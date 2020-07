Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

EU-Kommission will zweite Corona-Welle und Lockdowns verhindern

BRÜSSEL: Zur Abwehr einer zweiten Corona-Infektionswelle setzt die EU-Kommission auf das Vernetzen der Warn-Apps verschiedener Länder, ein frühzeitiges Bekämpfen lokaler Hotspots und eine bessere Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Es gehe darum, erneute flächendeckende Lockdowns zu verhindern und die wirtschaftliche Erholung sowie die Bevölkerung zu schützen, sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas am Mittwoch in Brüssel. Insbesondere müsse koordinierter als zu Beginn der Pandemie gehandelt und der Datenaustausch verbessert werden.

Früher und intensiver müsse in den Mitgliedstaaten für die Grippe-Impfung geworben werden, um eine Doppelbelastung des Gesundheitssystems mit Grippekranken und Covid-19-Patienten zu vermeiden, appellierte die EU-Kommission. Nationale Exportbeschränkungen für medizinisches Material in der Corona-Krise müssten beseitigt, die Beschaffung von Schutzmaterial müsse besser abgestimmt werden.

Besonders betroffene Länder sollten über die EU medizinische Notfallteams und Hilfsmaterial anfordern können, erklärte die EU-Kommission. Die grenzüberschreitende Verlegung von medizinischem Personal und Patienten solle erleichtert werden. Nun sei nicht der Zeitpunkt, coronamüde zu werden und Schutzmaßnahmen schleifen zu lassen, betonte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Der Schutzschild müsse insbesondere für die für die Infektionswelle besonders anfälligen Menschen weiter hochgehalten werden. Dazu müsse insbesondere an Abstandsregeln und am Tragen von Masken festgehalten werden.

Französische Kunstflugstaffel ehrt Krankenhaus-Angestellte

PARIS: Die Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe ehrt Pflegekräfte und Ärzte mit einer landesweiten Tournee über mehrere Krankenhäuser. Die Alpha Jets der Patrouille de France werden am Mittwochnachmittag über sechs Kliniken im Großraum Paris fliegen, kündigte diese auf Twitter an. Am Donnerstag und Freitag sollen die Jets über Krankenhäuser in der ostfranzösischen Region Grand Est und dem Südwesten des Landes fliegen. Die in den französischen Nationalfarben gehaltenen Jets sprühen dabei unter anderem die Tricolore in den Himmel und fliegen verschiedene Formationen.

Damit sich angesichts der Coronavirus-Pandemie nicht zu viele Menschen an einem Ort versammeln, empfahl die Flugstaffel, das Luftspektakel vom Balkon aus zu beobachten. Die Patrouille de France hatte bereits am Dienstag während der Zeremonie zum französischen Nationalfeiertag 14. Juli die Nationalfarben in den Himmel über Paris gesprüht. Bei der kleiner als gewöhnlich ausfallenden Zeremonie mit Staatschef Emmanuel Macron waren in diesem Jahr vor allem Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie weitere Einsatzkräfte für ihre Arbeit geehrt worden.

Im schwer von der Pandemie getroffenen Elsass sollen die Jets unter anderem über die Krankenhäuser in Colmar, Mülhausen (Mulhouse) und Straßburg fliegen. Frankreich hat seit Beginn der Gesundheitskrise mehr als 30.000 Todesfälle in Folge einer Infektion mit dem Virus verzeichnet. Vor der Klinik im südelsässischen Mülhausen war im Frühjahr mehrere Wochen lang ein Armeekrankenhaus zur Unterstützung aufgebaut gewesen, da die Intensivstationen der Region überlastet waren.

Mallorcas Tourismus-Dezernent: Kein Corona-Ausbruch nach Exzessen

BERLIN: Auf Mallorca gibt es offiziellen Angaben zufolge derzeit 128 aktive Corona-Fälle unter den rund eine Million Einwohnern. Die exzessiven Feiern von Touristen ohne Schutzmaßnahmen am vorigen Wochenende hätten nicht zu einem Corona-Ausbruch geführt, sagte Andreu Serra, Dezernatsleiter für Tourismus des Inselrates von Mallorca, am Mittwoch in Berlin. Dort ist die Urlaubsinsel beim Tennis-Einladungsturnier im Steffi-Graf-Stadion Werbepartner.

Serra sagte weiter, bei den Vorfällen in der Nacht zum Samstag habe es sich um isolierte Einzelfälle in zwei Straßen gehandelt. Die große Mehrheit der Touristen halte sich sehr gut an die Einschränkungen. Mallorca hatte wegen der illegalen Partys unter anderem die Maskenpflicht verschärft. Hunderte von Menschen hatten in der Playa de Palma sowie in Magaluf westlich der Inselhauptstadt ohne Schutzmasken und Sicherheitsabstand getrunken, getanzt und gefeiert. Dabei soll es sich Medienberichten zufolge vor allem um Touristen aus Deutschland und Großbritannien gehandelt haben.

Es werde daran gearbeitet, strikt gegen einzelne Verstöße vorzugehen, versicherte Serra. Die derzeitigen Fallzahlen zeigten, dass die strengen Maßnahmen funktionierten. Die Verluste für Mallorca durch die Coronavirus-Pandemie seien schwer zu beziffern. Es sei wichtig, dass die jetzt begonnene Saison bis weit in den Herbst andauern könne. Zwischen 30 und 50 Prozent der verfügbaren Hotels seien mittlerweile geöffnet.

