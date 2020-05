Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Freitag

Euro nach Vortagesverlusten stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag nach den Kursverlusten seit der Wochenmitte zunächst stabil gehalten. Am Morgen blieb die Gemeinschaftswährung knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar. Sie wurde bei 1,0805 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0792 (Mittwoch: 1,0875) Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat eine breitangelegte Dollar-Stärke zuletzt etwas an Kraft verloren und den Euro im Gegenzug gestützt. In den vergangenen Handelstagen hatte die Sorge vor wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie die Anleger verstärkt in sichere Anlagehäfen getrieben, zu denen auch der amerikanische Dollar zählt.

Am Morgen zeigte sich aber wieder etwas mehr Zuversicht am Devisenmarkt nach Hinweisen auf eine Erholung in der chinesischen Wirtschaft. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Industrieproduktion im April wieder gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten im Fokus. Auf dem Programm steht unter anderem die erste Schätzung der deutschen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal. Wegen der Folgen der Corona-Krise wird mit einem starken Einbruch gerechnet.

Corona-Krise in Japan: Online-Partys zur Eheanbahnung

TOKIO: Einsame Japaner auf der Suche nach einem Ehepartner haben es in Corona-Zeiten nicht einfach. Eheanbahnungstreffen sind in diesen Tagen, in denen jeder möglichst zu Hause bleiben soll, gerade nicht angeraten. Ein Ausweg bietet das Internet: So verschafft das Online-Portal LMO Party in der südlichen Stadt Fukuoka seit einiger Zeit Heiratswilligen die Möglichkeit, am heimischen Computer Menschen des anderen Geschlechts mit Wunsch nach Partnerschaft kennenzulernen.

Seit vergangenen Monat hätten bereits rund 400 Menschen an den virtuellen Partys teilgenommen, wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete. Nachdem Schulunterricht und Firmenmeetings und selbst Trinkgelage mit Freunden und Kollegen inzwischen online stattfänden, setze sich der Trend jetzt auch bei Eheanbahnungen fort. Experten sähen in dieser Form der Kommunikation bereits ein Anzeichen für einen möglichen Gesellschaftswandel in Folge der Corona-Krise.

Italienisch-deutscher Rap: Anna und Maxwell präsentieren Song

ROM: Die italienische Nachwuchsmusikerin Anna will sich ihre Träume nicht durch die heftige Corona-Welle in ihrem Land verderben lassen. «In den aktuellen Zeiten Musikerin zu sein, ist sehr schwierig, weil man zu Hause festsitzt. Und das bestimmt auch die eigenen Ideen», berichtete die 16-Jährige, die aus dem norditalienischen Ligurien stammt. «Ich versuche meine Inspirationen aus der Zeit vor dem Lockdown zu ziehen.» Ihr aktueller Rap-Song auf dem Markt heißt «Bando» - davon werde am Freitag (15. Mai) ein Remix mit dem deutschen Rapper Maxwell erscheinen: «Also keine Sorge, ich lasse mich definitiv nicht stoppen.»

Nach Angaben von Universal Music war der Hamburger Maxwell über einen Freund auf Anna und ihren Aufstieg 2020 in den Charts aufmerksam geworden. Von ihm sei der Vorschlag für das gemeinsame Werk gekommen. Anna habe mit dem Lied Platz eins der offiziellen italienischen Single-Charts gestanden.