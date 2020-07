Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Pisa-Studie wegen Coronavirus verschoben

BERLIN: Die kommenden zwei Pisa-Studien werden aufgrund der Corona-Krise um ein Jahr verschoben. «Die nächsten Tests finden nicht 2021, sondern 2022 statt», teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Freitag mit.

Die Ergebnisse werden dann im Dezember 2023 veröffentlicht. Auch die darauffolgende PISA-Studie soll sich um ein Jahr verzögern. Mit ihren Ergebnissen ist laut OECD 2026 zu rechnen.

Die Pisa-Studie ist die größte internationale Schulleistungsvergleichsstudie. Seit dem Jahr 2000 werden dafür alle drei Jahre weltweit Hunderttausende Schüler im Alter von 15 Jahren in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet.

Pandemie: Johnson will bis Weihnachten zur Normalität zurückkehren

LONDON: Trotz Sorgen vor einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen im Winter hat der britische Premierminister Boris Johnson bis Weihnachten eine Rückkehr zur Normalität in Aussicht gestellt. Von Anfang August an werde in England zu einer vorsichtigen Rückkehr an den Arbeitsplatz ermutigt, sagte Johnson am Freitag bei einer Pressekonferenz in London. Schulen, Kindergärten und Universitäten sollen von September an wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Sportstadien dürfen demnach von Oktober an ihre Tore für Zuschauer wieder öffnen. Das unterliege jedoch dem Vorbehalt, dass Distanzregeln eingehalten werden könnten und Testläufe erfolgreich seien, so der konservative Regierungschef. «Es ist meine große und ernste Hoffnung, dass wir die verbliebenen Einschränkungen überprüfen können und eine noch bedeutendere Rückkehr zur Normalität von November an zulassen können - womöglich rechtzeitig für Weihnachten», sagte Johnson.

Großbritannien ist mit mehr als 45.000 Todesfällen bei nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten das von der Pandemie am schwersten betroffene Land Europas. Erst kürzlich hatten Wissenschaftler vor einer zweiten Welle an Infektionen gewarnt, die bis zu 120.000 Menschen das Leben kosten könnte.

Rotlichtviertel in Amsterdam wird Einbahnstraße

AMSTERDAM: Das Amsterdamer Rotlichtviertel wird für Fußgänger zur Einbahnstraße erklärt. Am Wochenende gelte nur eine Laufrichtung. Bei zu vielen Menschen könnten Grachten und Straßen auch ganz gesperrt werden, entschieden die Behörden am Freitag. Wegen Touristen vor allem aus Deutschland und Belgien nehme die Sorge um neue Corona-Infektionen zu. Auch durch die Haupteinkaufsstraße Kalverstraat darf am Wochenende nur in einer Richtung gelaufen werden.

Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen kommen wieder Touristen in die niederländische Hauptstadt. Vor Sehenswürdigkeiten, Bars, Cafés sowie Coffeeshops herrscht großer Andrang. Das gilt auch für «De Wallen», das Rotlichtviertel im ältesten Teil der Stadt. Seit dem 1. Juli dürfen die Prostituierten in den Fenstern wieder ihre Dienste anbieten.

Viele Besucher hielten nicht den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein, erklären die Behörden. «Dadurch entstehen Risiken für die Gesundheit der Amsterdamer und der Besucher.» Touristen wurden aufgerufen, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten und belebte Orte zu meiden. Die Polizei kündigte schärfere Kontrollen an und will bei Verstößen hart durchgreifen.

Ministerium: Erneute Corona-Beschränkungen in Teheran

TEHERAN: Wegen des dramatischen Anstiegs der Fallzahlen sollen in der iranischen Hauptstadt Teheran schon an diesem Wochenende wieder Corona-Beschränkungen eingeführt werden. Das gab ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag bekannt. Unter anderem sollen ab Samstag ein Drittel der Beamten von zuhause arbeiten. Außerdem wurden Veranstaltungen und Versammlungen wieder verboten und die beliebten Cafes und Teehäuser wieder geschlossen. Auch im Sportbereich sollen nur noch die Spiele der ersten Liga stattfinden, so das Ministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna.

