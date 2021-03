Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

EU-Kommissar: Vorerst keine Exporte von Astrazeneca-Impfstoff

BRÜSSEL: Die Europäische Union will nach den Worten von Binnenmarktkommissar Thierry Breton keine Exporte des Impfstoffs von Astrazeneca erlauben, bis die Firma ihre Lieferpflichten an die EU-Staaten erfüllt hat. «Wir werden sicherstellen, dass alles in Europa bleibt, bis die Firma ihre Zusagen einlöst», sagte Breton am Freitag in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz in Spanien. Der diese Woche verschärfte Export-Kontrollmechanismus sei das Instrument dafür.

Astrazeneca habe der EU für das erste Quartal 120 Millionen Dosen Corona-Impfstoff zugesagt, sagte Breton. Doch erhalte die EU nur 30 Millionen Dosen. «Wir sind jetzt in Diskussionen mit der Firma, um zu verstehen, was passiert ist», fügte der Kommissar hinzu. Zugleich habe man strikte Vorschriften zur Überwachung dessen, was den Kontinent verlasse. «Wir haben dieses Instrument, das die Kommissionspräsidentin (Ursula von der Leyen) gestern noch einmal dargelegt hat, um sicher zu stellen, dass wir kontrollieren und keine Abflüsse haben, wenn ich so sagen darf.»

Breton stellte aber klar, dass es mit anderen Herstellern keine Probleme gebe. Biontech/Pfizer und Moderna hätten ihre Zusagen an die EU sogar übererfüllt.

Die EU-Kommission hatte die Exportkontrollen am 1. Februar eingeführt und diese Woche verschärft mit dem Ziel, dass die EU von den Herstellern fair beliefert werde. Damit sind Exportverbote möglich. Aus Furcht vor Gegenmaßnahmen sollen diese aber nur im Notfall verhängt werden.

Corona lässt Italien schrumpfen - Weniger Babys und Ehe-Flaute

ROM: Weniger Babys, weniger Hochzeiten und mehr Todesfälle: Die Corona-Pandemie hat in Italien 2020 bei der Bevölkerungszahl deutliche Spuren hinterlassen. Wie die nationale Statistikbehörde Istat am Freitag in Rom mitteilte, schrumpfte die Bevölkerung in dem Mittelmeerland bis zum Jahresende um etwa 384.000 Menschen im Vergleich zum Jahresbeginn. Das Minus entspricht etwa der Einwohnerzahl der Stadt Florenz in der Toskana.

Wie die Experten schrieben, habe die Corona-Welle einen seit 2015 registrierten demografischen Rückgang weiter verstärkt. Die Zahl der Einwohner in Italien sei unter die Marke von 60 Millionen gesunken - auf rund 59,3 Millionen Menschen. Bei den Geburten sprachen die Statistiker von einem neuen «Negativ-Rekord»: Es seien etwa 404.000 Babys geboren worden - ungefähr 16.000 weniger als im Jahr 2019.

Gleichzeitig seien fast 17 Prozent mehr Menschen gestorben als 2019, berichteten die Fachleute. In absoluten Zahlen sind das rund 112.000 mehr Tote in einem Jahr. Die Zahl der Hochzeiten im ersten Jahr der Corona-Pandemie brach demnach um fast 50 Prozent ein. Das dürfte auch ein Ergebnis der strikten Corona-Verbote sein. Denn größere Feste waren fast durchweg aus Gesundheitsgründen nicht möglich. Die Statistiker sprachen mit Blick auf die allgemeine Familienplanung aber auch von den Gefühlen der Unsicherheit über die Zukunft und über ökonomische Sorgen.

Italien war im Februar 2020 heftig von der Corona-Pandemie erfasst worden. Seither zählten die Behörden offiziell rund 3,5 Millionen Infizierte mit Sars-CoV-2. Große Teile des Landes sind aktuell als Rote Zonen mit strengen Bewegungsbeschränkungen eingestuft.

