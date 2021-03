Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Ballermann auf Malle füllt sich langsam wieder mit Deutschen

PALMA: Trotz der eindringlichen Warnung der Bundesregierung vor Reisen auch nach Mallorca sind wieder deutlich mehr Touristen aus Deutschland an der Playa de Palma anzutreffen. «Am Wochenende ist es am Ballermann schon ziemlich voll. Ich hatte diese Tage ein paar deutsche Touristen in Badehosen bei mir in der Bar, die Sangria tranken», erzählt Beatrice Ciccardini, die Wirtin der Bar «Zur Krone».

Nun sind auch die Parkplätze an der Playa de Palma werden wieder rar. «Sonst war die Suche nach einem freien Platz an der Playa de Palma kein Problem, mittlerweile steht aber alles mit den Mietwagen der Urlauber voll», sagt Ciccardini. Auch seien wieder mehr Menschen mit dem typischen Touristen-Asseccoire unterwegs: den über das Pflaster klackernden Rollkoffern.

Genaue Zahlen, wie viele Urlauber aus Deutschland und anderswo derzeit auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sind, hat das örtliche Tourismusministerium nicht. Der Hotelierverband FEHM nennt eine Auslastung der 49 geöffneten Hotels von 10 bis 15 Prozent. Insgesamt gibt es auf Mallorca rund 1000 Hotels mit etwa 200.000 Betten.

Die Corona-Lage ist derzeit auf den Balearen relativ entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben vom Mittwochabend bei 18,97. Ein aus deutscher Sicht traumhafter Wert. Allerdings gingen die Coronazahlen am Mittwoch erstmals seit langem nicht mehr zurück.

EU-Kommission bereitet Schlichtung mit Astrazeneca vor

BRÜSSEL: Im Streit über Lieferschwierigkeiten bei Corona-Impfstoffen des Herstellers Astrazeneca will die EU-Kommission die Gangart verschärfen. Die Behörde bereite ein förmliches Schreiben an Astrazeneca vor, um das vertraglich vorgesehene Schlichtungsverfahren zu starten, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer am Donnerstag. Man sei dazu im Gespräch mit den EU-Staaten.

Das Schlichtungsverfahren ist eine Art Vorstufe zu möglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen. Der britisch-schwedische Hersteller hatte seine vertraglich zugesicherten Lieferungen an Corona-Impfstoff mehrfach gekürzt. Statt 180 Millionen Dosen sollen im zweiten Quartal nur 70 Millionen an die EU-Staaten gehen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte den Konzern dafür scharf kritisiert.

Seoul ordnet Corona-Tests für alle ausländischen Arbeitskräfte an

SEOUL: Eine Anordnung der Stadt Seoul für verpflichtende Corona-Tests aller ausländischen Arbeitskräfte hat für Empörung gesorgt. Südkoreas Regierung habe große Anstrengungen unternommen, die Verbreitung der Virusinfektion zu verhindern, sagte der Vorsitzende der Europäischen Handelskammer in Korea (ECCK), Christoph Heider, am Donnerstag. «Doch sind wir schockiert und enttäuscht von der jüngsten Verordnung, die die ausländische Gemeinde aussondert.» Damit habe die Stadtverwaltung den Eindruck in der Bevölkerung erweckt, «dass Ausländer eine Gefahr sind, wenn es um Covid-19 geht».

Laut Verordnung müssen sich alle in der Hauptstadt lebenden Ausländer in einem Arbeitsverhältnis bis Ende März testen lassen. Seoul folgt damit einer ähnlichen Maßnahme der benachbarten Provinz Gyeonggi. Für den Fall, dass sich unter den Betroffenen jemand nachweislich infiziere, ohne dass er vorher getestet worden sei, drohe ein Bußgeld, sagte eine Sprecherin der Stadt. Wie viele Ausländer und Ausländerinnen betroffen sind, war zunächst unklar. Nach offiziellen Angaben lebten bis Ende 2020 etwa 9,91 Millionen Menschen in Seoul, darunter mehr als 242.000 Ausländer.

Seoul begründete die Maßnahme damit, dass seit Januar die Infektionsrate unter ausländischen Arbeitskräften in der Stadt auf 6,3 Prozent gestiegen sei - von 2,8 Prozent zwischen November und Dezember. Die Gruppeninfektion tendiere dahin, sich auszubreiten, «wenn ausländische Arbeitskräfte in ihrer Gemeinde zusammenkommen und dann zu ihren unterschiedlichen Arbeitsplätzen zurückkehren».

