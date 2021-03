Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Slowakei verlängert Notstand und verbietet Urlaubsreisen

BRATISLAVA: Die slowakische Regierung hat am Mittwoch den schon seit 1. Oktober geltenden Notstand verlängert. Er wäre am Freitag (19. 3.) ausgelaufen, gilt nun aber weitere 40 Tage bis 28. April. Der Notstand erlaubt den Behörden unter anderem die Zwangsrekrutierung und -verlegung von Gesundheitspersonal sowie das Verhängen von Ausgangssperren. Die Opposition warf der Vier-Parteien-Koalition des populistisch-konservativen Ministerpräsidenten Igor Matovic vor, die Notstandsregeln zu missbrauchen, um Proteste zu verbieten.

Zugleich beschloss die Regierung ein Verbot von touristischen Auslandsreisen und verschärfte damit die bestehenden Ausgangsbeschränkungen. Das Kabinett reagierte damit auf Kritik an den bisherigen Notstandsregeln. Diese schränkten zwar die Bewegungsfreiheit im Inland stark ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, erlaubten aber Auslandsurlaube. Bei allen sieben bisher in der Slowakei bestätigten Fällen der sogenannten südafrikanischen Variante des Virus handelte es sich um Reiserückkehrer, zum Beispiel aus Tansania.

Die Slowakei verzeichnet seit Wochen mehr Corona-Tote im Verhältnis zur Bevölkerungszahl als jedes andere Land Europas. Die Regierung kann sich aber seit Monaten nicht auf eine klare Strategie zur Pandemiebekämpfung einigen und steht deshalb vor dem Zerfall. Zwei der vier Regierungsparteien drohten ultimativ mit dem Verlassen der Koalition, falls Matovic die Führung der Regierung nicht an einen anderen Politiker übergibt. Meinungsumfragen prophezeien der Koalition im Falle von Neuwahlen eine schwere Niederlage.

Österreich will grünes Impfzertifikat ab April schrittweise umsetzen

WIEN: Österreich will im April schrittweise mit der Einführung eines grünen Corona-Impfzertifikats beginnen. Das Gesundheitsministerium werde in Kürze die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien. In einer ersten Phase sollen die negativen Testergebnisse digital erfasst werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte. Das Impfzertifikat, wie es auch auf europäischer Ebene ab Juni eingeführt werden soll, sei ein gutes technisches Mittel, um wieder freies Reisen für Geimpfte, Getestete und Genese zu ermöglichen, so Kurz.

Den möglichen Zeitpunkt für Reiseerleichterungen verband Kurz mit der Öffnung der touristischen Infrastruktur in Österreich, also sobald Kultur, Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen würden. «Ab dem Zeitpunkt sind alle deutschen Urlauber wieder willkommen in Österreich», sagte Kurz. Öffnungsschritte werde es je nach Entwicklung der Corona-Lage geben. Über weitere Maßnahmen werde die Regierung am nächsten Montag beraten.

Österreichs Regierung spricht sich zudem bei der Einschätzung der internationalen Gefahr durch das Virus gegen regionale Betrachtungen aus. «Wir wollen keine regionalen Fleckerlteppiche herstellen», sagte Außenminister Alexander Schallenberg auch mit Blick auf die deutsche Entscheidung, die Baleareninsel Mallorca von der Liste der Risikogebiete zu streichen.

Die Corona-Entwicklung in Österreich sieht Kanzler Kurz als weiterhin nicht alarmierend an. Der Anstieg der Zahlen seit Öffnung aller Geschäfte vor fünf Wochen sei linear und nicht exponentiell. Obendrein sei die Entwicklung regional sehr unterschiedlich, sagte Anschober. Speziell im Osten Österreichs sei die ansteckendere britische Virus-Variante inzwischen für 95 Prozent der Fälle verantwortlich.

16 Festnahmen bei Protest gegen irische Corona-Maßnahmen in Dublin

DUBLIN: Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat die Polizei in Dublin 16 Menschen festgenommen. Dutzende demonstrierten in der irischen Hauptstadt zumeist ohne Mund-Nasen-Masken unter anderem vor dem Gebäude des Senders RTÉ, wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten. Das waren aber deutlich weniger als die Behörden anlässlich des Feiertags St. Patrick's Day erwartet hatten. In einem Park versammelten sich zudem mehrere Hundert Kritiker der scharfen Ausgangs- und Kontaktvorschriften.

Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot von etwa 2500 Sicherheitskräften präsent. Vor einem Monat hatten Protestierende in Dublin sich Handgemenge mit Beamten geliefert und die Polizei mit Feuerwerkskörpern attackiert.

In der ganzen Stadt waren Polizisten unterwegs, um die Ausgangsvorschriften zu überwachen. Vizepolizeichefin Anne Marie McMahon lobte, die allermeisten Menschen hätten sich an die Regeln gehalten.

Größter Impfstoffhersteller: Gefahr des Rohstoff-Nationalismus

NEU DELHI: Der Chef des weltgrößten Impfstoffherstellers in Indien ist skeptisch, dass die UN-Impfintiative ihr Ziel zur Verteilung von zwei Milliarden Dosen in diesem Jahr erreichen wird. Es dürfte wohl einige Monate länger dauern, sagte der Chef des Serum Institutes, Adar Poonawalla, in einem Interview mit Bloomberg. Das Serum Institute ist einer der Hauptlieferanten für Covax, eine UN-Initiative, die auch dafür sorgen will, dass arme Länder Corona- Impfstoffe erhalten.

Poonawalla warnte zugleich vor einem «Rohmaterial-Nationalismus». Den USA warf er vor, unter Anwendung eines Gesetzes aus Kriegszeiten die Ausfuhr von wichtigen Materialien für die Impfstoffproduktion zu untersagen, was die Herstellung der Vakzine im Ausland verlangsamen könnte. Die US-Regierung weist entsprechende Vorwürfe zurück.

Emirate: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gegen Corona geimpft

ABU DHABI: In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat mehr als die Hälfte der Einwohner, die für eine Impfung infrage kommen, den Schutz gegen das Coronavirus erhalten. Bei älteren und chronisch kranken Menschen liege die Impfquote inzwischen bei 70 Prozent, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM unter Berufung auf das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Knapp sieben Millionen Impfdosen wurden demnach verabreicht.

In den VAE leben rund zehn Millionen Menschen. Neben den Staatsbürgern können sich auch ausländische Arbeitsmigranten impfen lassen. Sie machen den überwiegenden Teil der Bevölkerung aus. Kinder, stillende und schwangere Frauen dürfen sich hingegen nicht impfen lassen.

Die Corona-Zahlen sind in dem Golfstaat weiterhin hoch. Das Gesundheitsministerium meldete am Mittwoch rund 2000 neue Fälle. Insgesamt hat das Land bislang 432.364 Infektionen registriert, 1414 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Spitzenreiter beim Tempo der Corona-Impfungen ist nach Informationen von Oxford-Forschern weiterhin Israel. Die Website «Our World in Data», einem Projekt der Universität Oxford zusammen mit dem gemeinnützigen Global Change Data Lab, vergleicht verschiedene Staaten nach der Zahl der verabreichten Dosen pro 100 Einwohner. Dabei belegen die Emirate nach Israel Platz zwei, gefolgt von Großbritannien und Chile.

Helfer benötigt: Griechische Regierung droht Ärzten mit Zwangseinzug

ATHEN: Die griechische Regierung hat die Ärzteschaft des Landes zur Unterstützung in der Corona-Krise aufgerufen. Es würden binnen 48 Stunden mindestens 200 Freiwillige verschiedener Fachrichtungen im staatlichen Gesundheitssystem gebraucht, sagte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias am Mittwochnachmittag in Athen. Melde sich nicht die entsprechende Zahl an Medizinern, werde man einige zur Hilfe verpflichten, kündigte er an. Diesen Schritt sieht ein Corona-Notfallgesetz vor, das die griechische Regierung bereits vergangenes Jahr verabschiedet hatte.

«Die Anzahl der intubierten Patienten allein reicht aus, um die Notsituation des Gesundheitssystems zu belegen», sagte Kikilias im griechischen Staatsfernsehen. Man befinde sich in der schwierigsten Phase der Pandemie. Die Gesundheitsbehörde des Landes hatte zuvor zwei neue Corona-Negativrekorde vermeldet: Binnen 24 Stunden wurden 3465 Neuinfektionen registriert, und die Zahl der zu beatmenden Patienten stieg auf 630.

