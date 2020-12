Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Ghanas Präsident Akufo-Addo wiedergewählt

ACCRA: In Ghana ist der amtierende Präsident Nana Akufo-Addo wiedergewählt worden. Der 76-Jährige setzte sich in dem 30-Millionen-Einwohner-Land an der afrikanischen Westküste gegen seinen langjährigen Widersacher, Ex-Präsident John Dramani Mahama, durch. Der Vorsitzende der regierenden New Patriotic Party (NPP) erhielt etwa 51,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie die nationale Wahlkommission am Mittwoch in der Hauptstadt Accra mitteilte. Mahama - Parteichef des National Democratic Congress (NDC) - kam auf knapp 47,4 Prozent.

Die Ergebnisse aus einem Wahlbezirk standen noch aus, was am Sieg des amtierenden Präsidenten aber nichts mehr ändern konnte. Die beiden Kontrahenten standen sich bereits zum dritten Mal in einer Wahl ums höchste Staatsamt gegenüber. Bislang hatte jeder jeweils einmal gewonnen, Akufo-Addo 2016 und Mahama 2012. Ghana gilt als eine der stabilsten Demokratien in der Region und ist nach der benachbarten Elfenbeinküste der weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent. Es ist zudem einer der wichtigsten Goldproduzenten Afrikas.

Das Ergebnis der parallel abgehaltenen Parlamentswahl steht noch aus. Erwartet wird, dass die Partei des wiedergewählten Präsidenten ebenfalls wieder auf eine Mehrheit kommt. Insgesamt waren knapp 17 Millionen registrierte Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Seehofer vorsorglich in Quarantäne - Keine Hinweise auf Infektion

BERLIN: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich nach einem möglichen Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin des Ministeriums vorsorglich in Quarantäne begeben.

Das teilte Ministeriumssprecher Steve Alter am Mittwochabend auf Twitter mit. Hinweise auf eine Infektion des Ministers lägen derzeit nicht vor. Bei der Innenministerkonferenz am Donnerstag und Freitag werde Innen-Staatssekretär Hans-Georg Engelke den Minister vertreten.

Corona-Notstand bis kurz vor Weihnachten

PRAG: In Tschechien hat das Parlament einer Verlängerung des Corona-Notstands bis einschließlich 23. Dezember zugestimmt. Dafür waren am Mittwochabend in Prag 53 Abgeordnete. Dagegen votierten 36. Mit dem Vorschlag, den Ausnahmezustand gleich um 30 Tage bis zum 11. Januar zu verlängern, konnte sich die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Andrej Babis nicht durchsetzen. Der Notstand ermöglicht es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Derzeit dürfen sich in Innenräumen bis zu zehn Personen treffen. Es gilt eine weitgehende Maskenpflicht.

Allerdings mehrt sich Widerstand: Manche Kneipenwirte drohen offen damit, die aktuelle Sperrstunde um 20.00 Uhr zu missachten. Die Opposition kritisiert einen Teil der Maßnahmen als «absolut unsinnig». Nach jüngsten Lockerungen steigen die Fallzahlen in Tschechien wieder. Am Mittwoch meldeten die Behörden 5848 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie seit zwei Wochen nicht mehr. Insgesamt gab es bereits knapp 557.000 Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle. Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohner.

Israel beginnt mit Corona-Impfkampagne am 27. Dezember

TEL AVIV: Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 27. Dezember mit seiner Corona-Impfkampagne beginnen. Der 71-Jährige kündigte am Mittwochabend in Tel Aviv an, sich dann als erster impfen zu lassen. Zugleich appellierte Netanjahu an seine neun Milllionen Landsleute, dem Beispiel zu folgen. «Ich bitte alle Bürger, sich impfen zu lassen.» Pro Tag könnten 60.000 Impfdosen verabreicht werden. Wer geimpft ist, soll einen «grünen Pass» erhalten. «Das wird uns schnell zurück zur Normalität führen», sagte Netanjahu.

Zuvor war am Morgen eine erste Ladung mit Impfstoffen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer in Israel eingetroffen. Netanjahu nahm die Lieferung auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv persönlich in Empfang. Insgesamt hat Israel nach Medienberichten mit Biontech/Pfizer die Lieferung von acht Millionen Impfdosen vereinbart. Mit dem US-Unternehmen Moderna gibt es zudem eine Vereinbarung über sechs Millionen Impfdosen.

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen jedoch wieder zu.

Auch Kanada lässt Impfstoff von Biontech und Pfizer zu

OTTAWA: Auch Kanada hat dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Das teilten die kanadische Gesundheitsbehörde und beide Unternehmen am Mittwoch mit. Damit bekommen die Kanadier früher grünes Licht als die EU und die USA, wo entsprechende Anträge derzeit noch geprüft werden. In Großbritannien ist der Impfstoff bereits seit Dienstag im Einsatz, auch im arabischen Golfstaat Bahrain ist er bereits zugelassen.

Der Antrag auf Notfallzulassung sei am 9. Oktober eingegangen und seitdem «gründlich und unabhängig» geprüft worden, hieß es von der kanadischen Gesundheitsbehörde. Als Ergebnis sei dabei herausgekommen, dass das Vakzin die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfülle. «Die Kanadier können sich überzeugt fühlen, dass der Prüfungsprozess rigoros war, und dass wir ein starkes Überwachungssystem haben.»

