Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Arbeitsorganisation sieht wegen Corona wachsenden Druck auf Löhne

GENF: Die Corona-Pandemie kann nach einem Überblick der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) den Druck auf Löhne deutlich erhöhen. Die Gefahr niedrigerer Löhne gelte in einer deutlichen Mehrheit der Länder, für die entsprechende Daten verfügbar seien, teilte die ILO am Mittwoch in Genf mit. Vor allem die Löhne von Frauen und ohnehin schlecht bezahlten Arbeitern seien unverhältnismäßig stark betroffen. Obendrein sei der in einigen Ländern auftretende Effekt eines leichten Lohnzuwachses zum großen Teil dem Umstand geschuldet, dass schlecht bezahlte Arbeiter ihren Job verloren hätten und so den Durchschnitt nicht mehr verringerten.

Schätzungen der ILO für insgesamt 28 europäische Staaten gingen davon aus, dass Frauen - ohne staatliche Ausgleichszahlungen - im zweiten Quartal 2020 um 8,1 Prozent niedrigere Löhne gehabt hätten. Bei Männern liege das Minus bei 5,4 Prozent. In Teilen des Niedriglohnsektors wären die Löhne laut ILO um 17,3 Prozent gesunken, wenn der Staat nicht für Ausgleich gesorgt hätte.

«Mit dem durch die Covid-19-Krise verursachten Anwachsen der Ungleichheit droht ein Vermächtnis von Armut und sozialer und wirtschaftlicher Instabilität, das verheerend wäre», sagte ILO-Chef Guy Ryder. Bei einem wirtschaftlichen Aufschwung gelte es, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. «Wir müssen uns auch den unangenehmen Fragen stellen, warum Jobs mit hohem sozialen Wert wie Pfleger und Lehrer sehr oft schlecht bezahlt sind», sagte Ryder.

Die ILO wies in ihrem Report zudem darauf hin, dass weltweit rund 266 Millionen Menschen - etwa 15 Prozent der weltweiten Arbeitnehmerschaft - schon vor der Corona-Krise nicht den jeweils gesetzlich geregelten Mindestlohn erhalten hätten. Dabei müsse der Mindestlohn eine zentrale Rolle auch beim Erholungsprozess der Wirtschaft nach der Corona-Krise spielen. Ein ILO-Überblick über die Lohnentwicklung der Jahre 2016 bis 2019 zeigt, dass die Löhne weltweit zwischen 1,6 und 2,2 Prozent stiegen. Besonders in Asien war das Einkommensplus laut ILO zu spüren, weniger in Nordamerika und Europa.

Aostatal: Pläne zu Corona-Massentest bisher nicht beschlossen

ROM: Die italienische Region Aostatal hat nach eigenen Angaben über Pläne zu einem Corona-Massentest noch nicht entschieden. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte am Dienstag berichtet, der Weg für eine Reihenuntersuchung für rund 84.000 Menschen oder etwa zwei Drittel der Einwohner in der kleinen Alpenregion sei frei.

«Im Moment ist noch keine Entscheidung der Regierung getroffen», teilte Regionalpräsident Erik Lavevaz dazu in einer Erklärung mit, die der dpa am Mittwoch vorlag. Das Projekt werde vielmehr in den kommenden Tagen geprüft.

Vor kurzem hatte die Provinz Bozen-Südtirol einen Großteil der Bevölkerung mit Schnelltests kontrolliert. Die Behörden wollen auf diese Weise Infizierte finden, die nichts von ihrer Ansteckung ahnen. Im Aostatal leben rund 125.000 Menschen. Das Gebiet ist in Italien wegen hoher Corona-Zahlen eine Rote Zone mit besonders strengen Beschränkungen.

gehen die Corona-Zahlen zurück

NEU DELHI: In Indien gehen die bekannten Corona-Zahlen zurück. Wurden im September noch an mehreren Tagen über 90.000 Neuinfektionen erfasst, werden seit über drei Wochen weniger als 50.000 neue Fälle pro Tag gemeldet, wie Daten des indischen Gesundheitsministeriums und der John-Hopkins-Universität (JHU) zeigen. Das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land in Südasien verzeichnet in absoluten Zahlen nach den USA die meisten Corona-Fälle - konkret rund 9,5 Millionen. Zuletzt gab es in Indien den offiziellen Daten zufolge fast 429.000 aktive Corona-Infektionen - der niedrigste Stand seit dem 23. Juli, wie das indische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Experten warnen jedoch, dass die Fallzahlen bald wieder steigen könnten. Seit Tagen demonstrieren Tausende Bauern - oft ohne Masken - gegen neue Marktliberalisierungsgesetze. Sie befürchten, dass sie zu einem Preiszerfall für ihre Waren führen. Gespräche zwischen Bauern- und Regierungsvertretern waren bislang erfolglos.

