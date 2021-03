Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Proteste gegen Corona-Beschränkungen

BUKAREST: In Rumänien haben am Montagabend Tausende Menschen gegen die angeordneten Corona-Vorsichtsmaßnahmen demonstriert. Proteste gab es in der Hauptstadt Bukarest und in mindestens 17 weiteren Städten. Die Menschen folgten einem Aufruf der neuen ultra-rechten Partei AUR, die seit der Wahl im Dezember 2020 auch im Parlament vertreten ist. Allgegenwärtig waren Parolen gegen eine «medizinische Diktatur».

In Bukarest füllten Demonstranten den Platz vor dem Regierungssitz, wo sie Feuerwerkskörper entzündeten, wie der Sender «Digi24.ro» berichtete. Im ostrumänischen Galati bewarfen Demonstranten Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax. In der Industriestadt Pitesti, 100 Kilometer nördlich von Bukarest, hätten Demonstranten auch Hassbotschaften gegen die in Rumänien lebenden ethnischen Ungarn gerufen, berichtete das Nachrichtenportal «g4media.ro».

In Rumänien lag die 14-Tage-Inzidenz in der dritten Welle der Corona-Pandemie bei 363,68 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Intensivstationen sind, nach einer relativen Entlastung im Februar, wieder am Rande der Kapazitätsgrenze. In zahlreichen Orten herrschen ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Je nach Inzidenz gelten lokal unterschiedlich härtere oder mildere Restriktionen.

Staatschefs für neuen Vertrag zur Bekämpfung von Pandemien

BERLIN: Mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika haben einem Bericht zufolge vorgeschlagen, einen neuen völkerrechtlichen Vertrag zur Vorbeugung und Bekämpfung künftiger Pandemien auszuarbeiten. Damit sollten die Lehren aus den Fehlern im Umgang mit Covid-19 gezogen werden, heißt es in einem Aufruf, der in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und auf «faz.net» veröffentlicht wird.

Zu den Unterzeichnern zählen unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Ratspräsident Charles Michel, Chiles Präsident Sebastian Pinera, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Indonesiens Präsident Joko Widodo.

«Covid-19 hat unsere Schwächen und unsere Uneinigkeit offengelegt. Jetzt müssen wir die Chance ergreifen und als Weltgemeinschaft in friedlicher Zusammenarbeit über diese Krise hinaus gemeinsam tätig werden», heißt es in dem Aufruf. Es werde auch künftig Pandemien und andere schwere Gesundheitskrisen geben, denen sich kein einzelner Staat und keine internationale Organisation allein stellen könne.

Mit dem von ihnen angestrebten Vertrag könnten mehr Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, Warnsysteme bei Gefahren und eine bessere Verteilung von Medikamenten, Schutzausrüstungen und Impfstoffen erreicht werden, schreiben die Staats- und Regierungschefs.

Expertengremium empfiehlt Astrazeneca-Aussetzung

OTTAWA: Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne empfiehlt laut einem Bericht die Aussetzung des Vakzins von Hersteller Astrazeneca für Menschen im Alter unter 55 Jahren. Das Komitee habe Sicherheitsbedenken, berichtete der öffentliche TV-Sender CBC am Montag unter Berufung auf anonyme Quellen. Die Richtlinien zum Umgang mit dem Impfstoff würden im Laufe des Tages geändert. Zuvor hatte es Berichte über seltene Blutgerinnsel bei einigen immunisierten Patienten gegeben. Laut CBC ist das Mittel in der Altersgruppe unter 55 bislang aber nicht großflächig eingesetzt worden.

Mitte März waren auch in Deutschland Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca mehrere Tage vorsorglich ausgesetzt worden. Nach einer erneuten Prüfung erklärte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), das Präparat sei sicher. Doch werde in den Hinweisen eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt, erklärte die EMA. Astrazeneca spielt eine wichtige Rolle in der EU-Impfstrategie. Weil das Präparat nicht so stark gekühlt werden muss, kann es auch gut von Hausärzten gespritzt werden.

