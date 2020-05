Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Freitag

Japaner gehen in Corona-Zeiten mit Aufklebern gegen Einbrecher vor

NAGOYA: Japanische Ladeninhaber rüsten ihre wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Geschäfte mit Aufklebern gegen Einbrecher: «Wir haben aufgehört, Bargeld aufzubewahren» oder «Gib es auf, ein Dieb zu sein». Mit solch unmissverständlichen Botschaften an den geschlossenen Ladentüren hofft man in der japanischen Industriestadt Nagoya, potenzielle Einbrecher abhalten zu können. Während der gerade begonnenen «Goldenen Woche», einer Aneinanderreihung nationaler Feiertage, komme es jedes Jahr vermehrt zu Einbrüchen, zitierte die Nachrichtenagentur Jiji Press am Samstag einen Vertreter der Polizei, die diese Aufkleber verteilt hat.

Nun, da wegen des Coronavirus landesweit der Notstand ausgerufen sei und viele Läden und kleine Restaurants über längere Zeit geschlossen sind, sei es besonders wichtig, etwas gegen Einbrüche zu unternehmen, hieß es. Dabei genießt die Inselnation Japan schon seit langem den Ruf, eines der sichersten Länder der Welt zu sein. Die Regierung in Tokio will den zunächst bis zum 6. Mai verhängten Notstand voraussichtlich am Montag um einen Monat verlängern. Der Notstand bedeutet jedoch keine Ausgangssperren wie in Europa. Japans Bürger sind lediglich dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Sotheby's will Frühjahrsauktionen Ende Juni nachholen

NEW YORK: Wenn die Beschränkungen der Corona-Krise es zulassen, will das Auktionshaus Sotheby's seine traditionellen Frühjahrsauktionen Ende Juni leicht verspätet in New York stattfinden lassen. Dabei solle unter anderem ein Werk des US-Malers Roy Lichtenstein (1923-1997) versteigert werden, das bis zu 30 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) einbringen könnte, teilte das Auktionshaus am Freitag (Ortszeit) in New York mit. Das Bild «White Brushstroke I», das der Pop-Art-Künstler 1965 malte, zeigt einen großen Pinselstrich.

Die Frühjahrsauktion moderner und zeitgenössischer Kunst, die in der Vergangenheit immer hohe Millionenbeträge eingebracht hat, war bei Sotheby's eigentlich traditionell immer für den Mai angesetzt. Sie soll nun in der letzten Juni-Woche nachgeholt werden - mit speziellen Vorsichtsmaßnahmen und nur, wenn bestimmte Restriktionen gelockert und die zuständigen Behörden zustimmen würden, wie das Auktionshaus mitteilte.

Texas und andere US-Bundesstaaten lockern Corona-Schutzmaßnahmen

WASHINGTON: In den USA haben Texas und mehrere andere Bundesstaaten ihre Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert - in anderen Regionen gab es indes Proteste gegen Anordnungen, weiterhin zu Hause zu bleiben. In Texas wurde Restaurants, Kinos und Einzelhändlern am Freitag erlaubt, in begrenztem Umfang wieder zu öffnen. Auch andere, mehrheitlich von Republikanern regierte Bundesstaaten wie Alabama, Idaho, Iowa und Maine lockerten die Maßnahmen am Freitag. US-Präsident Donald Trump - ein Republikaner - dringt auf die schnelle Wiedereröffnung der Wirtschaft.

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, beharrte darauf, dass die Lockerungsmaßnahmen für den gesamten Bundesstaat gelten - trotz Protesten von Demokraten in Städten wie Dallas und Texas, die argumentierten, dass Abbott voreilig handle und damit der Gefahr eines Wiederaufflammens der Infektionszahlen Vorschub leiste. In Texas wurden am Donnerstag 50 Tote infolge einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet - mehr als je zuvor. Von seiner Einwohnerzahl her ist Texas der zweitgrößten US-Bundesstaat.

In mehreren Bundesstaaten ohne Lockerungsmaßnahmen kam es unterdessen zu Protesten. Im ländlichen Bezirk Modoc im Nordosten Kaliforniens widersetzten sich die örtlichen Behörden der Anordnung des Gouverneurs. Sie erlaubten Schulen, Kirchen und Läden am Freitag, wieder zu öffnen. Sheriff William Dowdy erklärte: «Das ländliche Kalifornien muss offen sein.» Am Huntington-Strand im Süden von Los Angeles versammelten sich Hunderte Demonstranten, um gegen die erneute Schließung des Strandes zu protestieren.

Während einer Protestaktion gegen Beschränkungen wegen der Pandemie waren am Donnerstag im Bundesstaat Michigan bewaffnete Demonstranten ins Parlament in der Hauptstadt Lansing eingedrungen. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich US-Medien zufolge im Eingangsbereich des Gebäudes, das auch Amtssitz der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer ist. Zum Teil bewaffnet, maskiert sowie Plakate und Fahnen schwenkend forderten sie das Ende des Notstandes in dem Bundesstaat. Am Wochenende sind weitere Proteste geplant, etwa im Bundesstaat Maryland - obwohl die Infektionszahlen dort nicht abnehmen.

