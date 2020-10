Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Ermittlungen gegen vier Personen zu Corona-Hotspot Ischgl

INNSBRUCK/ISCHGL: Zu den folgenschweren Ereignissen in der Corona-Krise in Ischgl ermitteln die Behörden in Österreich gegen vier Beschuldigte. Nach Prüfung von mehr als 10.000 Seiten Beweismaterial hätten sich die Ermittlungen konkretisiert, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, am Mittwoch mit. «Insbesondere wird die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl beziehungsweise die Quarantäne im Paznauntal näher geprüft.» Die Identitäten der Beschuldigten nannten die Behörde nicht.

Der Wintersportort Ischgl in Tirol galt im März als Corona-Hotspot, der maßgeblich zur Verbreitung des Virus in Teilen Europas beigetragen haben soll. Eine Frage ist, ob gemäß vorliegenden Erkenntnissen rechtzeitig gehandelt wurde, um die Verbreitung einzudämmen. Nachdem Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am 13. März die Quarantäne über das Paznauntal in einer Pressekonferenz verkündete, reisten Tausende Touristen und Saisonarbeiter unter teils chaotischen Bedingungen ab, obwohl sie laut Quarantäne-Verordnung eigentlich im Tal hätten bleiben sollen.

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen beschäftigt das Geschehen in Ischgl auch zivilrechtlich die Gerichte. Verbraucherschützer brachten vergangene Woche die ersten vier Musterklagen auf Schadenersatz im Namen von Menschen ein, die sich beim Urlaub in Ischgl oder bei der Abreise mit dem Coronavirus angesteckt haben sollen.

Hunderte Migranten ziehen von Honduras in Richtung USA

SAN PEDRO SULA: Hunderte Menschen sind von Honduras zu Fuß in Richtung USA aufgebrochen. Es handelt sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie um die erste größere Gruppe von Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt und Armut ein besseres Leben in den USA suchen. Guatemala, das zwischen Honduras und Mexiko liegt, hatte vor etwa zwei Wochen seine Grenzen nach coronabedingter Schließung im März wieder geöffnet. Örtliche Medien berichteten von mehr als 1000 Migranten, die in der Nacht zum Donnerstag in der honduranischen Stadt San Pedro Sula zur Grenze mit Guatemala loszogen. Diese überquerten viele von ihnen am Donnerstag.

Den Migranten standen große Hürden bevor. Die US-Botschaft in Honduras schrieb auf Twitter, dass es schwerer denn je sei, illegal in die USA einzureisen. Mexikos Innenministerium betonte, dass es «Migrantenkarawanen» ohne die nötigen Papiere die Einreise nicht erlaube. Hinzu kommt, dass die USA auf Grundlage von Abkommen mit Guatemala, Honduras und El Salvador Migranten dorthin zurückschicken kann, wenn sie diese Länder auf ihrem Weg nach Norden betreten, dort aber kein Asyl beantragt haben.

Zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 waren mehrere «Karawanen» bis zur Südgrenze der USA gelangt. US-Präsident Donald Trump nutzte das Thema vor den Kongresswahlen 2018, um seine Anhänger zu mobilisieren. Am 3. November steht in den USA die Präsidentenwahl an.

Paris droht wegen Corona-Pandemie Schließung von Bars und Restaurants

PARIS: Paris droht wegen der angespannten Corona-Lage die Schließung der Bars und Restaurants. In der französischen Hauptstadt und den Vorstädten habe sich die Situation zuletzt rapide verschlechtert, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag. Sollte sich diese Dynamik bestätigen, werde dort am Montag die «maximale Alarmstufe» ausgerufen. «Wir werden die Indikatoren am Sonntag mit der Pariser Bürgermeisterin und allen gewählten Vertretern überprüfen.»

Bisher gilt die «maximale Alarmstufe» im französischen Überseegebiet Guadeloupe und in Marseille. In der südfranzösischen Hafenstadt mussten die Restaurants und Bars daher bereits schließen - dagegen hatte es massiven Protest gegeben. In Paris müssen Bars bisher um 22 Uhr schließen, Restaurants dürfen auch länger geöffnet bleiben. Allerdings dürfen sie Alkohol nur im Zusammenhang mit einer Mahlzeit ausschenken.

