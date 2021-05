Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Brüssel genehmigt weitere Millionenhilfe für die Bahn

BERLIN: Deutschland darf die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene mit weiteren Millionen unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte eine Aufstockung von Hilfen auf insgesamt 567 Millionen Euro, wie die Brüsseler Behörde am Freitagabend mitteilte. 2018 war bereits eine Unterstützung von 350 Millionen genehmigt worden. Das Geld soll für die Zeit bis 2023 zur Verfügung stehen. Mit der nun genehmigten Erhöhung sollen auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie abgefedert werden.

Bereits 2018 hieß es, das Geld solle dazu dienen, Bahnunternehmen bis zu 45 Prozent der Gebühren zu erstatten, die sie für die Nutzung des Schienennetzes zahlen müssen. Nun wurde diese Obergrenze auf 98 Prozent angehoben. «Die anderen Bestandteile der Regelung einschließlich ihrer Gesamtlaufzeit bleiben unverändert», teilte die EU-Kommission mit. Durch das Geld sollen Straßen entlastet werden, und es soll Vorteile für die Umwelt mit sich bringen. Die Hilfen stünden im Einklang mit EU-Zielen, ohne den Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig zu verzerren, hieß es.

Mehr als 100 deutsche Touristen sind noch in Corona-Hotspot Nepal

KATHMANDU: Mehr als 100 deutsche Touristen halten sich noch im Corona-Hotspot Nepal auf. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Freitag, dass eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Touristen in dem asiatischen Land sei. Das arme Himalaya-Land hatte Anfang Mai aufgrund der Corona-Pandemie den internationalen Flugverkehr größtenteils eingestellt. Nach Angaben des örtlichen Tourismusministeriums waren zunächst rund 2000 ausländische Touristen in Nepal gestrandet. Inzwischen seien knapp 500 von ihnen mit Spezialgenehmigungen ausgeflogen worden.

Nepal erlebt derzeit wie sein Nachbarland Indien eine schlimme Corona-Welle. Krankenhausbetten und medizinischer Sauerstoff gehen aus, fast jeder zweite Corona-Test ist positiv. Deutschland schickte zuletzt eine Hilfslieferung mit Beatmungsgeräten, Sauerstoffflaschen und 2,4 Millionen Masken nach Nepal.

Auch auf dem Mount Everest, der sich an der Grenze zwischen Nepal und China befindet, haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger schon Corona-Infektionen gemeldet. Trotzdem warten derzeit noch Hunderte auf dem Berg, um bei gutem Wetter zum Gipfel vorzudringen.

Weitere US-Bundesstaaten loben Geldgewinne für Geimpfte aus

WASHINGTON: In den USA versuchen weitere Bundesstaaten, ihre Bürger mit Lotteriegewinnen zu einer Corona-Impfung zu bewegen. Nach Ohio kündigten am Donnerstag (Ortszeit) auch Maryland und New York solche Anreize an. Der Ostküstenstaat Maryland startete eine Lotterie mit einem Umfang von insgesamt zwei Millionen US-Dollar (rund 1,6 Millionen Euro). Aus diesem Geldtopf sollen 40 Tage lang täglich 40.000 Dollar verlost werden - unter allen erwachsenen Bewohnern des Staates, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Zum Abschluss sollen einmalig 400.000 US-Dollar verlost werden.

In New York wiederum sollen erwachsene Bürger bei einer Impfung kostenlos Lotterietickets bekommen, mit denen sie Aussicht auf Gewinne zwischen 20 Dollar und 5 Millionen Dollar haben. Mitte Mai hatte bereits Ohio eine Lotterie ausgerufen: Über fünf Wochen hinweg wird dort jede Woche eine Million Dollar (rund 820.000 Euro) verlost unter Bürgern, die mindestens ihre erste Impfung erhalten haben.

Insgesamt haben die USA in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo gegen das Coronavirus geimpft. Knapp die Hälfte der Gesamtbevölkerung (gut 48 Prozent) hat inzwischen mindestens eine Spritze, gut 38 Prozent sind voll geimpft. Angesichts verbreiteter Impfskepsis ging das Tempo der Kampagne zuletzt aber zurück. Die Bundesstaaten und die Regierung von Präsident Joe Biden versuchen daher auf verschiedenen Wegen, Skeptiker zu überzeugen.