Weißes Haus blockiert Anhörung von Fauci im US-Repräsentantenhaus

WASHINGTON: Das Weiße Haus blockiert eine geplante Anhörung des prominenten US-Regierungberaters und Immunologen Anthony Fauci zur Corona-Krise im US-Repräsentantenhaus. Der Vizesprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, teilte am Freitagabend (Ortszeit) mit, es sei «kontraproduktiv», Menschen, die an Maßnahmen gegen das Virus arbeiteten, derzeit bei Anhörungen im Kongress auftreten zu lassen. Diese könnten «zu gegebener Zeit» angehört werden. Der Sprecher des Haushaltsausschusses im Repräsentantenhaus, Evan Hollander, sagte dem Sender NBC, man habe Fauci kommende Woche zur Reaktion der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf das Virus befragen wollen.

Das Repräsentantenhaus wird von den Demokraten kontrolliert, die dem Republikaner Trump schwere Versäumnisse in der Corona-Krise vorwerfen. Trump hatte die Gefahr durch das Coronavirus zunächst kleingeredet. Bereits in den Ermittlungen zum Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine-Krise hatte das Weiße Haus Aussagen von Regierungsvertretern blockiert, die das Repräsentantenhaus anhören wollte. In dem Verfahren war Trump im Senat von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Die obere Kongresskammer wird von Trumps Republikanern dominiert.

Fauci ist einer der prominentesten Experten der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Der Immunologe hatte US-Bundesstaaten am Donnerstag davor gewarnt, vorschnell Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu lockern. In solchen Regionen drohe eine erneute Zunahme von Infektionsfällen, sagte er dem Sender CNN. Dann gäbe es fast keine Alternative dazu, die Schutzmaßnahmen wieder zu verschärfen. Trump befürwortet eine möglichst schnelle Lockerung, die zahlreiche US-Bundesstaaten inzwischen eingeleitet haben. Er will damit die verheerenden Folgen für die US-Wirtschaft abmildern.

Trump hofft auf weniger als 100.000 Tote in USA durch Coronavirus

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hofft auf weniger als 100.000 Tote durch das neuartige Coronavirus in den USA. Das sei deutlich unter den Opferzahlen von bis zu 2,2 Millionen, die eine Studie ohne Eindämmungsmaßnahmen befürchtet hatte, sagte Trump am Freitag bei einer Veranstaltung in Weißen Haus. Es sei dennoch «eine schreckliche Zahl». Der Präsident sagte, durch die Maßnahmen seiner Regierung seien «vielleicht Millionen Menschenleben» gerettet worden. Trump ehrte am Freitag im Weißen Haus mehrere Amerikaner für «harte Arbeit, Heldentum und Hoffnung» in der Corona-Krise.

Kritiker werfen Trump vor, die Gefahr durch das Virus zunächst kleingeredet zu haben. Wissenschaftler der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore haben in den USA inzwischen knapp 1,1 Millionen Infektionen verzeichnet (Stand Freitagabend) - das ist knapp ein Drittel der bestätigten Infektionen weltweit. Die Zahl der Toten in den USA liegt demnach bei mehr als 64.000.

Trump hatte noch am 17. April gesagt, seine Regierung rechne mit 60.000 bis 65.000 Toten infolge der Coronavirus-Epidemie in den USA. Frühere Modelle, die das Weiße Haus vorgestellt hatte, hatten mindestens 100.000 Tote in den USA vorhergesagt. Inzwischen haben mehrere US-Bundesstaaten begonnen, Schutzmaßnahmen wieder zu lockern.

Pandemie löst «Angst und Leiden» bei Älteren aus

NEW YORK: Die Coronavirus-Pandemie löst nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres «ungekannte Angst und Leiden» bei älteren Menschen auf der ganzen Welt aus.

Das liege einerseits daran, dass die Sterblichkeitsrate bei älteren Infizierten deutlich höher liege, sagte Guterres am Freitag per Video-Botschaft. Andererseits führe die Krise auch dazu, dass ältere Menschen stärker von Armut, Diskriminierung und Isolation bedroht seien - insbesondere in ärmeren Ländern. Guterres rief die internationale Gemeinschaft zu Maßnahmen zum besonderen Schutz und zur besseren Einbindung älterer Menschen, auch digital, in die Gesellschaft auf..

Polizei löst in Hamburg linke Versammlung auf - Rangeleien in Berlin

HAMBURG/BERLIN: Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend eine nicht genehmigte Versammlung auf der Reeperbahn aufgelöst. Mehrere Hundert Menschen offenkundig aus dem linken Spektrum hatten sich auf der Amüsiermeile trotz eines coronabedingten Versammlungsverbots eingefunden und antifaschistische Slogans skandiert. Die Polizei forderte die Teilnehmer auf, die Reeperbahn zu verlassen, und drohte mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Die Menge kam der Aufforderung schleppend nach.

Ursprünglich hatten Linksextremisten für Freitagabend zu einer «revolutionären 1. Mai-Demo» aufgerufen. Der Aufzug war allerdings untersagt worden.

In Berlin zogen Hunderte unerlaubt im Stadtteil Kreuzberg durch die Straßen. Nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten, vereinzelt flogen Flaschen, Feuerwerk wurde gezündet, Sprechchöre gegen die Polizei skandiert. Einsatzkräfte mit Helmen zogen Einzelne aus der Menge, es gab Widerstand gegen die Festnahmen.

In der Corona-Krise sind größere Ansammlungen von Menschen verboten. Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen ist derzeit eine Straftat. Linke und Linksautonome hatten im Internet zu spontanen Kundgebungen aufgerufen.

Justin Bieber und Ariana Grande: Gemeinsamer Song für Corona-Hilfe

LOS ANGELES: Der kanadische Popstar Justin Bieber (26) und die US-Sängerin Ariana Grande (26) bringen einen gemeinsamen Song heraus. «Freue mich sehr, denn wir haben es endlich geschafft», schrieb Bieber am Freitag auf Instagram. In dem Post kündigte er das Duett «Stuck With U» für kommenden Freitag (8. Mai) an.