In dem nordamerikanischen Land mit rund 38 Millionen Einwohnern haben sich bislang rund 430.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, rund 13.000 sind nach einer Infektion gestorben. Zuletzt waren die Zahlen stark angestiegen. Bis Ende 2021 solle Kanada mindestens 20 und maximal 76 Millionen Impfstoffdosen erhalten, teilten Pfizer und Biontech mit.

Für den Biontech/Pfizer-Impfstoff ergaben umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit von 95-Prozent gegen die Krankheit Covid-19. Die zuständigen Behörden der EU und der USA wollen noch im Dezember über Anträge auf Notfallzulassungen entscheiden.

Nobelpreisträger werden in Oslo und Stockholm gewürdigt

OSLO/STOCKHOLM: Unter besonderen Bedingungen werden am Donnerstag die diesjährigen Nobelpreisträger gewürdigt, darunter der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel. Wegen der Corona-Pandemie finden anstelle von prunkvollen Preisverleihungen in Oslo und Stockholm deutlich kleinere Zeremonien statt, die online übertragen werden. Am Todestag von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) werden sie aber wie üblich in Oslo (13.00 Uhr) mit der Ehrung des Friedensnobelpreisträgers eingeleitet. Dann sind die anderen Preisträger in einer Übertragung aus Stockholm (16.30 Uhr) an der Reihe.

Von den Geehrten wird in diesem Jahr niemand vor Ort sein. Die meisten haben ihre Medaillen und Urkunden coronabedingt bereits erhalten. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bekommt den Friedensnobelpreis im Zuge der Übertragung aus Oslo in Rom überreicht, wo die UN-Organisation ihren Hauptsitz hat. Alle Preise sind mit jeweils zehn Millionen schwedischen Kronen (970.000 Euro) dotiert.

EU-Gipfel berät über neues Klimaziel und Türkei-Sanktionen

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen am Donnerstag bei einem EU-Gipfel (13.00 Uhr) in Brüssel um ein neues Klimaziel für 2030. Zudem beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Kollegen über das angespannte Verhältnis zur Türkei sowie eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ziel ist auch, den Weg für den EU-Haushaltsrahmen und die Corona-Hilfen nach dem Streit mit Ungarn und Polen frei zu machen.

Mit Blick auf den Klimaschutz schlägt die EU-Kommission vor, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Bislang sind 40 Prozent angepeilt. Deutschland unterstützt die neue Zielmarke. Bislang tragen dies jedoch nicht alle 27 EU-Staaten mit.

Wegen der umstrittenen Erdgassuche im östlichen Mittelmeer stehen gegen die Türkei neue Sanktionen im Raum. Auf einem Gipfel vor zwei Monaten hatten die Staats- und Regierungschefs vereinbart, die türkische Politik im Dezember zu bewerten. Im Fall neuer einseitiger Maßnahmen Ankaras wurden weitere Sanktionen nicht ausgeschlossen.

Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Merkel und ihre Kollegen sich vor allem mit Blick auf die erwarteten Impfungen, Corona-Tests und grundsätzliche Pandemie-Vorbereitung abstimmen.

EMA-Chefin äußerst sich sehr positiv zu Biontech/Pfizer-Impfstoff

AMSTERDAM: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA blickt sehr positiv auf eine mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer. «Wir sind immer überzeugter von den Testergebnissen, die uns vorliegen», sagte die EMA-Direktorin Emer Cooke in einem Interview mit dem niederländischen TV-Nachrichtenmagazin Nieuwsuur. Ende Dezember werde darüber eine Entscheidung fallen. Der Impfstoff zeige eine hohe Wirksamkeit von fast 95 Prozent bei 30.000 Testpersonen und habe kaum Nebenwirkungen.

Am 29. Dezember ist ein Treffen der EMA mit allen Arzneimittelbehörden der 27 EU-Mitgliedsstaaten angesetzt. Dann solle die Entscheidung über die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes in der EU fallen, sagte die Direktorin. Bis dahin würden die Experten Tag und Nacht die Testergebnisse prüfen. Es würden «keinerlei Zugeständnisse» bei der Sicherheit gemacht, betonte die Direktorin. Die EMA beurteilt unter anderem auch den Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna. Dazu wird eine Entscheidung über die Zulassung für den 12. Januar erwartet.

In Großbritannien hat der Impfstoff von Pfizer und Biontech bereits eine Notfallzulassung. Nach Angaben von Cooke ist diese nur eine begrenzte Zeit gültig. Die EMA strebe aber eine voll gültige Zulassung an. Auch über mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffes äußerte sich die EMA-Chefin positiv. «Es wurden keine nennenswerten Nebenwirkungen festgestellt und schon gar keine ernsthaften.» Der Impfstoff wirke sowohl bei älteren als bei jüngeren Menschen.