Rumänien verschärft Corona-Maßnahmen - Zahlen steigen

BUKAREST: Angesichts steigender Ansteckungszahlen in der dritten Welle der Pandemie verschärft Rumänien die Corona-Beschränkungen. Von diesem Sonntag an sollen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verlängert und die Ladenöffnungszeiten verkürzt werden, kündigte Ministerpräsident Florin Citu am Freitag an. Dabei wird regional unterschiedlich je nach Inzidenzzahlen vorgegangen. Teils müssen die Läden am Wochenende schon um 18 Uhr Ortszeit schließen, die Menschen dürfen dann nach 20 Uhr nur noch aus triftigem Grund ihre Wohnung verlassen. Bei höheren Inzidenzwerten gelten diese Einschränkungen die ganze Woche über.

Weil sich viele Gastronomen von Bußgeldern bei Verstößen gegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht haben abschrecken lassen, will die Regierung durch eine Gesetzesänderung Abhilfe schaffen. Die Neuregelung solle es möglich machen, Lokale bei Verstößen sofort zu schließen.

Die Osterferien sollen von Anfang April bis Anfang Mai gelten und werden damit auf einen ganzen Monat ausgedehnt. Anders als im vorigen Jahr soll aber der Kirchenbesuch an den beiden Osterfesten - dem katholisch-protestantischen im April und dem orthodoxen Anfang Mai - erlaubt sein.

In Rumänien ist die 14-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 nach einer Talfahrt im Februar wieder stark angestiegen. Am Freitag lag sie bei rund 364 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 2 Woche. Zum Vergleich: In Deutschland lag dieser Wert am Freitag bei rund 195. Auf den Intensivstationen in Rumänien sind die Plätze knapp, oft müssen Patienten mit lebensbedrohlichen Atembeschwerden auf freie Plätze warten.

EU-Behörde gibt grünes Licht für zwei neue Impfstoff-Werke

AMSTERDAM/BRÜSSEL: Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat am Freitag zwei Produktionsstandorten von Corona-Impfstoffen in Deutschland und den Niederlanden die offizielle Zulassung erteilt. Das Werk in Marburg produziert den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die Firma Halix im niederländischen Leiden stellt das Präparat von Astrazeneca her. Mit der Entscheidung könnten nun auch Engpässe bei der Bereitstellung des Astrazeneca-Impfstoffs kurzfristig erleichtert werden, da die vorproduzierten Impfdosen schnell ausgeliefert werden könnten. Beide Firmen haben bisher schon produziert, durften aber ohne EMA-Zulassung nicht ausliefern. Unbekannt ist, wie groß die Vorräte sind.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüßte die Zulassung und hofft, dass wenigstens ein Teil der Lieferrückstände von Astrazeneca wettgemacht werden kann. «Wir erwarten jetzt, dass die Impfstoffe, die in diesem Werk hergestellt werden, in den nächsten Tagen an die EU-Mitgliedsstaaten ausgeliefert werden, als Teil der vertraglichen Verpflichtung und der Zusagen von Astrazeneca an die Bürger Europas», erklärte die Kommissarin in Brüssel. Einige EU-Staaten seien von den «enttäuschenden Lieferkürzungen» des britisch-schwedischen Herstellers stark betroffen.

Das Unternehmen hatte wiederholt seine Zusagen gekürzt und nun bis zum 30. März 30 Millionen Dosen versprochen, ausgeliefert wurden aber erst 17 Millionen. Unklar ist aber, ob die von Halix produzierten Impfdosen auch an die EU geliefert werden oder ob sie für Großbritannien vorgesehen sind. Die EU kontrolliert aber Impfstoff-Exporte und kann sie notfalls untersagen. Halix produziert bereits seit Wochen den Impfstoff, doch hatte erst kürzlich bei der EMA die Zulassung für die EU beantragt.

Bisher war für die Produktion von Astrazenca in der EU nur ein Werk in Belgien offiziell zugelassen. Der Impfstoff wird auch in den USA und in Großbritannien hergestellt. Durch die Zulassung des Werkes in Marburg kann auch die Produktion des Pfizer/Biontech-Wirkstoffes erhöht werden.

Union und SPD einigen sich auf schärfere Regeln für Abgeordnete

BERLIN: Nach der Maskenaffäre von Abgeordneten der deutschen Schwesterparteien CDU und CSU soll es nun schärfere Regeln für die Nebentätigkeiten von Parlamentariern geben. Darauf hätten sich CDU, CSU und SPD im Bundestag geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Berlin.