Auch Grande gab das Projekt mit Bieber auf Instagram bekannt. Die Einnahmen aus dem Song sollten an Hilfsprogramme für Kinder von Krankenschwestern, Feuerwehrleuten und anderen Helfern in der Corona-Krise fließen, teilten die Musiker mit.

Bieber, der mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet ist, stand zuletzt 2019 mit Grande gemeinsam auf der Bühne: Im April vorigen Jahres waren die beiden Stars beim Coachella-Festival in Kalifornien zusammen aufgetreten.

Bulgariens Sozialisten für Ende des Lockdowns - Aktion zum 1. Mai

SOFIA: In Bulgarien haben die oppositionellen Sozialisten zum 1. Mai ein Ende der Corona-Beschränkungen für zahlreiche Unternehmen gefordert. «Die Regierung muss erlauben, dass die Firmen wieder zu arbeiten beginnen und die Leute wieder zur Arbeit gehen dürfen», sagte Sozialisten-Chefin Kornelia Ninowa am Freitag in einem Interview der privaten bulgarischen Nachrichtenagentur Focus. Besonders dringlich sei dies für kleine, mittlere und Familienunternehmen, betonte Ninowa. Sie kritisierte, dass die Krisen-Hilfen der bürgerlich-nationalistischen Regierung vor allem auf Krediten basierten.

Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichteten die Sozialisten (BSP) zum diesjährigen 1. Mai auf ihre traditionelle Kundgebung mit einem anschließenden Straßenumzug in der Hauptstadt Sofia. Die Anhänger der früheren kommunistischen Staatspartei wurden nun aufgerufen, an einer Aktion in den sozialen Netzwerken unter dem Motto Arbeit und Einkommen teilzunehmen.

Auch Staatspräsident Rumen Rsdew, der den Sozialisten nahesteht, beklagte, dass es in der Corona-Krise keine überzeugende Unterstützung für die Bedürftigen gebe. «Das Coronavirus paralysierte viele wirtschaftliche Aktivitäten und führte zu Warteschlangen vor den Arbeitsämtern», sagte Radew in einer Erklärung zum 1. Mai. Der Staatschef rief zu mehr Solidarität auf.

In dem ärmsten EU-Land Bulgarien gilt bis 13. Mai ein zweimonatiger Ausnahmezustand. Eine Lockerung soll von der Entwicklung mit den Covid-19-Erkrankungen abhängen. In dem Balkanland mit knapp sieben Millionen Einwohnern wurden bis Freitag 1555 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen. 68 Menschen starben an den Folgen der Covid-19-Erkrankung. Der Krisen-Stab in Sofia ist bemüht, durch Schutzmaßnahmen die Fallzahlen möglichst gering zu halten, damit das Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.

Komoren bestätigen als eins der letzten Länder ersten Corona-Fall

MORONI: Als eins der letzten Länder der Welt hat der Inselstaat der Komoren den ersten Fall von Covid-19 bestätigt. Es handele sich um einen 50-Jährigen, der mit einem erkrankten französisch-komorischen Staatsbürger in Kontakt gekommen sei, teilte der Präsident des Staates im Indischen Ozean, Azali Assoumani, am Donnerstag mit.

Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC bestätigte den Fall. Bereits vor dem ersten Fall hatte der Inselstaat vor der Ostküste Afrikas Covid-Restriktionen eingeführt, etwa eine Ausgangssperre von abends bis morgens.

Somit gibt es auf der Welt nur noch wenige Länder ohne bestätige Covid-Erkrankungen, darunter der kleine südafrikanische Staat Lesotho als letztes Corona-freies Land in Afrika.

Indien verlängert weltgrößte Ausgangssperre um weitere zwei Wochen

NEU DELHI: Indien hat die weltgrößte Ausgangssperre um weitere zwei Wochen verlängert. Die Regierung erklärte am Freitagabend (Ortszeit), dass die Sperre deutlich die Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 verringert habe. Bisher sollte sie bis zum 3. Mai dauern. In Coronavirus-Hotspots, sogenannten roten Zonen, sollen weiter strikte Regeln mit sehr eingeschränkter Bewegung gelten. Aber in orangen und grünen Zonen, die mindestens drei Wochen keine bekannten neuen Fälle aufweisen, soll es Lockerungen geben.

Gewisse wirtschaftliche Aktivitäten sollen etwa erlaubt sein, darunter in der Medikamentenherstellung und in der IT. Flüge sowie Fahrten mit Zügen, Metros und auf Straßen zwischen Bundesstaaten soll es hingegen weiterhin im ganzen Land nicht geben. Auch Schulen, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren und weitere öffentliche Orte, wo viele Menschen zusammenkommen, sollen geschlossen bleiben.

Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt nach China. Unter seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 35.000 bekannte Covid-19-Fälle, mehr als 1100 der Infizierten sind gestorben. Trotz der strikten Ausgangssperre, bei der Menschen nur für Lebensmittel und Medikamente und bei Notfällen raus dürfen, ist die Zahl der Ansteckungen stetig gestiegen.

