Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Brasiliens Präsident Bolsonaro ignoriert Corona-Schutzmaßnahmen

ABADIÂNIA: Inmitten der grassierenden Corona-Pandemie in Brasilien hat der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro erneut die empfohlenen Schutzmaßnahmen missachtet. Bei einem Imbiss-Besuch in der Ortschaft Abadiânia südwestlich der Hauptstadt Brasília umarmte er seine Anhänger und machte Fotos mit ihnen, wie das Nachrichtenportal G1 am Samstag berichtete. Dabei trug er keinen Mundschutz. Bolsonaro hält die Lungenkrankheit Covid-19 für eine «leichte Grippe» und lehnt Schutzmaßnahmen ab.

Der Besuch des Staatschefs habe eine große Menschenansammlung ausgelöst, sagte eine Mitarbeiterin der Cafeteria. Ihren Angaben nach verlangt der Imbiss von seinen Kunden, dass sie Mundschutz tragen und den Mindestabstand einhalten, wie es im Bundesstaat Goiás vorgeschrieben ist.

Brasilien hat sich in den vergangenen Tagen zum neuen Schwerpunkt der weltweiten Corona-Pandemie entwickelt. Insgesamt haben sich dort bislang 465.166 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 27.878 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 bereits gestorben.

Iran sagt Gedenkfeiern für Chomeini wegen Corona-Krise ab

TEHERAN: Die alljährliche Gedenkfeier für Irans früheren geistlichen Führer Ajatollah Ruhollah Chomeini ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Die Zeremonie im Chomeini-Mausoleum in Teheran falle wegen der hohen Ansteckungsgefahr aus, sagte ein Sprecher des Chomeini-Büros am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Normalerweise erinnern jedes Jahr am 3. Juni die gesamte politische Elite sowie Zehntausende im ganzen Land an den Todestag Chomeinis. Wegen der Pandemie dürfen Pilger seit drei Monaten auch das Mausoleum nicht betreten.

Chomeini gilt als Hauptfigur der Revolution von 1979. Am 11. Februar 1979 war im Iran das Ende der Monarchie verkündet worden. Einen Monat später wurde die Islamische Republik gegründet. Chomeini hatte aus seinem Exil in Frankreich den Sturz der Monarchie vorbereitet. Seine Rückkehr nach Teheran leitete deren Ende ein. Der Ajatollah starb 1989 mit 87 Jahren an einem Herzstillstand.

Saudi-Arabien lässt Prophetenmoschee in Medina schrittweise öffnen

RIAD: Saudi-Arabien will die Moschee des Propheten Mohammed in Medina schrittweise wieder öffnen und dort Gebete unter strengen Auflagen erlauben. Der Zugang zu dem Gebetshaus sowie zu der Großen Moschee in Mekka - die beiden heiligsten Stätten des Islams - war wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor zwei Monaten ausgesetzt worden. Die berühmte Prophetenmoschee in Medina solle nun wie andere Moscheen im Rest des Landes ab Sonntag wieder öffnen, teilte die zuständige saudische Behörde auf Twitter mit.

Die Behörde rief die Gläubigen dazu auf, bei ihrem Besuch einen Mundschutz zu tragen. Die Prophetenmoschee darf zunächst nur zu 40 Prozent ihrer normalen Kapazität belegt werden, außerdem sollen Absperrungen für genügend Abstand zwischen den Gläubigen sorgen. Die Räume sollten nach jedem Gebet desinfiziert werden, teilte die Behörde mit.

In Saudi-Arabien haben sich nach offiziellen Angaben bisher etwa 83 300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ende Februar hatte das Königreich wegen der Pandemie bereits die kleine Wallfahrt (Umrah) nach Mekka ausgesetzt, für die jedes Jahr Millionen Muslime anreisen. Unklar ist, ob auch die für Ende Juli geplante große Wallfahrt (Hadsch) ausfallen muss. Das Geschäft mit den Pilgern zählt nach dem Öl zu den wichtigsten Einnahmequellen für Saudi-Arabien.

Maas kritisiert Abschied der USA aus Weltgesundheitsorganisation

BERLIN: Außenminister Heiko Maas hat den Abschied der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert. Angesichts der Corona-Pandemie brauche man «weltweite Kooperation statt nationaler Alleingänge», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Maas sprach von einem «falschen Signal zur falschen Zeit». Die Corona-Krise greife auf immer neue Länder über. «Wir können nicht mitten in der Sturmflut den Deich einreißen und einen neuen bauen.» Über Reformen könne man «zum geeigneten Zeitpunkt» reden.

