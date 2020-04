Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Dienstag

Fahrzeuge warten an einem Kontrollpunkt an der Grenze zwischen Las Pinas und der Provinz Cavite, Metro Manila, Philippinen. Foto: epa/Francis R. Malasig

Freiwillige produzieren in Spanien transparente Masken für Gehörlose

JEREZ DE LA FRONTERA: Eine Gruppe freiwilliger Helfer hat im südspanischen Jerez de la Frontera mit der Produktion von Schutzmasken für Gehörlose begonnen. Diese haben einen Rahmen aus Stoff, der Mittelteil ist aber aus transparentem Kunststoff, der den Mund sichtbar macht. Grund: Gehörlose oder Menschen, die nur eingeschränkt hören können, müssen zur besseren Verständigung neben der Gebärdensprache auch die Lippen ihres Gegenüber lesen können. Das können sie aber derzeit meist nicht, weil immer mehr Menschen sich im Kampf gegen das Coronavirus mit Mundschutz oder Masken schützen.

«Wir haben zunächst die Regenhauben von Kinderwagen für die Herstellung benutzt», sagte Francisco Zuastí, einer der Freiwilligen, am Dienstag im spanischen Fernsehen. An den Seiten sind die Masken leicht geöffnet, damit Luft hereinkommt und sie nicht beschlagen. Ansonsten sei das Material aber sehr widerstandsfähig und biete viel mehr Schutz als herkömmliche Stoffmasken, erklärte Zuastí.

Die Gruppe hofft, dass ähnliche Initiativen nun von Andalusien aus auch in anderen Landesteilen angestoßen werden, damit sich nicht nur Gehörlose untereinander besser verständigen können, sondern auch Gespräche etwa mit Ärzten und Apothekern vereinfacht werden. «Schließlich gibt es in Spanien etwa eine Million Menschen, die nicht gut oder gar nichts hören können», so Zuastí.

Viele Corona-Tote: Durchsuchungen in Altenheimen in Mailand

ROM: Wegen auffallend vieler Corona-Opfer in Altenheimen haben Ermittler in Mailand mehrere Einrichtungen durchsucht. Bei den Razzien vom Dienstag seien Dokumente und E-Mails beschlagnahmt worden, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Dabei habe es sich etwa um Unterlagen zu Virus-Abstrichen und die Nutzung von Mundschutz gehandelt. Zudem seien Schriftwechsel mit den Behörden der Lombardei über den Umgang mit Heimbewohnern und Patienten sichergestellt worden. Es geht um Vorwürfe der schuldhaften Ausbreitung der Epidemie und um Totschlag.

Die Staatsanwaltschaft in Mailand hatte vor einigen Tagen Ermittlungen zu mehreren Heimen aufgenommen. Es hatte Anzeigen und Hinweise von Familienangehörigen und Mitarbeitern gegeben, wie Medien schrieben. Eine besonders große Seniorenanlage, in der am Dienstag Durchsuchungen liefen, ist das «Pio Albergo Trivulzio». Zeitungen sprachen von mehr als 100 «unklaren» Todesfällen. Die Heimleitung habe die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, man habe sich an die Vorgaben der Behörden gehalten, berichtete Ansa.

In Italien war Kritik am Umgang verschiedener Krankenhäuser und Heime mit der Krise laut geworden. Der Vizepräsident der Region Lombardei, Fabrizio Sala, hatte erklärt, es sei eine Kommission zur Aufklärung eingerichtet worden. Staatsanwälte ermitteln zudem laut Ansa gegen Unbekannt in einer Klinik in Alzano Lombardo bei Bergamo.

In der Lombardei sind besonders viele Menschen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 gestorben. In ganz Italien übersteigt die Totenzahl inzwischen 20 000.

Die Fünf-Sterne-Bewegung, die in Rom mit in der Regierung sitzt, hatte auch eine Entscheidung der Region kritisiert, die Krankenhäuser zu entlasten, indem Covid-19-Patienten in Alterseinrichtungen geschickt worden seien.

Schweden jetzt mit mehr als 1000 Corona-Todesfällen

STOCKHOLM: In Schweden sind mittlerweile mehr als 1000 Menschen mit Covid-19-Erkrankung gestorben. Bis zum frühen Dienstagnachmittag gab es in dem skandinavischen EU-Land 11 445 bestätigte Infektionen und 1033 Todesfälle, wie aus Zahlen der schwedischen Gesundheitsbehörde hervorging. Damit hat Schweden skandinavienweit die meisten Fälle vor Norwegen (etwa 6600 Infektionen und 130 Todesfälle) und Dänemark (rund 6500 Infektionen und 300 Todesfälle) registriert. Allerdings hat das Land mit seinen rund 10,3 Millionen Bewohnern auch fast doppelt so viele Einwohner wie Dänemark, Norwegen oder Finnland.