Mit Hilfe des Notfallgesetzes hatte Athen bereits Privatkliniken zur Aufnahme vor allem von Patienten angehalten, die nicht mit Corona infiziert sind. Auch Militärkrankenhäuser sind bereits dafür im Einsatz. Dadurch stehen alleine im Großraum Athen mit seinen rund vier Millionen Einwohnern nunmehr knapp 3000 Intensivbetten zur Verfügung - vergangenen Monat waren es noch rund 1600 gewesen. Am Dienstag berichteten griechische Medien jedoch, dass auch diese erhöhte Kapazität der Intensivbetten bereits fast zu 100 Prozent ausgeschöpft sei.

25 Millionen Menschen haben erste Impfung erhalten

LONDON: In Großbritannien haben nun mehr als 25 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sei fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. «Der jüngste Meilenstein ist eine unglaubliche Leistung», twitterte Premierminister Boris Johnson. Gesundheitsminister Matt Hancock betonte: «Es ist eine nationale Aufgabe, eine der größten logistischen Aufgaben seit dem Zweiten Weltkrieg, und ich danke allen, die daran beteiligt sind.»

Mittlerweile sind auch alle über 50-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Damit liegt die Regierung deutlich vor dem eigenen Zeitplan, dieser Altersgruppe bis Mitte April eine erste Dosis anzubieten. Bis Ende Juli sollen alle Erwachsenen die Möglichkeit haben.

Insgesamt haben gut 25,3 Millionen Menschen eine erste Dosis erhalten, davon 1,76 Millionen die zweite Impfung, die für den vollen Schutz notwendig ist. «Dies ist eine außergewöhnliche Leistung, genau 100 Tage nachdem Margaret Keenan die erste Spritze erhielt», sagte Hancock. Die heute 91-jährige Keenan war am 8. Dezember 2020 offiziell als erste mit dem Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer geimpft worden.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas, mehr als 125.000 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Die Regierung meldete am Mittwoch 5758 Neuinfektionen und 141 Todesfälle binnen 24 Stunden, jeweils etwas mehr als am Vortag.

Slowakischer Vize-Regierungschef tritt wegen Corona-Streit zurück

BRATISLAVA: Der slowakische Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Richard Sulik hat am Mittwoch seinen Rücktritt für Anfang der kommenden Woche angekündigt. Ihm würden nacheinander auch weitere Minister folgen, erklärte der teilweise in Deutschland aufgewachsene Liberale vor Journalisten in Bratislava. Die von ihm geführte Partei Freiheit und Solidarität SaS wolle nicht mehr die Mitverantwortung für falsche Entscheidungen tragen, erklärte Sulik. Damit steuert die Vier-Parteien-Koalition des populistisch-konservativen Ministerpräsidenten Igor Matovic nach monatelangem Streit über die Corona-Politik auf ihren Zerfall zu.

Die Slowakei verzeichnet seit Wochen mehr Corona-Tote im Verhältnis zur Bevölkerungszahl als jedes andere Land Europas. Der Gesundheitsminister und der Sozialminister traten bereits zurück. Mehrere andere Minister verlangten ultimativ einen Wechsel an der Regierungsspitze. Matovic sei mit seinem unberechenbaren Regierungsstil hauptverantwortlich dafür, dass das EU-Land die Pandemie nicht in den Griff bekomme. Zuletzt hatte Matovic gegen den Willen seiner Koalitionspartner den in der EU nicht zugelassenen Impfstoff Sputnik V aus Russland bestellt und die erste Lieferung selbst am Flughafen abgeholt.

Auch Staatspräsidentin Zuzana Caputova hatte am Dienstag «sofortige Änderungen in der Pandemie-Politik» gefordert und Matovic indirekt den Rücktritt nahegelegt: «Die Menschen sind täglich vom Tod Nahestehender, von wirtschaftlichen Auswirkungen und wachsender Armut betroffen.» Doch die Regierung sei in dieser Situation seit Monaten nur mit ihren internen Konflikten beschäftigt. Matovic solle «dem Chaos, das konkrete Opfer fordert», rasch ein Ende machen, verlangte die Präsidentin.

Bergamo gedenkt ein Jahr nach Schreckensbildern Corona-Toter

BERGAMO: Gut ein Jahr nach den erschütternden Bildern von Militär-Lastwagen, die Särge aus dem norditalienischen Bergamo fuhren, will die Stadt am Donnerstag der Corona-Toten gedenken. Ministerpräsident Mario Draghi will gegen Mittag an einer Gedenkfeier teilnehmen und einen Gedenkwald symbolisch eröffnen. Den Tag über sind in der Stadt aber auch in ganz Italien Veranstaltungen geplant.