102-Jährige in Singapur überlebt Coronavirus

SINGAPUR: Eine 102-Jährige hat in Singapur eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überlebt. Nach der Entlassung von Yap Lai Hong aus dem Hospital teilte ihr Altenheim am Freitag mit: «Wir heißen unsere Bewohnerin willkommen, die so schwer gekämpft und es geschafft hat.» Zwei andere Bewohner des Heims waren an Covid-19 gestorben. Ein großer Teil der mehr als 230.000 Toten weltweit sind alte Menschen. Alten- und Pflegeeinrichtungen sind besonders von dem Ausbruch des Sars-CoV-2-Virus betroffen.

Der Stadtstaat hatte anfangs viel Erfolg im Kampf gegen das Virus, doch ist die Zahl der Infektionen im April überraschend um ein 17-Faches angestiegen. Vor allem schlecht bezahlte Wanderarbeiter, die in engen Unterkünften leben, infizieren sich. Bis Freitag ist die Zahl der Ansteckungen in Singapur auf 17.000 gestiegen. Darunter sind mehr als 14.300 Wanderarbeiter. Von den mehr als 900 Fällen, die allein am Freitag berichtet wurden, war «die große Mehrheit» ausländische Arbeiter, berichtete das Gesundheitsministerium.

Corona-Hilfe für Afrika über neues Drehkreuz in Belgien

LÜTTICH: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie organisiert das Welternährungsprogramm WFP eigene Frachtflüge nach Afrika. Von einem neuen Drehkreuz im belgischen Lüttich startete am späten Donnerstagabend eine erste Boeing 757 mit fast 16 Tonnen Medizingütern, darunter Schutzkleidung wie Masken und Handschuhe, wie das WFP mitteilte. Die Hilfsgüter gehen im Auftrag des Roten Kreuzes und des UN-Kinderhilfswerks Unicef nach Burkina Faso, Ghana und in die Republik Kongo.

Das WFP hat nach eigenen Angaben ein globales Netzwerk an eigenen Logistikzentren eröffnet, weil in der Corona-Krise kaum noch kommerzielle Flüge stattfänden. «Das Zeitfenster, in dem medizinische und humanitäre Ausrüstung noch rechtzeitig nach Afrika gebracht werden kann, um die Pandemie noch einzudämmen, schließt sich schnell», sagte Amer Daoudi, Direktor der Covid-19-Hilfe von WFP.

Slowakei lockert Reisebeschränkungen für Pflegepersonal

BRATISLAVA: Seit diesem Freitag ist für Tausende slowakische Pflegerinnen und Pfleger von Kranken und Älteren die Fahrt nach Hause leichter geworden. Sie müssen nach dem Grenzübertritt nicht mehr wie bisher für 14 Tage in eine staatliche Quarantäne-Einrichtung, sondern können direkt zu ihren Familien fahren, wie die staatliche Gesundheitsbehörde mitteilte. Dafür müssen sie allerdings einen negativen Test auf das neuartige Coronavirus nachweisen, der nicht älter als 96 Stunden sein darf.

Die Lockerung war offenbar eine Folge von Protestaktionen der vergangenen Tage. Pflegeagenturen und Hilfsorganisationen hatten darauf hingewiesen, dass vor allem von den rund 30.000 in Österreich tätigen sogenannten 24-Stunden-Betreuern und -Betreuerinnen viele wegen der Quarantänepflicht auch nach Ablauf ihrer Dienstzeit am Arbeitsplatz ausgeharrt hätten. Dem TV-Nachrichtensender TA3 schilderten Pflegerinnen an einem Grenzübergang erleichtert, dass sie nun zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder zu ihrer Familie nach Hause fahren könnten.

Die meisten der zumeist weiblichen Altenbetreuungskräfte arbeiten in einem Rhythmus, der vorsieht, dass sie nach 14 Tagen Arbeit im Ausland für 14 Tage nach Hause fahren und danach wieder den nächsten 14-Tage-Dienst antreten. Die bisherige Vorschrift hätte sie also im schlimmsten Fall während des gesamten Heimaturlaubs in eine staatliche Quarantäneeinrichtung gezwungen.

Die Erleichterung gilt allerdings nur für Pflegepersonal, das in den angrenzenden Regionen Tschechiens oder im österreichischen Wien, in Niederösterreich und im Burgenland tätig ist. Wer im Westen Österreichs oder in Deutschland arbeitet, muss bei der Rückkehr weiterhin in eine staatliche Quarantäne.

Unicef: Ländern gehen wegen Coronakrise Impfstoff-Reserven aus

GENF: Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat am Freitag vor Ausbrüchen tödlicher und eigentlich vermeidbarer Krankheiten als Folge der Corona-Krise gewarnt. Die weitgehende Erlahmung im internationalen Flugverkehr habe zu einem massiven Lieferrückstand von Standard-Impfstoffen in verschiedenen Regionen geführt, erklärte Unicef-Sprecherin Marixie Mercado in einem Online-Pressegespräch am Freitag in Genf. Allein in den vergangenen zwei Wochen seien die geplanten Lieferungen um 70 bis 80 Prozent zurückgegangen.

Gleichzeitig seien die Frachtgebühren um 100 bis 200 Prozent über das normale Maß gestiegen, da viele kommerzielle Fluganbieter am Boden blieben und Frachtflugzeuge der Nachfrage kaum nachkämen. Laut Mercado laufen mehr als zwei Dutzend schwer zugängliche Länder in Afrika und Asien Gefahr, dass ihnen die Impfstoff-Vorräte ausgehen. Dazu gehörten der Tschad, Ghana, Guinea, Niger und Nepal - Länder, die alle im vergangenen Jahr etwa Masern-Ausbrüche erlebten. «Kinderleben sind in Gefahr», sagte Mercado.

