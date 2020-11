Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Anti-USA-Demonstrationen im Iran wegen Corona abgesagt

TEHERAN: Die Demonstrationen gegen die USA zum Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 sind im Iran wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das gab ein Sprecher der Islamischen Propagandabehörde am Montag bekannt. «Wegen der neuen Corona-Welle im Land wurden die für Dienstag geplanten Demonstrationen gegen den Weltimperialismus (USA) abgesagt», sagte Sprecher Nossratollah Lofi nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei werde jedoch eine Fernsehrede halten.

Zum Jahrestag der Botschaftsbesetzung durch radikale iranische Studenten finden im Iran jedes Jahr am 3. November staatlich organisierte Kundgebungen gegen die USA statt. In der Hauptstadt Teheran sollte die Demonstration vor der ehemaligen amerikanischen Botschaft stattfinden. Schon im Vorfeld war wegen der drastisch steigenden Corona-Fallzahlen jedoch eine Absage abzusehen gewesen.

Auch am Montag wurde im Iran ein neuer Höchstwert an Corona-Toten gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben binnen 24 Stunden 440 Corona-Patienten. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 8200 Neuinfektionen registriert. Damit liege die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem 82-Millionen-Einwohner-Land aktuell bei fast 36.000 und die Zahl der Infizierten bei mehr als 628.000, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari im Staatsfernsehen.

Außenamtssprecher Said Chatibsadeh betonte am Montag, dass dem Iran der Wahlausgang in den USA egal sei. Das wird im Iran aber kaum ernst genommen. US-Präsident Donald Trump hat mit dem Ausstieg aus dem Wiener Atomabkommen und der Verhängung neuer Sanktionen den ölreichen Iran in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte geführt. Bei einem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bestünde Hoffnung auf eine Rückkehr der USA zum Atomdeal. In dem Fall könnten zumindest einige der Sanktionen wieder aufgehoben werden. Auch der Ölexport als wichtigste Einnahmequelle des Gottesstaates könnte wieder anziehen.

WHO-Chef begibt sich nach Corona-Kontakt in häusliche Quarantäne

GENF: Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist nach Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person in häuslicher Quarantäne. «Es geht mir gut und ich habe keine Symptome, aber ich werde mich in den kommenden Tagen selbst unter Quarantäne stellen und von zuhause aus arbeiten, so wie es die WHO-Richtlinien vorsehen», schrieb Tedros am Sonntag auf Twitter. Es sei extrem wichtig, dass grundsätzlich jeder diesen Richtlinien folge, erklärte er weiter. «So brechen wir die Infektionsketten, unterdrücken das Virus und schützen Gesundheitssysteme.»

Nach den Worten des WHO-Experten Michael Ryan ist Tedros bisher nicht getestet worden. Dies werde bei Auftauchen von Symptomen und zu gegebener Zeit passieren, sagte Ryan am Montag.

Angesichts der besonders in einigen Ländern Europas und in Nordamerika steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen rief der WHO-Chef zu couragiertem Handeln auf. «Dies ist erneut ein entscheidender Moment für Taten», sagte Tedros, der am Montag per Video zu der regulären WHO-Pressekonferenz zugeschaltet war. Alle Bürger müssten sich an die Hygieneregeln halten. «Ergreift die Chance, es ist nicht zu spät», meinte er zu der Möglichkeit, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Tedros ist früherer Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens und ein Experte für ansteckende Krankheiten. Er trat sein Amt bei der WHO im Jahr 2017 an.

Kyriakides: Corona «größte Gesundheitskrise seit Menschengedenken»

BERLIN: EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, sich zügig auf Impfungen gegen das Coronavirus vorzubereiten. «Wenn ein Impfstoff gefunden ist, müssen wir schnell mit dem Impfen beginnen. Jeder muss sich jetzt vorbereiten, damit wir dann sofort voll einsatzfähig sind», sagte Kyriakides der «Welt» (Dienstag).

«Covid-19 ist die größte Gesundheitskrise seit Menschengedenken», sagte die EU-Kommissarin. Mit Blick auf die bereits abgeschlossenen Rahmenverträge der EU-Kommission mit mehreren aussichtsreichen Impfstoffherstellern sagte Kyriakides: «Im besten Fall können wir mehr als 1,3 Milliarden Dosen aus einem breiten Portfolio von sicheren und effektiven Impfstoffen erwerben. Und wenn ein sicherer Impfstoff gefunden ist, kann ich garantieren, dass alle Mitgliedstaaten zur gleichen Zeit Zugang dazu haben werden.»