Nach den Lockerungen Ende Mai wurden die Corona-Vorschriften und besonders die Maskenpflicht im Iran größtenteils nicht mehr ernst genommen. Dies führte zu einem Anstieg der Fallzahlen in dem Land. Zuletzt gab es binnen 24 Stunden mehr als 180 Corona-Tote und fast 2400 Neuinfizierte. Damit lag die Zahl der registrierten Todesopfer am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 13.791, die der Infizierten bei 269.440.

Fauci bezeichnet Corona-Lage als ernst - Appell für Maske

WASHINGTON: Angesichts der immer dramatischeren Tageszahlen an Corona-Infizierten in den USA hat der führende Gesundheitsexperte Anthony Fauci dringend zum Tragen einer Maske aufgerufen. Die Lage sei mit Zuwächsen von täglich mehr als 60.000 Infizierten ernst und müsse sehr überzeugend angegangen werden, sagte er in einem Videochat mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag (Ortszeit). Wenige Stunden später gab die Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore am Freitagmorgen (MESZ) mit rund 77.300 gemeldeten Fällen einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden bekannt.

Damit wurde der bisherige Rekord von 67.800 neuen Fällen binnen eines Tages vom 10. Juli überschritten. In den USA gibt es landesweit nach wie vor keine Pflicht, eine Maske zu tragen. Der Gouverneur des südlichen US-Bundesstaats Georgia, Brian Kemp, klagte am Donnerstag gegen eine von der Großstadt Atlanta verordnete Maskenpflicht. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich den Zahlen der JHU zufolge bislang mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, sagte ferner, im Vergleich zu anderen Staaten etwa in Europa hätten die USA die Zahl der täglichen Neuinfektionen niemals auf eine minimale Basis von wenigen Dutzenden pro Tag bringen können - in den USA sei die Zahl niemals unter die Marke von 20.000 gefallen. Zu schnell sei dann in einigen Staaten die Öffnung nach dem Lockdown erfolgt. Zuckerberg seinerseits kritisierte in dem Chat, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Corona-Pandemie deutlich weniger effizient bekämpft habe als viele andere Länder. Es sei zudem enttäuschend, dass es immer noch keine angemessenen Tests gebe und die Glaubwürdigkeit von Topwissenschaftlern sowie die der Gesundheitsbehörde CDC untergraben werde.

66. Geburtstag auf dem EU-Sondergipfel: Geschenke für Merkel

BRÜSSEL: Geburtstagsglückwünsche für Angela Merkel: Auf dem EU-Sondergipfel zum Wiederaufbaupaket in der Corona-Krise haben die anderen Staats- und Regierungschefs der Kanzlerin am Freitag in Brüssel zu ihrem 66. Geburtstag gratuliert. Auch dem portugiesischen Regierungschef Antonio Costa wurde Glück gewünscht - Costa feierte wie Merkel am ersten Gipfeltag Geburtstag, er wurde 59 Jahre alt.

Merkel und Costa tauschten nach Informationen aus der deutschen Delegation Geschenke miteinander aus. Was sie sich schenkten, war zunächst nicht bekannt. Die Kanzlerin erhielt auch Geschenke einzelner anderer Regierungschefs. So bekam Merkel vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Angaben seiner Mitarbeiter ein paar Flaschen französischen Wein. Die Kanzlerin schätze Weißweine aus der Bourgogne, hieß es.

Merkel war unmittelbar vor Beginn der Beratungen mit Macron zu einer Vorbesprechung zusammengekommen. Merkel und Macron hatten mit ihrem Vorschlag eines 500-Milliarden-Euro Hilfspakets einen wichtigen Grundstein für das nun auf dem Gipfel vorliegende Wiederaufbaupaket im Umfang von 750 Milliarden Euro gelegt. Beide wollen in Brüssel gemeinsam für eine rasche Entscheidung über die Milliardenhilfen kämpfen.

Morawiecki gegen Verknüpfen von EU-Hilfe mit Rechtsstaatlichkeit

BRÜSSEL: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat zum Start des EU-Sondergipfels ein Verknüpfen der Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise mit Klimazielen und Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit kritisiert. Dafür sehe er keine Grundlage, sagte Morawiecki am Freitag in Brüssel vor Start der Beratungen über den umstrittenen Milliarden-Aufbauplan. Polen etwa habe bereits enorme Anstrengungen beim Umstieg auf erneuerbare Energien unternommen, dies müsse allerdings in einem vernünftigen Tempo passieren.