Deutscher Botschafter in London: Impfstoff ist internationaler Erfolg

LONDON: Der deutsche Botschafter in London, Andreas Michaelis, hat die Briten daran erinnert, dass der nun zugelassene Impfstoff keine Erfindung aus Großbritannien war. «Warum ist es so schwer, diesen Schritt nach vorne als großartige internationale Anstrengung und Erfolg anzuerkennen?», schrieb der Diplomat auf Twitter. Obwohl die deutsche Firma Biontech einen entscheidenden Beitrag geleistet habe, sei das keine nationale Geschichte, sondern «europäisch und transatlantisch», so der Botschafter.

Er antwortete damit auf einen Tweet des britischen Wirtschaftsministers Alok Sharma, der verkündete: «Großbritannien war das erste Land, das einen Vertrag mit Pfizer/Biontech geschlossen hat - jetzt werden wir die ersten sein, die den Impfstoff einsetzen.» Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock hatte zuvor den Brexit als einen Faktor genannt, warum der Impfstoff in Großbritannien schneller zugelassen werden konnte als in der EU.

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) hatte am Mittwoch dem Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt.

Mehr als eine Million Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn

WARSCHAU: In Polen hat die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Infektionen die Marke von einer Million überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 13.855 Neuinfektionen hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Warschau am Mittwoch mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 609 Menschen. Damit liegt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie bei rund 1,14 Millionen. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft.

Zuletzt ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Polen deutlich zurückgegangen. Der bisherige Höchststand war Anfang November mit knapp 28.000 Fällen erreicht worden. Daraufhin hatte die Regierung weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens verfügt. Alle Schulen wurden auf Fernunterricht umgestellt. Kinos, Theater und Museen wurden erneut geschlossen - ebenso wie Geschäfte in Einkaufszentren, mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken. Mittlerweile wurden die Auflagen für den Einzelhandel wieder gelockert, in der Vorweihnachtszeit wird es auch verkaufsoffene Sonntage geben.

Rom: Italiener sollen über Weihnachten und Neujahr zu Hause bleiben

ROM: Italien wird die Corona-Beschränkungen für die Zeit von Weihnachten und Silvester verschärfen. Das kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Mittwoch im Parlament in Rom an. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr sollten Reisen zwischen den Regionen möglichst unterbleiben, sagte der Minister vor dem Senat, der kleineren von zwei Parlamentskammern. Auch Fahrten zwischen Kommunen sollten begrenzt werden. «Wir müssen den Kontakt zwischen den Menschen so weit wie möglich einschränken.» Ohne solche Einschränkungen stehe im Januar und Februar «eine dritte Welle vor der Tür», warnte er.

An den Details des Dekrets mit den neuen Corona-Vorschriften feilte die Mitte-Links-Regierung noch. Vieles war zwischen der Regierung und den Regionen umstritten, darunter die weitere Schließung der Skigebiete bis ins neue Jahr. Das Dekret soll Ende dieser Woche in Kraft treten.

Außerdem kündigte Speranza an, dass Italien so bald wie möglich eine nationale Impfkampagne starten werde. Der Staat kaufe die Impfstoffe zentral an und werde allen Bürgern eine kostenlose Impfung zur Verfügung stellen. Eine Impfpflicht sei derzeit nicht geplant. Rom habe rund 202 Millionen Impfdosen bei verschiedenen Firmen für das 60-Millionen-Einwohner-Land geordert. Man rechne mit zwei Dosen pro Person - und gehe mit der hohen Orderzahl auf Nummer sicher.

