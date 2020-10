Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Ein Volontär des bayerischen Roten Kreuzes testet einen Reisenden an einer Coronavirus-Teststation in Bayern, Deutschland. Foto: epa/Lukas Barth-tuttas

Französische Gastwirte gehen mit Kochtöpfen auf die Straße

BORDEAUX: Nach der coronabedingten Schließung von Restaurants und Bars in Marseille haben Gastwirte in ganz Frankreich lautstark mit ihren Kochtöpfen protestiert. Aufgerufen zu der Straßenaktion hatte der bekannte Sternekoch Philippe Etchebest aus Bordeaux, wie französische Medien am Freitag berichteten. Sein Motto laute: «Lärm machen, um nicht in Stille zu sterben».

Schon die monatelange Ausgangssperre und Schließungen von Restaurants im Frühjahr hatten das Gaststättengewerbe des Landes erheblich unter Druck gesetzt. In Paris droht wegen der angespannten Corona-Lage die neuerliche Schließung von Lokalen. In der französischen Hauptstadt und den Vorstädten habe sich die Situation zuletzt rapide verschlechtert, hatte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran gewarnt. Bisher gilt die «maximale Alarmstufe» im französischen Überseegebiet Guadeloupe und in Marseille.

Die Gastronomie ist ein besonderes Aushängeschild Frankreichs und beschäftigt viele Menschen. Allein 29 Spitzenlokale tragen drei Sterne - die Topnote der Feinschmeckerbibel Guide Michelin.

Regional- und Senatswahlen gehen zu Ende

PRAG: In Tschechien gehen die zweitägigen Regional- und Senatswahlen zu Ende. Die Bürger können ihre Stimme am Samstag noch zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr abgeben. Sie sind angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich die Hände zu desinfizieren und Abstand zu halten. Tschechien kämpft mit massiv gestiegenen Corona-Fallzahlen. Am Donnerstag war mit knapp 3500 Neuinfektionen ein neuer täglicher Höchststand erreicht worden. Die Regierung hat von Montag an den nationalen Notstand ausgerufen.

Gewählt werden die Vertreter in den 13 Regionen außerhalb der Hauptstadt Prag. Favorit für den Wahlsieg ist nach Umfragen die populistische ANO von Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis. Der Multimilliardär geriet in den vergangenen Tagen allerdings wegen seines zögerlichen Corona-Krisenmanagements unter Druck.

Zudem werden, wie alle zwei Jahre, in einem Drittel der Wahlbezirke die Abgeordneten im Senat neu bestimmt. Es wird mit Stichwahlen in einer Woche gerechnet. Das Oberhaus des Parlaments hat ein Mitspracherecht bei der Gesetzgebung und kann Verfassungsänderungen verhindern. Mit den Ergebnissen wird am späten Abend oder in der Nacht zu Sonntag gerechnet. Es gibt keine Hochrechnungen.

Brexit und Corona: Online-Tory-Parteitag im Zeichen der Krise

LONDON: Brexit, Corona, Unruhe in den eigenen Reihen: Die britische konservative Tory-Partei von Premier Boris Johnson dürfte auf ihrem Parteitag ab Samstag (9.30 Uhr MESZ) genügend Diskussionsstoff haben. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag als Online-Event statt. Der Umgang der Tory-Regierung mit der sich zuspitzenden Corona-Lage in Großbritannien ist eines der großen aktuellen Themen - etliche Abgeordnete hatten auf mehr Mitsprache des Parlaments bei den Maßnahmen gepocht.

In Sachen Brexit könnten nach der neunten Verhandlungsrunde zwischen EU und Großbritannien über einen Handelspakt am Samstag weitere wichtige Weichen gestellt werden: Am Nachmittag wollen sich Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Video zusammenschalten, um über weitere Schritte zu reden.

Auf dem Parteitag wird es auch darum gehen, wie die künftige Handelspolitik nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase aussehen könnte und wie nach dem EU-Austritt und der Pandemie die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden kann. Am Samstagnachmittag wollte Außenminister Dominic Raab zu seinen Parteikollegen sprechen.

