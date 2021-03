Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Biden will Impfstoffe für alle Erwachsenen bis Mai freigeben lassen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen. Er werde eine entsprechende Anordnung an die Bundesstaaten erlassen, kündigte Biden bei seiner ersten großen Fernsehansprache zur Hauptsendezeit am Donnerstagabend (Ortszeit) an. Der Präsident rief die Amerikaner eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen. Jeder müsse seinen Teil dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen.

Biden stellte den Amerikanern in Aussicht, zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli wieder in kleinen Gruppen zusammenkommen und feiern zu können. Der Präsident forderte seine Landsleute zugleich dazu auf, weiterhin Vorsichtsregeln einzuhalten. Sollte es Rückschläge bei der Bekämpfung der Pandemie geben, könnten Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden. «Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei», warnte Biden.

Biden hatte versprochen, dass in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Impfdosen verabreicht würden. Nach rund der Hälfte dieser Zeit wurde laut Angaben des Weißen Hauses bereits die Marke von 81 Millionen Dosen seit Bidens Amtsantritt überschritten.

In den USA leben 330 Millionen Menschen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC hat inzwischen fast jeder vierte Erwachsene mindestens eine Impfstoff-Dosis verabreicht bekommen. Vollständig geimpft sind knapp 13 Prozent der Erwachsenen und mehr als 30 Prozent derjenigen, die 65 Jahre oder älter sind. Erst kürzlich kündigte die Biden-Regierung an, dass die USA beim Hersteller Johnson & Johnson zusätzliche 100 Millionen Impfdosen bestellen würden.

Corona: Österreich plant Lockerungen für Kinder und Jugendliche

WIEN: Freizeitaktivitäten und Sport für Kinder und Jugendliche sollen in Österreich schon bald wieder mit Auflagen möglich sein. Trotz steigender Infektionszahlen soll die Lockerung der Corona-Einschränkungen am Montag in Kraft treten, kündigte das Sozial- und Gesundheitsministerium am Donnerstag an. Zuvor muss noch das Parlament zustimmen.

«Diese Maßnahmen sind ein wichtiger Beitrag für das Wohlergehen der jungen Menschen in Österreich und für die psychische Gesundheit während der Pandemie», schrieb das vom Grünen Rudolf Anschober geführte Ministerium in einer Mitteilung. Die Öffnungsschritte seien etwa für Jugendzentren, Pfadfindergruppen und Sportvereine vorgesehen, hieß es aus der der Grünen Parlamentsfraktion.

Unter-18-Jährige sollen Sport ohne Körperkontakt mit bis zu zehn Teilnehmern im Freien ausüben dürfen. Andere Aktivitäten in Kleingruppen werden auch in Innenbereichen erlaubt. Teilnehmer müssen sich registrieren und für Aktivitäten in geschlossenen Räumen negative Tests vorweisen.

Im Bundesland Vorarlberg will Österreich als Testregion ab Montag noch weitreichendere Öffnungsschritte setzen. Zusätzlich zu den Lockerungen für Kinder und Jugendliche werden dort auch Gastronomie und kleine Veranstaltungen erlaubt.

Trotz guter Corona-Lage: Portugal verlängert Notstand bis 31. März

LISSABON: Ungeachtet einer drastischen Verbesserung der Lage hat der frühere Pandemie-Hotspot Portugal den Corona-Notstand um weitere zwei Wochen bis zum 31. März verlängert. Das Parlament in Lissabon billigte am Donnerstagabend einen entsprechenden Antrag von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa. Das Staatsoberhaupt hatte zuvor sein Vorgehen wieder mit der sozialistischen Regierung abgestimmt. Später am Abend wollte Ministerpräsident António Costa derweil einige Lockerungen des strengen Lockdowns bekanntgeben.

Das Land hatte im Januar bezogen auf die Bevölkerungszahl zeitweilig die höchsten Infektionszahlen weltweit. Der seit dem 13. Januar herrschende strenge Lockdown mit Ausgehbeschränkungen und Zwangsschließungen zahlt sich aber offenbar aus: Nach jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich binnen 14 Tagen nur noch 125 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an. Damit gehört man zu den besten unter den 30 erfassten Ländern. In Deutschland betrug diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz zuletzt 137. Im Januar hatte dieser Wert in Portugal noch bei deutlich über 1600 gelegen.

Auch in den portugiesischen Krankenhäusern, die im Januar kurz vor dem Kollaps standen, entspannt sich die Lage zusehends. Die Zahl der Intensivpatienten ging am Donnerstag um zehn auf 273 zurück - so wenige wie seit dem 29. Oktober nicht mehr. Der Höchstwert war am 5. Februar mit 904 registriert worden. Die Bundeswehr leistet seit Anfang Februar in einem Krankenhaus der Hauptstadt Hilfe.

In dem auch bei Deutschen sehr beliebten Urlaubsland mit rund 10,3 Millionen Einwohnern wurden seit Pandemie-Beginn insgesamt mehr als 800.000 Infektionen erfasst. Nach amtlichen Angaben starben 16.635 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Mexikos infizierter Corona-Chefexperte geht maskenlos spazieren

MEXIKO-STADT: Der Chef von Mexikos Corona-Politik, Hugo López-Gatell, ist trotz einer Coronavirus-Infektion ohne Maske in Mexiko-Stadt spazieren gegangen. Aus medizinischer Sicht spreche nichts dagegen, rechtfertigte sich der Epidemiologe des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage des Journalisten Joaquín López-Dóriga. «Mein Ansteckungspotenzial ist minimal», zitierte dieser López-Gatell. In sozialen Medien waren Fotos verbreitet worden, die den Funktionär am Mittwoch ohne Mund- und Nasenschutz mit einer Frau - bisweilen in deren Armen - in einem Park in einem schicken Viertel der Hauptstadt zeigen.

Der 52-Jährige hatte am 20. Februar bekanntgegeben, positiv getestet worden zu sein und leichte Symptome zu haben. Später kam heraus, dass López-Gatell auch in einem Krankenhaus mit Sauerstoff behandelt worden war - die Regierung hatte dies abgestritten. Am Mittwoch erklärte er in einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast, dass er an dem Tag erneut positiv getestet worden sei, jedoch keine Symptome mehr habe.

López-Gatell hatte bereits Anfang Januar für Ärger gesorgt, als Fotos von ihm in einem Linienflugzeug und anschließend ohne Maske an einem Strand auftauchten. Immer wieder stellt er den Nutzen von massenhaften Tests sowie von Masken infrage.

Mexiko - mit rund 126 Millionen Einwohnern auf Platz zehn weltweit - hat bislang mit mehr als 192.000 Todesfällen in der Corona-Pandemie nach den USA und Brasilien die drittmeisten offiziell registriert. Weil in dem nordamerikanischen Land sehr wenig getestet wird und die sogenannte Übersterblichkeit sehr hoch ist, dürfte die wahre Zahl allerdings noch weit höher sein. Im vergangenen Jahr starben nach Regierungsangaben rund 327.000 mehr Menschen in Mexiko als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019.

UN-Chef zu einem Jahr Pandemie: «Tsunami des Leidens»

NEW YORK: Die Welt hat nach Ansicht von UN-Generalsekretär António Guterres in dem einen Jahr, seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie erklärt hat, einen «Tsunami des Leidens» durchgestanden. «So viele Leben wurden verloren. Volkswirtschaften wurden auf den Kopf gestellt und Gesellschaften ins Taumeln gebracht», sagte der UN-Chef am Donnerstag laut Mitteilung in New York. «Die verletzlichsten haben am meisten gelitten. Die Abgehängten wurden noch weiter abgehängt.»

Guterres dankte all denjenigen, die die Gesellschaften trotzdem am Laufen gehalten hätten, darunter dem medizinischen Personal. Ausdrücklich honorierte er auch all diejenigen, «die gegen Leugner und Desinformation aufgestanden sind und Wissenschaft und Sicherheitsvorgaben gefolgt sind. Ihr habt dabei geholfen, Leben zu retten».

Die Impfstoffe hätten nun Hoffnung gebracht - müssten aber gerecht verteilt werden. Das sei der «größte Moral-Test unserer Zeit», sagte Guterres. «Es macht mir große Sorgen, dass einige Länder mit geringem Durchschnittseinkommen noch keine einzige Dosis bekommen haben, während reichere Länder auf dem Weg sind, ihre ganze Bevölkerung zu impfen. Wir sehen viele Beispiele von Impf-Nationalismus und Hortung von Impfstoff in reicheren Ländern - und Nebenabkommen mit Herstellern, die den Zugang für alle untergraben.»

Die WHO hatte den Ausbruch des Coronavirus am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt. Zu dem Zeitpunkt waren weltweit 118.000 Infektionen gemeldet und knapp 4300 Menschen nach einer Infektion gestorben. Ein Jahr später sind es nach der WHO-Statistik fast 120 Millionen gemeldete Infektionen weltweit und gut 2,6 Millionen Todesfälle.

Serbien beginnt im Mai mit Produktion von russischem Corona-Vakzin

BELGRAD/MOSKAU: Serbien beginnt nach Regierungsangaben am 20. Mai mit der eigenen Produktion des russischen Covid-19-Impfstoffs Sputnik V. Das vereinbarten der russische Handelsminister Denis Manturow und der ressortfreie serbische Minister Nenad Popovic am Donnerstag in Moskau. Serbien werde - abgesehen von Russland - somit das erste Land in Europa sein, das Sputnik V herstelle, erklärte Popovic im serbischen Staatsfernsehen RTS.

Der serbische Lizenznehmer des russischen Herstellers Gamaleja werde das Torlak-Institut sein, sagte Popovic. Das Belgrader Institut ist auf Impfstoff- und Virenforschung spezialisiert. In einem ersten Produktionszyklus könnten in Serbien vier Millionen Dosen des in Russland entwickelten Vakzins erzeugt werden.

Serbien setzt seit Jahresbeginn Sputnik V ein. Daneben verwendet das Land mit sieben Millionen Einwohnern auch westliche Impfstoffe und das chinesische Präparat Sinopharm. Mit 1,8 Millionen verabreichten Impfungen ist Serbien nach Großbritannien in Europa führend. 666.000 Menschen erhielten die zweite Dosis.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft die Zulassung von Sputnik V noch. Der Vorsitzende der deutschen Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hatte das Produkt am Mittwoch als «guten Impfstoff» bezeichnet.