Slowakei beschließt stufenweisen Lockdown trotz Massentests

BRATISLAVA: Die Slowakei hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen stufenweisen Lockdown beschlossen. Ministerpräsident Igor Matovic stellte am Mittwochabend einen Plan vor, der für das 5,5-Millionen-Einwohner-Land je nach Branche unterschiedliche Termine für den Beginn von Einschränkungen vorsieht. Dazu gehört, dass drei Tage vor Weihnachten für mindestens drei Wochen die meisten Geschäfte geschlossen werden. Ausnahmen gibt es für den Verkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten, die Grundbedürfnisse abdecken.

Bereits von diesem Freitag an müssen in dem EU-Land Restaurants und Cafés ihre Terrassen im Freien zusätzlich zu den bisher schon geschlossenen Innenräumen zusperren. Erlaubt bleibt der Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen. Vom 14. Dezember an dürfen Hotels und Skilifte nur noch Gäste aufnehmen, die einen aktuellen Corona-Test vorlegen klönnen. Nach Weihnachten darf in Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten niemand mehr ohne negativen Corona-Test arbeiten.

Die Maßnahmen sind umstritten, weil die Slowakei fast die gesamte Bevölkerung Corona-Schnelltests unterzogen hatte. Diese Massentests hatte Matovic als Alternative zu einem Lockdown angepriesen.

Cyber-Attacke gegen EMA - Daten von Pfizer/Biontech abgegriffen

AMSTERDAM: Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech abgegriffen worden. Das teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit, nachdem sie von der EMA über die Attacke informiert worden waren. Demnach seien «einige Dokumente» im Zusammenhang mit dem Antrag der beiden Unternehmen auf Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Corona-Virus von dem Angriff erfasst worden.

Pfizer und Biontech betonten zugleich, dass in diesem Zusammenhang ihre jeweiligen Systeme nicht angegriffen worden seien. Auch seien nach ihrem Wissen keine Daten über die Testpersonen zugänglich geworden. Die Pharmaunternehmen seien zudem von EMA informiert worden, dass der Angriff «keine Auswirkungen» auf das Zulassungsverfahren für den Impfstoff habe.

EMA-Direktorin Emer Cooke äußerte sich am Mittwoch positiv über die mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer. «Wir sind immer überzeugter von den Testergebnissen, die uns vorliegen», sagte sie in einem Interview mit dem niederländischen TV-Nachrichtenmagazin Nieuwsuur. Ende Dezember werde darüber eine Entscheidung fallen. Der Impfstoff zeige eine hohe Wirksamkeit von fast 95 Prozent bei 30.000 Testpersonen und habe kaum Nebenwirkungen.

Ein EMA-Sprecher hatte zuvor bestätigt, dass die Behörde Ziel einer Cyber-Attacke war. Die EMA stehe in Kontakt mit den Justizbehörden und habe unverzüglich eine umfassende Untersuchung eingeleitet.

Corona-Daten von Hunderttausenden Moskauern geleakt

MOSKAU: Von Hunderttausenden Corona-Infizierten sind in der russischen Hauptstadt Moskau persönliche Daten an die Öffentlichkeit gelangt. Das Datenleck sei auf einen «menschlichen Faktor» zurückzuführen, teilte der Leiter der kommunalen Behörde für Informationstechnologie, Eduard Lyssenko, am Mittwoch mit. Mitarbeiter hätten die entsprechenden Dateien an Dritte weitergegeben, der Vorfall werde untersucht. Einen Hackerangriff auf das System habe es nicht gegeben. Russische Medien berichteten, Hunderttausende Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, seien betroffen.

In Moskau, wo am Wochenende mit Massenimpfungen begonnen worden war, wurden zuletzt mehr als 5100 neue Corona-Infektionen und 75 Todesfälle binnen eines Tages gemeldet. In ganz Russland zählten die Behörden knapp 26.200 Neuinfektionen und 559 Tote innerhalb von 24 Stunden. Zum Vergleich: In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Mittwoch 20.815 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Mit 590 neuen Todesfällen wurde in der Bundesrepublik ein neuer Höchststand erreicht.

Deutschland kann Trump zufolge in Pandemie nicht als Vorbild gelten

WASHINGTON: Deutschland kann nach Ansicht des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump kein Vorbild im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein. «Deutschland wurde immer wieder von meinen unerträglichen Kritikern als das Land angeführt, dem wir auf dem Weg zur Bewältigung des China-Virus folgen sollten. So viel zu diesem Argument», schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter zu einem anderen Tweet, in dem ein Nutzer auf den neuen Höchststand bei den nachgewiesenen Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Deutschland verwies. «Ich liebe Deutschland - Impfstoffe sind auf dem Weg!!!», fügte Trump hinzu.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 590 neue Todesfälle innerhalb eines Tages und damit einen neuen Höchstwert, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwoch hervorging. In den USA lag diese Zahl am Dienstag nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei mehr als 2500. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Land mit seinen rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 15,1 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 verzeichnet.

Trumps Krisenmanagement in der Corona-Pandemie wurde vielfach kritisiert. Vorwürfe werden ihm auch gemacht, weil er die Gefahr des Virus herunterspielt. Nachdem Trump im Oktober an Covid-19 erkrankt und deswegen im Krankenhaus behandelt worden war, rief er die Amerikaner dazu auf, keine Angst vor dem Virus zu haben.