Verein, Gewerkschaft & Co. - Türkei verbietet zeitweise Versammlungen

ISTANBUL: In der Türkei dürfen verschiedene Zusammenschlüsse vorerst keine Veranstaltung mehr abhalten. Die Anordnung diene zur Eindämmung der Corona-Pandemie und gelte bis zum 1. Dezember etwa für Nichtregierungsorganisationen, Berufsverbände, Gewerkschaften und Genossenschaften, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Die Agentur berief sich auf ein Schreiben des Innenministeriums, das an alle Gouverneure des Landes verschickt worden sei. Explizit genannt wurden etwa Veranstaltungen der türkischen Anwaltskammern. Was genau als Veranstaltung gilt, ließ der Bericht zunächst offen.

Die Türkei hatte im März ihren ersten Coronavirus-Fall gemeldet und rund drei Monate lang strenge Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus erlassen. Seit Anfang Juni wurden die Restriktionen zwar größtenteils nach und nach abgebaut, für Hochzeiten und Feierlichkeiten wurden die Regeln jüngst jedoch wieder verschärft.

Rom verschärft Anti-Coronamaßnahmen - Maskenpflicht im Freien

ROM: Angesichts landesweit steigender Zahlen von Corona-Neuinfektion führen die italienische Region Latium samt der Hauptstadt Rom eine Maskenpflicht im Freien ein. «Wir müssen das Maß an Wachsamkeit und Prävention erhöhen», schrieb der Regionalpräsident Nicola Zingaretti am Freitag bei Twitter nach einem Beschluss der Region, zu der auch die italienische Hauptstadt gehört.

Die Vorsichtsmaßnahme gegen Corona-Ansteckungen tritt einem entsprechendem Dekret zufolge am Samstag in Kraft. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren sowie Menschen, die draußen Sport treiben würden. Ähnliche Vorschriften gelten bereits in den süditalienischen Regionen Kampanien, Kalabrien und Sizilien.

Insgesamt waren am Donnerstag in 24 Stunden in Italien 2548 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der insgesamt registrierten Fälle auf mehr als 317.000. Die Behörden zählten seit Februar mehr als 35.900 Covid-19-Tote.

Zahl der neuen Corona-Fälle steigt in Emiraten auf Höchststand

ABU DHABI: Die Zahl der täglichen Corona-Infizierungen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf einen Höchststand gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Abu Dhabi meldete am Freitag 1181 neue Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang registrierten Corona-Infizierungen auf mehr als 96.000. Die Emirate haben zudem 424 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet.

Die Zahl der täglichen Corona-Infizierungen war in dem Golfstaat nach einem Höchststand im Mai bis Anfang August auf unter 200 gesunken und danach wieder gestiegen. Die VAE haben zugleich weltweit eine der höchsten Testraten. Das Land mit fast zehn Millionen Einwohnern kommt bislang auf etwa ebenso viele Tests.

Die VAE haben auch einen Corona-Impfstoff zur eingeschränkten Notfallverwendung freigegeben. Der Golfstaat macht seit Mitte Juli klinische Versuche der Phase III für einen Impfstoff des chinesischen Pharmaunternehmens Sinophar.

Nach Corona-Infektion von Trump: US-Vizepräsident Pence ist negativ

WASHINGTON: Nach Bekanntwerden der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump ist ein Test bei dessen Vize Mike Pence negativ ausgefallen. Pence werde seit Monaten täglich auf das Coronavirus getestet, erklärte sein Sprecher Devin O'Malley am Freitag auf Twitter. Der 61-Jährige sei guter Gesundheit. Auch der Test seiner Frau Karen sei negativ gewesen. Offen ließ O'Malley, ob Pence und seine Ehefrau sich vorsorglich in Quarantäne begeben würden.

Pence müsste einspringen, sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht ausüben können. Der Leibarzt des Präsidenten hatte Freitagnacht mitgeteilt, dass er erwarte, dass Trump seinen Pflichten trotz der Infektion ohne Unterbrechung nachkommen könne. Allerdings ist Trump mit seinen 74 Jahren Risikopatient. Es war zunächst unklar, ob er Symptome zeigte.

EU-Staaten geloben engere Zusammenarbeit

BRÜSSEL: In der Corona-Krise haben die EU-Staaten noch einmal gelobt, enger zusammenzuarbeiten. «Wir müssen unsere Koordination im Umgang mit Covid-19 insgesamt verstärken», sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag zum Abschluss des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Zusammenarbeit der 27 sei der einzige Weg, die Pandemie zu überwinden, betonte auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Wichtig sei, dass es nicht wieder zu einer Situation wie im Frühjahr komme.