Biden: Fast alle erwachsenen Amerikaner in drei Wochen impfberechtigt

WASHINGTON: Der Großteil aller erwachsenen Amerikaner soll schon in drei Wochen impfberechtigt sein. Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der Erwachsenen für eine Impfung in Frage kommen, erklärte US-Präsident Joe Biden am Montag im Weißen Haus. Lange Wege sollen die Menschen für die Impfung nicht auf sich nehmen müssen: Für 90 Prozent werde bis zu dem Stichtag ein Impfort in einem Umkreis von fünf Meilen (acht Kilometern) liegen. Möglich werden soll das, indem in fast 40.000 Apotheken des Landes die Impfstoffe gespritzt und weitere Massenimpfzentren aus dem Boden gestampft werden.

Trotz der Impferfolge mahnte Biden: Angesichts steigender Infektionszahlen dürfe die Bevölkerung bei den Anstrengungen zur Eindämmung der Pandemie nicht nachlassen. «Der Krieg gegen Covid-19 ist noch lange nicht gewonnen», sagte Biden. Man befinde sich in einem Wettlauf um Leben und Tod.

Biden hat das Tempo der Impfkampagne in den USA deutlich erhöht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC sind bereits 52,6 Millionen voll geimpft. Mehr als 95 Millionen haben mindestens eine Impfung bekommen. Die USA haben rund 330 Millionen Einwohner. In absoluten Zahlen ist das Land weltweit am schwersten von der Pandemie betroffen: Die Zahl der Toten steuert auf 550.000 zu, mehr als 30 Millionen Ansteckungen mit Sars-CoV-2 wurden nachgewiesen.

Blinken: Vereinte Nationen Anker der internationalen Ordnung

NEW YORK: Während eines virtuellen Besuchs bei den Vereinten Nationen hat US-Außenminister Antony Blinken seine Verbundenheit zu den Vereinten Nationen bekräftigt. «Die Vereinten Nationen sind der Anker des multilateralen Systems, und dieses multilaterale System ist in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung», sagte Blinken am Montag bei einem virtuellen Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York. Kein Land könne Themen wie die Corona-Pandemie, die Klima-Krise oder neue Technologien alleine angehen - auch nicht die USA.

Guterres hatte zuvor die Bedeutung der USA für die Vereinten Nationen hervorgehoben. In Anspielung auf das schlechte Verhältnis unter der abgewählten Trump-Regierung nannte der UN-Generalsekretär Blinkens Besuch «eine wichtige Gelegenheit, den Dialog zu erneuern». Er lobte den Wiedereintritt der USA unter Biden ins Klimaabkommen von Paris sowie den Verbleib der Supermacht in der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Bei seinem wegen der Corona-Pandemie nur virtuell abgehaltenen Besuch im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York hatte Blinken zuvor ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zum Bürgerkrieg in Syrien geleitet. Er forderte dabei vom mächtigsten UN-Gremium, dass zwei von drei Grenzübergängen, die vergangenes Jahr für die humanitäre geschlossen wurden, wieder geöffnet werden müssten. Russland - das die Schließung vergangenes Jahr unter anderem gegen Verhandlungspartner Deutschland durchgesetzt hatte - hielt sich zunächst bedeckt.

Es wird erwartet, dass Moskau versuchen wird, den humanitären Hilfsmechanismus im Sommer komplett auslaufen zu lassen, um den Einfluss seines Verbündeten, Syriens Präsident Baschar al-Assad, auszuweiten. Die UN schätzen, dass 13,4 Millionen Menschen in Syrien auf humanitäre Hilfe zum Überleben angewiesen sind - 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 1000 Lastwagen mit Hilfsgütern überqueren die Grenze von der Türkei nach Syrien über den einzigen verbliebenen Grenzübergang Bab al-Hawa derzeit monatlich.

Millenials werden geimpft: New York weitet Impfberechtigung aus

NEW YORK: Im Zuge der schnell voranschreitenden Corona-Impfkampagne in den USA weitet der Bundesstaat New York den Kreis der Berechtigten für eine Immunisierung weiter aus. Von Dienstag an dürfen sich alle Bürger im Alter ab 30 Jahren mit einem der drei zur Verfügung stehenden Mittel impfen lassen, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Montag mitteilte. Eine Woche später seien sogar bereits alle New Yorker ab 16 Jahren dran - dem momentanen Mindestalter für die Vakzine.