ECCK und andere Handelskammern sowie Botschaften verschiedener Länder hatten wegen der Verordnung der Stadt von der Regierung eine Erklärung verlangt. Der Vertrauensmann für ausländische Investitionen habe mittlerweile bestätigt, dass die Verordnungen der Stadt und der Provinz «korrigiert» würden und dass sich ausländische Unternehmen nicht zu sorgen bräuchten, sagte Heider.

Bulgarien verschärft Corona-Maßnahmen - Gastronomie schließt wieder

SOFIA: Bulgarien führt wegen besorgniserregend steigender Corona-Fallzahlen ab Montag erneut strengere Einschränkungen ein. Bis Ende März sollen Lokale, Fitnessstudios, Kasinos sowie Schulen, Kitas, Kinos, Theater und Museen zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie geschlossen werden. In Einkaufszentren können nur Supermärkte, Apotheken sowie Banken und Versicherungen geöffnet bleiben, gab Gesundheitsminister Kostadin Angelow am Donnerstag bekannt. In dem EU-Land waren erst Anfang März die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden.

Das Balkanland verzeichnete nach amtlichen Angaben vom Donnerstag 483 Neuansteckungen pro 100.000 Menschen binnen zwei Wochen. Dies sei ein Anstieg um 94 Prozent, warnte Corona-Stabchef Wenzislaw Mutaftschijski. Die Zahl der coronabedingten Todesfälle sei in diesem Zeitraum sogar um 124 Prozent gestiegen. Allein am Mittwoch waren es 136 Tote - bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen.

«Das Leben und die Gesundheit der Menschen sind am Wichtigsten», begründete Regierungschef Boiko Borissow die Wiedereinführung der unpopulären Maßnahmen. Gesundheitsminister Angelow, selbst ein Arzt, appellierte an die Politiker, die Corona-Lage nicht im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 4. April zu missbrauchen. «Die Maßnahmen, die wir ergreifen, stützen sich auf die Medizin», betonte er. Wegen des starken Zulaufs von Corona-Patienten sind Krankenhäuser und Notdienste am Limit.

In dem Balkanland wurden am Donnerstag (Stand Mitternacht) 4201 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 2774 gewesen. Seit Beginn der Pandemie starben 11.715 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Italiens Ministerpräsident Draghi gedenkt der Corona-Toten in Bergamo

BERGAMO: Anlässlich eines Gedenktages für die Corona-Toten in Italien hat Ministerpräsident Mario Draghi in der Stadt Bergamo der Opfer gedacht. «Dieser Ort ist ein Symbol für den Schmerz einer ganzen Nation», sagte der frühere Chef der Europäischen Zentralbank am Donnerstag vor wenigen Dutzend Anwesenden. Die Menschen in Bergamo hätten «schreckliche Tage erlebt», in denen sie keine Zeit gehabt hatten, um ihre Lieben ein letztes Mal zu begleiten.

Vor rund einem Jahr gingen erschütternde Bilder von Militär-Lastwagen um die Welt, die Särge mit Corona-Toten aus Bergamo fuhren. Die Armee musste die vielen Toten damals in Krematorien anderer Städte bringen, weil in der norditalienischen Stadt kein Platz mehr war.

Draghi weihte außerdem gemeinsam mit Bergamos Bürgermeister Giorgio Gori einen Gedenkwald ein und legte am Friedhof der Stadt einen Kranz nieder. Der Wald soll später aus Obst- und Waldbäumen bestehen, die für die Toten des damaligen Corona-Ausbruchs stehen.

In Bergamo, aber auch in ganz Italien, wurde bei weiteren Veranstaltungen der Toten gedacht, vielerorts hingen die Fahnen auf halbmast. Da die Lombardei, in der Bergamo liegt, derzeit zur Roten Zone mit den strengsten Corona-Beschränkungen zählt, konnten viele Menschen nicht vor Ort dabei sein. Sie konnten im Fernsehen oder Internet zusehen.

WHO Europa für weiteren Gebrauch von Astrazeneca-Impfstoff

KOPENHAGEN: Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO warnt nach dem vorübergehenden Aussetzen des Einsatzes des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca in mehreren Ländern vor voreiligen Schlüssen. «In Impfkampagnen ist es Routine, potenzielle unerwünschte Ereignisse zu melden. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ereignisse mit der Impfung in Verbindung stehen», sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag auf seiner Online-Pressekonferenz in Kopenhagen. Dass solche Fälle entdeckt, untersucht und bewertet würden, sei ein Zeugnis für die genauen Überwachungs- und Regulierungsmechanismen.

