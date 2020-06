Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Südafrikas Präsident prangert brutale Gewalt gegen Frauen im Lande an

JOHANNESBURG: Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat die hohe Gewalt gegen Frauen im Lande angeprangert und weitere Lockerungen der seit Ende März bestehenden Corona-Restriktionen angekündigt. Sie betreffen die Gastronomie, Kinos, Theater, Frisörsalons oder Konferenzzentren, die unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Rund eine Million Menschen profitierten davon, sagte er am Mittwochabend in einer Ansprache an die Nation. In Südafrika sind bisher 80.142 Covid-19-Fälle bestätigt worden und 1674 Menschen daran gestorben. Mehr als die Hälfte der Infizierten sei wieder genesen.

Ramaphosa prangerte erneut eine «beunruhigend hohe Zahl» von Fällen häuslicher Gewalt an, die mit einer unfassbaren Brutalität gegen Frauen ausgeübt werde. Sie mache fassungslos und sei ebenfalls eine Pandemie. Starke Signale der Gerichte seien daher nötig. «Wir müssen uns als Gesellschaft einige wichtige Fragen stellen», sagte er. Oft spiele Alkoholmissbrauch eine Rolle. Es gelte daher, auch aus den Restriktionen - die mit einem zeitweisen Alkoholbann einhergingen - Schlüsse zu ziehen. Die Regierung hatte Ende März eine landesweite Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und dem Land Zeit beim Aufbau der Gesundheitsinfrastruktur gegeben.

Die Restriktionen haben eine verheerende Auswirkung auf die Wirtschaft. Millionen von Südafrikanern in der informellen Wirtschaft oder ohne Arbeit kämpfen demnach um ihr Überleben, Armut und Nahrungsmittelunsicherheit haben sich in wenigen Wochen dramatisch verschlechtert. Bereits vor der Corona-Epidemie steckte Afrikas zweitgrößte Volkswirtschaft in einer schwierigen Lage. Das Land mit seiner hohen Arbeitslosigkeit und brutalen sozialen Ungleichheit kämpft seit Jahren mit strukturellen wirtschaftlichen Problemen und einer unzuverlässigen Stromversorgung.

Nato will Plan für mögliche zweite Corona-Welle beschließen

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) in einer Videokonferenz die Vorbereitungen des Bündnisses für eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie vorantreiben.

Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg ist für den Fall der Fälle ein eigener Operationsplan erarbeitet worden. Zudem soll ein Vorrat an medizinischer Ausrüstung aufgebaut und ein Krisenfonds eingerichtet werden. Es gehe darum, dass die Nato vorbereitet sei, sagte Stoltenberg am Mittwochabend.

Schiffbau-Zulieferindustrie berichtet über aktuelle Lage

HAMBURG: Die deutschen Zulieferer für die internationale Schiffbau- und Offshore-Industrie legen am Donnerstag (11.00 Uhr) ihren Bericht über das vergangene Jahr vor und informieren über die aktuelle Lage der Branche. Wie in nahezu allen Wirtschaftsbereichen dürfte auch bei den Schiffbau-Zulieferern die Corona-Krise eine herausragende Rolle spielen. Auf absehbare Zeit werden kaum Kreuzfahrtschiffe und wohl auch deutlich weniger Frachtschiffe benötigt, sodass die Auftraggeber der Zulieferindustrie weniger produzieren werden.

Die Branche stand aber auch vor Corona schon unter Druck. Zwar konnte sie 2018 einen leichten Umsatzanstieg um 1,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro vermelden und gab sich vor einem Jahr noch durchaus zuversichtlich. Der Welt-Schiffbau schien seine Talsohle im Jahr 2016 mit rund 1000 neuen Schiffen hinter sich gelassen zu haben; die Produktionszahlen steuerten auf 2000 bis 2500 Schiffe zu. Doch immer mehr zeigten sich für die deutschen Zulieferer Belastungen durch Einschränkungen des freien Welthandels sowie wegen der Politik Chinas, größere Teile seiner Schiffe selbst zu produzieren.

Die Schiffbau-Zulieferer beschäftigen rund 63.000 Mitarbeiter, viele davon in Süddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Rund drei Viertel der Wertschöpfung eines Schiffes bestehen aus Zulieferungen; je komplexer, desto mehr. Die Krise der Kreuzfahrtindustrie, die bislang die anspruchsvollsten Schiffe bestellte, dürfte die Zulieferer deshalb besonders belasten. Stabilisierend wirkt dagegen, dass die Branche einen nennenswerten Anteil ihres Umsatzes mit Serviceleistungen erzielt.

