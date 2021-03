Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Mitten in der Coronavirus-Pandemie erhält Kendra Gonzalez in der Corona High School den Moderna-Impfstoff gegen COVID 19. Foto: epa/Etienne Laurent

Mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen in den USA nachgewiesen

WASHINGTON: Seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie sind in den USA mittlerweile mehr als 30 Millionen Ansteckungen mit dem Virus nachgewiesen worden.

Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Kein anderes Land der Welt hat so viele Infektionen erfasst - und es dürfte eine hohe Dunkelziffer geben. Auch mit Blick auf die Todeszahlen sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Mehr als eine halbe Million Menschen starben infolge einer Corona-Infektion. Bei der Impfkampagne kommt das Land indes rasch voran: Mehr als 46,3 der rund 330 Millionen Einwohner sind bereits voll geimpft, mehr als 85,4 Millionen Menschen haben mindestens eine Dosis erhalten.

Teile Österreichs erwägen Corona-Verschärfung über Ostern

WIEN: Wien und andere östliche Regionen Österreichs arbeiten an verschärften Corona-Maßnahmen rund um die Osterfeiertage. Die Hauptstadt sowie die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland verhandeln darüber mit dem Gesundheitsministerium, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, sagte Kanzler Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP am Mittwoch im Parlament.

Wegen hoher Infektionszahlen steht die Schließung der meisten Geschäfte vor Ostern im Raum, zudem Online-Unterricht an den Schulen in der Woche danach, wie die Nachrichtenagentur APA meldete. Demnach soll auch die Maskenpflicht in Innenräumen und die Testpflicht für Berufspendler aus den nahen östlichen Nachbarstaaten verschärft werden. Die Schritte waren noch in Diskussion und sollten erst am Mittwochabend präsentiert werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in den östlichen Bundesländern zuletzt zwischen 267 und 312, und damit über dem Österreich-Schnitt von rund 240. Am Montag hatte die Bundesregierung nach Gesprächen mit allen neun Bundesländer-Chefs trotz des ansteigenden Infektionstrends zunächst auf weitere Schritte in der Corona-Krise verzichtet.

Corona-Testzentrum auf Flughafen von Mallorca eröffnet

PALMA: Mallorca-Urlauber können sich künftig am Flughafen vor dem Rückflug nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. Das Testzentrum in Palmas Flughafen sei einsatzbereit, teilte die Flughafengesellschaft Aena am Mittwoch mit. Angeboten werden PCR-Tests und Antigentests. Das Ergebnis der PCR-Tests, die rund 70 Euro kosten, soll schon 30 Minuten bis eineinhalb Stunden später vorliegen. Der Service sei vor allem für abfliegende Passagiere gedacht, falls sie einen Test bei der Rückkehr im Herkunftsland vorweisen müssen.

Hintergrund ist der vorübergehende Buchungsboom für Mallorca nach der Streichung der Lieblingsinsel der Deutschen von der Liste der Corona-Risikogebiete am 14. März. Damit wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Der Schritt erfolgte, weil die Zahl der Neuinfektionen dort unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken war. Damit ist der Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Nun soll jedoch für alle Flugpassagiere, die nach Deutschland einreisen, eine Testpflicht eingeführt werden. Die Bundesregierung prüft sogar, ob Urlaubsreisen ins Ausland vorübergehend unterbunden werden sollten.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg auf Mallorca unterdessen weiter und lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid am Mittwoch bei über 30. Vergangene Woche war der Wert noch mit knapp unter 20 angegeben worden.

«Vor dem Test muss ein Termin vereinbart und die Bordkarte vorgezeigt werden», sagte ein Mitarbeiter des mit den Tests beauftragten Unternehmens Eurofins Megalab. Der Termin kann im Internet über eine Seite gebucht werden, die auf Spanisch und Englisch verfügbar ist. Das Testergebnis ist mittels eines Codes im Internet abrufbar. «Theoretisch dann schon bei der Landung. Wobei es nicht ratsam ist, in den Flieger zu steigen, ohne das Ergebnis zu kennen», betonte der Mitarbeiter. Das Testzentrum befindet sich im zweiten Stockwerk des Flughafens auf Höhe der Check-in-Schalter 137 bis 153.