Während der ersten Corona-Welle hatten viele EU-Staaten ihre Grenzkontrollen verstärkt, so dass vor allem Warentransporte im Binnenmarkt gelähmt wurden. Auch bei Reisebeschränkungen und Teststrategien verfuhren die Staaten sehr unterschiedlich. Eine gemeinsame Strategie verfolgt die EU jedoch bei den erhofften Impfstoffen, wie von der Leyen bekräftigte. Zwei Verträge mit möglichen Herstellern seien bereits geschlossen, mit fünf weiteren sei man im Gespräch.

Biden wünscht Präsident Trump und First Lady Melania gute Besserung

WASHINGTON: Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Amtsinhaber Donald Trump und First Lady Melania Trump nach deren Infektion mit dem Coronavirus Genesungswünsche übermittelt. Seine Ehefrau Jill Biden und er wünschten Donald und Melania Trump «eine rasche Genesung», schrieb Biden am Freitag auf Twitter. «Wir werden weiterhin für die Gesundheit und Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie beten.»

In einer vom Weißen Haus in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) verbreiteten Mitteilung hatte Trumps Leibarzt Sean Conley mitgeteilt, dass der Präsident und die First Lady positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Beiden gehe es aber gut, hieß es.

Biden und Trump waren am Dienstagabend bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November aufeinandergetroffen. Der Sender CNN berichtete, auch Biden werde auf das Virus getestet. Biden hat Trump im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen, in der Corona-Krise beim Schutz der Amerikaner versagt zu haben.

EU-Sondergipfel zu Ende

BRÜSSEL: Der zweitägige EU-Sondergipfel ist nach Beratungen über die Stärkung der Europäischen Wirtschaft am Freitagnachmittag zu Ende gegangen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigten an, auf Pressekonferenzen Bilanz zu ziehen. Am ersten Gipfeltag war nach langem Streit eine Einigung auf eine gemeinsame Linie zur Türkei und auf Belarus-Sanktionen gelungen.

Eine Welt ohne Trump - Zeitungskommentar nicht mehr aktuell

WASHINGTON: Stell dir vor, du musst niemals mehr an Donald Trump denken - so etwa lautete der Tenor eines Kommentars der «Washington Post», in dem der Kolumnist Eugene Robinson zur Abwahl des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika aufrief. Am Freitagmorgen (MESZ) stand der Beitrag noch auf der Online-Startseite der renommierten Tageszeitung. Bald nach Bekanntwerden der Coronavirusinfektion von Donald Trump und First Lady Melania war das am Donnerstabend publizierte Stück dort nicht mehr zu finden.

«Wir können Präsident Trump aus dem Terrain rausschmeißen, das er gewaltsam in unseren Köpfen an sich gerissen hat. Wir können - wir müssen - ihn aus unserem Gedanken hinauswählen», schrieb Robinson. «Wir können diesen schrecklichen Mann aus unserer Vorstellungswelt entfernen.»

Er malte den Lesern aus, wie viel Zeit und Energie sie alle sparen könnten, die sie derzeit den «von Trumps unerschöpflichen Appetit auf Aufmerksamkeit getriebenen Ausbrüchen» widmen müssten. «Malt euch aus, wie der Name Trumps nur noch in den Überschriften zweitrangiger Geschichten über kriminelle Ermittlungen und Zivilklagen auftaucht. Nun wählt und lasst diesen Traum Wirklichkeit werden», schrieb der Kommentator.

Afghanistans Präsident Ghani besorgt über Trumps Infizierung

KABUL: Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat seine besten Wünsche und Gebete an US-Präsident Donald Trump und dessen Frau übermittelt. «Der Präsident der Islamischen Republik Afghanistan ist betrübt und äußerte seine Besorgnis über die Nachricht der positiven Covid-19 Tests für US-Präsident Donald Trump und die First Lady der USA», hieß es in einer Mitteilung des Präsidentenpalasts am Freitag.

Zuvor hatte Trump mitgeteilt, dass er und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Parteichefin der US-Republikaner positiv auf Corona getestet

WASHINGTON: Auch die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel ist mit dem Coronavirus infiziert.