BASF-Führungsspitze stellt sich bei Hauptversammlung den Aktionären

LUDWIGSHAFEN: Die Führungsspitze des Chemieunternehmens BASF stellt sich bei der ordentlichen Hauptversammlung am (morgigen) Donnerstag (10.00 Uhr) den Aktionären. Erwartet wird auch eine Einschätzung von Unternehmenschef Martin Brudermüller zur aktuellen Lage. Die Corona-Krise hatte dem weltgrößten Chemiekonzern im ersten Quartal des Jahres eine herbe Bilanz beschert.

Das Unternehmen in Ludwigshafen hatte auch den Ausblick für 2020 gestrichen. Da Dauer und weitere Ausbreitung der Pandemie nicht verlässlich abschätzbar seien, ließen sich aktuell keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung treffen, hieß es.

Bei der Hauptversammlung soll auch entschieden werden, ob der ehemalige BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock in den Aufsichtsrat einzieht. Bock hatte bis Anfang Mai 2018 den Chemiekonzern im pfälzischen Ludwigshafen geleitet. Die Hauptversammlung findet wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt.

Macron besucht Großbritannien: Treffen mit Prinz Charles und Johnson

LONDON: Der französische Präsident Emmanuel Macron kommt am Donnerstag zu einem ersten Besuch seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie nach London. Er wird am Nachmittag von Thronfolger Prinz Charles und dessen Frau Herzogin Camilla empfangen.

Gemeinsam gedenken sie des Aufrufs Charles de Gaulles an seine Landsleute zum Widerstand in dem von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich. Der spätere Präsident und Gründer der Fünften Republik hielt die Rede am 18. Juni 1940 in London. Sie wurde von der BBC ausgestrahlt. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan nimmt stellvertretend für die britische Hauptstadt den Orden der Ehrenlegion entgegen. Für den Macron-Besuch wird die wegen der Anti-Rassismus-Proteste mit Holzbrettern verkleidete Statue des ehemaligen britischen Premiers Winston Churchill wieder geöffnet.

Auch ein Treffen mit Premierminister Boris Johnson im Regierungssitz Downing Street ist geplant. Johnson deutete bereits an, dass dabei auch die gegenseitig verhängte Pflicht zur Quarantäne für Einreisende wegen der Coronavirus-Pandemie zur Sprache kommen soll. Bislang müssen Reisende in beide Richtungen jeweils 14 Tage in häuslicher Isolation verbringen, sobald sie die Grenze überschreiten. Macron selbst ist von der Regelung ausgenommen. Johnson will mit einzelnen Ländern Ausnahmen vereinbaren, sogenannte Luftbrücken. Am frühen Abend sollen dann Militärflugzeuge beider Länder über London donnern.

Merkel: Länder haben geplantes Konjunkturpaket gebilligt

BERLIN: Bund und Länder sind sich über das von Union und SPD erarbeitete Konjunkturpaket zum Anschub der Wirtschaft nach der Corona-Krise einig geworden. Die Länder hätten die gemeinsamen Maßnahmen am Mittwoch gebilligt, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Sie sei daher optimistisch für die anstehende Sitzung im Bundesrat.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss auf ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt. Es soll die Bürger wieder in Konsumlaune bringen und dadurch in den kommenden Monaten zur Erholung der Wirtschaft beitragen.

Geplant ist unter anderem, die Mehrwertsteuer befristet für ein halbes Jahr abzusenken. So sollen Einkäufe im Supermarkt, aber auch im Möbel- oder Autohaus billiger werden. Familien sollen mit dem Kindergeld einen Zusatzbonus von 300 Euro pro Kind ausgezahlt bekommen. Außerdem wollen Bund und Länder je zur Hälfte coronabedingte Steuerausfälle der Kommunen ausgleichen. Unternehmen, die besonders große Umsatzeinbrüche haben, können in den Sommermonaten Überbrückungshilfen bekommen.