Demnach sollen auch kleinere Einkünfte aus Nebentätigkeiten und geringere Beteiligungen an Kapitalgesellschaften als bisher veröffentlicht werden müssen. CDU, CSU und SPD regieren in Deutschland in einer großen Koalition.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, bestätigte die Einigung in der Sitzung des Parlaments. Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen sollen nach seinen Angaben künftig anzeigepflichtig sein, wenn sie im Monat den Betrag von 1000 Euro übersteigen oder im Jahr die Grenze von 3000 Euro. «Gut, dass das jetzt gelingt», sagte er. «Wir werden in der nächsten Sitzungswoche einen Gesetzentwurf vorlegen.»

Bei der Affäre geht es darum, dass Politiker Geld für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken erhalten haben sollen. Manche Abgeordnete hätten in Aasgeiermanier in der Krise Geschäfte gemacht, kritisierte Schneider. Es sei für die Bürger nur angemessen zu wissen, dass niemand sonst Einfluss auf die Abgeordneten nehme. Zur Frage von Unternehmensbeteiligungen sagte Schneider: «Sind sie an einer AG, einer GmbH oder wo auch immer beteiligt, müssen sie es offenlegen."»

Proteste gegen Lehrer an englischer Schule wegen Mohammed-Bildern

LONDON/BATLEY: Die britische Regierung hat anhaltende Proteste gegen einen Lehrer verurteilt, der an einer englischen Schule Zeichnungen des islamischen Propheten Mohammed gezeigt hat. «Es ist niemals akzeptabel, Lehrer einzuschüchtern oder ihnen zu drohen», sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums. Am Freitag hatten sich an der Schule in Batley in der Grafschaft West Yorkshire bereits den zweiten Tag in Folge etliche Eltern eingefunden, um gegen den bereits am Donnerstag suspendierten Lehrer zu protestieren.

Dieser hatte zu Beginn der Woche im Religionsunterricht Zeichnungen des Propheten Mohammed gezeigt, Berichten zufolge sollen es Karikaturen aus dem französischen Satiremagazin «Charlie Hebdo» gewesen sein. Nach Ansicht der Protestierenden ist das ein Angriff auf den Islam, der Mohammed-Abbildungen ablehnt. Etliche Schülerinnen und Schüler der Batley Grammar School stammen aus Familien muslimischen Glaubens. Eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle wurde eingeleitet.

«Die Art der Proteste, die wir gesehen haben, mit Drohungen und Missachtung der Corona-Beschränkungen, ist vollkommen inakzeptabel und muss aufhören», hieß es vom Bildungsministerium. Schulen hätten das Recht, unterschiedlichste Materialien und Ansichten zu kontroversen Themen im Unterricht zu behandeln. Allerdings müsse dabei sowohl politische Ausgewogenheit als auch der Respekt gegenüber Menschen verschiedenen Glaubens beachtet werden.

Lettland über 100.000er-Marke bei Corona-Fällen und Impfungen

RIGA: Lettland hat offiziell die Schwelle von 100.000 Corona-Infektionen überschritten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Riga wurden am Freitag 638 positive Tests binnen 24 Stunden in dem baltischen EU-Land erfasst. Damit wurden seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr nun 100.114 Fälle in dem Land mit 1,9 Millionen Einwohnern registriert. 1867 Menschen starben an dem Virus.

Zugleich überschritt auch die Zahl der verabreichten Impfdosen die 100.000er-Marke: Insgesamt 100.928 Menschen erhielten in Lettland der Gesundheitsbehörde zufolge bis Freitag mindestens eine Dosis, mehr als 20.000 Menschen gelten als voll geimpft. Trotz zuletzt höherem Impftempo weist der Ostseestaat damit nach Angaben der EU-Behörde ECDC die zweitniedrigste Impfrate in Europa auf.

Straßburg ruft in Streit um Parlamentsstandort Bürgerbeauftragte an

STRAßBURG: Weil das Europaparlament pandemiebedingt schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr in Straßburg tagt, will das Elsass Beschwerde bei der Europäischen Ombudsstelle einreichen. Wie die Deutsche Presse-Agentur von einer Sprecherin des Gebiets erfuhr, stimmten die Abgeordneten der Euroregion Elsass am Freitag für einen entsprechenden Bericht ihres Präsidenten Frédéric Bierry. Moniert wird demnach eine schlechte Verwaltung des EU-Parlaments. Die Europäische Bürgerbeauftragte untersucht Beschwerden über Missstände in der Verwaltung der EU-Institutionen.

