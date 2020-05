Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Dienstag

Lukaschenko lädt trotz Corona-Krise Staatschefs zu Militärparade ein

MINSK: Ungeachtet der weltweiten Corona-Pandemie will Staatschef Alexander Lukaschenko auch internationale Gäste zur Siegesparade zum Kriegsende nach Belarus (Weißrussland) einladen. «Es wäre schon richtig, in Minsk zusammenzukommen», sagte der Präsident der Ex-Sowjetrepublik am Dienstag der Agentur Belta zufolge. Sein Land sei als eines der ersten Länder angegriffen und auch verwüstet worden. «Wir sind ein lebendiges Denkmal für diesen Krieg.» Zumindest die Staatschefs der Länder der ehemaligen Sowjetunion sollten am 9. Mai in Minsk feiern. Zuvor hatte der oft als letzter Diktator Europas bezeichnete Präsident betont, die Parade auf keinen Fall abzusagen.

Lukaschenko hat die Pandemie immer wieder als «Psychose» heruntergespielt, obwohl die Infektionen auch in dem osteuropäischen Land massiv steigen. Nach offiziellen Angaben haben sich bereits rund 18.350 Menschen angesteckt. In dem Land zwischen Russland und Polen wird weiter Fußball gespielt, was für internationale Kritik sorgte.

In Moskau wurde die groß geplante Parade mit Tausenden Teilnehmern und Staatsgästen zum 75. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland auf unbestimmte Zeit verschoben. Es soll jedoch eine Flugshow geben. In Russland gibt es bereits mehr als 155.000 Corona-Fälle. Experten gehen von einer großen Dunkelziffer aus.

Lukaschenko lädt trotz Corona-Krise Staatschefs zu Militärparade ein

MINSK: Ungeachtet der weltweiten Corona-Pandemie will Staatschef Alexander Lukaschenko auch internationale Gäste zur Siegesparade zum Kriegsende nach Belarus (Weißrussland) einladen. «Es wäre schon richtig, in Minsk zusammenzukommen», sagte der Präsident der Ex-Sowjetrepublik am Dienstag der Agentur Belta zufolge. Sein Land sei als eines der ersten Länder angegriffen und auch verwüstet worden. «Wir sind ein lebendiges Denkmal für diesen Krieg.» Zumindest die Staatschefs der Länder der ehemaligen Sowjetunion sollten am 9. Mai in Minsk feiern. Zuvor hatte der oft als letzter Diktator Europas bezeichnete Präsident betont, die Parade auf keinen Fall abzusagen.

Lukaschenko hat die Pandemie immer wieder als «Psychose» heruntergespielt, obwohl die Infektionen auch in dem osteuropäischen Land massiv steigen. Nach offiziellen Angaben haben sich bereits rund 17.500 Menschen angesteckt. In dem Land zwischen Russland und Polen wird weiter Fußball gespielt, was für internationale Kritik sorgte.

In Moskau wurde die groß geplante Parade mit Tausenden Teilnehmern und Staatsgästen zum 75. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland auf unbestimmte Zeit verschoben. Es soll jedoch eine Flugshow geben. In Russland gibt es bereits mehr als 155.000 Corona-Fälle. Experten gehen von einer großen Dunkelziffer aus.

Spaniens Regierung will wegen Corona Schulklassen begrenzen

MADRID: Wegen der Corona-Pandemie will die spanische Regierung die Zahl der Schüler pro Klassenzimmer stark reduzieren. Bisher lag die Obergrenze in den meisten Regionen bei 28 Kindern in der Grundschule und bei 40 auf dem Gymnasium. Demnächst sollen wahrscheinlich nicht mehr als 15 Schüler gleichzeitig unterrichtet werden. Jedoch gebe es nicht genug Geld, um die Klassen innerhalb der Schulen zu teilen - denn dann wären auch mehr Lehrer und eine Erweiterung der Räumlichkeiten notwendig, zitierten spanische Medien Bildungsministerin Isabel Celaá.

Deshalb soll es voraussichtlich ein «gemischtes System» geben, bei dem die Schüler in Schichten entweder morgens oder nachmittags in die Schule kommen und den Rest der Zeit zuhause beziehungsweise «online» lernen. Möglich wäre auch ein Szenario, bei dem die Kinder an wechselnden Tagen oder Wochen Schul- und Heimunterricht haben.

«Wir können jetzt nicht alle Fortschritte gefährden», sagte Celaá. «Wenn alle Kinder zusammenkommen, können wir die erforderliche Distanz nicht einhalten.»

In ländlichen Gebieten, wo viele Klassen sowieso nicht mehr als 15 Schüler hätten, könnte der Unterricht weiterlaufen wie immer. Das Problem bestehe eher in den Städten, so Celáa. Im besonders heftig von der Corona-Krise betroffenen Spanien sollen die Schulen erst im September wieder öffnen, hatte die Regierung zuletzt angekündigt.