Tennis-Tour beginnt Anfang August - Auch French Open geplant

LONDON: Nach fünfmonatiger Pause wegen der Coronavirus-Pandemie soll im August auf der internationalen Tennis-Tour wieder gespielt werden. Bei den Herren wird die Saison am 14. August mit dem Hartplatz-Turnier in Washington fortgesetzt, bei den Damen bereits am 3. August mit dem Sandplatz-Turnier in Palermo. Das teilten die Profi-Organisationen ATP und WTA am Mittwoch mit.

Tags zuvor hatten bereits die US Open bekanntgegeben, dass das Grand-Slam-Turnier ohne Zuschauer und unter strengen Sicherheits- und Hygieneregeln Ende August in New York stattfinden wird. Auch die vom Mai verlegten French Open sollen vom 27. September bis 11. Oktober in Paris gespielt werden.

Tschechien plant wegen Corona Haushalt mit Rekorddefizit

PRAG: Wegen der Corona-Krise will die tschechische Regierung das Haushaltsdefizit für dieses Jahr bereits zum dritten Mal erhöhen. Es soll nun bei 500 Milliarden Kronen (18,8 Milliarden Euro) liegen - das ist mehr als zwölfmal so viel wie vor der Pandemie geplant gewesen war. «Wir wollen die Beschäftigung erhalten, Unternehmer und Selbstständige unterstützen und vor allem Investitionen tätigen», sagte Regierungschef Andrej Babis am Mittwoch dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Das Minderheitskabinett bestehend aus Babis populistischer ANO und der sozialdemokratischen CSSD ist auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen. Die Kommunisten äußerten sich indes kritisch zu den Plänen. Sie forderten einen konkreten Investitionsplan. Er verhandele daher auch mit der Piratenpartei und den Christdemokraten (KDU-CSL) über eine Lösung, betonte Babis. Nachdem er am Vortag noch mit Neuwahlen gedroht hatte, gab er sich nun sicher: «Uns wird das gelingen.»

In Tschechien gab es bis Mittwoch 10 112 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 332 Menschen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums.

Sporthilfe sagt Veranstaltung «Club der Besten» ab

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Sporthilfe hat wegen der Corona- Pandemie die Veranstaltung «Club der Besten» abgesagt. Wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte, war die Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Athleten eines Jahres vom 26. September bis 3. Oktober in Italien geplant. Neben den erfolgreichsten Wintersportlern der vergangenen Saison wären alle Medaillengewinner der Olympischen Spiele sowie alle Paralympics-Sieger aus Tokio eingeladen worden.

«Die Herausforderungen durch Corona - etwa in puncto Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften - sowie auch die fehlenden Qualifikationsmöglichkeiten für Sommersportler machen es uns in diesem Jahr leider unmöglich, den Sporthilfe Club der Besten durchzuführen», begründete Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, die Absage.

«Dass der Club in diesem Jahr ausfallen muss, ist für uns bereits eingeladenen Sportler natürlich traurig, aber letztlich ist es die richtige Entscheidung. Die Gesundheit steht an erster Stelle», sagte Biathletin Denise Herrmann. Ebenso wie rund 40 weitere Wintersportler war sie mit zwei WM-Silbermedaillen in diesem Jahr für den Sporthilfe-Club der Besten 2020 qualifiziert und erhält nun einen Gutschein für die Veranstaltung im Jahr 2021.

Inzwischen über 5000 Menschen mit Coronavirus gestorben

STOCKHOLM: In Schweden sind mittlerweile mehr als 5000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der von der staatlichen Gesundheitsbehörde verzeichneten Todesfälle stieg am Mittwoch auf 5041, was einer Zunahme um 102 im Vergleich zum Vortag entsprach. Mehr als 54 500 Corona-Infektionen wurden in dem skandinavischen EU-Land bislang nachgewiesen. Zum Vergleich: Im benachbarten Dänemark, wo etwa halb so viele Menschen wie in Schweden wohnen und bislang knapp 13 000 Infektionen bestätigt sowie 598 Tote verzeichnet wurden, kam am Mittwoch kein neuer Todesfall hinzu.

Schweden hatte in der Corona-Krise weniger strenge Maßnahmen verfügt als alle anderen europäischen Länder. Auch hier gelten für die Bürger aber bestimmte Corona-Beschränkungen wie ein Besuchsverbot in Altersheimen oder eine maximale Teilnehmergrenze von 50 Personen für öffentliche Versammlungen. Restaurants, Kneipen und Cafés blieben aber ebenso durchgehend geöffnet wie Schulen und Kindergärten.