Zusätzlich dürfen sich bereits seit einiger Zeit Menschen mit speziellen Vorerkrankungen oder bestimmten Berufen, wie etwa Lehrer, Hausmeister oder Restaurant-Mitarbeiter impfen lassen. Insgesamt haben etwa 30 Prozent der Einwohner in dem Bundesstaat mit knapp 20 Millionen Einwohnern bereits zumindest eine Impfdosis bekommen. Landesweit sieht es ähnlich aus. Der Bundesstaat - und insbesondere die darin liegende gleichnamige Millionenmetropole - waren im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden.

Istanbul Hochrisikogebiet - neue Corona-Restriktionen in der Türkei

ISTANBUL: Die Türkei hat angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen in einigen Regionen Beschränkungen verschärft. 58 von 81 Provinzen, darunter die Millionenmetropole Istanbul, seien als Hochrisikogebiet eingestuft worden, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag nach einer Kabinettssitzung. Damit gelte in den Regionen wieder eine Ausgangssperre an Samstagen und Sonntagen. Restaurants und Cafés blieben aber weiter geöffnet. Erdogan kündigte zudem eine landesweite und mehrtägige Ausgangssperre an den Feiertagen zum Ende des Fastenmonats Ramadan im Mai an.

Die Türkei hat Anfang März mit einer schrittweisen Lockerung der Coronavirus-Restriktionen begonnen und dazu in den 81 Provinzen ein Bewertungssystem mit vier Risikostufen eingeführt. In Gebieten mit höherem Risiko greifen schärfere Restriktionen. Ausgangsbeschränkungen am Abend bestehen nach wie vor landesweit.

Zuletzt war die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land stark angestiegen. Zurzeit liegt diese bei rund 30.000 Fällen täglich. Die Türkei hat mit ihren rund 84 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie rund drei Millionen Coronavirus-Infektionen und rund 31.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Seit Mitte Januar impft die Türkei mit dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac gegen das Coronavirus. Bislang wurden nach offiziellen Angaben mehr als 15 Millionen Menschen geimpft. Rund 8,5 Millionen Menschen haben bisher nur die erste, rund 6,7 Millionen auch die zweite Dosis erhalten.

Präsident Pakistans positiv auf Corona getestet

ISLAMABAD: Der Präsident Pakistans ist positiv auf Corona getestet worden. Das gab Arif Alvi am Montagabend (Ortszeit) bei Twitter bekannt. Er habe eine erste Impfdosis erhalten und die zweite sei in einer Woche geplant. Alvi rief dazu auf, weiterhin vorsichtig zu sein.

Auch der Verteidigungsminister Parvez Khattak sei positiv getestet worden, teilte der Gouverneur der Provinz Sindh am Montag auf Twitter mit.

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan und seine Frau waren bereits vor neun Tagen mit dem Sars-CoV-2-Virus diagnostiziert worden. Khan habe sich seither stetig erholt und ihm sei angeraten worden, seine Arbeitsroutine über die nächsten Tage wieder aufzunehmen, hieß es von Khans Sonderberater für Gesundheitsfragen, Faisal Sultan, am Sonntag.

In Pakistan stiegen die Corona-Neuinfektion zuletzt rapide an. In den vergangenen vier Tagen waren je über 4000 Neuinfektionen in dem südasiatischen Land registriert worden. Bislang wurden insgesamt mehr als 659.000 Infektionen und mehr als 14.250 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nachgewiesen. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sind.

Lage auf Frankreichs Intensivstationen verschärft sich wegen Corona

PARIS: In Frankreich spitzt sich die Situation auf den Intensivstationen weiter zu. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Montag mehr als 4970 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen im Land. Das sind mehr als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle der Epidemie im Herbst vergangenen Jahres. Damals zählten die Behörden im November etwas mehr als 4900 Menschen auf den Intensivstationen. Im Frühjahr 2020 lag die Zahl mit mehr als 7000 aber noch einmal deutlich höher.