Allerdings hielt sie sich bereits seit Samstag zuhause im Bundesstaat Michigan und nicht in Washington auf, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Sie habe sich nach der Infektion eines Familienmitglieds testen lassen, am Mittwochnachmittag habe sie die Informationen bekommen, dass auch ihr Testergebnis positiv sei. Am Donnerstag sprach sie mit dem Sender Fox News per Videokonferenz über die TV-Debatten zwischen Trump und Herausforderer Joe Biden - erwähnte dabei aber ihren Corona-Test nicht.

Polen verzeichnet erneut so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie

WARSCHAU: Den zweiten Tag in Folge hat Polen so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Freitag verzeichneten die Behörden 2292 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Der Schwerpunkt lag mit 282 Fällen in Kleinpolen im Süden des Landes, aber auch die Region um die Hauptstadt Warschau (246) und Pommern im Westen (228) waren stark betroffen. Erst am Donnerstag wurde der bisherige Rekortwert erfasst, er betrug 1967 Neuinfektionen.

In Polen haben sich nach offiziellen Angaben bislang 95.773 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 2570 Menschen starben demnach in Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Das Land wird vom Robert Koch-Institut bislang nicht als Risikogebiet eingestuft.

Forscher: Corona beschäftigt viele Menschen in Alpträumen

HELSINKI/WIEN: Die Corona-Krise verfolgt Schlaf- und Traumforschern zufolge viele Menschen auch nachts. Die Pandemie beeinflusst sowohl den Schlafrhythmus als auch den Inhalt von Träumen, wie unter anderem eine Studie aus Finnland belegt, die in der Fachzeitschrift «Frontiers in Psychology» veröffentlicht wurde.

Für die Studie beschrieben mehrere Hundert Freiwillige, die sich Ende April auf einen Zeitungsartikel hin meldeten, dem Forscherteam von der Universität Helsinki den Inhalt ihrer Träume. Verlorene Pässe kamen dort ebenso vor wie Umarmungen, die wegen der Abstandsregeln als Fehlverhalten empfunden wurden. Über 4000 Finnen beschrieben außerdem, wie sich die Corona-Beschränkungen auf ihren Schlaf auswirkten. Mehr als ein Viertel gab an, häufiger Alpträume gehabt zu haben als zuvor. Rund ein Drittel wachte häufiger auf. Andererseits schlief mehr als die Hälfte insgesamt länger.

Verallgemeinern kann man die Zahlen der Studie aus Sicht anderer Experten allerdings nicht. Die Zahlen der Studie zu Alpträumen kämen ihr «sehr, sehr hoch» vor, sagte die Wiener Psychologin und Traumforscherin Brigitte Holzinger. «Aber tendenziell würde man das erwarten und das würde sich auch mit unseren Beobachtungen decken.»

Australien will quarantänefreies Reisen mit Neuseeland starten

SYDNEY/WELLINGTON: Australien will in den nächsten Wochen erstmals wieder quarantänefreie Reisen für Touristen aus dem Nachbarland Neuseeland ermöglichen. Neuseeländer aus Corona-freien Landesteilen dürften ab dem 16. Oktober in die australischen Bundesstaaten New South Wales mit der Metropole Sydney und Northern Territory mit dem berühmten Uluru (Ayers Rock) reisen, kündigte Australiens Vize-Premierminister Michael McCormack am Freitag an. Voraussetzung sei, dass sich die Besucher in den 14 Tagen zuvor nicht in einem Covid-19-Hotspot in ihrer Heimat aufgehalten hätten.

Umgekehrt soll die Regel allerdings nicht gelten: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hält Reisen ohne jegliche Isolation weiter für zu risikoreich. «Aus unserer Sicht sind wir noch nicht bereit, quarantänefreies Reisen mit Australien zu starten. Sie verfolgen eine ganz andere Strategie als wir und haben diese Entscheidung getroffen», sagte Ardern, deren erfolgreicher Umgang mit der Pandemie weltweit Beachtung fand. Neuseeländer, die nach Australien reisten, müssten bei ihrer Heimkehr weiterhin in Quarantäne, betonte die Regierung.

Neuseeland und Australien hatten im März ihre Grenzen geschlossen. In dem Pazifikstaat mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern wurden bislang weniger als 1900 Fälle registriert, 25 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Australien (25 Millionen Einwohner) hat rund 27.000 Infektionen verzeichnet, es gab 888 Todesfälle.