Der Sitz des Europaparlaments in Straßburg ist in den EU-Verträgen festgelegt. Normalerweise ziehen die Abgeordneten allmonatlich von Belgien in die ostfranzösische Stadt um. Wegen der Corona-Pandemie tagen sie jedoch seit März 2020 nur am Standort in Brüssel, wo auch die meisten Mitarbeiter ansässig sind. Dafür hatte es aus Frankreich teils heftige Kritik und Forderungen nach Entschädigungen gegeben. Bierry selbst hatte immer wieder die Rückkehr des Parlaments nach Straßburg gefordert.

Norwegen setzt Impfungen mit Astrazeneca-Vakzin weiter aus

OSLO: Norwegen will den Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca vorerst nicht wieder einsetzen. «Es besteht immer noch große Unsicherheit über mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen», hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde Folkehelseinstitutt FHI. «Nach Einschätzung des FHI ist es angebracht, mehr Zeit darauf zu verwenden, weitere Kenntnisse über diese schwerwiegenden Vorfälle zu erlangen.» Das FHI betonte, dass die Entscheidung auf den Vorfällen in Norwegen beruhe.

Norwegen hatte wie viele andere Länder die Vergabe des Mittels vor zwei Wochen gestoppt, weil bei einigen Geimpften Blutgerinnsel aufgetreten waren. In Norwegen starben inzwischen vier Menschen nach einer Impfung. Ein direkter Zusammenhang ist bislang nicht erwiesen. Eine nationale Expertengruppe untersuche nun die Fälle, hieß es weiter. Außerdem arbeite man eng mit den Nachbarländern zusammen.

Dänemark hatte den Stopp der Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat am Donnerstag um drei Wochen verlängert. In Island, Finnland und Schweden wird das Vakzin nur älteren Menschen verabreicht, weil in dieser Altersgruppe bislang keine ernsten Nebenwirkungen aufgetreten sind.

In Norwegen ist die Zahl der Infizierten in den vergangenen Wochen rasant gestiegen, die Inzidenzzahl ist höher als in Deutschland. Am stärksten betroffen ist die Hauptstadt Oslo mit fast 600 Infizierten auf 100.000 Einwohner in 14 Tagen. Das Außenministerium hat am Freitag deshalb seine Reiseempfehlungen bis zum 15. Mai verlängert. Von nicht notwendigen Auslandsreisen wird dringend abgeraten. Wer trotzdem reist, muss nach der Rückkehr für zehn Tage in ein Quarantänehotel.

Litauen verlängert Lockdown und verhängt Reiseverbot über Ostern

VILNIUS: Im Kampf gegen das Coronavirus bleibt das öffentliche Leben in Litauen weiter eingeschränkt. Die Regierung in Vilnius verlängerte am Freitag den seit Ende 2020 geltenden Lockdown in dem baltischen EU-Land um einen weiteren Monat bis Ende April. Zugleich verhängte das Kabinett über Ostern ein Reiseverbot innerhalb des katholisch geprägten Ostseestaats: Die drei Millionen Litauer dürfen zwischen dem 27. März und dem 6. April ohne zwingenden Anlass nicht in andere Städte und Gemeinden außerhalb des eigenen Wohnsitzes reisen. Regierungschefin Ingrida Simonyte appellierte an die Bevölkerung, Ostern zu Hause zu verbringen.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hatte angesichts stark steigender Corona-Zahlen Mitte Dezember einen Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Lage hat sich dadurch etwas entspannt. Seit Mitte Februar beschloss die Regierung in Vilnius daher schrittweise vorsichtige Lockerungen. Zuletzt hat angesichts der sich stärker ausbreitenden britischen Coronavirus-Variante die Zahl an Neuinfektionen aber wieder zugenommen. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 211.000 Corona-Fälle registriert, über 3500 Menschen starben.