EU-Institutionen arbeiten am Bürgerdialog zur Zukunft Europas

BRÜSSEL: Die EU-Institutionen haben ihre gemeinsame Arbeit am Bürgerdialog zur Zukunft der Europäischen Union begonnen. Erstmals traf sich am Mittwoch der Exekutivausschuss aus Vertretern des EU-Parlaments, der EU-Kommission und der EU-Staaten.

Bei dem Bürgerdialog, der offiziell «Konferenz zur Zukunft Europas» heißt, sollen die Bürger in der EU in den kommenden Monaten ihre Forderungen an die Politik äußern können. Er habe den «Spirit im Raum als sehr konstruktiv und engagiert wahrgenommen», sagte Grünen-Politiker Daniel Freund nach dem Treffen vom Dienstag. Auch Helmut Scholz (Linke) sprach von einer «konstruktiven Atmosphäre».

Allerdings liegen die Erwartungen an das Projekt weit auseinander. Das Europaparlament will auch institutionelle Fragen auf die Tagesordnung bringen, etwa, ob es länderübergreifende Listen für die Europawahlen und Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten geben sollte. Auch Änderungen der EU-Verträge schließen die Abgeordneten nicht aus. Etliche EU-Staaten lehnen dies jedoch ab.

Organisiert werden soll der Dialog zum Beispiel über eine mehrsprachige digitale Plattform, über die auch am Mittwoch diskutiert wurde. Für den 9. Mai, den Europatag, steht ein Event zum offiziellen Beginn des Bürgerdialogs mit Bürgern und Spitzenpolitikern in Straßburg zur Debatte. Allerdings sei wegen der Corona-Lage unsicher, ob dies wirklich zustande komme, sagte Freund. Eine Entscheidung werde wohl beim nächsten Treffen des Exekutivausschusses am 7. April getroffen. Sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt, sind dann auch in allen EU-Ländern physische Konferenzen und Debatten vorgesehen.

Corona-Testzentrum auf Flughafen von Mallorca eröffnet

PALMA: Mallorca-Urlauber können sich künftig am Flughafen vor dem Rückflug nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. Das Testzentrum in Palmas Flughafen sei einsatzbereit, teilte die Flughafengesellschaft Aena am Mittwoch mit. Angeboten werden PCR-Tests und Antigentests. Das Ergebnis der PCR-Tests, die rund 70 Euro kosten, soll schon 30 Minuten bis eineinhalb Stunden später vorliegen. Der Service sei vor allem für abfliegende Passagiere gedacht, falls sie einen Test bei der Rückkehr im Herkunftsland vorweisen müssen.

Hintergrund ist der vorübergehende Buchungsboom für Mallorca nach der Streichung der Lieblingsinsel der Deutschen von der Liste der Corona-Risikogebiete am 14. März. Damit wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Der Schritt erfolgte, weil die Zahl der Neuinfektionen dort unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken war. Damit ist der Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Nun soll jedoch für alle Flugpassagiere, die nach Deutschland einreisen, eine Testpflicht eingeführt werden. Die Bundesregierung prüft sogar, ob Urlaubsreisen ins Ausland vorübergehend unterbunden werden sollten.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg auf Mallorca unterdessen weiter und lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid am Mittwoch bei über 30. Vergangene Woche war der Wert noch mit knapp unter 20 angegeben worden.

«Vor dem Test muss ein Termin vereinbart und die Bordkarte vorgezeigt werden», sagte ein Mitarbeiter des mit den Tests beauftragten Unternehmens Eurofins Megalab. Der Termin kann im Internet über eine Seite gebucht werden, die auf Spanisch und Englisch verfügbar ist. Das Testergebnis ist mittels eines Codes im Internet abrufbar. «Theoretisch dann schon bei der Landung. Wobei es nicht ratsam ist, in den Flieger zu steigen, ohne das Ergebnis zu kennen», betonte der Mitarbeiter. Das Testzentrum befindet sich im Terminal C an einem Eurowings-Schalter.

