Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Spanien revidiert Corona-Zahlen: Über 18.000 Tote mehr

MADRID: In Spanien hat das nationale Statistikamt die Zahl der Todesopfer während der ersten Corona-Welle zwischen März und Mai am Donnerstag deutlich nach oben revidiert - um mehr als 18.500 Fälle auf nunmehr 45.684. Das Gesundheitsministerium kam für diesen Zeitraum bislang auf 27.127 Tote. Die Zeitung «El País» schrieb, bei den nun zusätzlich als Corona-Tote gewerteten Opfern handele es sich um Fälle, deren Krankheitsbild auf eine Infektion schließen lasse, die aber nicht auf das Virus getestet worden waren. Deshalb seien sie vom Ministerium nicht mitgezählt worden.

Spanien war während der ersten Infektionswelle eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder Westeuropas. Auch die zweite, im August eingesetzte Welle war bis zum November heftig. Seit dem 1. August bis Anfang Dezember starben in dem 47-Millionen-Einwohner-Land etwa 17.800 Menschen. Diese Zahl dürfte den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, weil inzwischen deutlich mehr getestet wird.

Dank Maßnahmen wie Maskenpflicht, nächtlichen Ausgangssperren und Reisebeschränkungen gehen die Zahlen seit November langsam, aber stetig zurück. Während Schulen und Geschäfte sowie in den meisten Landesteilen auch Gaststätten geöffnet sind, wurden pro Tag zuletzt etwa 5000 bis 8000 Neuinfektionen und etwa 300 Tote gezählt. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wurde am Donnerstag mit nur noch 80 angegeben. Zum Vergleich: In Deutschland betrug dieser Wert am Donnerstag 149.

Frankreich bremst bei Corona-Lockerungen

PARIS: Frankreich bremst bei der Lockerung seiner coronabedingten Beschränkungen. Museen, Kinos und Theater müssen nun bis Januar geschlossen bleiben - drei Wochen länger als in Aussicht gestellt. Premierminister Jean Castex begründete dies am Donnerstagabend in Paris mit den Worten: «Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen.» Frankreich ist innerhalb der Europäischen Union von der Pandemie besonders hart getroffen.

Nach wochenlangem Lockdown hält die Regierung daran fest, dass von Dienstag die bisher obligatorischen Passierscheine für Bürger nicht mehr erforderlich sind. Es gilt dann aber eine nächtliche Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr. Die Regelung gelte auch für den Silvesterabend, sagte Castex. «Wir müssen vernünftig sein», mahnte der Regierungschef. Eine Ausnahme werde es lediglich für Heiligabend geben.

Frankreich mit seinen rund 67 Millionen Menschen sei noch weit vom Ziel entfernt, auf täglich weniger als 5000 Neuinfektionen zu kommen. Diese Marke hatte Präsident Emmanuel Macron im November für eine weitere Lockerung der Beschränkungen vorgegeben. Nach Zahlen vom Mittwoch starben bislang mehr als 56.000 Menschen. Innerhalb von 24 Stunden gab es rund 14.600 Neuinfektionen.

Impfstoff-Studienergebnisse von Biontech/Pfizer in Fachjournal

NEW YORK: Die ersten Ergebnisse der Phase-III-Studie zum Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer sind nun auch im renommierten Fachmagazin «New England Journal of Medicine» veröffentlicht worden. In dem Artikel bekräftigen die beteiligten Wissenschaftler, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes bei 95 Prozent liege.

Das bedeutet, dass unter den Probanden der geimpften Gruppe 95 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter den Probanden der Kontrollgruppe. Ob dieser unter Studienbedingungen ermittelte Wert allerdings auch bei massenhaftem Einsatz des Impfstoffes erreicht wird, dürfte erst nach größeren Impfaktionen feststehen.

Die Studie umfasste den Angaben zufolge 43.448 Teilnehmer im Alter ab 16 Jahren. 21.720 davon bekamen den Impfstoff «BNT162b2», 21.728 ein Placebo - jeweils zwei Dosen im Abstand von 21 Tagen. Weniger als drei Prozent der Teilnehmer, die den Impfstoff bekamen, hatten danach stärkere Nebenwirkungen wie Fieber, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Weitere Studien beispielsweise mit jüngeren Menschen, schwangeren Frauen oder Risiko-Gruppen seien geplant.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer ist in Großbritannien, Kanada, Bahrain und Saudi-Arabien bereits zugelassen. In der EU und den USA werden derzeit Anträge auf Notfallzulassungen geprüft.

