe es «viel Übereinstimmung» darüber gegeben, dass den ärmsten Ländern Schulden erlassen werden müssten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Élyséepalast. Demnach begrüßte der Papst «die konstruktiven Initiativen», die Frankreich seit Beginn der Krise international ergriffen habe.

Frankreich hatte bei den G7-Staaten angesichts der Coronavirus-Pandemie für einen Schuldenerlass für afrikanische Länder auf längere Sicht geworben. Franziskus hatte in seiner Osterbotschaft an die Nöte der Menschen wegen der Gesundheitskrise in afrikanischen Ländern erinnert und sich dafür ausgesprochen, die Schulden der ärmsten Länder zu reduzieren oder zu erlassen.

Immer mehr Japaner nähen sich Corona-Masken selbst

TOKIO: In Japan schaffen sich immer Menschen Nähmaschinen an, um sich Masken zum Schutz gegen das Coronavirus zu basteln.

«Um ehrlich zu sein, ich war überrascht über die rapide wachsende Nachfrage», sagte Kazufumi Yamazaki, Präsident des bekannten Nähmaschinen-Herstellers Axeyamazaki, der japanischen Zeitung «Asahi Shimbun» (Mittwoch). Die Firma ist nicht die einzige, die kaum mit der Produktion hinterher kommt. Die Auftragsbücher seien drei Mal so gefüllt wie sonst um diese Jahreszeit, da viele japanische Mütter für das neue Schuljahr Stofftaschen für ihre Kleinen basteln. Jetzt, da es vielerorts an herkömmlichen Schutzmasken mangelt, legen sich auch andere Nähmaschinen zu. Einige Firmen geben dazu online Anleitungen..

Tschechien will Ausnahmezustand nicht verlängern

PRAG: Tschechien will den wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Ausnahmezustand nicht erneut verlängern. Er sehe dafür keine Gründe, sagte Ministerpräsident Andrej Babis von der populistischen Partei ANO laut Medienberichten vom Mittwoch. Der Notstand war Mitte März verhängt worden und läuft Ende April aus. Für eine Verlängerung sprach sich Innenminister Jan Hamacek aus, der dies aber nicht im Alleingang durchsetzen will. Der Sozialdemokrat verwies auf die Möglichkeit, im Ausnahmezustand Schutzmasken ohne Ausschreibung zu beschaffen.

Offen ist, ob das Minderheitskabinett überhaupt eine Mehrheit für eine Verlängerung im Parlament gefunden hätte. Auf die bestehenden Ausgangsbeschränkungen dürfte die Entscheidung keine Auswirkungen haben. Sie wurden nicht als Notstandsgesetze beschlossen, sondern als Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Bisher wurden 204 Todesfälle in Tschechien mit dem Virus in Verbindung gebracht.

Die Kritik an den strikten Corona-Maßnahmen der Regierung wird lauter. Man sei an einem Punkt angelangt, wo die Leute sagen sollten, dass sie genug haben, sagte der neoliberale Ex-Präsident Vaclav Klaus der Zeitung «Pravo». Für den Mai erwarte er einen «Aufstand der Massen». Klaus warnte vor einer Wirtschaftskrise und der Etablierung einer stärkeren Überwachung der Bürger: «Wie viele Verbote werden selbst in der Post-Corona-Ära bleiben?»

Covid-19: Rumänien will Ausgangssperren durch Maskenpflicht ersetzen

BUKAREST: Rumänien will die bisher wegen der Corona-Pandemie geltenden Ausgangssperren nach dem 15. Mai lockern und stattdessen eine Maskenpflicht einführen. Das kündigte Staatspräsident Klaus Iohannis am Mittwoch an.

Bürger dürfen derzeit ihre Wohnungen nur zum Einkaufen, zur Arbeit oder aus einem sonstigen triftigen Grund verlassen. Dabei müssen sie jederzeit entweder eine Bestätigung ihres Arbeitgebers oder eine Art persönliche eidesstattliche Erklärung vorweisen können, in der der Grund des Aufenthalts auf der Straße genannt wird. Diese Regelung soll in drei Wochen wegfallen. Versammlungen vieler Menschen bleiben aber weiter verboten.

