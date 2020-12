Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

Fünf Festnahmen bei illegalen Partys in Paris

PARIS: Im Kampf gegen Feiern in Corona-Zeiten hat die Pariser Polizei fünf mutmaßliche Party-Organisatoren festgenommen. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, andere Menschen gefährdet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Beamten griffen am Wochenende in mehreren Stadtteilen der Millionenmetropole und unweit des Großflughafens Charles de Gaulle im Vorort Tremblay-en-France ein. Zusammen 93 Gäste von verschiedenen Partys bekamen Verwarnungen - üblicherweise sind diese mit einem Bußgeld verbunden.

Das von der Covid-19-Pandemie stark getroffene Frankreich hatte Mitte des Monats die Beschränkungen wieder gelockert. Es gilt aber weiter eine Art abendlicher Ausgangssperre: Menschen dürfen zwischen 20.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens nur mit triftigem Grund auf die Straße - dazu zählen der Arbeitsweg, Kinderbetreuung oder medizinische Notfälle.

Ärzte und Pfleger erhalten erste Corona-Impfungen

HELSINKI: Mit der Impfung von Ärzten und Pflegern hat auch in Finnland die Immunisierung gegen das Coronavirus am Sonntag begonnen. Drei Frauen und drei Männer erhielten in der Universitätsklinik Helsinki die Impfung. Die Klinikmitarbeiter gehörten der Intensiv- oder Lungenstation an oder arbeiteten bei den Corona-Tests mit, sagte die stellvertretende Chefärztin der Klinik, Eeva Ruotsalainen.

Finnland hatte am Samstag die erste Lieferung von knapp 10.000 Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten. Der Impfstoff stammt vom Hersteller Biontech/Pfizer. Auch die Universitätskliniken in Turku, Tampere, Kuopio und Oulu erhielten Impfdosen. Die EU hat den 27. Dezember zum europaweiten «V-Day» (Vaccine Day, Impftag) erklärt.

Rumänien beginnt mit Covid-19-Impfungen - Start mit «Veteranin»

BUKAREST: Rumänien hat am Sonntag mit Impfungen gegen die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 begonnen. Als erste wurde in einem Bukarester Krankenhaus die medizinische Assistentin Mihaela Anghel immunisiert. Die 26-Jährige gilt als «Veteranin» im Kampf gegen das Coronavirus - sie gehört jenem medizinischen Team an, das Ende Februar den ersten ins Krankenhaus gebrachten Covid-Patienten behandelte.

Sie empfinde es als Privileg, dass sie die erste sein durfte, sagte sie nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax. «Das ist der Anfang vom Ende der Pandemie», fügte sie hinzu. Am Sonntag wurde 3000 Ärzten und Pflegern in zehn rumänischen Krankenhäusern das Mittel von Biontech/Pfizer verabreicht. Es handelte sich um jene Kliniken, in denen die meisten Covid-Patienten behandelt werden.

EU-Kommissarin: «Können 2021 mit Optimismus beginnen»

BRÜSSEL: Nach Beginn der EU-weiten Impftage gegen das Coronavirus geht EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides optimistisch ins neue Jahr. «Wir können 2021 mit Optimismus beginnen, es gibt Licht am Ende des Tunnels», sagte Kyriakides am Sonntag. Sichere und wirksame Impfungen ermöglichten es, nach und nach zur Normalität zurückzukehren. Bis genügend Menschen geimpft seien, dürfe die Deckung gegen das Coronavirus jedoch nicht herunter genommen werden.

Von Sonntag bis Dienstag laufen die EU-weiten Impftage, an denen in den meisten EU-Staaten mit der Immunisierung begonnen wird. «Heute ist eine emotional aufgeladener Tag für uns alle», sagte Kyriakides.