Moderna testet Corona-Impfstoff nun auch an Jugendlichen

CAMBRIGDE: Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat damit begonnen, seinen Corona-Impfstoff auch an Jugendlichen zu testen. Die Studie solle 3000 gesunde Teilnehmer im Alter von 12 bis 17 Jahren in den USA umfassen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es gehe darum, die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes in dieser Altersgruppe zu ermitteln.

Ziel sei es, bis zum Frühjahr 2021 ausreichend Daten zu haben, um den Impfstoff bei Jugendlichen einsetzen zu können, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel laut Mitteilung. «Wir hoffen, dass es uns gelingen wird, einen sicheren Impfstoff bereitzustellen, der Jugendliche schützt und es ihnen ermöglicht, in einen normalen Schulalltag zurückzukehren.»

Das Unternehmen hatte Ende November auf Grundlage seiner Phase-III-Studie mitgeteilt, dass sein Impfstoff «mRNA-1273» eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent habe. Diese Studie hatte Patienten ab 18 Jahren umfasst. Moderna hat die Zulassung seines Vakzins unter anderem in den USA und bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA beantragt.

Berater von US-Behörde debattieren über Biontech/Pfizer-Impfstoff

WASHINGTON: Ein Berater-Komitee der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich am Donnerstag mit dem Antrag auf Notfallzulassung für einen Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer befasst. Bei dem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen, das ganztägig angesetzt war und live übertragen wurde, diskutierten rund ein Dutzend Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter von Behörden und Pharmafirmen über verschiedene Aspekte rund um den Impfstoff.

Zum Abschluss des Treffens wurde eine Empfehlung an die FDA erwartet, ob der Impfstoff eine Notfallzulassung bekommen sollte oder nicht. Beobachter erwarteten, dass sich die Berater für eine Notfallzulassung aussprechen würden. Eine endgültige Entscheidung obliegt dann aber der FDA und wurde bald nach Abschluss des Treffens erwartet.

Das Berater-Treffen sei ein «wichtiger Schritt», sagte FDA-Chef Stephen Hahn laut Mitteilung am Donnerstag. «In dieser Zeit großer Dringlichkeit fühlen die FDA-Mitarbeiter die Verantwortung, den Prüfungsprozess so schnell wie möglich abzuarbeiten», sagte Hahn weiter - betonte aber die absolute Priorität von Sicherheit. «Ich kann Ihnen versichern, dass kein Impfstoff in den USA zugelassen werden wird, den FDA-Mitarbeiter nicht auch ohne Bedenken ihren eigenen Familien geben lassen würden.»

Die US-Firma Moderna hat ebenfalls bereits eine Notfallzulassung der FDA beantragt, darüber will das Berater-Komitee am kommenden Donnerstag diskutieren.

EU-Gipfel gelobt mehr Kooperation im Kampf gegen Corona

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs bemühen sich weiter um eine abgestimmte Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Man begrüße die bisherige Koordinierung auf EU-Ebene und bekenne sich dazu, die Bemühungen zu verstärken, hieß es am Donnerstag in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel zu diesem Thema. Insbesondere bei den möglichen Lockerungen der bisherigen Reisebeschränkungen wolle man zusammenarbeiten - sobald es die gesundheitliche Situation erlaube. Vor allem zu Beginn der Corona-Krise hatte die Kooperation der EU-Staaten ziemlich geruckelt.

Zugleich mahnen Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs zu Vorsicht: Wenn bald Impfstoffe eingesetzt werden könnten, heiße das nicht, «dass die Pandemie vorbei ist». Die epidemiologische Situation in Europa bleibe besorgniserregend. Der Austausch über Corona solle intensiviert werden. Von der EU-Kommission erwarte man Empfehlungen zu Verwendung und gegenseitiger Anerkennung von Antigen-Schnelltests. Auch ein gemeinsamer Ansatz für Impfpässe soll entwickelt werden. Es sei wichtig, faktenbasierte Informationen über die Impfungen bereitzustellen und Desinformation zu bekämpfen.