Im Gegenzug soll das Tragen einer Maske, die Mund und Nase bedeckt, beim Aufenthalt in einem geschlossenen öffentlichen Raum zur Pflicht werden, darunter auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Maskenpflicht werde voraussichtlich bis ins nächste Jahr hinein aufrechterhalten, sagte Iohannis weiter.

In Rumänien sind bisher 508 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. 9710 Infizierte wurden bis Mittwoch seit Ausbruch der Pandemie gezählt - um 468 mehr als am Vortag. In dem Land mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen Menschen wurden bisher 106.357 Corona-Tests durchgeführt.

Indigene im Amazonas-Gebiet zunehmend von Corona betroffen

RIO DE JANEIRO: Im brasilianischen Amazonas-Gebiet infizieren sich immer mehr Indigene mit dem Coronavirus. Zuletzt stieg die Zahl bekannter Fälle innerhalb von 24 Stunden von 9 auf 23, wie aus den Daten des Spezialsekretariats für Indigene Gesundheit Sesai hervorgeht. Vier Ureinwohner aus Indigenen-Gebieten sind nach Angaben der Behörde Funai bisher in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Der erste erfasste Corona-Tote aus einem Indigenen-Gebiet war ein Jugendlicher vom Volk der Yanomami. «Der Tod des Jungen hat gezeigt, dass weder die Diagnose noch die Behandlung funktioniert haben», sagte Luis Ventura vom Indigenistischen Missionsrat Cimi in der Stadt Boa Vista der Deutschen Presse-Agentur.

Der 15-Jährige war schon zuvor gesundheitlich angeschlagen, wie die Website «Amazônia Real» unter Berufung auf einen Arzt für Infektionskrankheiten des Sesai berichtete, er habe unter Mangelernährung, Blutarmut und Malaria gelitten. Der Jugendliche sei seit Mitte März mehrmals ins Krankenhaus gekommen und wieder entlassen worden, ohne dass eine Corona-Infektion festgestellt worden wäre, zwischenzeitlich sei er sogar in sein Dorf zurückgekehrt.

Die brasilianische Regierung des Präsidenten Jair Bolsonaro hat den Schutz für Indigene reduziert. Viele Dörfer sind durch evangelikale Missionare, Goldsucher, Holzfäller und andere Eindringlinge bedroht. Ventura sagte: «Die Erwartung ist, dass der Staat zum Schutz des Territoriums einschreitet und Eindringlinge herausholt.»

Inzwischen mehr als 10 000 Coronavirus-Infektionen in Polen

WARSCHAU: Die Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen in Polen hat die Marke von 10.000 überschritten.

Es gebe inzwischen insgesamt 10.034 Nachweise, gab das Gesundheitsministerium in Warschau am Mittwoch bekannt. 404 Todesfälle seien erfasst. Den Angaben zufolge werden derzeit gut 3500 Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. Der erste nachgewiesene Coronavirus-Fall war in Polen am 4. März aufgetreten. Eine Woche später hatte die Regierung umfassende Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung angeordnet..

Sánchez will Spanien auf Sicht aus der Corona-Krise steuern

MADRID: Der Regierungschef des von der Corona-Krise besonders schwer getroffenen Spaniens, Pedro Sánchez, hat eine «langsame und schrittweise» Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen ab Mitte Mai in Aussicht gestellt. Bei der Parlamentsdebatte über die dritte Verlängerung des Notstandsplans zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie bis zum 9. Mai betonte der Sozialdemokrat am Mittwoch, das Land müsse sozusagen auf Sicht aus der Krise zu einer «neuen Normalität» gesteuert werden. Niemand solle auf «endgültige Entscheidungen» hoffen, es werde «Fortschritte und Rückschläge» geben.

Die Vorschriften würden im Mai entsprechend möglicher Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie laufend angepasst werden. Je nach Entwicklung könne es auch jederzeit notwendig werden, Maßnahmen wieder zu verschärfen, warnte Sánchez. «Fehltritte» müssten auf jeden Fall vermieden werden.