Linke mahnt unter Hinweis auf Trump: «Masken schützen!»

BERLIN: Die Linke hat Genesungswünsche für den mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidenten Donald Trump mit einer Mahnung verbunden.

«Gilt auch für Präsidenten: Masken schützen!», hieß es am Freitag in einer über Twitter verbreiteten Reaktion. «Einen MundNasenSchutz (richtig) zu tragen, schützt alle vor dem Corona-Virus. Gute Besserung, Mr. President und allen anderen, die daran erkrankt sind. Gilt auch für Maskenmuffel und Maskenverweigerer.» Trump hatte es in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt, eine Maske zu tragen.

EU-Sondergipfel geht mit Beratungen zu Wirtschaftsfragen weiter

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs sind mit Beratungen über wirtschaftliche Fragen in den zweiten Tag ihres Brüsseler Sondergipfels gestartet. Themen waren die Stärkung des EU-Binnenmarkts, Industriepolitik und Digitalisierung, wie der Sprecher von Ratschef Charles Michel am Freitag auf Twitter mitteilte. Der Binnenmarkt hatte in der Corona-Krise durch einseitig verhängte Grenzkontrollen einiger EU-Staaten gelitten.

Übergeordnetes Thema ist die «Strategische Autonomie» der EU bei wichtigen Gütern wie Medikamenten, aber auch bei digitaler Infrastruktur. Ziel sind zum Beispiel eigene europäische Computer-Clouds sowie ein einheitliches europäisches System zur elektronischen Identifizierung - genannt e-ID. Am Rande soll der Gipfel auch den Stand beim Brexit beraten.

Vorausgegangen waren am ersten Gipfeltag langer Streit und schließlich die Einigung auf eine gemeinsame Linie zur Türkei im Erdgaskonflikt im östlichen Mittelmeer. In der Nacht zum Freitag hatten die Staats- und Regierungschefs dann Sanktionen gegen die Verantwortlichen für Wahlbetrug und Gewalt in Belarus auf den Weg gebracht. Zypern zog sein Veto zurück und erhielt dafür Zugeständnisse mit Blick auf den Rivalen Türkei: Die EU droht weiter mit Sanktionen gegen Ankara.

25th Amendment: Wenn der Präsident nicht Präsident sein kann

WASHINGTON: Die Vertretungsregelung für einen vorübergehend nicht geschäftsfähigen US-Präsidenten wurde erst in den 1960er Jahren formalisiert. Im 25. Zusatz zur US-Verfassung, 1967 von Präsident Lyndon B. Johnson unterzeichnet, ist unter anderem festgehalten, dass die Geschäfte vom Amtsinhaber dem Vize-Präsidenten übergeben werden können - für einen bestimmten Zeitraum, oder bis auf Widerruf.

Sollte ein Präsident nicht willens oder in der Lage sein, seinen Ausfall selbst zu regeln, können der Vize-Präsident und eine Mehrheit der Kabinettsmitglieder dem Kongress anzeigen, dass der Vize die Amtsgeschäfte übernimmt. Dies ist allerdings seit Inkrafttreten des Amendments noch nicht vorgekommen.

Der Verfassungszusatz regelt auch die Nachfolge für den Fall des Todes, Rücktritts oder einer Amtsenthebung: Dann hat der bisherige Vize-Präsident alle Vollmachten.

Österreichs Kanzler Kurz wünscht den Trumps rasche Genesung

WIEN/BRÜSSEL: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat Genesungswünsche an den mit dem Coronavirus infizierten US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania gerichtet. Er wünsche ihnen eine vollständige und rasche Erholung, schrieb er am Freitag auf Twitter. «Es zeigt sich, dass die Pandemie das ist, was wir immer gesagt haben, nämlich eine weltweite Herausforderung, nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, sondern in allen Teilen der Welt und dass jeder gefährdet ist, sich zu infizieren», sagte er am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Donald Trump hatte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mitgeteilt, dass Melania und er sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Nach Angaben von Trumps Leibarzt Sean Conley geht es dem Präsidenten gut. In vier Wochen ist US-Präsidentschaftswahl.