Corona-Sperren : Schüler und Zirkusleute protestieren

ROM: In Italien wächst der Unmut vieler Menschen wegen der Corona-Beschränkungen. In zahlreichen Städten gingen am Freitag Schülerinnen und Schüler auf die Straßen, um für eine schnelle Rückkehr in die Klassenräume zu demonstrieren. Millionen Kinder und Jugendliche in Italien haben seit langem hauptsächlich Fernunterricht. Die Regierung in Rom hatte kürzlich versprochen, die schrittweise Öffnung der Schulen nach Ostern zu prüfen. Im Zentrum der italienischen Hauptstadt protestierten zudem Zirkusleute in bunten Kostümen und mit Karussell-Pferden gegen die Einschränkungen für ihr Gewerbe.

An den Demonstrationen für den Zirkus und andere Unterhaltungsangebote beteiligten sich nach Berichten landesweit auch Mitarbeiter von Freizeitparks. Für die Proteste von Schülern, Lehrern und Eltern gegen den Fernunterricht, der als wenig effizient gilt, war nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa in 60 Städten mobilisiert worden, darunter Mailand, Florenz, Rom und Neapel. «Wir haben es satt, zu Hause zu bleiben», sagte Carola Messina von den Organisatoren der Gruppe «Priorita alla scuola» (Priorität für die Schule) in Turin der Nachrichtenagentur zufolge. «Wir glauben nicht an eine Wiedereröffnung nach Ostern.» Die langen Schulschließungen sorgen in Italien seit der ersten Corona-Welle 2020 für Kritik. Die Experten der Regierung in Rom diskutieren nach einem Bericht der Zeitung «La Repubblica» über wöchentliche Corona-Tests in allen Schulen. Es gebe aber Bedenken, dass so ein Plan schwer zu organisieren und zudem teuer sei.

Die Corona-Zahlen in Italien sind höher als in Deutschland, in einigen Regionen sinken sie aber gerade wieder etwas.

Tschechien fordert weiter Korrekturen bei Impfstoffverteilung

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat erneut Korrekturen bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe innerhalb der EU gefordert. Die Wirkstoffe müssten - wie im Dezember 2020 beschlossen - nach dem Bevölkerungsverhältnis unter den EU-Staaten aufgeteilt werden, sagte Babis am Freitag in Prag. Wenn das System so weitergeführt werde wie bisher, würden manche Staaten im Sommer genug Impfstoff für 90 Prozent ihrer Bevölkerung haben, andere aber nur für 40 Prozent. «Das ist inakzeptabel.»

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten bei ihrem Videogipfel am Donnerstag den bisherigen Verteilschlüssel nach Bevölkerungsgröße bekräftigt. Es gibt jedoch ein Ungleichgewicht bei der Impfstoffverteilung, unter anderem weil manche EU-Staaten stärker auf das kostengünstigere Astrazeneca-Vakzin gesetzt hatten und nun besonders von den Lieferproblemen des britisch-schwedischen Herstellers betroffen sind.

Babis begrüßte, dass zehn Millionen vorgezogene Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für einen Ausgleich des EU-Ungleichgewichts genutzt werden könnten. Auf eine konkrete Verteilung dieser Menge konnten sich die EU-Staaten allerdings noch nicht einigen. Die dritte Corona-Welle hat Tschechien stark getroffen. Innerhalb von 7 Tagen steckten sich nach Berechnungen mehr als 500 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus Sars-CoV-2 an. Das Land weist nach Angaben der EU-Agentur ECDC nach Estland die zweithöchste Neuinfektionsrate in der EU auf.

Vatikan will 1200 Bedürftige vor Ostern gegen Corona impfen

ROM: Der Vatikan will in der Karwoche vor Ostern 1200 Arme gegen die Krankheit Covid-19 impfen. Es handele sich um Menschen, die aufgrund ihrer Situation am meisten dem Virus ausgesetzt seien, teilte der Päpstliche Wohltätigkeitsdienst im Vatikan am Freitag mit. Der Heilige Stuhl habe die Impfdosen von Biontech/Pfizer über das italienische Institut für Infektionskrankheiten Lazzaro Spallanzani gekauft, hieß es weiter.

Zu Beginn der Impfkampagne im Januar hatte der Vatikan schon einmal Bedürftige geimpft. Damals erhielten rund 50 meist obdachlose Menschen, die um den Petersdom lebten und vom Päpstlichen Wohltätigkeitsdienst unterstützt wurden, eine Impfung. Papst Franziskus hatte immer wieder betont, dass der Impfstoff allen zugänglich gemacht werden müsse. Er forderte die Menschen zudem immer wieder dazu auf, sich aus Verantwortung anderen gegenüber impfen zu lassen.