Der ins Auge gefassten Verknüpfung einer Zuteilung von Mitteln mit der Einhaltung von Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit stimme er nicht zu, sagte Morawiecki. Das Verknüpfen der Aufbauhilfen mit einem Rechtsstaatsmechanismus sei willkürlich. Angestrebt wird dies vor allem mit Blick auf Länder wie Polen und Ungarn, gegen die wegen Nicht-Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit auch Verfahren laufen nach Artikel 7 des EU-Vertrags wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte. Es sei nicht gut, die zwei vollkommen unterschiedlichen Themen miteinander zu verbinden, so Morawiecki.

Verhandelt wird in Brüssel über einen Corona-Aufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union im Volumen von mehr als 1000 Milliarden. Die 750 Milliarden Euro sollen im Namen der EU als Schulden aufgenommen werden. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, 250 Milliarden als Kredite. Umstritten ist jedoch das Prinzip der Zuschüsse - die Summen, die Maßstäbe zur Verteilung und die Kontrolle der Verwendung.

Tschechien hat «prinzipielles Problem» mit Coronahilfen-Verteilung

PRAG/BRÜSSEL: Kurz vor dem EU-Gipfel zu den Corona-Hilfen hat der tschechische Regierungschef Andrej Babis nachdrücklich Änderungen beim geplanten Verteilschlüssel gefordert. «Ich habe damit ein prinzipielles Problem», sagte der Gründer der populistischen Partei ANO am Freitag der Agentur CTK. Er forderte, dass der erwartete Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im jeweiligen Land entscheidend sein müsse. Es geht um 750 Milliarden Euro, mit denen die EU die Folgen der Corona-Krise abmildern will.

Prag stellt sich seit Längerem gegen die Arbeitslosenquote als ein Hauptkriterium. Hintergrund ist, dass Tschechien im Mai nach Angaben von Eurostat mit 2,4 Prozent die niedrigste saisonbereinigte Arbeitslosigkeit in der gesamten EU hatte. Anders als Ungarn wehrt sich Tschechien nicht gegen eine Verknüpfung der Vergabekriterien mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. «Das betrifft uns nicht, wir haben damit kein Problem», sagte Babis.

Was den neuen EU-Haushaltsplan für die nächsten sieben Jahre angeht, so kritisierte der Regierungschef, dass 30 Prozent der Strukturförderungen an Klimaschutzmaßnahmen gebunden sein sollen. Er forderte mehr Flexibilität. «Das Virus hat uns gezeigt, dass wir zuallererst unser Gesundheitswesen reformieren müssen», sagte Babis.

EU-Sondergipfel ist in Brüssel gestartet

BRÜSSEL: Der EU-Sondergipfel über das Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise hat begonnen. Das Treffen startete am Freitagvormittag in Brüssel mit einem Meinungsaustausch mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli, wie der Sprecher des EU-Ratspräsidenten Charles Michel mitteilte.

Konkret geht es bei den Verhandlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs zum einen um den Corona-Aufbauplan. Die EU-Kommission hatte Ende Mai ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. Allerdings sind etliche Fragen umstritten. Zudem geht es um den EU-Finanzrahmen von mehr als 1000 Milliarden für die kommenden sieben Jahre.

Der Gipfel ist für zwei Tage angesetzt. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder persönlich in Brüssel treffen.

Corona-Einbruch bei VW-Konzern-Verkäufen im Juni etwas abgemildert

WOLFSBURG: Im VW-Konzern hat sich der Verkaufseinbruch durch die Corona-Krise im Juni etwas abgeschwächt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, gingen die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,5 Prozent auf etwa 804.000 Fahrzeuge zurück. Das entspricht einer Stabilisierung gegenüber dem Mai, als das Minus noch rund ein Drittel (33,7 Prozent) betragen hatte. Für das gesamte erste Halbjahr steht eine Abnahme der Verkäufe um 27,4 Prozent auf knapp 3.900 000 Wagen in der Absatzstatistik. Betrachtet man nur das zweite Quartal 2020, liegen die Einbußen bei 31,6 Prozent.

Während sich das Geschäft in China im Juni weiter erholte (minus 3,9 Prozent) und für die gesamte übrige Region Asien-Pazifik sogar wieder eine leichte Steigerung zustande kam (+0,2), blieben die Verkaufsrückgänge vor allem im Heimatmarkt Westeuropa (minus 29,9) sowie in Südamerika (minus 27,0) und Nordamerika (minus 22,8) beträchtlich. Die Werte waren aber nicht mehr so dramatisch wie noch im Vormonat.