Die Vorbereitung auf eine pünktliche Bereitstellung und Verteilung der künftigen Impfstoffe sei wichtig, betonen die Staats- und Regierungschefs. Zudem wolle man sich weiter für den fairen Zugang aller zu Impfungen einsetzen. Mit Blick auf mögliche weitere Pandemien solle die internationale Kooperation gestärkt werden, auch durch einen möglichen internationalen Vertrag über Pandemien im Rahmen der UN und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In Gesundheitsfragen wollen die EU-Staaten künftig enger kooperieren. Vor allem das Potenzial von Gesundheitsdaten in Europa müsse genutzt werden.

Weihnachten im Corona-Jahr: Vatikan verlegt Christmette vor

ROM: Papst Franziskus hat sein liturgisches Programm für Weihnachten und die darauf folgenden Tage bekanntgegeben. Am 24. Dezember werde die Christmette im Petersdom bereits um 19.30 Uhr und damit früher als sonst gefeiert, teilte der Heilige Stuhl am Donnerstag mit. Wegen der Corona-Regeln in Italien und der Ausgangssperre ab 22 Uhr müssen die Christmetten in diesem Jahr vorverlegt werden. Obendrein ist die Anzahl der Gläubigen, die bei den Feierlichkeiten im Petersdom dabei sein dürfen, begrenzt.

Den Segen Urbi et Orbi will das Oberhaupt der katholischen Kirche dann einen Tag später am ersten Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr spenden. Auch am 31. Dezember, am Neujahrstag und am Dreikönigstag (6. Januar) soll es Messen geben. Nicht geklärt ist allerdings, ob Franziskus wie vor einem Jahr am 6. Januar Kinder taufen wird, wie das Medienportal «Vatican News» schrieb.

Israel hebt geplante Corona-Beschränkung an jüdischem Lichterfest auf

TEL AVIV: Israel hat geplante nächtliche Ausgangsbeschränkungen am jüdischen Lichterfest Chanukka in letzter Minute wieder aufgehoben. Die Regierung entschied am Donnerstag mit Beginn des Festes, erst dann neue Beschränkungen zu verhängen, wenn die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land die Zahl 2500 übersteigt. In dem Fall sollen die Corona-Regeln wieder verschärft werden. Sollte dies die Zahl der Neuinfektionen binnen drei Wochen nicht deutlich senken, würde ein neuer Teil-Lockdown verhängt.

Im Kabinett hatte es nach Medienberichten starken Widerstand gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen gegeben. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, es seien am Vortag 1849 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Im Vergleich wurden in Deutschland, das neunmal mehr Einwohner hat als Israel, zuletzt 23.679 neue Fälle gemeldet.

Israel will nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 27. Dezember mit seiner Corona-Impfkampagne beginnen. Am Donnerstag trafen in dem kleinen Mittelmeerland weitere Ladungen des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer ein.

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die täglichen Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen jedoch wieder zu.

Trump-Anwalt Giuliani verlässt Krankenhaus nach Covid-Erkrankung

WASHINGTON: Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani ist bei seiner Covid-19-Erkrankung genauso wie der US-Präsident mit speziellen Medikamenten behandelt worden und konnte das Krankenhaus nach wenigen Tagen verlassen. Er habe wie Trump ein experimentelles Antikörper-Mittel sowie das Medikament Remdesivir erhalten, sagte der frühere New Yorker Bürgermeister in einem Radiointerview. «Ich kam mit ernsthaften Symptomen, als ich rausging, fühlte ich mich besser denn je», schrieb Giuliani am Donnerstag bei Twitter.

Sein Prominenten-Status habe seine Behandlung verbessert, sagte er in dem Radiointerview. «Wenn man berühmt ist, haben sie manchmal mehr Angst, dass einem etwas passiert und sind gründlicher und machen alles richtig.» Giuliani ist der nächste aus dem inneren Kreis des Präsidenten, der eine Covid-Behandlung bekommt, die für gewöhnliche Amerikaner nicht zugänglich ist. Zuvor wurden auch der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, und Wohnungsbauminister Ben Carson schnell geheilt.

Inzwischen hat die Zahl der Corona-Toten in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Am Mittwoch wurden 3124 Verstorbene mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen (MEZ) hervorging.

