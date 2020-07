Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Vorläufige Daten: Erster Tag ohne Corona-Toten in New York seit März

NEW YORK: In der von der Corona-Pandemie stark betroffenen Millionenmetropole New York hat es vorläufigen Daten zufolge erstmals seit dem Ausbruch einen Tag ohne bestätigten oder wahrscheinlichen Todesfall nach einer Infektion mit dem Virus gegeben. Für Sonntag meldete die New Yorker Gesundheitsbehörde zunächst keinen auf das Virus zurückzuführenden Todesfall.

Es wäre der erste solche Tag seit dem ersten gemeldeten Todesfall in der Stadt am 11. März. New York war einst das Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA. Im April starben in der Metropole an manchen Tagen mehr als 500 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus. Insgesamt steckten sich den städtischen Daten zufolge von den rund 8,5 Millionen Einwohnern bislang rund 215.000 an, rund 25.000 starben wahrscheinlich oder bestätigt nach einer Infektion mit dem Virus.

Zuletzt waren die Neuinfektionszahlen in New York stark gesunken - in vielen anderen Teilen der USA allerdings stark gestiegen, weswegen auch die Millionenmetropole einen erneuten Anstieg befürchtet.

Athen verschärft Kontrollen an bulgarischer Grenze

ATHEN: Nach mehreren eingeschleppten Corona-Fällen verschärft die griechische Regierung ihre Kontrollen an der Grenze zu Bulgarien. Von Mittwoch an um Mitternacht (0.00 Uhr Ortszeit) müssen alle Reisenden, die vom bulgarischen Kulata ins griechische Promachonas kommen, einen negativen Coronatest vorzeigen, der höchstens 72 Stunden alt ist. Dies teilte ein Regierungssprecher am Montag im griechischen Staatsfernsehen (ERT) mit.

Der Übergang zwischen Promachonas und Kulata ist der einzige für Touristen geöffnete Grenzübergang in Griechenland. Dort wurden nach Angaben der Regierung in Athen vom 1. bis zum 11. Juli exakt 67.797 Corona-Kontrollen vorgenommen. Dabei seien 218 Infizierte Touristen registriert worden. Das seien zwar nur 0,35 Prozent der Reisenden, aber ein vier Mal höherer Anteil als bei den ankommenden Passagieren am Flughafen Athen im selben Zeitraum. Bei den meisten Infizierten habe es sich um rumänische und bulgarische Touristen gehandelt.

Reisende aus Deutschland, Österreich, den meisten anderen EU-Staaten sowie der Schweiz können weiterhin frei auf dem Luftweg nach Griechenland einreisen. Sie müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden.

Polizei soll Maskenpflicht kontrollieren

TEHERAN: Da die Maskenpflicht immer noch von vielen Iranern ignoriert wird, soll nun die Polizei bei der Durchsetzung der Verordnung helfen. Das gab ein Polizeisprecher am Montag laut Nachrichtenagentur Isna bekannt. Vorerst soll die Polizei in den Bahnhöfen gegen Maskenverweigerer vorgehen und ihnen den Eintritt verbieten, sagte der Sprecher. Bußgelder sind jedoch vorerst nicht geplant.

Maskenpflicht gilt im Iran für die meisten öffentlichen Orte. Besonders in den meist überfüllten U-Bahnen kommt es laut Gesundheitsministerium wegen der Nichteinhaltung der Maskenpflicht immer wieder zu Neuinfektionen.

Nach den Lockerungen Ende Mai wurden die Corona-Vorschriften und besonders die Maskenpflicht im Iran größtenteils nicht mehr ernst genommen. Dies führte zu einem dramatischen Anstieg der Fallzahlen. Zuletzt gab es binnen 24 Stunden mehr als 200 Corona-Tote und mehr als 2300 Neuinfizierte. Damit lag die Zahl der registrierten Todesopfer am Montag bei 13.032, die der Infizierten bei 259.652, so das Gesundheitsministerium.

Bitte anschnallen: Japaner gehen online auf Bus-Reisen

TOKIO: Japaner lassen sich die Reiselust durch die Corona-Krise nicht vermiesen: Jetzt gehen sie eben online auf Busreisen - und machen dabei dem Ruf ihres Landes als Hightechnation mit einem Hang zum Verspielten alle Ehre. Eine Busgesellschaft nimmt zu diesem Zweck ihre Kunden mit Hilfe von Zoom mit auf die große «Fahrt» - mit allem was das Reisen in einem Limousinenbus gewöhnlich so zu bieten hat, wie eine Sprecherin des Unternehmens Kotobus Tours am Montag auf Anfrage mitteilte. Während die Passagiere bei sich zu Hause am Computerbildschirm ihren Sitz einnehmen, werden die «Fahrgäste» über Zoom von einer freundlichen jungen Busbegleiterin und dem Busfahrer begrüßt. Dann heißt es «Abfahrt» - nur dass kein echter Bus abfährt.

Stattdessen genießen die Fahrgäste von zu Hause aus mit Hilfe eingespielter Videos der tatsächlichen Reiseroute die schöne «Aussicht». An den Reisezielen sind zudem live Tourismusvertreter zugeschaltet, die die Gäste in der Ferne fröhlich willkommen heißen und die jeweiligen örtlichen Attraktionen erläutern - ganz so, wie man es von echten Busreisen kennt. Und da kulinarische Spezialitäten mit zu den Höhepunkten einer jeden Reise in Japan gehören, erhalten die Fahrgäste vor Reisebeginn per Post ein Reisepaket samt örtlichen Spezialitäten, die sie während der virtuellen Busreise verzehren.

