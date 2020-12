Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Tschechien bietet Corona-Schnelltests vor Weihnachten an

PRAG: Die Menschen in Tschechien können sich vor Weihnachten kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das landesweite Schnelltest-Programm mit Hunderten Abnahmestellen begann am Mittwoch. Für den ersten Tag hatten sich mehr als 17.000 Personen angemeldet.

An manchen Stellen gab es Warteschlangen, andernorts noch freie Kapazitäten. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten trägt die Krankenversicherung. Die verwendeten Antigen-Schnelltests liefern innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis, gelten aber als weniger genau als sogenannte PCR-Labortests. Das Programm läuft über den Jahreswechsel hinaus bis zum 15. Januar.

Die Opposition kritisierte derweil, dass die Regierung bisher kein nationales Impfkonzept verabschiedet habe. Gesundheitsminister Jan Blatny versicherte, dass mit der Impfung unverzüglich nach Eintreffen der ersten Lieferungen der neuen Impfstoffe begonnen werde. Priorität werde das Gesundheitspersonal erhalten.

Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Tschechien weiter. Am Dienstag kamen nach Behördenangaben 7889 bestätigte Fälle hinzu - rund 2000 mehr als am gleichen Tag vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 594.148 Infektionen und 9882 Todesfälle. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Keine Nacht-Messen an Heiligabend in den Niederlanden

UTRECHT: Die römisch-katholische Kirche der Niederlande hat alle öffentlichen Gottesdienste an Heiligabend abgesagt. Vor allem die Nacht-Messen würden traditionell von vielen Menschen besucht, begründete die Bischofskonferenz am Mittwoch in Utrecht die Entscheidung. Das sei angesichts des harten Lockdowns nicht verantwortlich.

Die übrigen Weihnachtsgottesdienste könnten stattfinden, allerdings nur mit maximal 30 Besuchern. In den Kirchen müssten Gesichtsmasken getragen werden und es gelte ein Gesangsverbot, teilte die Kirche mit. Gottesdienste am Heiligabend werden aber im Internet und im Fernsehen übertragen.

Spaniens Regierungschef schließt schärfere Corona-Maßnahmen nicht aus

MADRID: Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez hat eine Verschärfung der bisher relativ milden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angesichts wieder leicht steigender Infektionszahlen nicht ausgeschlossen. «Diese Weihnachten entscheidet sich, ob wir eine dritte Welle vermeiden können», sagte der Sozialist am Mittwoch im Parlament in Madrid. Das bisher Erreichte sei sehr positiv, betonte Sánchez unter Hinweis auf den starken Rückgang der Infiziertenzahlen der vergangenen Wochen.

Seine Regierung werde aber nicht zögern, die Maßnahmen in Kooperation mit den Regionen auch über Weihnachten zu verschärfen, sollten die Corona-Zahlen wie seit Freitag weiter steigen. «Die beste Art, Ansteckungen zu vermeiden, ist so zu tun, als ob wir alle infiziert wären und nicht genau wüssten, ob wir ansteckend sind», betonte Sánchez.

Spanien war es gelungen, die zeitweise sehr hohen Infektionszahlen der zweiten Welle durch relativ milde Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbegrenzungen, Einschränkungen von Reisen zwischen den Regionen und in einigen Landesteilen auch durch die zeitweise Schließung von Gaststätten und anderen Einrichtungen stark zu drücken. Geschäfte und auch die Schulen blieben fast überall offen.

Seit Freitag steigen die Zahlen jedoch wieder leicht. Am Dienstag kletterte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 98, nachdem sie am Freitag noch bei 80 gelegen hatte. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt dieser Wert derzeit 180.

Britische Regierung: Bisher 138.000 Menschen gegen Corona geimpft

LONDON: Eine Woche nach dem Beginn der Massenimpfung gegen das Coronavirus in Großbritannien sind nach Regierungsangaben bisher etwa 138.000 Menschen geimpft worden. «Ein sehr guter Start für das Impfprogramm», schrieb der zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi am Mittwoch bei Twitter. Die Zahl werde noch deutlich zunehmen, da das Netzwerk ausgebaut werde.

In den vergangenen sieben Tagen hätten 108.000 Menschen in England, 18.000 in Schottland, fast 8000 in Wales und 4000 in Nordirland die Dosis erhalten. Zunächst sind über 80-Jährige, Bewohner von Pflegeheimen und besonders gefährdetes medizinisches Personal an der Reihe.

Großbritannien hatte die Impfungen am 8. Dezember begonnen und nutzt das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer. Ursprünglich hatte die Regierung bis Jahresende mit bis zu zehn Millionen Dosen gerechnet, nun sind es noch fünf Millionen. Für einen umfassenden Schutz muss rund drei Wochen nach der ersten Dosis eine zweite Impfung stattfinden. Insgesamt hat Großbritannien 40 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Mittels bestellt.