Den ersten Corona-Geimpften geht es «sehr gut»

MADRID: Zum Start der Corona-Impfkampagne in Spanien hat die 96 Jahre alte Araceli einen der ersten Nadelstiche des Landes wacker und offensichtlich schmerzfrei ertragen. «Ich habe nichts gespürt, nichts», sagte die Bewohnerin eines Seniorenheimes der Stadt Guadalajara bei der Impfung vor laufenden TV-Kameras mit fester Stimme. Sie appellierte am Sonntag auch an die Spanier: «Mal gucken, ob wir uns alle gut benehmen und es schaffen, dass das Virus weggeht.»

Neben Araceli wurde in der Residenz Los Olmos ca. 50 Kilometer nordöstlich von Madrid die Pflegerin Mónica Tapias mit als erste geimpft. «Das ist eine Ehre, ich bin stolz», sagte sie. Den beiden ersten Geimpften gehe es «sehr gut», teilten die Behörden mit.

Spanien hat seit einigen Wochen im Vergleich zu anderen Ländern Europas relativ gute Corona-Zahlen. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug zuletzt 125. Zum Vergleich: In Deutschland belief sich dieser Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 161. Vom Virus wurde aber auch Spanien hart getroffen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in dem Land mit rund 47 Millionen Einwohnern mehr als 1,8 Millionen Infektionen nachgewiesen. Fast 50.000 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

Papst betet für von Corona geplagte Pflegekräfte und ihre Familien

ROM: Zum Tag der Heiligen Familie hat Papst Franziskus der Familien gedacht, die unter der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten zu leiden hatten. Er denke vor allem an jene, die einen Menschen durch Corona verloren haben, und an die Ärzte und Krankenhausbediensteten, die an vorderster Front kämpften, was sich auch auf ihre Familien auswirke, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche beim sonntäglichen Angelus-Gebet.

Franziskus betonte, auch wenn es in Familien Streit gebe, müsse am Ende des Tages Frieden herrschen. Wichtig seien dafür drei Worte: Bitte, Danke und Entschuldigung. Zudem begrüßte der Vatikan den Start der europaweiten Impfkampagne. Es sei ein Licht am Ende des Tunnels, aber verlange auch große Verantwortung, sagte der Präsident der päpstlichen Akademie für das Leben, Vincenzo Paglia, der Nachrichtenagentur Ansa. Die Impfstoffe müssen ihm zufolge für alle in allen Ländern zugänglich sein, wie der Papst schon an Weihnachten gefordert hatte.

Das Gebet wurde wegen den Corona-Beschränkungen aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes übertragen. Man wolle vermeiden, dass wieder viele Gläubige und Pilger auf den Petersplatz kommen. Auch die großen Leinwände, auf denen der Papst sonst zu sehen ist, waren abgebaut.

Der 84-Jährige spricht sonntags sonst von einem Fenster des Apostolischen Palastes zu den Menschen. In diesem Jahr musste Franziskus auch die Weihnachtsfeierlichkeiten zum Schutz vor Corona in kleineren Rahmen und an anderen Orten begehen.

Erste Corona-Impfung auf Malta verabreicht

VALLETTA: Am europaweiten Impftag hat in Malta die Krankenschwester eines staatlichen Krankenhauses als erste eine Corona-Impfung verabreicht bekommen. Damit startete Malta am Sonntag seine Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Frau erhielt die Spritze im Beisein von Premierminister Robert Abela und Maltas Gesundheitsminister Chris Fearne, die Impfung wurde live über die Social-Media-Kanäle der Regierung übertragen.

Bereits am Samstag waren rund 10.000 Impfdosen von Pfizer-Biontech in Malta angekommen. Zunächst sollen Bedienstete im Gesundheitsbereich sowie Personal und Bewohner von Pflegeheimen geimpft werden. Fearne rechnete damit, dass drei Viertel der Menschen des Landes mit etwas mehr als 500.000 Einwohnern bis zum Sommer 2021 geimpft seien.

Corona : Niedrigster Anstieg bei Neuinfektionen seit Juli

NEU DELHI: Indien hat am Samstag den niedrigsten täglichen Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit fast sechs Monaten verzeichnet. Landesweit steckten sich binnen 24 Stunden 18.732 Menschen an, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Unterschritten worden sei diese Zahl zuletzt am 1. Juli.