17. Architekturbiennale zur Zukunft des Wohnens startet in Venedig

VENEDIG: In der norditalienischen Stadt Venedig beginnt am Samstag (11.00 Uhr) die 17. Internationale Architekturbiennale. Bei der wichtigsten Präsentation zur Baukunst weltweit zeigen mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern ihre Entwürfe und Ideen. Außerdem kann das Publikum 61 Länderpavillons betrachten. Die Schau, die bis zum 21. November läuft, steht unter dem Motto «How will we live together?» (Wie werden wir zusammenleben?). Eigentlich öffnet die Ausstellung alle zwei Jahre, doch wegen der Corona-Pandemie war sie von 2020 auf 2021 verschoben worden.

Auch Deutschland ist in der Lagunenstadt mit einem Länder-Beitrag vertreten. Diese Schau heißt «2038 - The New Serenity» (2038 - Die Neue Gelassenheit). Dass bei der Präsentation im Deutschen Pavillon, der am Freitag Eröffnung feierte, nur weiße Wände mit QR-Codes zu sehen sind, sorgte vorab für gemischte Reaktionen. Mit Hilfe der Codes und etwa einem Smartphone können Zuschauer die Beiträge im Internet angucken. Ein Team aus Architekten, Künstlern und anderen Fachleuten hat für «2038» Filme zum Thema nachhaltiges Bauen gedreht.

Für Venedig ist die Architekturbiennale nach langen Corona-Sperren ein erstes derart großes Publikumsevent mit internationaler Beachtung. Die Schau soll für Italien zu einem Symbol des Neustarts von Kultur und Tourismus werden. Der Eintritt ist unter strengen Gesundheitsregeln für eine begrenzte Zuschauerzahl möglich.

Geleitet wird die Biennale vom libanesisch-amerikanischen Architekten Hashim Sarkis. Eine Fachjury vergibt Goldene Löwen für den besten nationalen Beitrag und für den besten Teilnehmer der internationalen Schau. Diese Preisverleihung ist für den 30. August geplant. Schon am Eröffnungstag soll der spanische Architekt Rafael Moneo in einer Streaming-Veranstaltung mit dem Lebenswerk-Löwen geehrt werden.

IWF: Hilfe reicher Länder für globale Pandemiebekämpfung lohnt sich

WASHINGTON: Eine schnelle Bereitstellung von Milliarden an Hilfsgeldern durch reiche Länder für die weltweite Eindämmung der Corona-Pandemie wird sich nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) vielfach rentieren. Ein schnelleres Ende der Pandemie werde Leben retten und die Weltwirtschaftsleistung bis 2025 etwa um neun Billionen US-Dollar (7,4 Billionen Euro) höher ausfallen lassen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Freitag. Rund 40 Prozent davon würden auf die Industriestaaten entfallen, hinzu käme rund eine Billion Dollar zusätzliche Steuereinnahmen, sagte Georgiewa.

Um die globale Impfkampagne anzukurbeln und die Eindämmung der Pandemie voranzutreiben, seien rund 50 Milliarden Dollar nötig, von denen rund 35 Milliarden Dollar als Hilfen reicher Staaten kommen müssten, erklärte die IWF-Chefin einem vorab verbreiteten Manuskript zufolge bei einem Gesundheitsgipfel der Gruppe der G20-Länder. Es gehe dabei nicht um Zusagen und Versprechen, sondern um Investitionen, die jetzt sofort vorausschauend getätigt werden müssten, betonte Georgiewa.

Die mittelfristige Rendite für die Investitionen der reichen Länder wäre vermutlich die höchste der jüngeren Geschichte, versprach sie. «Mit starkem und koordiniertem Handeln jetzt - und mit wenig Finanzmitteln relativ zu dem übermäßigen Gewinn - kann die Welt diese beispiellose Gesundheits- und Wirtschaftskrise überwinden», erklärte sie. Ziel müsse es sein, bis Jahresende mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung zu impfen, bis Mitte nächsten Jahres dann 60 Prozent. Weltweit haben bislang erst gut neun Prozent der Menschen eine Impfung erhalten, wie Daten des Portals Ourworldindata zeigen.

Neue Anreize auf Dating-Plattformen sollen zu Impfung bewegen

WASHINGTON: Neue Funktionen auf mehreren großen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun große Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie bereits eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten.

Das Weiße Haus erklärte, nach einer Untersuchung der Plattform OkCupid bekämen Nutzer, die bereits geimpft seien oder dies vorhätten, 14 Prozent mehr positive Dating-Rückmeldungen («Matches»). Insgesamt haben die USA in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo geimpft. Knapp die Hälfte der Gesamtbevölkerung (gut 48 Prozent) hat inzwischen mindestens eine Spritze bekommen, gut 38 Prozent sind voll geimpft. Unter Älteren sind die Zahlen deutlich höher.