Johnson warnt EU vor Exportstopp von Impfstoffen

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson hat die EU vor einem Exportstopp von Corona-Impfstoffen gewarnt. «Ich denke nicht, dass Blockaden von Impfstoffen oder Inhaltsstoffen für Impfstoffe sinnvoll sind», sagte Johnson am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. Der langfristige Schaden könne «sehr beträchtlich» sein. Johnson betonte, darunter könne auch die Wirtschaft leiden. Unternehmen würden prüfen, «ob es sinnvoll ist, künftig Investitionen in Ländern zu tätigen, in denen willkürliche Blockaden verhängt werden.»

Die EU-Kommission hatte eine am 1. Februar eingeführte Exportkontrolle am Mittwoch noch verschärft. Herstellern, die EU-Verträge nicht erfüllen, kann die Ausfuhr untersagt werden.

In einer gemeinsamen Erklärung betonten Großbritannien und die EU-Kommission, sie setzten weiter auf Kooperation. «Wir sind alle mit derselben Pandemie konfrontiert, und die dritte Welle macht die Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien noch wichtiger», heißt es darin. «Angesichts unserer gegenseitigen Abhängigkeit arbeiten wir an konkreten Schritten, die wir kurz-, mittel- und langfristig umsetzen können, um eine Win-win-Situation zu schaffen und die Impfstoffversorgung für unsere Bürger zu erweitern.»

Mit Blick auf die jüngsten Streitigkeiten teilten Brüssel und London mit: «Letztlich werden Offenheit und eine weltweite Kooperation aller Staaten der Schlüssel sein, um diese Pandemie endgültig zu überwinden und sich besser auf künftige Herausforderungen einzustellen.»

EU-Gipfel berät über Corona-Impfstoff und Türkei - Biden zugeschaltet

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag (13.00 Uhr) erneut über den knappen Impfstoff gegen das Coronavirus. Außerdem suchen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen eine gemeinsame Linie im Verhältnis zur Türkei. Zudem ist ein kurzes Gespräch mit US-Präsident Joe Biden geplant, der sich am Abend dazuschalten will. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in vielen Ländern hat EU-Ratschef Charles Michel den zweitägigen Gipfel als Videokonferenz angesetzt.

Noch immer ist der Corona-Impfstoff in der Europäischen Union knapp. Die Staats- und Regierungschefs wollen darüber beraten, wie die Produktionskapazitäten kurzfristig ausgebaut werden können. Zudem soll über die Verschärfung der Exportkontrolle von Corona-Impfstoffen diskutiert werden.

Im Verhältnis zur Türkei wollen die Staats- und Regierungschefs darüber beraten, ob Ankara eine engere Zusammenarbeit in Aussicht gestellt werden kann. Eine endgültige Entscheidung darüber soll jedoch erst im Juni getroffen und abhängig vom Verhalten Ankaras bis dahin gemacht werden.

Neue Corona-Beschränkungen auf Island

REYKJAVIK: Eigentlich sah alles richtig gut aus in Sachen Corona, doch nach einer Reihe von Neuinfektionen führt das kleine Island wieder verschärfte Beschränkungen ein. Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmern werden ab Mitternacht verboten, Schulen bis nach Ostern geschlossen, wie Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir und ihre Regierung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Reykjavik bekanntgaben. Auch Kneipen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Nachtclubs bleiben vorerst dicht, Restaurants müssen nun bereits um 22.00 Uhr schließen. Grund dafür ist eine Zunahme der Corona-Fälle, darunter unter Kindern einer Schule in Reykjavik.

Die kleine Nation im Nordatlantik mit ihren gerade einmal 360.000 Einwohnern hatte zuvor auf die Bevölkerung gerechnet die mit Abstand niedrigsten Neuinfektionszahlen aller Länder im Europäischen Wirtschaftsraum verzeichnet. Bislang hat die Insel rund 6150 Infektionen und 29 damit in Verbindung stehende Todesfälle registriert.

Kampf gegen Corona: Frankreich impft auch im Sportstadion

PARIS: Frankreich richtet sogenannte Mega-Impfzentren ein, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beschleunigen. Regierungssprecher Gabriel Attal nannte im diesem Zusammenhang das riesige Stadion Stade de France in Saint-Denis nördlich von Paris. Es gelte die Devise von Staatschef Emmanuel Macron, wonach morgens, mittags und abends geimpft werden solle. Bisher erhielten rund sechseinhalb Millionen Französinnen und Franzosen mindestens eine Impfung, wie Attal am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Paris berichtete.