Für die Stadt, die in der Region Lombardei liegt, gilt wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen jedoch ein Lockdown. Viele Menschen können deshalb nicht vor Ort dabei sein. Sie müssen via Fernsehen oder Live-Stream im Internet zusehen, wie die Kommune mitteilte.

Die Fotos aus dem März des vergangenen Jahres hatten sich in das Gedächtnis der Menschen in Italien eingebrannt. Das Militär musste damals die vielen Toten in Särgen aus Bergamo schaffen und in Krematorien anderer Städte bringen, weil kein Platz mehr war. Tausende Menschen infizierten sich damals mit dem Coronavirus, und Hunderte fielen ihm zum Opfer. Bergamo galt als das Epizentrum des Corona-Ausbruchs in Europa.

Litauens Präsident kritisiert Astrazeneca-Impfstopp

VILNIUS: Der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda hat sich kritisch zum Impfstopp für das Vakzin von Astrazeneca in dem baltischen EU-Land und dem Agieren der Regierung geäußert. «Die Entscheidung des Gesundheitsministers, die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auszusetzen, hat das Vertrauen in diesen Impfstoff in den Augen des litauischen Volkes zweifellos beschädigt», erklärte Nauseda am Mittwoch der Agentur BNS zufolge in Vilnius. Demnach könnte die «inkonsistente Kommunikation» des Gesundheitsministeriums über das Mittel die Welle der Desinformation über den Hersteller wie auch das gesamte Impfprogramm verstärken.

Gesundheitsminister Arunas Dulkys hatte am Dienstagabend auf Anraten der staatlichen Arzneimittelkontrollbehörde einen Stopp der Impfungen mit Astrazeneca verhängt. Wenige Stunden zuvor hatte er noch gesagt, dass ihm keine Informationen vorlägen, die ihm einen solchen Schritt erlaubten. Auch kündigte er an, sich selbst mit Mittel gegen Corona impfen lassen zu wollen, um bestehende Bedenken zu zerstreuen.

Nach Angaben der Präsidialkanzlei hoffe Nauseda, dass der Impfstopp «nicht auf politischen Motiven, sondern auf klaren und konkreten evidenzbasierten Schlussfolgerungen von medizinischem Fachpersonal» beruhe. Dulkys hatte den Stopp mit Berichten über Fälle von Blutgerinnseln bei Menschen begründet, die in Litauen mit dem Mittel gegen Covid-19 geimpft worden seien.

Auch Deutschland und zahlreiche andere Staaten haben Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin aus ähnlichen Gründen vorerst ausgesetzt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Donnerstag eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Bislang ist die Behörde der Ansicht, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwögen.

Kein grenzüberschreitender ÖPNV nach Moselle bis Ende März

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der grenzüberschreitende öffentliche Personennahverkehr zwischen der französischen Grenzregion Moselle und dem Saarland bleibt bis zum 31. März ausgesetzt. Hintergrund sei die Verlängerung der Corona-Schutz-Verordnung des Bundes, die weiter ein Beförderungsverbot vorsehe, teilte das Verkehrsministerium des Landes am Mittwoch in Saarbrücken mit. Das Département gilt seit dem 2. März laut Robert Koch-Institut als Virusvariantengebiet.

Pendler aus Moselle dürfen derzeit nicht mit Bus und Bahn ins Saarland einreisen, um eine Ausbreitung der Corona-Varianten zu bremsen. Wer mit dem Auto aus Moselle ins Saarland oder auch nach Rheinland-Pfalz einreist, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Bundespolizei kontrolliert die Einhaltung der Testpflicht in Grenznähe weiter stichprobenartig.

Britische Manager wünschen sich Impfpflicht für Mitarbeiter

LONDON: Eine Mehrheit der britischen Führungskräfte wünscht sich einer Umfrage zufolge, eine Corona-Impfpflicht für ihre Angestellten einführen zu dürfen. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) von gut 1000 in Großbritannien befragten Managern gaben laut der Befragung des arbeitgebernahen Chartered Management Institute an, sich eine solche gesetzliche Erlaubnis zu wünschen. Zunächst hatte am Mittwoch die «Financial Times» berichtet.