Luxemburg verlängert Corona-Maßnahmen bis 15. Januar

LUXEMBURG: In Luxemburg wird es über Weihnachten keine Lockerungen geben. Die derzeit geltende Beschränkung, dass nur maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt zu Besuch kommen dürfen, bleibe bis zum 15. Januar bestehen, kündigte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch an. «Es ist keine Zeit für Lockerungen.» Die Zahl der Neuinfektionen seien weiterhin zu hoch.

Auch die anderen, seit knapp zwei Wochen geltenden verschärften Corona-Maßnahmen sollten bis Mitte Januar verlängert werden. Dazu gehöre die Schließung von Restaurants, Kneipen sowie zahlreichen Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Bettel kündigte zudem eine schärfere Gangart vor Plätzen von Einkaufszentren an, auf denen Menschen Essen zum Mitnehmen konsumierten.

Für die Verlängerung der Corona-Regeln, die derzeit bis zum 15. Dezember in Kraft sind, werde es noch ein Gesetz geben, sagte Bettel nach der Sitzung des Regierungsrates. Nach wie vor sei Luxemburg bestrebt, «einen kompletten Lockdown wie im März» verhindern zu wollen.

Die neue Corona-Welle hat das zweitkleinste Land der EU mit gut 600.000 Einwohnern hart getroffen. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) liegt Luxemburg bei der 14-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Neuinfektionen binnen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner, mit 1199,7 derzeit in Europa weiter an der Spitze (Stand 9. Dezember).

EU-Staaten: Weihnachtsmann fällt nicht unter Corona-Reiseregeln

BRÜSSEL: Für den Weihnachtsmann und das Christkind gelten besondere Regeln - auch in der EU. Während die meisten Bürger coronabedingt nur eingeschränkt reisen dürfen, drücken die EU-Staaten bei den weihnachtlichen Figuren ein Auge zu - symbolisch, versteht sich. Nach einer allgemeinen Übereinstimmung seien «Weihnachts- und Wintergeschenke-Überbringer» unverzichtbare Arbeitnehmer, hieß es am Mittwoch in den Schlussfolgerungen einer Corona-Arbeitsgruppe der EU-Staaten. Eine fiktive Ausnahme, die nicht für verkleidete Menschen gilt.

In einer Fußnote wurde zugleich festgehalten, dass zu genannten Geschenke-Überbringern neben dem Christkind und dem Weihnachtsmann auch Santa Claus, Père Noël und die entsprechenden Symbolfiguren anderer Sprachen gehören. «Damit ist für Kinder in der EU zumindest ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfests gesichert», sagte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Deutschland hat noch bis Ende des Jahres turnusgemäß den Vorsitz der EU-Staaten inne.

Wegen der Corona-Krise gelten innerhalb der EU derzeit vielfach Reiseeinschränkungen und Quarantäne-Vorgaben. Den meisten Reisenden aus Drittstaaten ist die Einreise nicht erlaubt.

Estland will Corona-Schutzmaßnahmen verschärfen

TALLINN: In Estland will die Regierung wegen anhaltend hoher Infektionszahlen die Corona-Schutzmaßnahmen über Weihnachten verschärfen. In dem baltischen EU-Land sollen zum 14. Dezember alle Bildungseinrichtungen mit Ausnahme von Kindergärten bis Jahresende schließen. Auch Freizeit- und Sportaktivitäten sollen landesweit für drei Wochen untersagt werden, teilte die Staatskanzlei in Tallinn am Mittwoch mit. Für eine Region im Osten des Landes mit starken lokalen Corona-Ausbrüchen sollen zudem bereits zum 12. Dezember weitergehende Beschränkungen verhängt werden. Die Maßnahmen sollen den Angaben zufolge bei der Regierungssitzung am Donnerstag beschlossen werden.

Estland mit 1,3 Millionen Einwohnern hatte im Herbst einen deutlichen Anstieg der Infektionsraten verzeichnet. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlimmer als in Deutschland. Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid und Ministerpräsident Jüri Ratas sind derzeit in Quarantäne.

Zur Eindämmung der Pandemie hatte die Regierung in Tallinn neue Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. «Die gegenwärtigen Beschränkungen haben die Ausbreitung des Virus verlangsamt, um aber einen Rückgang zu erreichen, sind weitere Anstrengungen erforderlich», schrieb Ratas auf Facebook. Seit Beginn der Pandemie wurden in Estland mehr als 16.000 Corona-Infektionen registriert.

Emirate lassen chinesischen Corona-Impfstoff zu

ABU DHABI: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm für die breite Verwendung in der Bevölkerung zugelassen. In der entscheidenden dritten Studienphase habe sich für den Impfstoff eine Wirksamkeit von 86 Prozent ergeben, teilte das emiratische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Zulassung sei ein «großer Schritt im Kampf gegen die Pandemie» und ein «erheblicher Vertrauensbeweis» mit Blick auf das Vakzin, erklärte das Ministerium der Staatsagentur WAM zufolge.

