Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Party ohne Corona-Maske: Rumäniens Premier bezahlte Strafe

BUKAREST: Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban und vier Minister haben Bußgelder bezahlt, weil sie bei einer Geburtstagsfeier des Premiers in dessen Büro keine Corona-Masken getragen hatten. Ein Foto von dieser Szene war öffentlich geworden.

Wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Montag berichtete, bezahlte Orban 2500 Lei (rund 500 Euro) wegen des fehlenden Mund- und Nasenschutzes und 500 Lei, weil er bei der informellen Party auch eine Zigarette geraucht hatte. Eine Strafe in gleicher Höhe musste Außenminister Bogdan Aurescu bezahlen, der sich dabei eine Zigarre gegönnt hatte. Rauchen ist in Rumäniens öffentlichen geschlossenen Räumen seit Jahren verboten. Wegen Corona ist derzeit dort auch ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben.

In Rumänien sind bis Montag 1270 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. 19.398 hatten sich seit Ausbruch der Pandemie nachweislich infiziert. Es waren um 141 mehr als am Vortag. Damit gilt die Ansteckungsdynamik als deutlich gesunken. Am Montag sind in Rumänien Lockerungen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen in Kraft getreten. Gastronomie und Kultur unter freiem Himmel ist erlaubt, Strände wurden geöffnet - jeweils mit Zwei-Meter-Abständen zwischen Tischen, Sonnenschirmen und Liegestühlen.

Demokratie-Bewegungen in Brasilien vereinen Kräfte gegen Bolsonaro

RIO DE JANEIRO: Angesichts immer rasanter steigender Corona-Zahlen sowie wiederholter Drohungen von Präsident Jair Bolsonaro gegen demokratische Institutionen haben Demokratie-Bewegungen in Brasilien an Kraft gewonnen. So erreichte das größte Manifest «Estamos #Juntos» (Wir stehen zusammen) bis Montag fast 200.000 Unterschriften. Mit seiner gelben Farbe erinnert die Erklärung zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie an die Bewegung der Zivilgesellschaft für direkte Präsidentschaftswahlen zum Ende der Militärdiktatur.

Das Spektrum der Unterzeichner reicht von dem kommunistischen Gouverneur eines Bundesstaates bis zu einem Sänger, der Bolsonaro unterstützt hatte. Sie berufen sich darauf, mehr als zwei Drittel der Bevölkerung zu repräsentieren und spielen auf eine kürzliche Meinungsumfrage an.

Danach liegt die Unterstützung für den rechten Präsidenten bei 33 Prozent. Eine andere Bewegung, die am Wochenende die Nachrichten in Brasilien bestimmte, nennt sich sogar «Somos 70 porcento» (Wir sind 70 Prozent). Bei den regelmäßig sonntags stattfindenden Demonstrationen von Bolsonaro-Anhängern war es in verschiedenen Städten an diesem Sonntag auf Initiative organisierter Fußballfans erstmals auch zu Protesten gegen Bolsonaro gekommen.

Endlich wieder Wein und Bier: Südafrika hebt strikten Alkoholbann auf

JOHANNESBURG: Lange Schlangen und Freudentänze vor Südafrikas Spirituosenläden: Nach gut zweimonatigem Alkoholverbot im Rahmen der Corona-Restriktionen hat der Kap-Staat am Montag seinen Verkaufsbann für Wein, Bier oder Schnaps aufgehoben. Viele Menschen sagten vor laufender Kamera, dass sie sich bereits ab 6.00 Uhr in die Warteschlangen eingereiht hätten. Auch im benachbarten Namibia - wo bisher nur 24 Covid-19-Fälle gemeldet sind - wurden mit Ausnahme der Hafenstadt Walvis Bay ebenfalls die Restriktionen gelockert. Der Alkoholverkauf ist dort aber auf den Nachmittag beschränkt.