Angesichts verbreiteter Impfskepsis ging das Tempo der Kampagne zuletzt aber zurück. Die Regierung nimmt nun jüngere Leute in den Blick: Die nationale Gesundheitsbehörde CDC hatte kürzlich mitgeteilt, in den Altersgruppen der 18- bis 29-Jährigen und der 30- und 39-Jährigen gebe es noch viele Ungeimpfte. Präsident Joe Biden hatte zuletzt ein neues Impfziel ausgegeben: Bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli sollen nach seinem Willen rund 70 Prozent aller rund 260 Millionen Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben.

Keine Quarantäne mehr für Dänen nach Aufenthalt in Schleswig-Holstein

KOPENHAGEN: Die Däninnen und Dänen dürfen wieder über die Grenze nach Schleswig-Holstein fahren, ohne nach der Rückkehr in ihre Heimat in Quarantäne zu müssen. Wie am Freitagnachmittag aus den wöchentlich aktualisierten Reiseempfehlungen der dänischen Regierung hervorging, wird das nördlichste deutsche Bundesland dank gesunkener Corona-Zahlen nun als «gelb» eingestuft. Das bedeutet, dass für Reisende nach der Rückkehr von einem Aufenthalt in Schleswig-Holstein keine mehrtägige Quarantäne mehr fällig wird. Der Grenzhandel auf der deutschen Seite der Grenze kann sich nun wieder auf deutlich mehr dänische Kunden einstellen. Die Änderungen treten am Samstag um 16.00 Uhr in Kraft.

Für das restliche Deutschland rät das dänische Außenministerium weiter von nicht notwendigen Reisen ab. Das führt mit sich, dass nach solchen Aufenthalten weiterhin Quarantänepflicht besteht.

Für die Einwohner Schleswig-Holsteins ändert sich nichts. Für sie gilt bereits seit Mitte Mai, dass sie nach der Einreise in Dänemark nicht in Quarantäne müssen. Beim Grenzübertritt reicht es, einen maximal 72 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen zu können.

Angst vor tödlicher Pilzkrankheit in Zusammenhang mit Corona

NEU DELHI: Indiens Premierminister Narendra Modi hat vor der Verbreitung einer seltenen und tödlichen Pilzkrankheit unter Corona-Patientinnen und -Patienten gewarnt. Dies sei eine weitere Herausforderung während der heftigen zweiten Corona-Welle, die sein Land gerade durchlebe, sagte der Politiker am Freitag. An Mukormykose kann erkranken, wer bestimmte Schimmelpilzsporen einatmet oder sie über eine Hautverletzung aufnimmt. Inzwischen haben mehrere indische Bundesstaaten insgesamt mehr als 5000 Fälle gemeldet, wobei aus etlichen Bundesstaaten keine Daten vorliegen.

Die Krankheit geht oft mit einer schwarzen Färbung der Nase einher und kommt besonders bei Menschen mit Diabetes oder einer Immunschwäche vor. Expertinnen und Experten befürchten auch, dass die Krankheit von Steroiden ausgelöst oder verschlimmert werden könnte, die bei der Behandlung von Corona-Patienten eingesetzt werden. In Indien werden Steroide und andere Medikamente oft übermäßig eingesetzt. Die Regierung kündigte an, dass Hersteller die Produktion des Medikaments zur Behandlung der Pilzkrankheit ausweiten würden. Es gebe zurzeit einen Mangel.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Indien mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern mehr als 259.000 Infektionen und 4209 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gemeldet.

Norwegen lockert nächste Woche weitere Corona-Beschränkungen

OSLO: Die Corona-Lage in Norwegen ist relativ gut - jetzt können sich die Menschen in dem skandinavischen Land auf eine weitere Lockerung der geltenden Beschränkungen freuen. Am kommenden Donnerstag wird die zweite Phase des vierstufigen Wiederöffnungsplans eingeleitet, wie Ministerpräsidentin Erna Solberg am Freitag auf einer Pressekonferenz in Oslo bekanntgab. Die Infektionslage sei stabil, die Zahl der Krankenhauseinweisungen rückläufig, zudem hätten mittlerweile 36 Prozent aller Erwachsenen in Norwegen ihre erste Impfdosis erhalten.