Der Impfstoff war zuvor bereits für den Gebrauch bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen zugelassen. Auch ranghohe Regierungsvertreter waren damit geimpft worden, etwa Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, Vizepräsident der Emirate und Emir von Dubai, sowie Außenminister Abdullah bin Said.

In den Emiraten wurden bislang rund 179.000 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet.

Welternährungsprogramm bittet Milliardäre um Hilfe

ROM: Der Chef des Welternährungsprogramms (WFP), David Beasley, ruft angesichts drohender Hungerkatastrophen Superreiche zur Hilfe auf. «Es gibt mehr als 2200 Milliardäre auf der Welt, mit einem Nettovermögen von etwa zehn Billionen US-Dollar», sagte Beasley der Wochenzeitung «Die Zeit» (Mittwoch). Mit Blick auf dieses Vermögen zeige sich, dass niemand hungern solle. «Und alles, was ich brauche, sind fünf Milliarden Dollar, um eine Hungersnot zu verhindern. Ist das zu viel verlangt?»

In diesem Jahr habe man es mit vereinten Kräften geschafft, Hungersnöte zu verhindern. «Aber 2021 wird härter, denn die Folgen der Krise wirken sich jetzt erst richtig aus. Gleichzeitig steht weniger Geld für Hilfen zur Verfügung», sagte Beasley mit Blick auf die Corona-Pandemie. Vor der Pandemie seien 30 Millionen Menschen auf der Welt zu 100 Prozent vom Welternährungsprogramm abhängig gewesen. Diese zu versorgen, koste rund fünf Milliarden Dollar (ca. 4,1 Mrd. Euro). Insgesamt habe das Budget des Programms 2020 bei rund acht Milliarden Dollar gelegen. Für 2021 geht Beasley davon aus, rund 15 Milliarden zu benötigen, um Hungerkatastrophen zu verhindern.

An das selbst gesteckte Ziel, Hunger bis 2030 zu beenden, glaubt der 63-Jährige nicht nur wegen der verschärften Corona-Lage nicht. «Würden wir sofort alle bewaffneten Konflikte beenden, könnten wir das Ziel erreichen, sogar schon vor 2030. Doch wir haben all die Kriege, dazu den Klimawandel.»

Das norwegische Nobelkomitee hatte am 9. Oktober verkündet, dass der diesjährige Friedensnobelpreis an das Welternährungsprogramm geht. Die UN-Organisation wird damit unter anderem für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet. Überreicht wird der Preis normalerweise am 10. Dezember in Oslo. Beasley wird wegen der Corona-Pandemie dazu aber nicht wie ursprünglich geplant nach Norwegen reisen. Der Preis wird bei einer Online-Zeremonie in Rom überreicht.

Litauen meldet erstmals mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen

VILNIUS: In Litauen steigen trotz strenger Corona-Maßnahmen die Infektionszahlen weiter drastisch an. In dem baltischen EU-Land wurden am Mittwoch mit 3128 Fällen erstmals mehr als 3000 festgestellte Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Insgesamt wurden in dem Drei-Millionen-Einwohner-Land damit seit Beginn der Pandemie mehr als 80.000 Menschen positiv auf Corona getestet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona stieg nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Vilnius um 31 auf 704 - nach einem Höchstwert von 36 am Vortag.

Litauen registriert seit dem Herbst einen rapiden Anstieg der Zahl an Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC weist der Baltenstaat inzwischen eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. Die Regierung in Vilnius hatte angesichts der Entwicklung im November einen Teil-Lockdown verhängt und die strikten Corona-Regeln zuletzt weiter verschärft. Trotz der Beschränkungen hat sich aber noch keine echte Kehrtwende bei den Neuinfektionen eingestellt.

Vier Löwen im Zoo von Barcelona mit Corona infiziert

BARCELONA: Im Zoo von Barcelona haben sich vier Löwen mit dem Coronavirus infiziert. Die Tiere hätten nur Anzeichen eines leichten Schnupfens gezeigt, sagte Zoo-Direktor Juli Mauri der Zeitung «La Vanguardia». Er gehe davon aus, dass sich mindestens eine der Großkatzen bei einem asymptomatischen Pfleger angesteckt haben könnte und das Virus dann an die anderen Tiere weitergegeben hat. Den Löwen gehe es ansonsten gut, betonte der Zoo-Direktor am Dienstag.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine Großkatze mit Corona angesteckt hat. So wurde ein Tiger in einem New Yorker Zoo schon im April positiv auf das Virus getestet. Auch Hauskatzen kann es erwischen. Die umgekehrte Möglichkeit, dass ein Löwe einen Zoobesucher mit Corona infiziert, ist nach Mauris Worten äußerst gering. Dafür müsste man dem Tier so nahe kommen, dass das Virus dann das weitaus kleinere Problem wäre.

Münchner Sicherheitskonferenz verschoben - Hoffen auf Biden

MÜNCHEN: Die für Februar geplante Münchner Sicherheitskonferenz wird wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Die weltweit wichtigste sicherheitspolitische Konferenz werde nun abhängig von der Infektionslage frühestens Ende April stattfinden, sagte Konferenzchef Wolfgang Ischinger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er hofft darauf, dass dann auch der neue US-Präsident Joe Biden dabei sein kann, der am 20. Januar vereidigt werden soll. «Im Biden-Team gibt es ein erhebliches Interesse, die Auftritte des früheren Senators und Vizepräsidenten auch in der Zeit seiner Präsidentschaft fortzusetzen.» Biden war seit 1980 mehrfach bei der Münchner Sicherheitskonferenz, zuletzt 2019.

Die 57. Münchner Sicherheitskonferenz sollte vom 19. bis 21. in München stattfinden. In diesem Jahr hatten sich im Hotel Bayerischer Hof etwa 800 Regierungsvertreter und Sicherheitsexperten für drei Tage versammelt, darunter 35 Staats- und Regierungschefs sowie fast 100 Außen- und Verteidigungsminister. Hinzu kommen Hunderte Medienvertreter, die die Konferenz beobachten.

Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass das Weltwirtschaftsforum 2021 vom Schweizer Skiort Davos in das weit weniger von der Corona-Pandemie getroffene Singapur zieht. Ein solcher Schritt kam für Ischinger nicht in Frage. «Es ist für mich ausgeschlossen, die Konferenz woanders als in Deutschland stattfinden zu lassen», sagte er. «Und wenn sie in Deutschland stattfindet, findet sie auch in München statt. Die Münchner Sicherheitskonferenz bleibt die Münchner Sicherheitskonferenz.»

Österreichische Studie: Corona-Krise schädigt Vertrauen in Demokratie

WIEN: Die Auswirkungen der Corona-Krise trüben laut einer österreichischen Studie die Zustimmung von Menschen zur Demokratie. Besonders betroffen ist das wirtschaftlich schwächste Drittel, zu dem auch viele Angehörige der sogenannten systemrelevanten Berufe in der Krise - etwa Pflegekräfte und Kassierer - gehörten: Nur 44 Prozent dieser Befragten stimmten der Aussage zu, dass sie sich als Teil der Demokratie in Österreich fühlten. Das ergab der am Mittwoch vorgestellte österreichische Demokratie Monitor 2020. Für die repräsentative Studie des Sozialforschungsinstituts Sora wurden von August bis Oktober knapp 2200 Menschen befragt.

Das unterste Drittel zeige seit Jahren die schwächste Einstellung zur Demokratie und sehe sich am deutlichsten abgehängt, von der Politik abgewertet und politisch wirkungslos. Zusätzlich waren diese Menschen nun laut der Befragung finanziell und psychisch rund doppelt so stark wie der Durchschnitt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Österreich betroffen. Der Aussage, dass Demokratie die beste Staatsform sei, stimmten die Befragten, deren finanzielle Lage oder psychische Gesundheit sich in der Pandemie verschlechtert hat, nur noch zu rund 40 Prozent «sehr» zu - im Gegensatz zu rund 60 Prozent derer, die keine Auswirkungen der Pandemie zu spüren meinten.

Insgesamt waren rund 9 von 10 Menschen «sehr» oder «ziemlich» der Meinung, dass die Demokratie die beste Staatsform sei - bei allen außer den Bestverdienern allerdings weniger stark überzeugt als in den Vorjahren. Einen «starken Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss» befürworteten 19 Prozent aller Befragten. Vertrauen in das Parlament hatten 70 Prozent des oberen Drittels, 55 Prozent der Mitte und nur 33 Prozent des unteren Drittels der Befragten in Österreich.

London: Keine Corona-Impfung für Leute mit «signifikanten» Allergien

LONDON: Nach dem Start der Massenimpfung gegen Corona haben die britischen Behörden Menschen mit einer «signifikanten» Allergiegeschichte aufgerufen, sich vorerst nicht impfen zu lassen. Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie die Dosis erhalten hatten, sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. «Beide erholen sich gut.» Powis betonte, bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie es bei neuen Impfstoffen üblich sei.

Großbritannien hatte als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt, das Mittel wird seit Dienstag flächendeckend eingesetzt. Am ersten Tag wurden mehrere Hundert Menschen geimpft, wie britische Medien berichteten.

Bei dem Biontech/Pfizer-Mittel alleine soll es nicht bleiben. «Wir erwarten voraussichtlich zur Jahresmitte (2021) ein Portfolio von drei oder vier Impfstoffen, die wir verwenden können», sagte der medizinische Regierungsberater Chris Whitty dem Ausschuss. So haben der schwedisch-britische Pharmakonzern Astrazeneca gemeinsam mit der Universität Oxford sowie die US-Firma Moderna Impfstoffe entwickelt.

UN zu Klimazielen: Starker grüner Akzent für Nach-Corona-Zeit wichtig

JOHANNESBURG/NAIROBI: Die Welt hinkt einem UN-Bericht zufolge den im Pariser Klimaschutzabkommen gesteckten Zielen im Kampf gegen die Erderwärmung hinterher, kann sie aber noch erreichen. Um den globalen Temperaturanstieg bis 2030 auf zwei Grad zu begrenzen, müsste die internationale Gemeinschaft beim Wiederanfahren der Wirtschaft nach den Corona-bedingten Beschränkungen einen Akzent auf umweltfreundliche Energieträger, Wiederaufforstungen oder andere ökologische Maßnahmen setzen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms (Unep) heißt es, so könnten bis zu 25 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase bis 2030 reduziert werden. Sogar das gesteckte Ziel von 1,5 Grad Celsius sei so noch erreichbar.