US-Präsident Donald Trump hatte die Zusammenarbeit mit der WHO nach verschiedenen Drohungen am Freitag aufgekündigt. Begründet wird dies von der US-Regierung insbesondere damit, dass die UN-Organisation in der Corona-Krise unter dem Einfluss Chinas stehe. Maas sagte dazu: «Wir brauchen eine geeinte und solidarische Antwort aller Staaten und der Vereinten Nationen, mit einer starken WHO im Zentrum.»

Britische Ex-Premierministerin May kritisiert Cummings

MAIDENHEAD: Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May hat sich Berichten zufolge den Kritikern von Regierungsberater Dominic Cummings angeschlossen. Cummings wird vorgeworfen, mit einer Reise von London ins ungefähr 430 Kilometer entfernte Durham zu Verwandten Ende März sowie einem weiteren Trip gegen die Lockdown-Regeln des Landes verstoßen zu haben. Cummings sei dem Geiste der Richtlinien nicht gefolgt, schrieb May in einem Brief an Bürger in ihrem Wahlkreis Maidenhead, wie unter anderem die Zeitung «The Telegraph» am Samstag berichtete. Sie habe daher Verständnis für den Ärger in der Bevölkerung.

Der amtierende Premierminister Boris Johnson hatte sich demonstrativ hinter seinen Berater gestellt. In einer ausführlichen Pressekonferenz wehrte sich Cummings gegen Rücktrittsforderungen, die auch von Dutzenden Abgeordneten der konservativen Regierungspartei kamen. Der Wahlkampfstratege besteht darauf, im Rahmen der Regeln gehandelt zu haben. Er behauptet, keine andere Möglichkeit gehabt zu haben, die Betreuung seines vier Jahre alten Sohns sicherzustellen, weil sowohl er als auch seine Frau mit einer Coronavirus-Infektion rechnen mussten.

Die Polizei in der Grafschaft Durham teilte am Donnerstag mit, Cummings habe zwar nicht mit der Reise nach Durham die Lockdown-Regeln verletzt, aber womöglich mit einer weiteren Fahrt. Cummings war am Ostersonntag nach überstandener Covid-19-Erkrankung von Durham ins rund 40 Kilometer entfernte Dorf Barnard Castle gefahren. Angeblich wollte er testen, ob er für die Rückreise nach London fit genug war und ob sich sein durch die Erkrankung eingeschränktes Sehvermögen wieder ausreichend verbessert hatte. Ein Anwohner hatte ihn dort gesehen und angezeigt. Mit Konsequenzen habe Cummings nicht zu rechnen, teilte die Polizei mit.

Wettstreit um Touristen: Italien will kein «Lazarett» sein

ROM: Im Wettstreit um den Neustart des Tourismus nach der Corona-Sperre in Europa fühlt sich Italien benachteiligt. Die Italiener würden respektlos behandelt, erklärte Außenminister Luigi Di Maio am Samstag. «Wenn uns jemand wie ein Lazarett behandeln will, möge er wissen, dass wir nicht untätig bleiben.» Di Maio wirbt um einheitliche Grenzöffnungen in der EU am 15. Juni und reist dazu am 5. Juni nach Deutschland, anschließend nach Slowenien und dann nach Griechenland.

«Ich verstehe den Wettbewerb zwischen den einzelnen Staaten, er ist legitim solange er gesund und fair ist. Italien ist wunderschön, einzigartig und hat unglaubliche Attraktionen und fantastische Strände. Und höchstwahrscheinlich hat es keine Rivalen.»

Italien hat es in der Corona-Krise besonders hart getroffen, mehr als 33.000 Menschen starben. Die Zahl der Infektionen sinkt aber seit langem. Die Regierung selbst hatte allerdings monatelang wegen der vielen Infektionen Alarm geschlagen, einen der härtsteten Lockdowns in der EU verhängt und auf EU-Gelder für den Gesundheitsnotstand gepocht. Italien hängt vom Tourismus ab und befürchtet nun, dass Urlauber zum Beispiel aus Deutschland andere Länder wie Griechenland bevorzugen. Premierminister Giuseppe Conte hatte angekündigt, dass Italien seine Grenzen am 3. Juni für den Schengen-Raum öffnet.

Pariser Parks nach langer Pause wieder geöffnet

PARIS: Nach einer über zweimonatigen Zwangspause haben die Pariser Parks wieder geöffnet. Bürgermeisterin Anne Hidalgo besuchte am Samstag bei sommerlichem Wetter einen Innenstadt-Park. Die für ihre Wiederwahl kämpfende Sozialistin empfahl das Tragen von Masken, das aber nicht verpflichtend ist.