35 Prozent lehnten es ab, eine solche Impfpflicht rechtlich zu erlauben. Eine Pflicht zur Impfung - ob für einen bestimmten Job oder generell - ist ethisch umstritten. Kritiker und einige Anwälte halten es nicht für vertretbar, Menschen aufgrund ihrer persönlichen Impf-Entscheidung von bestimmten gesellschaftlichen Angeboten oder Möglichkeiten auszuschließen. Die britische Regierung hat eine Prüfung solcher Fragen eingeleitet.

Von der Leyen: Ich vertraue Astrazeneca und der EMA

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr Vertrauen in den Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekundet. Sie erwarte von der Neubewertung durch die Europäische Arzeimittelbehörde EMA eine «sehr deutliche Aussage», sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. «Ich vertraue auf Astrazeneca. Ich vertraue dem Prozess der EMA.»

Deutschland und andere Staaten hatten die Vergabe des Astrazeneca-Impfstoffs ausgesetzt. Das Bundesgesundheitsministerium begründete diesen Schritt mit einer erhöhten Zahl an Hirnvenen-Thrombosen nach einer Impfung. Die EMA will am Donnerstag eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Bislang ist die Behörde der Ansicht, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwögen.

WHO Europa: Zahl ernster Probleme nach Impfungen extrem niedrig

KOPENHAGEN: Nach dem Aussetzen der Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in mehreren EU-Ländern hat die WHO Europa auf die Bedeutung der Impfkampagnen und ihrer Sicherheit hingewiesen. Die Impfsicherheit sei entscheidend, die Kontrolle aller Impfstoffe laufe fortgehend, teilte das in Kopenhagen ansässige Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch auf Twitter mit. Die Impfungen reduzierten die Zahl der ernsthaften Krankheits- und Todesfälle durch Covid-19, könnten aber nicht verhindern, dass andere Erkrankungen aufträten.

Deutschland und mehrere andere europäische Länder haben den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca bis auf Weiteres ausgesetzt. Grund dafür sind vereinzelt gemeldete Fälle von Blutgerinnseln in Verbindung mit niedrigen Blutplättchenzahlen, die nach der Impfung mit dem Präparat aufgetreten sind. Ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Blutgerinnsel besteht, ist unklar und wird derzeit unter anderem die Europäische Arzneimittelagentur EMA analysiert. Auch die WHO hat die Fälle im Blick.

Wie die WHO Europa schrieb, wollen Experten in dieser Woche zu einem Schluss kommen, ob einige oder alle der Bedingungen mit der Impfung zusammenhängen oder nur zufällig durch andere Faktoren hervorgerufen worden sind. Zugleich wies das Regionalbüro darauf hin: «Die Anzahl der identifizierten schwerwiegenden unerwünschten Vorfälle nach der Covid-19-Impfung ist extrem niedrig unter den Millionen bereits geimpften Personen gewesen.» Weiter hieß es: «Mit keinem bisherigen Hinweis zu einem Zusammenhang mit den Impfstoffen ist es wichtig, dass die Impfkampagnen weitergehen, um ernsthafte Covid-19-Erkrankungen/Todesfälle zu verhindern.»

Boris Johnson vor Corona-Impfung: «Definitiv Oxford/Astrazeneca»

LONDON: Der britische Premier will sich bei seinem bevorstehenden Impftermin mit dem heimischen Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford impfen lassen. «Das Beste, was ich über das Oxford/Astrazeneca-Impfprogramm sagen kann, ist, dass ich die Nachricht erhalten habe, dass ich selbst sehr bald meine Impfung bekomme», sagte Johnson am Mittwoch im Londoner Unterhaus. «Es wird definitiv Oxford/Astrazeneca sein», betonte der Premier. Üblicherweise können sich die Briten nicht aussuchen, welchen Impfstoff sie erhalten.

Anders als in Deutschland und mehreren anderen Ländern hat Großbritannien die Impfungen mit dem Mittel nicht pausiert, nachdem Berichte über seltene Blutgerinnsel aufgetaucht waren, die in Verbindung mit den Impfungen stehen könnten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit die aufgetretenen Fälle, betonte aber bereits, die Vorteile der Impfungen mit dem Mittel würden nach derzeitigem Stand die Risiken überwiegen. Im Vereinigten Königreich werden seit Mittwoch die Über-50-Jährigen zum Impfen eingeladen - dazu gehört auch der 56-jährige Johnson. Knapp 25 Millionen Menschen haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten.