Die Corona-Situation in Frankreich ist extrem angespannt. Gut 40 Medizinerinnen und Mediziner hatten am Wochenende wegen der besorgniserregenden Lage auf den Intensivstationen im Großraum Paris Alarm geschlagen. Sie warnten davor, dass es zu Triage in den Kliniken kommen könnte. Das Wort stammt vom französischen Verb «trier», was «sortieren» oder «aussuchen» bedeutet. Die Auslastung der Intensivstationen liegt im Großraum Paris bei weit mehr als 100 Prozent.

Frankreichs Statistikamt Insee meldete am Montag außerdem, dass wegen Covid-19 die Sterblichkeit im Land 2020 ungewöhnlich hoch war. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Todesfälle um mehr als neun Prozent angestiegen. «Ein solcher Anstieg der Sterblichkeit wurde in Frankreich seit 70 Jahren nicht mehr verzeichnet», hieß es weiter. Dieser Anstieg sei auffallend höher als jener, der während der schweren Grippe- und Hitzewellen der vergangenen Jahre beobachtet worden sei.

In Frankreich gilt seit Monaten eine abendliche Ausgangssperre - aktuell dürfen die Menschen nach 19 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund vor die Tür. In zahlreichen Départements, darunter auch Paris, gelten noch weitere strengere Beschränkungen. Dort haben zahlreiche Geschäfte geschlossen, außerdem ist die Bewegungsfreiheit erneut eingeschränkt.

Studie bekräftigt: Infektionsrisiko bei mRNA-Impfstoffen gering

NEW YORK: Eine neue Studie aus den USA bekräftigt eine gute Wirksamkeit von einigen Corona-Impfstoffen auch gegen Infektionen ohne Symptome. «Die Ergebnisse zeigten, dass nach der zweiten Impfstoffdosis das Infektionsrisiko zwei oder mehr Wochen nach der Impfung um 90 Prozent verringert wurde», teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag mit.

Dabei wurden auch Infektionen ohne Symptome erfasst, die einen «kleinen Anteil» von etwa zehn Prozent an allen positiven Tests ausmachten. Es besteht damit die Hoffnung, dass geimpfte Personen andere in den meisten Fällen nicht mehr anstecken können und Infektionsketten so unterbrochen werden können.

Die CDC hatte die mRNA-Vakzine von Pfizer/Biontech und Moderna unter die Lupe genommen: Knapp 4000 Menschen im medizinischen Bereich wurden dabei in sechs US-Staaten im Zeitraum zwischen Dezember und März wöchentlich getestet. Die Ergebnisse bestätigten dabei vorherige Studien, die ebenfalls darauf hinweisen, dass eine asymptomatische Weitergabe des Coronavirus bei Geimpften eher unwahrscheinlich ist.

Die CDC beobachtete dabei zudem einen hohen Schutz selbst nach nur einer der zwei obligatorischen Dosen. Nach einer Dosis sei die Zahl der Infektionen bereits um 80 Prozent zurückgegangen. Die Ergebnisse seien angesichts der eigenen großen Studien der Hersteller folgerichtig. In diesen war allerdings untersucht worden, wie wirksam die Stoffe gegen den Ausbruch der Krankheit Covid-19 sind, nicht die Infektionsrate mit dem Virus.

Johnson & Johnson: Hunderte Millionen Impfdosen an Afrikanische Union

WASHINGTON: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson will die Länder der Afrikanischen Union (AU) ab der zweiten Jahreshälfte mit Hunderten Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus versorgen. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben vom Montag mit dem Staatenbund darauf verständigt, dass die Lieferung von bis zu 220 Millionen Dosen im dritten Quartal starten werde. Zudem könnten weitere 180 Millionen Impfdosen bestellt werden, sodass 2022 eine Gesamtmenge von 400 Millionen Impfdosen erreicht sei.

Die Verfügbarkeit des Impfstoffes hänge von der Zulassung nationaler Behörden in den 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union ab, fügte Johnson & Johnson in einer Erklärung hinzu. Der Johnson-Impfstoff entfaltet seine volle Wirkung schon nach Verabreichung einer Dosis und muss - anders als etwa die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna - nicht zweimal gespritzt werden.