Auch Saudi-Arabien lässt Impfstoff von Biontech und Pfizer zu

RIAD: Nach Großbritannien, Kanada und Bahrain hat auch Saudi-Arabien den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Die Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (SFDA) habe den Einsatz des Vakzins nach einer entsprechenden Anfrage durch Pfizer genehmigt, berichtete die saudische Staatsagentur SPA am Donnerstag. Damit wird der Weg frei für die Einfuhr und Nutzung des Impfstoffs in Saudi-Arabien. In dem Wüstenstaat mit rund 34 Millionen Einwohnern wurden bisher etwa 359.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Die Impfungen sollen für Landsleute und ausländische Bewohner des Königreichs kostenlos sein. Das saudische Gesundheitsministerium strebt an, bis Ende kommenden Jahres 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben. Wann damit begonnen wird, blieb am Donnerstag unklar.

Saudi-Arabien war im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum den Sommer über besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Nach teils strikten Beschränkungen im öffentlichen Leben waren die Zahlen der Neuinfektionen seit Juli aber rückläufig.

Für den Biontech/Pfizer-Impfstoff ergaben umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent gegen die Krankheit Covid-19. Die zuständigen Behörden der EU und der USA wollen noch diesen über Anträge auf Notfallzulassungen entscheiden.

Dänemark weitet Teil-Lockdown auf weitere Gemeinden aus

KOPENHAGEN: In Dänemark schrillen die Corona-Glocken: Wegen rasant steigender Infektionszahlen weitet die Regierung die für die Hälfte der Bevölkerung geltenden Corona-Maßnahmen auf weitere Landesteile aus. Der am Mittwoch in Kraft getretene Teil-Lockdown in 38 der 98 dänischen Kommunen gilt ab Freitag um 16.00 Uhr auch für 31 weitere Gemeinden, darunter die Großstadt Aalborg und die gesamten Regionen Seeland (Sjælland) und Mitteljütland (Midtjylland). Das gab Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Donnerstag in Kopenhagen bekannt. Damit sind nun etwa vier Fünftel der dänischen Bevölkerung von den Maßnahmen betroffen.

Die Corona-Beschränkungen gelten bereits seit Mittwoch für größere Landesteile, darunter die Hauptstadtregion um Kopenhagen und die Großstädte Aarhus und Odense. Restaurants, Cafés und Kneipen müssen in den Kommunen vorläufig bis zum 3. Januar ebenso dicht bleiben wie überdachte Kultur- und Freizeiteinrichtungen, etwa Kinos, Museen, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Schüler ab der fünften Klasse und diejenigen weiterführender Bildungseinrichtungen werden von nun an digital unterrichtet, öffentliche Bedienstete ohne kritische Funktion wurden ins Home Office geschickt. In ganz Dänemark gilt bereits seit längerem eine Begrenzung öffentlicher Versammlungen auf maximal zehn Personen.

Die dänischen Corona-Zahlen steigen währenddessen weiter stark an. Erst vor wenigen Tagen lag die tägliche Neuinfektionszahl erstmals bei über 2000. Am Donnerstag erreichte sie einen weiteren Höchststand von 3132 bestätigten Fällen innerhalb von 24 Stunden, wie Heunicke bekanntgab. Auf die Bevölkerung gerechnet lag Dänemark bei den Neuinfektionen in den vergangenen 14 Tagen etwas höher als Deutschland. Die dänische Zahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner ist dagegen weiter eine der niedrigsten Europas.

Wegen Corona: Kroatien und Estland nicht persönlich beim EU-Gipfel

BRÜSSEL: Das Coronavirus lichtet beim EU-Gipfel in Brüssel personell die Reihen: Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic und Estlands Regierungschef Jüri Ratas mussten dem Treffen am Donnerstag und Freitag fernbleiben. Während Ratas noch bis Samstag in Selbstisolation ist, blieb Plenkovic wegen anhaltender milder Atemwegssymptome auf Anraten seiner Ärzte im Homeoffice. Die beiden ließen sich von ihren slowenischen und lettischen Kollegen Janez Jansa und Krisjanis Karins vertreten.

Anfang Dezember hatte ein kroatischer Regierungssprecher mitgeteilt, dass Plenkovic positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zuvor hatte sich bereits seine Frau mit dem Virus infiziert. Estlands Regierungschef Ratas hatte sich am Freitag vergangener Woche nach Kontakt zu einem Corona-Infizierten vorsorglich in Quarantäne begeben. Auf Twitter teilte er mit, dass er nicht persönlich am Gipfel teilnehmen werde.