Die meisten Bereiche der südafrikanischen Wirtschaft wurden ebenso wie die Schulen wieder vorsichtig geöffnet. Da viele Bildungseinrichtungen sich jedoch noch nicht gewappnet fühlten, gingen zunächst nur einige wenige Schulen an den Start. Ausgenommen von Südafrikas Lockerungen der strikten Corona-Restriktionen - von der Stufe vier aufs jetzige Niveau drei - blieb jedoch der Tabakbann. Die Tabakindustrie des Landes geht nun gerichtlich dagegen vor. Viele Südafrikaner besannen sich angesichts des Alkoholbanns auf alte Traditionen. Sie brauten entweder das traditionelle Sorghum-Bier Umqombothi oder brannten den Obstschnaps Mampoer selber. In den Medien machten auch Rezepte für Ananas-Bier die Runde.

Südafrika hatte Ende März im Kampf gegen das Coronavirus landesweit eine strenge Ausgangssperre verhängt - verboten waren lange Zeit selbst Jogging- oder Gassigeh-Runden. Wirtschaftsexperten sagen dem Land einen enormen Arbeitsplatzverlust und den Zusammenbruch vieler kleiner oder mittlerer Betriebe voraus. In Südafrika wurden bislang mehr als 32.600 Fälle von Covid-19 und 683 Todesfälle bestätigt.

WHO-Umfrage: Andere Patienten wegen Covid-19-Fokus weniger behandelt

GENF: Die Corona-Pandemie hat die Versorgung von anderweitig Kranken weltweit schwer beeinträchtigt. Das geht aus einer Umfrage der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Mai in 155 Ländern hervor. «Länder müssen innovative Lösungen finden, um während des Kampfes gegen Covid-19 die wichtigen Gesundheitsdienste auch bei nicht übertragbaren Krankheiten aufrechtzuerhalten», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag. Covid-19 ist die Krankheit, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst werden kann.

Nach der Umfrage mussten 31 Prozent der Länder die Versorgung bei akuten Herz-Kreislauf-Problemen einschränken oder ganz unterbrechen. 42 Prozent beschnitten die Versorgung bei Krebspatienten, 49 Prozent bei Diabetes-Patienten und mehr als die Hälfte konnte die Versorgung bei Menschen mit Bluthochdruck nicht wie sonst aufrechterhalten. Reha-Programme wurden in 63 Prozent der Länder zurückgefahren. Vorsorgeprogramme, etwa zur Erkennung von Brustkrebs, waren auch betroffen. Besonders stark waren die Einschnitte in Ländern mit niedrigen Einkommen.

In den meisten Fällen wurden Termine abgesagt, weil Personal für die Behandlung von Covid-19-Patienten abgezogen wurde, oder weil Menschen wegen der Ausgehbeschränkungen nicht zu Terminen kommen konnten. An nicht übertragbaren Krankheiten sterben nach Schätzungen der WHO jedes Jahr 41 Millionen Menschen. Das sind 71 Prozent der Todesfälle weltweit.

Frankreich lockert Corona-Beschränkungen - Cafés wieder offen

PARIS: In Frankreich werden am Dienstag coronabedingte Beschränkungen weiter gelockert. Dazu gehört die Öffnung von Restaurants und Cafés, die Sicherheitsbestimmungen befolgen müssen. Im Pariser Großraum, der schwerer von der Covid-19-Pandemie getroffen ist, darf aber nur auf den Außenterrassen gegessen und getrunken werden.

Es fällt auch die bisherige Regelung weg, wonach Reisen mit mehr als 100 Kilometer Entfernung vom Wohnort nur mit triftigem Grund möglich sind. Theater sollen fast im ganzen Land wieder öffnen, Strände werden laut Ankündigung der Regierung wieder zugänglich sein. Frankreich ist mit fast 29.000 Toten besonders heftig von der Pandemie getroffen. Die Regierung hatte Mitte März strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen und diese erstmals am 11. Mai gelockert.

Zoom legt Zahlen zu Quartal mit explosivem Wachstum vor

SAN JOSE: Beim Videokonferenz-Dienst Zoom wird sich am Dienstag zeigen, wie das Unternehmen wirtschaftlich mit dem explosiven Wachstum in der Corona-Krise klarkommt. Die Firma aus dem Silicon Valley legt nach US-Börsenschluss Zahlen für das Ende April abgeschlossene erste Geschäftsquartal vor.