Verglichen mit Deutschland hat Schweden mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern auf die Bevölkerungszahl gerechnet fünfmal so viele Todesfälle. In Großbritannien, Spanien, Italien und Belgien liegt dieser Wert jedoch noch höher, wie aus Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervorgeht.

Neuer Regierungschef soll Kirgistan durch Corona-Krise führen

BISCHKEK: In der Ex-Sowjetrepublik Kirgistan in Zentralasien ist der frühere Offizier Kubatek Boronow zum neuen Regierungschef ernannt worden. Der 56-Jährige muss das Hochgebirgsland an der Grenze zu China nach dem Rücktritt von Muchammedkaly Abylgasijew nun durch die Corona-Krise führen. Das Parlament in der Hauptstadt Bischkek bestätigte am Mittwoch die neue Regierung. Boronow war zuletzt Vize-Regierungschef und davor Zivilschutzminister gewesen.

Der Politiker Abylgasijew hatte bei Präsident Sooronbaj Scheenbekow nach nur rund zwei Jahren im Amt seinen Rücktritt wegen der unklaren Lage um die Corona-Pandemie eingereicht. Zudem reagierte er damit auf Vorwürfe, er sei in einen Korruptionsskandal verwickelt. Er wies das zurück. Kirgistan hat nach offiziellen Angaben 2562 Coronavirus-Fälle, darunter 30 Tote. Zuvor waren bereits auch andere Ministerposten neu besetzt worden, darunter das Ressort Gesundheit.

Rund 80 Menschen treffen sich trotz Verbots zu Trauerfeier

NORDENHAM: Nach dem Tod einer mit dem Coronavirus infizierten 49-jährigen Frau haben sich verbotenerweise rund 80 Menschen zu einer Trauerfeier in Nordenham getroffen. Wie der Landkreis Wesermarsch am Mittwoch mitteilte, waren darunter auch Personen, die vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt worden waren. «Dieses Fehlverhalten ist nicht akzeptabel», sagte Landrat Thomas Brückmann (parteilos) mit Blick auf die Veranstaltung. Er habe großes Verständnis für die Trauer einer Familie, sagte er. «Doch gerade der Tod der vorerkrankten Patientin im Anschluss an ihre Corona-Infektion macht auf tragische Weise deutlich, wie gefährlich das Virus ist.» Umso wichtiger sei es, die Corona-Verordnungen einzuhalten. Das Fehlverhalten einiger gefährde die Gesundheit und mitunter gar das Leben anderer. Den Teilnehmern drohen Ordnungswidrigkeitsverfahren und Strafverfahren.

Die Polizei nahm die Personalien der Teilnehmer auf, die für die Feier am Dienstag aus der Wesermarsch, weiteren Regionen Deutschlands, aus Belgien und der Schweiz angereist waren. Wegen der unter Quarantäne stehenden Menschen trugen die Beamten Schutzausrüstung. Sie seien einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt gewesen, sagte der Leiter des Polizei-Kommissariats Nordenham, Patrick Hublitz. Ihm zufolge zeigten die Menschen auf der Trauerfeier keinerlei Einsicht. Alle Teilnehmer müssen in häusliche Quarantäne, die Behörden ermitteln weitere Kontaktpersonen.

Bundeskabinett beschließt Milliardenprogramm für Kultur

BERLIN: Die Bundesregierung hat am Mittwoch das bereits angekündigte Hilfspaket für die Kulturszene in Höhe von einer Milliarde Euro verabschiedet. Ziel sei es, Künstlerinnen und Künstlern schnellstmöglich wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. «Deshalb müssen wir die kulturellen Orte und Spielstätten erhalten», sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in einer Mitteilung.

Mit 250 Millionen Euro sollen Kultureinrichtungen bei der Umsetzung etwa von Hygienekonzepten, Online-Ticket-Systemen oder Belüftungssystemen geholfen werden. Bis zu 480 Millionen Euro sind vorgesehen, um Kulturschaffende aus der Kurzarbeit zu holen und ihr Wirken zu finanzieren. Für die Schaffung digitaler Angebote stehen 150 Millionen Euro bereit. Mit 100 Millionen sollen coronabedingte Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.

