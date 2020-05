Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Donnerstag

Trumps Handelsberater holt zum Rundumschlag gegen China aus

WASHINGTON: Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat in der Corona-Krise zum Rundumschlag gegen China ausgeholt. China habe das Coronavirus im November «wahrscheinlich in diesem Waffenlabor in Wuhan» erschaffen, sagte Navarro am Donnerstag dem Sender Fox News. Anschließend habe das Land das Virus «zwei Monate lang hinter dem Schutzschild der Weltgesundheitsorganisation versteckt», Schutzausrüstung aus aller Welt «aufgesaugt» und «gehortet», Menschen getötet und schließlich Profit aus der Krise geschlagen. «Jetzt versuchen Hacker der chinesischen Regierung, Informationen über die Impfung zu stehlen, damit sie sie zuerst herstellen können.»

Die Beziehung zwischen Washington und Peking ist ohnehin angespannt - Navarro verschärfte den Ton mit der geballten Ladung an Vorwürfen am Donnerstag noch. Er hatte China bereits vor einigen Tagen beschuldigt, das Virus «wahrscheinlich» in einem Labor für Biowaffen erschaffen zu haben. Für diese Annahme gibt es keine Beweise - genauso wenig wie für den immer wieder geäußerten Vorwurf, das Virus stamme womöglich aus einem Forschungslabor in der Stadt Wuhan, den Trump zuletzt selbst befeuert hatte. Wissenschaftler halten es für viel wahrscheinlicher, dass Sars-CoV-2 natürlichen Ursprungs ist und von Tieren auf den Menschen übertragen wurde.

Trump warf den Chinesen am Donnerstag erneut vor, sie hätten die Ausbreitung des Coronavirus nicht gleich am Ursprung gestoppt und dadurch enormen Schaden angerichtet. «Es war entweder Dummheit, Inkompetenz oder es war absichtlich.» Zudem beklagte er Versuche Chinas, geistiges Eigentum in den USA zu stehlen. US-Behörden hatten am Mittwoch öffentlich davor gewarnt, dass chinesische Hacker Forschungsarbeit im Kampf gegen das Coronavirus ausspähen.

Gastronomie in Österreich darf wieder bewirten

WIEN: Wirte in Österreich dürfen ihre Restaurants, Lokale und Kneipen am Freitag nach einer 59 Tage langen, coronabedingten Zwangspause wieder öffnen. Beim Neustart müssen die Gaststätten aber einige Sicherheitsvorkehrungen beachten. So muss zwischen den Tischen ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden, Kellner müssen zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Geöffnet werden darf nur zwischen 6.00 Uhr und 23.00 Uhr.

Nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sind bei einigen Betrieben bereits zahlreiche Reservierungen für das anstehende Wochenende eingegangen. Für die folgenden Werktage und die Zeit nach dem ersten Ansturm gebe es bei einigen aber noch Unsicherheit.

Die WKÖ schätzt, dass zehn Prozent der Gastronomiebetriebe am Freitag noch nicht wieder starten werden, etwa weil sie besonders stark von Touristengruppen abhängig sind. Die Hotels und Beherbergungsbetriebe dürfen allerdings erst vom 29. Mai an wieder Gäste empfangen. Internationale Touristen sind frühestens vom 15. Juni an zu erwarten, dann soll unter anderem die deutsch-österreichische Grenze wieder geöffnet sein.

Trump will USA «voll und ganz» auf künftige Epidemien vorbereiten

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump will die Vereinigten Staaten für Epidemien in der Zukunft wappnen. «Ich bin entschlossen, dass Amerika voll und ganz auf alle künftigen Ausbrüche (von Krankheiten), von denen wir hoffen, dass es keine geben wird, vorbereitet sein wird», sagte Trump am Donnerstag bei einem Auftritt in Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania. «Unsere Anstrengung beginnt mit der dramatischen Steigerung unserer Reserven.» Nie wieder werde ein Präsident leere Regale oder abgelaufene Produkte erben - zumindest nicht in den kommenden Jahren, versprach Trump. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, dass die Regierung an einem «voll ausgestatteten, widerstandsfähigen nationalen Lagerbestand» arbeite, der etwa Schutzmasken vorhalten soll.

Trump hat im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie der Vorgängerregierung von Barack Obama vorgeworfen, für die Startschwierigkeiten seiner Regierung in der Krise verantwortlich zu sein - etwa für anfängliche Probleme mit Tests, die fehlerhafte Ergebnisse geliefert hatten. Ende April sagte Trump, die letzte Regierung habe seiner eigenen «schlechte, kaputte Tests» hinterlassen - ungeachtet der Tatsache, dass das Coronavirus erstmals Ende letzten Jahres auftauchte. Kritiker werfen Trump vor, selbst nicht energisch genug auf die Krise reagiert zu haben, so dass das Virus die USA weitgehend unvorbereitet traf.

In Pennsylvania besuchte Trump ein Unternehmen, das Arzneimittel und medizinische Produkte vertreibt. Wegen der Corona-Krise sind Reisen des Präsidenten zur Seltenheit geworden. Unterstützer säumten teils dicht gedrängt die Straßen, um Trump zu begrüßen.

EU fordert unabhängige Untersuchung des Ursprungs von Corona

BERLIN: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert China dazu auf, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, der Suche nach Impfstoffen und beim Ankurbeln der Weltwirtschaft «seine Rolle und Verantwortung gemäß seinem Gewicht» wahrzunehmen. In einem Gastbeitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Freitag) appelliert der frühere spanische Außenminister zudem an Peking, sich wie die EU an einem erheblichen Schuldenerlass für die von der Pandemie besonders hart getroffenen Entwicklungsländer zu beteiligen und «hier seinen Teil beizutragen».

