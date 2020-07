Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Frankreich muss Genehmigungspflicht von Demonstrationen aufheben

PARIS: Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht hat eine coronabedingte Regelung gekippt, nach der Demonstrationen genehmigt werden müssen. Derzeit bleibe jede Demonstration solange verboten, bis der Präfekt sie genehmige, so das Gericht. Die Verpflichtung, eine Genehmigung einzuholen, sei aber «überzogen».

Der Staatsrat erklärte, dass die normale Gesetzgebung völlig ausreichend sei. Nach dieser müssen Demonstrationen zwar angemeldet werden - es muss aber keine Genehmigung eingeholt werden. Die Behörden könnten immer noch Veranstaltungen verbieten, wenn sie ein Gesundheitsrisiko darstellen, hieß es weiter. Das Verbot von Versammlungen mit mehr als 5000 Menschen bleibe aber gerechtfertigt.

Frankreich ist mit rund 30.000 Corona-Toten stark von der Pandemie betroffen. Im Land herrschten vom 17. März bis zum 11. Mai strenge Ausgangsbeschränkungen.

EU und Curevac vereinbaren Darlehen über 75 Millionen Euro

Tübingen/Brüssel (dpa)- Die Europäische Kommission stellt der Tübinger Firma Curevac 75 Millionen Euro zur Entwicklung von Impfstoffen insbesondere gegen das Coronavirus zur Verfügung. Wie Curevac am Montag mitteilte, haben das Biopharma-Unternehmen und die Europäische Investitionsbank ein entsprechendes Darlehen vereinbart. Curevac forscht seit Januar an einem Corona-Impfstoff und hat im Juni die erste klinische Studie an Menschen begonnen.

Den Angaben nach ist die Förderung auch für die Fertigstellung einer vierten Produktionsstätte des Unternehmens in Tübingen bestimmt. Das Geld wird in drei Tranchen von je 25 Millionen Euro jeweils nach Erreichen vorab festgelegter Etappenziele bereitgestellt.

Bereits im März hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die finanzielle Unterstützung für das Unternehmen versprochen, damals aber noch eine Fördersumme von 80 Millionen Euro angekündigt.

Corona: Australien schließt Grenze zwischen Bundesstaaten

MELBOURNE: Wegen zunehmender Corona-Fälle wird in Australien die Grenze zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten geschlossen. Die Schließung des Verkehrs zwischen Victoria und New South Wales tritt am Mittwoch in Kraft, wie der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, am Montag mitteilte. Am Sonntag waren in Victoria 127 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Davor hatte der Bundesstaat mit rund 7,5 Millionen Einwohnern täglich fast drei Wochen lang zweistellige Zahlen von Neuinfektionen erfasst. Im Rest des Landes hatte es zuletzt nur wenige bekannte Fälle gegeben.

Die steigende Zahl sei eine Herausforderung, sagte Andrews. Er sei sich einig mit dem australischen Premierminister Scott Morrison und der Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, dass es das Beste sei, die Grenze zu schließen. Zwischen anderen Bundesstaaten und Regionen hatte es bereits Schließungen gegeben.

Wie lange die Maßnahme andauern soll, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. Für Menschen, die dringende Gründe für eine Reise haben, soll es Sondererlaubnisse geben. Mit der Schließung kommt auch der Verkehr zwischen den beiden größten Städten Australiens, Sydney (New South Wales) und Melbourne (Victoria), zum Erliegen. Die Flugroute zwischen den beiden Städten gehört eigentlich zu meistfrequentierten der Welt. Australien (etwa 25 Millionen Einwohner) ist mit rund 8500 Corona-Fällen und 105 Todesopfern weniger stark von der Pandemie betroffen als viele andere Länder.

Deutsche Industrie erhält nach Corona-Einbruch wieder mehr Aufträge

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten.

Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück. Trotz der Erholung wurden die Markterwartungen enttäuscht. Analysten hatten im Schnitt einen höheren Anstieg im Monatsvergleich und einen geringeren Rückgang im Jahresvergleich erwartet.

Indien überholt Russland bei Zahl der Corona-Fälle

NEU DEHI: Indien hat Russland bei der Zahl der Corona-Fälle überholt - nur Brasilien und die USA haben nun mehr gemeldete Infektionen. Das zeigen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Indien hatte demnach am Montag mehr als 697.000 Fälle; in Russland wurden nach offizieller Statistik der russischen Behörden insgesamt knapp 688.000 Infektionen registriert. Die Zahlen in Indien steigen schneller an, seit die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deutlich gelockert wurden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Während des strikten Lockdowns waren Millionen Menschen arbeitslos geworden, viele hatten Angst zu verhungern.

Inzwischen werden in der indischen Hauptstadt und Millionenmetropole Neu Delhi die Krankenhausbetten knapp. Die Regierung lässt temporäre Corona-Krankenhäuser einrichten - unter anderem in Zügen, Hotels und in einem großen Zentrum, in dem zehntausend Betten aus Karton stehen.

Oppositionskandidat führt nach Wahl in Dominikanischer Republik

SANTO DOMINGO: Bei der Präsidentenwahl in der Dominikanischen Republik liegt der Oppositionskandidat Luis Abinader nach ersten Teilergebnissen klar in Führung. Nach Auszählung von 20 Prozent der Stimmen kam der Bewerber der Modernen Revolutionspartei (PRM) auf einen Stimmenanteil von 53 Prozent. Der Kandidat der regierenden Partei der Dominikanischen Befreiung (PLD) lag mit 36 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei. Ex-Präsident Leonel Fernández kam mit seiner Fortschrittspartei nur auf 8 Prozent. Er hatte die Karibikrepublik, die sich mit Haiti die Insel Hispaniola teilt, von 1996 bis 2000 und von 2004 bis 2012 regiert.

Der Wahlsonntag verlief weitgehend ruhig. Bei einem Zwischenfall vor einem Wahllokal in Santo Domingo wurde laut Medienberichten ein PRM-Mitglied erschossen. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig.

Die Wahl war wegen der Corona-Pandemie um fast zwei Monate verschoben worden. Rund 7,5 Millionen Bürger waren stimmberechtigt. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes stand die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise. Die bei Touristen beliebte Dominikanische Republik ist der von Corona am schwersten betroffene Karibikstaat. Bislang wurden mehr als 36.000 Infektionen und mehr als 780 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter.