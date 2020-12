Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Bettel begibt sich nach Kontakt mit Macron in Quarantäne

LUXEMBURG: Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat sich nach dem positiven Corona-Test bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorsichtshalber in Quarantäne begeben.

Bettel und Macron hatten sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche beim EU-Gipfel in Brüssel getroffen. Bettel werde nun einen Corona-Test machen, teilte das Staatsministerium am Donnerstag in Luxemburg mit. Bis er das Testergebnis vorliegen habe, werde er in Quarantäne bleiben. Bettel zeige keine Symptome und setze seine Arbeit digital fort.

Papst schenkt an seinem 84. Geburtstag Venezuela vier Beatmungsgeräte

ROM: Papst Franziskus hat an seinem 84. Geburtstag am Donnerstag eine Spende für das krisengeschüttelte Venezuela angekündigt. Er wolle vier Beatmungsgeräte in das südamerikanische Land schicken, die speziell lungenkranken Kindern zugute kommen sollten, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Der Pontifex werde seinen Geburtstag «in Dankbarkeit und Einfachheit» begehen, aber einen normalen Arbeitstag haben, so Bruni weiter. Der Argentinier wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren.

Eine kleine Geburtstagsfreude bekam Franziskus von den Armen, die vom Büro der Päpstlichen Hilfswerke unterstützt werden: Sie schickten dem Papst Sonnenblumen, die die Kapelle der Casa Santa Marta - seine vatikanische Residenz - schmücken sollen. Er werde an seinem Geburtstag ansonsten noch in Santa Marta beten, Menschen empfangen und einige offizielle Verpflichtungen haben, so Bruni weiter.

Saudi-Arabien beginnt Impfungen gegen Coronavirus

RIAD: Saudi-Arabien hat den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erhalten und mit der ersten Phase seiner Impfkampagne begonnen. Das Staatsfernsehen zeigte am Donnerstag Aufnahmen, wie ein Mann und eine Frau in einem Gesundheitszentrum in Riad geimpft wurden. Gesundheitsminister Taufik al-Rabia erhielt das Vakzin kurze Zeit später. In den ersten 24 Stunden meldeten sich mit einer von der Regierung entwickelten Handy-App mehr als 150.000 Menschen zu der kostenlosen Impfung an. Sie ist freiwillig, wird der Bevölkerung aber dringend empfohlen.

«Heute ist der Beginn des Durchbruchs in der Krise», sagte Al-Rabia gegenüber Journalisten. Er sprach von der «größten Impfkampagne in der Geschichte des Königreichs». Landesweit würden in den kommenden Tagen weitere Impfzentren öffnen.

Die Bevölkerung Saudi-Arabiens, wo rund 34 Millionen Menschen leben, soll in drei Phasen gegen das Coronavirus geimpft werden. Vorrang haben Menschen im Alter über 65 Jahre, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und chronisch Kranke. In dem Land wurden mehr als 360.000 Infektionen mit dem Coronavirus und 6000 Todesfälle gemeldet.

Saudi-Arabien war im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum den Sommer über besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Nach teils strikten Beschränkungen im öffentlichen Leben waren die Zahlen der Neuinfektionen seit Juli aber rückläufig.

Macron positiv auf Coronavirus getestet

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Élyséepalast am Donnerstag mitteilte, hatte er zuvor erste Symptome gezeigt. Macron wird sich demnach entsprechend der geltenden Vorschriften für sieben Tage isolieren. Er werde seine Arbeit von zuhause aus fortführen.

Wegen IT-Arbeiten unbemerkt: Corona-Wochenfälle in Wales verdoppelt

CARDIFF: Die Anzahl der Corona-Fälle in Wales in einer Woche ist doppelt so hoch wie bisher gemeldet. Wegen IT-Wartungsarbeiten seien voraussichtlich 11.000 Neuinfektionen in der Woche zwischen dem 9. und 15. Dezember zunächst nicht in den offiziellen Angaben berücksichtigt worden, teilte der Gesundheitsdienst in Cardiff mit. Bisher waren für die Woche 11.911 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Behörden betonten, dass die Wartungsarbeiten keinen Einfluss auf die Kommunikationskette gehabt hätten. Alle Betroffenen seien wie üblich zeitnah kontaktiert worden.

Allerdings bedeuten die Zahlen, dass es in dem britischen Landesteil insgesamt ein Zehntel mehr Corona-Fälle gibt als bekannt - bisher wurden etwa 103.000 Menschen positiv getestet. Wales hat etwa 3,14 Millionen Einwohner. «Die Zahlen zeigen, wie ernst die Lage in Wales geworden ist», sagte Regierungschef Mark Drakeford.

Die Regionalregierung hatte wegen stark steigender Fallzahlen am Mittwoch einen neuen Shutdown für zunächst drei Wochen angeordnet. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte und Einrichtungen sollen von Heiligabend an schließen, vom 28. Dezember an gibt es striktere Auflagen für Reisen und persönliche Kontakte. Außerdem begrenzte die Region die Zahl der Haushalte, die sich über die Weihnachtstage treffen dürfen, auf zwei.

Mehr als 100.000 Corona-Infizierte seit Pandemiebeginn

VILNIUS: Im gegenwärtig stark betroffenen Litauen hat die Zahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 100.000 überschritten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Vilnius von Donnerstag wurden in den vergangenen 24 Stunden 3.159 neue Fälle registriert. Damit stieg die Gesamtzahl auf 103.028. Die Zahl an Corona-Todesfällen in dem baltischen EU-Land erhöhte sich um 30 auf 933.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohner weist aktuell nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. Angesichts der Entwicklung hat die Regierung in Vilnius das Land seit Mittwoch in einen bis 31. Januar verhängten Lockdown geschickt. Auch gelten verschärfte Ausgangsbeschränkungen, die von der Polizei kontrolliert werden.

Nach Angaben von Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte behält sich die Regierung vor, die Regeln weiter zu verschärfen. Sollten die Menschen die aktuellen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit nicht einhalten, werde das Kabinett die Verhängung einer Ausgangssperre vorschlagen, sagte sie am Donnerstag der Agentur BNS zufolge. Dazu müsste das litauische Parlament einen landesweiten Ausnahmezustand erklären.

Auch Gesundheitsminister Arunas Dulkys appellierte an die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen zu befolgen. Ansonsten könnte das Gesundheitssystem unter dem Druck der steigenden Corona-Infektionen binnen weniger Wochen zusammenbrechen, warnte er am Mittwoch.

US-Corona-Zahlen auf Höchststand: 247.403 neue Fälle und 3656 Tote

BALTIMORE: In den USA haben die Zahlen der täglichen Neuinfektionen und Todesfälle mit dem Coronavirus neue Höchstwerte erreicht. Am Mittwoch wurden binnen eines Tages 247.403 Neuinfektionen und 3656 Verstorbene mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen (MEZ) hervorging. Die bislang höchsten Werte mit 233.133 neuen Fällen und 3306 Toten waren am 11. Dezember verzeichnet worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern etwa 16,9 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 307.500 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Fast 2900 Corona-Neuinfektionen - Neue Beschränkungen erwartet

TEL AVIV: Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Israel ist auf den höchsten Wert seit zwei Monaten gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 2891 neue Fälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Höher lag der Wert zuletzt im Oktober. Neue Verschärfungen waren geplant, wenn die Zahl der Neuinfektionen wieder 2500 übersteigt. Sollten die Maßnahmen die Neuinfektionen binnen drei Wochen nicht deutlich senken, würde ein neuer Teil-Lockdown verhängt.

Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa neunmal so viele Menschen wie in Israel. Dort wurden am Donnerstag 26.923 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemiebeginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um, seither nehmen die Zahlen wieder zu.

Die Regierung will am Sonntag mit einer Impfkampagne beginnen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lässt sich schon am Samstagabend als erster impfen. Gesundheitsminister Juli Edelstein bekräftigte am Mittwoch, Geimpfte sollten in Israel mit einem «grünen Pass» Vorteile erhalten. Dieser werde zwei Wochen nach der zweiten Corona-Impfung vergeben. Geimpfte können etwa Quarantänepflicht umgehen sowie öffentliche Veranstaltungen und Restaurants besuchen. Die Details müssen aber noch geklärt werden.

Corona-Impfstoffe: Neuseeland will Nachbarn im Pazifik unterstützen

WELLINGTON: Neuseeland will seine Nachbarstaaten im Südpazifik beim Kauf von Corona-Impfstoffen unterstützen. Die Regierung werde 75 Millionen Neuseeland-Dollar (44 Millionen Euro) bereitstellen, um verschiedenen Inselstaaten in der Region dabei zu helfen, Zugang zu sicheren Impfstoffen zu bekommen, teilte Außenministerin Nanaia Mahuta am Freitag mit. «Die Länder im Pazifik haben hart gearbeitet, um Covid-19 fernzuhalten oder auszumerzen, und Neuseeland hat sich verpflichtet, sie zu unterstützen», sagte Mahuta.

Der Erfolg im Kampf gegen das Virus habe aber einen hohen Preis gehabt. «Ein sicherer und wirksamer Impfstoff wird der Schlüssel zur wirtschaftlichen und sozialen Erholung der Region sein.» Neuseeland könnte Impfstoffe für Tokelau, Niue und die Cookinseln kaufen, hieß es weiter. Samoa, Tonga und Tuvalu könnten ebenfalls einbezogen werden, falls ihre Regierungen das Angebot annehmen.

Ebenso wie Neuseeland sind die Pazifikstaaten vergleichsweise sehr glimpflich durch die Krise gekommen. Die meisten Inseln verzeichneten wegen schneller Grenzschließungen und strikter Maßnahmen keinen einzigen Fall.