In der Gesetzesvorlage zur Verlängerung des Notstandes ist auch vorgesehen, dass Kinder ab Sonntag erstmals seit mehr als sechs Wochen wieder das Haus verlassen dürfen. Zudem soll Gesundheitsminister Salvador Illa weitreichende Vollmachten erhalten, um flexibler auf die Entwicklung der Pandemie in den verschiedenen Regionen des Landes reagieren zu können. Besonders betroffen sind in Spanien der Großraum Madrid und Katalonien. Anders ist die Lage in ländlich geprägten und dünner besiedelten Gebieten wie zum Beispiel der Extremadura.

Mit mehr als 21.700 Toten und fast 210.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder. Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ist seit dem 15. März eine strikte Ausgangssperre in Kraft. Spaziergänge und -Fahrten sowie Sport im Freien sind zum Beispiel strikt untersagt.

Bulgarien: Kein Export von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung

SOFIA: Bulgarien hat im Kampf gegen das neue Coronavirus den Export von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung in Drittstaaten verboten. Ziel sei es, das Risiko zu verringern, dass Menschen, die bei der Bekämpfung des Coronavirus ganz vorne dabei seien, ohne angemessenen Schutz blieben, begründete die Regierung ihren Beschluss vom Mittwoch. Das Verbot gelte für Desinfektionsmitteln sowie Einwegoveralls, medizinische und chirurgische Einwegmasken, Schutzbrillen, Latex- und Nitril-Einmalhandschuhe sowie Fußschutz.

Außerdem wurden die staatlichen Versorger mit Medikamenten, medizinischen Erzeugnissen und Schutzmitteln von Zollabgaben und der Mehrwertsteuer befreit. Eineinhalb Monate nach dem ersten nachgewiesenen Covid-19-Fall in Bulgarien stieg die Zahl der identifizierten Coronavirus-Fälle am Mittwoch auf 1024 - unter ihnen sind 83 Ärzte und Krankenschwestern.

In dem Balkanland starben amtlichen Angaben zufolge 49 Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion. 174 Patienten wurden geheilt. Da in den vergangenen Tagen die Fallzahl viel schneller stieg als zuvor, ist noch keine Lockerung der Schutzmaßnahmen in Sicht. Bis zum 13. Mai gilt ein Ausnahmezustand. Geöffnet haben nur Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen. In der Öffentlichkeit sind bis 26. April Schutzmasken obligatorisch.

Südafrika mobilisert Zehntausende Soldaten gegen Coronavirus

JOHANNESBURG: Zur Umsetzung seiner Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus mobilisiert Südafrika jetzt seine Streitkräfte. Aus einem am Mittwoch vom Verteidungsministerium bestätigten Schreiben ans Parlament geht hervor, dass zusätzlich zu den 2820 eingesetzten Soldaten weitere 73.180 Militärs aufgeboten werden sollen. Präsident Cyril Ramaphosa begründet das in dem Schreiben mit der Aufrechterhaltung der Ordnung, aber auch der Grenzkontrollen.

Die Soldaten sollen demnach bis zum 26. Juni eingesetzt werden können. Der Brief war von einem Mitglied des Verteidigungskomitees am Vorabend im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht worden.

Ramaphosa hatte fast zeitgleich in einer TV-Rede an die Nation ein milliardenschweres Hilfpaket verkündet. Umgerechnet 25 Milliarden Euro - rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - will die Regierung in die Wirtschaft und die Unterstützung der 58 Millionen Bürger stecken. In Südafrika sind bisher mehr als 3400 Fälle von Covid-19 bestätigt worden und mindestens 58 Menschen gestorben.

Kontrolliert wird die strenge Ausgangssperre - die auch ein Verbot von Alkohol und Tabak vorsieht - von Polizei und Militär gemeinsam. Bei der Umsetzung der Restriktionen gab es wiederholt Hinweise auf brutale Übergriffe der Sicherheitskräfte. Polizeiminister Bheki Cele hat sich für eine Verlängerung des Alkoholverbots ausgesprochen und das auch mit der Verringerung der Gewaltkriminalität begründet.