Zum Schutz der Welt vor künftigen Pandemien sei auch eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung des Ursprungs dieser Pandemie nötig, forderte Borrell von China, wo das Virus vermutlich im Dezember 2019 in der Stadt Wuhan das erste Mal auftrat.

Trump: Ankündigung zur WHO «wahrscheinlich» kommende Woche

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat nach dem US-Beitragsstopp für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Ankündigung in Aussicht gestellt. «Wir werden in Kürze, bald, wahrscheinlich irgendwann nächste Woche eine Ankündigung zur Weltgesundheitsorganisation machen», sagte Trump am Donnerstag im Garten des Weißen Hauses.

Trump wirft der WHO schwere Versäumnisse in der Corona-Krise und China-Hörigkeit vor. Vor einem Monat hatte er verkündet, Beitragszahlungen für die in Genf ansässige Sonderorganisation der Vereinten Nationen mitten in der Corona-Pandemie auf Eis zu legen. Seine Regierung werde prüfen, welche Rolle die WHO bei der «schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus» gespielt habe, hatte Trump damals gesagt. Deutschland und andere Länder stellten sich in dem Streit demonstrativ hinter die WHO und gegen den US-Präsidenten.

Eurogruppe berät erneut über Corona-Krisenhilfen

BRÜSSEL: Die Eurogruppe berät am Freitag (von 15.00 Uhr an) noch einmal über das bereits vereinbarte 500-Milliarden-Euro-Paket mit Hilfen für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten in der Corona-Krise. Die zum Paket gehörenden Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM im Umfang von 240 Milliarden Euro sollen von Freitag an endgültig verfügbar sein. Beim Kurzarbeiterprogramm Sure im Umfang von 100 Milliarden Euro und beim Programm der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Unternehmenskredite sind dagegen noch Details offen.

Frankreich dringt zudem darauf, auch die Arbeit am geplanten Wiederaufbaufonds voranzutreiben. Allerdings liegt der angekündigte Vorschlag der EU-Kommission noch nicht vor. Kommissionschefin Ursula von der Leyen will das Programm zur wirtschaftlichen Erholung in den siebenjährigen Haushaltsplan 2021 bis 2027 einbetten und mit Hilfe von Garantien der Mitgliedstaaten Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen. Details sind aber so umstritten, dass sich die Präsentation des Plans immer weiter verschiebt.

Wintersportort Ischgl ist wieder coronafrei

INNSBRUCK: Der in den vergangenen Wochen als Corona-Hotspot kritisierte Wintersportort Ischgl in Österreich ist wieder coronafrei. Wie aus einer Informationssammlung des Landes Tirol hervorgeht, gibt es in der kleinen Gemeinde derzeit keinen aktiven Fall der Lungenkrankheit Covid-19. Auch in den weiteren Gemeinden im Paznauntal gibt es kaum noch Erkrankte. Am Mittwoch hat der Tiroler Landtag eine Kommission eingesetzt, um das Corona-Krisenmanagement der Landesregierung zu untersuchen. Auch Ischgl wird dabei im Fokus stehen. Von hier aus dürfte sich das Virus durch die vielen internationalen Gäste weit verbreitet haben.

Der Skibetrieb in Tirol wurde erst einige Tag nach dem ersten positiven Corona-Test bei einem Barkeeper in Ischgl vorzeitig beendet. Als über Ischgl und das Paznauntal eine Quarantäne verhängt wurde, ließ man zudem viele Touristen ausreisen - was zeitweise zu chaotischen Zuständen auf den Zufahrtsstraßen führte.

Ein Misstrauensantrag gegen den Tiroler Gesundheitsminister Bernhard Tilg (ÖVP) fand keine Mehrheit im Landtag. Tilg wurde eine große Mitschuld am Krisenmanagement gegeben, das in die Kritik geraten ist.

Betrug mit Atemgeräten: Politiker und Unternehmer in Rio festgenommen

RIO DE JANEIRO: Die Bundespolizei in Rio de Janeiro hat mehrere Unternehmer und Politiker wegen des Verdachts auf Betrug im Gesundheitssystem in der Corona-Krise festgenommen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, öffentliche Gelder bei überteuerten Anschaffungen über soziale Organisationen unterschlagen zu haben, wie aus der Erklärung der Staatsanwaltschaft von Rio am Donnerstag hervorging. «Die kriminelle Organisation fuhr mit den kriminellen Praktiken selbst während der sich verschärfenden Pandemie fort», hieß es in der Erklärung.

Sie habe sogar den Notstand, der Aufträge ohne Ausschreibung erlaubt, ausgenutzt, um unrechtmäßige Verträge mit der öffentlichen Hand einzugehen. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Ankäufe wie Atemgeräte für die provisorischen Kliniken gehandelt haben, die die Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro in den vergangenen Wochen errichtete, um die Kapazitäten im Gesundheitswesen zu erhöhen. Demnach ist auch das provisorische Krankenhaus im legendären Maracanã-Stadion von dem Betrug betroffen.

Unter den fünf Festgenommenen sind der ehemalige Präsident des Landtags von Rio de Janeiro, Paulo Melo, und der Unternehmer Mário Peixoto, der mit der Regierung von Gouverneur Wilson Witzel zusammenarbeitet. Peixoto hat auch schon mit Sérgio Cabral, einem von Witzels Vorgängern, Geschäfte gemacht, der als einer der korruptesten Politiker Brasiliens gilt. In mehreren Verfahren wurde er wegen Korruption, Geldwäsche und der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu insgesamt 198 Jahren Haft verurteilt.