Trump-Sprecherin nach Corona-Diagnose: Amerika steht vereint

WASHINGTON: Nach der Corona-Diagnose für US-Präsident Donald Trump hat die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, den Zusammenhalt der Nation beschworen. «Amerika steht vereint», schrieb sie am Freitag auf Twitter. Die Kraft des ganzen Landes sei mit Präsident Trump und der First Lady, betonte sie. «Euer Präsident wird weiterhin das Volk an die erste Stelle stellen», schrieb McEnany.

Das positive Corona-Testergebnis für Trump und seine Ehefrau Melania war am Freitagmorgen bekannt geworden.

Melania Trump: Es geht uns gut

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau sind nach Aussage von First Lady Melania nach ihrer Corona-Diagnose wohlauf. «Wie viel zu viele andere Amerikaner in diesem Jahr sind der Präsident der Vereinigten Staaten und ich in häuslicher Quarantäne, nachdem wir positiv auf Covid-19 getestet wurden. Es geht uns gut, und ich habe alle bevorstehenden Verpflichtungen abgesagt», schrieb Melania Trump am Freitag auf Twitter. «Passt bitte auf euch auf, und wir werden alle gemeinsam da durchkommen», schrieb sie weiter.

Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt. Mehr als als 7,2 Millionen Corona-Infektionen sind in dem Land seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden. Mehr als 207.000 Menschen starben.

Trumps Leibarzt: Präsident kann Amtsgeschäfte weiterführen

WASHINGTON: Der Leibarzt des US-Präsidenten erwartet, dass Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte «ohne Unterbrechung» weiterführen kann. Sean Conley erklärte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut und die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben. «Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird», erklärte Conley.

Er und das medizinische Team des Weißen Hauses würden wachsam sein. Conley machte deutlich, dass dem Präsidenten und der First Lady die Unterstützung einiger der «großartigsten» medizinischen Experten und Institutionen des Landes zur Verfügung stünden.

Trump hatte kurz zuvor auf Twitter bekannt gegeben, dass er und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wenige Stunden vorher war bekannt geworden, dass sich Trumps enge Beraterin Hope Hicks angesteckt hatte. Trump ist 74 Jahre alt.

Deutschen Marinesoldaten droht Isolation bis vor Weihnachten

BRÜSSEL: Wegen der Corona-Pandemie werden die zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen eingesetzten deutschen Soldaten vermutlich bis kurz vor Weihnachten keinen physischen Kontakt zu anderen Menschen haben dürfen. Angesichts der anhaltenden Pandemie sei nicht damit zu rechnen, dass es bei Hafenaufenthalten der Fregatte «Hamburg» normale Landgänge geben könne, sagte Kommandant Jan Fitschen der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn wir nach einem Hafenaufenthalt einen Corona-Fall hätten, würde das dazu führen, dass das komplette Kontingent nicht mehr einsatzfähig wäre.»

Die rund 240 deutschen Soldaten an Bord der «Hamburg» kontrollieren seit August im Rahmen der EU-Operation Irini Frachtschiffe, die im Mittelmeer in Richtung Libyen unterwegs sind. Ziel des Einsatzes ist die Stabilisierung des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes sowie die Unterstützung des UN-geführten politischen Friedensprozesses. Neben Waffenschmuggel soll er auch Öl- und Kraftstoffschmuggel verhindern. Zurück in ihrem Heimathafen Wilhelmshaven werden die Soldaten erst am 20. Dezember erwartet.

An Bord eines italienischen Kriegsschiffes, das ebenfalls an der EU-Operation beteiligt ist, waren zuletzt Dutzende Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob die «ITS Margottini» weiter im Einsatz bleiben kann, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Trump will sich nach Corona-Infektion von Beraterin vorerst isolieren

WASHINGTON: Nach der bestätigten Corona-Infektion einer engen Beraterin will US-Präsident Donald Trump sich mit First Lady Melania vorerst isolieren.

«Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen», schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. Das Weiße Haus hatte kurz zuvor noch den Terminplan von Trump für Freitag veröffentlicht, auf dem mehrere Termine standen. Trump ließ offen, ob er sich wegen der Inkubationszeit weiter isolieren werde, wenn das erste Testergebnis negativ ausfällt. Trump hatte am Donnerstagabend bestätigt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf Corona getestet wurde. «Furchtbar!», schrieb Trump auf Twitter.