Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Skulpturen am Strand: Kunstfestival an der australischen Gold Coast

BRISBANE: Surfer und Sonnenanbeter am Currumbin Beach im Osten Australiens haben in diesen Tagen etwas zu staunen: An dem beliebten Strand an der Gold Coast sind mehr als 50 teils großformatige Skulpturen installiert, die Teil der 18. Ausgabe des «Swell Sculpture Festivals» sind. Die Schau vereint in unmittelbarer Nähe des Pazifik mitten im Sand Kunstwerke australischer und internationaler Künstler. Das Festival dauert noch bis zum Sonntag, unter anderem gibt es bis dahin Führungen bei Sonnenuntergang und Gespräche mit den Künstlern. Auf internationale Besucher müssen die Veranstalter aber in diesem Jahr verzichten: Wegen der Corona-Pandemie dürfen seit Monaten keine Touristen nach Down Under.

Zu den Exponaten zählen die riesige Plastik «Contortion», mit der Clayton Blake auf die «Verzerrungen» und häufigen Fehlinformationen im Rahmen der Corona-Krise aufmerksam machen will, und eine in einem Gerüst aufgehängte Matratze. «Turning in» heißt das Werk von Aaron Chapman. Das Bett sei «ein starker Ort des Träumens, an dem Wünsche und Ängste verstärkt werden», erklärte der Künstler. Die Skulptur spiele mit dessen «Eigenschaften wie Schutz, Reflexion, Vertraulichkeit und Komfort».

Madrid kündigt Absperrungen von Vierteln mit hohen Corona-Zahlen an

MADRID: Wegen sprunghaft steigender Corona-Fälle in der spanischen Hauptstadt Madrid hat die Regionalregierung die Absperrung besonders betroffener Wohnviertel angekündigt. «Wir müssen so schnell wie möglich handeln», sagte der stellvertretende Regionalminister für Gesundheit, Antonio Zapatero, am Mittwoch. Ab dem Wochenende würden neue Maßnahmen für «Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und für Versammlungen» ergriffen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Zapatero ließ offen, welche Stadtteile in Madrid und umliegenden Gemeinden betroffen sein werden. Im Großraum Madrid leben etwa 6,4 Millionen Menschen.

Spanien ist das in Westeuropa am härtesten von der Pandemie getroffene Land. Erst am Vortag waren die Marken von 600.000 Infektionen und 30.000 Todesopfern überschritten worden. Die größten Sorgen bereitet die Lage in Madrid. Auf die Region um die Hauptstadt entfielen am Dienstag mit 1207 positiven Testergebnissen binnen 24 Stunden knapp 40 Prozent aller neuen Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen während sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag in der Hauptstadt nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums vom Dienstag bei knapp 339. Zum Vergleich: In Deutschland sind es derzeit elf.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach diesen Angaben bei etwa 1,2. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Bereits ein Fünftel der Krankenhausbetten in der Region ist mit Corona-Patienten belegt.

Tschechien informiert per SMS über Corona-Testergebnisse

PRAG: Wer in Tschechien positiv auf das Coronavirus getestet wird, erhält das Ergebnis künftig umgehend per SMS oder E-Mail. «Die Patienten werden damit schneller wissen, woran sie sind», teilte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Mittwoch mit. Sie erhielten zudem Instruktionen, wie sie sich verhalten sollen, um eine weitere Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. Bisher waren nur negative Testergebnisse elektronisch übermittelt worden.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreichte unterdessen abermals einen Rekordwert. Am Dienstag kamen 1677 weitere Fälle hinzu, so viele wie an keinem anderen Tag seit Beginn der Pandemie, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten lag damit bei knapp 38.900. 476 Menschen starben nachweislich in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Die Regierung in Prag hat in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten der Krankenhäuser angesichts der aktuellen Entwicklung ausreichend seien. Ministerpräsident Andrej Babis forderte «vor allem die Medien und einige Experten» auf, «den Leuten keine Angst einzujagen». Die deutsche Bundesregierung hatte vor einer Woche eine Reisewarnung für die Hauptstadtregion Prag ausgesprochen.

Irische Regierung muss doch nicht in Corona-Quarantäne

DUBLIN: Die irische Regierung muss nun doch nicht in Quarantäne, nachdem der Corona-Test eines Ministers negativ ausgefallen ist. Dies berichteten irische Medien am Dienstagabend.

Gesundheitsminister Stephen Donnelly hatte zuvor Covid-19-Symptome gezeigt. Als Vorsichtsmaßnahme waren seine Kollegen aufgefordert worden, sich zu isolieren. Nach dem Negativtest sei das nicht mehr nötig, sagte ein Regierungssprecher der «Irish Times». Auch das Parlament müsse nun doch nicht pausieren.

Bei einer Kabinettssitzung hatte der Minister zuvor viele seiner Kollegen persönlich getroffen. Außerdem hatte er gemeinsam mit dem irischen Premier Micheál Martin am selben Tag eine Pressekonferenz gegeben.