Schweden verlängert Einreiseverbot aus Nicht-EU-Ländern bis 15. Juni

STOCKHOLM: Schweden hat sein in der Corona-Krise erlassenes vorübergehendes Einreiseverbot um einen weiteren Monat bis zum 15. Juni verlängert. Das Verbot, das die schwedische Regierung bereits am 19. März eingeführt hatte, gilt für alle Menschen, die von außerhalb der EU, Großbritanniens und der Länder der Europäischen Freihandelszone nach Schweden reisen wollen. Der Entschluss zur Verlängerung wurde auf Empfehlung der EU-Kommission getroffen und soll wie bereits zuvor die Ausbreitung des Coronavirus verringern, wie das schwedische Justizministerium am Donnerstag mitteilte.

Ausnahmen etwa für Diplomaten und Saisonarbeiter bleiben bestehen. Schwedische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Schweden können weiter ins Land zurückkehren.

Schweden geht mit lockereren Maßnahmen als etwa Deutschland oder seine skandinavischen Nachbarn gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vor. In dem EU-Land sind seit Beginn der Pandemie bislang rund 28 600 Infektionen nachgewiesen worden und 3529 Menschen mit Covid-19-Erkrankung gestorben.

Polizei prüft Einhaltung von Corona-Auflagen in Tesla-Fabrik

FREMONT: Teslas Stammwerk bei San Francisco hat nach der Ankündigung von Firmenchef Elon Musk, die örtlichen Corona-Einschränkungen zu brechen, Besuch von der Polizei bekommen. Ein Beamter habe sich ein Bild von der Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen wie der Nutzung von Masken machen wollen, sagte eine Sprecherin der Polizeibehörde dem Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag. Die Erkenntnisse sollen dem Gesundheitsamt des Bezirks Alameda County vorgelegt werden.

Musk hatte vor wenigen Tagen angekündigt, sich über die lokalen Beschränkungen hinwegzusetzen und die Fabrik zu eröffnen. Die Behörden des County wollen die Wiederaufnahme der Produktion erst kommende Woche erlauben, wenn der Elektroauto-Hersteller die Sicherheitsvorkehrungen für seine Arbeiter einhält. Bis dahin dürfe Tesla lediglich den Neustart der Fertigung vorbereiten.

Die Gesundheitsbehörde hatte bereits gewarnt, dass man mit der Polizei zusammenarbeiten werde, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen. Die Polizei kenne den Betrieb und könne einschätzen, wie weit Tesla die Fabrik nutze, sagte die Sprecherin.

EU-Abgeordnete fordern Zwangslizenzen für Corona-Impfstoff

BRÜSSEL: Abgeordnete des EU-Parlaments haben sich dafür ausgesprochen, den Zugang zu Coronavirus-Impfstoff notfalls über sogenannte Zwangslizenzen zu garantieren. Rechtlich sei es möglich, Medikamente sowie Impfstoffe auch ohne ausdrückliche Genehmigung des Originalherstellers in der EU herzustellen, betonte der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Peter Liese (CDU), am Donnerstag in einer Plenumsdebatte. Sollte ein Impfstoff zunächst in den USA oder in China entwickelt werden, müsse die EU alles dafür tun, dass der Impfstoff tatsächlich allen Ländern zur Verfügung stehe.

Mit Zwangslizenzen dürften europäische Firmen den Impfstoff ohne eine Genehmigung des Patentinhabers produzieren. Dieser würde dann mit einer staatlich festgelegten Gebühr entschädigt. Die Gesundheit der Menschen dürfe nicht vom guten Willen der Pharmaindustrie abhängen, erklärte die belgische Abgeordnete Petra De Sutter. Auch sie sprach sich dafür aus, dass die EU-Mitgliedsstaaten, wenn notwendig, Zwangslizenzen vergeben. Die Europäische Union müsse zudem sicherstellen, dass unter Zwangslizenzen hergestellte Medizin importiert und weltweit gehandelt werden könne, forderte die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini.

Die EU-Kommission verfolge intensive Diskussionen mit den Mitgliedsländern und Produzenten, um einen fairen Zugang weltweit zu garantieren, sagte Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas im Plenum. Für die EU gebe es die Möglichkeit, einen gemeinsamen Bestand und gemeinsames Beschaffungswesen für den Impfstoff aufzubauen, so Schinas. Die Kommission könne auch direkt im Namen der EU-Staaten Impfstoffe aufkaufen, um einen schnellen Zugang zu ermöglichen, erklärte der Vizekommissionspräsident.

Corona-Labortest darf in Tschechien maximal 60 Euro kosten

PRAG: Tschechien deckelt den Preis für Labortests auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Für Selbstzahler und Behörden darf dies nun maximal 1674 Kronen, umgerechnet rund 60 Euro, kosten. Das teilte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Donnerstag bei Twitter mit. Man wolle damit den Preis für die Menschen akzeptabel gestalten und größere Preisunterschiede verhindern. Der Marktpreis lag bisher beim Anderthalbfachen bis Doppelten dieser Summe.

Die sogenannten PCR-Tests weisen das Virus selbst nach und dienen damit der Diagnose einer akuten Infektion. Tschechische Berufspendler, die in Deutschland oder Österreich arbeiten, müssen einmal im Monat ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen. Zudem müssen Urlaubsrückkehrer den Test vorweisen, falls sie nicht in eine 14-tätige Heimquarantäne wollen. Die tschechischen Krankenkassen übernehmen die Kosten nur bei akuten Symptomen.

In Tschechien gab es bis Donnerstag 8275 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 290 Todesfälle wurden mit der Erkrankung in Verbindung gebracht.

Paris: Corona-Impfstoff von Sanofi soll allen zur Verfügung stehen

PARIS: Frankreich betont in der Kontroverse über eine mögliche Bevorzugung der USA, dass ein Corona-Impfstoff des französischen Pharmagiganten Sanofi für alle verfügbar sein soll. Die Bemerkungen stimmten in keiner Weise mit der laufenden Zusammenarbeit zwischen Sanofi und der französischen Regierung überein, hieß es am Donnerstag aus Élyséekreisen über Aussagen des Sanofi-Generaldirektors Paul Hudson. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron konzentriere seine Bemühungen auf eine koordinierte und multilaterale Reaktion, damit ein möglicher Impfstoff für alle verfügbar sei - dieser kenne keine Grenzen. In der kommenden Woche solle es ein Treffen mit Sanofi geben.

Hudson habe in einem Interview deutlich gemacht, dass die USA bei dem Impfstoff Vorrang hätten, berichtete die US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch auf ihrer Internetseite. Die USA hätten als erste die Forschung unterstützt. Die US-Regierung habe «das Recht für die größte Vorausbestellung», zitierte die Agentur den Sanofi-Chef. Frankreichs Premier Édouard Philippe betonte daraufhin, dass Sanofi-Präsident Serge Weinberg ihm «alle notwendigen Zusicherungen» gegeben habe, dass ein Impfstoff in Frankreich zur Verfügung stehen würde. «Ein Impfstoff gegen Covid-19 ist ein globales öffentliches Gut. Der gleiche Zugang für alle zum Impfstoff ist nicht verhandelbar», so Philippe.

Die beiden Pharmakonzerne Sanofi und GlaxoSmithKline hatten bereits im April mitgeteilt, sie wollten gemeinsam an einem Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 arbeiten. Sollten Tests erfolgreich verlaufen, könnte ein Impfstoff in der zweiten Jahreshälfte 2021 verfügbar sein. Sanofi teilte nun via Twitter mit, die Teams des Unternehmens seien bemüht, die Entwicklung eines Impfstoffs zu beschleunigen. Der Frankreich-Chef von Sanofi, Olivier Bogillot, hatte nach den Äußerungen Hudsons versichert, einen künftigen Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 allen anzubieten. Dass die USA nach einer Entwicklung eines Impfstoffes Vorrang bei der Lieferung bekommen könnten, bestätigte er nicht.

Knapp drei Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA

WASHINGTON: In den USA haben infolge der Corona-Pandemie erneut Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt.

In der Woche bis einschließlich 9. Mai wurden knapp drei Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den sieben Wochen zuvor hatten bereits mehr als 33 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Damit haben seit Mitte März mehr als 36 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten ihren Job verloren.

Burundi verweist WHO-Vertreter des Landes

BUJUMBURA: Die autoritäre Regierung von Burundi hat inmitten der Corona-Krise und kurz vor der Präsidentenwahl vier Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) des Landes verwiesen. Der WHO-Landesdirektor in dem ostafrikanischen Land und die anderen drei Experten seien zu unerwünschten Personen erklärt worden, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Demnach haben die vier bis Freitag Zeit, das Land zu verlassen. Ein Grund wurde nicht genannt.

Außenminister Ezechiel Nibigira wollte am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur keine Angaben dazu machen. Die WHO sei mit der Regierung im Gespräch, um die Gründe für die Entscheidung zu verstehen, sagte die Afrika-Leiterin der WHO, Matshidiso Moeti.

Burundi wird seit Jahren von Präsident Pierre Nkurunziza autoritär geführt. Er löste 2015 eine Krise aus, als er sich entgegen der Verfassung für eine weitere Amtszeit bewarb. Am Mittwoch sollen die Bürger einen neuen Präsidenten wählen. In der Vergangenheit kam die Regierung immer wieder mit internationalen Organisationen in Konflikt: So trat Burundi 2017 aus dem Internationalen Strafgerichtshof aus, 2019 ordnete zudem die Regierung die Schließung des örtlichen UN-Menschenrechtsbüros an.

Paris gibt Milliarden für Tourismus - Urlaub im Land ab Juli möglich

PARIS: Frankreichs Regierung greift der durch die Corona-Krise gebeutelten Tourismusindustrie mit einem Milliardenplan unter die Arme. Zähle man alle Unterstützungen zusammen, komme man auf 18 Milliarden Euro, sagte Premierminister Édouard Philippe am Donnerstag. Es sei ein «beispielloser Plan», der Tourismus stehe vor der schlimmsten Prüfung der modernen Geschichte. Der Solidaritätsfonds werde bis Ende 2020 für den Tourismus offen bleiben, der Premier kündigte außerdem ein Investitionsprogramm von 1,3 Milliarden an.

Philippe erklärte außerdem, dass die Franzosen im Juli und August in Frankreich Urlaub machen können. Es dürfte dabei regionale Unterschiede geben, außerdem müsse man die Entwicklung der Epidemie im Land im Blick behalten. Reisen für diese Zeit sollen gebucht werden können. Der Staat stellte Entschädigungen in Aussicht, falls die Entwicklung der Epidemie Urlaub unmöglich macht. Eine Wiedereröffnung von Cafés und Restaurants sei ab dem 2. Juni in den als grün eingestuften Départements möglich - endgültig soll darüber in der Woche vom 25. Mai entschieden werden.