Ihr zufolge brachte Unicef im vergangenen Jahr 2,43 Milliarden Impfstoff-Dosen in 100 Länder. Ziel war es, annähernd 45 Prozent der Kinder unter fünf Jahren gegen Krankheiten wie Masern und Polio zu immunisieren. Mercado forderte Regierungen, Unternehmen und Fluganbieter auf, erschwingliche Frachtkapazitäten freizumachen, um die Störung in der Lieferkette zu beheben.

Corona-Krise: Kubaner feiern Tag der Arbeit zu Hause

HAVANNA: Wegen der grassierenden Corona-Pandemie haben die Kubaner den Tag der Arbeit ohne den traditionellen Massenaufmarsch auf dem Platz der Revolution in Havanna gefeiert. Unter dem Motto «Mein Haus ist mein Platz» begingen die Menschen am Freitag den wichtigsten Feiertag auf der sozialistischen Karibikinsel in den eigenen vier Wänden. Am Morgen sangen viele Kubaner auf ihren Balkonen die Nationalhymne, schwenken Flaggen und applaudierten den Ärzten und Pflegern.

Üblicherweise marschieren am 1. Mai rund eine Million Arbeiter über den Platz der Revolution in der kubanischen Hauptstadt. Organisiert wird die Massenveranstaltung von der einzigen zugelassenen Gewerkschaft des autoritär regierten Landes, der Zentralgewerkschaft der Arbeiter Kubas (CTC).

In Kuba haben sich bislang 1501 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 61 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wurden der öffentliche Nahverkehr und der Schulunterricht eingestellt.

Madrid schließt riesiges Corona-Feldkrankenhaus

MADRID: m Kampf gegen die Corona-Pandemie hat das von der Krise schwer betroffene Spanien einen wichtigen symbolischen Erfolg errungen: Das im Madrider Messezentrum Ifema errichtete riesige Feldkrankenhaus wurde am Freitag wegen der schnell sinkenden Zahl der Covid-19-Kranken eineinhalb Monate nach der Öffnung wieder geschlossen. Nach Angaben der Behörden wurden im Ifema, wo im vergangenen Dezember der UN-Klimagipfel getagt hatte, mehr als 4000 Patienten behandelt. Lediglich 17 Kranke konnten im Ifema nicht gerettet werden.

Die meisten Kranken hätten das «Wunder-Krankenhaus gesund verlassen», darunter eine 103 Jahre alte Frau, sagte die Regierungschefin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bei der Schließungszeremonie. Man sei zuversichtlich, dass man selbst bei einem Wiederaufflammen der Pandemie im Herbst nie wieder ein Krankenhaus im Ifema werde errichten müssen. Das Gesundheitssystem Madrids werde bereits «reformiert und modernisiert», betonte sie.

Corona-«Wetterkarte» sorgt für Verwirrung

PARIS: Es hörte sich alles ganz einfach an: Im Stil einer Wetterkarte soll jeden Abend in Frankreich gezeigt werden, welche Départements besonders von der Covid-19-Pandemie betroffen sind und welche weniger. Die bunte Corona-Karte in den Farben grün, orange und rot gibt es nun in provisorischer Form, und erwartungsgemäß gehören die Hauptstadt Paris und der gesamte Nordosten des Landes zu einer großen roten Zone.

Aber der Teufel liegt im Detail: Premierminister Édouard Philippe hatte bei der Vorlage seines großen Plans zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen davon gesprochen, dass die Karte mit den Verwaltungsbezirken zwei Kategorien haben soll - grün für weniger betroffen und rot für stärker betroffen. Kein Problem, sagen die Experten, die Farbe orange sei nur provisorisch und werde vor dem Stichtag 11. Mai verschwinden. Zu diesem Termin sollen beispielsweise Geschäfte wieder öffnen können.

Die Epidemie-Landkarte à la française dient nicht nur der Information, sondern hat auch konkrete Auswirkungen bei der Lockerung. Premier Philippe hatte angekündigt, dass in «grünen» Départements beispielsweise Parks rascher wieder öffnen könnten als anderswo. Auf dem Weg zur Normalisierung des Lebens dürfte die Karte mit den mehr als 100 Bezirken weiter für Wirbel sorgen - die eher ländlich geprägten Départements Cher in der Landesmitte und Lot im Südwesten seien zu Unrecht in die rote Kategorie gerutscht, bemängeln bereits Kritiker.

In Österreich mehr Fahrgäste in der Bahn als erwartet

WIEN: Die schrittweise Rückkehr zur Normalität in der Corona-Krise wird auch den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wieder ein höheres Fahrgastaufkommen bescheren. ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä kündigte eine Verdichtung des Bahnverkehrs an. Am 11. Mai werde man den Betrieb auf das ursprüngliche, volle Niveau ausdehnen. Bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen setzen die ÖBB auch auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste. «Wir freuen uns, wenn die Züge wieder voller werden», sagte Matthä. Aktuell liegen die Fahrgastzahlen um 80 bis 90 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Noch mehr als der Nahverkehr war der Bahnfernverkehr in Österreich von einem Rückgang der Fahrgäste betroffen. «Da wird es noch länger dauern. Wir hoffen aber, dass wir mit Einsetzen der Sommerferien und jedenfalls ab September wieder auf ein vernünftiges Niveau kommen», so der ÖBB-Chef.