Athen öffnet Tourismus für Briten

ATHEN: Griechenland erlaubt seit Mittwoch Flüge mit Reisenden aus Großbritannien. Die ersten Chartermaschinen landeten bereits auf Rhodos, Kreta und in Athen, berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Die Maßnahme gilt ungeachtet der hohen Zahl von Infektionen in Großbritannien als ein Versuch dem griechischen Tourismus zu helfen, «am Leben zu bleiben», sagte Christos Pilatakis, ein Hoteldirektor aus Rhodos, der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Deutschen sind die Briten mit etwa drei Millionen Urlaubern jährlich die zweitgrößte Touristengruppe, die Griechenland besucht.

Nach Angaben des Verbandes der Hoteliers Griechenlands ist die Tourismuslage schwierig. Nur jedes zweite griechische Hotel hat bislang geöffnet. Die Buchungen von Besuchern der Inseln im kommenden August erreichen nur 15 Prozent der Kapazität der Hotels. Das hat allerdings auch Vorteile für die Besucher: Museen, archäologische Stätten, Strände und Tavernen sind fast überall leer.

Am Dienstag waren nach Angaben der Gesundheitsbehörde (EODY) 34 Touristen bei ihrer Einreise in Griechenland positiv auf das Virus getestet worden. Alle Urlauber, die auf dem Luftweg nach Griechenland kommen, müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Urlauber, die auf dem Landweg kommen, können nur aus dem bulgarischen Kulata in Griechenland einreisen und müssen einen negativen Coronavirus-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Griechenland ist eines der EU-Länder mit den wenigsten Corona-Infektionen.

Italien dringt auf EU-Entscheidung zu Corona-Geldern im Juli

ROM: Kurz vor dem EU-Gipfel über die geplanten milliardenschweren Corona-Hilfen hat Italiens Premier Giuseppe Conte an die Einheit der Union appelliert und auf eine rasche Entscheidung gedrungen. «Diesmal gewinnen wir alle oder wir verlieren alle», sagte Conte am Mittwoch im Abgeordnetenhaus in Rom. Dafür bekam er viel Applaus. Conte hielt in der größeren der zwei Parlamentskammern eine europapolitische Rede. Die Entscheidung der EU-Staaten über den Wiederaufbaufonds sollte «im Juli» fallen, forderte er. Kompromisse «nach unten» seien keine Option.

An diesem Freitag und Samstag kommen die Spitzen der 27 EU-Staaten in Brüssel zusammen, um über den 750 Milliarden Euro großen Wiederaufbauplan zu verhandeln. Nach Vorstellung der EU-Kommission sollen 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden. Widerstand gibt es vor allem aus den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Österreich. Die sogenannten «Sparsamen Vier» lehnen hohe Zuschüsse ab und setzen stark auf Kredite. Die Kompromiss-Suche gilt als schwierig.

Italien mit seiner ohnehin angeschlagenen Wirtschaft leidet unter den Folgen der Corona-Krise besonders. Die Regierung in Rom hat großes Interesse an Zuschüssen aus Brüssel. In dem Mittelmeerland starben mit oder an der Viruskrankheit bisher rund 35.000 Menschen. Der Tourismus als eine wichtige Einnahmequelle kommt weiter nicht in Schwung.

Pakistan öffnet Grenze zu Indien für afghanische Exporte

ISLAMABAD: Pakistan hat seine Grenze zum Nachbarstaat Indien nach Monaten wieder für afghanische Exporte geöffnet. Der Grenzübergang in Wagah im Osten des Landes sei ab dem 15. Juli passierbar, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums. Seit März waren Pakistans Grenzen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auf Wunsch der afghanischen Regierung habe man die Grenze geöffnet.

Seit 2010 existiert das Transithandelsabkommen APTTA zwischen Pakistan und Afghanistan. Bereits mehrmals wurde es aufgrund der angespannten Beziehungen beider Länder ausgesetzt. Auch die Beziehungen zwischen den rivalisierenden Atommächten Pakistan und Indien sind belastet.

Japans Zentralbank hält an lockerer Geldpolitik unverändert fest

TOKIO: Japans Wirtschaft wird nach Einschätzung der japanischen Zentralbank in diesem Fiskaljahr wegen der Corona-Pandemie schrumpfen. Wie die Bank von Japan (BoJ) am Mittwoch nach zweitägigen Beratungen bekanntgab, dürfte die wirtschaftliche Leistung in dem noch bis zum 31. März 2021 laufenden Fiskaljahr um 4,7 Prozent rückläufig sein. Angesichts dieser ernsten Situation entschied die Zentralbank, an ihrem Kurs einer extrem gelockerten Geldpolitik unverändert festzuhalten. Japanische Geschäftsbanken können sich mit der Entscheidung der BoJ weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen. Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen weiterhin billig bleiben.

Ökonomen hatten erwartet, dass Japans Notenbank an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten und vorerst keine weiteren Stimulierungsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft ergreifen wird. Die BoJ hatte in der Corona-Krise erst kürzlich ihre Hilfen für die Unternehmen des Landes aufgestockt, nachdem die Nummer Drei der Weltwirtschaft in eine Rezession gerutscht war. Die Wirtschaft des Landes sei wegen Corona in einer «extrem ernsten Situation», hieß es.