«Das Jahr 2020 ist dabei, eines der bisher wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen zu werden, während Großbrände, Stürme und Dürren weiter für Chaos sorgen», betont die Chefin des UN-Umweltprogramms, Inger Andersen. Zwar dürfte der Ausstoß in diesem Jahr wegen des wirtschaftlichen Einbruchs nach den weltweiten Corona-Beschränkungen um sieben Prozent sinken, doch habe das insgesamt kaum Auswirkungen. Die Lücke zwischen den internationalen Klimaschutzbemühungen und den Zielen des Pariser Abkommens klaffe zur Zeit noch weit.

Die Wiederbelebung der globalen Ökonomien müsse daher einen grünen Akzent haben, der Subventionskürzungen für fossile Brennstoffen ebenso vorsieht wie ein Umdenken beim See- und Luftverkehr. Beide sind für fünf Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, heißt es im jährlichen «Emissions Gap Report» der UNEP. Bei beiden Sektoren würde der positive Effekt technologischer Verbesserungen noch immer zu oft aufgehoben durch eine stetig wachsende Nachfrage. Beide müssten Energieeffizienz mit dem schnellen Übergang weg von fossilen Brennstoffen und hin zu Zukunftstechnologien begleiten.

In der Pflicht stünden aber auch private Verbraucher: Rund zwei Drittel der globalen Emissionen gehen nach dem Unep-Bericht auf private Haushalte zurück. Die reichsten darunter - etwa ein Prozent der Weltbevölkerung - repräsentieren dabei mehr als das Zweifache des zusammengefassten Anteils der ärmsten 50 Prozent. Auch sie müssten deutlich mehr tun, um ein Erreichen der Pariser Klimaziele bis 2030 sicherzustellen. Ziel des am 12. Dezember 2015 vereinbarten UN-Abkommens von Paris ist eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

Hälfte aller Dänen lebt seit Mittwoch mit neuen Corona-Beschränkungen

KOPENHAGEN: Etwa jeder zweite Däne muss von nun an und auch über die Feiertage mit einer Reihe von strengen Corona-Maßnahmen leben. Für 38 der 98 dänischen Kommunen gilt seit Mittwoch ein Teil-Lockdown, darunter sind auch die Hauptstadtregion um Kopenhagen sowie die weiteren Großstädte Aarhus und Odense. In diesen Gemeinden bleiben Restaurants, Cafés und Kneipen vorläufig bis zum 3. Januar ebenso dicht wie überdachte Kultur- und Freizeiteinrichtungen, etwa Kinos, Museen und Theater. Der altehrwürdige Vergnügungspark Tivoli im Kern von Kopenhagen schließt wegen der Beschränkungen für dieses Jahr ebenfalls seine Tore, wie der Park am Morgen mitteilte.

In den betroffenen 38 Kommunen lebt rund die Hälfte der insgesamt etwa 5,8 Millionen Einwohner Dänemarks. In diesen Gebieten werden unter anderem auch Fitnessstudios und Schwimmbäder geschlossen. Schüler ab der fünften Klasse sowie diejenigen weiterführender Bildungseinrichtungen sollen von nun an digital unterrichtet werden. Öffentliche Bedienstete ohne kritische Funktionen wurden ins Home Office geschickt. Die geschlossenen Restaurants dürfen zumindest weiter Essen zum Mitnehmen anbieten. Im ganzen Land gilt zudem bereits seit längerem eine Begrenzung von öffentlichen Versammlungen auf maximal zehn Personen.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte diese Maßnahmen am Montag bekanntgegeben. Mit ihnen versucht die Regierung des nördlichsten deutschen Nachbarlandes, die kontinuierlich steigenden Infektionszahlen im Land in den Griff zu bekommen. Täglich kommen derzeit mehr als 2000 bestätigte Corona-Fälle hinzu. Auf die Bevölkerung gerechnet lag die Neuinfektionszahl in Dänemark in den vergangenen 14 Tagen etwas höher als in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner ist in Dänemark dagegen eine der niedrigsten Europas.

Mehr als 12.000 Menschen an internationalem Dialogformat interessiert

HAMBURG: Mehr als 12.000 Menschen aus 34 europäischen Ländern haben sich nach Angaben der Zeit Verlagsgruppe für das Debattenformat «Europa spricht» registriert. «Den TeilnehmerInnen werden dabei jeweils individuelle GesprächspartnerInnen aus einem anderen Land vermittelt, die möglichst unterschiedliche Ansichten vertreten», heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Zu dem Projekt hatte «Zeit Online» gemeinsam mit Medienpartnern aus 15 europäischen Ländern aufgerufen. Per Videoanruf sollen auf Englisch Zweiergespräche geführt werden.