In Südkalifornien machen Strände wieder dicht

WASHINGTON: Zu Tausenden strömten Südkalifornier am vorigen Wochenende an die Strände - doch damit ist nun wieder Schluss. Der Gouverneur des Westküstenstaates, Gavin Newsom, kündigte die vorübergehende Schließung aller Strände im Bezirk Orange County, südlich von Los Angeles, an. Der Demokrat klagte über «verstörende Bilder» von Sonnenanbetern, die etwa in den Küstenorten Newport Beach und Huntington Beach dicht beieinander gesessen hätten.

Der Gouverneur sah allerdings von einem Strandverbot in ganz Kalifornien als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab. In anderen Teilen des Westküstenstaates hätten sich die Bewohner an bestehende Auflagen gehalten, etwa mit Abstand voneinander Sport getrieben oder seien am Strand spazieren gegangen.

Für die knapp 40 Millionen Einwohner gelten seit Mitte März umfangreiche Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sind angewiesen, weitgehend zuhause zu bleiben, Sport und Bewegung im Freien sind aber erlaubt. Regional riegelten einige Bezirke ihre Strände ab, etwa im Los Angeles County. Im benachbarten Orange County wurden in den vergangenen Tagen aber vielerorts wieder Strandbesucher zugelassen. In San Diego öffneten die Strände für Schwimmer, Surfer und Spaziergänger, aber Sonnenbaden und im Sand sitzen ist dort nicht erlaubt. In vielen Regionen sind Parkplätze an Stränden gesperrt, um Besucherströmen entgegenzuwirken.

In Kalifornien sind nach Informationen vom Donnerstag mehr als 50.000 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen, mehr als 2000 Menschen sind gestorben.

Visa verdient trotz Corona-Krise mehr - warnt aber vor Konsumrückgang

SAN FRANCISCO: Der Kreditkartenriese Visa hat Gewinn und Erlöse im jüngsten Geschäftsquartal trotz der Corona-Pandemie deutlich gesteigert. Der Überschuss legte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um vier Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) zu, wie der Mastercard-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen San Francisco mitteilte.

Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Visa warnte jedoch, dass die Pandemie bereits zu einem erheblichen Rückgang der Verbraucherausgaben geführt habe und die nächsten Quartale schwierig werden könnten. Anleger reagierten negativ und ließen die Aktie nachbörslich zunächst sinken, obwohl die Quartalszahlen deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen.

Conte stellt mehr Öffnungen in Italien in Aussicht

Rom (dpa) - Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat mehr Lockerungen der strengen Ausgangsbeschränkungen in Aussicht gestellt. «Ich bin sicher, dass sich bei Einhaltung der Regeln die Ansteckungskurve in einigen Gebieten erheblich verlangsamen wird», erklärte er am Freitag auf Facebook. Sollte dies so eintreten, könnten auch Geschäfte wie Friseure oder Kosmetiksalons wieder früher als geplant öffnen.

Italien lockert ab Montag nach fast zwei Monaten die strikten Ausgangssperren. Dann dürfen rund 60 Millionen Menschen wieder zum Sport oder Spazierengehen nach draußen. Auch fahren Industrie und Bauwirtschaft langsam wieder ihre Produktion hoch. Vier Millionen Menschen könnten am Montag wieder zur Arbeit, so Conte.

Geschäfte wie Modeläden oder Museen dürfen erst ab 18. Mai öffnen. Restaurants und Bars dürfen nur Lieferservice anbieten und bleiben genauso wie Friseure bis Juni weiter fürs Publikum geschlossen. Darauf war ein Sturm der Entrüstung losgebrochen, weil viele Italiener von dem Betrieb von Kaffeebars, Restaurants oder vom Tourismus leben. Schulen und Kindergärten bleiben bis September geschlossen, was Millionen Eltern vor unlösbare Probleme stellt.

Italien hat mehr als 205.000 Infektionen gemeldet und fast 28.000 Tote. Die Dunkelziffer liegt jedoch nach Expertenaussagen wesentlich höher.

Indien: Zug bringt Hunderte gestrandete Wanderarbeiter in die Heimat

NEU DELHI: Indische Behörden haben mehr als Tausend gestrandete Wanderarbeiter in einem Zug nach Hause in ihre Dörfer bringen lassen. In dem Zug, der vom Süden in den Osten des Landes fuhr, habe man auf Abstand geachtet, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. So würden in Waggons für 72 Personen jeweils 54 Menschen sitzen. Es könne weitere solche Sonderzüge geben, sollten Bundesstaaten dies wünschen.

Wegen der kurzfristig angekündeten strengen Ausgangssperre vor fünf Wochen und weil reguläre Züge und Busse nicht mehr fahren, sind Hunderttausende arbeitslose Wanderarbeiter in den Städten gestrandet. Viele sind auch zu Fuß in ihre oft Hunderte Kilometer entfernten Dörfer gelaufen, weil sie Angst hatten, ohne Geld in den Städten zu verhungern. Seit Donnerstag dürfen Gestrandete offiziell wieder nach Hause - sofern sie keine Coronavirus-Symptome zeigen. Reguläre Züge oder Busse fahren aber weiterhin nicht.

In Indien gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 35.000 Covid-19-Fälle, mehr als 1100 der Infizierten sind gestorben.

Festnahmen vor geplanter Mai-Demonstration in Istanbul

ISTANBUL: Kurz vor einer geplanten Mai-Demonstration in der türkischen Metropole Istanbul hat die Polizei mindestens 15 Teilnehmer festgenommen. Das bestätigte ein Mitglied einer großen Dachorganisation linker Arbeitergewerkschaften, Disk, die den Marsch organisierte. Auch die Vorsitzende von Disk sowie die Chefs einiger im Verbund organisierten Gewerkschaften sind demnach unter den Inhaftierten. Oppositionspolitiker waren ebenfalls vor Ort. Die Disk-Gewerkschafter wurden am Nachmittag wieder freigelassen, wie die Organisation via Twitter mitteilte.

