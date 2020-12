Corona-Ãœberblick: Meldungen am Mittwoch

Virologen: Neuer Virus-Typ bisher nicht nachgewiesen

ERLANGEN: In Deutschland ist Experten zufolge bisher noch kein bestätigter Fall einer Infektion mit der in Großbritannien zirkulierenden Coronavirus-Variante entdeckt worden.

Es seien im Konsiliarlabor für Coronaviren in Berlin bislang 834 Genomsequenzen aus allen Teilen Deutschlands untersucht worden, teilte der Vorstand der Deutschen Virologischen Gesellschaft am Mittwoch mit. In verschiedenen virologischen Laboren des Landes seien darüber hinaus mehr als 1400 Genomsequenzen und über 500 Teilsequenzen untersucht worden. Die neue Variante habe nicht nachgewiesen werden können. Dennoch gehen Experten davon aus, dass die Virus-Variante Deutschland schon erreicht haben dürfte - wenn auch unerkannt.

Die Virologen wiesen darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse derzeit nur eine Momentaufnahme darstellten. Die Sequenzierung gesamter Virusgenome und die bioinformatische Auswertung seien zeitaufwendige Prozesse, so dass aktuelle Geschehnisse nur unzureichend erfasst werden könnten.

Es werde gegenwärtig mit Hochdruck an der Entwicklung von PCR-Verfahren zum spezifischen Nachweis der neuen Sars-CoV-2-Variante gearbeitet. Nach einer vorläufigen Risikoeinschätzung des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) weise die neue Variante möglicherweise eine um bis zu 70 Prozent höhere Übertragungsrate als bisher zirkulierende Sars-CoV-2-Varianten auf, teilte die GfV mit. Diese Schätzung müsse jedoch in weiteren Untersuchungen überprüft werden.

Macron geht es besser - Weiter in Corona-Isolation

PARIS: Der Gesundheitszustand des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, verbessert sich. Das bestätigten Kreise des Präsidialamtes am Mittwoch in Paris ohne weitere Einzelheiten.

Der Staatschef war vor knapp einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Wochenende litt er unter Husten, Müdigkeit und Muskelschmerzen.

Der 43-Jährige hatte sich in die Präsidentenresidenz La Lanterne am Rande des Schlossparks von Versailles zurückgezogen. Dort arbeitet er auch. Erst am Dienstag sprach er mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin, wie aus Élyséekreisen verlautet war.

Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die stark von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. In dem Land mit rund 67 Millionen Einwohnern sind seit Ausbruch der Pandemie nach Behördenangaben fast 62.000 infizierte Menschen gestorben.

Dänemark sichert sich 2,6 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen

KOPENHAGEN: Dänemark hat 2,6 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bestellt. Das sagte der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Es wird damit gerechnet, dass diese Extra-Impfdosen Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2021 Dänemark erreichen, sagte der Direktor der dänischen Arzneimittelbehörde, Thomas Senderovitz.

Diese zusätzlichen Impfdosen gehen demnach über diejenigen hinaus, die Dänemark im Rahmen der EU-Zulassung des Impfstoffes erhält. Die erste Lieferung gemäß dem EU-Plan besteht Heunicke zufolge zunächst aus knapp 10.000 Impfdosen, die im 5,8-Millionen-Einwohner-Land Dänemark am Samstag eintreffen sollen. Am Sonntagmorgen soll dann parallel in den einzelnen dänischen Regionen mit den Corona-Impfungen begonnen werden. In der Folgewoche sollen rund 38.000 Dosen nach Dänemark geliefert werden, danach wöchentlich knapp 48.000. Dänemark verteilt diese auch an die zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln und an Grönland.

Biontech und Pfizer liefern weitere 100 Millionen Impfdosen an USA

MAINZ/NEW YORK: Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer liefern zusätzliche 100 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffes an die USA. Die Präparate werden in Anlagen in den USA produziert, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der Impfdosen für die USA auf 200 Millionen.