Seit dem vergangenen Wochenende gelten im Großraum Paris und anderen Teilen Frankreichs strengere Corona-Beschränkungen. In insgesamt 16 Départements gibt es nun auch tagsüber Ausgangsregeln, viele Geschäfte sind geschlossen. Von den etwa 67 Millionen Menschen in Frankreich ist etwa jeder Dritte von den härteren Maßnahmen betroffen. Wie Attal berichtete, sollen diese nun auf drei weitere Départements in der Mitte und im Süden des Landes ausgeweitet werden.

Innenminister Gérald Darmanin sagte im Sender BFMTV, es sollten rund 25.000 Angehörige der Feuerwehr für Impfungen ausgebildet werden. Frankreich ist stark von der Pandemie betroffen. Insgesamt zählt das Land nach Angaben der Behörden bisher fast 93.000 Tote.

Litauens Regierungschefin: Keine Lockdown-Lockerungen über Ostern

VILNIUS: Im katholisch geprägten Litauen muss sich die Bevölkerung auf einen Lockdown und Einschränkungen über Ostern wegen der Corona-Pandemie einstellen. «Wir sehen leider keine Grundlage, um bald über zusätzliche Lockerungen zu sprechen», sagte Regierungschefin Ingrida Simonyte am Mittwoch in Vilnius. «Wir werden nach Ostern über Diskussionen zu diesen Themen sprechen können und nur unter der Bedingung, dass sich die epidemiologische Situation in dieser Zeit zumindest stabilisiert».

Nach Angaben von Simonyte verschlechtere sich gegenwärtig die Corona-Lage besonders in der Region um die Hauptstadt Vilnius und der Stadt Marijampole im Südwesten des baltischen EU-Landes. Die Regierung werde deshalb in dieser Woche über eine mögliche strengere Beschränkungen entscheiden, sagte sie. Das Erzbistum Vilnius ging schon einen Schritt weiter und setzte Gottesdienste mit Besuchern bis Ostermontag aus.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hatte angesichts stark steigender Corona-Zahlen Ende vergangenen Jahres einen Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Lage hat sich dadurch etwas entspannt. Seit Mitte Februar beschloss die Regierung in Vilnius daher schrittweise vorsichtige Lockerungen der bislang noch bis 31. März geltenden Restriktionen. Zuletzt hat die Zahl an Neuinfektionen aber wieder zugenommen.

In Litauen wurden seit Beginn der Pandemie mehr 211.000 Corona-Fälle registriert, über 3500 Infizierte starben.

Deutsche Regierung prüft Stopp von Urlaubsreisen ins Ausland

BERLIN: Die deutsche Regierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend unterbunden werden können. «Das wird jetzt von den zuständigen Ressorts überprüft», sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin.

Hintergrund ist der vorübergehende Buchungsboom für Mallorca nach der Streichung der Lieblingsinsel der Deutschen von der Liste der Corona-Risikogebiete am 14. März. Damit wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Denn die Zahl der Neuinfektionen war dort unter 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gesunken.

Damit ist der Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland möglich. Beim Bund-Länder-Treffen am Montag wurde allerdings entschieden, dass künftig für alle Flugpassagiere, die nach Deutschland einreisen, eine Testpflicht eingeführt werden soll.

Der Prüfauftrag geht nun darüber hinaus. Details der Prüfung nannte Demmer nicht. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte aber, dass eine weltweite Reisewarnung wie zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr bisher nicht geplant sei.

Hindu-Farbenfest Holi in Delhi und Mumbai verboten

NEU DELHI: Angesichts deutlich steigender Corona-Zahlen in Indien sind öffentliche Feierlichkeiten des wichtigen Hindu-Farbenfests Holi in den Großstädten Delhi und Mumbai verboten worden. Bei dem Fest an diesem Montag bewerfen sich Menschen normalerweise mit Farbpulver. Außerdem soll es künftig an Flughäfen, Bahnhöfen und Bushaltestellen in den beiden Megametropolen stichprobenartige Corona-Tests geben, wie Behörden am Mittwoch mitteilten.

