Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

MAN-Betriebsrat kündigt Widerstand gegen «Jobkahlschlag» an

MÜNCHEN: Die Pläne des Lkw- und Bus-Herstellers MAN zum Abbau von 9500 Stellen treffen beim Konzernbetriebsrat auf massiven Widerstand. «Es kann nicht sein, dass Stellenabbau und Standortschließungen die einzigen Lösungsansätze sind, die dem Vorstand einfallen», sagte der Vorsitzende Saki Stimoniaris am Freitag. «Das sind Management-Konzepte von tief unten aus der Mottenkiste.» Sparprogramme «nach der Rasenmähermethode» seien mit dem Betriebsrat nicht zu machen. Daran ändere auch die Corona-Krise nichts.

Stimoniaris kritisierte, dass die verschiedenen Chefs von MAN es nicht geschafft hätten, in Zeiten guter Konjunktur für ausreichend Rendite zu sorgen, um eine Krise wie die jetzige zu überstehen. Die Belegschaft könne weder etwas für die roten Zahlen noch für Corona. «Doch für beides sollen wir nun büßen.»

MAN hat am Freitag angekündigt, 9500 von weltweit rund 36.000 Jobs abbauen und Milliarden einsparen zu wollen. Standorte im österreichischen Steyr sowie in Plauen und Wittlich könnten den Einsparungen zum Opfer fallen.

Wieder Rekord bei Neuinfektionen

PRAG: Tschechien hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag wurden 1382 weitere Fälle verzeichnet, rund 220 mehr als am Vortag. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag bekannt. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 11.178. Es hieß, dass die Infektion bei den meisten einen leichten Verlauf nehme. Im Krankenhaus wurden nur knapp 250 Patienten behandelt. Bisher wurden in Tschechien 448 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Das deutsche Auswärtige Amt hatte am Mittwoch eine Reisewarnung für die Hauptstadtregion Prag ausgesprochen. Seit Donnerstag gilt in ganz Tschechien wieder eine Maskenpflicht in fast allen Innenräumen sowie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung kündigte an, dass alle Senioren ab 60 Jahren in den nächsten Tagen per Post fünf kostenlose Mundschutzmasken und eine partikelfiltrierende Atemschutzmaske erhalten sollen.

Die Opposition warf Ministerpräsident Andrej Babis vor, zu spät gehandelt zu haben. «Heute ist allen klar, dass die Ausbreitung des Virus praktisch außer Kontrolle geraten ist», kritisierte der Vorsitzende der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala, im Parlament. Die Kontaktnachverfolgung mit Handydaten und Corona-App funktioniere nicht wie geplant. In drei Wochen finden in Tschechien Regionalwahlen und Ergänzungswahlen zum Senat statt.

Arzt: Corona hätte Berlusconi im März oder April getötet

MAILAND: Der mit dem Coronavirus infizierte italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi wäre nach Ansicht seines Arztes bei einer ähnlichen Corona-Infektion im März oder April an der Krankheit gestorben. «Die Viruslast beim Nasen-Rachen-Abstrich von Berlusconi war dermaßen erhöht, dass das im März oder April sicherlich nicht so einen glücklichen Ausgang wie jetzt gehabt hätte», sagte Professor Alberto Zangrillo am Donnerstagabend im TV-Sender La7. «Ob es ihn umgebracht hätte? Absolut ja, sehr wahrscheinlich ja, und er weiß das.»

Der 83-Jährige wird seit gut einer Woche wegen einer Infektion mit dem Coronavirus im Mailänder Krankenhaus San Raffaele behandelt und ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Italien war im Frühjahr besonders stark von der Coronavirus-Pandemie getroffen worden. Die Intensivstationen im Norden des Landes hatten weder genug Betten noch Beatmungsgeräte.

Berlusconi sei in einem «mehr als zufriedenstellenden» Zustand, sagte Zangrillo, der an eine baldige Genesung seines Patienten glaubt. Der Politiker und Unternehmer Berlusconis gilt wegen seines Alters und einiger Vorerkrankungen als Risikopatient. Am Mittwoch hatte er sich erstmals wieder zu Wort gemeldet und von seinem Kampf gegen die «höllische Krankheit» berichtet. «Es ist die schlimmste Erfahrung meines Lebens», sagte er über seine Infektion mit dem Coronavirus.

Zahl Corona-Infizierter erreicht Rekordwert - fast 10.000

PARIS: In Frankreich steigt die Anzahl der Corona-Infizierten weiter und hat einen Rekordwert erreicht. Binnen 24 Stunden wurden am Donnerstag 9843 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium meldete. Dies sei die höchste Zahl in Frankreich seit Beginn der Pandemie. Frankreich ist mit seinen rund 67 Millionen Einwohnern eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder in Europa. An diesem Freitag will die Regierung über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Der wissenschaftliche Beirat forderte die Regierung zum Handeln auf.

Viele Ärzte befürchten, dass die Intensivstationen im Herbst - wie bereits im März - überlastet sein könnten. Derzeit sind bereits große Versammlungen verboten. In einigen Städten sind Masken auf öffentlichen Plätzen und sogar auf den Straßen vorgeschrieben.

Das bisherige Maximum war Anfang September mit rund 9000 neu erfassten Fällen binnen eines Tages vermeldet worden - die Zahlen lagen seitdem regelmäßig auf ähnlich hohem Niveau. Im Frühjahr lag das Maximum bei rund 7500 erfassten Fällen. Allerdings ist wie in vielen Ländern auch die Anzahl der Tests immens gestiegen. Wie in anderen Staaten Europas stecken sich derzeit auch in Frankreich verstärkt junge Erwachsene mit Sars-CoV-2 an, nach Behördenangaben hauptsächlich bei Feiern und Urlaubsreisen. Als Risikogebiete gelten vor allem der Großraum Île-de-France mit der Hauptstadt Paris und die Region Côte d'Azur am Mittelmeer.