Weitere große Firmen bleiben Mobile World Congress in Barcelona fern

BARCELONA: Für die trotz Corona-Risiken für Ende Juni angesetzte Mobilfunk-Messe Mobile World Congress häufen sich Absagen großer Aussteller. Nach dem Netzwerk-Ausrüster Ericsson teilten der Konkurrent Nokia und der japanische Elektronik-Konzern Sony am Donnerstag mit, dass sie dem Event in Barcelona fernbleiben werden. Auch Facebook wird nicht dabei sein.

Die Mobilfunkanbieter-Vereinigung GSMA als Organisator des wichtigsten Branchentreffs hatte diese Woche angekündigt, dass sie in Barcelona 45.000 bis 50.000 Teilnehmer zusammenbringen wolle. Damit wäre der Mobile World Congress die erste internationale Großveranstaltung seit Beginn der Pandemie. Im vergangenen Februar war der MWC unter den ersten Events, die wegen Corona-Risiken abgesagt wurden.

Nokia verwies auf die Gesundheit der Mitarbeiter, Kunden und Partner: «In Anbetracht des internationalen Charakters der Veranstaltung und da sich die globale Impfkampagne noch in der Anfangsphase befindet, haben wir die wohlüberlegte Entscheidung getroffen, stattdessen nur an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen.» Die Mobilfunk-Sparte von Sony erklärte, «da sich die Welt zunehmend auf digitale und Online-Möglichkeiten verlagert», werde man auf Wegen kommunizieren, die Neuheiten einem breiteren Publikum zugänglich machen. Facebook nimmt noch bis mindestens Ende Juni generell nicht an Events teil.

Zu dem am Montag vorgestellten Sicherheitskonzept der GSMA für die Messe in Barcelona gehören Schnelltest-Stationen, zusätzliche Ein- und Ausgänge in den Messehallen, verbesserte Lüftungsanlagen und eine Maskenpflicht. Die Teilnehmer sollen auch eine App herunterladen, die zur Kontaktnachverfolgung verwendet werden kann.

Corona: Slowakischer Gesundheitsminister tritt zurück

BRATISLAVA: Der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci hat am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt. Nicht nur Opposition und Medien, sondern auch Teile der Vier-Parteien-Koalition in Bratislava warfen ihm schon lange Versagen und Planlosigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. «Leider haben die zwei kleineren Koalitionsparteien ihren Verbleib in der Regierung an meine Demission als Bedingung geknüpft», erklärte der 46-jährige Krajci in einer emotionalen Ansprache vor Journalisten.

Der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovic kündigte an, der Rücktritt seines Parteifreundes werde erfolgen, wenn die Nachfolge geregelt sei. Noch vor wenigen Tagen hatte der liberale Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Richard Sulik gefordert, auch Matovic selbst müsse zurücktreten.

Der 46-jährige Kinder-Kardiologe Krajci engagierte sich in christlichen Vereinigungen, bevor er bei den Parlamentswahlen 2020 für die von Matovic gegründete Wahlplattform Gewöhnliche Leute kandidierte. Als Minister wurde er auch dafür kritisiert, dass er den Corona-Notstand zur Einschränkung des Abtreibungsrechts nutzte und erfahrene Klinikchefs durch Gesinnungsfreunde ersetzte. Gegen den Willen ihrer Koalitionspartner bestellten Krajci und Matovic den in der EU noch nicht zugelassenen Impfstoff Sputnik V aus Russland. Die erste Lieferung holten sie persönlich am Flughafen ab.

Die Slowakei überstand die erste Corona-Welle im Frühjahr glimpflich, verzeichnet aber inzwischen die weltweit höchste Anzahl Corona-Tote im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) waren es am Donnerstag 246 Corona-Tote pro einer Million Einwohner innerhalb von 14 Tagen.

Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson in der EU zugelassen

BRÜSSEL: Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson kann nun auch in der Europäischen Union genutzt werden. Die EU-Kommission genehmigte dies am Donnerstag, wie Präsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mitteilte. «Mehr sichere und wirksame Impfstoffe kommen auf den Markt», schrieb von der Leyen. Die Kommission folgte einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA, die das Vakzin eingehend geprüft hatte. Es ist der vierte in der EU zugelassene Impfstoff gegen Covid-19.

Die EU-Kommission hat bei dem US-Hersteller Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Davon würde Deutschland 36,7 Millionen erhalten. Es gibt Befürchtungen, dass das Unternehmen nicht rechtzeitig liefern könne, unter anderem, weil der Impfstoff in den USA abgefüllt wird und dort faktisch ein Exportstopp für Corona-Impfstoffe herrscht. Der Hersteller hat aber zugesagt, ab April zu liefern. Die EU-Kommission ist nach eigenen Angaben im Gespräch mit den US-Behörden, um die Lieferungen zu sichern.

Das Präparat, das von der Johnson-Tochter Janssen in den Niederlanden entwickelt worden war, hat gegenüber den bisher zugelassenen Impfstoffen große Vorteile: So muss es nur einmal gespritzt werden - bei allen anderen Mitteln sind zwei Impfungen nötig. Das Vakzin kann zudem bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Die Wirksamkeit liegt nach Angaben der EMA bei etwa 67 Prozent. Bei einer schweren Covid-19-Erkrankung lag der Schutz in den Studien bei mehr als 85 Prozent - und das gilt auch für Ältere. Das Vakzin soll auch gegen Virus-Varianten effektiv sein.

Neben dem Vakzin von Johnson & Johnson sind bereits die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca in der EU auf dem Markt.

Thüringen wird einziges deutsches Risikogebiet für die Schweiz

ERFURT: Thüringen wird aus Sicht der Schweiz wieder zum Corona-Risikogebiet - als einziges deutsches Land. Der Freistaat stand am Donnerstag auf einer Liste mit Corona-Risikogebieten des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit, die ab dem 22. März gelten soll. Zuvor hatte die «Thüringische Landeszeitung» online darüber berichtet. Für Einreisen in die Schweiz aus Ländern auf der Liste gilt, dass die Reisenden ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Auf der Liste stehen unter anderem auch Teile Österreichs, Italiens und Frankreichs.

Kriterium für die Aufnahme auf diese Liste kann unter anderem die 14-Tage-Inzidenz der jeweiligen Region sein - also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen zwei Wochen. Thüringen hat in Deutschland seit Wochen die höchste Corona-Sieben-Tage-Inzidenz.

Bulgarien verschärft Corona-Maßnahmen - stark steigende Fallzahlen

SOFIA: In Bulgarien sind die Corona-Maßnahmen wegen schnell steigender Fallzahlen verschärft worden. In 16 von 28 Regionen - einschließlich der Hauptstadt Sofia - müssen Mittelschulen, Gymnasien und Hochschulen ab Freitag zum Fernunterricht übergehen. In Einkaufsmalls werden mancherorts nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet bleiben dürfen. Konferenzen und Tagungen wurden verboten. In dem südöstlichen EU-Land liegt die Zahl der Neuansteckungen binnen sieben Tagen amtlichen Angaben vom Donnerstag zufolge bei 395 pro 100.000 Menschen.

«Seit mindestens 14 Tagen liegt ein exponentielles Wachstum der Fälle vor», sagte Corona-Stabchef Wenzislaw Mutaftschijski. Er führte die beunruhigende Lage auf die britische Variante des Coronavirus zurück.

In dem Balkanland mit seinen 6,9 Millionen Einwohnern wurden bis Donnerstag 38.531 Corona-Fälle gemeldet - vor einer Woche waren es 33.770. Seit Beginn der Pandemie starben fast 11.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Bislang wurden gut 309.000 Impfdosen verabreicht.

Weiterer CDU-Bundestagsabgeordneter legt Mandat nieder

ERFURT: In Deutschland hat ein weiterer CDU-Bundestagsabgeordnete nach Lobbyismusvorwürfen sein Mandat niedergelegt. Es handelt sich um den Thüringer Parlamentarier Mark Hauptmann, wie sein Landesverband am Donnerstag bestätigte.

Der Tageszeitung «Die Welt» sagte Hauptmann, er wolle damit einen Schlussstrich ziehen. Der 36-Jährige war zuvor nach mehreren Medienberichten über Lobbyismus-Vorwürfe in die Kritik geraten. In dem «Welt»-Interview sprach Hauptmann allerdings von «Falschdarstellungen, Verkürzungen und Verzerrung von Fakten».

In einem Bericht des Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» geht es unter anderem um Werbeanzeigen für Tourismus-Aufenthalte in Aserbaidschan im «Südthüringen Kurier», den Hauptmann herausgibt. Im Interview der «Welt» bestreitet Hauptmann, Geld von ausländischen Stellen angenommen zu haben. «Ich habe nie Geld bekommen, und es gab nie eine Einflussnahme auf mein politisches Handeln», sagte Hauptmann in dem Interview.

Hauptmann ist der dritte Abgeordnete, den die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag binnen weniger Tage verliert. Wegen des Vorwurfs, sich im vorigen Jahr an der Vermittlung von Corona-Schutzmasken bereichert zu haben, waren bereits die bisherigen Abgeordneten Georg Nüßlein (ehemals CSU) und Nikolas Löbel (ehemals CDU) aus ihren Parteien ausgetreten. Löbel hat auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Nüßlein hat angekündigt, nicht wieder zu kandidieren, bleibt aber zunächst als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament. Hauptmann bestritt auf eine Frage der «Welt», für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken eine Provision erhalten zu haben

Berlin: EU-Behörden untersuchen dänischen Astrazeneca-Fall

BERLIN: Nach dem vorsorglichen Stopp von Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca in Dänemark verweist die Bundesregierung auf laufende Untersuchungen auf EU-Ebene. Nach jetzigem Stand gebe es noch keine Hinweise darauf, dass ein Todesfall in Dänemark mit einer Corona-Impfung ursächlich in Verbindung stehe, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag in Berlin. Aktuell untersuchten die europäischen Arzneimittelbehörden den Fall.