Es gebe eine «sehr besorgniserregende» Entwicklung in mehreren großen Städten, so Véran. Dazu zählten etwa Lille, Lyon oder Grenoble. Auch hier könnte bald die «maximale Alarmstufe» ausgerufen werden. Frankreich ist von der Pandemie schwer getroffen, mehr als 30.000 Menschen sind bisher gestorben.

Tschechischer Premier vermisst Pandemie-Bekämpfung auf Gipfel-Agenda

BRÜSSEL: Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat kritisiert, dass sich der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs nicht ausreichend mit der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. «Wir haben viele wichtige Themen auf dem Programm, aber wir haben vergessen, das wichtigste auf das Programm zu setzen. Für mich ist das die Covid-19-Pandemie», sagte er am Donnerstag in Brüssel.

Die Kooperation innerhalb Europas funktioniert nach Babis Ansicht bei diesem Thema nicht. «Während der ersten Welle haben wir versprochen, auf die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Masken, Beatmungsgeräten und Medikamenten zurückzukommen. Jetzt stehen unsere Länder vor der zweiten Welle.» Daher solle darüber gesprochen werden - auch, um ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft zu vermeiden.

Wegen rapide steigender Corona-Ansteckungen in den vergangenen Wochen gilt von Montag an in Tschechien landesweit der nationale Notstand. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten wuchs inzwischen auf knapp 67.850. In Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung starben dort mehr als 630 Menschen. Tschechien wurde vor einer Woche von der Bundesregierung zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Regional- und Senatswahlen beginnen trotz Corona-Krise

PRAG: Mitten in der Corona-Pandemie beginnen in Tschechien zweitägige Regional- und Senatswahlen. Die Wahllokale öffnen am Freitag um 14.00 Uhr. Die Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Sie sind angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich die Hände zu desinfizieren und Abstand zu halten. Tschechien kämpft mit massiv gestiegenen Corona-Fallzahlen. Die Regierung hat von Montag an den nationalen Notstand ausgerufen.

Gewählt werden die Vertreter in den 13 Regionen außerhalb der Hauptstadt Prag. Favorit für den Wahlsieg ist nach Umfragen die populistische ANO von Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis. Der Multimilliardär geriet in den vergangenen Tagen allerdings wegen seines zögerlichen Corona-Krisenmanagements unter Druck.

Zudem werden, wie alle zwei Jahre, in einem Drittel der Wahlbezirke die Abgeordneten im Senat neu bestimmt. Es wird mit einer Stichwahl gerechnet. Das Oberhaus des Parlaments hat ein Mitspracherecht bei der Gesetzgebung und kann Verfassungsänderungen verhindern.

Europäische Arzneimittel-Agentur überprüft Oxford-Impfstoff

AMSTERDAM: Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA beginnt mit einer Überprüfung des sogenannten Oxford-Impfstoffs gegen Covid-19. Es ist das erste Mal, dass dies in der Europäischen Union bei einem Corona-Impfstoff geschieht. Der Impfstoff ist von dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt worden. Die EMA warnte am Donnerstag vor voreiligen Schlüssen: Dies bedeute noch nicht, dass der Impfstoff schon als wirksam und sicher eingeschätzt werden könne. Das müsse sich jetzt in der Überprüfung erst noch zeigen.

Diese Überprüfung wird angesichts der Dringlichkeit in einem beschleunigten Verfahren vorgenommen. Dabei überprüft die Behörde Daten noch während sie erhoben werden, um auf diese Weise Zeit zu sparen. Wie lange das Verfahren dauern wird, kann die EMA nicht sagen. Tests mit Tausenden von Versuchspersonen seien im Gange, die Ergebnisse würden in den nächsten «Wochen und Monaten» erwartet. Nachdem ein Studienteilnehmer zwischenzeitlich erkrankt war, waren die Tests allerdings weltweit gestoppt worden. In Großbritannien liefen sie nach einer Woche wieder an.

Alle 7 Minuten Corona-Tote, alle 23 Sekunden Neuinfektionen

TEHERAN: Im Iran hat es binnen 24 Stunden alle sieben Minuten einen Corona-Toten und alle 23 Sekunden eine Neuinfektion gegeben. Das Gesundheitsministeriums registrierte in diesem Zeitraum 211 Tote und 3825 neue Ansteckungen. Damit liegt die aktuelle Zahl der Corona-Opfer bei insgesamt 26.380, die der nachgewiesenen Neuinfektionen bei mehr als 460.000, wie Ministeriumssprecherin Sima Lari am Donnerstag im Staatsfernsehen sagte.