Im Gegensatz zu seinen skandinavischen Nachbarn verfolgt Schweden eine freizügigere Strategie im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2: Man darf im Land weiter in Restaurants und Cafés gehen, Schulen und Kindergärten sind ebenfalls nach wie vor offen. Öffentliche Versammlungen sind erst ab mehr als 50 Personen untersagt.

Corona: Mehr als 200 Menschen in Altenheim in Ungarn infiziert

BUDAPEST: In einem Altenheim in Budapest haben sich inzwischen mehr als 200 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Zehn Senioren starben bislang, wie Ungarns oberste Amtsärztin Cecilia Müller am Dienstag in Budapest bekanntgab. Der Ausbruch in dem Heim im Stadtteil Rakoskeresztur war in der Vorwoche bekanntgeworden. Müller hatte am Donnerstag von mehr als 100 Erkrankten und fünf Toten gesprochen.

Auch in anderen ungarischen Alten- und Pflegeheimen steckten sich Personal und Bewohner bereits in größerem Umfang mit dem Virus Sars-CoV-2 an, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die Einrichtung in Rakoskeresztur, in der mehr als 500 zumeist pflegebedürftige Senioren leben, gilt derzeit als schlimmster Infektionsherd unter Heimen dieser Art.

Im EU-Land Ungarn waren bis zum Dienstag 1512 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bislang wurden 122 Tote gemeldet.

In Österreich wieder viele Geschäfte offen - Teils lange Schlangen

WIEN: Nach vierwöchiger Schließung wegen der Corona-Krise haben in Österreich seit Dienstag wieder zahlreiche Geschäfte geöffnet. Von der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen profitierten kleine Läden wie Buchgeschäfte, Parfümerien und Boutiquen. Auch Bau- und Gartenmärkten war es erlaubt, unter strengen Hygiene-Auflagen wieder Kunden zu bedienen. Vereinzelt bildeten sich bei einigen Baumärkten schon vor Öffnung der Geschäfte lange Schlangen. Durch die Pflicht, einen Einkaufswagen zu nutzen, wurde die Zahl der Kunden begrenzt. Zu den Vorschriften zählt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandhalten. Dies gilt auch für jeden, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Mit der stufenweise Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen wagt Österreich als eines der ersten Länder in Europa einen Schritt in Richtung Normalität. Davon profitieren können fast 80 Prozent aller Einzelhändler. Allein in Wien durften rund 4500 Läden wieder ihre Waren verkaufen. Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind auf 7.40 Uhr bis 19 Uhr beschränkt. Händler, die zu viele Kunden hereinlassen, müssen mit bis zu 3600 Euro Strafe rechnen.

Österreich steht im internationalen Vergleich in der Coronakrise aktuell gut da. Die Infektionszahlen sind eher niedrig, die Zahl der Genesenen dafür hoch. Außerdem sind die Kapazitäten der Kliniken zur Behandlung auch schwerer Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 bei weitem nicht ausgereizt.

«Tages-Anzeiger»: Großveranstaltungen müssen noch lange verboten bleiben

ZÜRICH: Der Züricher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag Überlegungen zu einer Lockerung der Corona-Maßnahmen:

«Machen wir uns nichts vor: Erst die Verfügbarkeit eines Impfstoffs wird die Schwächsten endgültig schützen. Bis dahin dauert es wohl noch viele Monate. Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele werden noch sehr lange verboten bleiben müssen. Selbst geringste Lockerungen im Wirtschaftsleben können nur mit weiteren drastischen Hygiene- und Distanzierungsmaßnahmen erfolgen. Schnell eingeführt werden sollten nun neue Regeln für die Isolierung von Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Sinnvoll wäre sicher, dass alle in Quarantäne - auch jene, die nicht erkranken - Versicherungsschutz geniessen. Und dass auch Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer in Quarantäne entschädigt werden.»

Minister: Iran verbucht ersten Teilerfolg im Kampf gegen Corona

TEHERAN: Der Iran hat nach Angaben seines Gesundheitsministers einen ersten Teilerfolg im Kampf gegen das Coronavirus verbucht. «Zum ersten Mal in den letzten vier Wochen war die Opferzahl heute zweistellig», sagte Minister Saeid Namaki am Dienstag. Seit dem 11. März kamen demnach erstmals weniger als 100 Corona-Patienten ums Leben. Laut Namaki gab es binnen 24 Stunden 98 Tote. Dies sei das Ergebnis eingehaltener Kontaktbeschränkungen und der erfolgreichen Arbeit in den medizinischen Bereichen, so der Minister laut Nachrichtenagentur Isna.

Die Kontaktbeschränkungen sollten weiter konsequent respektiert und umgesetzt werden. «Haltet euch bitte an die Anweisungen und macht die Arbeit unserer Ärzte und Krankenschwestern nicht noch schwieriger als sie bereits ist», sagte Namaki. Laut Angaben des Gesundheitsministerium vom Dienstag sind inzwischen 4683 Corona-Tote und fast 75 000 Infizierte erfasst. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer nicht registrierter Fälle aus. Mehr als 48 000 der Infizierten gelten dem Ministerium zufolge wieder als geheilt.