Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

EU-Arzneibehörde: Nur wenige allergische Reaktionen durch Astrazeneca

AMSTERDAM: Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann in seltenen Fällen allergische Reaktionen hervorrufen. Das teilte die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) am Freitag in Amsterdam mit. In Großbritannien hätten 41 von rund fünf Millionen Menschen nach der Impfung eine allergische Reaktion bekommen. In «einigen dieser Fälle» sei eine ursächliche Verbindung zu dem Impfstoff wahrscheinlich, wie die EMA mitteilte.

Mögliche allergische Reaktionen seien bereits im Risikoprofil des Impfstoffes genannt worden. Diese sollen jetzt aber noch zusätzlich zu den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden. Bereits jetzt wird empfohlen, dass Personen nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Imfpstoff 15 Minuten unter Beobachtung warten müssten.

Italien vor neuen Corona-Maßnahmen - Draghi: Impfen im Fitnessstudio

ROM: Pandemie-Hilfen, Impfkampagne und Corona-Regeln: Italiens Premier Mario Draghi hat in einer Rede vor Mitarbeitern eines Impfzentrums die Strategie seiner Regierung in der Krise erläutert. «Ich bin mir bewusst, dass die Maßnahmen von heute Auswirkungen auf die Bildung der Kinder, die Wirtschaft und auch auf den psychischen Zustand von uns allen haben werden», sagte der frühere Chef der Europäischen Zentralbank am Freitag. Sie seien jedoch notwendig, um eine Verschlechterung der Corona-Pandemie zu verhindern.

Mit 32 Milliarden Euro greift die Regierung der Wirtschaft bereits unter die Arme. «Das reicht aber nicht», sagte der 73-Jährige. Im Parlament wolle Draghi mit einer weiteren Abweichung vom Haushalt mehr Hilfen ermöglichen. Die Regierung einigte sich außerdem darauf, Menschen flexibles Arbeiten zu garantieren, deren Kindern in Quarantäne seinen oder per Internet am Unterricht teilnehmen, wie er weiter erklärte. Wer keine Möglichkeit auf sogenanntes Smart Working habe, erhalte Zugang zu außerordentlichem Elternurlaub oder einem Beitrag zum Babysitting.

Mit Blick auf die Impfkampagne zeigte sich der Ex-Zentralbanker zuversichtlich. Die Zahl der verabreichten Dosen habe sich im März verdoppelt. Mit der Zulassung des Impfstoffes von Johnson & Johnson sei mit einer weiteren Beschleunigung zu rechnen. Ziel sei es, Impfungen nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Unternehmen, Fitnessstudios und Parkhäusern wie am Römer Flughafen Fiumicino durchzuführen.

Am Freitag hatte die Regierung strengere Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen. Über Ostern soll ganz Italien den Regeln der sogenannten Roten Zone unterliegen - also quasi einem Lockdown. Außerdem sollen von Montag an Regionen, in denen der Wochen-Inzidenzwert die Schwelle von 250 Fällen je 100.000 Einwohnern überschreitet, automatisch in die Rote Zone fallen.

Tansanias Regierung dementiert Gerüchte um Erkrankung des Präsidenten

DARESSALAM: Nach tagelangem Rätselraten über den Gesundheitszustand des Präsidenten Tansanias, John Magafuli, hat die Regierung am Freitag alle Spekulationen um eine Covid-19-Erkrankung zurückgewiesen. Ministerpräsident Kassim Majaliwa betonte in einem von seinem Büro veröffentlichten Video: «Diese Gerüchte werden von Tansaniern außerhalb des Landes in Umlauf gebracht, die diesem Land nicht wohlgesonnen sind.» Die rund anderthalbwöchige Abwesenheit von Magufuli in der Öffentlichkeit hatte Spekulationen über eine Erkrankung des seit 2015 amtierenden Staatschefs befeuert.

Majaliwa erklärte, der Präsident arbeite weiter an Plänen für die Entwicklung des Landes. «Ich bedauere jene, die sich den Präsidenten krank wünschen - wie sollte ihnen das helfen?», fragte er, ohne auf entsprechende Twitter-Informationen des im belgischen Exil lebenden Oppositionschefs Tindu Lissu weiter einzugehen. Darin war auch von einer Covid-19-Erkrankung des tansanischen Präsidenten die Rede.