Speranza lobte, dass die Einteilung Italiens in drei Risikozonen von Anfang November Erfolge gebracht habe. Maßgebliche Corona-Werte hätten sich durch den Teil-Lockdown verbessert. Viele Regionen tendierten in Richtung einer gelben Zone mit dem geringsten Risiko. Diese Erfolge dürften nicht durch Nachlässigkeit und zu viele Treffen über die Festtage gefährdet werden. Die italienischen Behörden registrierten am Dienstag 19.350 Neuinfektionen mit dem Virus an einem Tag. Das waren rund 4000 weniger als vor einer Woche.

Fabius: Regierungen müssen sich auch kurzfristige Klimaziele setzen

LONDON/PARIS: Der Präsident der Pariser Klimakonferenz und ehemalige französische Premierminister Laurent Fabius hat Regierungen dazu aufgefordert, mittel- und kurzfristige Klimaziele zu setzen und zu erfüllen. Es reiche nicht aus, langfristige Ziele zu setzen, bei denen unsicher sei, ob sie jemals umgesetzt würden. Das sei die Herausforderung für die UN-Klimakonferenz in Glasgow im kommenden Jahr. «Es gibt einen Impfstoff gegen das Coronavirus, aber es gibt keinen Impfstoff gegen den Klimawandel. Doch es gibt ein Gegenmittel: Das ist die volle Umsetzung des Pariser Klimaabkommens», sagte Fabius am Mittwoch bei einer virtuellen Gesprächsrunde im Vorlauf zu einem für den 12. Dezember geplanten Online-Klimatreffens.

Zu der Online-Konferenz hatten die Vereinten Nationen und die britische Regierung anstatt des coronabedingt auf 2021 verschobenen UN-Weltklimagipfels eingeladen. Die jährliche Konferenz hätte im November im schottischen Glasgow stattfinden sollen. Der nächste Gipfel gilt als besonders wichtig: Die Staaten sollen bis dahin ihre Klimaschutz-Pläne ehrgeiziger machen. Denn noch reichen sie in der Summe längst nicht aus, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erfüllen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.

Es gebe zwar auch gute Nachrichten im Kampf gegen die globale Erwärmung, doch die Zahlen seien bislang nicht im Einklang mit den vereinbarten Klimazielen, so Fabius. Besonders die EU und Großbritannien sieht er in der Pflicht: Man könne nicht überzeugend sein, wenn man selbst nicht vorbildhaft handle.

Nächste Woche schon 800.000 Corona-Impfstoffdosen

LONDON: Die ersten 800.000 Corona-Impfstoffdosen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer sollen bereits in der kommenden Woche in Großbritannien zur Verfügung stehen. «Zu Wochenbeginn werden wir das Impfprogramm gegen Covid-19 hier in diesem Land starten», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock zudem am Mittwoch dem Nachrichtensender Sky News in London. Den Transport und die Lagerung des Vakzins bezeichnete er als eine Herausforderung, denn das Mittel müsse bei minus 70 Grad gelagert werden.

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hatte am Mittwochmorgen eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff bekanntgegeben. Es ist die erste Zulassung für den Impfstoff BNT162b2 weltweit. Er muss pro Person zweimal verabreicht werden. Premier Boris Johnson nannte die Notfallzulassung «fantastisch».

EU-Gesundheitsbehörde warnt vor Lockerung der Corona-Auflagen

BRÜSSEL: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt dringend vor einer zu raschen Lockerung der Corona-Beschränkungen in Europa. «Ich möchte unterstreichen, dass es keine Hinweise gibt, dass die Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit gelockert werden können», sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon am Mittwoch in einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister.

Würden die Auflagen kurz vor Weihnachten gelockert, könnte es zu einer Zunahme von Klinikeinweisungen in der ersten Januarwoche kommen. Nehme man die Beschränkungen früher zurück, könnte dies sogar während der Weihnachtsfeiertage geschehen, sagte Ammon. «Es ist jetzt nicht die Zeit, die Maßnahmen zu lockern», bekräftigte sie.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides äußerte sich sehr ähnlich. «Werden die Maßnahmen zu früh gelockert, kann dies zu mehr Fällen führen», sagte sie. Bis ein Impfstoff breit verfügbar sei, müssten Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen aufrecht erhalten werden. Derzeit stürben täglich 5000 Menschen in Europa an oder mit dem Coronavirus, sagte Kyriakides.