Die Auftaktveranstaltung am Sonntag soll von 13.00 bis 15.00 Uhr live übertragen werden. Dabei soll unteranderem über die Corona-Pandemie, deren Folgen und die Corona-Maßnahmen diskutiert werden. Die Anmeldefrist für die Teilnahme an den Zweiergesprächen ist bereits abgelaufen.

Merkel warnt vor wirtschaftlicher Kräfteverschiebung durch Krise

BERLIN: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einer weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverschiebung durch die Corona-Krise gewarnt. Die Pandemie könne die Kräfteverhältnisse ökonomisch neu ordnen, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in Berlin.

Sie verwies darauf, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr laut Prognosen wachsen werde, die Volkswirtschaften in den USA oder Deutschland dagegen schrumpfen. Der Wirtschaftseinbruch in Deutschland sei allerdings geringer als etwa in Großbritannien oder in Frankreich.

Deutschland müsse alles dafür tun, damit der Weg der Erholung nach dem Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal fortgesetzt werden könne. Im dritten Quartal war die deutsche Wirtschaft überraschend stark gewachsen. Es komme darauf an, dass Deutschland zu den Ländern zähle, welche die Krise erfolgreich bewältige, sagte Merkel. Sie sprach in diesem Zusammenhang mit Blick auf China von einem «weltweiten Systemwettbewerb».

Nordkorea kritisiert Südkoreas Außenministerin wegen Corona-Äußerung

SEOUL: Nordkorea hat empfindlich auf Zweifel aus Südkorea an seiner offiziellen Darstellung reagiert, bisher keinen nachgewiesenen Corona-Fall im Land zu haben. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, griff deswegen Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha verbal an und drohte mit unbestimmten Konsequenzen. Kim warf Kang vor, «rücksichtlose Bemerkungen» gemacht zu haben und offensichtlich darauf aus zu sein, dass sich die innerkoreanischen Beziehungen weiter abkühlten. Die Erklärung Kims wurde am Mittwoch von Staatsmedien veröffentlicht.

Kang hatte in der vergangenen Woche bei einer Konferenz in Bahrain gesagt, Nordkorea richte den Fokus intensiv darauf, die Covid-19-Lage zu kontrollieren. Zugleich behaupte das Land aber, keinen Infektionsfall mit dem Coronavirus zu haben. Das sei schwer zu glauben.

Kangs Absichten seien sehr deutlich, erklärte Kim, die eine hochrangige Funktionärin der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei ist. «Wir werden ihre Worte niemals vergessen, und sie könnte dafür teuer bezahlen.» Es war die erste bekanntgewordene Erklärung Kims seit dem Sommer, als sie nach einer gegen Pjöngjang gerichteten Propaganda-Flugblattaktion von Aktivisten in Südkorea mit Vergeltungsaktionen gegen Seoul gedroht hatte.

Kim gilt seit schon seit einigen Jahren als einflussreiche Beraterin ihres Bruders Kim Jong Un. Im August hatte Südkoreas Geheimdienst seine Einschätzung mitgeteilt, die Schwester sei mittlerweile die «De-facto-Führerin Nummer zwei» im abgeschotteten Nachbarland. Sie sei nun für die Politik Pjöngjangs gegenüber Südkorea und den USA verantwortlich.

Amnesty beklagt Rückschlag für Menschenrechte in Corona-Krise

BERLIN: Amnesty International beklagt eine drastische Verschlechterung der Menschenrechtslage im Zuge der Corona-Pandemie. «In der Corona-Krise droht das Rad der Zeit zurückgedreht zu werden», sagte Amnesty-Deutschlandchef Markus Beeko der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember. «Wo Staaten «Vorerkrankungen» in Sachen Menschenrechte hatten, hat die Pandemie verheerendere Wirkung gezeigt.» Gerade in Gesellschaften mit großer Ungleichheit hätten Covid-19 und die Gegenmaßnahmen besonders starke Auswirkungen gehabt.

Beeko wies darauf hin, dass sich die Menschenrechtslage über Jahrzehnte kontinuierlich verbessert habe. «Aber schon in den zwei, drei, vier Jahren vor der Pandemie war die Gefahr eines Rückfalls erkennbar.» Die Zahl autoritärer Regierungen habe zugenommen und damit auch die Einschränkung der Zivilgesellschaft. «Durch die Pandemie sehen wir nun, dass diese Rückwärtsbewegung verstärkt wird.»

Das sei insofern tragisch, als dass die Menschenrechte eigentlich gerade in Krisensituationen eine Schutzfunktion haben sollten. «Menschenrechte waren die Antwort auf die Krise des Zweiten Weltkriegs und der Schoah, und sie sind für Krisen gemacht.»

Die in Deutschland ergriffenen Maßnahmen bewertete Beeko allerdings als insgesamt weitgehend verhältnismäßig. «Wir haben auch in Deutschland Einschränkungen von Grundrechten gesehen, zum Beispiel der Bewegungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit. Wir hatten und haben aber auch eine breite Diskussion darüber, in Medien, Öffentlichkeit und parlamentarischen Gremien», sagte er. Außerdem gebe es die Möglichkeit, gegen unverhältnismäßige Maßnahmen vorzugehen. «Einige Regelungen wurden bereits von Gerichten aufgehoben», betonte Beeko.