Sie könne aber kein sicheres Datum für erste Impfungen nennen. Im besten Fall könne man Anfang nächsten Jahres mit den Impfungen beginnen. Wichtig sei dabei, zuerst jene Bevölkerungsgruppen zu schützen, die am stärksten exponiert und anfällig seien, etwa ältere Menschen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems.

Nach Corona-Massentests in der Slowakei mehr als 38.000 in Quarantäne

BRATISLAVA: Die Slowakei hat zwei Drittel ihrer 5,5 Millionen Einwohner in nur zwei Tagen auf das Coronavirus getestet. Regierungschef Igor Matovic wertete es am Montag als Erfolg, dass mehr Menschen als von ihm erwartet zu den Schnelltests gekommen seien. Mehr als 38.000 positiv Getestete, die nun in Quarantäne gehen müssten, hätten sonst unentdeckt die Infektion weiterverbreiten können, erklärte er.

Nach der von der Regierung in Bratislava präsentierten Bilanz beteiligten sich am Samstag und Sonntag mehr als 3,6 Millionen Menschen an der beispiellosen Aktion. Dazu aufgerufen waren alle über zehn Jahre alten Bewohner, die keinen noch gültigen Test von einer anderen Stelle hatten. Formell war die Teilnahme freiwillig. Wer aber keinen negativen Test vorweisen kann, ist seit Montag von einer strikten Ausgangssperre betroffen und darf auch nicht zur Arbeit gehen.

Unter Experten und Lokalverwaltungen wächst inzwischen der Widerstand gegen eine für das nächste Wochenende geplante zweite Testrunde. Schon vor Beginn der Testaktion hatte die Ärztekammer die vom Verteidigungsministerium geleitete Aktion als Verschwendung ohnehin knapper Ressourcen kritisiert. Gemeinden beschwerten sich, ohne ausreichende Information und Vorbereitungszeit in «die größte logistische Aktion in der Geschichte der Slowakei» gestoßen worden zu sein. Am Montag drohten einige Bürgermeister, eine Wiederholung der Massentests am kommenden Wochenende boykottieren zu wollen.

Matovic hatte die Idee erst vor zwei Wochen nach der Rückkehr von einem EU-Gipfel in Brüssel vorgestellt und durchgesetzt. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Idee gefallen, auch andere EU-Länder könnten sie nachahmen wollen, sagte der populistisch-konservative Ministerpräsident wiederholt.

52.518 Corona-Neuinfektionen und mehr als 400 Tote

PARIS: In Frankreich sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 52.500 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Gesundheitsbehörde meldete am Montagabend 52.518 neu erfasste Ansteckungen. Der bisherige Höchstwert lag bei 52.010 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Behörden zählten außerdem mehr als 400 Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages in den Krankenhäusern. Das ist, rechnet man die Todesfälle in Altenheimen nicht dazu, der höchste Wert seit dem Frühjahr.

Die Corona-Lage verschlechtert sich in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern seit Wochen dramatisch. Seit Freitag gilt bis mindestens Anfang Dezember ein landesweiter Lockdown. Die Menschen dürfen nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen und müssen dabei stets ein entsprechendes Formular bei sich tragen. Mehr als 37.400 Menschen im Land sind bereits im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Rund 20,6 Prozent der Corona-Tests sind nach Angaben von Montag positiv.

Der Wissenschaftliche Rat, der in Frankreich die Regierung berät, geht davon aus, dass die zweite Corona-Welle nicht die letzte sein wird. Es gebe Grund zur Befürchtung «mehrerer aufeinanderfolgender Wellen im Winter und Frühjahr 2021», hieß es am Wochenende. Dies sei abhängig etwa vom Klima und vom Erfolg der Teststrategie. «Wir können die Hypothese eines Endes der zweiten Welle am Ende des Jahres oder Anfang 2021 aufstellen», so die Expertinnen und Experten weiter. Sie gehen aber davon aus, dass Ausgangsbeschränkungen bis 1. Dezember wohl nicht ausreichen werden, um das Virus einzudämmen.