Mindestens 70 Millionen der zusätzlichen Impfstoffdosen sollen den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2021 geliefert werden. Die verbleibenden 30 Millionen Dosen sollen bis spätestens 31. Juli folgen. Die US-Regierung werde 1,95 Milliarden Dollar für die zusätzliche Menge bezahlen und habe außerdem die Option, bis zu 400 Millionen zusätzliche Dosen des Biontech/Pfizer-Präparats zu erwerben, hieß es.

«Dieser neue Regierungsauftrag kann Amerikanern noch mehr Sicherheit geben, dass wir genug Impfstoff haben werden, um bis Juni 2021 jeden Amerikaner zu impfen, der das möchte», erklärte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Mittwoch. Pfizer-Chef Albert Bourla erklärte: «Mit diesen 100 Millionen zusätzlichen Dosen werden die Vereinigten Staaten in der Lage sein, mehr Menschen zu schützen und hoffentlich diese verheerende Pandemie schneller zu beenden.»

Der Impfstoff von Pfizer und Biontech wird in den USA auf Basis einer Notfallzulassung seit vergangenem Montag eingesetzt. Der Impfstoff des US-Unternehmens Moderna wird in den USA erst seit dieser Woche verabreicht.

Corona-Opfervertreter fordern Millionen-Entschädigung

ROM: Eine Gruppe aus Vertretern von Covid-19-Opfern in Italien will die Behörden landesweit und in den Regionen verklagen und fordert 100 Millionen Euro Entschädigung. Die Gruppe Noi Denunceremo (Wir werden anprangern) gab an, am Mittwoch eine Klage im Namen von 500 Hinterbliebenen von Covid-19-Opfern einzureichen. Sie richte sich gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, den Präsidenten der Region Lombardei, Attilo Fontana, und Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza.

Je Opfer verlangt die Gruppe 200.000 Euro Entschädigung, was insgesamt 100 Millionen Euro ergeben würde. Noi Denunceremo wirft den Behörden vor, in der Pandemie nicht schnell genug gehandelt zu haben, was zu gravierenden Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft geführt habe.

Im August hatte die Staatsanwaltschaft in Bergamo bereits ermittelt, nachdem Noi Denunceremo rund 150 Anzeigen gegen unbekannt eingereicht hatte. Ein Teil der Untersuchungen konzentrierte sich auf die Frage, warum die Politik Anfang März keine Sperrzonen um Bergamo beziehungsweise stark betroffene Vororte eingerichtet habe.

Kritiker hinterfragen, ob Italiens Pandemie-Plan auf der Höhe der Zeit war. Bislang starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 69.800 Menschen mit Sars-CoV-2. Die Behörden registrierten insgesamt mehr als 1,977 Millionen Corona-Infektionen.

Rückholaktion: Baltenstaaten organisieren Sonderflug aus London

RIGA: Estland, Lettland und Litauen wollen einige ihrer Bürger zurückholen, die wegen Sorgen vor einer Coronavirus-Mutante in Großbritannien festsitzen. Die Außenminister der drei Nachbarländer verständigten sich am Freitag auf eine Rückholung nach Weihnachten. Demnach soll am 28. Dezember ein gemeinsamer Sonderflug von London nach Riga für Menschen organisiert werden, die aus sozialen, humanitären oder rechtlichen Gründen sofort in ihre Heimat zurückkehren müssen. Dies soll nach Angaben der Regierungen von den Botschaften der drei Länder in Großbritannien koordiniert werden.

In Großbritannien war eine Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die Standardform ist. Die meisten EU-Staaten hatten darauf vorübergehend den Verkehr mit Großbritannien eingeschränkt. Auch die baltischen Staaten setzten den Flugverkehr mit dem Inselstaat bis zum Jahresende aus.