Zahl der Neuinfektionen auf Höchststand seit Anfang November

WARSCHAU: In Polen haben die Behörden 25.052 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet - so viele wie zuletzt Anfang November. Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, starben im gleichen Zeitraum 453 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. «Die heutigen Ergebnisse lassen keine Illusionen in Bezug auf die Entwicklung der Epidemie in Polen», sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Warschau. Das befürchtete «schwarze Szenario» habe sich in weiteren Gebieten des Landes bewahrheitet. Gesundheitsminister Adam Niedzielski wollte sich im Laufe des Tages zur Situation im Land äußern.

Die Zahl der Neuinfektionen nähert sich dem bisherigen Rekordhoch seit Ausbruch der Pandemie: Am 7. November hatte Polen 27.875 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Kürzlich verschärfte die Regierung in Warschau den Lockdown in vier besonders betroffenen Regionen. Dazu gehören Masowien mit der Hauptstadt Warschau sowie die Woiwodschaft Lebus an der Grenze zu Deutschland, aber auch die Woiwodschaften Pommern und Ermland-Masuren im Norden des Landes.

Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft.

Niederländer wählen wegen Corona in Kirchen und auf Friedhof

DEN HAAG: Wegen der Corona-Pandemie haben die Niederländer für die Parlamentswahl an diesem Mittwoch Wahllokale an ungewöhnlichen Orten eingerichtet - so in Kirchen, in einem ehemaligen Gefängnis und auf einem Friedhof. Der Grund dafür ist, dass dort die Abstände besser eingehalten werden können.

Ein Wahllokal öffnete zum Beispiel in der Neuen Kirche in Delft, in der sich die Gruft der Königsfamilie befindet und das Grabmal des niederländischen Nationalhelden Wilhelm von Oranien (1533-1584). In Den Haag wählte etwa der grüne Spitzenkandidat Jesse Klaver im Kunstmuseum mit zentralen Werken des abstrakten Malers Piet Mondrian. In Utrecht gaben Wähler ihre Stimme in einem Friedhofsgebäude ab, in Arnheim in einem ehemaligen Gefängnis. Eine Umfrage hatte ergeben, dass trotz Corona mit einer ähnlich hohen Wahlbeteiligung wie vor vier Jahren gerechnet werden kann, etwa 82 Prozent.

Tschechiens Innenminister schließt Lockerungen zu Ostern aus

PRAG: Der tschechische Innenminister Jan Hamacek hat Forderungen nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen über Ostern eine Absage erteilt. Familienbesuche seien ein «enormes Risiko» für die ältere Generation, sagte der Sozialdemokrat am Mittwoch der Zeitung «Pravo». Er verstehe, dass die Verärgerung enorm sei. Doch bis ein Großteil der Gesellschaft geimpft sei, müsse man an wirksamen Maßnahmen festhalten. Er bitte die Menschen, noch auszuharren.

In Tschechien dürfen die Bürgerinnen und Bürger ihren Bezirk seit Anfang des Monats nur in Ausnahmefällen verlassen. Die Bezirke entsprechen in ihrer Größe etwa den Landkreisen in Deutschland. Ursprünglich sollte dies nur bis zum 21. März gelten. Hamacek sprach sich nun für eine Verlängerung aus. Man könne sich nicht erlauben, die Mobilität der Bevölkerung zu erhöhen.

Mehr als 9000 Covid-19-Patienten werden stationär in den Krankenhäusern behandelt, wie am Mittwoch aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem EU-Mitgliedstaat mehr als 23.900 Todesfälle. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich mehr als 700 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus Sars-CoV-2 an. In Deutschland liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nur bei 86,2.

Elektronische Überwachung von Quarantäne gebilligt

TEL AVIV: Israels Parlament hat die elektronische Überwachung von ungeimpften Einreisenden aus dem Ausland gebilligt, die in Corona-Quarantäne müssen. Die Knesset in Jerusalem teilte am Mittwoch mit, eine häusliche Quarantäne könne etwa mit Hilfe eines Armbands oder einer Smartphone-App kontrolliert werden. Wer diese Form der Überwachung verweigert, muss laut dem Beschluss seine Quarantäne in einem speziellen Corona-Hotel verbringen. Von der elektronischen Kontrolle ausgenommen sind bestimmte humanitäre Fälle sowie Kinder unter 14.