UN: Lateinamerika droht wegen Corona-Pandemie schwere Rezession

SANTIAGO DE CHILE: Angesichts der grassierenden Corona-Pandemie rechnet die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Cepal) für das laufende Jahr mit der schwersten Rezession der jüngeren Geschichte. Die Wirtschaftskraft in der Region werde 2020 voraussichtlich um 5,3 Prozent sinken, teilte die Kommission am Dienstag mit. «Wir rechnen mit einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit und einer Verschärfung von Armut und Ungleichheit», sagte Kommissionschefin Alicia Bárcena bei der Vorstellung der neuen Prognose.

Bereits zwischen 2014 und 2019 war die Wirtschaft in der Region mit durchschnittlich 0,4 Prozent jährlich nur schwach gewachsen. Vergleichbare Einbrüche wie voraussichtlich im laufenden Jahr gab es zuletzt im Krisenjahr 1930 (minus 5 Prozent) sowie 1914 (minus 4,9 Prozent).

Cepal rechnet mit einem Einbruch der Exporte um 15 Prozent. Die rohstoffexportierenden Länder vor allem in Südamerika dürften unter der sinkenden Nachfrage aus China leiden, Mittelamerika und die Karibik unter dem Rückgang des Tourismus.

Türkei: Innenministerium untersagt Fastenbrechen in großen Gruppen

ISTANBUL: Wegen des Coronavirus hat das türkische Innenministerium das gemeinsame Fastenbrechen in großen Gruppen während des Ramadan untersagt. Massenveranstaltungen sowie Zelte, die in der Regel zum gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar) aufgestellt werden, würden nicht genehmigt, teilte das Ministerium in Ankara am Mittwoch mit. Die Behörden behielten sich zudem vor, Straßen abzusperren, in denen sich große Gruppen versammeln könnten.

Die Trommler, die traditionell nachts um die Häuser ziehen, um die Gläubigen vor Sonnenaufgang aufzuwecken, dürften keine Spenden mehr an den Haustüren einsammeln, hieß es weiter. Der Besuch von Friedhöfen werde unter Einhaltung der Abstandsregeln koordiniert. Gemeinsame Gebete in Moscheen waren bereits zuvor untersagt.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt in der Türkei am 24. April und endet einen Monat später. Gläubige Muslime verzichten dann von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken.

Vergangene Woche hatte die türkische Religionsbehörde Diyanet erklärt, gesunde Gläubige sollten den Ramadan trotz der Verbreitung des Coronavirus regulär begehen.

Die Türkei hat inzwischen mehr als 95.000 Coronavirus-Fälle gemeldet. Mehr als 2000 Menschen mit Covid-19 sind in dem Land mit rund 83 Millionen Einwohnern nach offiziellen Angaben gestorben.

Coronavirus: Peking verschärft erneut Quarantänemaßnahmen

PEKING: Die chinesische Hauptstadt Peking hat ihre Maßnahmen gegen eine Einschleppung des Coronavirus erneut verschärft. Wie die Behörden mitteilten, müssen sich Menschen, die in die Stadt kommen, nach einer zweiwöchigen Quarantäne nun zusätzliche eine Woche in «häusliche Beobachtung» begeben. Damit dürfen Rückkehrer für insgesamt drei Wochen nicht am öffentlichen Leben teilnehmen.

China hat das Virus den eigenen Angaben zufolge weitgehend unter Kontrolle, ist aber besorgt über den Zustrom von Reisenden, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Dabei handelt es sich so gut wie ausschließlich um Chinesen, die in die Heimat zurückkehren. Ausländer dürfen derzeit nicht in die Volksrepublik einreisen, weil bestehende Visa und Aufenthaltsgenehmigungen ausgesetzt wurden.

Die nationale Gesundheitskommission meldete am Mittwoch 30 neue Infektionen, darunter 23 «importierte» Fälle mit Sars-CoV-2 bei Reisenden und sieben neue lokale Ansteckungen. In China haben sich nach diesen Angaben bislang mehr als 82.000 Menschen infiziert, von denen rund 77.000 inzwischen genesen seien.