Auch Neuseeland hatte das Virus zuletzt bereits zum zweiten Mal für besiegt erklärt. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte an, das Land werde genügend Impfdosen kaufen, um alle fünf Millionen Einwohner zu impfen.

Afghanistan: Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen

KABUL: Nach einer Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie ist in Afghanistan erstmals seit März ein Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Die Maschine mit 30 abgelehnten Asylbewerbern landete am Donnerstagmorgen am Flughafen der Hauptstadt Kabul, wie es aus dem afghanischen Flüchtlingsministerium hieß.

Die Maschine sei gegen 07.35 Uhr Ortszeit gelandet, teilten afghanische Beamte am Flughafen mit. Es war die 34. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Nach coronabedingter Pause nahmen nach Angaben der afghanischen Behörden auch weitere europäische Länder Abschiebeflüge wieder auf, darunter Österreich und Bulgarien.

Die vorerst letzte Sammelabschiebung aus Deutschland fand im März statt. Abschiebungen in den Krisenstaat sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen geht der Bürgerkrieg mit den militant-islamistischen Taliban weiter. In den vergangenen zehn Jahren wurden dabei mehr als 100.000 Zivilisten getötet oder verletzt.

Im laufenden Jahr trieb der Konflikt laut UN-Angaben etwa 300.000 Menschen in die Flucht. Die Wirtschaft und das ohnehin schon schwache Gesundheitssystem Afghanistans wurden durch die Corona-Pandemie stark belastet.

Biontech-Impfstoff auch in Ecuador und Chile zugelassen

SANTIAGO DE CHILE: Nach Mexiko haben auch die lateinamerikanischen Länder Ecuador und Chile dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt. Noch diesen Monat werde ein Flugzeug mit den ersten 20.000 Dosen der Impfung in Chile landen, sagte der chilenische Präsident Sebastián Piñera in einer Fernsehansprache am Mittwochabend (Ortszeit). Das Institut für öffentliche Gesundheit hatte den Impfstoff am Mittwoch vorläufig zugelassen, was einer Notfallzulassung entspricht. In Ecuador gab Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos bekannt, dass von Januar an die ersten 50.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer ankommen würden.

Mexikos staatliche Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken hatte dem Impfstoff am Freitag wie die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung erteilt. Bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wurde die Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU beantragt, eine Entscheidung darüber soll am Montag kommender Woche fallen - acht Tage früher als geplant.

Bereits Anfang Dezember hatte die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel dem Präparat von Biontech/Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Damit wurde Großbritannien der erste Staat weltweit, der das Vakzin freigab. Inzwischen haben unter anderem Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien, Panama und Costa Rica den Impfstoff genehmigt. Lateinamerika gehört zu den Brennpunkten der Corona-Krise. Strenge Ausgangsbeschränkungen konnten die Ausbreitung des Virus in einigen Ländern zunächst zwar etwas bremsen. Aber vielerorts sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder angestiegen. Neben Brasilien sind Argentinien, Kolumbien, Peru und Mexiko besonders stark betroffen.

Allergische Reaktion auf Corona-Impfung in Alaska

JUNEAU: Wegen einer allergischen Reaktion nach einer Corona-Impfung ist am Dienstag ein Mensch in Alaska ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Person aus der Stadt Juneau klagte zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Hautrötungen, beides wurde während der empfohlenen Beobachtungsphase direkt nach der Spritze festgestellt. Die Person habe am Mittwoch noch zur Beobachtung im Krankenhaus gelegen, ihr Gesundheitszustand sei stabil, teilte ein Sprecher des Gesundheitsamts DHSS in Alaska mit.

In den USA werden seit Montag Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Zuvor hatten rund 40.000 Menschen an Versuchsreihen mit dem Präparat der Firmen Biontech und Pfizer teilgenommen, bei denen es nur zu milden Nebenwirkungen kam. Auch in Großbritannien hatte es zwei Fälle mit allergischen Reaktionen gegeben. «Eine derartige Frequenz von allergischen Nebenwirkungen bei hochallergischen Personen ist nicht ungewöhnlich», erklärte dazu der Wiener Impfexperte Herwig Kollaritsch der Deutschen Presse-Agentur.

In Großbritannien hatten die Behörden Menschen mit einer «signifikanten» medizinischen Vorgeschichte vor der Impfung gewarnt. Gemeint sind sogenannte seltene anaphylaktische Schocks als Reaktion auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe oder Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze - einen Autoinjektor - bei sich tragen müssen - wie die beiden Betroffenen in Großbritannien.

Ein Pfizer-Sprecher hatte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt: «In der zentralen klinischen Phase-3-Studie wurde dieser Impfstoff im Allgemeinen gut vertragen, ohne dass vom unabhängigen Datenüberwachungsausschuss ernsthafte Sicherheitsbedenken gemeldet wurden. An der Studie nahmen bisher mehr als 44.000 Teilnehmer teil, von denen mehr als 42.000 eine zweite Impfung erhalten haben.»