Die größte Demokratie der Welt mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern steuert nach Einschätzung mehrerer Experten auf eine zweite Welle zu. Vor einigen Wochen noch sind an einigen Tagen weniger als 10.000 Corona-Fälle erfasst worden. Inzwischen sind es seit mehreren Tagen mehr als 40.000 Neuinfektionen täglich.

Doch viele Inder scheinen wieder so zu leben, als gebe es keine Pandemie. Auch die Impfkampagne kommt bislang relativ langsam voran, obwohl Indien selbst massenhaft Corona-Impfstoff produziert. Eigentlich will das Land bis Sommer 300 Millionen Menschen impfen. Bislang wurden mehr als 50 Millionen Dosen verimpft. Gleichzeitig wurden nach Behördenangaben schon Hunderttausende Impfdosen weggeworfen. Ein Grund für die Verschwendung ist laut örtlichen Medien, dass in Impfzentren oftmals zu wenig Menschen auftauchen, um alle Dosen eines Fläschchens aufzubrauchen, bevor sie schlecht werden. Gleichzeitig hat Indien schon mehr als 60 Millionen Dosen in mehr als 70 Länder exportiert - das heißt günstig verkauft oder sogar verschenkt.

Zwei weitere Minister treten zurück, Regierung vor Zerfall

BRATISLAVA: Der slowakische Außenminister Ivan Korcok und Bildungsminister Branislav Gröhling haben am Mittwoch ihren Rücktritt verkündet. Damit hat das Kabinett des konservativ-populistischen Ministerpräsidenten Igor Matovic in wenigen Tagen bereits sechs seiner 16 Regierungsmitglieder verloren und steht wegen eines Dauerstreits über die Corona-Strategie vor dem Zerfall. Matovic hatte zwar am Sonntag seinen Rücktritt angeboten, aber mehrere Bedingungen daran geknüpft, die seine Koalitionspartner nur zum Teil akzeptierten.

Am Dienstag hatte auch Staatspräsidentin Zuzana Caputova den Regierungschef zum Rücktritt aufgefordert: «Es ist unausweichlich, dass der Premier mit seiner Demission den Weg für den Umbau der Regierung frei macht», sagte das Staatsoberhaupt in einer öffentlichen Ansprache in Bratislava. Keine Einzelperson dürfe wichtiger sein als das Interesse des Landes und seiner Bürger.

Die beiden kleineren Koalitionsparteien werfen dem ehemaligen Medienunternehmer Matovic Selbstherrlichkeit vor und geben ihm die Hauptschuld daran, dass die Slowakei zuletzt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Corona-Tote verzeichnete als fast jedes andere Land der Welt.

Ein Streitpunkt war auch, dass Matovic gegen einen Beschluss der eigenen Regierung den Impfstoff Sputnik V aus Russland bestellte und die erste Lieferung persönlich am Flughafen abholte. Das Hauptproblem sei aber nicht Sputnik V, sondern der «unerträgliche Regierungsstil» Matovics, betonten seine koalitionsinternen Kritiker wiederholt.

Astrazeneca-Dosen in Italien: Rom bestätigt Kontrolle

ROM/BRÜSSEL: Nach Berichten über große Mengen von eingelagertem Astrazeneca-Impfstoff in Italien hat die Regierung in Rom eine Inspektion in einer Firma bestätigt. Allerdings seien die kontrollierten Impfstoff-Partien den Angaben nach für Belgien bestimmt gewesen, wie die Inspektion ergeben habe. Eine entsprechende Erklärung verbreitete die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch in Rom.

Darin hieß es, dass die Europäische Kommission Rom am Samstag (20. März) gebeten habe, eine Reihe von Impfstoffpartien in einer Produktionsanlage in Anagni in der Region Latium zu untersuchen. Gesundheitsminister Roberto Speranza habe die Inspektion angeordnet. Bis Sonntag hätten die für Gesundheitsschutz zuständigen Carabinieri (NAS) geprüft. «Die Inspektion ergab, dass die Partien für Belgien bestimmt waren», hieß es. Alle ausgehenden Partien würden nun von den Behörden kontrolliert.