Magufuli hatte lange die Existenz von Covid-19 in seinem Land dementiert und die Gefahr durch das Corona-Virus heruntergespielt. Neuinfektionszahlen veröffentlicht die frühere deutsche Kolonie mit ihren rund 58 Millionen Einwohnern seit Mai 2020 schon nicht mehr. Magufuli stellte selbst die Glaubwürdigkeit von Corona-Tests infrage und empfahl Gebete und Dampfbäder. Anders als in vielen anderen afrikanischen Ländern, wo sich im Vorjahr per Flugzeug einreisende ausländische Urlauber erst in eine mehrtägige Quarantäne begeben mussten, öffnete er das Land dem Tourismus.

Astrazeneca: Daten zeigen kein erhöhtes Risiko für Thrombosen

CAMBRIDGE: Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat Sorgen wegen schwerer Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs zurückgewiesen. «Eine Analyse unserer Sicherheitsdaten von mehr als 10 Millionen Datensätzen hat keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen gezeigt», teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das gelte für alle Altersgruppen, Geschlechter, Länder oder Chargen des Astrazeneca-Impfstoffs. «Tatsächlich kommen diese Ereignisse unter Geimpften sogar seltener vor als in der Allgemeinbevölkerung», hieß es weiter.

Dänemark und andere Länder hatten Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt. Als Grund wurden Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt. Man könne jedoch noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe, hieß es.

Die Europäischen Arzneimittelbehörde EMA kam zu dem Schluss, dass der Anteil der Thrombosekranken nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Präparat dem spontanen Auftreten dieser Erkrankung in der Normalbevölkerung entspricht. Bis zum 10. März hat die EMA 30 Fälle von «thromboembolischen Ereignissen» bei fast fünf Millionen mit dem Astrazeneca-Mittel geimpften Menschen registriert.

Corona-Krise sorgt für Millionen-Verlust bei Meyer Werft

PAPENBURG: Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den weltweiten Kreuzfahrt-Markt haben bei der Papenburger Meyer Werft im Jahr 2020 zu Millionenverlusten geführt. «Es ist für das Jahr ein negatives Ergebnis in Höhe von etwa 70 Millionen Euro zu erwarten», heißt es dazu in einem Nachtrag zum im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2019. Demzufolge betrug 2019 der Gewinn der Werftengruppe noch 17 Millionen Euro, im Jahr 2018 waren es 51 Millionen Euro. Zuerst berichtete am Freitag die «Ostfriesen-Zeitung» darüber. Bereits im Januar hatte die Geschäftsführung die Belegschaft in einem Video darüber informiert, dass das Unternehmen für 2020 von einem Verlust von mehr als 100 Millionen Euro ausgeht.

Wegen der eingebrochenen Auftragslage hatte sich die Werft mit ihren Kunden auf eine Streckung des Auftragsbuches einigen können. Damit werden die Aufträge, die bis 2023 reichten, nun bis 2025 abgearbeitet, ohne dass Aufträge storniert wurden. Wegen der Verschiebung des Bauprogramms von jährlich drei abzuliefernden Schiffen auf zwei Ablieferungen pro Jahr erziele der Konzern in den kommenden Jahren durchschnittlich einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro, heißt es in dem Geschäftsbericht.

Weil die Kreuzfahrtbranche in der Corona-Pandemie stillliegt, muss die Werft 40 Prozent Kapazität einsparen. Sie will mehr als 600 Arbeitsplätze abbauen und verlangt von den restlichen Beschäftigten 200 unbezahlte Arbeitsstunden im Jahr. Verhandlungen mit dem Betriebsrat im eigenen Haus haben sich festgefahren. Die Belegschaft wehrt sich gegen den Stellenabbau.

Nach Corona-Infektion mit Operationen sieben Wochen warten

HALLE: Operationen sollten nach einer Infektion mit dem Corona-Virus erst mindestens sieben Wochen nach dem Nachweis stattfinden. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie, an dem auch die Universitätsmedizin Halle beteiligt war. Wie die Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Freitag berichtete konnte darin nachgewiesen werden, dass Operationen innerhalb von sechs Wochen nach dem Nachweis einer Sars-CoV-2-Infektion mit einer erhöhten Sterblichkeit einhergehen.

Deshalb sollten planbare Eingriffe, bei denen kein Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder zwischenzeitlicher Komplikationen besteht, mindestens sieben Wochen aufgeschoben werden, erklärte Jörg Kleeff, einer der Autoren der Studie. Wenn nach den sieben Wochen die Covid-19-Symptomatik noch andauere, solle möglichst noch länger abgewartet werden, bis diese abgeklungen seien. Bei dringenden Eingriffen, wie etwa Tumoroperationen, müsse das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung streng gegen das erhöhte Operationsrisiko abgewogen werden. In bestimmten Fällen müsse dann auch früher operiert werden, so Kleeff weiter.