Als erstes Land hatte Südafrika Mitte Februar den Impfstoff in einem großangelegten, landesweiten Feldversuch eingesetzt. Laut offiziellen Angaben hat sich der Kap-Staat insgesamt neun Millionen Dosen dieses Impfstoffs gesichert, nachdem eine zuvor geplante Impfaktion mit dem Präparat von Astrazeneca kurzfristig wegen der Zweifel an dessen Wirksamkeit gegen die im Lande vorherrschende Coronavirus-Variante zunächst ausgesetzt worden war. Das Astrazeneca-Präparat schützt bei einer zunächst in Südafrika entdeckten Variante möglicherweise weniger vor milden und schweren Verläufen von Covid-19.

Angehörige von Corona-Toten bemalen Londoner Mauer mit roten Herzen

LONDON: Mit selbstgemalten, roten Herzen soll an einer Mauer am Ufer der Themse in London an die Todesopfer der Corona-Pandemie erinnert werden. Angehörige von Menschen, die ihr Leben an das Virus verloren haben, begannen am Montag, Tausende Herzen auf die graue Mauer in der Nähe des britischen Parlamentsgebäudes zu malen.

Insgesamt sollten an der sogenannten «National Memorial Wall» fast 150.000 Herzen entstehen - so viele, wie Menschen in Großbritannien seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind. «Jedes Herz ist individuell handgemalt und einzigartig, genauso wie die geliebten Menschen, die wir verloren haben», sagte Mitorganisator Matt Fowler, dessen Vater an Covid-19 starb, der Nachrichtenagentur PA. «Und genauso wie das Ausmaß unseres kollektiven Verlusts, wird auch dieses Denkmal riesig sein.» Fertiggestellt sollten sich die Herzen über rund einen Kilometer Wandfläche erstrecken. Eine offizielle Genehmigung hatten die Organisatoren zunächst nicht für ihr Projekt, sie hofften auf eine Duldung durch die Behörden.

Erste Lieferungen von Johnson & Johnson Mitte April

BERLIN: Die ersten Lieferungen des vierten zugelassenen Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson für Deutschland sollen ab Mitte April kommen.

In der Woche vom 12. April werden 256.800 Dosen erwartet, in der Woche vom 26. April weitere 444.000 Dosen, wie aus einer Lieferprognose des Herstellers hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete «Bild» (Montag) darüber. Im Mai sollen 2,3 Millionen Dosen folgen, im Juni 7,1 Millionen, so dass im zweiten Quartal 10,1 Millionen Dosen zusammenkommen sollen.

Im dritten Quartal werden demnach 22 Millionen Dosen erwartet, im vierten Quartal dann noch 4,6 Millionen Dosen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson war am 11. März in der Europäischen Union zugelassen worden. Bei dem Präparat reicht eine Spritze, eine zweite Impfung ist nicht nötig.

Griechenland will Tourismus-Saison retten und treibt Öffnung voran

ATHEN: Die griechische Regierung will trotz derzeit hoher Corona-Zahlen den Start der Tourismus-Saison retten. Tourismusminister Haris Theoharis plädiere für verschiedene Pilotprojekte bereits vor dem geplanten Saisonbeginn, der coronabedingt für Mitte Mai angepeilt worden war, berichtete am Montag die griechische Wirtschaftszeitung «Naftemporiki».

Am Wochenende waren auf Kreta die ersten Flieger mit deutschen Touristen an Bord gelandet. Die Gäste wohnen Medienberichten zufolge nicht in Hotels, sondern in Privatunterkünften und Pensionen, weil die Hotels mangels Buchungen noch geschlossen sind. Am 12. April sollen außerdem rund 200 Niederländer versuchsweise nach Rhodos fliegen und dort eine Woche in einer Hotelanlage verbringen. Berichten zufolge haben sich dafür 25.000 Menschen beworben.