In Frankreich gibt es grüne und rote Zonen - in den roten ist das Virus besonder stark verbreitet. Dazu zählen der Großraum Paris und die an Deutschland grenzende Region Grand Est. Die derzeitige Situation sei ein Drama für alle, die im Tourismusbereich arbeiten, so der Premier. Die Rettung der Branche habe «nationale Priorität». Frankreich ist von der Coronavirus-Epidemie besonders schwer getroffen. Es starben 27.425 Menschen, das waren nach offiziellen Angaben vom Abend 351 mehr als am Vortag. Am Montag hatte das Land die strengen Ausgangsbeschränkungen erstmals gelockert - Restaurants und Cafés sind aber weiterhin geschlossen.

Tschechisches Polizeimuseum sammelt Corona-Stoffmasken

PRAG: Die selbst genähte Stoffmaske ist für viele zum Symbol für die Corona-Krise geworden. Als eines der ersten Länder in Europa hatte Tschechien am 19. März eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit eingeführt. Das Polizeimuseum in Prag hat am Donnerstag einen Sammelaufruf unter dem Motto «Der Mundschutz schreibt Geschichte» gestartet, um diese Zeit zu dokumentieren.

Wer eine besonders interessant gestaltete Mund- und Nasenbedeckung hat, solle diese an das Museum schicken, heißt es darin. «Lasst uns die Stoffmaske als Symbol für künftige Generationen erhalten», sagte der Direktor der Einrichtung, Radek Galas. Teilweise handele es fast um «künstlerische Werke». Geplant sei eine eigene Ausstellung zu dem Thema. Das Polizeimuseum befindet sich in einem früheren Kloster und späteren Spital im Prager Stadtteil Karlov.

Zucchero vermisst sein Publikum

ROM: Der italienische Musiker Zucchero, bekannt für das Lied «Senza Una Donna» und seine vielen Hüte, vermisst in der Corona-Krise sein Publikum. «Es ist wunderschön hier auf dem Land», sagte der 64-jährige Italo-Rocker, der die Corona-Isolation bisher großteils auf seinem Landsitz in Pontremoli im Norden der Toskana verbracht hat. «Ich versuche, kreativ zu sein», sagte er der dpa am Telefon. «Ich suche nach Ideen, um andere Menschen zu erreichen.» Doch er vermisse den Austausch mit Publikum und Musikern: «Mir fehlt das Gefühl der Umarmung mit dem Publikum. Ich hoffe, ich kann bald wieder auf Tournee gehen.»

Einige wenige Male war Zucchero für seine Arbeit unterwegs. So drehte der Sänger Musik-Videos in Rom und später in Venedig. Doch meist sei er zu Hause geblieben, wo er auch in seinem Studio gearbeitet habe. Die Unsicherheit, wie es mit der Musik und der Kultur insgesamt in Italien weiter gehe, sei groß. Italien war im Februar voll von der Coronavirus-Welle erfasst worden. Die Regierung erließ strenge Ausgangs- und Reiseverbote, für die es nur wenige Ausnahmen gab. Sie werden gerade allmählich gelockert. Bisher registrierten die Behörden in dem Mittelmeerland offiziell mehr als 31 000 Corona-Tote.

Covid-19 könnte bei Kindern schwere Entzündungserkrankung verursachen

BERGAMO: Weltweit gibt es Berichte über schwere Entzündungen bei Kindern im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nun beleuchtet eine Studie aus Bergamo, dem Zentrum der Pandemie in Italien, die charakteristischen Merkmale der seltenen Entzündungskrankheit, die dem sogenannten Kawasaki-Syndrom ähnelt. Wie die Ärzte im Fachblatt «The Lancet» berichten, könne diese tatsächlich mit Covid-19 in Verbindung stehen - die Mediziner betonen aber, dass nur ein geringer Anteil jüngerer Patienten betroffen ist.

In der Regel verläuft eine Corona-Infektion bei Kindern eher mild. Doch in einigen wenigen Fällen kann die Erkrankung anscheinend zu Symptomen führen, die an das Kawasaki-Syndrom, eine seltene Kinderkrankheit, erinnern. Dieses Syndrom führt zu einer Überreaktion des Immunsystems, die vermutlich durch Bakterien oder Viren ausgelöst wird.

Dass auch das Corona-Virus eine derartige Überreaktion bewirken kann, ist von Erwachsenen bereits bekannt. Eine direkte Verbindung zwischen Kawasaki und Covid-19 wurde indes noch nicht belegt. Allerdings gibt es mittlerweile Berichte aus mehreren Ländern über Kinder, bei denen entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auftreten - Symptome, die einer Kawaski-Erkrankung zumindest ähneln.

WHO Europa mahnt zu Wachsamkeit im Kampf gegen Corona

KOPENHAGEN: Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Europäer zu weiterer Wachsamkeit im Kampf gegen die Corona-Krise aufgerufen. Es gebe keinen Raum für Selbstgefälligkeit, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag in Kopenhagen. Die Regierungen und Behörden müssten ein offenes Ohr für ihre Bevölkerungen behalten, die Bürger weiter verantwortungsvoll handeln und sich an die Maßnahmen halten. «Jeder von uns prägt die Geschichte dieser Pandemie», sagte Kluge. Jeder einzelne habe Anteil daran, Covid-19 in Schach zu halten. «Es liegt jetzt an uns.»