Zoom war eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht, in der Corona-Krise stieg aber die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildung. Pro Tag gibt es inzwischen 300 Millionen Teilnahmen an Videokonferenzen - im Vergleich zu 10 Millionen noch im Dezember.

Das liegt allerdings auch daran, dass Zoom in der Corona-Krise diverse Einschränkungen für die Gratis-Nutzung des Dienstes aufhob. Damit verdient das Unternehmen mit vielen neuen Nutzern kein Geld - während die Infrastruktur-Kosten gestiegen sein dürften.

Zahl der neuen Corona-Infektionen in Italien sinkt

ROM: Kurz vor der Öffnung Italiens für ausländische Urlauber gehen die Corona-Zahlen weiter zurück: Der italienische Zivilschutz in Rom meldete am Montag knapp 178 neu registrierte Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden. Das sei der niedrigste Wert seit dem 26. Februar, erläuterten die Experten der Behörde. Er lag auch unter den Zahlen aus Deutschland. Dort hatten die Gesundheitsämter zuletzt dem Robert Koch-Institut 333 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet.

An oder mit der Covid-19-Krankheit starben in Italien erneut 60 Menschen. Am Vortag lag auch dieser Wert darüber, auf dem Höhepunkt der Corona-Welle im März jedoch waren in dem Land an einem Tag beinahe 1000 Menschen gestorben. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Toten seit Februar damit auf 33 475. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle wird mit gut 233.000 angegeben. Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens lag weiter in Teilen Norditaliens, besonders auch in der Lombardei und in Ligurien.

Italien wird nach rund drei Monaten Corona-Beschränkungen am Mittwoch (3. Juni) die Grenzen für europäische Urlauber öffnen. Die zweiwöchige Virus-Quarantäne entfällt damit. Dann sollen auch die Italiener selbst wieder über die Grenzen ihrer Regionen hinweg reisen dürfen. Bisher war das nur in Ausnahmen erlaubt. Italien hatte auf die Pandemie mit einem besonders harten Lockdown reagiert. Er wurde inzwischen in weiten Teilen aufgehoben, aber Kontaktbeschränkungen und strenge Hygieneregeln gelten auch künftig.

Gesuchte Kriminelle in Brasilien beziehen Corona-Nothilfe

RIO DE JANEIRO: Mehrere Krimminelle sollen in Brasilien in der Covid-19-Pandemie einem Medienbericht zufolge die Nothilfe des Staates bekommen haben. Das brasilianische Fernsehen verglich am Sonntagabend (Ortszeit) eine Liste mit den 22 meistgesuchten Verbrechern mit der Internetseite der Nothilfe. Demnach wurde im Namen von elf unter ihnen die Corona-Nothilfe von 600 Reais (100 Euro) beantragt - und bewilligt. Zu den Begünstigten sollen demnach Täter gehören, die an millionenschweren Verbrechen beteiligt gewesen seien - etwa an einem Überfall auf ein Werttranport-Unternehmen in Paraguay 2017 oder einen Goldraub in São Paulo im vergangenen Jahr.

Insgesamt bekamen dem Bericht zufolge 27.000 von der Justiz Gesuchte die finanzielle Unterstützung, die eigentlich für Tagelöhner, Kleinunternehmer, Selbstständige und Arbeitslose in der Corona-Krise gedacht ist. Die Bundesprüfer gaben der Regierung 48 Stunden Zeit, um zu den Problemen bei der Auszahlung Stellung zu nehmen.

Mit der Nothilfe, die die Regierung Mitte März angestoßen hatte, hat es auch anderweitig immer wieder Schwierigkeiten gegeben. So dauerte es lange, bis das entsprechende Dekret verabschiedet wurde. Menschen, die ein Anrecht darauf haben, berichteten von Problemen, die Nothilfe zu erhalten und Chaos bei der Auszahlung führte zu langen Schlangen vor den Banken.