Gesundheitsexperten schlagen Alarm und fordern umgehend Ausgangssperren, Präsident Hassan Ruhani ist dagegen. Er will die akute Wirtschaftskrise im Land nicht noch weiter mit Lockdowns verschärfen.

Niedrige Wahlbeteiligung wegen Corona erwartet

PRAG: Die Regional- und Senatswahlen in Tschechien an diesem Freitag und Samstag werden von der Corona-Pandemie überschattet. Beobachter rechnen mit einer Beteiligung lediglich zwischen 30 und 35 Prozent. Vor allem ältere Leute könnten der Abstimmung aus Angst vor einer Ansteckung fernbleiben, sagte der Meinungsforscher Jan Herzmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Besonders die Senatswahl sei aus Sicht der Bevölkerung «nicht so wichtig». Wegen rapide steigender Corona-Zahlen gilt von Montag an in dem EU-Partnerland landesweit der Notstand.

Gewählt wird in 13 Verwaltungsregionen außerhalb der Hauptstadt Prag. Zudem werden in einem Drittel der Wahlkreise die Sitze im Senat, dem Oberhaus des Parlaments, neu bestimmt. Die Stichwahl zum Senat findet eine Woche später statt. Zu einem Wechsel könnte es in der Aussiger Region (Ustecky Kraj) im Nordwesten Tschechiens kommen. Der als beliebt geltende kommunistische Regionspräsident Oldrich Bubenicek tritt nicht erneut an. Das größte Wahlpotenzial hat nach Umfragen in der Mehrzahl der Regionen die populistische ANO von Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis.

Wegen Corona: Heidi Klums Topmodels müssen in Europa bleiben

UNTERFÖHRING: Keine Villa in Los Angeles, keine Gala in New York: Heidi Klums Nachwuchsmodels dürfen in der nächsten Ausgabe der Casting-Show nicht in die USA. Wegen der Corona-Seuche wird die 16. Staffel von «Germany's Next Topmodel» komplett in Europa produziert, wie ProSieben am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. «Von hier aus können wir schnell auf die aktuelle Lage reagieren», sagte Senderchef Daniel Rosemann. Die Gesundheit und Sicherheit der Kandidatinnen stehe an erster Stelle.

«Auch wenn 2020 ein Jahr mit extrem vielen Hindernissen ist, finde ich es toll, dass unsere Topmodel-Fans mich wieder auf meiner Reise bis hin zur Gewinnerin begleiten können», sagte Klum laut Mitteilung. Die 47-Jährige wird nach Senderangaben zu den Dreharbeiten, die im Herbst starten sollen, nach Europa reisen und nicht - wie bei der Corona-Notlösung zum Finale der vergangenen Staffel - per Video aus den USA zugeschaltet werden. «Gemeinsam mit meinem Topmodel-Team werde ich natürlich alles dafür tun, damit die Reise sicher aber natürlich auch unterhaltsam wird», zitiert der Sender Klum.

Die Einschränkungen bei den Locations sollen nicht das einzige Neue an der Show sein: «In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen - ob groß oder klein, jung oder alt - die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen», sagte Klum.

Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Zum Thema «Pizza, Pizza! Vor 50 Jahren kam die erste Tiefkühlpizza in heute wie folgt berichtet:

DEUTSCHLAND: Pizza, Pizza! Vor 50 Jahren kam die erste Tiefkühlpizza in den deutschen Handel - die Corona-Krise ist eine Boom-Zeit

BEREITS GESENDET

* Meldung im Ressort Wirtschaft - «Tiefkühlpizza boomt im Corona-Jahr» 29 Zl * KORR-Bericht Listicle - im Ressort Vermischtes - «Corona-Jahr: Krisengewinner Pizza» 80 Zl * Im dpa-Themendienst: KORR-Bericht - «So geht fluffig: Wie die Pinsa der Pizza Konkurrenz macht» 65 Zl * Extra im Ressort Vermischtes - «Pizza als Politikum - Margherita und Hawaii» 17 Zl * Foto-Archiv