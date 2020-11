Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

WHO-Chef begibt sich nach Corona-Kontakt in häusliche Quarantäne

GENF: Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, begibt sich nach Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person in häusliche Quarantäne. «Es geht mir gut und ich habe keine Symptome, aber ich werde mich in den kommenden Tagen selbst unter Quarantäne stellen und von zuhause aus arbeiten, so wie es die WHO-Richtlinien vorsehen», schrieb Tedros am Sonntag auf Twitter. Es sei extrem wichtig, dass grundsätzlich jeder diesen Richtlinien folge, erklärte er weiter. «So brechen wir die Infektionsketten, unterdrücken das Virus und schützen Gesundheitssysteme.»

Der frühere Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens ist ein Experte für ansteckende Krankheiten und trat sein Amt bei der WHO im Jahr 2017 an. Er äußerte sich auf Twitter nicht dazu, ob er selbst positiv auf das Virus getestet wurde.

Trump kritisiert «drakonische Lockdowns» in Europa

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat Kritik an den «drakonischen Lockdowns» in Europa geübt und solche Maßnahmen für die USA trotz stark steigender Infektionszahlen ausgeschlossen. «Schauen Sie sich an, was in Europa passiert ist», sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Hickory im Bundesstaat North Carolina. «Die Menschen begehren auf, sie wollen und können das nicht mehr tun.» Trump fügte hinzu: «Europa hat drakonische Lockdowns verhängt, und trotzdem explodieren ihre Fallzahlen, die Zahl ihrer Toten nimmt stark zu, und ihre Wirtschaften sind - seien wir ehrlich, Sie sehen, was passiert - sie sind in Trümmern.» Er fügte hinzu, natürlich wünschten die USA Europa nur Gutes.

Der Republikaner warf seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden vor, im Fall seines Sieges bei der Präsidentenwahl am Dienstag einen Lockdown in den USA verhängen und «Amerika in einen Gefängnisstaat» verwandeln zu wollen. «Der Biden-Lockdown wird zu unzähligen Toten führen und eine ganze Generation an Träumen auslöschen.» Trump lobte erneut sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, das eine Mehrheit der Amerikaner seit Monaten negativ bewertet. Biden hat keinen Lockdown angekündigt, sondern versprochen, auf den Rat der Wissenschaftler zu hören. Er schrieb am Sonntag auf Twitter: «Donald Trump hat den Versuch aufgegeben, das Virus unter Kontrolle zu bringen.»

In Deutschland hatte kurz vor Trumps Ansprache ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) überschritten die USA am Freitag erstmals die Marke von 99.000 registrierten Neuinfektionen. Mit ihren 330 Millionen Einwohnern sind die Vereinigten Staaten etwa vier Mal so groß wie Deutschland, hatten am vergangenen Freitag aber rund fünf Mal so viele Neuansteckungen. Nach den JHU-Statistiken hat die Pandemie in den USA bisher mehr als 230.000 Menschen das Leben gekostet - mehr als 20 mal so viele wie in der Bundesrepublik.

Auch Supermärkte müssen bestimmte Abteilungen schließen

PARIS: Nach den Protesten französischer Bürgermeister und Präsidenten großer städtischer Ballungsräume gegen die neuen Corona-Regeln müssen Einkaufszentren und Supermärkte ihre Abteilungen für nicht «lebenswichtige» Produkte schließen. Es sei jetzt nicht der Zeitpunkt, um angekündigte Maßnahmen zurück zu ziehen, sagte Premierminister Jean Castex im Fernsehsender TF1 am Sonntagabend. Die Produkte, deren Verkauf derzeit in kleinen Geschäften verboten sei, dürften ab Dienstag auch in den Einkaufszentren und Supermärkten nicht mehr angeboten werden.

Zahlreiche lokale und regionale Politiker haben die seit am Freitag verhängte Corona-Regel der Schließung von Läden mit nicht lebenswichtigen Produkten kritisiert, weil sie zu Ungleichheiten führe. Zu den nicht lebensnotwendigen Geschäften gehören unter anderem Buch- und Kleiderläden, nicht jedoch Weinhändler, Baumärkte und Gartengeschäfte. Viele Bürgermeister fürchten um die Existenz von Geschäften, die gegen die Konkurrenz großer Einkaufszentren kämpfen.