Corona-Geimpfte sowie Genesene mit einem Grünen Pass sind in Israel von Quarantäneregeln ausgenommen. Sie müssen aber wie Ungeimpfte vor dem Flug und nach der Landung einen negativen Test vorweisen.

Israel will die Einreise strenger kontrollieren, um das Einschleppen weiterer Coronavirus-Mutanten zu verhindern, weil dies den Erfolg der Impfkampagne gefährden könnte. Gegenwärtig dürfen nicht mehr als 3000 Menschen am Tag einreisen. Grund für den Überwachungsvorstoß, der in sozialen Medien auf Kritik stieß, waren zahlreiche Quarantäneverstöße auch von Corona-Kranken.

Tirol kritisiert Verlängerung der Grenzkontrollen scharf

INNSBRUCK: Das österreichische Bundesland Tirol hat die Verlängerung der deutschen Grenzkontrollen scharf kritisiert. Sie sei durch nichts zu rechtfertigen, sagte Landeschef Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch. Der Anteil der Südafrika-Variante an allen Corona-Infektionen in Tirol liege nur noch bei 3,5 Prozent. Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe selbst eingeräumt, dass der Anteil der Südafrika-Mutation im Saarland bereits über 15 Prozent betrage und damit vier Mal so hoch sei wie in Tirol. «Trotzdem wird Tirol bewusst an den Pranger gestellt, während man in Deutschland auch weiterhin auf strenge Kontrollmaßnahmen zur direkt angrenzenden französischen Region Moselle verzichtet», so Platter. Er setze darauf, dass die Europäische Kommission und die österreichische Bundesregierung ein Ende dieser «ungerechtfertigten Schikane» gegen Tirol erwirkten.

Deutschland hatte seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien sowie zum österreichischen Bundesland Tirol am Mittwoch um weitere zwei Wochen verlängert. Von dort dürfen aktuell nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es etwa für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Island lässt nun auch Geimpfte aus Nicht-Schengen-Staaten einreisen

REYKJAVIK: Das in Sachen Corona gut dastehende Island lässt nun auch Reisende von außerhalb der Schengenzone test- und quarantänefrei ins Land, wenn sie gegen Covid-19 geimpft worden oder von einer Erkrankung genesen sind. Die Ausnahmen, die bislang nur für Deutschland und die anderen Staaten der EU und des weiteren Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) galten, werden zum Donnerstag auf vollständig Geimpfte aus Nicht-Schengen-Staaten ausgeweitet, darunter auch Großbritannien und die USA. Die Reisenden müssen aber mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff immunisiert worden sein. Die Ausnahme gilt nach Regierungsangaben auch für diejenigen, die nachweisen können, dass sie eine Corona-Infektion bereits hinter sich haben.

«Die Welt ist in den vergangenen zwölf Monaten durch eine Menge gegangen, und wir hoffen alle auf eine langsame und sichere Rückkehr zur Normalität», erklärte Islands Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir in einer Regierungsmitteilung. «Dies schließt auch die Wiederaufnahme der Möglichkeit zum Reisen ein, die wertvoll für Kultur, Handel und Unternehmen ist.»

Island ist stark vom Tourismus abhängig, die Zahl ausländischer Gäste ist 2020 im Zuge der Corona-Krise jedoch um mehr als drei Viertel eingebrochen. Die USA und Großbritannien sind vor China und Deutschland zuvor die Länder gewesen, aus denen mit Abstand die meisten Island-Touristen auf die Nordatlantik-Insel gereist sind.

Das kleine Land mit seinen 360.000 Einwohnern hat im europäischen Vergleich auf die Bevölkerung gerechnet die mit Abstand niedrigsten Neuinfektionszahlen aller EWR-Länder. Damit das auch so bleibt, sind strikte Einreiseregeln erlassen worden: Seit Mitte Februar muss man vor der Abreise auf die Insel einen negativen PCR-Test vorweisen. Zusätzlich ist ein weiterer PCR-Test bei Ankunft mit anschließender fünftägiger Quarantäne und einem erneuten Test vorgeschrieben.

Niederländischer Gesundheitsminister in Quarantäne

ROTTERDAM: Der Wahltag in den Niederlanden ist für Gesundheitsminister Hugo de Jonge zum Pechtag eworden. Nach seiner Stimmabgabe musste sich Minister Hugo de Jonge am Mittwoch zu Hause in Quarantäne begeben. Er sei in Kontakt gewesen mit einer infizierten Person, teilte der Christdemokrat auf Twitter mit. «Zum Glück habe ich keine Beschwerden», schrieb er.