Die dänische Gesundheitsverwaltung hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass in dem Nachbarland der Astrazeneca-Impfstoff für zunächst 14 Tage nicht eingesetzt wird. Grund seien Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln bei Personen, die damit geimpft worden seien. Ein Bericht beziehe sich auf einen Todesfall in Dänemark. Man könne jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärte auf Twitter: «Der Impfstoff hätte aus meiner Sicht auf Grundlage eines Falles in Dänemark nicht gestoppt werden sollen.» Die Schädigung des Vertrauens sei immens. Thrombosen (Blutgerinnsel) seien eine häufige Folge von Covid-19. Davor schütze der Astrazeneca-Impfstoff. Er bleibe dabei, dass der Impfstoff sicher sei. «Ich würde ihn jederzeit nehmen.»

Kritik an dramatischem Werbe-Video für britische Impfkampagne

LONDON: Die Briten impfen und impfen - und werden auch nicht müde, den großen Erfolg ihrer Impfkampagne zu betonen. Nun veröffentlichte die Downing Street einen mit dramatischer Musik und markigen Sätzen gespickten Trailer, der einen längeren Film namens «A Beacon of Hope» (deutsch: «Ein Leuchtfeuer der Hoffnung») über die britische Impfkampagne ankündigt. «Coming Soon» heißt es im Stil von Hollywood-Trailern am Ende des Zusammenschnitts, in dem Impfstoff-Entwickler, Berater und Politiker zu Wort kommen.

Die Opposition fragte schnell nach den Produktionskosten. Keine, hieß es aus der Downing Street laut Medienberichten. Das Ganze sei im eigenen Haus entstanden. Auf Twitter musste die Regierung unter ihrem Video einige Häme einstecken. Der Clip müsse heißen «Wie Wissenschaft und Gesundheitssystem die Nation vor einer korrupten und tödlichen Antwort der Regierung auf die Pandemie retteten», so einer der am häufigsten geteilten Kommentare.

Großbritannien zählt mehr als 143.000 Todesfälle mit Covid-19 auf dem Totenschein. Mittlerweile hat allerdings bereits mehr als ein Drittel der Briten eine erste Corona-Impfdosis erhalten.

Nach Dänemark setzt auch Norwegen Astrazeneca-Impfungen aus

OSLO: Nach Dänemark setzt auch Norwegen die Impfungen mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca bis auf Weiteres aus. Das teilte das norwegische Gesundheitsinstitut FHI am Donnerstag mit, nachdem die dänischen Behörden wenige Stunden zuvor einen ähnlichen Schritt verkündet hatten.

Nach der Meldung eines Todesfalls in Dänemark in Verbindung mit einem Blutgerinnsel nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin wolle man Informationen abwarten, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Fall bestehe, sagte der für den Infektionsschutz zuständige FHI-Direktor Geir Bukholm auf einer Pressekonferenz in Oslo.

Wie zuvor die Dänen machten auch die Norweger deutlich, dass ein solcher Zusammenhang bisher nicht festgestellt worden sei. Aus Vorsicht unterbreche man die Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel jedoch, während die Untersuchungen liefen, sagte Bukholm. Diese Pause bedeute aber nicht, dass man von Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca in Zukunft abrate. Wie lange die Unterbrechung währen soll, ist unklar. In Dänemark gilt sie für vorläufig 14 Tage.

Bislang haben rund 122.000 Menschen in Norwegen den Astrazeneca-Stoff erhalten. Sie werden vom FHI gebeten, sich nicht unnötig Sorgen zu machen. Wenn sich ein Zusammenhang zwischen Impfstoff und Blutgerinnsel herausstelle, würde dies eine äußerst seltene Nebenwirkung darstellen, hieß es in einer Behördenmitteilung.

EU-Behörde prüft Antikörper-Therapie gegen Covid-19

AMSTERDAM: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft die Wirksamkeit einer Antikörper-Behandlung gegen Covid-19. Die Behandlung mit Bamlanivimab und Etesemivab des US-Pharmakonzerns Eli Lilly werde im beschleunigten Rolling-Review-Verfahren erfolgen, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Dabei werden Ergebnisse von Studien bereits bewertet, auch wenn Testreihen noch nicht abgeschlossen und noch kein Zulassungsantrag für die EU gestellt wurde.

Nach ersten Resultaten von zwei Studien könnten die Präparate in Kombination gegen eine Covid-19-Erkrankung wirksam sein. Untersucht werde auch die Einzel-Wirksamkeit des Wirkstoffes Bamlanivimab. Wie lange das Prüfverfahren dauern werde, sei unklar.

Die beiden Antikörper-Präparate sollen das Spike-Protein des Coronavirus an verschiedenen Stellen angreifen, so dass das Virus nicht in Körperzellen eindringen kann. Durch den Kombi-Angriff könnte es wirksamer sein als nur ein einzelnes Präparat.

Die Experten der EMA prüfen zur Zeit noch zwei andere Antikörper-Therapien gegen Covid-19. Als erstes Corona-Medikament war im vergangenen Juni Remdesivir in der EU zugelassen worden. Von einer Anwendung des Mittels hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO im November aber abgeraten, weil es «keinen bedeutenden Einfluss auf die Sterblichkeit» habe.

UN-Bericht: Millionen Syrer von Hungerkrise gefährdet

ROM/DAMASKUS: In Syrien hat sich nach einem UN-Bericht die Zahl der Menschen, die Hunger leiden und in Armut geraten, weiter erhöht. 12,4 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent der Bevölkerung lebten in Ernährungsunsicherheit und litten unter Hunger, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) am Donnerstag mit. Das seien doppelt so viele wie 2018. «Die Menschen in Syrien sind mit den schlimmsten humanitären Umständen seit dem Beginn der Krise konfrontiert», hieß es. Der Konflikt in Syrien hatte im März 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Baschar al-Assad begonnen.