Und auch für die Sicherheit ist gesorgt: Dank eines mitgelieferten «Sicherheitsgurts» - bestehend aus einem Pappstreifen, die sich die Passagiere zu Hause anlegen, wenn es heißt: «Anschnallen bitte!». Bis zu 15 Fahrgäste können pro Online-Reise «zusteigen», der Preis beträgt 4980 Yen (rund 41 Euro). Derzeit hat die Busgesellschaft drei von vier Online-Reisen im Angebot, wie die Sprecherin mitteilte. Auf die Idee kam die Firma, nachdem wegen der Pandemie kein Reisebus mehr fahren konnte. Da die Online-Busreisen gut ankommen, erwäge man jetzt, sie auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiter anzubieten.

Island hofft nach Corona-Einbruch auf wachsende Touristenzahlen

REYKJAVIK: Die isländische Reisebranche hofft nach einem erheblichen Tourismus-Rückgang während der Corona-Krise auf eine wieder wachsende Zahl an Island-Urlaubern. «In den vergangenen Monaten sind wir auf quasi Null gefallen», sagte die Leiterin der Tourismusbehörde Visit Iceland, Sigrídur Dögg Gudmundsdóttir, der Deutschen Presse-Agentur. Bereits heute sei klar, dass die Verluste für den Sektor groß sein werden: 2019 hätten ausländische Touristen 383 Milliarden isländische Kronen - umgerechnet sind das knapp 2,5 Milliarden Euro - im Land ausgegeben. Für 2020 schätze man, dass nun 250 bis 300 Milliarden Kronen (1,6 bis 1,9 Mrd Euro) davon wegfallen werden.

Schon jetzt lasse sich ausschließen, dass die Touristenzahlen in diesem Jahr auch nur in die Nähe der Werte des Vorjahres kämen, sagte Gudmundsdóttir. Wenn die Menschen international aber wieder stärker zu reisen begännen, werde auch der Tourismus in Island wieder Fahrt aufnehmen. Auch die isländische Tourismusministerin Thórdís Kolbrún Gylfadóttir sagte: «Das hier ist ein Schock gewesen, aber wir wissen, dass wir wieder auf die Beine kommen werden.»

Seitdem der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull 2010 die Insel im Nordatlantik ins internationale Bewusstsein gerückt hatte, waren die Touristenzahlen bis 2018 von knapp 500.000 auf mehr als 2,3 Millionen in die Höhe geschossen. 2019 pendelte sich der Wert bei knapp 2 Millionen ein, ehe der Island-Tourismus wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 fast gänzlich zum Erliegen gekommen war.

Corona-Krise : Sorge vor Kündigungen in Krankenhäusern

TOKIO: Die andauernde Corona-Krise stellt in Japan manche medizinische Einrichtungen vor wirtschaftliche Probleme. Einer am Montag vom japanischen Fernsehsender NHK zitierten Gewerkschaftsumfrage zufolge, haben rund ein Drittel der 338 befragten Einrichtungen den diesjährigen Sommerbonus von Krankenschwestern und anderen Mitarbeitern gekürzt, da sie weniger Geld mit anderen Patienten verdienten.

Festangestellte bekommen in Japan neben einem monatlichen Festbetrag jeweils im Sommer sowie am Jahresende je eine Bonuszahlung, die einen normalen Monatslohn bis um das Dreifache übersteigen kann und daher ein wichtiger Teil eines Jahresgehalts ist. Die Höhe des Bonus wird dem Geschäftsverlauf angepasst. Angesichts der Streichung des wichtigen Sommerbonus gebe es nun Sorgen, dass Mitarbeiter zunehmend kündigen könnten, hieß es.

Japan zählt bislang rund 22.000 Infektionen und rund 1000 Todesfälle. Damit steht die Nummer Drei der Weltwirtschaft international gesehen zwar relativ gut da. Doch ein deutlicher Anstieg der täglichen Neuinfektionen vor allem in der Hauptstadt Tokio hat in den vergangenen Tagen dort die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle geschürt. Dennoch erwägt die Regierung derzeit nach eigenen Angaben nicht, erneut den Notstand auszurufen. Japans Gesundheitssystem sei nicht mehr so stark belastet wie zuvor. Die momentane Lage sei anders als noch im April, als Japan den Notstand ausgerufen hatte. Der Notstand bedeutete jedoch keinen Lockdown wie in anderen Ländern. Die Bevölkerung war nur gebeten worden, möglichst zu Hause zu bleiben.

Mehr als 35.000 Corona-Tote: Mexiko weltweit an vierter Stelle

MEXIKO-STADT: Mexiko ist inzwischen das Land mit den viertmeisten registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag (Ortszeit) auf 35.006. Damit überholte das nordamerikanische Land Italien. Die offizielle Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt in Mexiko inzwischen bei 299.750 - die siebtmeisten weltweit nach Statistiken der Johns Hopkins Universität in den USA.

Die wahren Zahlen dürften in Mexiko allerdings noch deutlich höher liegen. Äußerst wenige Menschen werden dort auf das Coronavirus getestet. Nach Statistiken, die von Forschern der englischen Universität Oxford zusammengetragen wurden, lag die Zahl der täglich durchgeführten Tests in Mexiko zuletzt bei 4,83 pro 1000 Einwohner - in Deutschland waren es 76,1 und in den USA 117,58.

Lateinamerika gehört derzeit zu den Brennpunkten der globalen Corona-Pandemie. Nach Zahlen der Europäischen Union wurden dort bisher mehr als drei Millionen Infektionen und mehr als 140.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 registriert. Brasilien steht mit mehr als 1,8 Millionen Infizierten und mehr als 72.000 Toten in beiden Kategorien weltweit nur hinter den USA.