Die Studie des Forschungsnetzwerks «Covidsurg» wurde jetzt in der Fachzeitschrift «Anaesthesia» veröffentlicht. Das Netzwerk unter der Leitung der Universität Birmingham umfasst den Angaben zufolge über 25.000 Chirurgen und Wissenschaftler weltweit.

Corona-Lage - Lockdown über Ostern

ROM: In der sich zuspitzenden Corona-Lage soll Italien über die Osterfeiertage in einen Lockdown fallen. Das teilte die Regierung am Freitagmittag mit. Vom 3. bis zum 5. April gelten dann die Regeln der sogenannten Roten Zone. Bars und Restaurants dürfen dann nur Bestellungen zum Mitnehmen verkaufen. Die Menschen dürfen sich nur innerhalb ihrer Region bewegen. Besuche sind den Angaben der Regierung von Ex-EZB-Chef Mario Draghi zufolge nur einmal am Tag und maximal zu zweit bei einem anderen Haushalt zulässig.

Ab Montag ist zudem der Wochen-Inzidenzwert für die Regionen entscheidend. Überschreitet er die Grenze von 250 Corona-Fällen je 100.000 Einwohner, gelten für eine Region automatisch die Regeln der Roten Zone - ungeachtet anderer Messwerte wie des Reproduktionswerts (R-Wert). Die Regeln sollen zunächst bis zum 6. April gültig sein.

Die Regierung des Landes mit rund 60 Millionen Einwohnern will mit den verschärften Maßnahmen der drohenden dritten Infektionswelle entgegenwirken. Über das Osterfest werden deshalb viele Italiener auf Reisen verzichten müssen. Auf der Kippe könnte auch die Wiederöffnung der Kinos und Theater stehen, die im aktuellen Corona-Dekret noch für den 27. März vorgesehen ist, wie Medien berichteten.

Für den Freitagnachmittag wurde der wöchentliche Corona-Lagebericht des Gesundheitsministeriums erwartet. In den vergangenen Wochen machten sich die Experten vor allem wegen der Verbreitung der britischen und brasilianischen Corona-Varianten in Italien Sorgen. Erwartet wurde zudem, dass viele Regionen demnächst schon in die Rote Zone rutschen werden. Am Donnerstag hatten die Behörden des Mittelmeerlandes mehr als 25.600 Corona-Neuinfektionen und 373 Tote mit dem Virus binnen eines Tages verzeichnet.

Bulgarien stoppt Corona-Impfungen mit Astrazeneca

SOFIA: Trotz schnell steigender Corona-Zahlen hat Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow am Freitag einen Impfstopp für Dosen von Astrazeneca angeordnet. In dem EU-Land soll dieser Impfstoff wegen Bedenken bei Nebenwirkungen, die in anderen Staaten gemeldet wurden, bis zur Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur ausgesetzt werden. Es wurde eine entsprechende Verordnung von Gesundheitsminister Kostadin Angelow erwartet. Der Minister sagte, er erwarte eine klare Stellungnahme zu Astrazeneca.

Das Balkanland will nun nur mit Produkten von Biontech-Pfizer und Moderna impfen. Insgesamt fast 55.000 Dosen beider Impfstoffe sollen in der kommenden Woche geliefert werden, erläuterte der Chef der bulgarischen Arzneimittelagentur, Bogdan Kirilow.

Die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 binnen sieben Tagen liegt in Bulgarien amtlichen Angaben vom Donnerstag zufolge bei 395 pro 100.000 Menschen. In dem Land mit 6,9 Millionen Einwohnern wurden bis Freitag 39.823 Corona-Fälle gemeldet - vor einer Woche waren es noch 34.237 gewesen. Seit Beginn der Pandemie starben fast 11.100 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Corona-Stabchef Wenzislaw Mutaftschijski beklagt einen schnellen Anstieg der Corona-Todesfälle. Bislang wurden rund 324.500 Impfdosen verabreicht.

Die Corona-Maßnahmen wurden ab Freitag in 16 von 28 Regionen einschließlich der Hauptstadt Sofia verschärft. Mittelschulen, Gymnasien und Hochschulen schalteten auf Fernunterricht um. In Einkaufszentren durften mancherorts nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet bleiben. Kinos und Theater mussten schließen. Konferenzen und Tagungen wurden verboten.