Karlspreis-Verleihung an rumänischen Präsidenten im Oktober

AACHEN: Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Karlspreis-Verleihung an den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis ist nun für den 2. Oktober geplant. Darauf habe sich das Karlspreisdirektorium gemeinsam mit dem Preisträger verständigt, teilte die westdeutsche Stadt Aachen am Freitag mit.

Rund um die Verleihungszeremonie im Aachener Rathaus sei ein «großes Fest für Europa» geplant. Das Direktorium hoffe, dass es bis dahin wieder Möglichkeiten gibt die Bürger einzubeziehen. Dies solle durch ein kompaktes Veranstaltungsprogramm geschehen.

Ursprünglich sollte Iohannis, ein Angehöriger der deutschsprachigen Minderheit Rumäniens, den Preis bereits am 21. Mai 2020 erhalten. Wegen der Corona-Krise war die Verleihung zunächst auf den Mai 2021 verlegt worden und wurde dann erneut verschoben.

Corona-Zahlen auf Mallorca vor Beginn der Osterferien weiter niedrig

PALMA: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln ist am Tag vor dem Beginn der Osterferien in Deutschland nach offiziellen Angaben relativ niedrig geblieben. Auf Mallorca, wo zurzeit schon viele Deutsche trotz der Warnungen der Bundesregierung ihren Urlaub verbringen, sind seit Donnerstag 40 neue Infektionen registriert worden. Hinzu kommen zwei auf Menorca und eine auf Ibiza, wie das regionale Gesundheitsministerium in Palma am Freitag mitteilte. Insgesamt waren das sieben Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen verharrte bei rund 30. Zum Vergleich: Dieser Wert lag in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 119.

Die Regionalregierung mahnte jedoch trotzdem zu großer Vorsicht. Bereits bei 83 Prozent aller Neuinfektionen sei die zuerst in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus diagnostiziert worden, die ansteckender sei und zu schwereren Krankheitsverläufen führe. «Die Zahlen können jederzeit schnell wieder steigen», warnte die regionale Gesundheitsministerin Patricia Gómez kürzlich laut TV-Sender Ser.

10 Tote bei Brand in indischem Krankenhaus

MUMBAI: Bei einem Feuer in einem indischen Krankenhaus sind mindestens zehn Menschen gestorben. Der Brand sei in der Nacht auf Freitag in einem Shopping-Zentrum im gleichen Gebäude unterhalb des Krankenhauses in der Millionenmetropole Mumbai ausgebrochen, sagte ein Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben des Regierungschefs des betroffenen Bundesstaates seien 68 Patientinnen und Patienten verlegt worden. Einige Vermisste seien wohl nach Hause gegangen. Es würde nach ihnen gesucht.

In Indien kommt es häufig zu gefährlichen Bränden. Die Sicherheit von Gebäuden ist oft schlecht und Notausgänge sind oft nicht vorhanden. Ursache für die Brände ist meist schlechte oder veraltete elektrische Ausstattung.

Das Krankenhaus in Mumbai, in dem es gebrannt hatte, wurde im vergangenen Jahr eingerichtet, um unter anderem Corona-Patienten zu versorgen. Nach eigenen Angaben hatte es alle benötigten Bewilligungen für Gebäude- und Feuerschutz. Mumbai war schon in der ersten Welle in Indien besonders stark von Corona betroffen. Auch jetzt steigen in der Finanzmetropole die gemeldeten Fallzahlen wieder rasch an.

Mehr als 35.000 Corona-Neuinfektionen

WARSCHAU: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Polen hat den dritten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 35.143 neue Fälle hinzu, die meisten davon (5264) in der Region Masowien mit der Hauptstadt Warschau, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 443 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Der bisherige Rekord war mit 34.151 erst am Donnerstag erreicht worden. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner.

Angesichts der drastisch steigenden Zahl verschärft Polen den Lockdown ab Samstag weiter. Möbelgeschäfte und Baumärkte müssen wieder schließen, das gleiche gilt für Friseursalons und Kosmetikstudios.

Die Bundesregierung hat Polen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. In dieser Kategorie finden sich Länder und Regionen wieder, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.