Sri Lanka: Muslime lassen Corona-Tote aus Protest in Leichenhallen

COLOMBO: Auf Sri Lanka dürfen Familien von bestätigten Covid-Opfern und Verdachtsfällen ihre Toten nur verbrennen, aber nicht begraben. Dies stört die muslimische Minderheit, die ihre Toten normalerweise begräbt und rund zehn Prozent der Bevölkerung des mehrheitlich buddhistischen Inselstaates ausmacht. Aus Protest haben in den vergangenen Tagen 20 muslimische Familien nicht die Gebühr von 48.000 Rupien (rund 213 Euro) für einen Sarg für ihre verstorbenen Angehörigen bezahlt, den die Regierung für die Einäscherung vorschreibt, hieß es aus dem Gesundheitsministerium des Landes am Donnerstag. Der muslimische Parlamentsabgeordnete Gajendra Kumar Ponnambalam sagte dazu: «Im Islam wird Feuer mit der Hölle assoziiert und das Verbrennen der Toten wird als Bestrafung angesehen.»

Die Regierung Sri Lankas argumentiert, dass das Begraben von Corona-Toten das Grundwasser verschmutzen und sich die Krankheit so verbreiten könnte. Dafür gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine wissenschaftliche Grundlage. Nun will die Regierung die 20 Leichen auf eigene Kosten einäschern.

Insgesamt wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums Sri Lankas alle anderen bislang 144 bekannten Toten mit positivem Corona-Test kremiert, darunter 80 Muslime. Vertreter der muslimischen und christlichen Minderheiten versuchten, gerichtlich gegen die Verbrennungsvorschrift vorzugehen. Doch das oberste Gericht des Landes wies zwölf solche Eingaben zurück. In den vergangenen Wochen haben immer wieder Dutzende Menschen auf den Straßen protestiert.

Buddhistische Mönche, die in dem Land viel Einfluss genießen, fordern die Regierung auf, dem Wunsch der Muslime auf keinen Fall nachzukommen. Besonders seit den islamistischen Anschlägen auf Kirchen und Luxushotels an Ostern des vergangenen Jahres mit mehr als 250 Toten gibt es in dem Land viel Stimmung gegen Muslime.

Tschechiens Ärzte-Chef für sofortige Verschärfung der Corona-Regeln

PRAG: In einem dramatischen Appell hat der Präsident der tschechischen Ärztekammer, Milan Kubek, eine sofortige Verschärfung der Corona-Maßnahmen gefordert. Ein unkontrollierter Anstieg der Infektionszahlen würde das Gesundheitssystem überlasten, warnte der Mediziner am Donnerstag in einem offenen Brief an die Regierung.

Die Lockerungen seien zu früh gekommen. «Nur dank des immensen Einsatzes des Gesundheitspersonals, dem wir alle dankbar sein sollten, ist die Zahl der Todesopfer nicht noch viel höher», schrieb der 52-Jährige. Der Internist steht seit fast 15 Jahren an der Spitze der ärztlichen Standesvertretung in Tschechien.

Nach der Zustimmung des Parlaments am Mittwochabend hat das Minderheitskabinett unter Ministerpräsident Andrej Babis den Notstand zunächst bis zum 23. Dezember verlängert. Die Regierung will frühestens am Montag über erneute Verschärfungen der Maßnahmen entscheiden. Erst seit einer Woche sind alle Geschäfte und Restaurants mit Einschränkungen wieder geöffnet.

In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder an. Am Donnerstag meldeten die Behörden 6402 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als 560.000 bestätigte Infektionen und 9226 Todesfälle. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Lage auf Intensivstationen stabilisiert

WIEN: Die angespannte Lage auf Österreichs Intensivstationen hat sich nach mehreren Wochen strenger Corona-Maßnahmen stabilisiert. Die im November drohende «absolute Katastrophe» einer kompletten Überlastung und Triage sei verhindert worden, Entlastung herrsche aber nicht, sagte der Verbandspräsident von Österreichs Intensivmedizinern, Klaus Markstaller, am Donnerstag in Wien. Triage wird die ärztliche Notfall-Entscheidung genannt, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt werden können - und welche nicht.