In Istanbul wie in 30 weiteren Städten und Provinzen gilt wegen der Coronavirus-Krise seit Donnerstag um Mitternacht und noch bis Sonntagnacht eine weitgehende Ausgangssperre. In einem von Disk auf ihrem Twitter-Konto geposteten Video ist zu hören, wie die Polizei auf das Ausgehverbot verweist und zunächst anbietet, einige Demonstranten zum zentralen Taksim-Platz zu fahren, um dort Blumen niederzulegen. Mai-Kundgebungen waren aber auch in den vergangenen Jahren schon weitgehend verboten worden.

Anadolu berichtete, dass zur Sicherung der Stadt am Mai-Feiertag knapp 45.000 Polizisten im Einsatz seien. Bis zum frühen Nachmittag wurden in Istanbul der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mindestens 38 Menschen festgenommen, die versucht hatten, zu demonstrieren. Straßen, die zum Taksim-Platz führten, waren abgesperrt. Einige kleine Gruppen wurden Medien zufolge aber auf den Platz gelassen, um Blumen niederzulegen und Stellungnahmen zu verlesen.

Auch andernorts wurden kleinere Gruppen von Demonstranten festgenommen. In der Hauptstadt Ankara waren es Anadolu zufolge sieben Menschen.

Tschechien zieht Lockerungs-Fahrplan vor

PRAG: Die tschechische Regierung beschleunigt abermals ihren Lockerungs-Fahrplan für die Corona-Maßnahmen. Vom 11. Mai an dürfen die Kulturinstitutionen des Landes wieder öffnen, wenn sie maximal 100 Menschen gleichzeitig einlassen. In den Museen, Galerien, Theatern, Kinos und Konzertsälen müssen Mindestabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden. «Die Zuschauer werden in jeder zweiten Reihe sitzen, zwischen ihnen muss ein Sitz freibleiben», sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag in Prag.

Ein Sprecher des Nationaltheaters in Prag sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei einer so kleinen Zahl an Zuschauern rechne sich die Wiedereröffnung noch nicht. Die Bühne werde aber die Proben in größerem Rahmen wieder aufnehmen können. Ab dem 11. Mai dürfen auch Veranstaltungen wie Hochzeiten, Sportevents und Gottesdienste mit bis zu 100 Teilnehmern stattfinden. Friseursalons dürfen dann öffnen, wenn die Mitarbeiter nicht nur einen Mundschutz, sondern auch ein Schutzvisier tragen.

Große Hoffnungen setzt die Regierung in das Projekt der sogenannten «intelligenten Quarantäne», das seit Freitag landesweit verfügbar ist. Mithilfe von Handy- und Bankdaten können die Gesundheitsämter die Kontakte einer infizierten Person zurückverfolgen. Voraussetzung ist die Einwilligung des Betroffenen. In Tschechien gab es bis Freitag 7689 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 237 Menschen starben.

Aufenthalt in beliebter Gegend in Kopenhagen wird wieder erlaubt

KOPENHAGEN: Die Polizei in Kopenhagen lässt ein vorübergehend erlassenes Aufenthaltsverbot für eine beliebte Gegend in der dänischen Hauptstadt auslaufen. Die Maßnahme für die Zone am Wasserufer im Stadtteil Islands Brygge werde über den Freitag hinaus vorerst nicht verlängert, teilte die Kopenhagener Polizei am Morgen mit. Stattdessen wolle man die Bürger der Stadt auf andere Weise dazu bringen, im Kampf gegen das Coronavirus Abstand zu halten und sich nicht mit mehr als zehn Personen am selben Ort aufzuhalten: Dazu sollen unter anderem Areale mit einer Größe von gut 40 Quadratmetern markiert werden, in denen sich jeweils maximal zehn Menschen befinden dürfen.

Das Aufenthaltsverbot für Islands Brygge war am vergangenen Samstag erlassen worden und galt noch bis Freitagabend um 23.59 Uhr. Viele Kopenhagener hatten sich daran gestört, da das Ufer und die Grünflächen in der Gegend vor allem unter jüngeren Leuten ein beliebter Treffpunkt sind. Manche hatten es nach Polizeiangaben aber dahingehend übertrieben, dass sich mehrere Hundert Menschen gleichzeitig in der Gegend aufgehalten hatten. Sollte es trotz der neuen Maßnahmen Rückfälle geben, könne das Aufenthaltsverbot wieder eingeführt werden, erklärte Polizeidirektorin Anne Tønnes.

In Islands Brygge gibt es am Wasser lange Grünflächen und ein Hafenbad, auch die Uni ist nicht weit entfernt. Das Aufenthaltsverbot bedeutete, dass man sich in der Gegend weder auf Bänke noch auf Handtücher oder ins Gras am Wasser setzen durfte. Verstöße waren mit Bußgeldern in Höhe von umgerechnet knapp 335 Euro geahndet worden. Spaziergänge, Läufe und das Gassigehen mit dem Hund blieben dagegen erlaubt.