Brüsseler Atomium nach Corona-Krise wieder geöffnet

BRÜSSEL: Das Atomium ist wieder offen: Das wegen der Corona-Pandemie geschlossene Brüsseler Wahrzeichen kann seit Montag wieder besichtigt werden, allerdings unter strengen Auflagen. So dürfen nur 150 Personen gleichzeitig in dem spektakulären Bauwerk im Norden der Stadt sein. Den Besuchern wird beim Eintreten Fieber gemessen. Tickets kann man nur online bestellen.

Das zur Weltausstellung 1958 errichtete Atomium ist die begehbare Nachbildung eines Eisenkristalls mit neun Atomen, 165 Milliarden Mal vergrößert. Es zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der belgischen Hauptstadt und zieht normalerweise mehrere hunderttausend Besucher pro Jahr an.

Ukraine will internationale Flüge ab Mitte Juni wieder aufnehmen

KIEW: Die Ukraine will die wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Flugverbindungen ins Ausland in zwei Wochen wieder aufnehmen. Der zweitgrößte Flughafen der Hauptstadt Kiew kündigte am Montag an, ab dem 16. Juni wieder Ziele in Deutschland anzufliegen, darunter Berlin, Nürnberg, Hannover und Bremen. Infrastrukturminister Wladislaw Krikli sagte im ukrainischen Fernsehen, der Termin sei allerdings abhängig von der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Vor allem soll es wieder Verbindungen in Urlaubsregionen wie Zypern, die Türkei, Griechenland und Georgien geben. Direkte Verbindungen nach Italien und Spanien werde es vorerst aus epidemiologischen Gründen nicht geben, sagte der Minister. Inlandsflüge könnten bereits etwas früher wieder aufgenommen werden. Einreisende müssen sich entweder in eine 14-tägige Selbstisolation begeben oder einen Schnelltest auf eine Coronavirus-Infektion am Flughafen bestehen.

Die Ukraine hatte recht schnell harte Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie ergriffen. Mitte März wurden die Grenzen für ausländische Touristen geschlossen. Seit Mitte Mai werden die Einschränkungen schrittweise wieder aufgehoben. Offiziell hat das Land seit Anfang März rund 24.000 Coronavirus-Infizierte. Etwas mehr als 700 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.

Autonome Mönchsrepublik Athos öffnet wieder für Besucher

ATHEN: Nach einer fast zweieinhalbmonatigen Quarantäne wegen der Corona-Pandemie können Pilger die Autonome Mönchsrepublik Berg Athos im Norden Griechenlands wieder besuchen. Dies berichtete am Montag die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA. Die Besuche seien in kleineren Gruppen von höchstens 15 Pilgern pro Kloster erlaubt, hieß es. Die Äbte der Klöster hatten Mitte März beschlossen, wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres keine Besuche mehr zu erlauben. Nur die Polizei und das auf dem Berg arbeitende Personal durfte seitdem in die orthodoxe Mönchsrepublik.

Die rund 335 Quadratkilometer große Mönchsrepublik Berg Athos befindet sich auf der östlichsten Landzunge der griechischen Halbinsel Chalkidiki. Die Landzunge ist der Mutter Jesu gewidmet. Um sie zu ehren, wird seit Jahrhunderten Frauen der Zutritt untersagt. Dort leben zur Zeit rund 3000 Mönche. Sie genießen einen Autonomiestatus innerhalb Griechenlands. Die Mönchsrepublik wird vom Rat der Äbte ihrer 20 Klöster verwaltet. Die Regierung in Athen wird von einem Verwalter und der Polizei vertreten.

Neue Proteste in Großbritannien wegen Tod von George Floyd geplant

LONDON: Bei Demonstrationen in London wegen des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd sind nach Polizeiangaben 23 Menschen festgenommen worden. Sie hatten bei dem Protestzug am Wochenende unter anderem gegen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verstoßen. Gruppen gegen Rassismus planen nun für Mittwoch einen nationalen Protesttag unter Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien. Die Menschen sollen etwa mit dem gebotenen Sicherheitsabstand vor ihrer Haustür demonstrieren.

