Corona-Ãœberblick: Meldungen am Montag

Schweiz verhängt rückwirkende Quarantäne wegen neuer Virusvariante

GENF: Die Schweiz hat einer rückwirkende Quarantäne für Menschen verhängt, die aus Großbritannien und Südafrika eingereist sind. Damit soll die Ausbreitung der dort aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus eingedämmt werden. Wer seit dem 14. Dezember aus diesen Ländern in der Schweiz angekommen ist, muss zehn Tage in die Quarantäne, teilte die Regierung am Montag mit. Die neue Virus-Variante sei in der Schweiz noch nicht nachgewiesen worden, hieß es.

Der Flugverkehr mit den beiden Ländern war bereits seit Mitternacht verboten. Für Heimreisende würden Ausnahmeregelungen erwägt. Für Personen mit Wohnsitz in aus Großbritannien wurde bis 31. Dezember zudem ein grundsätzliches Einreiseverbot erlassen.

Künftiger US-Präsident Biden bekommt Corona-Impfung

WASHINGTON: Der künftige US-Präsident Joe Biden hat sich vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. Biden rollte seinen linken Ärmel hoch und sagte der Krankenschwester, die die Spritze hielt: «Ich bin bereit». Biden appellierte danach an alle Amerikaner, sich ebenfalls impfen zu lassen, sobald ein Impfstoff für sie verfügbar sei. Auch die künftige First Lady, Jill Biden, wurde demnach am Montag im Ort Newark im Bundesstaat Delaware geimpft.

Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Pandemie eingedämmt werden könne, sagte Biden. Bis dahin sollten die Menschen weiter auf den Rat der Experten hören und Masken tragen, den nötigen Sicherheitsabstand einhalten und auch trotz der Feiertage keine unnötigen Reisen unternehmen, mahnte der 78-Jährige. «Wenn Sie nicht reisen müssen, reisen Sie nicht», forderte er. Die Bidens bekamen die erste von zwei Spritzen mit dem Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech.

Vergangene Woche hatte sich bereits der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence vor laufenden Kameras impfen lassen. Auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, und der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, erhielten am Freitag eine Impfung. Der Impfstoff von Pfizer und Biontech wird in den USA auf Basis einer Notfallzulassung seit vergangenen Montag eingesetzt. Der Impfstoff des Biotech-Unternehmens Moderna wird in den USA erst seit dieser Woche verabreicht.

Der Demokrat Biden wird am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden. Ob der amtierende Präsident, der Republikaner Donald Trump, auch eine öffentliche Impfung plant, ist bislang unklar. Seine Sprecherin hatte erklärt, er sei «absolut offen» dafür. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht. Trump war Anfang Oktober an Covid-19 erkrankt und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden.

Biontech: Lieferungen werden sofort beginnen

MAINZ/NEW YORK: Nach der bedingten Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union wollen die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer sofort die ersten Lieferungen des Präparats in die EU-Mitgliedsstaaten veranlassen. «Die Lieferungen werden sofort beginnen und schrittweise im Laufe der Jahre 2020 und 2021 erfolgen, um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe entsprechend der Vertragsbedingungen in der EU zu gewährleisten», teilten die Unternehmen am Montagabend mit. Die Impfstoffdosen für Europa werden den Angaben zufolge in den Biontech-Produktionsstätten in Deutschland sowie im Pfizer-Werk im belgischen Puurs hergestellt.

«Die heutige bedingte Marktzulassung durch die Europäische Kommission ist eine historische Errungenschaft», erklärte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin. Der Impfstoff sei der erste, der in nicht einmal einem Jahr in einer großen Studie an mehr als 44.000 Probanden getestet und zugelassen worden sei. «Diese große Leistung basiert auf der jahrzehntelangen Arbeit vieler Wissenschaftler weltweit und ist außerdem ein Beleg für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner Pfizer», sagte Sahin.

«Wir glauben, dass Impfungen dazu beitragen können, die Zahl der Menschen in der Hochrisikobevölkerung zu verringern, die im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen», fügte er hinzu. Biontech und Pfizer würden in den nächsten zwei Jahren weitere Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit erheben und «den Impfstoff gegenüber allen neu auftauchenden Mutationen untersuchen».

