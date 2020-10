Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Erstmals mehr als 5000 Corona-Neuinfektionen

WARSCHAU: In Polen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die 5000er-Marke überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 5300 neue Fälle hinzu, die meisten davon in der Woiwodschaft Masowien, die auch die Hauptstadt Warschau umfasst. Das teilte das polnische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Im gleichen Zeitraum starben 53 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Polen 2972 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner - etwa halb so viele wie Deutschland. Polen ist das einzige Nachbarland der Bundesrepublik, das bisher vom Auswärtigen Amt in Berlin noch nicht ganz oder teilweise als Risikogebiet eingestuft wurde.

Seit Samstag gilt im gesamten Land wieder eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit - sogar im Freien. Zudem dürfen an Feiern maximal 75 Menschen teilnehmen. In sogenannten roten Zonen sind die Auflagen strenger, unter anderem müssen Bars und Restaurants um 22.00 Uhr schließen.

Iran führt Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln ein

TEHERAN: Der Iran hat nach langem Hin und Her nun doch Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln eingeführt. Die Geldstrafen gelten vorerst nur für die Hauptstadt Teheran, könnten aber auch auf das ganze Land ausgeweitet werden, sagte Präsident Hassan Ruhani am Samstag. Außerdem dürfen die Iraner außerhalb ihrer Wohnungen die Schutzmasken nicht mehr abnehmen. Ab Samstag ist auch die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Taxis ohne Maske strikt verboten.

Bei Nichteinhaltung von Maskenpflicht und Mindestabstand müssen die Bewohner der Hauptstadt jedes Mal zwischen 500.000 und 2 Millionen Rial zahlen, Geschäfte sogar zwischen 3 und 10 Millionen Rial, sagte der Präsident im Staatsfernsehen. Umgerechnet wären das zwar nur zwischen 1,70 und 6 beziehungsweise 9 und 30 Euro, aber für iranische Verhältnisse sind die Beträge in der derzeit akuten Wirtschaftskrise relativ hoch.

Die Einführung der Bußgelder erfolgte nach dem erneuten sprunghaften Anstieg der Corona-Fallzahlen im Iran. Alle 20 bis 25 Sekunden wird eine Neuinfektion registriert, alle fünf bis sieben Minuten ein Todesfall. Die führte auch zu Engpässen bei der medizinischen Versorgung der Patienten, besonders in der Hauptstadt Teheran mit ihren 13 Millionen Einwohnern. Seit dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar liegt die Zahl der Infizierten bei fast einer halben Million, die der Corona-Toten bei mehr als 28.000, so das Gesundheitsministerium.

«El País»: Corona-Notstand in Madrid Ausdruck politischen Versagens

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» (Samstag) sieht die Hauptschuld am Corona-Wirrwarr in Madrid bei der konservativen Regionalregierung:

«Die Ausrufung des Notstands in einer einzigen autonomen Gemeinschaft (des Landes) ist beispiellos in der spanischen Demokratie. Die Ungewöhnlichkeit der Maßnahme zeigt den Ernst der Lage und ist zugleich Ausdruck des Versagens der spanischen Politik, die einen Konsens hätten finden können. In der zweiten Welle des Coronavirus, die Madrid in diesen Wochen trifft, tragen viele Verantwortung. Die Zentralregierung ist davon nicht ausgenommen, angefangen bei der mangelnden Vorbereitung auf gewisse Szenarien, die zu späte Festlegung gemeinsamer nationaler Kriterien und schließlich die verspätete Anordnung entschiedener Gegenmaßnahmen.

Die Hauptverantwortung für das Scheitern aber liegt zweifellos bei der Regionalregierung. Ihre Nachlässigkeit und ihre ungerechtfertigten und nicht hinnehmbaren parteipolitisch motivierten Angriffe gegen die (linke) Zentralregierung gefährden die Gesundheit der Bürger Madrids und anderer Regionen. Die Regionalregierung hat nicht nur bei der Bewältigung der Deeskalation kläglich versagt, indem sie die erforderlichen Mittel für Nachverfolgung und medizinische Grundversorgung nicht bereitgestellt hat. Sie ließ auch zu, dass die Corona-Fälle derart stark angestiegen sind, dass Madrid nun auf dem wenig schmeichelhaften Corona-Spitzenplatz Europas liegt.»

Schon wieder Rekord: Mehr als 8500 neue Corona-Fälle

PRAG: In Tschechien steigen die Corona-Infektionszahlen heftig weiter an. Am Freitag wurden den Behörden 8618 neue Fälle gemeldet, wie am Samstag bekannt wurde. Das waren knapp 3300 mehr als am Vortag. Es ist der vierte Tagesrekord in Folge. Seit Beginn der Pandemie gab es 905 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. In Tschechien, das knapp 10,7 Millionen Einwohner hat, müssen von Montag an Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten für zunächst zwei Wochen schließen.

Ministerpräsident Andrej Babis hatte am Freitag einen Lockdown, also ein Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität und des gesellschaftlichen Lebens, nicht mehr ausgeschlossen. Dem widersprach Präsident Milos Zeman. «Einen zweiten Absturz der Wirtschaft kann sich dieses Land nicht leisten», sagte der 76-Jährige der Zeitung «MF Dnes» (Samstag). Zugleich forderte er «drakonische, geradezu militärische Maßnahmen» im Bereich der Freizeitaktivitäten.

Scharfe Kritik an der Krisenkommunikation der Regierung kam von Ex-Präsident Vaclav Klaus. Den Bürgern Angst einzujagen und ihnen mit weiteren Verschärfungen zu drohen, sei unseriös, teilte die neoliberale Denkfabrik des 79-Jährigen in Prag mit. Ein rationales Vorgehen sei oftmals nicht zu erkennen. Mit seinen Äußerungen über einen möglichen Lockdown richte der Ministerpräsident enorme wirtschaftliche Schäden an, selbst wenn es nicht dazu kommen sollte.