Wenn man die europäische Region als Ganzes betrachte, lasse sich insgesamt eine Verlangsamung der Ausbruchswelle verzeichnen, berichtete Kluge. Dennoch bleibe es für viele Menschen eine Zeit der Trauer. Bis Donnerstag habe es 1,78 Millionen bestätigte Infektionen sowie rund 160 000 Covid-19-Tote in der Region gegeben, was 43 Prozent aller Infektionen und 56 Prozent aller Todesfälle weltweit entspreche. Russland, Großbritannien und Spanien blieben unter den zehn Ländern der Erde, die in den vergangenen 24 Stunden die meisten Fälle gemeldet hätten.

Bulgarien erklärt «epidemische Ausnahmesituation»

SOFIA: In Bulgarien gilt wegen des neuartigen Coronavirus nun bis zum 14. Juni eine «epidemische Ausnahmesituation». Die neue Regelung löste am Donnerstag den vor zwei Monaten verhängten Ausnahmezustand ab. «Der Ausnahmezustand wird aufgehoben, alle Maßnahmen gelten aber weiter», sagte Gesundheitsminister Kiril Ananiew. Einkaufszentren, Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

Zuvor hatte es verschiedene Lockerungen gegeben. Seit 6. Mai dürfen Freiluftlokale sowie Terrassen von Restaurants und Cafés wieder öffnen. Sport im Freien ist seit zehn Tagen wieder erlaubt. Auch Besuche von Parkanlagen, Museen, Galerien, Bibliotheken sowie Kinos sind wieder gestattet. Am Donnerstag öffnete der Zoo der Hauptstadt Sofia. Bis Donnerstag wurden im ärmsten Land der EU 2100 Coronavirus-Fälle registriert. 100 Menschen starben daran.

In Frankreich öffnen einige Strände wieder - aber Sonnen ist verboten

PARIS: Mit den Lockerungen in Frankreich öffnen auch einige Strände wieder - allerdings gelten dort strenge Regeln. Sonnen oder Picknicken sind in der Regel nicht gestattet. An den geöffneten Stränden im Département Loire-Atlantique an der Atlantikküste sind nur «dynamische Aktivitäten» erlaubt, wie es in der Verordnung der zuständigen Präfektur heißt. Dazu zählen individuelle Sportarten wie Laufen, Baden oder Wassersport. Jede «statische Präsenz» - also sich hinlegen oder hinsetzen - ist verboten. Ähnlich sieht es an einigen Stränden in der Bretagne aus. Außerdem herrscht Alkoholverbot und die Abstandsregeln müssen strikt eingehalten werden.

Frankreich hat am Montag seine strengen Ausgangsbeschränkungen erstmals gelockert. Während dieser Zeit waren die Strände im Land geschlossen. Welche Strände nun am Mittelmeer, am Atlantik und an der Nordsee wieder öffnen können, ist derzeit eine Entscheidung regionaler Behörden. Die Rathäuser müssen sich die Öffnung von der zuständigen Präfektur genehmigen lassen.

Für einige Strände gab es bereits grünes Licht, bei anderen steht eine Genehmigung noch aus. Die Strände im Süden bei Marseille etwa sollen Berichten nach nicht vor dem 25. Mai öffnen. Die Präfekturen entscheiden auch, an welche Regeln sich die Menschen an den Stränden halten müssen. Viele Strände werden auch nur tagsüber geöffnet sein.

Japan hebt Covid-Notstand in weiten Landesteilen vorzeitig auf

TOKIO: Japan hebt den Corona-Notstand in den meisten Landesteilen vorzeitig auf. Regierungschef Shinzo Abe gab diese Entscheidung am Donnerstag nach Beratungen mit Experten bekannt. Ausgenommen sind städtische Großräume wie Tokio und Osaka.

Der Notstand galt eigentlich noch bis zum 31. Mai. In 39 der 47 Provinzen des Landes wird er jetzt aufgehoben, da die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dort inzwischen eingedämmt werden konnte. Notstand bedeutet in Japan keine harte Ausgangsbeschränkungen wie in Europa. Die Bürger sind nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben.

Ölnachfrage fällt weniger stark als erwartet

PARIS: In der Corona-Krise fällt der weltweite Ölverbrauch nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) weniger stark als zunächst erwartet. Ausgangsbeschränkungen für Menschen werden vielerorts gelockert, Unternehmen arbeiten wieder, wie die IEA am Donnerstag in Paris mitteilte.

Die Agentur hatte im April einen beispiellosen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl prognostiziert. Nach damaliger Einschätzung der IEA-Experten sollte die Nachfrage nach Rohöl im laufenden Jahr durchschnittlich um 9,3 Millionen Barrel pro Tag einbrechen. Nun geht die IEA davon aus, dass die Nachfrage um durchschnittlich 8,6 Millionen Barrel pro Tag schrumpfen wird.

Schulen in Finnland wieder geöffnet

HELSINKI: Die Schüler in Finnland sind zurück im Klassenzimmer. Die bis zur neunten Klasse gehenden Grundschulen in dem nördlichen EU-Land nahmen am Donnerstag unter speziellen Abstands- und Hygieneregelungen wieder ihren Unterricht vor Ort auf; auch Vorschulen wurden wieder gänzlich geöffnet.