Auch Hunderte Fahrer aus Deutschland im Lkw-Stau in England

BERLIN: Nach der Grenzschließung Frankreichs zum Schutz vor der neuen Corona-Mutation stecken nach Verbandsangaben aktuell auch mehrere hundert Lkw-Fahrer aus Deutschland im Stau in Großbritannien fest. Der Bundesverband Spedition und Logistik sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, er gehe von 300 bis 400 Betroffenen aus. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) sprach von mehreren hundert deutschen Fahrern.

Frankreich hatte wegen der rasanten Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante die Grenzen zu Großbritannien auch für den Warenverkehr geschlossen. Inzwischen wurde eine Wiedereröffnung angekündigt. Die Regierung in London rechnet dennoch nicht mit einem raschen Ende des Staus Tausender Lastwagen in England. Für die Einreise nach Frankreich müssen Lkw-Fahrer nun ein negatives Coronatest-Ergebnis vorweisen.

Seit der angekündigten Wiedereröffnung der Grenze hat sich die Lage laut BGL leicht verbessert. «Wir haben eine Zielsetzung, und das ist, dass unsere Fahrer nach Hause kommen und Weihnachten bei ihren Familien verbringen können», sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt, der «Welt». Er sei sich aber sehr sicher, dass es nicht alle Fahrer rechtzeitig zum Fest schaffen würden.

Der Verband pocht darauf, dass unter anderem das Feiertagsfahrverbot gekippt wird, damit die Menschen schnellstmöglich nach Hause kommen können. Engelhardt forderte zudem freien Warenverkehr zwischen den europäischen Staaten auch nach dem Brexit: «Die Fahrer müssen frei die Grenzen passieren können.»

Corona-Impfstoff: Auslieferung an EU-Staaten beginnt

PUURS: Die Auslieferung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech/Pfizer an die EU-Staaten beginnt. Die Transporter seien bereit, den Pfizer-Standort im belgischen Puurs zu verlassen, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. So werde sichergestellt, «dass die nationalen Gesundheitsbehörden in ganz Europa ihre Impfprogramme ab dem 27. Dezember starten können - der Start der Europäischen Impftage der Europäischen Kommission». Auch in Deutschland sollen die ersten Impfstoff-Dosen am Sonntag gespritzt werden.

«Die Arbeiten sind nun in vollem Gange, um die ersten Chargen für die Verteilung vorzubereiten», hieß es von Pfizer. Aus Sicherheitsgründen äußere man sich zu diesem Zeitpunkt jedoch «nicht zu den Details der einzelnen Lieferungen». Auch auf Nachfrage wollte der Sprecher nicht sagen, ob die Transporter das Werk in Puurs bereits verlassen haben. Biontech hatte am Dienstag angekündigt, dass die Auslieferung des Impfstoffs an diesem Mittwoch von Puurs aus beginnen sollte.

Die «Bild»-Zeitung hatte am Mittwochmorgen berichtet, dass Lkw auf dem Pfizer-Gelände in Puurs rückwärts an die Rampe führen und die Kühlauflieger mit Corona-Impfstoff beladen.

Der Pfizer-Sprecher teilte nun mit, die Anlage in Puurs südlich von Antwerpen werde weiter in Betrieb sein und eine wichtige Rolle «in unserem globalen Produktions- und Lieferbetrieb als Formulierungs-, Abfüll- und Weiterverarbeitungsstandort für Europa und den Rest der Welt (ohne USA) spielen». Basierend auf aktuellen Prognosen gehe man davon aus, «dass wir im Jahr 2021 weltweit bis zu 1,3 Milliarden Impfstoffdosen COVID-19 produzieren werden».