Die Zahl der Menschen, die ohne Ernährungshilfe nicht überleben können, liegt demnach bei 1,3 Millionen und hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Grund für die prekäre Lage sind nach WFP-Angaben die in die Höhe geschossenen Lebensmittelpreise. Millionen Syrer flüchteten in die Türkei, nach Jordanien oder Ägypten sowie in den Irak oder Libanon. Hunderttausende rutschten jedoch mit dem Hereinbrechen der Corona-Pandemie und dem folgenden wirtschaftlichen Abschwung in der Region in die Armut ab.

Wegen Finanzierungsengpässen im Zuge der Corona-Krise warnt das WFP davor, dass es Essensrationen in den Ländern bald kürzen müsste. Die Fortschritte der vergangenen Jahre in der Ernährungssicherheit seien bereits wieder verloren. «Die Unterstützung des syrischen Volkes ist der Schlüssel zur regionalen und internationalen Stabilität», sagte die WFP-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, Corinne Fleischer.

Tiroler Testregion beginnt Massenimpfung gegen Südafrika-Variante

SCHWAZ: In einem europäischen Pilotprojekt können sich nun alle Bürger des österreichischen Bezirks Schwaz gegen das Coronavirus impfen lassen. Rund 50.000 der etwa 64.000 infrage kommenden Personen haben sich dafür angemeldet. Die Impfaktion begann nach Angaben der Stadt Schwaz am Donnerstag planmäßig. In der EU gilt die Maßnahme als Modell zur Überprüfung der Wirksamkeit des Impfstoffs von Biontech/Pfizer auch gegen die Südafrika-Variante des Virus. Die Region im Bundesland Tirol ist besonders von der Verbreitung der Mutante betroffen.

Das Ziel sei, diese ansteckendere Variante zu bekämpfen und Infektionszahlen zu senken, sagte Tirols Landeschef Günther Platter vor Journalisten in der Bezirkshauptstadt Schwaz. Er erwarte auch, dass im Zuge der Massenimpfung die Beschränkungen der Einreise von Tirol nach Bayern aufgehoben würden. «Da gibt es natürlich schon Kontakte mit Deutschland», sagte der konservative Politiker. «Ich orte schon, dass diese Aktion sehr positiv gesehen wird.»

Die Impfung wird von einer sechsmonatigen wissenschaftlichen Studie begleitet. Dazu sind mindestens 5000 Teilnehmer nötig. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sich deutlich mehr Geimpfte freiwillig melden und einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen. Für das Pilotprojekt stehen 100.000 Dosen zur Verfügung, die mit Hilfe der EU geliefert wurden. Die erste Impfphase soll am kommenden Montag abgeschlossen sein. Im Rest Österreichs werden vorerst weiterhin hauptsächlich nur hochbetagte Menschen, Gesundheitspersonal und Lehrer geimpft.

In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen unterdessen weiter spürbar angestiegen. Am Donnerstag wurden binnen 24 Stunden laut Innenministerium 2997 neue Fälle gezählt. Das waren rund 400 mehr als am Vortag. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl würde dies in Deutschland 27.000 Fällen entsprechen.

EU verlängert Impfstoff-Exportkontrolle

BRÜSSEL: Die Ende Januar eingeführte EU-Exportkontrolle für Corona-Impfstoff wird bis Ende Juni verlängert. Dies teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Demnach müssen Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge geschlossen haben, Genehmigungen beantragen, wenn sie bestimmte Drittstaaten beliefern wollen.

Seit Anfang Februar wurden nach Angaben einer Kommissionssprecherin 249 solche Anträge genehmigt und der Export von 34 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an 31 Länder erlaubt. Nur ein Antrag wurde abgelehnt - der Export von 250.000 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca an Australien, den Italien vor einigen Tagen gestoppt hatte. Hintergrund ist, dass Astrazeneca vertragliche Zusagen an die EU-Staaten derzeit nicht voll erfüllt.

Die Exportkontrolle wurde gestartet, nachdem Astrazeneca angekündigt hatte, zunächst weniger Impfstoff an die EU zu liefern als vertraglich zugesichert. Doch müssen nicht alle Exporte genehmigt werden. Ausgenommen sind Ausfuhren in eine Reihe von Partnerländern und in Entwicklungsländer. Zu den Partnerländern zählen die Schweiz, Israel und die Ukraine - nicht aber Großbritannien. Gleichwohl ist das Vereinigte Königreich bisher wichtigster Empfänger von genehmigten Exporten: 9,1 Millionen Impfdosen gingen nach Angaben der EU-Kommission seit Anfang Februar dorthin.

Zuständig für die Ausfuhrgenehmigungen ist der EU-Mitgliedstaat, in dem die für den Export vorgesehenen Impfstoffe produziert wurden. Die EU-Kommission wird dazu gefragt und kann im Streitfall Einspruch erheben.