Seit Freitag herrscht in Frankreich wieder ein landesweiter Lockdown. Nur lebenswichtige Wirtschaftszweige, der öffentliche Dienst und Schulen bis zur Mittelstufe dürfen geöffnet bleiben. Die strikten Maßnahmen sollen bis zum 1. Dezember gelten. In dem 67-Millionen-Einwohner-Land liegt die Zahl der Infizierten bei mehr als 1,3 Millionen.

Vor US-Wahl: Trump schließt Lockdown nach Vorbild Europas aus

WASHINGTON: Zwei Tage vor der Wahl in den USA hat Präsident Donald Trump trotz deutlich steigender Infektionszahlen einen Lockdown in der Corona-Pandemie wie in Europa ausgeschlossen. «Ich liefere das große amerikanische Comeback und wir haben keine Lockdowns», sagte Trump am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Washington im umkämpften Bundesstaat Michigan. Europa habe die Infektionszahlen trotz Lockdown nicht in den Griff bekommen, sagte der US-Präsident. «Jetzt müssen sie alles noch einmal machen. Was zum Teufel tun sie da? Ich glaube, ich gehe rüber und erkläre es ihnen.»

Der Republikaner sagte, sollte sein demokratischer Herausforderer Joe Biden die Wahl an diesem Dienstag gewinnen, wolle dieser über «einige Jahre» hinweg einen Lockdown. «Unter einem Biden-Lockdown würdet Ihr in einem Gefängnisstaat leben», sagte Trump. «Der Biden-Lockdown würde bedeuten: keine Schule, keine Abschlüsse, keine Hochzeiten, keine Thanksgiving, keine Ostern, kein Weihnachten, kein 4. Juli und keine Zukunft.» Trump stellte in Aussicht, dass es «eine Frage von Wochen» sei, bis es eine Impfung gegen das Coronavirus gebe.

In der Schlussphase des Wahlkampfs griff Trump Biden erneut scharf an. Der Präsident warf seinem Kontrahenten vor, korrupt zu sein. Ohne Belege behauptete er erneut, die Biden-Familie habe Millionen Dollar von China bekommen. «Wenn Biden gewinnt, gewinnt China. Wenn wir gewinnen, gewinnt Amerika.» Trump stellte bei dem Auftritt - dem ersten von fünf am Sonntag geplanten - auch Bidens geistige und körperliche Fähigkeit für das Präsidentenamt in Frage.

Saudi-Arabien lässt auch ausländische Pilger zur kleinen Wallfahrt

RIAD: Im Zuge schrittweiser Lockerungen während der Corona-Pandemie lässt Saudi-Arabien nun auch muslimische Pilger aus dem Ausland wieder zur kleinen Wallfahrt nach Mekka reisen. Rund 20.000 Pilger täglich dürfen seit Sonntag die Große Moschee zur sogenannten Umrah betreten, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Sonntag berichtete. Im Hof der Moschee steht die würfelförmige Kaaba, die heiligste Stätte für Muslime.

Die Pilger müssen sich nach ihrer Ankunft im Land zunächst drei Tage isolieren. Am Eingang der Großen Moschee messen Wärmebildkameras ihre Temperatur. Zudem müssen sie bei ihren religiösen Ritualen Mundschutz tragen, Abstand halten und ihre Hände desinfizieren. Sie dürfen nicht länger als zehn Tage in Saudi-Arabien bleiben.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Regierung Saudi-Arabiens die kleine Wallfahrt ausgesetzt und nur eine begrenzte Zahl von Pilgern für die große Wallfahrt Hadsch zugelassen. Normalerweise strömen das ganze Jahr über Millionen Muslime aus aller Welt zur Umrah nach Mekka. 2019 nahmen offiziellen Angaben zufolge mehr als 19 Millionen Pilger teil.

Mexikaner gedenken am Tag der Toten ihrer Verstorbenen

MEXIKO-STADT: Inmitten der verheerenden Corona-Pandemie haben die Mexikaner am Tag der Toten ihrer Verstorbenen gedacht. Viele Menschen bauten am Sonntag in ihren Häusern und Wohnungen mit Kerzen, orangen Cempasúchil-Blumen, Fotos, Speisen und Krepppapier geschmückte Altäre auf. Große Veranstaltungen, wie die Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt, wurden wegen der Corona-Krise in diesem Jahr allerdings abgesagt. Auch viele Friedhöfe blieben geschlossen. Mit mehr als 900.000 Infektionen und über 90.000 Toten ist Mexiko von der Pandemie schwer betroffen.