Der Impfstoff wird laut Biontech in der EU unter dem Namen Comirnaty vermarktet. Der Name vereine die Wörter Covid-19, mRNA (Bezeichnung des Botenmoleküls), Community (englisch für Gemeinschaft) und «Immunity» (Immunität). Mit der Bezeichnung will das Unternehmen nach eigenen Angaben die erste Zulassung eines Impfstoffs auf Basis von messenger RNA (mRNA) hervorheben. Zudem solle der Namen die gemeinschaftlichen Bemühungen unterstreichen, die diese Zulassung jetzt ermöglicht hätten.

Israel schließt Grenzen für alle Ausländer

TEL AVIV: Angesichts der Ausbreitung einer neuen, möglicherweise besonders ansteckenden Variante des Coronavirus hat Israel seine Einreisebeschränkungen verschärft. Das Corona-Kabinett entschied am Montag, Ausländern aus allen Ländern die Einreise zu verbieten. Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, es gebe Ausnahmen von dieser Regel, wie etwa bei Diplomaten. «Wir haben eine neue Epidemie mit einem Virus, dessen Eigenschaften wir nicht genau kennen», sagte der 71-Jährige zu der Entscheidung. «Diese Mutation könnte auch Corona 2 sein.»

Ausländer konnten Israel seit Beginn der Pandemie nur eingeschränkt besuchen. Israelis müssen ab Mittwoch um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) nach ihrer Einreise zur Quarantäne in sogenannte Corona-Hotels, wie die Regierung am Montagabend entschied. Dort müssen sie mindestens zehn Tage bleiben, wenn zwei Corona-Tests negativ ausfallen. Ohne Tests müssen sie sogar 14 Tage dort bleiben. «Ich weiß, dass dies eine harte Entscheidung ist, aber wir haben keine andere Wahl», sagte Netanjahu.

Bis Mittwoch müssen Einreisende sich sofort in Heimquarantäne begeben. Passagiere aus Großbritannien, Südafrika und Dänemark müssen nach der Entscheidung schon vorher in Corona-Hotels gebracht werden. Reisende aus allen Ländern, bei denen ein Test positiv ausfällt, müssen demnach in besondere Hotels für Corona-Kranke. Die neuen Vorschriften gelten zunächst für zehn Tage, können aber noch verlängert werden.

Johnson: Mehr als 500.000 Menschen gegen Corona geimpft

LONDON: In Großbritannien sind nach Angaben von Premierminister Boris Johnson bislang mehr als 500.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. «Das ist ein Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht», sagte Johnson am Montag in London. «Wir können uns ab Ostern auf eine ganz neue Welt freuen.» Die Massenimpfung mit dem Mittel des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer hatte vor zwei Wochen begonnen.

Sorgen bereitet allerdings die neue Variante des Coronavirus, über die die britischen Behörden am Wochenende informiert hatten. Der Eindruck, dass sich das Virus rascher übertrage, habe sich «verstärkt», sagte der Wissenschaftsberater der Regierung, Patrick Vallance. Wegen einer Zunahme privater Kontakte sei es «unvermeidlich», dass es in den kommenden Wochen eine weitere Zunahme von Neuinfektionen geben werde.

Johnson hofft auf Lösung von Grenzfrage «in den nächsten Stunden»

LONDON: Nach einem Telefonat mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron hofft der britische Premierminister Boris Johnson auf eine rasche Wiederaufnahme des Warenverkehrs mit dem Festland. Er sei hoffnungsvoll, dass das Problem «in den nächsten Stunden» gelöst werden könne, sagte Johnson am Montag. «Wir wollen das Problem so schnell wie möglich lösen.» Es müsse sichergestellt werden, dass Lastwagen in beide Richtungen «covid-frei» fahren könnten.

Der Premier versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. «Die große Mehrheit von Lebensmitteln, Medikamenten und Versorgungsgütern erreichen uns wie immer», sagte Johnson. Über den seit Sonntagabend geschlossenen Hafen Dover am Ärmelkanal würden nur 20 Prozent der Güter gehandelt und beträfen nur Waren, die von Menschen begleitet werden, also Lastwagen. Der Lkw-Stau sei zudem bereits deutlich reduziert worden, betonte Johnson.

Frankreich hatte am Sonntagabend wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus die Grenzen zu Großbritannien geschlossen. Das betrifft auch die Fährverbindungen zwischen Dover und dem französischen Calais sowie den Eurotunnel.