Mai-Demonstrationen mit Abstand in Griechenland

ATHEN: In Zeiten der Corona-Pandemie haben einige Hundert Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME vor dem Parlament in Athen den 1. Mai mit einer Demonstration auf Abstand begangen. Die meisten Demonstranten trugen rote Masken, wie das griechische Fernsehen zeigte. Die Teilnehmer forderten, die Arbeitnehmer nicht den Preis für eine schwere weltweite Depression wegen der Corona-Krise bezahlen zu lassen.

Auch in anderen griechischen Städten gingen einige Hundert Arbeitnehmer auf die Straßen. In fast allen Fällen wurde der Abstand eingehalten. Alle anderen griechischen Gewerkschaftsverbände hatten wegen der Pandemie ihre Demonstrationen abgesagt.

Japans Kaiser sorgt sich um Mitmenschen wegen Corona-Pandemie

TOKIO: Auch Japans Kaiser Naruhito ist besorgt über die andauernde Corona-Pandemie. Auf dem Weg in seinen Palast grüßte der 60-jährige Monarch am Freitag, dem 1. Jahrestag seiner Thronbesteigung, einzelne Passanten von seiner Limousine aus, wobei er dabei eine Schutzmaske trug. Die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit sei eine «große Herausforderung» für die Menschheit, wurde der Kaiser von der Nachrichtenagentur Kyodo nach einer Besprechung mit einem Regierungsberater zitiert.

Er sei tief besorgt, viele Menschen seien in einer schwierigen Lage. Naruhito und seine Frau Masako (56) hatten wegen der Pandemie einen für den Frühling geplanten Besuch in Großbritannien verschoben. Naruhito, der am 1. Mai vergangenen Jahres die Nachfolge seines Vaters Akihito (86) angetreten hatte, war von der britischen Queen Elizabeth II. zu einem Staatsbesuch eingeladen worden. Auch eine Veranstaltung zum Geburtstag des Kaisers musste abgesagt werden.

Japan erwägt trotz sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus eine Verlängerung des seit zwei Wochen geltenden Notstands voraussichtlich um einen Monat. Der zunächst bis zum 6. Mai geltende Notstand bedeutet keine Ausgangssperren wie in Europa. Die Bürger des Landes sind lediglich aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Bislang sind in Japan rund 15.000 Infektions- und 460 Todesfälle offiziell registriert. Inzwischen zeige der Trend der täglichen Neuinfektionen nach unten, hieß es seitens der Regierung.

Corona im Griff: Verbotene Stadt und Große Mauer wieder geöffnet

PEKING: Mehr als drei Monate nach der Schließung wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus in China sind der Kaiserpalast in Peking und die Große Mauer wieder für Besucher geöffnet worden. Auch Parks und Museen öffneten am Freitag ihre Tore. Eintrittskarten mussten über das Internet bestellt werden. Die Zahl der Besucher wurde stark begrenzt. Der auch Verbotene Stadt genannte Kaiserpalast lässt nur 5000 Besucher täglich zu - früher waren 80.000 erlaubt. Städtische Parks erlauben nur 30 Prozent der üblichen Besucherzahlen.

An den Eingängen wurde Fieber gemessen. Besucher mussten ferner Mundschutz tragen und mit einem grünen Code auf einer in China jetzt weit verbreiteten Handy-App nachweisen, dass sie nicht krank sind oder Kontakt zu Infizierten mit dem Sars-CoV-2-Virus hatten. Auch mussten sie Abstand zueinander halten. Dennoch ist die Öffnung der Touristenattraktionen zum Maifeiertag ein weiteres Zeichen, dass China das Virus in den Griff bekommen hat.

Die Gesundheitskommission meldete am Freitag landesweit nur zwölf neue Ansteckungen, davon sechs bei heimkehrenden Chinesen. Seit mehr als zwei Wochen ist kein Todesfall mehr berichtet worden. Offiziell sind seit Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in China 4633 Tote sowie 83.000 Infektionen berichtet worden. Beobachter gehen aber davon aus, dass viele Fälle nicht in der Statistik mitgezählt worden sind. 599 Patienten werden derzeit noch in Krankenhäusern behandelt.

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, während der fünftägigen Ferien zum Maifeiertag weiter vorsichtig zu sein und Vorkehrungen zu treffen. Es wird ein Drittel weniger Bahnreisen als im Vorjahr erwartet.

Israels Schulen öffnen in Corona-Krise wieder schrittweise

TEL AVIV: Israels Schulen öffnen in der Corona-Krise von Sonntag an wieder schrittweise. Zunächst sollten die Grundschulen die ersten bis dritten Klassen vor Ort unterrichten sowie die weiterführenden Schulen die beiden höchsten Klassenstufen, teilte die Regierung am Freitag mit. Kindergärten und Kitas sollten sich auf eine geplante Öffnung vom 10. Mai an vorbereiten. In Israel beginnt die Arbeitswoche sonntags.

Die restlichen Klassenstufen sollen spätestens vom 1. Juni an wieder in den Schulen unterrichtet werden. Das Erziehungsministerium müsse dafür Sorge tragen, dass Hygienestandards eingehalten würden, hieß es in der Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Israel hatte im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zeitweise strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, aber auch Gebetshäuser, wurden geschlossen. Die Menschen durften sich ohne besonderen Grund nicht mehr als 100 Meter von zuhause entfernen.

Vor rund zwei Wochen hat die Regierung allerdings damit begonnen, die Vorgaben zu lockern. Netanjahu sagte damals, dies sei möglich, weil Israel unter den OECD-Ländern vergleichsweise gut dastehe im Umgang mit der Corona-Krise.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.004 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 8758 sind wieder genesen. 223 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

