Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Ein Volontär des bayerischen Roten Kreuzes testet einen Reisenden an einer Coronavirus-Teststation in Bayern, Deutschland. Foto: epa/Lukas Barth-tuttas

Kino für zu Hause

BERLIN: Die Kinos bleiben zwar geschlossen, deswegen müssen wir aber nicht völlig auf Kinofilme verzichten. Ein paar filmaffine Tipps für zu Hause:

ROMANTIK PUR: Dieser Film löste vor mehr als 20 Jahren geradezu Massenweinen in den Kinos aus: James Cameron brachte mit «Titanic» ein opulentes und tieftrauriges Drama über die Jungfernfahrt des Ozeanriesen auf die große Leinwand. Vor allem aber die tragische Liebesgeschichte von der reichen Rose und dem armen Jack berührte das Publikum - und verhalf Kate Winslet und Leonardo DiCaprio zu internationalem Ruhm. Überhaupt war der Erfolg des Films bemerkenswert: Er gewann elf Oscars und spielte weltweit mehr als 11 Milliarden (!) Dollar ein. Bei Amazon Prime ist «Titanic» ab 28.12. verfügbar.

KINOSPEKTAKEL: Es war das Kino-Highlight dieses Corona-Sommers: Regisseur Christopher Nolan, der mit Werken wie «Inception» und den «Batman»-Filmen Erfolge feierte, zeigte sein jüngstes Werk «Tenet». Denzel Washingtons Sohn John David Washington («BlacKkKlansman») spielt darin - neben Stars wie Robert Pattinson, Kenneth Branagh und Michael Caine - einen CIA-Agenten, der sich in einem verwirrenden Science-Fiction-Spionage-Thriller wiederfindet. Wie schon bei früheren Werken erzählt Nolan seine Geschichte über verschiedene Zeitebenen und spielt mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Start von «Tenet» verschoben, der Film kam dann bei uns aber im August in die Kinos. Nun ist er bereits für das Heimkino erhältlich und auf DVD und Blu-ray bei Warner Bros. erschienen.

KOMÖDIE MIT DE NIRO UND THURMAN: Wenn unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, sorgt das häufig für ordentlich Zündstoff. So auch in «Immer Ärger mit Grandpa». Darin zieht Senior Ed nach dem Tod seiner Frau zu seiner Familie und muss sich mit seinem Enkel Ed ein Zimmer teilen. Der Junior ist natürlich nicht wirklich begeistert und will seinen Großvater rausekeln. Robert De Niro spielt in der Klamotte diesen widerstandsfähigen und kampflustigen Opa, Jungschauspieler Oakes Fegley den Enkel. In Nebenrollen sind Uma Thurman und Christopher Walken zu sehen. «Immer Ärger mit Grandpa» gibt es ab 28.12. bei Amazon Prime.

Weihnachtsgebet für Ende der Corona-Pandemie im Heiligen Land

BETHLEHEM: Das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, hat zu Weihnachten für ein Ende der Corona-Pandemie gebetet. Pizzaballa zelebrierte die Mitternachtsmesse in Bethlehem, dem Ort im Westjordanland, der als Geburtsort Jesu verehrt wird. Wie die gesamten Weihnachtsfeierlichkeiten in diesem Jahr fand auch die Messe unter Corona-Einschränkungen und nur in Anwesenheit christlicher Würdenträger statt.

«Wir bitten den Herren, Krankheit, Unheil und Tod zu besiegen und uns glückliche und heitere Tage zurückzubringen», sagte Pizzaballa in seiner Ansprache. Er bat auch um Hilfe für Politiker und Ärzte auf der Suche nach guten Lösungen im Kampf gegen das Coronavirus. «Alle fühlen sich schon zu lange düster, müde, erschöpft und bedrückt unter der schweren Last dieser Pandemie», sagte der lateinische Patriarch. Die Lehre sei, sich eine andere Welt vorzustellen, «mit einer neuen Solidarität und brüderlichen Beziehungen, wo Besitz durch Geben ersetzt wird».

Ein Stuhl mit dem Namen des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas blieb symbolisch leer. Wegen der Corona-Pandemie musste der 85-Jährige erstmals seit seinem Amtsantritt vor 15 Jahren der Mitternachtsmesse fernbleiben. In einem offiziellen Brief an Papst Franziskus wünschte Abbas dem Oberhaupt der katholischen Kirche: «Möge Gott Sie und die ganze Welt vor der Corona-Pandemie schützen.»

Der zentrale Krippenplatz neben der Geburtskirche in Bethlehem blieb in diesem Jahr wegen Ausgangsbeschränkungen leer. Sonst drängen sich auf dem Platz mit einem riesigen Christbaum zu Weihnachten Tausende Pilger und Touristen. Wegen der Corona-Pandemie herrschen jedoch strenge Einreisebeschränkungen für Ausländer. Auch die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem fiel am Donnerstag deutlich kleiner aus als sonst üblich.

ROM: Papst-Segen «Urbi et Orbi» wegen Corona in Benediktionsaula

Zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus will Papst Franziskus den Segen «Urbi et orbi» am ersten Weihnachtsfeiertag in kleinerem Kreise spenden. Der Papst-Segen ist nicht wie an Ostern im Petersdom, sondern diesmal in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast angesetzt, wie es aus dem Vatikan hieß. Beginn sei Freitagmittag um 12.00 Uhr. Der Papst will dann auch seine Weihnachtsbotschaft verbreiten.