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung «La Stampa» sollen in der italienischen Abfüllfirma Catalent in Anagni 29 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von dem Unternehmen Astrazeneca lagern. Es hieß, sie seien für den Export nach Großbritannien bestimmt. Der Impfstoff soll - zumindest zum Teil - in der niederländischen Fabrik Halix in Leiden hergestellt und dann in Italien abgefüllt worden sein.

Corona-Schweigeminute in vielen Städten Europas

FLORENZ/BERLIN: In Dutzenden Städten Europas hat es am Mittwoch um 12.00 Uhr eine Schweigeminute und andere Gedenkveranstaltungen für die Corona-Toten gegeben. Wie der Verband Eurocities als Organisator mitteilte, hatten sich viele der rund 200 Städte aus knapp 40 Ländern mit eigenen Aktionen an dem gemeinsamen Gedenken beteiligt. Eine genaue Zahl der Teilnehmer gebe es aber nicht, sagte ein Sprecher.

In Berlin standen nach Angaben der Verkehrsbetriebe BVG am Mittag viele Busse und Bahnen an den Haltestellen oder im Bahnhof für kurze Zeit still. Eine ähnliche Aktion habe es in der ungarischen Hauptstadt Budapest gegeben, berichtete der Sprecher von Eurocities.

Stuttgart hatte angekündigt, dass das Glockenspiel auf dem Rathausturm über die Mittagszeit aussetzen sollte. Andernorts seien in Rathäusern Sitzungen zeitweise unterbrochen worden, hieß es. Dario Nardella, Verbandspräsident und Bürgermeister der italienischen Stadt Florenz, gedachte der Leidtragenden und Toten der Pandemie bei einem kurzen Auftritt auf YouTube in einem Livestream.

Corona-Lage spitzt sich in den meisten EU-Staaten wieder zu

BRÜSSEL: Die Corona-Lage spitzt sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Staaten wieder zu. In 19 der 27 Mitgliedsstaaten würden steigende Fallzahlen beobachtet, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch in Brüssel. In 15 Ländern würden wieder mehr Menschen in Krankenhäuser und Intensivstationen aufgenommen, in acht Staaten steige auch die Zahl der Todesfälle wieder schneller. Die Lage sei besorgniserregend, auch wegen der immer stärkeren Ausbreitung von Virusvarianten.

«Um diese Situation unter Kontrolle zu bringen, braucht es nicht nur Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit», sagte Kyriakides. «Es Bedarf des Zugangs zu sicheren und wirksamen Impfstoffen.» Das sei der Hintergrund der am Mittwoch verschärften EU-Exportkontrollen für Corona-Impfstoffe. «Wir stehen wieder, so will ich es ausdrücken, vor einer außergewöhnlichen Situation», sagte die Kommissarin.

Premier Draghi: Italiens Impfziel ist ein halbe Million Dosen am Tag

ROM: Italien hält im Anti-Corona-Kampf an seinem Ziel von einer halben Million Impfungen pro Tag fest. Das sagte Regierungschef Mario Draghi am Mittwoch in Parlament in Rom. Derzeit werden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land nach Angaben der Behörden täglich rund 200.000 Impf-Spritzen verabreicht. «Wir arbeiten bereits daran, die Verzögerungen der letzten Monate auszugleichen», versicherte Draghi in einer Rede im Senat, der kleineren von zwei Parlamentskammern. Die Beschleunigung der Kampagne im März sei in den Zahlen sichtbar.

Bis Mittwoch hatte Italien rund 8,3 Millionen Dosen gespritzt. Der frühere Zentralbankchef lobte, dass sein Land im EU-Vergleich bei der Immunisierung gut dastehe - trotz der Verzögerungen etwa beim Astrazeneca-Präparat. Allerdings räumte der Premier ein, dass es Hindernisse in den Regionen gegeben habe. In den vergangenen Tagen hatten Probleme bei der Impf-Organisation etwa in der Lombardei für Schlagzeilen gesorgt.

Die Regierung in Rom und ihre Experten fordern ein stärker einheitliches Vorgehen beim Impfen. Der Plan, künftig konsequent nach Altersgruppen zu spritzen, müsse eingehalten werden, verlangte Zivilschutz-Chef Fabrizio Curcio in der Zeitung «Corriere della Sera». Draghi betonte im Senat, dass Ziel einer halben Million Dosen solle so bald wie möglich erreicht werden. Curcio betonte, dass dafür «die Pharmaunternehmen die Fristen bis Ende Juni einhalten müssten».