Seit gut zwei Monaten waren die Bildungseinrichtungen wegen der Corona-Krise geschlossen gewesen und hatten auf Fernunterricht umgestellt, nur ein Notbetrieb vor Ort für Kinder bis zur dritten Klasse war aufrechterhalten geblieben. Die Vorschulen waren zwar offen geblieben, die Regierung hatte jedoch empfohlen, die Kinder ebenso wie die Erst- bis Drittklässler wenn möglich zu Hause zu behalten.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 hat sich in Finnland in den vergangenen Wochen deutlich verlangsamt. Bis Donnerstag sind rund 6000 Infektionen und knapp 290 Covid-19-Todesfälle in dem Land gemeldet worden.

Nur 40 Badende pro 1000 Quadratmeter in Griechenland

Athen (dpa) - Vor einer erwarteten Hitzewelle in den kommenden Tagen hat der griechische Corona-Krisenstab die Öffnung aller 515 organisierten Badeanstalten des Landes ab Samstag erlaubt. Es wurden jedoch strenge Auflagen für die Badenden erlassen. So sollen nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter zugelassen werden. Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss mindestens vier Meter betragen. Und unter den Schirmen dürfen höchstens zwei Liegen stehen. Die Strandbars dürfen außerdem nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken, wie das Staatsfernsehen (ERT) am Donnerstag berichtete.

Bislang war das Baden im Meer in Griechenland wegen der Corona-Epidemie nur an nicht organisierten Küstenabschnitten erlaubt. Die organisierten Badeküstenabschnitte sollten eigentlich erst im Juni öffnen. Dies führte aber dazu, dass die Menschen in den nicht organisierten Stränden die Abstände nicht einhielten, wie griechische Medien berichteten.

Das Wetteramt (EMY) teilte mit, dass heiße Luftmassen aus der Sahara den südlichen Balkan in den nächsten Tagen erreichen werden. Der Hitze-Höhepunkt soll demnach am kommenden Wochenende mit Temperaturen bis 40 Grad Celsius in Südgriechenland erreicht werden.

Polens Präsidentenwahl wahrscheinlich am 28. Juni

WARSCHAU: Die nach einem politischen Streit verschobene Präsidentenwahl in Polen wird laut einem Regierungssprecher voraussichtlich am 28. Juni nachgeholt. Dies sei der wahrscheinlichste Termin, sagte Sprecher Michal Dworczyk am Donnerstag dem Fernsehsender Republika. Die endgültige Entscheidung liege aber bei der Parlamentspräsidentin.

Ursprünglich sollten die Polen am 10. Mai über ein neues Staatsoberhaupt entscheiden. Um die Wahl hatte es aber einen wochenlangen Streit gegeben. Die Opposition verlangte die Verlegung, da wegen der Coronavirus-Epidemie kein Wahlkampf möglich sei und die Stimmabgabe die Gesundheit der Wähler gefährde. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS beharrte lange Zeit auf dem Termin. Die Parteiführung stieß aber mit ihrem Vorhaben, die Abstimmung ausschließlich als Briefwahl abzuhalten und dafür kurz vor dem Wahltag noch das Wahlrecht zu ändern, auf Widerstand in den eigenen Reihen. Daher wurde der Termin kurzfristig gekippt.

Am Montag verabschiedete das Parlament eine neue Änderung des Wahlrechts. Die gut 30 Millionen Wähler können selbst entscheiden, ob sie ihre Stimme im Wahllokal oder per Post abgeben können. Wer eine Briefwahl wünscht, muss dafür - ähnlich wie in Deutschland - einen Antrag stellen.

Rund 100 Tote durch gepanschten Schnaps in Mexiko

MEXIKO-STADT: Die Zahl der Toten nach dem mutmaßlichen Konsum verunreinigten Schnapses in Mexiko ist Medienberichten zufolge auf etwa 100 gestiegen. Allein im zentralmexikanischen Bundesstaat Puebla starben 42 Menschen, wie die Regionalregierung am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Zudem seien elf Menschen ins Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei ernst. Aus dem benachbarten Morelos meldeten die Gesundheitsbehörden 18 Todesopfer und aus dem westlichen Bundesstaat Jalisco weitere 38 seit Ende April, wie die Zeitung «Reforma» berichtete.

Viele der Opfer hatten demnach Refino - eine häufig privat destillierte Art von Agavenschnaps - getrunken. In Jalisco seien Vergiftungen mit Methanol nachgewiesen worden. Ein Verdächtiger sei in dem Bundesstaat festgenommen worden. Methanol ist manchmal in schwarzgebranntem Schnaps enthalten, wenn nicht fachgerecht destilliert wird. Bereits kleine Mengen reichen für eine Vergiftung mit Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und Sehstörungen bis zur Erblindung oder gar Bewusstlosigkeit und Atemstillstand aus.

In einigen der betroffenen Gegenden ist der Verkauf von Alkohol wegen der Coronavirus-Krise derzeit verboten.

Proteste und Zusammenstöße nach Festnahme von Klerikern

PODGORICA: In etlichen Städten Montenegros haben am Mittwochabend Sympathisanten der Serbisch-Orthodoxen Kirche gegen die Festnahme eines Bischofs und mehrerer Priester demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Protestierenden ein, diese warfen Steine gegen die Polizisten, wie montenegrinische Medien berichteten. Mehrere Beamte erlitten Verletzungen. Eine nicht näher genannte Anzahl Personen wurde festgenommen; das meldete das staatliche Fernsehen RTCG am Donnerstagmorgen.