Bislang wisse man nicht, ob einige oder alle der Erkrankungen durch die Impfung oder andere Faktoren verursacht worden seien, sagte Kluge. «Zu diesem Zeitpunkt überwiegen allerdings die Vorteile des Astrazeneca-Impfstoffes klar dessen Risiken. Und sein Gebrauch sollte fortgesetzt werden, um Leben zu retten.»

Der Gebrauch des Astrazeneca-Impfstoffs war in Deutschland und weiteren Ländern nach vereinzelten Thrombosefällen im Anschluss an Impfungen vorsorglich ausgesetzt worden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Donnerstag ihre ersten Prüfergebnisse zur Sicherheit des Präparats des britisch-schwedischen Unternehmens bekanntgeben.

Kluge machte darauf aufmerksam, dass Venenthrombosen (Blutgerinnsel in den Venen) die dritthäufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung der Welt seien. Sie kämen in der Bevölkerung unabhängig davon vor, ob man geimpft werde oder nicht. Die Covid-19-Impfung werde Erkrankungen oder Todesfälle durch andere Ursachen nicht verringern.

Mehr Corona-Fälle : Kiew geht für drei Wochen in Lockdown

KIEW: Wegen deutlich steigender Corona-Fälle hat die ukrainische Hauptstadt Kiew einen dreiwöchigen Lockdown verhängt. «Die Situation um die Verbreitung des Virus ist ohne Übertreibung bedrohlich», sagte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag. In der Dreimillionenstadt seien bereits über 70 Prozent der für Covid-19-Patienten ausgewiesenen Krankenhausbetten belegt.

Vom kommenden Samstag an werden demnach alle Theater, Kinos, Museen und Einkaufszentren geschlossen. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben dagegen geöffnet. Friseure und Fitnesszentren können mit Terminvereinbarung besucht werden. Kindergärten und der öffentliche Nahverkehr sind ebenfalls nicht von der Schließung betroffen. Schüler sollen zu Hause lernen. Ähnliche Maßnahmen hatte die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) tags zuvor angeordnet.

Seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr sind in der Ukraine mehr als 1,5 Millionen Infektionen offiziell festgestellt worden. Mehr als 29.000 Menschen starben mit dem Virus. Mehr als 70.000 Ukrainer wurden geimpft. Die Impfkampagne begann erst vor drei Wochen.

Belgien besorgt wegen steigender Corona-Zahlen

BRÜSSEL: In Belgien wächst die Sorge wegen steigender Corona-Zahlen. Erstmals seit November zählte das kleine Königreich im Sieben-Tage-Schnitt täglich mehr als 3000 Neuinfektionen, wie aus Daten der belgischen Behörden vom Donnerstag hervorgeht. Im Vergleich zur Vorwoche stieg der Wert vom 8. bis zum 14. März um 29 Prozent auf 3052. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurden in Belgien je 100.000 Einwohner täglich 330 Infektionen gezählt. Auch die Anzahl der Krankenhaus-Einlieferungen nimmt seit mehreren Wochen zu.

Wegen der besorgniserregenden Daten erwog Ministerpräsident Alexander De Croo zuletzt, die für kommende Woche Freitag geplanten Regierungsberatungen zur Corona-Lage vorzuziehen. Geplante Lockerungen könnten zur Debatte stehen.

In Belgien gelten strikte Corona-Einschränkungen. Nicht notwendige Ein- und Ausreisen sind beispielsweise verboten. Auch soziale Kontakte sind weitgehend verboten. Geschäfte sind hingegen seit Anfang Dezember durchgehend geöffnet. Im Herbst verzeichnete Belgien zeitweise mehr als 20.000 Neuinfektionen am Tag, das Land konnte die Zahl durch strikte Einschränkungen aber deutlich reduzieren.

Sorge : Neuer Jahreshöchststand bei Corona-Neuinfektionen

ISLAMABAD: In Pakistan ist ein neuer Höchststand der Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Am Mittwoch wurden 3495 Neuinfektionen gemeldet, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Corona-Statistik hervorgeht. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn des Jahres. «Wir glauben nun, dass sich die Situation weiter verschlimmern wird», sagte Planungsminister Asad Umar, der in dem Land für die Bekämpfung der Pandemie zuständig ist, am Donnerstag vor Journalisten in der Hauptstadt Islamabad.

Die Behörden hätten nun in weiteren städtischen Virus-Hotspots Einschränkungen etwa der Bewegungsfreiheit verhängt, sagte Umar. Erst am Montag waren in mehreren Großstädten des 220-Millionen-Landes Lockdowns verhängt und die Schulen erneut geschlossen worden. Der Gesundheitsminister der Provinz Punjab, Yasmin Rashid, hatte die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutante für den raschen Anstieg an Infektionen verantwortlich gemacht.

