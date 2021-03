Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

Rund 3,5 Millionen Impfungen an einem Tag - USA stellen Rekord auf

WASHINGTON: Bei ihrem Corona-Impfprogramm haben die USA ihren bisherigen Rekord der innerhalb eines Tages verabreichten Impfdosen gebrochen. Am Samstag seien 3,5 Millionen Impfungen gemeldet worden, schrieb der ranghohe Corona-Berater im Weißen Haus, Andy Slavitt, auf Twitter. Dies sei ein Höchstwert. Zuvor hatte der Rekord am Freitag bei knapp 3,4 Millionen verabreichten Dosen innerhalb eines Tages gelegen. Laut Weißem Haus wurde am Sonntag erneut ein Wert von mehr als 3 Millionen Impfungen erreicht - am dritten Tag in Folge.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden landesweit bislang mehr als 143 Millionen Impfdosen gespritzt. Gut 36 Prozent der Erwachsenen im Land haben demnach mindestens eine Impfdosis bekommen, 20 Prozent der Erwachsenen sind voll geimpft. In den USA kommen derzeit drei Impfstoffe zum Einsatz: Neben den Präparaten von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, wird auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet.

US-Präsident Joe Biden hatte vor seinem Amtsantritt am 20. Januar versprochen, dass in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen verabreicht werden sollten. Das Ziel wurde bereits vor einigen Tagen erreicht, nach knapp 60 Tagen im Amt. Inzwischen hat Biden sein Ursprungsziel verdoppelt: Bis zum Ablauf seiner ersten 100 Tage als Präsident Ende April sollen nun insgesamt 200 Millionen Impfungen verabreicht werden.

Slowakischer Regierungschef tritt zurück - Wechsel mit Finanzminister

BRATISLAVA: Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic hat am Sonntag überraschend angekündigt, zugunsten von Finanzminister Eduard Heger zurückzutreten. Er selbst werde dafür dessen Funktion übernehmen. Der Wechsel an der Regierungsspitze wurde nach Beratungen der Parteichefs von drei der vier Koalitionsparteien gemeinsam in Bratislava bekannt gegeben.

Offen war am Abend noch die Zustimmung der liberalen Partei Freiheit und Solidarität SaS. Deren Parteichef Richard Sulik war am Dienstag als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident zurückgetreten. Eine knappe Parlamentsmehrheit haben die drei anderen Regierungsparteien auch ohne SaS. Die Vierparteien-Koalition war im Streit um die Corona-Politik in eine schwere Krise geraten.

Evangelikaler Pastor sagt Treffen mit Bolsonaro ab

RIO DE JANEIRO: Einer der prominentesten evangelikalen Pastoren Basiliens hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ein für Montag geplantes Treffen mit dem brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro abgesagt. «Da bei mir Covid-19 diagnostiziert wurde, werde ich mich nicht mit dem Präsidenten treffen, aber die Pastoren werden das Gebet sprechen», sagte Pastor Malafaia in einem Video, das am Samstagabend (Ortszeit) in sozialen Medien verbreitet wurde.

Er führe seit vergangenem Jahr eine «präventive Behandlung für Covid-19 mit Ivermectin, K-2 und Vitamin D» durch. Die Wirksamkeit dieser Art von Behandlung ist nicht erwiesen, wird von Präsident Bolsonaro, seinen Anhängern und auch Ärzten als Strategie im Kampf gegen das Coronavirus vertreten. Malafaia und viele Evangelikale, die Bolsonaro 2018 ins Amt verholfen haben, haben den Präsidenten in der Corona-Krise unterstützt.

So verharmlosten etwa auch Malafaia und andere evangelikale Kirchenführer das Coronavirus und wehrten sich gegen eine Schließung der Kirchen im Rahmen des Lockdowns. Evangelikale gelten als besonders wissenschaftsskeptisch, auch weil sie die Bibel wörtlich auslegen. Das Coronavirus hat ihrer Meinung nach der Teufel geschickt.

In Brasilien, dem Land mit den meisten Katholiken weltweit, wandern immer mehr Menschen zu den Evangelikalen ab. Waren in den 1970er Jahren noch mehr als 90 Prozent der brasilianischen Bevölkerung katholisch, sind heute 30 Prozent evangelikal.