Auch bei der Zahl der aktiven Fälle zeichne sich ein «anhaltender Rückgang» ab, hieß es weiter. Sie sei auf 278.690 gefallen. «Dies ist der niedrigste Stand nach 170 Tagen». Die Zahl der binnen eines Tages erfassten Toten in Zusammenhang mit dem Virus lag den Angaben zufolge am Samstag bei 279. Damit sind in Indien seit Beginn der Pandemie 147.622 Tote in der offiziellen Corona-Statistik verzeichnet.

Derzeit trifft die indische Regierung Vorbereitungen für die Impfung von etwa 300 Millionen Menschen, die im Januar beginnen soll. Drei Impfstoffkandidaten haben bei der indischen Arzneimittelbehörde eine Notfallgenehmigung beantragt. Eine Entscheidung über einen oder mehrere Kandidaten wird laut Regierungsvertretern in den kommenden Wochen erwartet. Zunächst sollen unter anderem Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Menschen über 50 Jahre geimpft werden.

Als weltweit zweites Land nach den USA hatte Indien vor gut einer Woche die Grenze von insgesamt zehn Millionen festgestellten Corona-Infizierten überschritten.

Corona-Impfaktion begonnen - Start mit Gesundheitsminister

SOFIA: In Bulgarien hat am Sonntag die Impfaktion gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 begonnen. Als erster ließ sich Gesundheitsminister Kostadin Angelow mit einer Dosis von Biontech-Pfizer impfen, um ein persönliches Beispiel zu geben. «Ich kann es nicht erwarten, meinen 70-jährigen Vater zu sehen, ohne dass ich mir Sorgen mache, dass ich ihn anstecken könnte», sagte er vor laufender Fernsehkamera. Der Vorsitzende des Corona-Krisenstabs, General Wenzislaw Mutaftschijski, der sich als Chef des Militärkrankenhauses in Sofia dort impfen ließ, jubelte: «Wir befinden uns im Krieg, aber unsere Waffe ist da.»

Nach Bulgariens Impfplan mit fünf Phasen soll als erste Risiko-Gruppe Klinikpersonal, Zahnärzte und Apotheker geimpft werden. In dem südöstlichen EU-Land war eine erste Lieferung von 9750 Dosen des Impfstoffs von Biontech-Pfizer am Samstagmorgen eingetroffen.

Das Impfen ist freiwillig und kostenlos. Ziel der bulgarischen Gesundheitsbehörden ist, dass sich 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Die Impfwilligen sind aber Meinungsumfragen zufolge weniger als 50 Prozent.

Die Corona-Fallzahlen steigen einen Monat nach Verhängen eines Teil-Lockdowns in dem Balkanland jetzt langsamer an. Die Neuinfektionen gingen amtlichen Angaben vom Donnerstag zufolge auf 425 pro 100.000 Menschen zurück. Damit gebe es in Bulgarien keine roten Zonen mehr. Bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen Einwohnern gelten aktuell 80.519 Menschen als infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 197.384 Corona-Ansteckungen nachgewiesen. An oder mit dem Coronavirus starben insgesamt 7.123 Menschen. In den 24 Stunden bis 00.00 Uhr am Sonntag gab es 50 Corona-Tote.

Frankreich beginnt mit Impfungen gegen Coronavirus

PARIS: Das stark von der Covid-19-Pandemie betroffene Frankreich hat seine Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Eine 78-jährige Frau habe in einer Klinik in Sevran nördlich von Paris die erste Spritze bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

Seit Ausbruch der Pandemie starben nach Behördenangaben in dem Land mit rund 67 Millionen Bürgern über 62.500 infizierte Menschen. Auch Staatschef Emmanuel Macron steckte sich an und musste sich Mitte des Monats eine Woche lang isolieren. Im Land wurde zudem ein Fall der in Großbritannien aufgetretenen Variante des Coronavirus nachgewiesen Sie ist möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form.