«Viele der Probleme, die die Situation in den USA so explosiv machten, existieren auch hier», schrieb die Politikerin Diane Abbott von der britischen Oppositionspartei Labour in der «Huffington Post». Floyd war nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Metropole Minneapolis gestorben. Einer von vier beteiligten Beamten saß dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie im Nacken. Die Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte der Polizist.

Lufthansa-Aufsichtsrat nimmt Auflagen für Staatshilfen an

FRANKFURT: Der Aufsichtsrat der schwer angeschlagenen Lufthansa akzeptiert die von der EU-Kommission gestellten Auflagen für ein staatliches Rettungspaket.

Das teilte die Fluggesellschaft am Montag nach einer Sitzung des Gremiums mit. Lufthansa muss Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben. Die Hauptversammlung muss noch zustimmen.

Afghanistans Behörden untersagen umstrittene Kräuterheiler-Arbeit

KABUL: In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die Behörden die Arbeit eines umstrittenen Kräuterheilers untersagt, der mit einem angeblichen Wundermittel gegen das Coronavirus wirbt. Viele Menschen kamen auch am Montag noch zu einer Klinik im Zentrum Kabuls, wie der Direktor der Gesundheitsbehörde sagte. Die Behörde beschlagnahmte das Mittel am Sonntag, um die Inhaltsstoffe zu untersuchen.

Der als Doktor Alkosai bekannte Mann behauptet, ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus gefunden zu haben. Darüber war in den Medien Afghanistans eine Kontroverse entfacht. Ärzte und Behördenvertreter kritisierten den Mann und warfen ihm vor, falsche Hoffnungen zu wecken. Laut Medienberichten versammelten sich in der Hoffnung auf eine Behandlung Hunderte Menschen vor der Klinik.

In Afghanistan sind derzeit nur 15.750 Infektionen mit Sars-Cov-2 bekannt, da wenig getestet wird. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Nach vier Jahrzehnten Krieg und Krisen leidet Afghanistan unter medizinischer Unterversorgung. In der Corona-Krise fehlt es vielerorts an Personal und auch an Ausrüstung.

Irans Minister: Gesundheit in Corona-Zeiten wichtiger als Umweltschutz

TEHERAN: In Zeiten der Corona-Krise hält der iranische Gesundheitsministers Saeid Namaki die Gesundheit der Menschen für wichtiger als Umweltschutz. Hintergrund ist ein Streit über die erneute Einführung von Verkehrsbeschränkungen in der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Stadtverwaltung will diese wegen der Luftverschmutzung sofort in Kraft setzen. Namaki ist jedoch der Ansicht, dass Menschen in ihren Autos weitaus sicherer vor dem Coronavirus seien als in den meistens überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln. «Für mich ist derzeit nur die Gesundheit der Bürger wichtig (...) da kenne ich keinen Spaß und gehe diesbezüglich auch auf keine Kompromisse ein», sagte der Minister am Montag.

Daher habe die Kontrolle des Coronavirus oberste Priorität und sei sogar wichtiger als Umweltschutz und Luftverschmutzung, so Namaki laut Nachrichtenagentur Isna. «In 27 (der 31 Provinzen) haben wir das Corinavirus im Griff und sollten jetzt nicht mit solchen Debatten ein Gegentor in der 90. Minute riskieren.»

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Montag sind in den letzten 101 Tagen über 7800 Menschen im Iran im Zusammenhang mit Corona gestorben. Im gleichen Zeitraum haben sich mehr als 154.000 mit dem Virus infiziert, über 120.000 von ihnen konnten die Krankenhäuser geheilt verlassen. Nach den Lockerungen in den letzten Tagen ist die Zahl der Toten und Infizierten im Land wieder gestiegen.

Paris will verstorbenen Künstler Christo mit Hommage würdigen

PARIS: Das Pariser Centre Pompidou will dem verstorbenen Künstler Christo eine Hommage widmen. Die wegen der Corona-Krise verschobene Ausstellung «Christo et Jeanne-Claude, Paris!» solle nun am 1. Juli öffnen, teilte das Centre Pompidou am Montag in Paris mit. Ursprünglich war die Vernissage der großen Schau schon im März geplant. Ein Termin für die Hommage, die mit der Familie abgestimmt sei, wurde nicht mitgeteilt.