Vatikan akzeptiert Corona-Impfung trotz Einsatz abgetriebener Föten

ROM: Der Vatikan hat den Einsatz von Corona-Impfstoffen trotz Hinweisen auf die Verwendung von Zell-Linien zweier abgetriebener Föten für die Entwicklung als moralisch vertretbar bestätigt. Wenn ethisch einwandfreie Impfstoffe gegen Covid-19 nicht verfügbar seien, sei es akzeptabel, eine Corona-Impfung zu erhalten, bei der Zell-Linien abgetriebener Föten für die Forschung und Entwicklung der Stoffe verwendet worden seien, schrieb die Glaubenskongregation des Heiligen Stuhls am Montag. Man urteile nicht über die Effizienz oder Sicherheit der Impfstoffe, da dafür etwa biomedizinische Forscher verantwortlich seien.

Moralisch vertretbar sei eine solche Impfung auch dann, wenn Länder ihren Bürgern nicht die Wahl ließen, welcher Impfstoff aus einer Reihe verschiedener verabreicht werde. Mit der Note unterstützte der Vatikan eine Impfung. Sie schütze die Allgemeinheit und vor allem die Alten und Verwundbaren. Er betonte aber, dass das Impfen keine moralische Verpflichtung sei und freiwillig bleiben solle.

Außerdem bedeute die Verwendung solche Impfstoffe nicht, dass es der Vatikan befürworte, Zell-Linien abgetriebener Föten einzusetzen. Pharmazeutische Unternehmen und Gesundheitsagenturen der Regierungen seien deshalb angehalten, ethisch akzeptable Impfstoffe zu produzieren, zu genehmigen und zu verteilen. Die Glaubenskongregation fügte an, dass die Impfstoffe auch den ärmsten Ländern zugänglich gemacht werden müssten. Ansonsten wäre das ein weiteres Zeichen von Diskriminierung armen Ländern gegenüber.

Die Verwendung von Fetalgewebe für die Impfstoffentwicklung ist nicht ungewöhnlich. Gemacht wurde das zum Beispiel für den Corona-Impfstoff, den die Oxford University und AstraZeneca entwickelten. In dem Fall wurden geklonte Zellen verwendet, die der Niere eines Fötus entstammten, der 1973 abgetrieben worden war, wie ein Sprecher der Universität mitteilte. Heutzutage würden nur noch Klone dieser Zellen verwendet.

EU-Kommission will noch Montag über Impfstoff-Zulassung entscheiden

BRÜSSEL: Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA will die EU-Kommission noch am Montag über die Marktzulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer entscheiden. Sie erwarte eine Entscheidung bis zum Abend, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag auf Twitter. «Nun werden wir schnell handeln.» Dies sei ein entscheidender Moment in den Bemühungen, sichere und wirksame Impfstoffe an die Europäer zu liefern.

Kurz zuvor hatte die EMA die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer in der EU empfohlen.

Macron am Geburtstag weiter in Corona-Isolation

PARIS: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat immer noch Symptome einer Coronavirus-Infektion. Sein Gesundheitszustand sei stabil, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Kabinettssitzung in Paris unter Berufung auf Macrons Arzt.

Der Staatschef, der am Montag 43 Jahre alt wurde, war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er leide unter Husten, Müdigkeit und Muskelschmerzen, hatte das Präsidialamt am Samstag mitgeteilt.

Macron habe die Kabinettssitzung per Videokonferenz von der Präsidentenresidenz La Lanterne am Rande des Schlossparks von Versailles aus geleitet, so Attal. Macron hatte sich dorthin in Isolation begeben.

Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die stark von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. In dem Land mit rund 67 Millionen Einwohnern sind seit Ausbruch der Pandemie über 60.000 Menschen gestorben. Die neue, in Großbritannien entdeckte Corona-Variante sei bisher in Frankreich nicht festgestellt worden, sagte der Regierungssprecher.

Empfang der Vatikan-Bediensteten - Papst: Zusammen schaffen wir das

ROM: Papst Franziskus hat den Mitarbeitern der Kirche Mut in den wirtschaftlich unsicheren Zeiten der Corona-Pandemie zugesprochen. «Niemand sollte gekündigt werden, niemand sollte die hässlichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie erleiden», sagte der 84-Jährige bei dem alljährlichen Weihnachtsempfang vor einigen Dutzend Bediensteten am Montag. Man müsse zusammen arbeiten, um sich gegenseitig zu helfen und die nicht ganz leichten Probleme zu lösen. Am Ende seiner Ansprache ging der Pontifex zu einigen Mitarbeitern, verteilte kleine Andenken an die Kinder und nahm auch ein Baby auf den Arm.