Corona in Südafrika: Präsident verkündet «historisches» Rettungspaket

JOHANNESBURG: Wegen der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa ein milliardenschweres «historisches» Rettungspaket verkündet. 500 Milliarden Rand (etwa 25 Milliarden Euro) - rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - würde die Regierung in die Wirtschaft und die Unterstützung der rund 58 Millionen Bürger stecken, sagte Ramaphosa am Dienstagabend in einer Ansprache an die Nation. «Die Dimension dieses Notfall-Hilfsprogramms ist historisch.» Ramaphosa hofft dabei auch auf Unterstützung aus dem Ausland. Man sei unter anderem mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IMF) im Gespräch.

In Südafrika sind bislang demnach mehr als 3400 Fälle von Covid-19 bestätigt worden und mindestens 58 Menschen gestorben. Die Regierung hatte vor einigen Wochen eine strenge landesweite Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Diese habe eine «verheerende Auswirkung» auf die Wirtschaft, sagte Ramaphosa.

Millionen von Südafrikanern in der informellen Wirtschaft oder ohne Arbeit kämpfen demnach um ihr Überleben, Armut und Nahrungsmittelunsicherheit haben sich in wenigen Wochen dramatisch verschlechtert. Daher würde unter anderem eine sechsmonatige Förderung von 50 Milliarden Rand diejenigen unterstützen, die am meisten unter dem Coronavirus leiden, so der Präsident. Zudem würden 100 Milliarden Rand für den Schutz von existierenden Arbeitsplätzen und neuen Jobs zur Seite gelegt werden.

Experten in Japan warnen vor Unfällen bei Desinfektion gegen Corona

TOKIO: In Japan warnen Experten vor dem falschem Gebrauch von Desinfektionsmitteln zum Schutz vor Corona. Es komme zunehmend zu Unfällen, etwa weil Menschen auf Alkohol basierende Mittel in Getränke-Plastikflaschen lagerten und versehentlich daraus tranken, wie der japanische Fernsehsender NHK am Mittwoch unter Berufung auf das nationale Informationszentrum für Gifte berichtete. Das Zentrum ruft die Bevölkerung dazu auf, sachgerecht mit Desinfektionsmitteln umzugehen.

Es gibt demnach auch Fälle, bei denen sich Menschen Masken aufsetzten, die sie mit Schimmelreinigern statt antibakteriellen Mitteln besprüht hatten. Desinfektionsmittel sollten nur in speziell beschrifteten Behältern aufbewahrt werden, so die Mahnung. Gewarnt wurde auch davor, die Mittel im Kühlschrank aufzubewahren. Auch müssten sie so verstaut werden, dass Kinder nicht an sie herankommen.

Coronafälle unter Besatzung von Kreuzfahrtschiff in japanischer Werft

NAGASAKI: Mehrere Besatzungsmitglieder eines in Japan im Reparaturdock liegenden Kreuzfahrtschiffes haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie die lokalen Behörden im südwestlichen Nagasaki am Mittwoch bekanntgaben, wurden 34 der 623 Crewmitglieder der unter italienischer Flagge stehenden «The Costa Atlantica» positiv auf den Erreger getestet. Niemand von ihnen zeige ernste Symptome. Passagiere befanden sich nicht an Bord des Schiffes, das Ende Januar zu Reparaturarbeiten in Japan eingetroffen war.

Experten hatten im Februar scharfe Kritik am Umgang Japans mit einem in Yokohama vorübergehend unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiff mit Tausenden Menschen an Bord geübt. Die Entscheidung der umstrittenen Quarantäneanordnung an Bord der «Diamond Princess» hatte nach Erkenntnis von Forschern zu vermeidbar vielen Infektionen mit dem neuen Coronavirus geführt. Von den rund 3700 Passagieren und Crewmitgliedern hatten sich 712 infiziert, 13 Menschen starben. Inzwischen zählt Japan insgesamt mehr als 12.200 Infektionsfälle und 296 Tote, wie der Fernsehsender NHK berichtete.