Wut in den Niederlanden - Kirchenbesucher greifen Journalisten an

AMSTERDAM: Gottesdienstbesucher haben in den Niederlanden an zwei Orten Journalisten mit Gewalt angegriffen. Die orthodox-protestantischen Kirchen in Urk und Krimpen aan den Ijssel hatten am Sonntagmorgen trotz der strengen Corona-Regeln und öffentlicher Kritik die Türen für Hunderte Besucher geöffnet. Gottesdienste fanden ohne Einhaltung von Schutzmaßnahmen statt. Journalisten, die darüber berichteten, wurden vor den Kirchen angegriffen.

In Krimpen an den Ijssel bei Rotterdam hatte ein 43-jähriger Mann nach Angaben von Augenzeugen einen TV-Reporter getreten und geschlagen. Der Mann war wenig später aus dem Gottesdienst geholt und dann festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. In Urk im Nordosten von Amsterdam fuhr ein Mann mit einem Auto absichtlich einen TV-Kameramann an. Zuvor waren dort auch Reporter von Kirchenbesuchern getreten worden, wie auf TV-Bildern zu sehen ist. Die Journalisten sollen den Angaben zufolge leicht verletzt worden sein.

Polizei und Politiker nannten die Gewalt unakzeptabel. Justizminister Ferd Grapperhaus erklärte: «Der unabhängige Journalismus ist notwendig für einen demokratischen Rechtsstaat.» Auch Abgeordnete mehrer Parteien reagierten wütend. «Lasst Journalisten ihre Arbeit machen», schrieb die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Lilianne Ploumen, auf Twitter.

Zuvor hatte bereits Premier Mark Rutte die Kirchen als verantwortungslos kritisiert, weil sie trotz des Lockdowns Hunderte von Menschen zu Gottesdiensten zuließen. Religiösen Gemeinschaften können Versammlungen nach der Verfassung nicht verboten werden. Bisher hielten sich aber die meisten Gemeinschaften an die Regeln und ließen zu Gottesdiensten höchstens 30 Besucher zu.

Kremlchef Putin ruft zu Corona-Impfungen auf

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Landsleute aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wenige Tage nach seiner ersten Injektion unter Ausschluss der Öffentlichkeit sagte der Kremlchef, wer sich «sicher fühlen, nicht krank werden oder nach einer Erkrankung keine schwerwiegenden Folgen haben möchte», sollte sich impfen lassen. In Russland sind immer noch vergleichsweise wenige Menschen geimpft. Nach Putins Angaben haben erst 4,3 Millionen Menschen die beiden notwendigen Spritzen erhalten. Das sind knapp drei Prozent der Bevölkerung des Riesenreichs mit seinen 146 Millionen Einwohnern.

Zugleich verteidigte der Präsident im Staatsfernsehen seine Entscheidung, sich am vergangenen Dienstag nicht vor laufenden Kameras impfen zu lassen. Er habe die anderen Staatschefs nicht «nachäffen» wollen, die sich zuvor öffentlich spritzen ließen. Zudem meinte er, dass solche Impfaktionen leicht zu fälschen seien. Statt eines Vakzins könne eine Kochsalzlösung verabreicht werden. Er verriet auch weiterhin nicht, welchen der drei russischen Impfstoffe er erhalten hat. «Nur mein Arzt weiß das», sagte der 68-Jährige.

Russland hat neben dem international bekannten Impfstoff Sputnik V zwei weitere: EpiVacCorona und seit einem Monat CoviVac. Am Sonntag meldeten die russischen Behörden etwa 9000 Corona-Neuinfektionen. Ende vergangenen Jahres waren es täglich weit mehr als 20.000.

Restaurants bleiben für drei weitere Wochen geschlossen

HELSINKI: Der Großteil der Restaurants, Kneipen und Cafés bleibt in Finnland coronabedingt weiterhin dicht. Das Parlament in Helsinki beschloss am Sonntag, die Schließung der Lokale in den meisten finnischen Regionen um drei Wochen bis zum 18. April zu verlängern. Ansonsten wäre die Maßnahme an diesem Sonntag ausgelaufen. Sie gilt für die Regionen, in denen sich das Coronavirus zunehmend ausbreitet - das trifft derzeit auf die meisten Landesteile des nördlichsten Landes der EU zu. Essen zum Mitnehmen dürfen die Restaurants weiterhin anbieten.

Finnland hat weiterhin eine der niedrigsten Neuinfektionsraten der gesamten EU. Allerdings nehmen auch die finnischen Corona-Zahlen seit einiger Zeit zu. Bislang hat das Land mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern rund 75.000 Infektionen mit dem Coronavirus sowie knapp 820 damit in Verbindung stehende Todesfälle registriert.