Die Pandemie ist nicht nur kritisch für das Gesundheitssystem, sondern hat vielen Familien und Institutionen wirtschaftliche Schwierigkeiten bereitet, wie er erläuterte. Auch der Heilige Stuhl habe das zu spüren bekommen. «Wir müssen Wege finden, um das zu lösen und mit dem guten Willen werden wir das zusammen schaffen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

In seiner Weihnachtsansprache an die Spitzen der römischen Kurie erklärte Franziskus, dass die Corona-Krise auch eine Bewährungsprobe und Chance für die Kirche sei, wieder «authentisch» zu werden. Der Vatikan hielt beide Veranstaltungen angesichts der Corona-Lage anders als sonst ab. Beim sonst gut besuchten Empfang der Bediensteten waren nur wenige Teilnehmer anwesend. Vor der römischen Kurie sprach der Argentinier in der großen Segnungsaula hinter dem Petersdom.

Israel verbietet Ausländern aus allen Ländern die Einreise

TEL AVIV: Angesichts der Ausbreitung einer neuen, möglicherweise besonders ansteckenden Variante des Coronavirus hat Israel seine Einreisebeschränkungen verschärft. Das Corona-Kabinett entschied am Montag, Ausländern aus allen Ländern die Einreise zu verbieten. Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, es gebe Ausnahmen von dieser Regel, wie etwa bei Diplomaten. «Wir haben eine neue Epidemie mit einem Virus, dessen Eigenschaften wir nicht genau kennen», sagte der 71-Jährige zu der Entscheidung. «Diese Mutation könnte auch Corona 2 sein.»

Israelis müssen laut der neuen Entscheidung ab Mittwoch um 14.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MEZ) nach ihrer Einreise zur Quarantäne in Corona-Hotels. Dort müssen sie mindestens zehn Tage bleiben, wenn zwei Corona-Tests negativ ausfallen. Ohne Tests müssen sie sogar 14 Tage dort bleiben. «Ich weiß, dass dies eine harte Entscheidung ist, aber wir haben keine andere Wahl», sagte Netanjahu.

Bis Mittwoch müssen Einreisende sich sofort in Heimquarantäne begeben. Passagiere aus Großbritannien, Südafrika und Dänemark müssen laut der Entscheidung schon vorher in Corona-Hotels gebracht werden. Reisende aus allen Ländern, bei denen ein Test positiv ausfällt, müssen demnach in besondere Hotels für Corona-Kranke. Die neuen Vorschriften gelten zunächst für zehn Tage, können aber noch verlängert werden.

Berlin ruft dringend zu Kontaktvermeidung über Weihnachten auf

BERLIN: Die deutsche Regierung hat angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen erneut eindringlich dazu aufgerufen, über Weihnachten auf Kontakte zu verzichten.

«Vermeiden Sie zu reisen. Vermeiden Sie, so es irgendwie geht, auch den Besuch bei Verwandten und Freunden», sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, am Montag in Berlin. «Wenn Weihnachten nicht zu einer weiteren Verschlimmerung der Lage beitragen soll, dann gilt, dass wir am besten alle zu Hause bleiben.» Nach wie vor steckten sich viel zu viele Menschen an. Große Vorsicht und Umsicht seien weiter geboten.

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) - die Bundesbehörde für Infektionskrankheiten - am Montag bekannt gab, wurden 16.643 neue Infektionsfälle binnen eines Tages gemeldet - am Montag vergangener Woche waren es 16.362 gewesen. Die Zahlen sind generell zu Wochenbeginn meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Gesundheitsämter meldeten zudem jetzt 226 neue Todesfälle in 24 Stunden.