Norwegens Ministerpräsidentin rechnet mit Corona-Maßnahmen bis Ostern

OSLO: Norwegen steht im Kampf gegen die Corona-Pandemie vergleichsweise gut da - trotzdem geht Regierungschefin Erna Solberg davon aus, dass bis Ostern weiter Schutzmaßnahmen in ihrem Land gelten werden. Es sei zudem zwar richtig, wenn man Pläne für einen normalen Sommer schmiede, sagte Solberg am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Oslo, auf der sie Bilanz für das zweite Halbjahr 2020 zog. «Aber man muss darauf vorbereitet sein, dass der Sommer 2021 nicht ganz wie der Sommer 2019 sein wird.»

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die ersten Corona-Impfungen in Norwegen rund um Weihnachten und Neujahr stattfinden könnten, sagte Solberg. Auf dieselbe Weise, wie sich die Corona-Krise hingezogen habe, werde aber auch der Weg aus der Krise seine Zeit brauchen.

Verglichen mit dem Rest des Europäischen Wirtschaftsraums hatte Norwegen mit seinen gut 5,4 Millionen Einwohnern auf die Bevölkerung gerechnet in den vergangenen 14 Tagen einer der niedrigsten Zahlen an Neuinfektionen, nur Island und Irland lagen noch darunter. Der deutsche Wert war in diesem Zeitraum mehr als dreimal so hoch.

Auch in Norwegen gelten Beschränkungen des öffentlichen Lebens, etwa Quarantänevorschriften für Reisende und die dringliche Bitte, nicht mehr als fünf Gäste im eigenen Haushalt zu begrüßen. Diese Maßnahmen sind jedoch bei Weitem nicht so weitreichend wie der am Mittwoch begonnene Lockdown in Deutschland.

Corona: Von der Leyen für europaweiten Impf-Start am selben Tag

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einen gemeinsamen Beginn der Impfungen gegen das Corona-Virus in der gesamten Europäischen Union vorgeschlagen. «Lasst uns so bald wie möglich gemeinsam mit dem Impfen anfangen, zusammen, als 27, mit einem Start am selben Tag», sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament. «Lasst uns zusammen und geeint mit der Ausrottung dieses furchtbaren Virus beginnen.»

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten zum Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer abgeben will - acht Tage früher als zuvor geplant. Von der Leyen ließ keinen Zweifel, dass sie mit einem positiven Bescheid rechnet. «Endlich wird binnen einer Woche der erste Impfstoff zugelassen werden, damit Impfungen sofort beginnen können», sagte sie. Weitere Impfstoffe kämen nächstes Jahr hinzu.

Ihr Sprecher betonte am Mittwoch, dass die EU-Kommission innerhalb von zwei Tagen nach der EMA-Entscheidung dafür sorgen werde, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer auf den Markt kommen könne. Die endgültige Entscheidung darüber, ob das Mittel in den 27 EU-Staaten zugelassen wird, liegt nach dem EMA-Gutachen nämlich bei der Brüsseler Behörde.

Von der Leyen betonte, die EU-Kommission habe das weltweit breiteste Sortiment künftiger Impfstoffe zusammengestellt und insgesamt mehr als genug Impfstoffe für alle Europäer eingekauft.

Corona-Neuinfektionen im Gazastreifen steigen auf Rekordwert

GAZA: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat im Gazastreifen einen Höchststand erreicht. Wie das Gesundheitsministerium in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Palästinensergebiet am Mittwoch mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 935 neue Fälle registriert - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Der bisherige Rekordwert von Ende November betrug 922.

Dem Ministerium zufolge wurden 2088 Tests gemacht, von diesen fielen somit etwa 45 Prozent positiv aus.

Auch die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Corona-Infektion starben, kletterte in dem abgeriegelten Gebiet auf einen Rekordwert. Nach Angaben des Hamas-Ministeriums wurden zehn Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet - seit Beginn der Pandemie starben demnach insgesamt 220 Menschen.

Die Zahl der Corona-Fälle hat im Gazastreifen zuletzt stark zugenommen. Dort leben etwa zwei Millionen Menschen auf sehr engem Raum unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Die Pandemie bringt das Gesundheitssystem in dem Gebiet an seine Grenzen.