Von den 800 bis 850 Intensivbetten, die in Österreich maximal für Patienten mit Covid-19 zur Verfügung stehen, waren am Donnerstag 585 belegt. «Die Zahlen auf den Intensivstationen nehmen langsam ab, allerdings sind jetzt hauptsächlich die schwersten Fälle dieser zweiten Welle auf der Intensivstation», sagte Markstaller. Die Corona-Intensivpatienten im Universitätsklinikum AKH Wien seien im Durchschnitt 55 Jahre alt, darunter auch junge Berufstätige ohne wesentliche Vorerkrankungen, die mitten im Leben gestanden hätten.

Die Infektionszahlen in Österreich sind nach einem Teil-Lockdown mit unter anderem geschlossener Gastronomie und Kultur ab Anfang November und einem dreiwöchigen kompletten Lockdown mit geschlossenem Handel und Schulen sowie Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr gesunken. Am 3. November habe jeder Corona-Infizierte im Schnitt 1,44 andere Menschen angesteckt, jetzt liege dieser Reproduktionswert zwischen 0,81 und 0,84, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Ziel sei, unter 0,9 zu bleiben und die Zahl von Corona-Intensivpatienten unter 300 zu senken.

«Es besteht jederzeit das Risiko, dass diese Zahlen wieder explodieren können», sagte Anschober. Binnen 24 Stunden zählte Österreich 2686 Neuinfektionen und 107 neue Todesfälle. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen lag nach Angaben des Ministers bei 229, weniger als der Hälfte als zu Beginn des Lockdowns - aber noch deutlich mehr als etwa in Deutschland.

Belarus schließt Landesgrenzen für Ausreise - Kritik von Opposition

MINSK: Belarus schränkt die Ausreise aus dem Land vorübergehend massiv ein und nennt den Schritt eine Corona-Schutzmaßnahme. Vom 21. Dezember an dürfen Belarussen und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr über Kontrollpunkte an Straßen und Bahnhöfen ausreisen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss der Regierung hervorgeht. Auch Kontrollpunkte an Flusshäfen sollen von der Regelung betroffen sein.

In den Augen der Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja benutzt Machthaber Alexander Lukaschenko Corona nur als Vorwand: «Covid hat ihn bislang nicht gekümmert», schrieb Tichanowskaja auf Twitter. «Nun können unterdrückte Belarussen nicht fliehen und im Ausland Asyl beantragen.» Das oppositionelle Portal Nexta schrieb auf Telegram von einem «neuen Eisernen Vorhang». Das unabhängige Nachrichtenportal tut.by erinnerte daran, dass Lukaschenko im März eine Grenzschließung wegen Corona noch als «hohl» bezeichnet hatte.

Nur in Ausnahmefällen soll laut Regierungsmitteilung eine Ausreise gestattet werden - etwa bei schwerer Krankheit oder Tod eines Verwandten im Ausland. Außerdem sollen unter anderen Diplomaten und Mitarbeiter des Staatsdienstes von den Einschränkungen ausgenommen sein.

Belarus steckt seit der Präsidentenwahl am 9. August in einer schweren innenpolitischen Krise. Der als «letzter Diktator Europas» kritisierte Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hingegen sieht Tichanowskaja als wahre Gewinnerin. Seit Monaten fordert die Demokratiebewegung Lukaschenkos Rücktritt, ein Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an.

Ghanas Präsident wiedergewählt - Opposition zweifelt Wahlergebnis an

ACCRA: Im westafrikanischen Staat Ghana ist der amtierende Präsident Nana Akufo-Addo wiedergewählt worden. Der 76-Jährige setzte sich in dem 30-Millionen-Einwohner-Land gegen seinen langjährigen Widersacher durch, Ex-Präsident John Dramani Mahama. Der Vorsitzende der regierenden New Patriotic Party (NPP) erhielt knapp 51,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie die nationale Wahlkommission am späten Mittwochabend in der Hauptstadt Accra mitteilte. Mahama - Parteichef des National Democratic Congress (NDC) - kam auf 47,36 Prozent. Der NDC zweifelte das Wahlergebnis an und will es nicht anerkennen.

Beide Kontrahenten standen sich bereits zum dritten Mal in einer Wahl ums höchste Staatsamt gegenüber. Bisher hatte jeder jeweils einmal gewonnen, Akufo-Addo 2016 und Mahama 2012. Die oppositionelle NDC will das Ergebnis anfechten und nannte es einen Angriff auf die Demokratie. Der Oppositionsführer im Parlament, Haruna Idrissu, sagte nach einer Analyse der Wahlergebnisse, seine NDC-Partei komme zu einem einzigen Schluss: «Dass es eine diskeditierte, fehlerhafte Wahl ist - und deshalb weisen wir die Ergebnisse vorbehaltlos zurück.»