Deutschland will EU-weite Anschaffung von Sputnik-Impfstoff

BERLIN/BRÜSSEL: Deutschland dringt bei der Beschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V auf ein europäisches Vorgehen.

«Wir sind der Meinung, dass das wieder über das europäische System erfolgen soll», hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Man habe die EU-Kommission dazu aufgefordert, sich dieser Frage anzunehmen. «Ich glaube, dass wir noch nichts verpasst haben. Aber wir würden es für richtig halten, wenn jetzt zeitnah die Gespräche aufgenommen werden.»

Das Sputnik-Vakzin sei zwar noch nicht von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Aber man habe auch bei den anderen Impfstoffen schon vorher Gespräche geführt. Dieser Prozess beginne damit, dass die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten frage, ob sie Interesse an dem jeweiligen Impfstoff hätten.

Die EMA hatte Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V im Rahmen einer Rolling Review begonnen. Dabei werden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen und noch kein Zulassungsantrag gestellt wurde. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich grundsätzlich offen für den Einsatz des russischen Präparats gezeigt. Einige EU-Staaten wie Ungarn oder die Slowakei haben den Impfstoff bereits auf eigene Faust angeschafft.

Astrazeneca informiert über Anzeichen einer Thrombose nach Impfung

LANGEN: Nach der Wiederaufnahme der Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel informiert der Hersteller Ärzte über mögliche Anzeichen einer Thrombose. In einem sogenannten Rote-Hand-Brief, der durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) verbreitet wird, werden unter anderem Blutergüsse an einer anderen Stelle als dem Einstich genannt. Solche Briefe enthalten wichtige Mitteilungen über Arzneimittel. Sie werden regelmäßig an Ärzte verschickt, um sie über neue Erkenntnisse zu informieren.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Brief heißt es, bei dem Covid-19- Vakzin von Astrazeneca überwiege der Nutzen die Risiken, «trotz eines möglichen Zusammenhangs mit sehr seltenen Thrombosen in Kombination mit einer Thrombozytopenie». Das Gesundheitspersonal solle auf entsprechende Anzeichen und Symptome achten. Die Geimpften sollten gegebenenfalls angewiesen werden, sofort einen Arzt aufzusuchen.

Als Symptome werden Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Beinschwellungen oder anhaltende Bauchschmerzen genannt. Auch Kopfschmerzen oder verschwommenes Sehen könnten darauf hindeuten. Umgehend einen Arzt aufsuchen sollte man auch, «wenn nach einigen Tagen auf der Haut Blutergüsse (Petechien) außerhalb des Verabreichungsortes der Impfung auftreten».

Polen registriert knapp 30.000 Corona-Neuinfektionen

WARSCHAU: In Polen hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals der Marke von 30.000 genähert. Innerhalb von 24 Stunden kamen 29.978 neue Fälle hinzu, die meisten davon (4605) in Schlesien, wie das polnische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 575 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Der bisherige Rekordwert war mit 27.875 Fällen Anfang November erreicht worden. Seit dem Beginn der Pandemie gab es in Polen 50.340 Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigte an, er werde am Donnerstag weitere Restriktionen verkünden. Diese sollen dann auch über die Osterfeiertage gelten.

Die Bundesregierung hat Polen seit Sonntag wegen stark steigender Infektionszahlen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. In diese Kategorie finden sich Länder und Regionen wieder, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.

14 Festnahmen bei neuen Kill-the-Bill-Protesten in Bristol

BRISTOL: Bei neuen Protesten gegen ein geplantes Polizeigesetz in der englischen Stadt Bristol sind in der Nacht zum Mittwoch 14 Menschen festgenommen worden. Rund 200 Menschen hatten sich in der Stadt versammelt, wie die Polizei der Grafschaften Avon und Somerset mitteilte. Menschenansammlungen sind wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit verboten. Die Polizei löste die Demonstration deshalb in einem mehrstündigen Einsatz auf. Die Festnahmen seien unter anderem wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln, wegen Blockierens einer Straße und in einem Fall wegen Teilnahme an gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende erfolgt, hieß es in der Polizei-Mitteilung.