Landesweit gibt es nun 197 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - Regierung und Bundesländer wollen diesen Wert mit einem Lockdown auf unter 50 drücken. Aktuell liegen aber allein sechs Bundesländer über der Marke von 200, darunter Sachsen mit dem Höchstwert von 444 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Stiftung: Corona gefährdet Zugang zu Bildung und Verhütung

HANNOVER: Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) hat vor negativen Auswirkungen der Covid-19-Krise auf den Zugang von jungen Frauen zu Bildung und Verhütung in ärmeren Ländern gewarnt. «Seit Beginn der Corona-Pandemie beobachten wir in unseren Projektländern Kenia und Uganda eine enorme Zunahme der Teenager-Schwangerschaften, weil Schulen geschlossen sind», sagte DSW-Geschäftsführer Jan Kreutzberg am Montag. Die meisten dieser jungen Mütter werden ihm zufolge nicht in die Schule zurückkehren können, viele werden in Armut leben. «Aufklärungskampagnen und eine bessere Versorgung mit modernen Verhütungsmitteln sind jetzt wichtiger denn je - vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen», sagte Kreutzberg. «Covid-19 darf die Erfolge der letzten Jahre nicht ausbremsen.»

Nach Zahlen der Vereinten Nationen (UN) bekommen Frauen im internationalen Durchschnitt aktuell 2,4 Kinder. In Afrika südlich der Sahara sind es 4,7 Kinder - mehr als die Frauen dort möchten. Nach Angaben der DSW werden in der Silvesternacht 2020/21 knapp 7,84 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das seien circa 82 Millionen Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Laut UN nimmt die Weltbevölkerung derzeit jährlich um etwa 1,09 Prozent zu. Noch zwischen 1965 und 1970 wuchs sie jährlich um 2,05 Prozent. Gründe für das verlangsamte Wachstum sind eine bessere Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln sowie bessere Bildungschancen für Frauen.

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung mit Sitz in Hannover hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Dabei unterstützt sie junge Menschen in ärmeren Ländern dabei, selbstbestimmt über ihre Sexualität und über Verhütung zu entscheiden.

Forscher: Corona-Varianten in Südafrika und Großbritannien ähnlich

KAPSTADT: Die sich in Großbritannien und Südafrika verbreitenden Corona-Varianten haben einem Forscher zufolge wahrscheinlich keine direkte Verbindung. «Die Variationen in England und Südafrika sind ähnlich, aber vermutlich unabhängig voneinander entstanden», sagte der deutsche Wissenschaftler Wolfgang Preiser, Leiter der Abteilung für Medizinische Virologie an der Universität von Stellenbosch in Südafrika, der «Welt» (Montag). Auch die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC teilte in einer Gefahreneinschätzung vom Sonntag mit, die Variante in Südafrika habe «keine enge evolutionäre Beziehung» zu jener in Großbritannien. Sie zeige aber, dass die Entstehung erfolgreicher Varianten mit ähnlichen Eigenschaften womöglich nicht selten sei.

Jüngst hatte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson die Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus bekanntgegeben. Diese ist laut Johnson um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Daraufhin haben etliche Länder, darunter Deutschland, den Flugverkehr aus Großbritannien gestoppt. Bereits vergangene Woche verkündete Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize die Entdeckung einer neuen, vorerst 501.V2 genannten Corona-Variante in dem Land.

Die Variante aus Großbritannien hat nach Meinung des Virologen Christian Drosten Deutschland bereits erreicht. «Ich denke, dass das schon in Deutschland ist», sagte Drosten im Deutschlandfunk.

Interpol sieht wegen Corona «Verbrechens-Pandemie»

BERLIN: Im Schlepptau der Corona-Seuche beobachtet die Internationale Polizei-Organisation Interpol eine «Parallel-Pandemie des Verbrechens». «Mit dem Ausrollen der Impfstoffe wird die Kriminalität dramatisch steigen», sagte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock der «Wirtschaftswoche» (Montag). Kriminelle Hacker hätten mit der Coronakrise beschäftigte Ämter, Labore, Forschungseinrichtungen und Krankenhäuser in den Fokus genommen.

«Der Impfstoff ist das flüssige Gold 2021», sagte der frühere Vizepräsident des Bundeskriminalamts. Die organisierte Kriminalität sei darauf vorbereitet. «Wir werden Diebstähle und Lagereinbrüche sehen und Überfälle auf Impfstoff-Transporte; Korruption wird vielerorts grassieren, um schneller an den wertvollen Stoff zu kommen.»

«Tätergruppen haben ab der ersten Minute überlegt, wie sie mit Covid-19 Kasse machen können», sagte Stock. Schon im März sei gefälschtes Covid-Schutzmaterial sichergestellt, schon vor der Erstzulassung gefälschter Impfstoff vertrieben worden. Trickbetrüger würden ältere Menschen angerufen und Geld für Medikamente für angeblich an Covid-19 erkrankte Verwandte erbitten.