Die neuen Lockerungen bedeuten unter anderem mehr Präsenzunterricht in den Schulen und Universitäten. Restaurants dürfen dann bis Mitternacht Alkohol servieren, das gilt nun auch für Gäste, die nichts essen. Bei Veranstaltungen sind künftig bis zu 100 Teilnehmer in Innenbereichen erlaubt, sofern es sich um Teilnehmer im Alter von unter 20 Jahren aus derselben Gemeinde handelt. Bei öffentlichen Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze sind dann bis zu 50 Personen in Innenräumen und maximal 200 unter freiem Himmel erlaubt. Die Grenze für private Treffen außerhalb des eigenen Heims wird auf drinnen 20 und draußen 30 Teilnehmer angehoben.

Wo es coronamäßig auf lokaler Ebene schlechter aussieht, dürfen die Behörden strengere Maßnahmen erlassen. Zugleich rät die Regierung bis zum 1. Juli weiter von Reisen in alle Welt ab. Von Reisen innerhalb Norwegens wird dagegen ab sofort nicht mehr abgeraten.

Norwegen ist im europäischen Vergleich verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen. Bei den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat das Nicht-EU-Land eine etwa halb so hohe 14-Tages-Inzidenz wie Deutschland sowie eine besonders niedrige Zahl an Todesfällen in Verbindung mit Corona-Infektionen.

EU will in Bau von Impfstoff-Produktionsstätten in Afrika investieren

ROM: Mit Blick auf kommende Gesundheitskrisen will die EU den Bau von Standorten für die Impfstoffproduktion in Afrika mit einer Milliarde Euro finanzieren. «Afrika importiert heute 99 Prozent seiner Impfstoffe und das muss sich ändern», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag beim Welt-Gesundheitsgipfel in Rom. Die sogenannten Hubs sollen ihr zufolge über den Kontinent verteilt errichtet werden.

Über die genauen Standorte gab es noch keine Informationen. Aus Kommissionskreisen wurde mitgeteilt, dass unter anderem die Infrastruktur, das wissenschaftliche Umfeld und das Angebot an Fachkräften vor Ort wichtig seien. Bei einer möglichen Gesundheitskrise in der Zukunft könnten an den Standorten dann Impfstoffe hergestellt werden, und afrikanische Länder hätten schneller Zugang, um ihre Bevölkerung dagegen impfen zu können. Bislang verlief die Corona-Impfkampagne in Afrika wegen fehlenden Impfstoffs langsamer.

Auf dem digitalen Welt-Gesundheitsgipfel wollen die G20-Staaten und Vertreter von Organisationen ihre Corona-Erfahrungen austauschen. Ziel ist, am Ende eine Verständigung auf die «Erklärung von Rom», in der die Teilnehmer Grundsätze festhalten wollen, um künftig besser von einer Gesundheitskrise wie der Corona-Pandemie gewappnet zu sein. Für den frühen Abend ist eine Pressekonferenz geplant. Italien hält derzeit den G20-Vorsitz. Das Mittelmeerland hat zusammen mit der EU-Kommission den Gipfel organisiert.

Spanien lässt britische Urlauber wieder ohne Corona-Kontrolle zu

MADRID: Spanien heißt Urlauber aus insgesamt zehn Ländern bald wieder ohne Corona-Beschränkungen willkommen. Von Montag an dürfen zum Beispiel Besucher aus Großbritannien und Israel wieder ohne jede Auflage einreisen, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag auf einer Tourismusmesse in Madrid ankündigte. Auch für mehrere asiatische Staaten werden die Bestimmungen gelockert. Für Besucher aus Deutschland bleibt es zunächst bei den strengen Einreise-Regeln infolge der Corona-Pandemie.

Sánchez versprach jedoch, dass vom 7. Juni an alle vollständig Geimpften ohne jede Einschränkung einreisen dürfen - unabhängig von der Herkunft. Dazu gehören demnach dann auch Bundesbürger, die komplett geimpft sind. Der Ministerpräsident sagte, für diese Gruppe werde es keine Testpflicht und auch sonst «keine Anforderungen oder Kontrollen» mehr geben.

Bereits von Montag an können auch Urlauber aus Japan, Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Thailand, China und Ruanda ohne Einschränkungen einreisen. Sánchez sagte, man hoffe, dass die Zahl der ausländischen Besucher bis Jahresende etwa 60 bis 70 Prozent des Volumens von der Zeit vor der Pandemie erreiche. «Der Tourismus wird die Erholung unserer Wirtschaft vorantreiben», versicherte er.

Touristen aus Großbritannien sind für Spanien noch vor den Deutschen besonders wichtig: Sie hatten 2019 einen Anteil von 25 Prozent an allen ausländischen Besuchern. Mit einem Anteil von rund zwölf Prozent am Volkseinkommen ist die Reisebranche einer der wichtigsten Sektoren der spanischen Wirtschaft.