Der Präsident des Kunstzentrums, Serge Lasvignes, nannte den am Sonntag in New York im Alter von 84 Jahren verstorbenen Christo einen «großen Künstler». Er habe «Kühnheit, Entschlossenheit und eine tiefe Humanität» miteinander verbunden. Auch Bürgermeisterin Anne Hidalgo hob die Bedeutung des Künstlers hervor, der ein Liebhaber der französischen Hauptstadt gewesen sei.

Die geplante Verpackung des Pariser Triumphbogens durch Christo war wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Sie soll nach bisherigen Planungen zwischen dem 18. September und 3. Oktober 2021 stattfinden. Christo hatte 1985 zusammen mit seiner 2009 verstorbenen Frau Jeanne-Claude bereits die berühmte Pariser Brücke Pont Neuf mit sandfarbenem Stoff verhüllt.

Erste Lockerungen in Moskau trotz hoher Corona-Infektionszahlen

MOSKAU: Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen sind in der russischen Hauptstadt Moskau die Schutzmaßnahmen gelockert worden. Nach wochenlanger Schließung öffneten am Montag Einkaufszentren wieder, darunter das Nobel-Kaufhaus GUM in unmittelbarer Nähe des Kreml. Auch Dienstleistungsbetriebe nahmen die Arbeit wieder auf. Mehr als 300.000 Menschen kehrten an ihre Arbeitsplätze zurück.

Nach mehr als zwei Monaten strenger Ausgangssperre darf man nun an einzelnen Tagen wieder spazieren gehen und morgens zwischen 5.00 und 9.00 Uhr draußen Sport treiben. Allerdings gilt eine verschärfte Maskenpflicht. Mund- und Nasenschutz ist nun bei allen Spaziergängen vorgeschrieben und nicht mehr nur in öffentlichen Räumen und bei Fahrten mit der U-Bahn oder dem Bus. In öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkauf müssen wie schon zuvor Handschuhe getragen werden.

Ungeachtet dessen gab es auch zu Wochenbeginn mehr als 9000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit stieg die Zahl landesweit mehr als 414.800. 4855 Menschen starben. Mehr als 175.800 Menschen galten als genesen.

Niederlande öffnen Restaurants und Cafés

AMSTERDAM: Nach zehn Wochen Corona-Krise darf man in den Niederlanden wieder Restaurants, Museen und Kinos besuchen. Um 12.00 Uhr öffneten am Montag auch Cafés, Theater und Strandpavillons unter Auflagen wieder die Türen. Gastwirte, aber auch Kultureinrichtungen dürfen jeweils nur 30 Gäste empfangen. Diese müssen eineinhalb Meter Sicherheitsabstand halten. Alle Besucher, auch von Museen und Kneipen, müssen vorab reservieren.

Im öffentlichen Nahverkehr muss nun ein Mundschutz getragen werden. Bürger mit Beschwerden können sich künftig ohne Überweisung testen lassen. Die niederländische Regierung baut die Corona-Maßnahmen stufenweise ab. Am 1. Juli sollen die Regeln weiter gelockert werden. Dann dürfen Restaurants, Cafés und kulturelle Einrichtungen jeweils bis zu 100 Besucher empfangen.

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt in den Niederlanden seit einigen Wochen stetig ab. Auf dem Höhepunkt der Pandemie Anfang April wurden im Schnitt täglich 500 Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert. Vergangene Woche waren es im Schnitt neun. Etwa 6000 Menschen sind nachweislich an Covid-19 gestorben.

Neuer Touristikzug verbindet Prag mit der Adria

PRAG: Mit dem Zug aus Prag direkt an die Adria: Das Verkehrsunternehmen Regiojet plant eine Direktverbindung zwischen der tschechischen Hauptstadt und der kroatischen Hafenstadt Rijeka. Die Verhandlungen mit den ausländischen Partnern stünden kurz vor dem Abschluss, teilte Regiojet-Sprecher Ales Ondruj am Montag mit. Der Fahrkartenverkauf könne bereits in den nächsten Tagen starten.