Viele kriminelle Angriffe laufen Stock zufolge über das Internet. So würden Cyberkriminelle über schlecht abgesicherte private Computer der im Homeoffice Arbeitenden in Firmennetze eindringen. Es würden Computernetze von Institutionen lahmgelegt und nur gegen Lösegeld wieder freigeschaltet. Um dagegenzuhalten, sei der Qualifizierungs- und IT-Bedarf der Polizei überall auf der Welt hoch. Wichtig sei für Interpol die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor.

Dänemark will Nerze wieder ausgraben und verbrennen

KOPENHAGEN: Die dänische Regierung hat sich eine politische Mehrheit für einen Plan gesichert, die Kadaver von Millionen Nerzen auszugraben und zu verbrennen, die wegen der Corona-Pandemie getötet worden waren. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mit. Am Montag sollte außerdem ein Gesetz verabschiedet werde, dass die Zucht von Nerzen in Dänemark bis zum 31. Dezember 2021 verbietet.

Nachdem festgestellt wurde, dass sich eine mutierte Form des Coronavirus bei Nerzen auf den Menschen übertrug, wurden seit November in Dänemark über 15 Millionen Nerze getötet. Mehr als vier Millionen Kadaver wurden auf Militärgelände vergraben, was zu Befürchtungen führte, dass das Trinkwasser oder Badegewässer kontaminieren werden könnten.

Laut der Einigung sollen die Kadaver nach sechs Monaten wieder ausgegraben werden, wenn sie kein Infektionsrisiko mehr darstellen, und verbrannt werden. So werde vermieden, dass die Nerze als gefährlicher klinischer Risikoabfall behandelt werden müssten. Die Arbeiten sollten im Mai beginnen und die Entsorgung bis Juli abgeschlossen sein.

Mehr als 189.000 neue Corona-Fälle an einem Tag in den USA

BALTIMORE: In den USA breitet sich das Coronavirus weiter aus. Am Sonntag meldeten die Behörden binnen eines Tages 189.099 Neuinfektionen, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MEZ) hervorging. Der bislang höchste Wert war am Freitag mit 249.709 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Die Zahl der binnen eines Tages erfassten Toten lag am Sonntag bei 1509. Der Höchstwert war am Mittwoch mit 3668 Toten registriert worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 17,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 317.600 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Seoul verbietet über Weihnachtstage Treffen ab fünf Personen

SEOUL: In der Metropolregion der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind wegen der Corona-Pandemie künftig Treffen mit mehr als vier Personen verboten. Die Regelung soll über die Weihnachtstage bis hin zum 3. Januar gelten. «Wir können die derzeitige Krise nicht überwinden, solange wir die Gruppeninfektion nicht reduzieren, die sich vor allem durch private Treffen mit Familien verbreiten», sagte Seouls Bürgermeister Seo Jung-hyup in einer Stellungnahme.

Südkorea ist bislang zwar gut durch die Pandemie gekommen und hat keinen landesweiten Lockdown verhängt. Dennoch wird die Gesellschaft derzeit von der bislang schwersten Infektionswelle erfasst. Nachdem letzte Woche täglich über 1000 neue Fälle verzeichnet wurden, haben die Behörden am Montag mit 926 Ansteckungen einen leichten Rückgang registriert. Insgesamt haben sich in Südkorea rund 50,591 Menschen angesteckt, 698 sind mit oder durch das Virus gestorben.

Minister: Brexit-Übergangsphase wird trotz Corona nicht verlängert

LONDON: Trotz Sorgen vor Versorgungsengpässen wegen der neuen Coronavirus-Variante schließt Großbritannien eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase aus. Die Zeit, in der Großbritannien zwar nicht mehr der Europäischen Union, aber dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion angehört, werde «sicher nicht» über den 31. Dezember hinaus ausgedehnt, sagte Transportminister Grant Shapps am Montag der BBC.

«Das würde nur Öl ins Feuer schütten.» Schließlich seien alle auf die Situation vorbereitet. «Wichtig ist, dass Unternehmen sich weiter vorbereiten, dass die Menschen vorbereitet sind», sagte Shapps.