Mafia-Ermittler: Gesundheitswesen ist im Visier von Clans

ROM/CATANZARO: Ein führender italienischer Anti-Mafia-Ermittler warnt vor der sich verschärfenden Korruption im Gesundheitswesen durch die Corona-Krise. «Pandemien, wie auch zum Beispiel Naturkatastrophen und Finanzkrisen, waren immer eine willkommene Gelegenheit für Mafia-Gruppen, weil sie schwierige Zeiten in Chancen verwandeln können», sagte Staatsanwalt Nicola Gratteri aus Catanzaro, der Regionalhauptstadt Kalabriens, der Deutschen Presse-Agentur. Es habe auch früher viele Fälle von Korruption im Gesundheitssektor gegeben.

Während die erste Corona-Welle Süditalien weitgehend verschont gelassen hatte, hat die zweite Virus-Welle seit dem Herbst auch die die Regionen dort erfasst. Seither sorgen Berichte über die Einflussnahme der 'Ndrangheta aus Kalabrien und anderer Mafia-Gruppen für Schlagzeilen in dem Mittelmeerland. Gratteri wies darauf hin, dass das Problem aus seiner Sicht nicht nur Italien betreffe. «Die Mafias sind heute in Europa - und insbesondere in Deutschland - stark verwurzelt. Die Mafia kann auch in Deutschland und in vielen europäischen Ländern an Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds gelangen.» Dieses Risiko dürfe nicht unterschätzt werden, mahnte der langjährige Mafia-Jäger. Mafiöse Strukturen allein als italienisches Phänomen zu betrachten, sei ein Fehler.

Marktforscher: Corona-Krise treibt Notebook-Verkäufe weiter hoch

FRAMINGHAM: Die starke Nachfrage nach Notebooks in der Corona-Krise hält länger an als zunächst erwartet. «Anfang des Jahres sah es nach einem sechs Monate langen Schub für die Branche aus», betonte Analyst Ryan Reith vom Marktforscher IDC in der Nacht zum Mittwoch. Nun zeige sich aber, dass der Aufschwung nachhaltiger sei. IDC rechnet damit, dass der Trend zum Arbeiten und Lernen von Zuhause aus das Geschäft sogar noch über das Jahr 2022 hinaus ankurbeln könne.

Die PC-Verkäufe gingen mit dem Vormarsch der Smartphones auf Talfahrt, stabilisierten sich dann aber bei deutlich kleineren Stückzahlen als früher. Schon das Absatzplus von 2,7 Prozent 2019 wurde als Erfolg gesehen. In diesem Jahr schoss mit dem Wechsel ins Homeoffice angesichts der Corona-Pandemie aber vor allem der Verkauf mobiler Computer in die Höhe. IDC rechnet mit einem Zuwachs von gut 26 Prozent auf 215,8 Millionen verkaufte Notebooks. Bei Desktop-Rechnern werde es einen Rückgang von 17 Prozent auf 75,5 Millionen Geräte geben. Insgesamt erwarten die Marktforscher ein Verkaufsplus von 11,2 Prozent.

Ex-Wahlkampfmanager: Trump hat wegen mangelnder Empathie verloren

WASHINGTON: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hätte nach Ansicht seines ehemaligen Wahlkampfmanagers mit einem «Erdrutschsieg» gegen Joe Biden gewinnen können, hätte er in der Corona-Pandemie Einfühlungsvermögen gezeigt. «Ich denke, die Menschen hatten Angst», sagte Brad Parscale am Dienstag (Ortszeit) in einem Interview des Senders Fox News. Es sei ein Fehler gewesen, auf die Wiedereröffnung der Wirtschaft zu dringen, während die Menschen Angst gehabt hätten. Parscale äußerte die Vermutung, dass viele potenzielle Wähler einen einfühlsamen Präsidenten erleben wollten, was er Trump auch gesagt habe. «Er wählte einen anderen Weg.»

Trump hat die Gefahr des Coronavirus oft heruntergespielt und entgegen dem Rat von Gesundheitsexperten sowohl im Weißen Haus als auch im Wahlkampf Versammlungen mit einer Vielzahl an Leuten abgehalten. Er tat dies auch, nachdem er Anfang Oktober selbst an Covid-19 erkrankte und deswegen im Krankenhaus behandelt wurde. Parscale leitete bis Mitte Juli Trumps letztlich gescheiterte Bemühungen um die Wiederwahl und wurde durch Bill Stepien ersetzt.