Novavax: Impfstoff schützt zu 96,4 Prozent gegen Corona-Erkrankungen

LONDON/GAITHERSBURG: Ein Impfstoff-Kandidat des US-amerikanischen Herstellers Novavax bietet nach Unternehmensangaben einen hohen Schutz gegen das ursprüngliche Coronavirus sowie die hochansteckende britische Variante. Die Wirksamkeit gegen «leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen durch den originalen Covid-19-Stamm» betrage 96,4 Prozent, teilte Novavax mit. Das bedeutet: Unter den Probanden der geimpften Gruppe traten 96,4 Prozent weniger Erkrankungen auf als unter denen der Kontrollgruppe.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sprach von «wirklich ermutigenden Ergebnissen». Großbritannien hat 60 Millionen Dosen des Vakzins bestellt. Hancock betonte am Freitag, diese Dosen würden in Nordostengland hergestellt.

Den Ergebnissen aus der Phase-III-Studie in Großbritannien zufolge habe der proteinbasierte Impfstoff NVX-CoV2373 eine Wirksamkeit von 86,3 Prozent gegen die zunächst in Südengland aufgetretene Variante B.1.1.7, teilte Novavax weiter mit. Die gesamten Daten basieren auf 106 Infektionen. An der Studie hätten etwa 15.000 Menschen im Alter von 18 bis 84 Jahren teilgenommen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat bereits ein Prüfverfahren für den Impfstoff eingeleitet.

Nach Krawallen in Athen: Opposition spricht von Polizeistaat-Methoden

ATHEN: Der linke Oppositionschef Alexis Tsipras hat der konservativen griechischen Regierung polizeistaatliche Methoden vorgeworfen. Weil die Regierung in allen Bereichen - Corona-Krise, Wirtschaft und Demokratie - gescheitert sei, setze sie die Polizei ein, um entsprechende Proteste der Bürger zu unterdrücken, sagte Tsipras bei einer Parlamentsdebatte am Freitag in Athen. Die Abgeordneten wollen die schweren Krawalle aufarbeiten, bei denen am Dienstag fünf Polizisten zum Teil schwer verletzt worden waren.

Die Regierung sieht die Verantwortung dafür bei der Opposition. «Sie schüren den Fanatismus, Herr Tsipras», sagte Premier Kyriakos Mitsotakis. Der Feind sei nicht politisch, der Feind sei das Coronavirus. «Und Sie bestehen darauf - mitten in dieser Pandemie - zu Demonstrationen aufzurufen», warf der Premier dem politischen Gegner vor. Dass Demonstrationen sogenannte Superspreading-Events seien, bei dem sich das Virus unkontrolliert verbreite, sei bekannt.

Linke Gewerkschaften und Jugendorganisationen hatten für den betreffenden Tag zu einer Demonstration gegen Polizeigewalt aufgerufen, nachdem ein Mann bei einer Corona-Kontrolle von Polizisten verprügelt worden war. Die zunächst friedliche Versammlung im gutbürgerlichen Athener Stadtteil Nea Smyrni nutzten dann Hunderte Schläger und Autonome für einen Straßenschlacht mit der Polizei - eine Entwicklung, die von der Linken billigend in Kauf genommen oder sogar gewünscht worden sei, heißt es seitens der Regierung.

Schwindendes Vertrauen in Corona-Krisenmanagement

PRAG: Das Vertrauen der Bürger in Tschechien in das Corona-Krisenmanagement der Regierung ist dramatisch gesunken. Nur rund ein Viertel sind der Ansicht, dass Ministerpräsident Andrej Babis und sein Minderheitskabinett aus Populisten und Sozialdemokraten die Situation gut beherrscht. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Meinungsforschungsagentur Stem hervor. Vor knapp einem Jahr lag die Zustimmung noch bei 83 Prozent.

Unter den Befragten hielten 32 Prozent die Corona-Schutzmaßnahmen für angemessen. 28 Prozent forderten Verschärfungen; 40 Prozent sprachen sich für Lockerungen aus. In der Selbsteinschätzung war die Einhaltung der Hygiene-Regeln hoch. 93 Prozent gaben an, eine Maske zu tragen, wenn andere Leute in der Nähe sind.