«Auf der Zielgerade»: Verband arbeitet an Beach-Meisterschaften

BERLIN: Die deutschen Beachvolleyballer und sogar die Fans können nach vielen Terminabsagen wegen der Corona-Pandemie weiter auf die deutschen Meisterschaften hoffen. «Wir sind auf der Zielgerade», sagte Volker Braun, Geschäftsführer der für den Deutschen Volleyball-Verband zuständigen Vermarktungsgesellschaft DVS, am Mittwoch zum Planungsstand. Ursprünglich wollte der DVV bis Mitte Juni die Entscheidung und die Einzelheiten verkünden. Das wird sich jetzt voraussichtlich auf kommende Woche verschieben. Die sich ständig ändernden und verschiedenen Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer machen die finalen Planungen kompliziert.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist Timmendorfer Strand als Traditions-Gastgeber weiter der klare Favorit für die Meisterschaftsausrichtung 2020. Auch die Topteams müssen sich zunächst qualifizieren. Gespielt werden soll am Ostseestrand vom 4. bis 6. September. Dabei gibt es eine Variante mit 700 Fans, bei denen der geforderte Abstand untereinander eingehalten werden könnte, und eine Variante ohne Zuschauer. Nur zur Not, wenn Schleswig-Holstein nicht das Hygiene- und Sicherheitskonzept anerkennt, könnte auch an einem anderen Standort gespielt werden.

Der Meisterschaft vorgeschaltet soll eine Qualifikation sein, für die es verschiedene Austragungsbewerber wie Düsseldorf und Hamburg gibt. Auch die derzeit sieben deutschen Nationalteams müssten sich dieser Qualifikation stellen, für die laut Verband genügend Zeit vorhanden ist. Derzeit läuft in Düsseldorf ohne Zuschauer über 30 Tage die auf Privatinitiative gegründete Beach-Liga, bei denen die meisten der National-Duos aber fehlen.

Corona-Quarantäne in Litauen aufgehoben

VILNIUS: In Litauen ist nach drei Monaten die von der Regierung wegen der Corona-Pandemie verhängte Quarantäne aufgehoben werden. Weiterhin gilt in dem baltischen EU-Land aber der landesweite Notstand. «Dies ist ein Sieg Litauens. Ein Sieg der Menschlichkeit. Das Wichtigste ist jetzt, verantwortlich zu bleiben und dem Virus in unserem Land keine zweite Chance zu geben», schrieb Regierungschef Saulius Skvernelis am Mittwoch auf Facebook.

Im Zuge der Aufhebung der Corona-Quarantäne entfällt in dem Ostseestaat im Nordosten Europas zum 17. Juni die bisherige Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit - das Tragen von Gesichtsmasken wird von der Regierung jedoch weiter empfohlen. Abstandsregeln, Hygienevorschriften sowie Beschränkungen bei öffentlichen Versammlungen und der Einreisebleiben bleiben bestehen. Erlaubt sind hingegen Großveranstaltungen bis zu einer Teilnehmerzahl von 700 Personen unter freiem Himmel. Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind für Gruppen bis zu 150 Personen möglich.

Litauen war frühzeitig mit strikten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgegangen. Kurz nach der ersten bestätigten Infektion im Land rief die Regierung am 26. Februar den Notstand aus. Am 16. März verhängte sie eine Quarantäne, die mehrfach verlängert wurde. Das drei Millionen Einwohner große Land verzeichnete bislang 1.778 bestätigte Infektionen und 76 Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus.

Britische Großbank HSBC beendet Pause beim Stellenabbau

LONDON: Die britische Großbank HSBC nimmt ihren wegen der Corona-Krise unterbrochenen Arbeitsplatzabbau wieder auf. «Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Pause beim Stellenabbau nun beenden müssen», zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch aus einem internen Schreiben von Konzernchef Noel Quinn. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte Bloomberg dessen Inhalt.

Im Februar hatte die Bank angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 35.000 der weltweit 235.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen und die Kosten um 4,5 Milliarden US-Dollar (rund 4 Mrd Euro) zu senken. Wegen der Corona-Krise war der Stellenabbau jedoch zunächst auf Eis gelegt worden.

Den bisherigen Plänen zufolge sollen die Kürzungen vor allem die USA und Europa treffen, wo der Konzern mit schwachen Geschäften zu kämpfen hat. Geschäftsfelder sollen zusammengelegt werden, um sich noch stärker auf Asien zu konzentrieren. Erwartet wird, dass vor allem in den Bereichen Wertpapiergeschäft und Handel Stellen abgebaut werden.