Automarkt in Großbritannien bricht um fast 100 Prozent ein

LONDON: Die Corona-Krise hat in Großbritannien im April zu einem Rekordeinbruch von fast 100 Prozent bei den Auto-Neuzulassungen geführt. Wegen der im gesamten Monat geschlossenen Verkaufsräume seien lediglich 4321 Neuwagen auf den Markt gekommen und damit 97,3 Prozent weniger als im April 2019, teilte der Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Dienstag mit. Dieser Einbruch liege auf einer Linie mit den Rückgängen in anderen europäischen Automärkten, etwa Frankreich oder Italien.

Seit Beginn dieses Jahres sank die Zulassung von Neuwagen auf der Insel um 43 Prozent auf 487.878 (Vorjahreszeitraum: 862.100). Für das gesamte Jahr rechnet der Branchenverband in seiner jüngsten Prognose mit lediglich 1,68 Millionen Neuwagen - das wären 27 Prozent weniger als 2019. So wenige seien zuletzt 1992 zugelassen worden, hieß es.

Die britische Autoindustrie dringt laut SMMT darauf, dass Autohändler zu den ersten Geschäften gehören dürfen, die nach einer Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder öffnen können. Das gäbe den Autobauern neuen Auftrieb und trage zur Erholung der Wirtschaft bei, hieß es in der Mitteilung von SMMT weiter.

The Stranglers-Keyboarder Dave Greenfield mit 71 Jahren gestorben

LONDON: Dave Greenfield, der Keyboarder und Songwriter der britischen Rockgruppe The Stranglers («Golden Brown»), ist tot. Wie die Band auf ihrer Website mitteilte, starb Greenfield am Sonntag im Alter von 71 Jahren. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt aufgrund von Herzproblemen sei bei dem Musiker eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. «Vergangene Nacht hat er den Kampf traurigerweise verloren», hieß es. Schlagzeuger Jet Black würdigte Greenfield als «einen lieben Freund» und «ein musikalisches Genie».

Greenfield war seit 45 Jahren Mitglied der Stranglers, die 1974 im englischen Surrey gegründet wurden, und war an allen Studioalben der Gruppe beteiligt. Neben dem größten Hit der Band, dem 1981 veröffentlichten «Golden Brown», in dem es um Heroin geht, war der Musiker auch am Songwriting für viele andere Songs der Band beteiligt, darunter «Always The Sun» (1986).

Für den Herbst hatten The Stranglers eine Abschiedstournee durch Großbritannien geplant. Ob die Konzerte trotzdem stattfinden, war zunächst nicht bekannt.

EU-Kommission bleibt im Streit um Reise-Gutscheine hart

BRÜSSEL: Im Streit über Gutscheine für abgesagte Reisen gibt sich die EU-Kommission trotz Drängens aus Berlin hart. In einem Schreiben an mehrere Bundesminister, aus dem das ARD-Hauptstadtstudio am Montag zitierte, macht EU-Verkehrskommissarin Adina Valean deutlich, dass die EU-Fluggastrechte auch während der Corona-Krise gelten. Kein Fluggast könne dazu gezwungen werden, einen Gutschein anstelle einer Rückerstattung anzunehmen.

Es sei der EU-Kommission «wichtig, an unseren Verbraucherrechten festzuhalten und den Fluggesellschaften bei Liquiditätsproblemen auf andere Weise helfen». Anstelle verpflichtender Gutscheine empfiehlt Valean «Gutscheine für Verbraucher wirtschaftlich interessant zu machen» und «diese gegen Insolvenz abzusichern».

Nach EU-Recht müssen Flugtickets und auch Pauschalreisen eigentlich erstattet werden. Deutschland will Verbraucher jedoch verpflichten, bei Reiseabsagen in der Corona-Krise vorerst einen Gutschein statt einer Erstattung zu akzeptieren. Anfang April hatten die Minister Andreas Scheuer (CSU, Verkehr), Christine Lambrecht (SPD, Verbraucher) und Peter Altmaier (CDU, Wirtschaft) an Valean geschrieben und gefordert, Zwangsgutscheine zu ermöglichen.

Die EU-Staaten sind in der Debatte gespalten. Rund ein Dutzend Länder hat sich ähnlich geäußert wie Deutschland. Die EU-Kommission will bald Empfehlungen vorlegen.

Japans Onsen-Bäder locken in Corona-Zeiten mit Virtual Reality

TOKIO: Sie gehören zu den schönsten Kultur-Erlebnissen Japans: Onsen, von natürlichen heißen Quellen gespeiste Bäder.

Die sind in Corona-Zeiten jetzt zwar verwaist, doch einer der ältesten Onsen-Orte macht nun Japans Ruf als Hightech-Nation alle Ehre und lädt Besucher zu einem virtuellen Erlebnis ein - in der eigenen Badewanne zu Hause. Einige der Betreiber in Arima Onsen im Westen des fernöstlichen Inselreiches bieten auf YouTube eine Serie an Virtual Reality (VR)-Videos an, die dem Betrachter in der eigenen Badewanne das Gefühl vermitteln sollen, man läge in einem der heißen Becken des berühmten Onsen-Ortes der Provinz Hyogo, lausche dem leisen Plätschern des Wassers und atme die Luft der freien Natur ein..