Polens Regierungschef interveniert für gestrandete Lastwagenfahrer

WARSCHAU: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat persönlich in London und Paris interveniert, um eine Rückkehr Tausender polnischer Lastwagenfahrer aus Großbritannien zu ermöglichen. Die Fahrer sitzen seit zwei Tagen an den britisch-französischen Grenzübergängen fest, nachdem Frankreich wegen einer in England aufgetauchten Mutation des Coronavirus eine Grenzsperre verfügt hatte. Sowohl der britische Premier Boris Johnson als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätten eine rasche Lösung versprochen, gab ein Sprecher von Morawiecki am Mittwoch in Warschau bekannt.

Großbritannien und Frankreich hatten sich zwar geeinigt, dass ab Mittwoch wieder Lastwagen über den Ärmelkanal in die EU gelangen dürfen. Allerdings müssen die zu einem großen Teil aus Polen stammenden Fahrer einen negativen Corona-Test vorweisen. Frankreich hatte in der Nacht zum Montag die Grenze auch für den Warenverkehr geschlossen.

Gegner von Corona-Politik sollen Böhmermanns Adresse gepostet haben

KÖLN: Als Reaktion auf das neue Satire-Video von Jan Böhmermann sollen Gegner der Corona-Maßnahmen die Adresse des Moderators im Netz veröffentlicht haben. Nun ermittelt in dem Fall der Staatsschutz, wie in Sprecher der Kölner Polizei am Mittwoch erklärte. Böhmermann habe sich an die Behörden gewandt - die Adresse sei auf einem Messengerdienst veröffentlicht worden. «Unter anderem wurde angekündigt oder angedroht, man solle doch mal bei einem Autokorso hupend an seinem Haus vorbei fahren», sagte der Sprecher. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über entsprechende Einträge in einer Gruppe auf dem umstrittenen Dienst Telegram berichtet, der als Tummelbecken für Anhänger von Verschwörungstheorien gilt.

Die Adressen-Veröffentlichung soll eine Retourkutsche für Böhmermanns Video vom Freitag gewesen sein. Der Satiriker (39) hatte in seiner ZDF-Show einen Kinderchor gezeigt, der über eine fiktive Oma sang, die die Corona-Pandemie leugnet. Die Großmutter wisse, es gebe «gar kein Corona, Corona, Corona», sangen die Kinder. Die Oma feiere Après-Ski in Ischgl und habe «keinen Bock auf Social Distance». Schließlich trat Böhmermann selbst auf und intonierte: «Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, im Koma, im Koma.» Das Video hatte wie erwartet für Kontroversen im Netz gesorgt.

Mehr als 3400 Corona-Tote in den USA - zweithöchste Tageszahl

BALTIMORE: In den USA sind binnen eines Tages 3401 Tote infolge einer Coronavirus-Infektion verzeichnet worden. Das ging am Mittwochmorgen (MEZ) aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore für Dienstag hervor. Das ist die zweithöchste je registrierte Tageszahl in dem Land. Der bisherige Höchstwert war am vergangenen Mittwoch mit 3682 Corona-Toten verzeichnet worden.

Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden lag am Dienstag bei 195.033. Der bisher höchste Wert wurde mit 249.709 am 18. Dezember registriert.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 18,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 322.800 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Norwegisches Flugverbot für Großbritannien auch über Weihnachten

KOPENHAGEN: Direktflüge aus Großbritannien dürfen aufgrund der Sorgen vor einer mutierten Variante des Coronavirus auch an den Weihnachtstagen nicht in Norwegen landen. Das Flugverbot werde bis einschließlich dem 26. Dezember verlängert, um so der Verbreitung der neuen Corona-Mutation entgegenzuwirken, teilte das norwegische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Zugleich merkte das Ministerium an, dass die Maßnahme bis über Neujahr hinaus weitergeführt werden könnte.

«Wir wünschen uns mehr Zeit, um mehr Wissen über die Virusvariante zu erlangen und die Verbreitung in Norwegen zu verhindern», erklärte Gesundheitsminister Bent Høie. Es sei wichtig, die Situation laufend zu bewerten, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig wies Høies Ministerium aber auch auf die Empfehlung der EU-Kommission hin, Reisebeschränkungen für Großbritannien aufzuheben.