Im Nationalpalast in Mexiko-Stadt bauten indigene Volksgruppen aus dem ganzen Land ihre Altäre auf. Die Regierung des lateinamerikanischen Landes erklärte eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Corona-Pandemie. «Gemäß der Tradition sind unsere Verstorbenen in diesen Tagen näher bei uns», sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador bei einem Rundgang durch die Ausstellung.

Am 1. und 2. November gedenken die Mexikaner ihrer Verstorbenen. Der Día de Muertos verbindet präkolumbianische und christliche Rituale und wurde im Jahr 2008 von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Häuser und Gräber werden für diesen Anlass aufwendig geschmückt. Viele Mexikaner glauben, dass die Seelen der Toten an diesen Tagen aus dem Jenseits kommen und ihren Familien im Diesseits einen Besuch abstatten.

Neue Corona-Todesfälle auf Island

REYKJAVIK: Zwei weitere Menschen sind auf Island an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das größte Krankenhaus des Landes, das Landspítali in der Hauptstadt Reykjavik, am Sonntag mit. Damit hat es auf der Nordatlantik-Insel seit Mitte Oktober fünf neue Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion gegeben, womit die Gesamttodeszahl seit Beginn der Pandemie auf 15 steigt.

Das Infektionsgeschehen war auf Island im Sommer fast zum Erliegen gekommen, monatelang hatte es keine Corona-Todesfälle mehr gegeben. Seit Mitte September hat sich die Lage auf der Insel mit ihren rund 360.000 Einwohnern aber wieder verschärft. In den vergangenen beiden Wochen lag die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet höher als in Deutschland, aber weitaus niedriger als in den am stärksten in Europa betroffenen Ländern Belgien und Tschechien.

Um die Lage besser in den Griff zu bekommen, hat die isländische Regierung neue Beschränkungen erlassen: Ab Samstag und bis vorläufig zum 17. November liegt die maximale Teilnehmerzahl für Versammlungen bei nur noch zehn, Sportveranstaltungen und Bühnenauftritte werden bis dahin allesamt untersagt.

Corona-Notstand möglicherweise bis Weihnachten

PRAG: Der wegen der Coronavirus-Pandemie ausgerufene Notstand könnte in Tschechien bis Weihnachten andauern. Das müsse man fairerweise sagen, räumte Innenminister Jan Hamacek am Sonntag im tschechischen Fernsehen CT ein. Die Rückkehr zur Normalität sei keine Frage von Tagen, sondern von Wochen und Monaten. Darunter verstehe er eine Zahl der täglichen Neuinfektionen im Hunderter- oder niedrigen Tausenderbereich. Aktuell meldeten die Behörden 11.428 neue Fälle binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie starben 3251 Menschen.

Das Abgeordnetenhaus in Prag hatte am Freitag einer Verlängerung des Ausnahmezustands zunächst bis zum 20. November zugestimmt. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre; Schulen, Restaurants sowie die meisten Geschäfte sind geschlossen.

Das Land war relativ glimpflich durch die erste Coronavirus-Welle im Frühjahr gekommen, kämpft aber seit September mit einem rasanten Anstieg der Infektionsrate. Die Opposition forderte die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission. «Wenn die Regierung im Frühjahr gesagt hat, dass sie Tausende Menschenleben gerettet habe, dann muss sie sich heute auch zu den Toten bekennen», forderte Ex-Finanzminister Miroslav Kalousek.

Milliardenschweres Rettungspaket für die Londoner U-Bahn

LONDON: Die britische Regierung hat ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt, um die Londoner Verkehrsbetriebe durch die Pandemie zu bringen. «Es ist nicht der perfekte Deal», sagte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan am Sonntag, der sich noch eine stärkere Unterstützung der Regierung gewünscht hatte. Allerdings habe er «drakonische Maßnahmen» abwenden können. So war zuvor etwa eine saftige Preiserhöhung diskutiert worden.

Insgesamt soll Transport for London, zu der auch die berühmte Londoner U-Bahn («Tube») gehört, 1,8 Milliarden Britische Pfund (umgerechnet knapp zwei Mrd Euro) erhalten, um bis März ihre Fahrten aufrechterhalten zu können. Die Fahrgastzahlen waren seit dem Frühjahr massiv eingebrochen und die Gesellschaft wies herbe Verluste aus. Die Londoner Tube ist die älteste U-Bahn der Welt.