Ghana gilt als eine der stabilsten Demokratien in der Region und ist nach der benachbarten Elfenbeinküste der weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent. Es ist zudem einer der wichtigsten Goldproduzenten Afrikas. Das Ergebnis der parallel abgehaltenen Parlamentswahl steht noch aus. Erwartet wird, dass die Partei des wiedergewählten Präsidenten ebenfalls wieder auf eine Mehrheit kommt. Die NDC plant, auch gegen dieses Wahlergebnis anfechten. Insgesamt waren knapp 17 Millionen registrierte Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

USA verzeichnen erstmals mehr als 3000 Corona-Tote an einem Tag

BALTIMORE: In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten einen Höchststand erreicht. Am Mittwoch wurden 3124 Verstorbene mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen (MEZ) hervorging. Der bislang höchste Wert mit 2879 Toten war vor rund einer Woche am 3. Dezember verzeichnet worden.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritt erneut die Marke von 200.000 und lag am Mittwoch bei 221.267. Der bisher höchste Wert wurde mit 227.828 in der vergangenen Woche registriert.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern etwa 15,39 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben rund 289.400 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Corona-Horrorjahr mit Milliardenverlust für Tui-Konzern

HANNOVER: Die abgestürzten Buchungen in der Corona-Krise haben den weltgrößten Reisekonzern Tui im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Am Ende stand ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro, nachdem 2018/2019 noch etwa 416 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet werden konnten. Der Umsatz des mit staatlichen Hilfen gestützten Unternehmens brach von 18,9 Milliarden auf zuletzt noch 7,9 Milliarden Euro ein, wie Tui am Donnerstag bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen mitteilte.

Beim Blick nach vorn gab sich das Management optimistischer: Es gebe «Licht am Ende des Tunnels, und die Perspektiven für den Tourismus und für Tui sind gut». Nach einem «Übergangsjahr» 2021 rechnen die Hannoveraner damit, dass 2022 das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie wieder erreicht werden kann. Vorstandschef Fritz Joussen erklärte: «Die Aussicht auf Impfungen ab dem Jahresbeginn lässt die Nachfrage nach Sommerurlaub 2021 deutlich steigen.» Eine genauere Prognose für das neue Geschäftsjahr traut er sich aber noch nicht zu.

Das Geschäftsjahr 2019/2020 (bis Ende September) war für Tui - wie für so gut wie alle Unternehmen der Branche - geprägt von den Corona-Folgen. Nachdem während der ersten Welle im Frühjahr das Programm fast komplett ausgesetzt worden war, lief das Geschäft über den Sommer zögerlich an. Im Herbst wuchs die Unsicherheit aufgrund neuer Reisewarnungen für viele Länder aber wieder. Staats- und Kapitalhilfen sollen die Tui-Gruppe vor dem finanziellen Kollaps bewahren - ähnlich wie bei der Lufthansa oder beim Wettbewerber FTI.

Japanischer Taxifahrer muntert Fahrgäste mit Kleeblättern auf

FUKUOKA: In diesen düsteren Coronazeiten könnte so mancher ein bisschen Glück gebrauchen. Das hat sich in Japan auch ein Taxifahrer gedacht - und sammelt daher in seinen Pausen vierblättrige Kleeblätter für seine Fahrgäste. Er wolle auf diese Weise die Leute ein wenig aufmuntern, erzählt der 69 Jahre alte Kenji Tsutsui in der Tageszeitung «Asahi Shimbun» (Donnerstag). Dabei sieht es auch für ihn selbst nicht sehr rosig aus, seit Beginn der Coronakrise sei der Umsatz drastisch zurückgegangen. Wer noch bei ihm zusteige, sei angesichts der Pandemie oft niedergeschlagen, hieß es. Die Gespräche drehten sich meist um Corona.

Mit seinen Kleeblattgeschenken wolle er die Stimmung etwas aufheitern. Tsutsui findet die grünen Glücksbringer zum Beispiel am Rand des Parkplatzes, wo sein Taxi drei Mal täglich desinfiziert wird. Oder in Parkanlagen während seiner kurzen Pausen.