Die Mitte-Regierung hatte angekündigt, dass zunächst ältere Menschen sowie Ärzte und Pfleger geimpft werden. Wie Gesundheitsminister Olivier Véran der Sonntagszeitung «Journal de Dimanche» sagte, sind Impfungen für alle Bürger dann im Frühjahr oder Sommer 2021 geplant.

Das Virus zirkuliere immer noch zu viel, sagte der Minister dem Blatt. Es gebe im Schnitt rund 15.000 Neuinfektionen pro Tag. Auf die Frage zu einem möglichen dritten Lockdown im Land sagte er: «Wir schließen niemals Maßnahmen aus, die zum Schutz der Bevölkerung nötig sein könnten.» Beschlossen sei aber bisher nichts, man beobachte die Lage.

Corona-Impfungen in Berlin gestartet - Seniorin bekam Spritze

BERLIN: In Berlin haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Im Beisein von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bekam in einem Pflegeheim in Berlin-Steglitz am Sonntagmorgen eine 101 Jahre alte Seniorin eine Spritze mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer. Für den Start hat Berlin nach Angaben der Gesundheitsverwaltung zunächst 9750 Impfdosen erhalten.

Die beispiellose Impfkampagne gegen Covid-19 läuft an diesem Sonntag bundesweit an. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Dazu werden vor allem mobile Impfteams unterwegs sein. Die mehr als 400 Impfzentren werden größtenteils erst in den nächsten Tagen in Betrieb genommen.

In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt waren bereits am Samstag die ersten Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Der Landkreis Harz wollte nicht bis Sonntag warten. Die 101-jährige Edith Kwoizalla wurde geimpft, ebenso rund 40 der 59 Bewohnerinnen und Bewohner. Von den rund 40 Mitarbeitern wollten sich zehn spritzen lassen.

Auch in Berlin sollen Mitarbeiter von Pflegeheimen parallel geimpft werden. Dafür geht am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) das mit 80 Impfkabinen größte der sechs Berliner Impfzentren in Betrieb. Es wurde in der Arena-Halle in Treptow aufgebaut, in der sonst Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden.

Krankenschwester erhielt erste Corona-Impfung

WARSCHAU: Das stark von der Pandemie betroffene Polen hat mit den Corona-Impfungen begonnen. Als Erste erhielt Alicja Jakubowska, die als Oberschwester im Krankenhaus des Innenministeriums in Warschau arbeitet, am Sonntag die Spritze verabreicht. Es sei ihr eine Ehre, ausgewählt worden zu sein, sagte sie nach Angaben der Agentur PAP. «Es hat nicht wehgetan», betonte sie.

Verwendet wurde der vom Mainzer Unternehmen Biontech und seinem US-amerikanischen Partner Pfizer entwickelte Impfstoff. Zuerst sollen diejenigen Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft werden, die an vorderster Front Coronavirus-Patienten behandeln. Die EU hatte den 27. Dezember zum europaweiten «V-Day» (Vaccine Day, Impftag) erklärt.

Das polnische Gesundheitsministerium meldete am Sonntag 3678 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am stärksten betroffen war dabei mit 536 Neuinfektionen die Woiwodschaft Pommern an der Ostseeküste. Seit Beginn der Pandemie gab es in Polen knapp 1,3 Millionen bestätigte Corona-Infektionen und 27.118 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 38 Millionen Einwohner.

Tschechiens Regierungschef vor laufender Kamera gegen Corona geimpft

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat sich vor laufenden Fernsehkameras gegen das Coronavirus impfen lassen. Er besuchte am Sonntagmorgen das Zentrale Militärkrankenhaus in Prag und gab damit den Startschuss für das Impfprogramm in seinem Land. Es gehe ihm gut, sagte der 66-Jährige anschließend im öffentlich-rechtlichen Sender CT. «Ich spüre noch nichts.» Neben Babis wurde auch die 95 Jahre alte Weltkriegsveteranin Emilie Repikova geimpft. «Es hat ein klein wenig gepikst - das war alles», sagte die Seniorin.