Der Protest richtete sich gegen den Entwurf (Bill) eines neuen Polizeigesetzes, über den derzeit im Parlament in London beraten wird. Das geplante Gesetz soll der Polizei mehr Befugnisse zur Einschränkung von Protesten verleihen, wenn diese beispielsweise eine Lärmbelästigung darstellen. Unter anderem sollen auch Angriffe auf Denkmäler härter bestraft werden. Damit reagiert die Regierung auf Proteste zum Klimaschutz und gegen Rassismus, bei denen im vergangenen Sommer unter anderem in Bristol die Statue eines Sklavenhändlers und lokalen Wohltäters gestürzt wurde. Kritiker sehen in dem Gesetzesvorhaben einen Angriff auf die Versammlungsfreiheit.

Bereits am Wochenende war es in Bristol wegen des Gesetzentwurfs zu Protesten gekommen, die teilweise in Gewalt umschlugen. Autos wurden in Brand gesetzt und eine Polizeistation mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Mehrere Beamte wurden bei den Ausschreitungen verletzt.

«Aftenposten»: Kampf um Impfdosen schadet allen

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angedrohten schärferen Exportkontrollen für die Lieferungen von Corona-Impfstoffen:

«Die EU und die Briten kämpfen um Impfdosen. Ein eskalierender Handelsstreit um die Impfstoffe kann dabei beiden Seiten schaden. Es ist im beiderseitigen Interesse, die Bevölkerung schnell geimpft zu bekommen, so dass die Menschen wieder so frei wie möglich reisen können und sich die Wirtschaft erholen kann. Der Konflikt zwischen der EU und Großbritannien zeigt aber auch, wie riskant ein Alleingang sein könnte. Hätten die EU-Länder nicht zusammengearbeitet, wären da 27 Länder gewesen, die sich jeder für sich Impfstoffe auf dem Markt gesichert hätten. Plus Norwegen, Island und Liechtenstein. Das Tempo der Impfungen wäre noch ungleicher gewesen. Und ein unterschiedliches Impftempo hätte wiederum Folgen für die Wiedereröffnung der europäischen Wirtschaft. Das Problem in der Welt ist also nicht, dass Länder zu viel zusammenarbeiten. Auch nicht bei den Impfstoffen.»

Brasilien meldet erstmals mehr als 3000 Corona-Tote in 24 Stunden

BRASÍLIA: Als weltweit erst zweites Land hat Brasilien die Marke von 3000 an einem Tag erfassten Corona-Toten durchbrochen. 3251 Menschen sind nach Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Dienstagabend (Ortszeit) innerhalb von 24 Stunden gestorben. Bisher hatten die Marke von 3000 Toten in diesem 24-Stunden-Zeitraum nur die USA überschritten.

Insgesamt sind damit in Brasilien 298.676 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Neu infiziert haben sich 82.493 Menschen, womit die Zahl der Corona-Infizierten in dem größten Land Lateinamerikas auf mehr als 12,1 Millionen stieg. Nur in den USA sind die Zahlen noch höher. «Der düstere Rekord spiegelt die unkontrollierte Pandemie wider und hebt die brasilianische Tragödie auf eine neue Stufe», schrieb das Nachrichtenportal «G1».

Die Situation auf den Intensivstationen für Covid-19-Patienten ist wegen der Auslastung in 24 von 26 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt in einem «kritischem Alarmzustand», wie «G1» unter Berufung auf die Forschungseinrichtung «Fundação Oswaldo Cruz» (Fiocruz) berichtete. «Seit Anfang März wird das Land Zeuge des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems in Brasilien für die Versorgung von Patienten, die eine komplexe Versorgung für Covid-19 benötigen.»

Präsident Jair Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost. Nach der Rückkehr des beliebten linken Ex-Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva auf die politische Bühne hat der Rechtspopulist seinen Ton - auch mit Blick auf Impfungen - allerdings etwas abgemildert. Während er einen Lockdown aus wirtschaftlichen Gründen weiter ablehnt, haben Bürgermeister und Gouverneure von wichtigen Städten und Bundesstaaten wie Rio de Janeiro einen Lockdown mit einem «Super-Feiertag» über zehn Tage von Freitag an kombiniert.