Folge der Coronapandemie: Roaming-Datenvolumen sinkt deutlich

BONN: Durch Reiseeinschränkungen und andere Maßnahmen in der Corona-Pandemie ist das Roaming-Datenvolumen deutlich gesunken. Der im EU-Ausland generierte Datenverkehr, der auf das Konto von Nutzern mit deutschen Handyverträgen geht, sackte im Jahr 2020 um 11 Prozent auf 88,3 Millionen Gigabyte ab. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, die der dpa vorliegen. Ein Jahr zuvor lag die Zunahme noch bei rund 50 Prozent - damals zückten immer mehr Reisende im europäischen Ausland bedenkenlos ihr Smartphone, weil sie dank EU-Regeln keine Extrakosten fürchten müssen.

Die Pandemie stoppte das Volumenwachstum aber. Der Grund: Es gab viel weniger Reisende als zuvor. Die Anzahl der im EU-Ausland abgehenden Verbindungsminuten ging um ein Viertel zurück auf 2,9 Milliarden. Die Zahl der versendeten SMS brach sogar um die Hälfte ein auf 110 Millionen. Wegen des Trends zu Chat-Apps und anderen Digitalanwendungen sinkt das Interesse an der SMS-Kommunikation schon seit Jahren, Corona hat den Trend nun beschleunigt - 2019 hatte das Minus bei den Kurzmitteilungen nur bei einem Fünftel gelegen.

Nato beginnt mit vorzeitigen Corona-Impfungen

BRÜSSEL: Um eine reibungslose Organisation des ersten Nato-Gipfels mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zu ermöglichen, werden derzeit rund 3500 Beschäftigte in der Brüsseler Bündniszentrale vorzeitig gegen Corona geimpft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat medizinisches Personal am Donnerstag mit dem Spritzen der Vakzine begonnen. Bereits an diesem Samstagabend soll die erste Impfrunde abgeschlossen sein. Als Termin für den ersten Nato-Gipfel mit Biden wird derzeit der 14. Juni in Erwägung gezogen.

Die Immunisierung des Nato-Personals kann erfolgen, weil sich Polen trotz Impfstoffknappheit im eigenen Land dazu bereit erklärt, die insgesamt rund 7000 notwendigen Dosen zur Verfügung zu stellen. Das Nato-Gastland Belgien wollte nicht von der normalen Impfreihenfolge abweichen. Nach ihr wäre in der Nato-Zentrale frühestens im kommenden Monat geimpft worden. In Belgien werden derzeit nur Menschen geimpft, die älter als 65 Jahre sind, in der medizinischen Versorgung arbeiten oder zum Beispiel bestimmte Gesundheitsprobleme haben.

Die Regierung in Warschau begründete die Impfstofflieferung mit der Bedeutung der Nato für das Land und mit der vergleichsweise geringen Anzahl an Dosen, die für die Bündniszentrale benötigt werden. So sollen die ersten 3500 Vakzine des Herstellers Astrazeneca weniger als einem Prozent der Impfstoffmenge entsprechen, die das Land in dieser Woche geliefert bekommen hat.

Zugleich zeigen allerdings von der EU veröffentlichte Zahlen, dass in Polen zuletzt vergleichsweise viele Menschen an oder mit Covid-19 starben. Pro eine Million Einwohner wurden innerhalb von 14 Tagen mehr als 100 Corona-Tote gezählt. In Belgien oder Deutschland waren es beispielsweise nur je rund 30.

Mehr als 200.000 Corona-Tote

MEXIKO-STADT: Rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie hat Mexiko als drittes Land weltweit die Zahl von 200.000 Todesfällen erreicht. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien 584 neue Todesopfer registriert worden, meldete das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Insgesamt starben demnach 200.211 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19. Das Land - mit rund 126 Millionen Einwohnern auf Platz zehn weltweit - hat die drittmeisten registrierten Corona-Toten weltweit nach den USA und Brasilien.

Die nachgewiesenen Infektionsfälle liegen bei mehr als 2,2 Millionen. Da in Mexiko sehr wenig getestet wird, dürfte aber die eigentliche Zahl viel höher sein. Mexiko hat als erstes Land in Lateinamerika seine Impfkampagne zu Weihnachten gestartet, sie kommt allerdings nur langsam voran. Bislang wurden etwa 6,2 Millionen Menschen mit wenigstens einer Dose geimpft.