Die grünen Oasen der dichtbesiedelten Millionen-Metropole waren Mitte März im Zuge der Corona-Krise geschlossen worden. Frankreichs Premierminister Édouard Philippe hatte am Donnerstag grünes Licht für die Öffnung gegeben. Die Hauptstadt ist besonders von der Covid-19-Pandemie betroffen.

In den Parks sind zwar Picknicks erlaubt, doch es dürfen sich nicht mehr als zehn Personen in einer Gruppe versammeln. Die Schließungen hatten dazu geführt, dass die Menschen sich an öffentlichen Plätzen drängten, wie beispielsweise am Seine-Ufer. Einige Parks der Kapitale - wie der Jardin de Luxembourg hinter dem Senat - sind auch klassische Touristenattraktionen.

Wieder Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen

BERLIN: In Berlin und anderen deutschen Städten sind am Samstag wieder Menschen aus Protest gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Straße gegangen. Mancherorts gab es auch Demonstrationen, die sich gegen Rechtsextreme und Verschwörungstheorien richten. In Berlin begleitete die Polizei die verschiedenen Kundgebungen mit insgesamt 550 Einsatzkräften.

Bis zur Mittagszeit sei die Lage aber überschaubar gewesen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz auf Anfrage. Die meisten Versammlungen sollten erst am Nachmittag oder Abend starten. Nach wochenlangen Einschränkung gibt es in Berlin inzwischen keine Begrenzung der Teilnehmerzahl für Demonstrationen mehr.

Für Aufsehen sorgte ein Autokorso, der vor dem Berliner Olympiastadion Richtung Kanzleramt startete. Mehrere Dutzend Wagen und Motorräder folgten hupend dem Wagen von Vegan-Koch und Bestsellerautor Attila Hildmann. Er war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien aufgefallen.

Weitere Corona-Lockerungen in Italien - Reisefreiheit im Land

ROM: Italien bereitet sich auf weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie vor. Ab Mittwoch dürfen die Italiener wieder frei von einer Region in eine andere reisen. Es gebe derzeit keine Gründe, warum ein Verbot weiter aufrecht erhalten werden sollte, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza nach einem Treffen unter anderem mit Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Freitagabend. «Die Daten der Beobachtung der Fallzahlen sind ermutigend. Die bedeutenden Opfer während des Lockwdowns haben diese Ergebnisse gebracht.» Ab 3. Juni dürfen auch EU-Bürger wieder nach Italien, ohne danach in Quarantäne zu müssen.

Seit fast drei Monaten waren Reisen innerhalb Italiens nur in notwendigen Fällen erlaubt. Das Land wurde von Covid-19 besonders hart getroffen. Mehr als 33.000 Menschen sind nach offiziellen Angaben gestorben, die Dunkelziffer könnte aber weitaus höher sein. Die Fallzahlen sinken seit langem. Das oberste Gesundheitsinstitut ISS erklärte, es gebe keine «kritischen Situationen» mehr mit Blick auf die Epidemie.

Die Regierung steht unter enormen Druck, das Land wieder zu öffnen, da gravierende wirtschaftliche und soziale Folgen des harten Lockdowns befürchtet werden. Außerdem wirbt Italien wieder um Touristen, da der Tourismus einen bedeutenden Teil zur Wirtschaftskraft beiträgt.

Erster Sonderflug mit 200 gestrandeten Deutschen in China gelandet

TIANJIN: Mit einem ersten Sonderflug sind rund 200 in China tätige Vertreter der deutschen Wirtschaft oder Angehörige, die durch die Corona-Pandemie in Deutschland feststeckten, am Samstag in Tianjin gelandet. In der nordchinesischen Metropole müssen die meisten Heimkehrer - je nach Zielort in China - zwei Wochen in Quarantäne, bevor sie weiterreisen können. Der Lufthansa-Charterflug war von der deutschen Handelskammer in China in Zusammenarbeit mit der Botschaft und der chinesischen Seite organisiert worden.

Nach der starken Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 auch in Deutschland und anderen Ländern hatte China im März die Grenzen für Deutsche und andere Ausländer dicht gemacht und gültige Visa ausgesetzt. Dadurch strandeten viele Wirtschaftsvertreter oder Familienmitglieder, die während der vorangegangenen Viruswelle in China nach Deutschland geflüchtet waren. Rund 2000 bis 2500 Personen haben ihr Interesse bekundet, nach China zurückzukehren.