Mehr als 1500 Corona-Tote an einem Tag in den USA

BALTIMORE: In den USA sind binnen eines Tages 1564 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Zudem registrierten die Behörden am Mittwoch für denselben Zeitraum 58.611 Neuinfektionen, wie aus der Internetseite der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagvormittag (MEZ) hervorging.

Der bisherige Tageshöchstwert an Todesfällen seit Beginn der Pandemie war in den USA am 12. Januar mit 4465 Toten registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden erreichte am 2. Januar mit 299.786 ihren bisher höchsten Wert.

In den Vereinigten Staaten haben der Gesundheitsbehörde CDC zufolge bislang etwa 62,5 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, das sind knapp 19 Prozent der Bevölkerung. Fast 33 Millionen Menschen bekamen bereits zwei Dosen und damit den vollen Schutz, wie aus der Internetseite der CDC am Dienstagmorgen weiter hervorging. Das Land hat rund 330 Millionen Einwohner.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Ärzte behandeln Rekordzahl schwerer Covid-19-Fälle

PRAG: In Tschechien wird eine Rekordzahl schwerer Covid-19-Fälle in den Krankenhäusern behandelt. 1916 Patienten befanden sich in einem ernsten Zustand oder wurden künstlich beamtet, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Donnerstag bekanntgab. Landesweit sind derzeit nur noch zwölf Prozent aller Intensivbetten frei. Zudem werden mehr als 6800 weitere Menschen mit leichteren Verläufen stationär versorgt.

Trotz der angespannten Lage kommen möglicherweise doch keine Covid-19-Patienten aus Tschechien zur Behandlung nach Deutschland. «In diesem Moment ist der Transport von Patienten ins Ausland nicht erforderlich», sagte Regierungschef Andrej Babis der Zeitung «Pravo». Jeder Überführung von Intensivpatienten sei eine «riskante Angelegenheit», betonte der 66-Jährige, der sich im Oktober zur Wiederwahl stellen muss.

Deutschland, Polen, die Schweiz und andere Staaten hatten Hilfe angeboten. Bisher wurde nur eine Patientin aus einer überlasteten Klinik in Usti nad Orlici ins polnische Raciborz gebracht. Nach Einschätzung von Experten dürften die nächsten Tage kritisch sein, was die Belastung des Gesundheitssystems angeht.

Bei den Neuinfektionen gab es einen leichten Rückgang mit 14.353 Fällen innerhalb von 24 Stunden. Innerhalb von 7 Tagen steckten sich mehr als 760 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an; in Deutschland lag der Wert bei 69,1. Seit Beginn der Pandemie gab es fast 1,4 Millionen Infektionen und mehr als 22.624 Todesfälle.

Ehemalige US-Präsidenten werben für Corona-Impfung

WASHINGTON: Die früheren US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton und Jimmy Carter haben in einer Werbekampagne zu Corona-Impfungen aufgerufen. «Diese Impfung bedeutet Hoffnung. Sie wird Sie und die, die Sie lieben, vor dieser gefährlichen und tödlichen Krankheit schützen», sagt Obama (2009-2017) in einem der Videoclips, die die gemeinnützige Werbeagentur Ad Council in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte. Als einzige der lebenden Ex-Präsidenten und First Ladys waren Obamas Nachfolger Donald Trump (2017-2021) und dessen Ehefrau Melania in keinem der Werbespots zu sehen.

Unter dem Titel «It's up to you» (etwa: Es ist Ihre Entscheidung) zeigt der einminütige Clip, wie die vier Ex-Präsidenten und ihre Ehefrauen ihre Impfungen erhalten. «Ich will wieder arbeiten, und ich will mich bewegen können», sagt Clinton (1993-2001). Sein Nachfolger George W. Bush (2001-2009) hat als Baseball-Fan ein konkreteres Ziel: «Worauf ich mich wirklich freue, ist der erste Spieltag im Texas-Rangers-Stadion mit einem vollen Stadion.» Obama hofft darauf, die Mutter seiner Frau Michelle besuchen zu können. «Um sie zu umarmen und sie an ihrem Geburtstag zu sehen», sagt der 59-Jährige.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 29 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 529.000 Menschen starben. Nach einem zunächst schleppenden Start im Dezember hat die landesweite Corona-Impfkampagne deutlich an Fahrt gewonnen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC erhielten mehr als 62,4 Millionen Menschen bereits die erste Dosis, mehr als 32,9 Millionen bekamen beide nötigen Impfungen.

Südkorea billigt Astrazeneca-Impfstoff für Menschen ab 65

SEOUL: Nach dem Beginn der landesweiten Impfungen vor zwei Wochen gibt Südkorea das Vakzin von Astrazeneca auch für Menschen von 65 Jahren und älter frei. Die Entscheidung sei nach entsprechenden Empfehlungen eines Expertengremiums getroffen worden, teilte Ministerpräsident Chung Sye Kyun am Donnerstag mit. Die Altersgruppe ab 65 war zum Start der Impfkampagne Ende Februar von der Verabreichung mit dem Astrazeneca-Produkt noch ausgeschlossen worden, weil nicht genügend Daten über dessen Wirksamkeit bei älteren Menschen vorgelegen hatten.

Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention kam der koreanische Expertenausschuss für Immunisierungspraxis (KECIP) jetzt zu dem Schluss, dass das Vakzin wirksam sei, «um das Risiko einer Krankenhauseinweisung und einer Übertragung» zu reduzieren. Es gebe keinen Unterschied bei der Effektivität des Produkts von Astrazeneca und des Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer. Es seien Forschungsergebnisse in Großbritannien ausgewertet worden, um die Wirksamkeit des Astrazeneca-Vakzins für Menschen ab 65 zu prüfen.

Bisher wurden in dem Land mit 51,3 Millionen Einwohnern mehr als eine halbe Million Menschen mit den Impfstoffen der beiden Unternehmen geimpft. Beide Vakzine müssen pro Person zweimal verabreicht werden.

Südkorea ist zwar bislang vergleichsweise erfolgreich durch die Pandemie gekommen. Doch wurden seit Ende 2020 die coronabedingten Beschränkungen wegen steigender Zahlen bei den täglich erfassten Infektionsfällen wieder verschärft. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden am Vortag 465 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Die Gesamtzahl kletterte auf mehr als 94.000. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Sars-CoV-2 stieg um vier auf 1652.

CDC: Corona-Fälle gehen zurück - Impfkampagne startet

JOHANNESBURG: Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen neuen Corona-Fälle einen spürbaren Rückgang. «Bei den neuen Fällen gab es in den vergangenen vier Wochen auf dem gesamten Kontinent einen neunprozentigen Rückgang», sagte John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (AU), der Africa CDC, am Donnerstag. In dem am meisten betroffenen Land Südafrika - es verzeichnet kontinental 38 Prozent aller Fälle - sei die Covid-19-Sterberate im Schnitt sogar um 25 Prozent gesunken.

In den kommenden Tage soll die Impfkampagne «Vaccinate Africa 2022» vorgestellt werden, die mit EU-Hilfe beim Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur rund 60 Prozent der Bevölkerung immunisieren soll. Von den 54 Staaten Afrikas hätten bisher 22 afrikanische Staaten von Lieferungen der Impfstoff-Initiative Covax profitiert. «Wir befinden uns aber noch in den Anfangstagen», sagte Nkengasong mit Blick auf die nun auch in Afrika eintreffenden Covid-19-Impfstoffe. Die CDC versucht, die vorhandenen Mittel der afrikanischen Staaten zu bündeln und Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zu koordinieren.

Insgesamt wurden auf dem Kontinent bisher knapp vier Millionen Infektionen dokumentiert, wie CDC-Zahlen am Donnerstag zeigten. Nach den Angaben sind knapp 107.000 Menschen bislang an den Folgen gestorben. Südafrika stellt mit mehr als 1,5 Millionen Fällen den Großteil der registrierten Infektionen, vor Marokko, Tunesien, Ägypten oder Äthiopien. Nach Expertenansicht liegt die Dunkelziffer auf dem Kontinent mit seinen 1,3 Milliarden Menschen jedoch höher. Nkengasong erwartet, dass Afrika Impfstoffe schon Ende des Jahres selbst produzieren könnte, etwa über das Institut Pasteur im Senegal.

Ein Nachlassen der bisherigen Vorsichtsmaßnahmen sei jedoch nicht geraten, sagte er mit Blick auf ansteigende Infektionszahlen in Kenia. «Jedes Mal, wenn die Restriktionen gelockert werden, gibt es einen Rückfall.» Das Coronavirus hat sich zunächst relativ langsam auf dem Kontinent verbreitet, die Gesamtzahl ist noch immer gering im Vergleich zu anderen Regionen. Der erste Fall trat in Afrika später auf als anderorts, und die meisten Regierungen haben rasch strenge Maßnahmen verhängt. Die oft strengen Lockdown-Maßnahmen haben aber verheerende Folgen für Menschen und Volkswirtschaften.

«Politiken»: Dänemark hat ein Jahr Corona-Pandemie gut gemeistert

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) wirft am Jahrestag der WHO-Einstufung der Corona-Krise als Pandemie einen Blick auf die Bekanntgabe strikter Maßnahmen durch Regierungschefin Mette Frederiksen vor einem Jahr:

«Am 11. März vor einem Jahr hat Mette Frederiksen das Land in einer TV-Ansprache geschlossen, die sich jetzt schon ein Kapitel in der dänischen Geschichte gesichert hat. Wie die vorherigen Generationen für Freiheit in Kriegszeiten gekämpft haben, kämpft unsere in einer Friedenszeit für Gesundheit. Aber es steht und fällt mit ein und demselben: mit einem fundamentalen Test unserer Gemeinschaft und unserer Demokratie. Dänemark hat diesen Test in hohem Maße bestanden. Wir haben Vertrauten in die Empfehlungen der Behörden und Respekt für das gegenseitige Vorgehen gezeigt. Wir befolgen Beschränkungen und warten geduldig auf Impfungen. Wir haben zusammengehalten und den schlimmsten Egoismus außen vor gehalten. Demokratisch gesehen ist das ein schönes Stück Dänemark-Geschichte, das das Volk gemeinsam zu einer dunklen Melodie geschrieben hat. Dänemark hat die Jahresprobe bestanden. Jetzt liegt es an Frederiksen, die Lektion zu lernen: Der demokratischen Lebensform, die gewonnen hat, muss mit mehr Vertrauen und Offenheit statt mit Kontrolle und Zwang begegnet werden.»