Der Minister war über den Corona-Melder auf seinem Handy alarmiert worden, dass er wahrscheinlich in der Nähe einer infizierten Person war. Er werde in Heim-Quarantäne bleiben und von dort aus arbeiten, teilte de Jonge mit. Er werde sich noch testen lassen.

Zunächst hatte der Corona-Minister einen Fehlstart bei der Stimmabgabe zur Parlamentswahl. Der Politiker hatte versehentlich einen schon abgelaufenen Pass mit ins Wahlbüro in Rotterdam gebracht. Damit wurde er nicht zur Wahl zugelassen. «Die Regeln gelten auch für ihn», sagte der örtliche Wahlleiter. «Selbst wenn er (König) Willem-Alexander gewesen wäre, hätten wir es nicht erlaubt.»

Auch seinen Führerschein - mit dem er sich ebenfalls hätte ausweisen können - hatte de Jonge zu Hause liegen gelassen, obwohl er mit dem Auto gekommen war. Nachdem der 43-Jährige seinen gültigen Pass geholt hatte, war er im zweiten Versuch erfolgreich.

Corona: Viel weniger ausländische Studienanfänger

WIESBADEN: Die Corona-Pandemie hat die Zahl der aus dem Ausland stammenden Studienanfänger an deutschen Hochschulen deutlich sinken lassen.

99.400 und damit 21 Prozent weniger ausländische Studenten schrieben sich im vergangenen Jahr für das erste Semester ein, wie das Statistische Bundesamt aufgrund vorläufiger Ergebnisse am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der deutschen Erstsemester stieg dagegen leicht um zwei Prozent auf 389.200.

«Der außergewöhnlich starke Rückgang der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger ist maßgeblich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, in deren Folge eine Studienaufnahme an einer deutschen Hochschule für Studierende aus dem Ausland erheblich erschwert war», erklärte das Bundesamt.

Mit einem Minus von 42 Prozent im Vorjahresvergleich verzeichnete das Bundesamt den größten relativen Rückgang bei den ausländischen Studienanfängern im Bereich Geisteswissenschaften. Die meisten Ersteinschreibungen ausländischer Studierender gab es demnach in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften sowie Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, doch auch hier ging die Zahl mit minus 17 Prozent beziehungsweise minus 16 Prozent deutlich zurück.

Mehr als 52.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag in den USA

BALTIMORE: In den USA sind am Dienstag 52.329 neue Corona-Fälle und 1286 Tote im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet worden. Dies geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Mittwochmorgen (MEZ) hervor. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300.416 neuen Fällen sowie am 12. Januar mit 4470 Toten registriert.

In den USA mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang 29,5 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, fast 537.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen, aber nicht relativ zur Bevölkerung, sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC erhielten bisher gut 72 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis, wie aus Zahlen auf der Internetseite am Mittwochmorgen hervorging. 39 Millionen gelten als vollständig geimpft. Zugelassen sind die Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Die Niederlande wählen - Alle Wahllokale geöffnet

DEN HAAG: Die Niederlande wählen ein neues Parlament. Die Wahllokale öffneten am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr. Abgestimmt wird unter strengen Corona-Schutzregeln. 13 Millionen Bürger sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer des Parlaments zu wählen. Wegen der Corona-Pandemie war der Urnengang erstmals um zwei Tage verlängert worden. Am Montag und Dienstag haben bereits etwa zwölf Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Auch Briefwahl war erstmals für alle Bürger ab 70 Jahre möglich.

Der rechtsliberale Regierungschef Mark Rutte steht nach den letzten Umfragen vor einem deutlichen Sieg und könnte seine vierte Regierung bilden. Der 54-Jährige ist seit zehn Jahren Ministerpräsident des Landes. Erste Prognosen werden am Abend um 21.00 Uhr erwartet.

37 Parteien stellen sich zur Wahl - das ist ein Rekord. Nach den Umfragen könnten 17 von ihnen in die Zweite Kammer einziehen. Unklar ist, ob die bisherige Koalition von Ruttes rechtsliberaler VVD mit der christdemokratischen CDA, der linksliberalen D66 und der kleinen ChristenUnie erneut eine Mehrheit erhält.