Touristen müssen in Griechenland bei der Einreise einen negativen, höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen und werden zudem bei der Ankunft häufig noch einem Schnelltest unterzogen. Dann müssen sie eine siebentägige Quarantäne einhalten, wie das deutsche Auswärtige Amt am Montag mitteilte. Praktisch wird diese Quarantäne in Griechenland jedoch kaum mehr kontrolliert. Das Argument: Die Einreisenden wurden ohnehin zweimal getestet.

Niederländische Virologin: Corona-Virus über zwei Tierarten

AMSTERDAM: Die niederländische Virologin Marion Koopmans hat Kernaussagen aus einem bisher unveröffentlichten WHO-Bericht bestätigt, dass das Corona-Virus wohl über zwei Tierarten auf den Menschen übergesprungen sei. Von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen sei «die wahrscheinlichste Route», sagte Koopmans am Montag im Radio. Es sei dagegen sehr unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor stamme, sagte die Virologin.

Koopmans gehörte dem Expertenteam an, das Anfang des Jahres im Auftrag der WHO in Wuhan in China die Entstehung der Pandemie untersucht hatte. Einige Medien hatten zuvor aus einer Konzeptversion des WHO-Berichtes berichtet.

Koopmans wies aber die Darstellung zurück, dass die Wissenschaftler in China nicht frei hätten arbeiten können. Das hätten sie und das Team nicht so erfahren. «Es ging nun einmal um eine sehr komplexe Untersuchung», sagte Koopmans. Daran seien sehr viele Menschen aus vielen Bereichen beteiligt gewesen. Dann könne man nicht einfach schnell alle Daten erwarten. «So funktioniert das nicht.»

Tourismuseinbruch: Paris entgehen über 15 Milliarden Euro Einnahmen

PARIS: Wegen der Corona-Krise sind dem Großraum Paris im vergangenen Jahr 15,5 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft entgangen. Die Zahl der Besucher schrumpfte in beispiellosem Ausmaß um rund zwei Drittel auf 17,5 Millionen, wie der regionale Ausschuss für Tourismus am Montag berichtete.

Wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen konnten kaum Menschen aus Übersee an die Seine kommen. In den Sommermonaten Juli und August lagen Touristen aus Deutschland mit einen Anteil von gut 18 Prozent an der Spitze der internationalen Kundschaft. Es folgten Niederländer und Briten. Die Einnahmen aus dem Tourismus betrugen insgesamt rund 6,4 Milliarden Euro.

Klassische Touristenattraktionen der Region wie das Schloss von Sonnenkönig Ludwig XIV. in Versailles oder das Impressionistenmuseum Musée d'Orsay in Paris verbuchten starke Einbußen. Wie der Ausschuss mitteilte, kamen 2,7 Millionen Besucher ins Louvre-Museum, das war ein Minus von 72 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte Paris im Jahr gut 50 Millionen Besucher.

Trotz steigender Corona-Zahlen: Pakistan startet Polio-Impfkampagne

ISLAMABAD: Ungeachtet stark steigender Corona-Zahlen hat Pakistan erneut eine landesweite Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Etwa 285.000 Helfer sollen binnen fünf Tagen rund 40 Millionen Kinder unter fünf Jahren unter Einhaltung von Corona-Sicherheitsmaßnahmen impfen, teilten die Behörden am Montag mit.

Die Pandemie würde das Land herausfordern, erklärte der Sonderbeauftragte für Gesundheit, Faisal Sultan, in einer Mitteilung zum Start der Kampagne. Man sei aber entschlossen, wichtige Gesundheitsdienstleistungen «auch in diesen schwierigen Zeiten» sicherzustellen. Aktuell werden offiziell seit mehreren Tagen je über 4000 Corona-Neuinfektionen in Pakistan registriert.

Im Vorjahr waren in Pakistan bereits Polio-Impfkampagnen wegen Corona unterbrochen worden. Millionen Kindern fehlte deshalb die wichtige Schutzimpfung gegen die Erkrankung, die das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann.

Pakistan und Afghanistan sind laut der Global Polio Eradication Initiative die einzigen Länder, in dem es im vergangenen und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Immer wieder werden Impfkampagnen in Pakistan auch von gewaltsamen Zwischenfällen durch Extremisten überschattet.