Unter den einzelnen VW-Konzernmarken mussten im Juni vor allem Seat (minus 40,5 Prozent) und der Lastwagenbauer Scania (minus 41,3 Prozent) erneut deutliche Verluste bei den Auslieferungen hinnehmen. Die VW-Kernmarke verbesserte sich von einem Rückgang um 29,7 Prozent im Mai auf ein Minus von zuletzt noch 17,6 Prozent. Bei Skoda nahmen die Verkäufe um 16,0 Prozent ab, bei Audi um 8,1 Prozent. Porsche war mit minus 1,8 Prozent kaum noch betroffen, MAN mit minus 33,3 Prozent und die leichten VW-Nutzfahrzeuge mit minus 26,2 Prozent dafür umso mehr.

Italiens Premier: Einigung ist Interesse aller Bürger Europas

BRÜSSEL: Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat kurz vor dem Start des EU-Gipfels in Brüssel gefordert, nicht nur an die Finanzen, sondern auch an die europäischen Werte zu denken. Eine Einigung sei im Interesse aller EU-Bürger, sagte Conte am Freitag. «Ich bin mir der bestehenden Unterschiede voll bewusst, aber ich habe den festen Entschluss, dass wir sie überwinden müssen.»

Ein Kompromiss sei nicht nur im Interesse der Italiener, «die viel gelitten haben und leiden, sondern im Interesse aller europäischen Bürger», betonte der parteilose Jurist. Der Gipfel müsse eine Lösung bringen, die auf den Werten der EU-Staaten basiere und Europa insgesamt gestärkt in die Zukunft gehen lasse. Die «rote Linie» Italiens sei, dass das Resultat «angemessen und wirksam» sein müsse.

Bei dem EU-Gipfel geht es um die geplanten milliardenschweren Corona-Hilfen. Italien mit seiner ohnehin angeschlagenen Wirtschaft leidet unter den Folgen der Corona-Krise besonders. In dem Mittelmeerland starben mit oder an der Viruskrankheit bisher mehr als 35.000 Menschen.

Tschechiens Präsident will EU-Hilfe auch für traditionelle Industrie

BRÜSSEL: Vor Start des EU-Gipfels über den Corona-Aufbauplan hat der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis Schwerpunkte nicht nur bei Umwelt und Digitalisierung, sondern auch der traditionellen Industrie verlangt. Insbesondere die Autoindustrie in Europa, auch aber der Gesundheitssektor müssten gestützt werden, sagte Babis am Freitag in Brüssel.

Babis forderte eine korrekte und faire Verteilung der Hilfsgelder und kritisierte die bislang ins Auge gefasste Verteilung. Es könne nicht sein, dass Länder wie Tschechien, die Arbeitslosigkeit und Verschuldung gesenkt hätten, dafür nun bestraft würden. Dennoch sicherte Babis dem Milliardenplan zur wirtschaftlichen Erholung aller Mitgliedsstaaten Unterstützung zu.

Verhandelt wird über einen Corona-Aufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union im Volumen von mehr als 1000 Milliarden. Die 750 Milliarden Euro sollen im Namen der EU als Schulden aufgenommen werden. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, 250 Milliarden als Kredite. Umstritten ist jedoch das Prinzip der Zuschüsse - die Summen, die Maßstäbe zur Verteilung und die Kontrolle der Verwendung.

Erneut Corona-Rekord : Mehr als 77.000 neue Fälle in 24 Stunden

WASHINGTON: Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Damit wird der bisherige Rekord von 67.800 neuen Fällen binnen 24 Stunden vom 10. Juli überschritten, wie aus den jüngsten Zahlen auf der Webseite der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Freitagmorgen (MESZ) hervorgeht.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich demnach bislang mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Die Zahl der Neuansteckungen in den USA ist seit Mitte Juni im Zuge der Lockerungen der Corona-Auflagen dramatisch gestiegen - vor allem im Süden und Westen des Landes. Zahlreiche Bundesstaaten haben daher die phasenweise Wiedereröffnung der Wirtschaft gebremst, pausiert oder Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen zurückgenommen.