Corona geht mit etwas erhöhtem Risiko von Totgeburten einher

LONDON: Eine Corona-Infektion bei Schwangeren könnte einer Studie zufolge mit einem erhöhten Risiko einer Totgeburt einhergehen - allerdings auf relativ niedrigem Niveau. Das legen Ergebnisse nahe, die britische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «American Journal of Obstetrics and Gynecology» veröffentlichten. Dafür untersuchten sie Geburten bei 340.000 Frauen im größten britischen Landesteil England zwischen Mai 2020 und Januar 2021.

Von diesen wurden 3527 Frauen positiv auf das Coronavirus getestet, als sie ins Krankenhaus kamen. 30 von ihnen erlitten eine Totgeburt, also verloren ihr Baby mindestens 24 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft. Der von den Forschern ermittelte Schnitt von 8,5 je 1000 Frauen liegt deutlich über dem Schnitt von 3,4 je 1000 Frauen bei negativ getesteten Schwangeren. Ein ähnliches Bild ergab die Studie bei Frühgeburten, also einer Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche. Diese erfolgte bei 12 Prozent der Corona-Infizierten, aber nur bei 5,8 Prozent der negativ Getesteten.

Die Forscher betonten, das Risiko für Tot- oder Frühgeburten bleibe weiterhin sehr gering. Es sei aber wichtig, dass mögliche Gefahren bekannt sind.

Merkel: Deutschland will weitere 30 Millionen Impfdosen spenden

BERLIN/ROM: Deutschland will nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bis Jahresende zusätzlich 30 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm Covax spenden. Voraussetzung sei, dass die von Deutschland bestellten Impfstoffe auch tatsächlich ankämen, sagte Merkel am Freitagabend, nachdem sie sich zum «Welt-Gesundheitsgipfel» in Rom online dazu geschaltet hatte. Insgesamt wollen die EU-Staaten bis Jahresende mindestens 100 Millionen Corona-Impfdosen für das Programm zugunsten von Entwicklungs- und Schwellenländern zur Verfügung stellen.

Deutschland habe zudem weitere 100 Millionen Euro für die Unterstützung von Covax zugesagt, erklärte Merkel. Die deutschen Beiträge zur Impfhilfe seien damit nun bei mehr als einer Milliarde Euro. Bisher seien 125 Länder mit 70 Millionen Dosen versorgt worden.

Moskaus Bürgermeister beklagt: Es gibt zu viele Impfmuffel

MOSKAU: Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hat ein zu langsames Tempo bei den Impfungen gegen das Coronavirus eingeräumt. Die Millionen-Metropole sei die weltweit erste Stadt gewesen, die mit Massenimpfungen begonnen habe, sagte er in einem am Freitag in seinem Blog veröffentlichten Video. «Der Anteil der geimpften Menschen in Moskau ist geringer als in jeder europäischen Hauptstadt.» Die russische Hauptstadt habe alle Voraussetzungen für einfache und kostenlose Impfungen geschaffen. Doch die Menschen lehnten es ab. «Das ist eine Schande», meinte Sobjanin. «Die Menschen werden weiter krank, sterben weiter und wollen gleichzeitig nicht geimpft werden.»

Nach jüngsten Angaben wurden in Europas größter Stadt bislang erst mehr als 1,3 Millionen Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind weniger als zehn Prozent der Einwohner. Das unabhängige Nachrichtenportal Meduza schrieb, beim gegenwärtigen Tempo würde es Jahre dauern, um das angestrebte Ziel zu erreichen, 60 Prozent der Bevölkerung zu schützen. Experten gehen davon aus, dass viele nach überstandener Erkrankung immun sein dürften.

Umfragen zufolge lehnen viele Russen die im eigenen Land entwickelten Vakzine ab. Viele haben Zweifel, ob die Impfmittel überhaupt sicher seien. Sputnik V ist bereits seit neun Monaten auf dem russischen Markt und in fast 70 Staaten registriert. Die EMA prüft eine Zulassung für die EU. In Moskau wird die Spritze bereits seit Dezember in Polikliniken, aber auch in großen Einkaufszentren verabreicht. Geimpft wird neuerdings auch in Parks.