Präsident von Honduras an Covid-19 erkrankt

TEGUCIGALPA: Der Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, ist an Covid-19 erkrankt und hat sich in Isolation begeben. Auch seine Ehefrau Ana García de Hernández und zwei seiner Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärte er am späten Dienstagabend (Ortszeit) in einer Videoansprache.

Er habe am Wochenende begonnen, sich unwohl zu fühlen, und sich daher testen lassen, sagte der Staats- und Regierungschef des mittelamerikanischen Landes. Er habe leichte Symptome und fühle sich nach einer ersten Behandlung mit den von honduranischen Medizinern empfohlenen Mitteln bereits besser. Der Präsident stehe unter medizinischer Beobachtung, teilte sein Büro mit.

Das Ergebnis einer baldigen Untersuchung werde über die nächsten Schritte entscheiden, sagte Hernández. Seine Frau habe keine Symptome. Ihm sei empfohlen worden, sich auszuruhen. Er werde aber alle seine Aufgaben per Telekommunikation erfüllen, betonte der 51-Jährige. «Ich denke, das ist Teil des Risikos, das man mit dieser Verantwortung eingeht. Wegen meiner Arbeit habe ich nicht zu hundert Prozent zu Hause bleiben können.»

Historischer Touristenrückgang in Japan

TOKIO: Japan verzeichnet wegen der Coronavirus-Pandemie einen historischen Einbruch der Touristenzahlen. Im Mai besuchten nur 1700 ausländische Gäste das Land, wie der nationale Fremdenverkehrsverband am Mittwoch mitteilte. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1964. Im Mai 2019 hatte Japan noch fast 2,8 Millionen Touristen gezählt.

Die Wirtschaft des Landes setzt seit einigen Jahren verstärkt auf den Tourismus, 2019 kamen insgesamt rund 31,8 Millionen Besucher, 2,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Wegen der Pandemie hat Japan mit bestimmten Ausnahmen die Grenzen für Reisende aus mehr als 100 Staaten geschlossen, darunter China, die USA und die Europäische Union. Das Land hatte mit Blick auf die - wegen Corona auf 2021 verschobenen - Olympischen Sommerspiele für dieses Jahr mit etwa 40 Millionen Touristen gerechnet.

CDU-Wirtschaftsrat: Brauchen Ausstiegsszenario bei Curevac

BERLIN: Der CDU-Wirtschaftsrat hat den Bund aufgefordert, ein verbindliches Ausstiegsszenario beim deutschen Biotech-Anbieter Curevac vorzulegen. Generalsekretär Wolfgang Steiger sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wir brauchen für diese Beteiligung ein verbindliches Ausstiegsszenario. Wir müssen auch in Krisenzeiten an den Prinzipien unserer Sozialen Marktwirtschaft festhalten, die unser Land erst erfolgreich gemacht haben. Dazu gehört die Zurückhaltung des Staates bei Eingriffen in die Eigentumsordnung.»

Der Bund steigt im Rennen um einen Corona-Impfstoff bei Curevac ein und will auch eine mögliche Übernahme aus dem Ausland verhindern. Wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag ankündigte, übernimmt die staatliche Förderbank KfW für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent der Anteile. Ziel des Schrittes sei, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben. Auf Geschäftsentscheidungen wolle der Staat keinen Einfluss nehmen. Die Firma mit Sitz in Tübingen forscht seit Januar an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Steiger argumentierte nun, der Wirtschaftsrat sei sehr skeptisch, was die Staatsbeteiligung bei Curevac angehe. «Der Einstieg bei einem Biotech-Unternehmen muss absoluter Ausnahmefall bleiben. Dietmar Hopp hätte als bekannter sozialverantwortlicher Unternehmer und strategischer Investor sicherlich auch keinen Ausverkauf vorangetrieben oder keine Impfstoff-Kontingente für Deutschland gesichert.»

Corona-Pandemie: Yoga auf New Yorks Times Square diesmal online

NEW YORK: Das alljährliche Yoga auf dem New Yorker Times Square ist in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie ins Internet verlegt worden.

Die Kurse würden am Samstag online angeboten, teilte der Nachbarschaftsverband Times Square Alliance mit. Normalerweise findet das Spektakel anlässlich des Weltyogatags (21. Juni) jedes Jahr mitten im Trubel des Times Square in Manhattan statt. Im vergangenen Jahr hatten trotz Regens Hunderte an der 17. Auflage teilgenommen.