Doch nur 63 Prozent waren bereit, Besuche bei älteren Verwandten einzuschränken. Und nur 17 Prozent arbeiten im Homeoffice, nur ein Prozentpunkt mehr als vor einem Jahr. Hintergrund dürfte sein, dass die Wirtschaft in Tschechien noch stark industriell geprägt ist. An der Umfrage nahmen 1032 Personen teil.

Tschechien kämpft mit einer massiven dritten Corona-Welle. Doch zeigt der harte Lockdown - die Bürger dürfen ihren Bezirk nur in Ausnahmefällen verlassen - anscheinend Wirkung. Am Freitag meldeten die Behörden 11.083 neue Fälle - rund 3500 weniger als am gleichen Tag vor einer Woche. Innerhalb von 7 Tagen steckten sich mehr als 760 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus Sars-CoV-2 an. In Deutschland lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 72,4.

SAP schenkt Mitarbeitern zusätzlichen freien Tag

WALLDORF: Der Softwarekonzern SAP schenkt seinen weltweit mehr als 100.000 Mitarbeitern dieses Jahr einen zusätzlichen freien Tag. Grund sind die Belastungen der Corona-Pandemie. Das Unternehmen rief den 27. April zum firmeninternen Gesundheitstag aus, wie ein Sprecher am Freitag sagte.

Dieser Tag solle arbeitsfrei sein, aber dennoch voll bezahlt werden. Ziel sei es, dass die Beschäftigten an diesem Tag komplett von der Arbeit abschalten, sich ausruhen, reflektieren und Energie aufladen könnten. Das sei auch ein Entgegenkommen angesichts eines schwierigen Balanceakts zwischen Arbeit und Privatleben in der Corona-Krise, hieß es. Zunächst hatte die «Rhein-Neckar-Zeitung» (Freitag) darüber berichtet.

SAP hatte trotz der Corona-Krise und sinkendem Umsatz Ende 2020 laut Geschäftsbericht 102.430 Mitarbeiter, das sind noch mal rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Walldorfer Konzern ist an der Börse das zurzeit wertvollste deutsche Unternehmen, obwohl der Aktienkurs im Herbst wegen kassierter Finanz- und Profitabilitätsziele eingebrochen war und sich bis heute nicht wirklich erholt hat.

Wales verkündet erste Corona-Lockerungen

CARDIFF: Angesichts sinkender Neuinfektionen und der laufenden Impfkampagne lockert Wales einige Corona-Maßnahmen. Von diesem Samstag an dürfen sich zwei Haushalte wieder in privaten Gärten treffen, sagte Regierungschef Mark Drakeford am Freitag dem Sender BBC Radio 4. Dies sei ein großer Schritt vorwärts. «Für viele Familien bedeutet dies, dass Großeltern ihre Enkel wieder sehen können, und es ist ein Zeichen, dass wir vorsichtig und schrittweise auf einer Reise zur Wiedereröffnung der walisischen Gesellschaft sind», sagte Drakeford. Von diesem Montag an dürfen dann Friseure öffnen, nicht lebensnotwendige Geschäfte bleiben aber geschlossen.

Drakeford kündigte an, dass zu Ostern Urlaub innerhalb des britischen Landesteils erlaubt sei, allerdings nur in Unterkünften mit Selbstversorgung. Urlauber aus anderen Landesteilen seien nicht zugelassen. Drakeford verwies auf die Regeln in England. Dort sind zu Ostern noch keine nicht notwendigen Reisen erlaubt. Er hoffe aber, dass die Situation im Sommer auch Urlauber aus anderen Gebieten erlaube, sagte der Regierungschef.

In Wales haben bisher offiziellen Angaben zufolge mehr als 1 Million der gut 3 Millionen Einwohner eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

RTL nach deutlichem Gewinnrückgang zuversichtlich für 2021

LUXEMBURG: Die RTL-Gruppe schaut nach dem Gewinneinbruch im Corona-Jahr 2020 zuversichtlich auf das laufende Jahr. Die Erlöse sollen aus eigener Kraft um rund 8 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro steigen, wie RTL am Freitag in Luxemburg bei der Vorlage endgültiger Jahreszahlen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) soll um rund 14 Prozent auf 975 Millionen Euro zulegen. Beide Werte würden damit aber unter denen des Vor-Corona-Jahres 2019 liegen.

Für 2020 will der Medienkonzern zudem eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro zahlen. In der Corona-Pandemie hatte er seine Ausschüttung kassiert. Künftig will die Sendergruppe wieder mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses an ihre Aktionäre weiterzugeben.