Weihnachtslockerungen: Britische Regierung setzt auf Corona-Disziplin

LONDON: Trotz der Furcht vor einem Anstieg der Corona-Infektionen will die britische Regierung die Lockerungen für Familien während der Weihnachtstage nicht wieder aufheben. Vielmehr setzt sie auf Selbstdisziplin. Familien könnten «sich dafür entscheiden, weniger zu tun» als erlaubt ist oder virtuell miteinander feiern, sagte Infrastrukturminister Robert Jenrick am Mittwoch der BBC. Zudem warb er dafür, Familientreffen auf den Frühling zu verschieben. «Ostern kann das neue Weihnachten sein», sagte Jenrick dem Sender Sky News.

Die Regierung könne einen gesetzlichen Rahmen schaffen. «Aber wir können nicht Gesetze für alle Eventualitäten und für alles, was in den Leben der Menschen vor sich geht, erlassen», betonte Jenrick in der BBC. Die Regierung setze auf das Urteilsvermögen der Menschen.

Zwischen dem 23. und 27. Dezember sind «Weihnachts-Blasen» von bis zu drei Haushalten erlaubt, die sich privat treffen und auch dort gemeinsam übernachten dürfen. Es gibt keine Reisebeschränkungen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Pubs und Restaurants dürfen aber nicht besucht werden. In einzelnen Landesteilen gelten teils schärfere Vorschriften, etwa in Schottland. Wissenschaftler und auch Mitglieder seiner eigenen konservativen Partei haben Premierminister Boris Johnson aufgerufen, die Bestimmungen wieder zu verschärfen.

Minister Jenrick räumte ein, dass die Lockerungen zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen. «Dieser Virus ernährt sich von sozialer Interaktion. Wenn mehr Menschen auch über eine kurze Zeit zusammenkommen, bleibt das nicht ohne Folgen», sagte er Sky News.

Afghanistan: Abschiebeflug aus Deutschland am Donnerstag erwartet

KABUL: Nach neun Monaten Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wird in Afghanistan wieder ein Abschiebeflug aus Deutschland erwartet. Die Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern an Bord soll an diesem Donnerstag in Kabul landen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem afghanischen Flüchtlingsministerium erfuhr.

Nach coronabedingter Pause haben demnach auch weitere europäische Länder Abschiebeflüge wiederaufgenommen. Demnach landete am Mittwoch ein Flieger mit elf aus Österreich und Bulgarien abgeschobenen Migranten in Kabul. Eine Abschiebung aus Schweden wurde unterdessen von Aktivisten verhindert, wie es weiter hieß.

Die vorerst letzte Sammelabschiebung aus Deutschland fand im März statt. Abschiebungen in den Krisenstaat sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen geht der Konflikt zwischen den militant-islamistischen Taliban und Afghanistans Regierung weiter. In den vergangenen zehn Jahren wurden dabei mehr als 100.000 Zivilisten getötet oder verletzt. Die Wirtschaft und das ohnehin schon schwache Gesundheitssystem wurden durch die Corona-Pandemie stark belastet.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte, den Abschiebeflug aus Deutschland zu unterbinden. «Es ist völlig unverantwortlich, während eines bundesweiten Lockdowns stur an diesem Flug ins Ungewisse festzuhalten», kritisierte Geschäftsführer Günter Burkhardt. «Menschenwürde und das Recht auf Gesundheit fordern einen Stopp von Abschiebungen. Der Flug darf nicht stattfinden.»

Volle Krankenhäuser: Rio sagt virtuelle Silvester-Party ab

RIO DE JANEIRO: Neben der Silvesterparty an der Copacabana ist wegen der Corona-Pandemie nun auch die ersatzweise in Rio de Janeiro geplante virtuelle Feier zum Jahreswechsel abgesagt worden. «Die Entscheidung ist notwendig, um Ansammlungen zu vermeiden, aus Respekt vor den Opfern und für die Sicherheit aller», schrieb die Verwaltung der brasilianischen Metropole am Dienstag auf Twitter.

Die Silvesterparty in Rio ist eine der berühmtesten der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die Hafenstadt. Das Feuerwerk wird von Flößen in der Atlantikbucht abgefeuert, am Stadtstrand Copacabana treten auf mehreren Bühnen Musiker, Bands und DJs auf. Die Konzerte sollten in diesem Jahr im Internet übertragen werden.

Brasilien ist derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem größten Land Lateinamerikas fast sieben Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Über 182.500 Patienten sind im Zusammenhang mit der Atemwegskrankheit Covid-19 gestorben.

Zuletzt sind die Corona-Kurven in vielen brasilianischen Bundesstaaten angestiegen. Unter anderem verzeichneten die Stadt und der Bundesstaat Rio de Janeiro wieder steigende Corona-Zahlen, die Belegungsquote der öffentlichen und privaten Intensivbetten für Covid-19-Patienten nahm zu.