Wegen der raschen Ausbreitung der Corona-Mutation haben Frankreich und andere EU-Staaten die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Derzeit dürfen keine Lastwagen mehr über den Ärmelkanal aufs Festland übersetzen. Verbände warnen vor Engpässen, sollte die Lage andauern. Weil viele Unternehmen noch vor dem Ende der Brexit-Übergangsfrist versuchen, ihre Waren in letzter Sekunde in die EU zu transportieren, kommt es bereits seit Tagen zu langen Staus. Großbritannien und die EU verhandeln noch immer über einen Brexit-Handelspakt. Wenn bis Jahresende kein Abkommen vorliegt, treten höhere Zölle und andere Hemmnisse für Handel, Verkehr und Behörden in Kraft.

Berliner Charité stellt Betrieb auf Notfallprogramm um

BERLIN: Deutschlands und Europas größte Universitätsklinik, die Berliner Charité, fährt von diesem Montag an für zunächst zwei Wochen den Betrieb auf ein Notfallprogramm zurück.

Auf diese Weise soll Personal zusammengezogen werden, um weitere Covid-19-Intensivkapazitäten aufzubauen. Planbare Eingriffe werden damit über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gemacht, wie die Klinik vergangene Woche ankündigt hatte. Notfälle werden aber weiter behandelt und Tumoroperationen vorgenommen. Auch der Betrieb in den Rettungsstellen geht weiter.

Die Charité rechnet mit einer weiteren Zunahme von Corona-Patienten. «Wir befinden uns nach wie vor in einer ungewöhnlich schweren Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben», hatte Vorstand Ulrich Frei erklärt. Erwartet wurden noch «schwere Wochen». Wie Charité-Mediziner Kai-Uwe Eckardt im ZDF kürzlich sagte, gelten nun zwei Wochen lang an der Klinik Regeln wie sonst nur an Feiertagen.

Die Charité ist in Berlin die erste Adresse für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen, versorgt Infizierte aber auch auf normalen Stationen.

Minister: Grenzschließung hat keinen Einfluss auf Massenimpfung

LONDON: Die Schließung der Grenzen zwischen Großbritannien und dem EU-Festland hat nach Angaben des britischen Transportministers Grant Shapps keinen Einfluss auf die andauernde Massenimpfung. «Die meisten Impfdosen kommen nicht per Lastwagen ins Land. Sie werden in Containern geschickt», sagte Shapps am Montag dem Sender Sky News. Außerdem seien derzeit genügend Vorräte vorhanden. «Dies wird keinen Einfluss auf das Impfprogramm haben», sagte er.

Bisher sind etwa 500.000 Briten gegen das Coronavirus geimpft worden. Wegen der rasanten Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus hat neben anderen Staaten Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit dürfen auch keine Lastwagen mehr über den Ärmelkanal kommen. Nach Angaben des Handelsverbandes BRC überqueren in der Vorweihnachtszeit etwa 10.000 Lastwagen täglich den Meeresarm.

Schweden stoppt Einreise aus Großbritannien und Dänemark

STOCKHOLM: Schweden stoppt die Einreise aus Großbritannien und dem Nachbarland Dänemark.

Das teilte die Regierung am Montag mit. Hintergrund ist eine Variante des SARS-CoV-19-Virus, die sich vor allem in Großbritannien ausgebreitet hat und nach Ansicht britischer Politiker und Experten sehr viel ansteckender sein soll, als die Standartvariante. Außenministerin Ann Linde sagte, dass alle Flüge aus Großbritannien ab Mitternacht für 48 Stunden abgewiesen werden. Frachtflüge seien ausgenommen. Von dem Einreisestopp ist auch Dänemark betroffen, nachdem dort erste Fälle aufgetreten waren.

Niederlande weiten Einreiseverbot auf Fährpassagiere aus

DEN HAAG: Die Niederlande haben ihren coronabedingten Einreisestopp für Reisende aus Großbritannien auf Passagiere von Fähren ausgedehnt. Das bedeute, dass aus Großbritannien kommende Fähren mit Passagieren an Bord nicht mehr die Niederlande ansteuern könnten, berichtete die Nachrichtenagentur ANP in der Nacht zum Montag unter Berufung auf die Regierung. Die zunächst bis zum 1. Januar geltende Regelung betreffe aber nicht Fahrer von Lastwagen.

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hatten die Niederlande bereits am Sonntag beschlossen, Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen zu lassen. Deutschland und zahlreich andere europäische Länder hatten ebenfalls Flugverbote oder Grenzschließungen zum Vereinigten Königreich verkündet.