Mehr als eine Million Corona-Fälle

NEU DELHI: In Indien sind inzwischen mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Über 25.000 mit dem Virus infizierte Menschen seien gestorben, teilte das indische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Innerhalb von 24 Stunden seien zuletzt mehr als 30.000 Neuinfektionen hinzugekommen. Mehr Fälle gibt es nur in Brasilien mit offiziell mehr als 2 Millionen und in den USA mit 3,5 Millionen Infizierten.

Indien hatte zunächst gehofft, die Pandemie mit einer strikten Ausgangssperre in den Griff zu kriegen. Doch als Dutzende Millionen Menschen deshalb ihren Job verloren hatten und fürchteten zu verhungern - und zudem noch die Fallzahlen im oft dicht besiedelten Land trotzdem weiter deutlich stiegen, änderte die Regierung ihre Strategie.

Nun versucht die Regierung die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, die bereits vor Corona angeschlagen war. Aber angesichts der schnell zunehmenden Zahl der Neuinfektionen haben einige Regionen wieder Lockdowns verordnet. Darunter sind etwa das indische Sillicon Valley, Bengaluru (früher: Bangalore) und das bei Touristen beliebte Goa.

Kuba schafft Steuer auf Dollar-Umtausch ab

HAVANNA: Wegen fehlender Tourismuseinnahmen in der Corona-Krise schafft Kuba eine zehnprozentige Steuer auf den Ankauf von US-Dollar ab. Außerdem sollen ab Montag in 72 Geschäften Lebensmittel und Hygieneprodukte per Karte in der Währung der USA bezahlt werden können, wie Kubas Wirtschaftsminister Alejandro Gil am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen erklärte. Die Maßnahme werde Kubanern in und außerhalb des Karibiklandes zugute kommen.

Dessen sozialistische Regierung hatte im Jahr 2004 die Abgabe mit der Begründung eingeführt, das Embargo der USA erschwere Kuba den Gebrauch von Dollar auf dem internationalen Markt. Seit 1994 hat der Inselstaat ein System der Doppelwährung. Neben der offiziellen Landeswährung Peso (CUP) gilt im Zahlungsverkehr der Peso Cubano Convertible (CUC). Der CUC-Wert entspricht dem des US-Dollar, der Umtauschkurs zum CUP liegt bei 1 zu 25. Während der CUP von Kubanern im stark subventionierten Staatssektor verwendet wird, zahlen ausländische Touristen in CUC.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise im verbündeten Venezuela fehlten Kuba bereits vor der Corona-Pandemie zunehmend Devisen. Im vergangenen Jahr wurde bereits der Verkauf von Autos und Elektrogeräten in Dollar erlaubt. «Wir müssen Waren in frei konvertibler Währung verkaufen, um Geld zu haben und damit in die nationale Industrie zu investieren», sagte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel am Donnerstag in einer Sondersitzung des Ministerrates.

High Line wieder offen - andere New Yorker Attraktionen wollen folgen

NEW YORK: Rund vier Monate war die New Yorker High Line in der Corona-Pandemie geschlossen, jetzt ist die zum Park umgewandelte Hochbahntrasse wieder für Besucher geöffnet. Bei sonnigem Sommerwetter kamen am Donnerstag zahlreiche Menschen zu dem Park im Südwesten Manhattans, der vorerst nur mit kostenlosen Eintrittskarten für spezielle Zeitfenster und nur über einen südlichen Eingang betreten werden kann, um Überfüllung zu vermeiden. Grüne Punkte sollen zudem beim Abstandhalten helfen.

Die rund 2,5 Kilometer lange einstige einstigen Gütertrasse, die 2009 als Park eröffnet hatte, gehört zu den beliebtesten Touristen- Attraktionen der Stadt und zieht normalerweise rund sieben Millionen Menschen pro Jahr an. Wie fast alle anderen Attraktionen auch hatte sie aber im März aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung der Coronavirus-Pandemie, die New York besonders stark getroffen hat, schließen müssen.

Zahlreiche weitere Attraktionen wollen demnächst ebenfalls öffnen: Das Empire State Building beispielsweise will seine Aussichtsplattformen am 20. Juli wieder aufmachen, die Freiheitsstatue ebenfalls. Der Botanische Garten im Stadtteil Bronx kündigte an, ab dem 28. Juli wieder für Besucher zugänglich sein zu wollen, die Zoos und Aquarien der Stadt ab dem 24. Juli. Alle Einrichtungen haben Kapazitätsobergrenzen sowie Abstands- und Hygieneregeln eingeführt.