Papst betet am Allerseelentag für Opfer des Coronavirus

ROM: Papst Franziskus hat zum Allerseelentag an die Opfer der Coronavirus-Pandemie erinnert. «Heute beten wir für alle unsere Verstorbenen, besonders für die Opfer des Coronavirus», schrieb Franziskus auf Twitter. Dabei erwähnte das katholische Kirchenoberhaupt besonders jene, die einsam, ohne die Nähe ihrer Angehörigen gestorben seien und diejenigen, die ihr Leben im Dienst der Kranken gelassen hätten.

Seine Messe zu Allerseelen wollte Franziskus am Nachmittag wegen der geltenden Hygienemaßnahmen in streng privater Form am Deutschen Friedhof im Vatikan, dem Camposanto Teutonico, feiern. Danach wollte er im Petersdom an Gräbern der dort bestatteten Päpste beten. Katholiken begehen Allerseelen einen Tag nach Allerheiligen, einem Höhepunkt im Kirchenjahr. Viele Gläubige besuchen dann Gräber.

Ab Mittwoch werden wegen der Corona-Situation auch die Generalaudienzen des 83 Jahre alten Papstes nur noch via Livestream und ohne Pilger abgehalten werden.

Thunfischauktionen in Tokio nach Corona-Pause wieder mit Publikum

TOKIO: Nach einer coronabedingten Pause von acht Monaten hat der Fischmarkt in der japanischen Hauptstadt Tokio erstmals wieder Besucher zu den bei Touristen beliebten Thunfisch-Auktionen zugelassen. 18 per Los ausgewählte Besucher durften am Montag das Feilschen auf dem Toyosu-Markt von einem Aussichtsdeck aus mitverfolgen. Aufgrund steigender Coronazahlen wurde die Zahl der Zuschauer bei dem Event von 120 auf maximal 27 pro Tag beschränkt. Sie müssen Gesichtsmasken tragen und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Zudem wird ihre Temperatur gemessen.

Die Thunfischauktionen auf dem 2018 eröffneten Toyosu-Fischmarkt, der den legendären Tsukiji-Fischmarkt ablöste, sind sowohl bei Touristen wie auch Einheimischen sehr beliebt. «Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Auktion aus solch einer Nähe sehen können», sagte eine Frau aus Tokio, die mit ihren beiden Söhnen den Markt besucht hatte, der Nachrichtenagentur Kyodo. «Das war eine wertvolle Erfahrung.» Neben Thunfischen werden in Japan in einer geschickten Marketing-Aktion auch immer wieder Melonen oder Trauben zu oftmals hohen Preisen versteigert.

Tokio hatte in den vergangenen 13 Tagen jeweils mehr als 100 neue Infektionsfälle pro Tag verzeichnet. Bis Sonntag belief sich die Zahl der landesweiten Infektionsfälle seit Ausbruch der Pandemie auf mehr als 102.600. Etwa 1780 Menschen starben in dem ostasiatischen Inselstaat bisher im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2.

Kosovo verhängt Teil-Lockdown wegen Corona

PRISTINA: Die Regierung des Kosovos hat einen teilweisen Lockdown verfügt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Unter anderen müssen seit Montag Gaststätten und Einkaufszentren zwischen 21.00 und 05.00 Uhr schließen. Öffentliche Veranstaltungen, darunter auch Hochzeiten und Demonstrationen, sind untersagt. Menschen, die älter als 65 Jahre sind, dürfen ihre Heime nur von 06.00 bis 10.00 Uhr sowie von 16.00 bis 19.00 Uhr verlassen. Die Maßnahmen gelten vorerst für zwei Wochen.

Binnen 24 Stunden hatten sich im Kosovo, einem Land mit 1,8 Millionen Einwohnern, zuletzt nachweislich 337 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Im selben Zeitraum waren sieben Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.

Seit Beginn der Pandemie im März haben sich in dem kleinen Balkanland 20.179 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann. Bislang wurden 688 Tote gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle gaben die Behörden am Sonntag mit 3880 an, das sind 210,3 pro 100.000 Einwohner.

Nigel Farage will seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei machen

LONDON: Der britische Euroskeptiker Nigel Farage will seine Brexit-Partei zu einer Anti-Lockdown-Partei machen. «Lockdowns funktionieren nicht. Tatsächlich verursachen sie mehr Schaden als Gutes», schrieb der Brite am Montag in einem gemeinsamen Gastbeitrag mit seinem Parteikollegen Richard Tice im «Telegraph».