Gut 500 Corona-Tote in den USA binnen 24 Stunden

BALTIMORE: In den USA sind am Sonntag 507 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Zudem registrierten die Behörden für denselben Zeitraum von 24 Stunden 43.440 Corona-Neuinfektionen, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MEZ) hervorgeht. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300.416 neuen Fällen sowie am 12. Januar mit 4477 Toten registriert.

Mit mehr als 549.000 Toten und 30,3 Millionen Infektionen sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Inzwischen sind aber auch schon mehr als 93 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft worden. Mehr als 48 Prozent der über 65-Jährigen haben bereits den vollen Impfschutz. Insgesamt zählen die USA knapp 330 Millionen Einwohner.

Die Webseite der Johns-Hopkins-Universität wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

«Jyllands-Posten»: Dänische Astrazeneca-Vorsicht mit Folgen

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die Auswirkungen des in Dänemark verlängerten Impfstopps für das Präparat von Astrazeneca für Gesellschaft und Wirtschaft:

«Der Beschluss, Astrazeneca weiter auszusetzen, während es zugleich Lieferverzögerungen bei anderen Impfstoffen gibt, kann den dänischen Impfplan und damit die Öffnung der dänischen Gesellschaft um mehrere Wochen verschieben. Es gab gute Argumente dafür, beim Gebrauch von Astrazeneca eine Pause einzusetzen. Natürlich sollte der Zusammenhang zwischen Impfstoff und Nebenwirkungen, darunter Blutgerinnsel mit Todesfolge, untersucht werden. Die EMA hat den Impfstoff aber freigesprochen, die allermeisten EU-Länder haben den Einsatz danach wiederaufgenommen. Bei der dänischen Regierung scheint es keine tiefere Reflexion darüber zu geben, in welchem Verhältnis Nebenwirkungen einschließlich Todesfälle beim Einsatz des Astraceneca-Impfstoffs und Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sowie die Kosten für Krankenhausaufenthalte durch fortgesetzte Aussetzung des Impfstoffs stehen. Und letztlich die Folgen für die Wirtschaft.»

Chile will Delegiertenwahl für Verfassungskonvent verschieben

SANTIAGO DE CHILE: Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen soll die Wahl der Delegierten für eine Verfassungsgebende Versammlung in Chile vom 10. und 11. April auf 15. und 16. Mai verlegt werden. «Morgen werden wir dem Kongress ein Verfassungsreformprojekt schicken, um die Wahlen der Delegierten, Bürgermeister und Gouverneure um fünf Wochen zu verschieben», schrieb der chilenische Präsident Sebastián Piñera in einer Mitteilung auf Twitter am Sonntagabend (Ortszeit). «Der Schutz der Gesundheit aller unserer Landsleute ist für uns immer oberste Priorität gewesen.»

Trotz einer der höchsten Impfraten weltweit registrierte Chile zuletzt so viele Neuinfektionen wie nie zuvor in der Pandemie. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 7.626 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Auslastung der Intensivbetten liegt bei über 90 Prozent. Fast 30 Prozent der rund 18 Millionen Chilenen haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, 15 Prozent beide. Damit liegt das Land weit vor anderen in Lateinamerika und auch vor europäischen Staaten. Am Samstag verschärften die Hauptstadt und der Großraum Santiago de Chile sowie weitere Regionen ihre Quarantäne-Maßnahmen.

30 Jahre nach Chiles Rückkehr zur Demokratie hatten bei einem Referendum im Oktober mehr als 78 Prozent der Wähler für die Ausarbeitung eines neues Grundgesetzes gestimmt. Eine neue Verfassung gehörte zu den Kernforderungen der Demonstranten, die im Oktober und November 2019 zu Tausenden gegen die Regierung auf die Straße gingen. Der aktuelle Text von 1980 stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von General Augusto Pinochet (1973-1990). Bei dem Referendum stimmte auch eine große Mehrheit dafür, dass eine Verfassungsgebende Versammlung die neue Verfassung ausarbeiten soll.