Geplant ist, dass ab dem 30. Juni mindestens dreimal pro Woche jeweils ein Zug, in dem es auch Internet geben soll, in beiden Richtungen verkehrt. Wegen der Coronavirus-Pandemie verbringen viele Tschechen ihren Urlaub in diesem Sommer im eigenen Land. Doch auch Kroatien gilt wegen der vergleichsweise niedrigen Infiziertenzahlen als attraktives Reiseziel.

Falls die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien wie erwartet bis dahin wieder öffnet, könnte der neue Zug auch eine interessante Option für Reisende aus dem benachbarten Sachsen sein. Die tschechische Staatsbahn Ceske drahy (CD) hatte ihren beliebten Nachtreisezug «Jadran» (Adria) zwischen Prag und Split vor einigen Jahren eingestellt. Ausschlaggebend waren die hohen Kosten.

Australischer Sportsender entschuldigt sich für Hitler-Bild

CANBERRA: Ein australischer Sport-Fernsehsender hat sich für die Nutzung eines Bildes von Adolf Hitler während einer Rugby-Sendung entschuldigt. Während der Sportshow «Sunday Night with Matty Johns» des Senders Fox Sports Australia hatten sich die Teilnehmer während einer Diskussion über Pappfiguren als Fanersatz in den wegen der Corona-Krise leeren Stadien über ein digital eingeblendetes Schwarz-Weiß-Bild des Nazi-Führers lustig gemacht. In den Stadien selbst waren Bilder von Hitler bei keinem Spiel zu sehen gewesen. Zuschauer der Sendung hatten sich über die Einblendung beschwert.

Fox Sports Australia entschuldigte sich am Montag «aufrichtig» dafür. Das Digitalbild von Hitler sei «geschmacklos und vollkommen unangemessen gewesen», sagte Johns und entschuldigte sich ebenfalls. Die Rugby League in Australien war nach den Restriktionen wegen der Corona-Pandemie am 28. Mai wieder an den Start gegangen, allerdings ohne Zuschauer. Stattdessen stehen auf mancher Tribüne Pappfans.

Trotz Infektionsfall: Zweiter Sonderflug nach China findet statt

TIANJIN: Trotz eines Infektionsfalles an Bord des ersten Sonderfluges der deutschen Wirtschaft nach China wird es am Mittwoch wie geplant den zweiten geben. «Der Flug nach Shanghai steht nicht in Frage», berichtete der Geschäftsführer der deutschen Handelskammer in China, Jens Hildebrandt am Montag nach Konsultationen mit den chinesischen Behörden in Peking. Zuvor hatte sich die Infektion eines Mitreisenden auf dem ersten Flug am Freitag nach Tianjin in einem neuerlichen Test bestätigt.

Der 34-jährige Ingenieur war mit rund 180 in China tätigen Managern, Technikern und anderen Vertretern der deutschen Wirtschaft und Angehörigen sowie vier China-Korrespondenten nach Tianjin geflogen. Da China im März wegen der Pandemie die Grenze für Ausländer dicht gemacht hatte, waren sie in Deutschland gestrandet. Bei dem zweiten Flug sollen ähnliche viele Passagiere an Bord sein.

Die Handelskammer hat die beiden Rückholflüge mit den chinesischen Behörden organisiert, um die Wirtschaftskooperation beider Länder wieder besser voranzubringen. Obwohl alle Passagiere vor dem Abflug in Frankfurt auf das Virus getestet worden waren, war ein zweiter Test nach der Ankunft am Samstag bei dem 34-Jährigen positiv. Alle Mitreisenden mussten sich ohnehin in Tianjin in Quarantäne begeben.