Farage wirbt darin für einen «fokussierten Schutz» von Risikogruppen vor dem Coronavirus, während der Rest der Gesellschaft weitgehend normal leben und eine Herdenimmunität entwickeln solle. Man habe die Umbenennung der Brexit-Partei in «Reform UK» beantragt.

Nigel Farage ist Gründer der Brexit-Partei und Verfechter eines klaren und übergangslosen Schnitts zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Derzeit ringen London und Brüssel zwar noch um einen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase, doch der Brexit ist in britischen Medien kein großes Thema mehr. Farage hofft mit seiner Offerte nun, Unterstützer bei jenen zu finden, deren Betriebe massiv von den Corona-Beschränkungen betroffen sind, und damit wieder größere Aufmerksamkeit zu erreichen.

Umstrittene Präsidentenwahl in Tansania: Oppositionelle festgenommen

DARESSALAM: Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Tansania sind mehrere Oppositionspolitiker festgenommen worden. Darunter sei Freeman Mbowe, Vorsitzender der führenden Oppositionspartei Chadema, sagte Lazaro Mambosasa, ein Polizeichef in der Wirtschaftsmetropole Daressalam, am Montag. Die Oppositionellen seien am Sonntag festgenommen worden, weil sie illegale Demonstrationen geplant hätten. Die Polizei habe keine Erlaubnisse für Demonstrationen erteilt.

Bei der Präsidentenwahl am Mittwoch gewann der zunehmend autoritär regierende Amtsinhaber John Magufuli nach offiziellen Ergebnissen mit rund 84 Prozent der Stimmen eine zweite Amtszeit. Die Opposition nannte die Wahl illegitim und rief zu friedlichen Protesten ab Montag auf. Wenige internationale Beobachter waren bei der Abstimmung zugelassen. Die US-Botschaft stellte die Glaubwürdigkeit der Wahl infrage und teilte mit, es gebe «Bedenken über die Verpflichtung der Regierung von Tansania zu demokratischen Werten».

Der seit 2015 amtierende Magufuli, auch «Bulldozer» genannt, polarisiert in dem ostafrikanischen Land. Unterstützer befürworten seinen starken und kompromisslosen Führungsstil, große Infrastruktur-Projekte und Versprechen der Korruptionsbekämpfung. Kritiker und Menschenrechtler aber verurteilen seine zunehmenden Beschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit sowie seinen Umgang mit der Corona-Pandemie. Das Land mit rund 58 Millionen Einwohnern hat seit Mai offiziell keine Corona-Fälle mehr bekanntgegeben.

Trotz hartem Lockdown bleibt der «Knuffelcontact» erlaubt

BRÜSSEL: Wegen dramatisch gestiegener Corona-Infektionszahlen gelten in Belgien seit Montag neue Regeln zur Pandemiebekämpfung. Die meisten Geschäfte müssen wieder schließen, Bars und Restaurants sind ohnehin schon zu. Doch auch wenn Abstandhalten das Gebot der Stunde ist, erobert ein Wort über Nähe die Herzen der Menschen außerhalb des Landes: Die Belgierinnen und Belgier dürfen bis Mitte Dezember weiter einen «Knuffelcontact» zu Hause empfangen, wie die Regierung mitteilte. Dieser Person darf man ganz normal ohne Abstandsregeln begegnen - also sind auch Händeschütteln, Umarmungen, Küsschen und alle anderen physischen Kontakte erlaubt.

Auf niederländisch bedeutet «knuffelen» so viel wie drücken oder schmusen. Im deutschsprachigen Ostbelgien wird deswegen einfach von Kuschelkontakten gesprochen.

Auch an Singles wurde gedacht: Sie dürfen noch einen zweiten «Knuffelcontact» haben - allerdings nicht beide gleichzeitig einladen, wie die Regierung betonte. Für viele Nutzerinnen und Nutzer in den Sozialen Medien ist der «Knuffelcontact» schon jetzt das Wort des Jahres.

Belgien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Die Behörden des Elf-Millionen-Einwohner-Landes meldeten zuletzt im Sieben-Tages-Schnitt knapp 15.600 registrierte Fälle pro Tag. Pro 100.000 Einwohner wurden nach EU-Vergleichszahlen binnen 14 Tagen 1735,3 Neuinfektionen gemeldet, in Deutschland waren es im Vergleichszeitraum nur 215,3.