Bis zum 10. Januar gelten neben der generellen zehntägigen Quarantäne nach Ankunft für Reisende aus Großbritannien mehrere zusätzliche Anforderungen in Norwegen: Innerhalb von 24 Stunden nach Einreise muss ein PCR-Test und frühestens an Tag sieben ein neuer Test gemacht werden. Ankommende müssen sich zudem bei der jeweiligen Kommune registrieren.

In Großbritannien war zuletzt eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form ist. Die meisten EU-Staaten hatten darauf vorübergehend entschieden, Reisen aus und nach Großbritannien einzuschränken. Das Flugverbot in Norwegen galt seit Montagvormittag.

Estland Regierung verschärft Corona-Maßnahmen

TALLINN: In Estland muss sich die Bevölkerung auf strenge Corona-Maßnahmen über den Jahreswechsel und Anfang 2021 einstellen. Die Regierung des baltischen EU-Landes verschärfte am Mittwoch die geltenden Beschränkungen in der Hauptstadt Tallinn und der umliegenden Region. Gastronomische Betriebe dürfen von 28. Dezember bis 17. Januar nur noch außer Haus verkaufen und Freizeit-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportstätten bleiben weitestgehend geschlossen. Veranstaltungen und Versammlungen in Innenräumen sind untersagt, im Freien dürfen daran nur noch bis zu zehn Personen teilnehmen.

Ausgenommen von den Einschränkungen sind Kirchen: Sie dürfen auch über Weihnachten offen bleiben, die Zahl der Gottesdienstbesucher ist aber auf maximal 50 Prozent der normalen Kapazität begrenzt.

Mit den neuen Regelungen soll eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindert werden. «Leider sehen wir, dass die bestehenden Maßnahmen nicht ausreichten, um den Wachstumstrend des Virus zu verlangsamen», sagte Regierungschef Jüri Ratas. Er rief seine Landsleute dazu auf, das Weihnachtsfest nur im engsten Familienkreis verbringen.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohner registriert seit dem Herbst einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden in dem Baltenstaat seit Beginn der Pandemie über 23.000 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Niederlande lassen wieder Reisende aus Großbritannien ins Land

DEN HAAG: Nach einer dreitägigen Grenzblockade lassen die Niederlande wieder Reisende aus Großbritannien zu. Seit Mitternacht sei die Einreise wieder erlaubt, teilte die Regierung in Den Haag mit. Passagiere müssen allerdings ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen. Fluggesellschaften und Reeder sind verpflichtet, dies zu kontrollieren. Auch Reisende aus Südafrika sind unter diesen Bedingungen wieder willkommen.

Der Test darf den Angaben zufolge nicht älter als 72 Stunden sein, er ersetzt auch nicht die Pflicht zur Heimquarantäne von zehn Tagen. Aus Sorge über neue Varianten des Coronavirus in Großbritannien und Südafrika hatten die Niederlande die Grenzen für Reisende aus diesen Ländern geschlossen. Nur der Frachtverkehr war noch möglich.

Erfolg für Spaniens Linksregierung: Senat billigt Etat für 2021

MADRID: Wichtiger Erfolg für die linke Minderheitsregierung Spaniens: Der Staatshaushalt für 2021 ist endgültig gebilligt. Der Senat verabschiedete die Finanzpläne von Ministerpräsident Pedro Sánchez am späten Dienstagabend in Madrid mit 145 zu 118 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Der Etat tritt am 1. Januar in Kraft.

Spanien habe nun den «sozialsten Haushalt der Geschichte, um die schlimmste Krise der vergangenen hundert Jahre zu überwinden», schrieb Sánchez auf Twitter. Die Verabschiedung des Etats gilt als Garant für das Überleben der Koalition der Sozialisten von Sánchez und des linken Bündnisses Unidas Podemos. Die erste Koalitionsregierung der spanischen Geschichte amtiert seit Anfang 2020.