Das Unternehmen wies erstmals für seine Streaming-Portale Videoland und TV Now die Zahlen der Abonnenten aus, die für das Fernsehen per Internet bezahlen: Demnach stieg die Zahl der zahlenden TV-Now-Kunden um fast zwei Drittel auf rund 1,3 Millionen, bei Videoland schalteten mit 0,9 Millionen 38 Prozent mehr ein.

Die Corona-Krise hatte 2020 teilweise auf das Geschäft mit Werbung gedrückt. So ging der Umsatz um knapp ein Zehntel auf etwa 6,02 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis fiel mit rund 850 Millionen Euro rund ein Viertel geringer aus als noch im Jahr zuvor. Der auf die Anteilseigner entfallene Gewinn sank um rund ein Drittel auf 492 Millionen Euro.

Mehr als vier Millionen Zweitimpfungen erreicht

TEL AVIV: Fast zwei Drittel der derzeit für eine Impfung gegen das Coronavirus in Frage kommenden Israelis haben ihre zweite Dosis erhalten. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mitteilte, wurde die Marke von vier Millionen Zweitimpfungen übertroffen.

Die Regierung will zunächst mindestens 6,2 Millionen Menschen impfen. Rund ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 16 Jahre, diese Gruppe kann bislang nicht geimpft werden. Eine Erstimpfung erhielten in Israel bislang etwa 5,1 Millionen Menschen. Die Impfkampagne in Israel mit seinen etwa 9,3 Millionen Einwohnern hat kurz vor Weihnachten begonnen, sie zählt zu den erfolgreichsten weltweit.

Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa neun Mal so viele Menschen wie in Israel. Dort bekamen bislang rund 5,8 Millionen Menschen die erste und etwa 2,7 Millionen die zweite Spritze verabreicht.

Brasilien meldet erneut über 2000 Corona-Tote binnen 24 Stunden

BRASÍLIA: Nach der bisher todbringendsten Woche in der Pandemie hat Brasilien den zweiten Tag in Folge mehr als 2000 Corona-Tote an einem Tag erfasst. 2233 Menschen starben nach Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Donnerstagabend (Ortszeit) innerhalb von 24 Stunden (Mittwoch: 2286).

Insgesamt sind damit in Brasilien 272.889 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Neu infiziert haben sich 75.412 Menschen, womit die Zahl der Corona-Infizierten im größten Land Lateinamerikas auf fast 11,3 Millionen stieg. Nur in den USA und in Indien sind die Zahlen noch höher.

Brasilien hat erst im Januar mit Impfungen begonnen. Das Gesundheitssystem ist in vielen Städten kollabiert oder dabei zusammenzubrechen. Nach dem Kollaps des Gesundheitssystems in der Amazonas-Metropole Manaus bereiten nun auch die Regionen im Süden und Südosten Sorgen, die über eine stärkere Infrastruktur verfügen. Laut dem Nachrichtenportal «G1» haben die Intensivstationen für Covid-19-Patienten in 53 Städten des Bundesstaates São Paulo 100 Prozent Auslastung erreicht.

Lokale Politiker haben den Ernst der Lage erkannt und die Maßnahmen gegen eine rasante Ausbreitung des Coronavirus zuletzt verschärft. So kündigte der Bundesstaat São Paulo am Donnerstag eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr an. Die Maßnahme gilt von kommenden Montag an für 15 Tage.

Corona-Lockerungen in Los Angeles: Kinos dürfen wieder öffnen

LOS ANGELES: In der Filmstadt Los Angeles dürfen die Kinos nach monatelanger Zwangspause aufgrund der Corona-Krise nun wieder öffnen. Bei abnehmenden Neuinfektionen und verstärkten Impfmaßnahmen kündigte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag die Lockerung strikter Auflagen für kommende Woche an. Dann dürfen Lichtspielhäuser mit 25-Prozentiger Auslastung wieder öffnen. Sitzplätze müssen vorab reserviert werden, ein Mindestabstand gewahrt bleiben. Vorige Woche hatte auch New York grünes Licht für die eingeschränkte Öffnung der Kinos in der Ostküsten-Metropole gegeben.

Mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 war der Filmbetrieb in Hollywood weitgehend eingestellt worden. Zahlreiche Dreh- und Kinostarts wurden verschoben. Preisverleihungen wie die Golden Globe Awards liefen virtuell ab. Mehrere Filme stehen in den kommenden Wochen in den Startlöchern, darunter «Godzilla v. Kong», «Mortal Kombat» und «Black Widow».