Polnische Fluglinie Lot nimmt Inlandsflüge wieder auf

WARSCHAU: Die polnische Fluglinie Lot hat ihren Inlandsflugverkehr nach zweieinhalb Monaten wiederaufgenommen. Er war wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden. Der erste Flug aus Warschau landete am Montagmorgen in Stettin (Szczecin). Es bestehen Verbindungen zwischen der Hauptstadt und sechs weiteren Städten. Zudem gibt es Flüge zwischen der Hafenstadt Danzig (Gdansk) und Krakau (Krakow). Es gelten besondere Hygienevorschriften. Allen Passagieren wird die Körpertemperatur gemessen. An Bord des Flugzeugs muss ein Mundschutz getragen werden und ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Jeder zweite Sitzplatz bleibt frei.

Der Flag-Carrier plant derzeit, den internationalen Flugverkehr am 14. Juni zu starten. Lot hatte im April aufgrund der Corona-Krise auf die geplante Übernahme des deutschen Ferienfliegers Condors verzichtet und war selbst auf Staatshilfen angewiesen. Noch im vorigen Jahr hatten die polnischen Flughäfen ein deutliches Passagier-Plus von 7 Prozent gegenüber 2018 erzielt. Insgesamt wurden damals 49 Millionen Fluggäste gezählt.

Homeoffice in Japan: Experten plädieren für Verhaltensregeln

TOKIO: Die Corona-Krise hat in Japan eine Diskussion über neue Arbeitsstile bewirkt. Dazu gehört das Arbeiten im Homeoffice, was während des inzwischen aufgehobenen Notstands auch in der Nummer Drei der Weltwirtschaft vermehrt eingesetzt wurde. Doch dies habe nicht nur praktische Aspekte, sondern berge auch das Risiko von Belästigungen am heimischen Arbeitsplatz, wie das führende japanische Wirtschaftsblatt «Nikkei» am Montag unter Berufung auf Experten berichtete. Zu häufige Kontaktaufnahmen durch Chefs aus Zweifel, ob Mitarbeiter auch wirklich zu Hause arbeiten, könnten zum Beispiel bei den Betroffenen das Gefühl ständiger Überwachung schaffen, hieß es.

Schriftliche Anweisungen per email könnten zudem als harscher Befehlston empfunden werden. Bei Videokonferenzen von zu Hause bestehe zudem die Furcht vor einer Verletzung der Privatsphäre durch Vorgesetzte und Kollegen, hieß es. Experten sprechen daher bereits von «remote harassment» und plädieren für klare Verhaltensregeln.

Japan will als Lehre aus der Corona-Krise die Digitalisierung vorantreiben. So will die Regierung das Arbeiten im Homeoffice fördern. Japan hinkt ungeachtet seines Rufes als Hochtechnologieland in Sachen Digitalisierung deutlich hinter anderen Ländern hinterher. Unzählige Japaner mussten trotz Notstands auch deswegen ins Büro, weil Japans Verwaltungsvorschriften verlangen, dass Dokumente einen «hanko» (Stempel) tragen. Volkswirte rechnen denn auch in Japan mit einem Riesensprung in Richtung Digitalisierung und neue Arbeitsstile.

Weitgehendes Ausgehverbot in türkischen Städten endet - Lockerungen

ISTANBUL: Nach einer 48-stündigen weitgehenden Ausgangssperre in der Millionenmetropole Istanbul und 14 weiteren türkischen Städten und Provinzen dürfen die Menschen ihre Häuser wieder verlassen. Das Ausgehverbot, das am Freitag in Kraft getreten war, lief am Sonntag um Mitternacht (Ortszeit) aus.

Zudem wurden um Mitternacht Reisebeschränkungen für die Millionenmetropole Istanbul und 14 weitere Provinzen aufgehoben. Die Einwohner dürfen ihre Region nun das erste Mal seit Anfang April wieder verlassen. Das war zuvor nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich.

An diesem Montag sind zudem zahlreiche weitere Corona-Restriktionen in der Türkei aufgehoben: Inlandsflüge werden wieder aufgenommen, Restaurants, Cafés und Sportanlagen dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Auch der berühmte Große Basar in Istanbul öffnet wieder für Besucher. Die Aufnahme des internationalen Flugverkehrs war zuletzt für den 10. Juni geplant.