Schleppende Impfkampagne - Japan lässt Moderna und Astrazeneca zu

TOKIO: Angesichts wachsender Kritik an der schleppenden Impfkampagne hat Japan nun auch die Corona-Impfstoffe Moderna und Astrazeneca für Erwachsene zugelassen. Moderna solle ab kommender Woche eingesetzt werden, Astrazeneca werde aber wegen der Berichte aus dem Ausland über selten auftretende Blutgerinnsel nicht sofort zum Einsatz kommen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Wann genau dieser Impfstoff zum Einsatz kommen werde, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bisher wird in Japan nur mit Biontech/Pfizer geimpft. Lediglich zwei Prozent der 125 Millionen Einwohner haben einen vollen Impfschutz.

In zwei Monaten, am 23. Juli, sollen in der Hauptstadt Tokio die Olympischen Spiele beginnen. Sie waren 2020 um ein Jahr verschoben worden. In dem ostasiatischen Inselstaat gab es seit Beginn der Pandemie mehr als 705.000 Infizierte und etwa 12.000 Tote im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus, wie aus einer Statistik des staatlichen Senders NHK hervorgeht.

Tschechien impft nun auch Jüngere

PRAG: In Tschechien dürfen sich von Montag an auch alle gesetzlich Versicherten zwischen 35 und 39 Jahren einen Corona-Impftermin besorgen. Am Mittwoch folgt die Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen, wie Ministerpräsident Andrej Babis am Freitag im Sender CNN Prima News ankündigte. Von Juni an werde es dann auch Termine für Jüngere ab 16 Jahren geben.

Für Verzögerungen könnte allerdings eine Entscheidung der tschechischen Impfgesellschaft sorgen, die Wirkstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson nur noch für Menschen ab 60 Jahren zu empfehlen. Es handelt sich nur um ein beratendes Gremium aus Fachärzten. Ein offizieller Beschluss steht noch aus. Tschechien würde damit dem Beispiel Deutschlands folgen. Hintergrund sind seltene Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen.

Am Donnerstag wurden knapp 94.000 Impfstoff-Dosen verabreicht - die höchste Zahl binnen eines Tages seit Beginn der Impfkampagne. Mehr als 1,1 Millionen Menschen in dem 10,6-Millionen-Einwohner-Land sind vollständig geschützt. Die Corona-Lage hat sich sehr gebessert: Innerhalb von sieben Tagen gab es nach aktuellen Zahlen 53 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

US-Außenminister Blinken auf Grönland: Klimawandel ist alarmierend

KOPENHAGEN: US-Außenminister Antony Blinken hat während eines Kurzbesuchs auf Grönland auf die Dringlichkeit des Kampfes gegen den Klimawandel hingewiesen. Grönlands Fjorde und Eiskappen erinnerten stark an das Ausmaß und Tempo der Klimakrise, sagte Blinken am frühen Donnerstagabend (Ortszeit) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Grönlands Regierungschef Múte B. Egede, dessen Außenbeauftragten Pele Broberg und dem dänischen Außenminister Jeppe Kofod.

Man sehe, mit welch alarmierend hoher Geschwindigkeit sich das Eis infolge der Erderwärmung zurückziehe, sagte Blinken nach einem Hubschrauberflug über das Inlandeis. Darüber nicht nur zu sprechen und zu lesen, sondern es mit eigenen Augen zu sehen, sei sehr überzeugend gewesen. «Das ist so dringend wie nur möglich», sagte er in Kangerlussuaq, wo sich der wichtigste Flughafen Grönlands befindet.

Blinken hatte nach seiner Teilnahme an einem Ministertreffen des Arktischen Rates in Island für gut fünf Stunden die größte Insel der Erde besucht. Grönland war vor zwei Jahren in die internationalen Schlagzeilen geraten, als der damalige US-Präsident Donald Trump angeboten hatte, die zum dänischen Königreich zählende Insel kaufen zu wollen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Auf eine entsprechende Frage, ob er ausschließen könne, dass die USA Grönland kaufen wollten, entgegnete Blinken, dies könne er definitiv bestätigen. Seiner Regierung gehe es darum, eine echte und starke Partnerschaft mit Grönland aufzubauen.

Mehr als 20.000 Corona-Tote

ISLAMABAD: In Pakistan sind inzwischen mehr als 20.000 Menschen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt des südasiatischen Landes mit insgesamt etwa 220 Millionen Einwohnern am Freitag in Islamabad mit. Die meisten Todesfälle wurden während der derzeitigen dritten Welle registriert. Seit Beginn der Pandemie gab es diesen Angaben zufolge insgesamt rund 900.000 Infektionen. Befürchtet wird, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen.