Gleichzeitig verläuft die Impfkampagne in dem Land nur schleppend. Die Impfbereitschaft unter Gesundheitspersonal und älteren Menschen, denen nun Impfungen offen stehen, ist gering. Pakistan hatte eine Million Impfdosen von seinem politischen Verbündeten China geschenkt bekommen.

Bislang wurden in Pakistan mehr als 615.000 Infektionen und mehr als 13.700 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nachgewiesen. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sind.

Trotz hoher Coronazahlen: Athen erwägt Lockerungen

ATHEN: Die griechische Regierung plant eine Lockerung des strengen Lockdowns, obwohl die Coronazahlen derzeit im Land so hoch sind wie nie zuvor. Hintergrund ist die Vermutung, dass gerade die strengen Maßnahmen zu einem Anstieg der Fälle führen, wie griechische Medien am Donnerstag berichteten. Am Freitag soll deshalb beim wöchentlichen Treffen des Corona-Krisenstabes der Regierung über die Abschaffung verschiedener Restriktionen entschieden werden.

In der Kritik steht vor allem die Anweisung, sich nicht weiter als zwei Kilometern vom Wohnort entfernen zu dürfen. «Solche Verbote verschlimmern die Situation, weil sie die Zeit begrenzen, die die Menschen draußen an der frischen Luft verbringen», sagte Giannis Ioannidis, Epidemiologe an der Universität Stanford, am Donnerstag dem griechischen Fernsehsender Mega. Diese Meinung teilen viele seiner griechischen Kollegen: Die Einschränkungen hätten zur Folge, dass die Menschen sich zunehmend privat in Wohnungen träfen und einfache Maßnahmen wie die Abstandsregeln nicht mehr einhielten.

Die jetzige Kehrtwende hin zu Lockerungen wird von Premier Kyriakos Mitsotakis unterstützt. «Wir müssen ehrlich sein: Jeder ist müde», sagte er am Dienstagabend dem Sender CNN Greece. «Wir haben die Wirtschaftstätigkeit in den vergangenen vier bis fünf Wochen praktisch verboten, weil wir mit der dritten Welle gerechnet haben, die jetzt im Gange ist.» Diese Welle wäre ohne Maßnahmen schlimmer ausgefallen, werde aber in den kommenden zwei Wochen abflachen. «Wir müssen klug sein und die Welt wieder aktiv werden lassen, ohne unsere zentrale Strategie im Umgang mit dem Virus zu beeinträchtigen. Das ist das Gleichgewicht, das wir erreichen wollen», sagte Mitsotakis.

Am Mittwoch hatte die griechische Gesundheitsbehörde 3465 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der zu beatmenden Patienten stieg auf 630. Beide Werte sind die höchsten seit Beginn der Pandemie in Griechenland.

Lieferprobleme: London rechnet mit Verzögerungen bei Corona-Impfungen

LONDON: Wegen Liefersorgen rechnet die britische Regierung mit leichten Verzögerungen bei Impfungen gegen das Coronavirus. «Wir haben einige Versorgungsprobleme, deshalb wird die Auslieferung des Impfstoffs etwas langsamer sein, als wir vielleicht gehofft hatten», sagte Bauminister Robert Jenrick am Donnerstag der BBC.

Er betonte jedoch, dass das Ziel, allen Erwachsenen bis Ende Juli eine erste Impfung anzubieten, nicht gefährdet sei. «Wir werden so schnell wie möglich vorankommen, aber es wird einige Wochen lang nicht so schnell sein, wie wir es uns erhofft hatten», sagte Jenrick.

Der Minister sagte, die Verzögerungen seien den Importen geschuldet. Britischen Medien zufolge gibt es Lieferprobleme in Indien. Am Vortag hatte ein Brief des nationalen Gesundheitsdiensts NHS für Aufsehen gesorgt. Demnach rechnet der NHS vom 29. März an über mehrere Wochen mit einer «signifikanten Reduzierung» der Impfstoffversorgung. Die Impfstoffhersteller Astrazeneca und Pfizer teilten mit, es gebe in Großbritannien keine Engpässe.

Im Vereinigten Königreich haben mehr als 25 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten, rund 48 Prozent der Erwachsenen. Eigenen Angaben zufolge liegt die Regierung damit vor ihrem Zeitplan, der nun aber etwas ins Stocken geraten könnte. Derzeit sind alle über 50-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Zuletzt hatte sich die Regierung optimistisch gezeigt, den über 40-Jährigen bereits Anfang April eine Impfung anzubieten. Dies dürfte sich nun verzögern, auch weil bisher weniger als 2 Millionen Menschen die für den vollständigen Schutz notwendige zweite Dosis erhalten haben.

Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in den USA sinkt weiter

BALTIMORE: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA ist weiter zurückgegangen. Am Mittwoch wurden 56.930 neue Fälle gemeldet, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore vom Donnerstagmorgen (MEZ) hervorgeht. Das sind rund 1000 weniger als eine Woche zuvor. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Infektion ging demnach um etwa 400 auf 1138 zurück. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300.416 neuen Ansteckungen sowie am 12. Januar mit 4470 Toten registriert.

In den USA mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang 29,6 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 538.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen, aber nicht relativ zur Bevölkerung, sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC erhielten bisher mehr als 73 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis, wie aus Daten auf der Internetseite am Donnerstagmorgen hervorging. Knapp 40 Millionen gelten als vollständig geimpft. Zugelassen sind die Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Europaratsgremium: Pandemie hat Ungleichheiten verschärft

STRAßBURG: Die Corona-Pandemie hat marginalisierte Bevölkerungsgruppen nach Ansicht eines Expertengremiums des Europarats besonders schwer getroffen und Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärkt. Diese beziehen sich auf fast alle Politikfelder, etwa den Zugang zu Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und Wohnen, wie es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Antirassismusausschusses heißt.

Der Bericht nennt mit Verweis auf Studien eine erhöhte Ansteckungsgefahr und auch mögliche höhere Sterberaten bei Zugehörigen religiöser und ethnischer Minderheiten, etwa weil sie überproportional oft in Hochrisikosektoren wie der Pflege tätig seien oder in überbelegten Wohnungen hausten. Besonders für viele Roma habe sich die Situation in der Krise bedeutend verschlechtert, aber auch für Migranten sowie Asylsuchende.

Der Ausschuss beklagt, dass die Krise im vergangenen Jahr allgemein Rückschritte bei den Menschenrechten in Europa gebracht habe.

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg kümmert sich um den Schutz der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten. Er ist kein Organ der Europäischen Union.

Neuseeland plant vorsichtige Öffnung für Tourismus mit Nachbarländern

WELLINGTON: Neuseeland plant erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder eine vorsichtige Öffnung für quarantänefreien Tourismus mit Nachbarländern. Eine Vereinbarung mit Australien könnte bereits im April in Kraft treten, sagte Vize-Ministerpräsident Grant Robertson am Donnerstag dem Sender Radio New Zealand. Auch mit Pazifikstaaten wie den Cookinseln und Niue soll es bald ähnliche Abmachungen geben.

Neuseeland hatte seine Grenzen für Reisende im März 2020 geschlossen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen durften nur noch eigene Bürger und Menschen mit Wohnsitz in Neuseeland ins Land.

Der Inselstaat gilt wegen extrem strenger Maßnahmen und genauer Kontaktverfolgungen als Musterland in der Krise. In dem Land mit 4,8 Millionen Einwohnern wurden bisher rund 2400 Fälle verzeichnet, 26 Menschen sind in Verbindnung mit Covid-19 gestorben. Schon lange herrscht wieder eine weitgehende Normalität.

«Es gibt noch ein paar Fragen, die wir klären müssen - so etwa, was wir tun, wenn es einen Ausbruch gibt und was das für Menschen bedeutet, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrem Heimatland befinden», sagte Robertson. Er sei aber «sehr optimistisch», dass dies bald geklärt sein werde.

Dänische Studie: Wiederholte Corona-Infektionen selten, aber möglich

KOPENHAGEN: Eine Infektion mit dem Coronavirus bietet den meisten Menschen in den Folgemonaten Schutz vor einer euansteckung. Zu diesem Ergebnis kommt eine großangelegte Studie in Dänemark, die nun in der Fachzeitschrift «The Lancet» vorgestellt wurde. Bei älteren Menschen über 65 Jahren tritt eine wiederholte Infektion allerdings häufiger auf als bei jüngeren.

Diese Erkenntnisse zeigen nach Ansicht der Forscher, dass Maßnahmen zum Schutz älterer Menschen, wie Abstandhalten, auch für diejenigen von grundlegender Bedeutung sind, die bereits Covid-19 gehabt haben. Ihre Analyse lege weiterhin nahe, dass auch Menschen geimpft werden sollten, die sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Auf den natürlichen Schutz lasse sich besonders bei den Älteren nicht vertrauen.