Die Staatsanwaltschaft in der nördlichen Stadt Niksic hatte in der Nacht zum Mittwoch Bischof Joanikije von Budva und Niksic und sieben weitere Geistliche für 72 Stunden festgenommen. Die Behörde wirft ihnen Verstöße gegen das wegen der Corona-Pandemie verhängte Versammlungsverbot vor. Eine große Anzahl Gläubiger hatte am Dienstag im Kloster Ostrog bei Niksic an einem Gottesdienst für einen orthodoxen Heiligen teilgenommen.

In dem seit 2006 unabhängigen Montenegro bestehen starke Spannungen zwischen der prowestlichen Regierung und der aus Belgrad gesteuerten serbisch-orthodoxen Kirche. Präsident Milo Djukanovic hatte den Konflikt Ende des Vorjahres mit einem neuen Kirchengesetz zusätzlich angeheizt. Dieses droht der serbisch-orthodoxen Kirche mit der Enteignung ihrer Kultstätten und Güter. Damals hatten Hunderttausende dagegen protestiert.

Neuseeland will mit Milliarden-Haushalt Corona-Krise überwinden

WELLINGTON: Neuseeland will mit Milliarden-Investitionen die Wirtschaft angesichts der Corona-Krise ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern verabschiedete am Donnerstag ihren «Rebuilding Together» genannten Haushalt im Volumen von 50 Milliarden Neuseeland-Dollar (27 Mrd. Euro).

Der Fokus liege auf Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und Ausbildung. Nur sechs Monate zuvor habe sich niemand eine Welt im Griff einer Pandemie vorstellen können, sagte Ardern vor dem Parlament. Finanzminister Grant Robertson sprach von einer Jahrhundert-Bedrohung. Man wolle mit dem Etat die Beschäftigung innerhalb von zwei Jahren auf das Niveau vor der Pandemie bringen. Die Wirtschaft des Landes könne bereits nächstes Jahr wieder wachsen.

Coronavirus verschwindet vielleicht nie wieder

GENF: Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist skeptisch, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. «Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet», sagte Michael Ryan am Mittwochabend in Genf.

Auch HIV, das Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids auslöst, sei nie wieder verschwunden. Im Fall von HIV sei es der Welt gelungen, Medikamente und Präventionsmaßnahmen zu schaffen, so dass das Virus seinen Schrecken verloren habe. «Ich will die Krankheiten nicht vergleichen, aber wir müssen realistisch sein, sagte Ryan. Es gebe eine kleine Chance, das neue Virus Sars-CoV-2, das die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, auszurotten. Dafür müsse aber ein hocheffektiver Impfstoff gefunden werden, er müsse im ausreichenden Maß hergestellt und in aller Welt verteilt werden und die Menschen müssten einverstanden sein, sich impfen zu lassen. «Jeder einzelne dieser Schritte ist voller Herausforderungen», sagte Ryan.

Mit den richtigen Maßnahmen zur Erkennung von Infizierten, der Isolierung von möglicherweise Angesteckten und effektiver Behandlung könne das Virus unter Kontrolle gebracht werden, betonte WHO-Expertin Maria van Kerkhove. Es werde mit Hochdruck an Impfstoffen und Medikamenten gearbeitet.

Zurich rechnet 2020 mit 750 Millionen Dollar Schäden durch Corona

ZÜRICH: Der Schweizer Versicherer Zurich rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit Schäden in Höhe von rund 750 Millionen US-Dollar (692 Mio Euro). Davon seien im ersten Quartal 280 Millionen Dollar verbucht worden, teilte der Allianz-Rivale am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Zürich mit. «Die Schadenfälle in Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 und die markanten Rückgänge an den Finanzmärkten gegen Ende des ersten Quartals werden wahrscheinlich die Gewinnzahlen des Jahres 2020 beeinflussen», sagte Finanzchef George Quinn. Allerdings sei Zurich gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern.

Angaben zur Gewinnentwicklung im ersten Quartal machte Zurich nicht. Die Bruttoprämieneinnahmen im Schaden- und Unfallgeschäft zogen um fünf Prozent auf knapp 9,7 Milliarden Dollar an. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung ging zurück.

Streetart-Künstler in Quarantäne machen Türen zu ihrer Leinwand

BUENOS AIRES: Ein Paar in Schutzanzügen, das sich tief in die Augen blickt. Zwei Frauen, die sich durch einen Türrahmen zwängen. Eine Katze, die hinaus in den Garten schaut. Eingeschlossen in den eigenen vier Wänden wegen der Corona-Pandemie haben zahlreiche Streetart-Künstler in Buenos Aires ihre Türen bemalt. Nach einem Wettbewerb auf Instagram hat eine Jury nun die besten Werke gekürt. «Wir haben Türen als unsere Leinwand gewählt, damit ein Andenken an diese Feuerprobe in jedem Haus bleibt», sagte der Initiator und bekannte Streetart-Künstler Martín Ron der Deutschen Presse-Agentur. «Die Tür markiert die Schwelle zwischen drinnen, wo wir geschützt sind, und draußen.»

Seit Mitte März gilt in Argentinien eine weitgehende Ausgangssperre, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen. Das stellte vor allem Streetart-Künstler vor eine große Herausforderung, weil sie normalerweise im Freien arbeiten. «Der Wettbewerb war wie eine große Umarmung zwischen den Künstlern, die für gewöhnlich alleine arbeiten», sagte Ron. «Die aufstrebenden Künstler sind miteinander in einen Austausch getreten.» Der Initiator des Wettbewerbs hofft, die Werke nach dem Ende der Corona-Krise in einer Ausstellung zeigen zu können.