Die Impfkampagne läuft in Pakistan bisher eher schleppend. Erst etwa fünf Millionen erhielten eine Impfung. Schuld ist pakistanischen Behörden zufolge ein Mangel an Impfstoffen, bedingt auch durch Verzögerungen bei den Lieferungen der globalen Impf-Initiative Covax.

WHO: Pandemie-Todesrate zwei bis drei Mal höher als offizielle Zahlen

GENF: Die Corona-Pandemie hat nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens zwei bis drei Mal so viele Leben gekostet wie offiziell gemeldet. Bisher wurden weltweit rund 3,4 Millionen Todesfälle an die WHO übermittelt. Zusätzlich gebe es aber viele nicht registrierte Tote sowie Menschen, die an indirekten Folgen der Pandemie gestorben seien, sagten Experten der UN-Behörde am Freitag in Genf.

Die WHO veröffentlichte auch ihre erste Schätzung der Übersterblichkeit für das Jahr 2020, die der Pandemie zugerechnet werden kann. Demnach starben 3 Millionen Menschen - rund 1,7 Mal so viel wie die offiziell gemeldeten 1,8 Millionen Toten. Die WHO habe dies sehr konservativ geschätzt, weil bislang nur aus Europa und dem amerikanischen Kontinent gutes Datenmaterial vorliege, sagte WHO-Statistiker William Msemburi der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts der noch ausstehenden Zahlen aus stark betroffenen Ländern wie Indien könne man jedoch erwarten, dass es zwei bis drei Mal so viele Pandemie-Opfer gebe wie gemeldet wurden.

Die Schätzung der WHO enthält auch Menschen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme, wegen sozioökonomischer Folgen der Corona-Krise oder wegen psychischer Probleme im Zusammenhang mit der Pandemie verstarben. «Wegen der schwierigen Lage in manchen Ländern haben Patienten bestehende Krankheiten nicht behandeln lassen. Ärzte haben Corona-Behandlungen vorgezogen. Das ging auf Kosten vieler anderer Patienten,» sagte Msemburi.

Weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten

KOPENHAGEN: Im nördlichsten deutschen Nachbarland Dänemark genießen die Menschen ab Freitag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die nächste Phase der aufgehobenen Beschränkungen bedeutet unter anderem, dass viele Däninnen und Dänen aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren, die Studenten wieder in den Hörsaal dürfen und die Teilnehmergrenze von öffentlichen Versammlungen auf 50 in Innenräumen und 100 unter freiem Himmel angehoben wird.

In der Praxis werden nun bis auf Nachtclubs und Diskotheken alle Einrichtungen wieder geöffnet, die bislang noch geschlossen gewesen waren. Dazu zählen unter anderem Saunas, Badelandschaften und Innenbereiche von Zoos und Vergnügungsparks, auch weitere Sport-, Freizeit-, und Vereinsaktivitäten sind wieder möglich. Restaurants, Bars und etwa Fitnessstudios sind bereits in vorherigen Lockerungsphasen geöffnet worden. Vielerorts muss man in Dänemark allerdings per App seinen Corona-Pass vorzeigen, mit dem man negative Corona-Tests, Impfungen und überstandene Infektionen nachweisen kann.

Beim Thema Homeoffice wird empfohlen, dass zunächst jeder fünfte Angestellte ins Büro zurückkehrt. Nach Plan soll dieser Anteil bis Mitte Juni auf 50 Prozent erhöht werden, ehe zum 1. August alle wieder zurück am Arbeitsplatz sein sollen.

Dänemarks Corona-Zahlen sind im Zuge der Lockerungen wie angenommen angestiegen, jedoch nicht gänzlich in die Höhe geschossen. In den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC lag die dänische 14-Tages-Inzidenz leicht über derjenigen in Deutschland.

Britische Pflegekräfte verletzen sich häufiger bei der Arbeit

LONDON: Überarbeitung in der Corona-Pandemie, zu wenig Personal: Britische Pflegekräfte verletzen sich bei der Arbeit häufiger mit spitzen oder scharfen Gegenständen wie Nadeln oder Skalpellen als noch vor einigen Jahren. Das geht aus einer Umfrage der britischen Gewerkschaft der Krankenschwestern und Pfleger (Royal College of Nursing) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach gaben 15 Prozent der rund 7500 befragten Mitglieder an, sich im vergangenen Jahr sogenannte Nadelstichverletzungen zugezogen zu haben. Im Jahr 2008 waren es nur zehn Prozent.

Als mögliche Gründe für den Anstieg nannte die Gewerkschaft unter anderem Übermüdung in der Pandemie, Personalengpässe, einen Mangel an Übung und fehlende Mülleimer für die scharfen Objekte. Nach Ansicht eines Zehntels der Befragten erhöhte auch das Tragen von Corona-Schutzkleidung die Gefahr von Verletzungen.