Drei Jahre lang wurde Spanien mit einem Etat regiert, den 2017 noch die konservative Regierung des später per Misstrauensvotums gestürzten Mariano Rajoy verabschiedet hatte. Die rechte Opposition wirft Sánchez vor, er habe für die Stimmen von separatistischen Regionalparteien Kataloniens und des Baskenlandes zu große Konzessionen gemacht. Er gefährde damit die Einheit Spaniens.

Zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen von Corona setzt Madrid auf höhere Steuern für Reiche und auf mehr Geld für soziale Aufgaben. Mit 239 Milliarden Euro sollen die Sozialausgaben einen Rekordwert erreichen. Die Mittel für den Gesundheitssektor werden um gut 75 Prozent auf 3,14 Milliarden erhöht. Als Einnahmen sind im Haushalt 2021 auch 27 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren EU-Hilfen in der Corona-Krise eingeplant. Aus dem EU-Topf soll das von Corona stark gebeutelte Land in den nächsten Jahren insgesamt 140 Milliarden erhalten, die Hälfte davon als direkte Zuschüsse.

Handgemenge zwischen Lkw-Fahrern und Polizei in Dover

DOVER: Am englischen Hafen Dover ist es zwischen wartenden Lastwagenfahrern und der Polizei zu Schubsereien und Handgemenge gekommen. Frustrierte Fahrer hätten die Polizei ausgepfiffen, einige versuchten, an den Beamten vorbeizukommen, wie britische Medien am Mittwoch berichteten. Zuvor hatten Großbritannien und Frankreich mitgeteilt, dass von Mittwoch an wieder Lastwagen über den Ärmelkanal in die EU setzen dürfen. Allerdings müssen Fahrer einen negativen Corona-Test vorweisen.

In Dover und Umgebung warten nach Schätzungen des britischen Speditionsverbands bis zu 10.000 Lastwagen auf die Ausreise nach Frankreich. Das Land hatte in der Nacht zum Montag die Grenze nach Großbritannien auch für den Warenverkehr geschlossen - aus Angst vor einer Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante.

Dänemark verlängert Flugverbot aus Großbritannien

KOPENHAGEN: Flugzeuge aus Großbritannien dürfen wegen Sorgen vor einer Mutation des Coronavirus weiterhin nicht nach Dänemark fliegen. Ein entsprechendes Flugverbot für Passagiermaschinen wird bis Mitternacht in der Nacht zum 25. Dezember verlängert, wie das dänische Verkehrsministerium mitteilte. Damit wolle man das Risiko begrenzen, dass sich die Infektionen mit der neuen Corona-Mutation ausbreite. Derzeit gebe es eine große Unsicherheit rund um die mutierte Variante und auch darum, ob sich Reisende aus England über Weihnachten an die empfohlene zehntägige Quarantäne halten werden, erklärte Verkehrsminister Benny Engelbrecht.

In Großbritannien war zuletzt eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form ist. Die meisten EU-Staaten hatten darauf vorübergehend entschieden, Reisen aus und nach Großbritannien weitgehend einzuschränken. Dänemark hatte den Zugang zum dänischen Luftraum für Flieger aus Großbritannien ab Montagvormittag für zunächst 48 Stunden geschlossen. Diese Maßnahme wird nun also um rund anderthalb Tage verlängert.

Das dänische Justizministerium hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass verschärfte Einreisebeschränkungen für Ausländer mit Wohnsitz in Großbritannien eingeführt werden. Diese Menschen werden ab dem 25. Dezember bis vorläufig zum 3. Januar nicht mehr ins Land gelassen. Wenige Ausnahmen, darunter Angehörige und Partner von Schwerkranken, dürfen unter Vorlage eines negativen Corona-Tests noch einreisen. Dänische Staatsbürger dürfen weiter in ihre Heimat zurückkehren.