Babis hatte zuvor auf einer Pressekonferenz erklärt, er wolle mit gutem Beispiel vorangehen. Er warnte vor Fake-News-Seiten im Internet. «Die Leute müssen keine Angst haben», sagte der Multimilliardär und Gründer der populistischen Partei ANO. Die Europäische Kommission hatte den 27. Dezember zum gemeinsamen europaweiten «V-Day» (Vaccine Day, Impftag) erklärt.

Die ersten knapp 10.000 Dosen des Impfstoffes der Firmen Pfizer und Biontech waren bereits am Samstag in Tschechien eingetroffen. Der EU-Mitgliedstaat mit knapp 10,7 Millionen Einwohnern ist seit dem Herbst stark von Corona betroffen. Am Sonntag meldeten die Behörden 3024 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es 670.599 bestätigte Infektionen und 11.044 Todesfälle.

Wo das Coronavirus in Kliniken lauert

NANTES: In deutschen Krankenhäusern steigt die Belastung wegen der zunehmenden Zahl der Covid-19-Patienten. Hinzu kommt für das medizinische Personal die Sorge, sich zu infizieren. Diese Angst hält auch viele Patienten mit anderen Erkrankungen von einem Klinikbesuch ab. Französische Wissenschaftler berichten nun im Fachblatt «Jama Network Open», dass Luftproben etwa von Intensivstationen, Fluren und Toiletten kontaminiert sein können - allerdings sind die Partikel des Erregers Sars-CoV-2 meist wohl nicht lebensfähig.

Das Team um Gabriel Birgand von der Universitätsklinik Nantes wertete für die Metaanalyse 24 Studien aus, von denen vier unpubliziert waren. Eine Arbeit aus Großbritannien und eine aus Italien sind die einzigen Untersuchungen aus Europa. Zehn Studien stammen aus China. Die jeweiligen Forscher hatten die Viruslast in der Luft unterschiedlicher Krankenhausareale mit PCR-Verfahren analysiert. In jenen Arealen, die von Patienten frequentiert werden, fiel gut jede sechste Probe positiv aus - 82 von 471 Proben (17,4 Prozent).

Auf Intensivstationen waren demnach über 25 Prozent der Proben kontaminiert, im Vergleich zu knapp 11 Prozent auf anderen Stationen. Der höchste Prozentsatz positiver Proben stammte von öffentlich zugänglichen Fluren (56 Prozent) - wobei dort jedoch insgesamt nur 16 Proben genommen worden waren. Generell fiel jede dritte Probe (33,3 Prozent) aus öffentlichen Klinikbereichen positiv aus.

Die Autoren betonen jedoch, dass meist unklar sei, ob die Virenreste in den positiven Proben infektiös waren oder nicht. Viruskulturen wurden nur in fünf Studien angelegt, eine Kultivierung gelang nur in 7 von 81 Versuchen (8,6 Prozent).

Maas mahnt gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe weltweit an

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas hat dazu aufgerufen, bei den Corona-Impfungen über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen. Zwar gehe es jetzt zunächst um eine gerechte Verteilung im eigenen Land, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Aber man müsse gleichzeitig darauf achten, dass nicht ganze Weltregionen von der Impfstoffversorgung abgeschnitten werden. «Es wird erst jeder einzelne auch von uns sicher sein, wenn wir alle sicher sind auf der Welt vor diesem Virus», betonte der Minister.

Ohne eine flächendeckende Verteilung der Impfstoffe weltweit könne es passieren, dass das Virus zurückkomme. «Deswegen ist es auch eine Frage der Effektivität der Pandemiebekämpfung, dass man nicht nur für sich selber sorgt, sondern dafür sorgt, dass in allen Regionen dieser Welt das Virus ausgerottet wird.»

Die Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte (G20), zu der auch Deutschland zählt, hatte sich im November zu einer gerechten Verteilung der Impfstoffe verpflichtet. Die von der Weltgesundheitsorganisation getragene Initiative Covax will sich darum kümmern, dass arme Länder nicht benachteiligt werden.