Es handle sich um ein Problem, das noch nicht ausreichend angegangen werde, sagte Jude Diggins vom Royal College of Nursing einer Mitteilung zufolge. Sie fügte hinzu: «Die meisten Verletzungen mit scharfen Gegenständen können verhindert werden und es gibt rechtliche Vorgaben für Arbeitgeber, Schritte einzuleiten, um das Pflegepersonal vor der Gefahr von Krankheitserregern durch scharfe Objekte zu schützen.»

Niedriger Vitamin-D-Status erhöht Corona-Risiko nicht

NEW YORK: Ein niedriger Vitamin-D-Status ist einer neuen US-Studie zufolge kein Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus. Zwar scheine es eine solche Verbindung zu geben, wenn man die Daten allein betrachte, erläutern die Forscher im Fachmagazin «Jama Open Network». Beziehe man aber Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Ethnizität, Body-Mass-Index, Blutdruck, Raucherstatus und Wohnort mit ein, gebe es keinerlei Zusammenhang. Menschen mit vergleichsweise niedrigem Vitamin-D-Spiegel haben demnach also kein höheres Risiko, sich mit Sars-CoV-2 anzustecken, als optimal mit dem Vitamin versorgte Menschen.

Die Wissenschaftler um Yonghong Li vom US-Laborunternehmen Quest Diagnostics in San Juan Capistrano (US-Staat Kalifornien) hatten Daten aus dem Mitarbeiter-Gesundheitsprogramm mit jährlichen Screenings aus den Jahren 2019 und 2020 analysiert. Insgesamt wurden 18.148 Menschen zwischen 37 und 56 Jahren einbezogen, etwa zwei Drittel davon Frauen. Vor Pandemie-Beginn hatten demnach rund 60 Prozent der Untersuchten ein Vitamin-D-Level von weniger als 30 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml), weitere rund 25 Prozent ein noch niedrigeres (weniger als 20 ng/ml).

Bei rund fünf Prozent der Probanden (900) wurden im Untersuchungszeitraum Antikörper gegen Sars-CoV-2 nachgewiesen. Zwar hatten die Mitarbeiter und Angehörigen, die positiv getestet wurden, im Schnitt ein niedrigeres Vitamin-D-Level als die negativ getesteten. Unter Berücksichtigung anderer Faktoren, die die Corona-Risiken merklich beeinflussen, ergab sich aber kein signifikanter Zusammenhang. So hatten zum Beispiel deutlich übergewichtige Menschen (BMI ab 30), Männer und Frauen mit Bluthochdruck, Raucher sowie Mitarbeiter und deren Partner ohne Hochschulabschluss im Schnitt häufiger einen Vitamin-D-Mangel.

Andere, kleinere Studien hatten zuvor auf einen möglichen Zusammenhang hingewiesen, vielfach wurden allerdings die vielen Faktoren, die das Corona-Risiko beeinflussen, nicht berücksichtigt.

Zweite Corona-Welle: Argentiniens Regierung ordnet harten Lockdown an

BUENOS AIRES: Angesichts der zweiten Welle der Corona-Pandemie hat die argentinische Regierung harte Ausgangsbeschränkungen angeordnet. In den besonders betroffenen Gebieten des südamerikanischen Landes gelte bis Ende des Monats eine Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, kündigte Präsident Alberto Fernández in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft an. Auch tagsüber dürfen sich die Argentinier nur in der Nähe ihres Wohnortes bewegen. Lediglich essenzielle Geschäfte können öffnen. Soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

«Wir erleben gerade den schlimmsten Moment seit Beginn der Pandemie», sagte Fernández. «Abseits der Meinung jedes Einzelnen müssen wir den Ernst der Situation anerkennen und uns zusammentun, um diese Katastrophe zu überstehen.» Die Regierung verlängerte auch eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen für Arbeitnehmer, Familien und Betriebe.

Tatsächlich hat im Herbst auf der Südhalbkugel die zweite Corona-Welle Argentinien hart getroffen. Am Donnerstag registrierte das südamerikanische Land 35.884 Neuinfektionen pro Tag - einer der höchste Werte seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr. Bereits in den vergangenen Wochen lag die Zahl der neuen Infektionen pro Tag immer wieder über 25.000.

Bislang haben sich rund 3,4 Millionen Menschen in Argentinien nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, über 72.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Auslastung der Intensivstationen liegt bei über 70 Prozent.