Weitere Proteste gegen Corona-Politik

PARIS: In Frankreich nehmen die Proteste gegen die neu verhängten Corona-Maßnahmen zu. Zahlreiche Bürgermeister und Präsidenten großer städtischer Ballungsräume fordern eine schnelle Lösung in der Debatte um sogenannte lebenswichtige und nicht lebenswichtige Geschäften. In einem Brief an Premierminister Jean Castex kritisierten sie am Sonntag die neuen Corona-Regeln, weil diese zu Ungleichheiten führten.

So dürfen seit Freitag Gartengeschäfte, Weinhändler, Baumärkte und Supermärkte offenbleiben, während unter anderem Buchhändler und Boutiquen schließen mussten. Viele Bürgermeister fürchten um Geschäfte, die gegen die Konkurrenz großer Einkaufszentren kämpfen. In Frankreich wurden bis Samstagabend innerhalb von 24 Stunden 35.641 Neuinfektionen registriert. Damit liegt die Zahl der Infizierten in dem 67-Millionen-Einwohner-Land bei mehr als 1,3 Millionen.

Frankreichs Buchbranche hat mit Unterschriftensammlungen und Verschiebung ihrer Literaturpreise, darunter der renommierte Prix Goncourt, mobil gemacht - bislang vergeblich. Statt einer Ausnahmeregelung für Buchhandlungen kündigte die Regierung die zeitweise Schließung der Buchabteilungen in Einkaufszentren und Supermärkten an.

Corona-Höchstwert im Iran: 434 Tote binnen eines Tages

TEHERAN: Die Zahl der Corona-Toten im Iran hat mit 434 Fällen innerhalb eines einzigen Tages einen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag gab es im gleichen Zeitraum mehr als 7700 Neuinfektionen. Damit liege die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem 82-Millionen-Einwohner-Land aktuell bei mehr als 35.000 und die Zahl der Infizierten bei mehr als 620.000, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari im Staatsfernsehen.

Nach Einschätzung von Gesundheitsexperten dürften die Fallzahlen in Wirklichkeit mehr als doppelt so hoch sein wie amtlich angegeben. Sie verweisen darauf, dass es im Iran - der etwa so viele Einwohner wie Deutschland hat - zu wenige Testmöglichkeiten gebe. Dem Gesundheitsministerium zufolge werden 25.000 Tests gemacht. Experten sind der Meinung, dass mindestens 200.000 Tests am Tag erforderlich wären, um an genaue Fallzahlen zu kommen.

DOSB-Chef Hörmann fordert «Fingerspitzengefühl und Augenmaß»

MAINZ: Der Deutsche Olympische Sportbund und sein Präsident Alfons Hörmann hoffen auf «Fingerspitzengefühl und Augenmaß» bei der Umsetzung des Teil-Lockdowns. Der Top-Funktionär des deutschen Sports forderte am Sonntag in der Sportreportage des ZDF, «zumindest für Kinder und Jugendliche und den Individualsport gute Lösungen» zu finden, damit Deutschland nicht in die Bewegungslosigkeit verfalle.

Der 60-Jährige nahm einmal mehr den Staat in die Pflicht: Dort, wo jetzt vier Wochen wirklich pausiert werden müsse und finanzielle Schäden entstünden, müssten die verschiedenen staatlichen oder kommunalen Ebenen wertvolle und wichtige Hilfestellung bieten. «Das sind wir den Vereinen, das sind wir den acht Millionen Ehrenamtlichen schuldig», sagte Hörmann. «Nur so wird der Sport dauerhaft seine gesellschaftliche Kraft weiter im positiven Sinne entfalten können.»

Von diesem Montag an gilt der Teil-Lockdown auch für viele Bereiche des Amateursports. Zahlreiche Hobby- und Amateursportler müssen sich nun Alternativen suchen. Wegen des von der Politik verordneten Teil-Lockdowns müssen Sportstätten vorübergehend schließen. «Für viele Vereine werden die großen Schäden erst im Jahr 2021 kommen. Wer also meint, die Krise ist durch, der wird sich getäuscht sehen», sagte Hörmann.