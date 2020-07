Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Zahl der Corona-Toten im Iran steigt auf über 15.000

TEHERAN: Mit erneut mehr als 220 Toten an einem Tag ist die Zahl der Corona-Toten im Iran laut Gesundheitsministerium auf über 15.000 gestiegen. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen stieg auf fast 285.000, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari am Donnerstag im Staatsfernsehen.

Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums nehme die Bevölkerung nach den Lockerungen die Hygienevorschriften und die Pandemie nicht mehr ernst. Dies sei laut Vizegesundheitsminister Iradsch Harirchi auch der Hauptgrund für den Anstieg. «Die Menschen haben einfach keine Angst mehr und gehen ohne Schutzmaske überall hin», sagte Harirchi der Nachrichtenagentur Isna.

Corona-Fallzahlen steigen weiter an

PRAG: In Tschechien hat es den zweiten Tag in Folge mehr als 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Am Mittwoch seien 247 bestätigte neue Fälle hinzugekommen, teilten die Behörden am Donnerstag in Prag mit. Gesundheitsminister Adam Vojtech schloss die Wiedereinführung flächendeckender restriktiver Maßnahmen nicht mehr aus, sollte der negative Trend anhalten. Bislang stelle sich die Lage in den einzelnen Regionen noch unterschiedlich dar, sagte der 33-Jährige.

Eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt derzeit nur in der besonders betroffenen östlichen Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien. In den an Sachsen grenzenden nördlichen Verwaltungsregionen mit Sitzen in Liberec (Reichenberg) und Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) ist eine Schutzmaske ab diesem Freitag in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wie Apotheken und Arztpraxen sowie bei Besuchen in Altersheimen verpflichtend.

Landesweit wurden bisher 364 Todesfälle mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht. Während die Regierung des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis zu Beginn der Pandemie Lob für ihr Krisenmanagement erhalten hatte, überwiegt derzeit die Kritik. Die Regierung versuche, die Verantwortung für die steigenden Fallzahlen auf Gesundheitsämter und Kommunen abzuschieben, bemängelte die Zeitung «Hospodarske noviny» in einem Kommentar.

Australien rechnet mit höchstem Budgetdefizit seit Zweitem Weltkrieg

CANBERRA: Australien rechnet wegen der wirtschaftlichen Einbrüche im Zuge der Corona-Krise mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit dem Zweiten Weltkrieg. Für den Zeitraum 2019-20 kündigte das Finanzministerium am Donnerstag einen Fehlbetrag von 85,8 Milliarden australischen Dollar (53 Milliarden Euro) an, für 2020-21 steigt dieser den Prognosen zufolge auf 184,5 Milliarden australische Dollar (114 Milliarden Euro).

«Australien erlebt eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise, wie wir sie in 100 Jahren nicht erlebt haben», sagte Schatzmeister Josh Frydenberg vor Journalisten. «Die Regierung hat schnell und entschlossen gehandelt, um Arbeitnehmern, Haushalten und Unternehmen wirtschaftliche Unterstützung in Höhe von rund 289 Milliarden australischer Dollar oder umgerechnet 14,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu gewähren», sagte er.

Das reale BIP werde voraussichtlich im Quartal von April bis Juni um sieben Prozent und im Kalenderjahr 2020 um 3,75 Prozent sinken. «Diese harten Zahlen spiegeln die harte Realität wider, mit der wir konfrontiert sind. Die wirtschaftlichen und fiskalischen Aussichten bleiben höchst ungewiss», sagte Frydenberg.

UN-Agentur wirbt für Grundeinkommen für 2,7 Milliarden Menschen

NEW YORK: Die UN-Entwicklungsagentur UNDP wirbt angesichts der Corona-Krise für ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen für knapp drei Milliarden Menschen weltweit. Mit dem Grundeinkommen könnten Personen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, während der Pandemie Zuhause bleiben; dies könne die Ausbreitung des Coronavirus bremsen, teilte UNDP am Donnerstag mit. Die monatlich dafür notwendige Summe für 2,7 Milliarden Betroffene in 132 Entwicklungsstaaten würde sich auf mindestens 199 Milliarden Dollar belaufen.

Dabei geht es um Menschen, die ihren Unterhalt oft in der informellen Wirtschaft verdienen und es sich trotz der Gesundheitsrisiken nicht leisten können, Zuhause zu bleiben. «Beispiellose Zeiten erfordern beispiellose soziale und wirtschaftliche Maßnahmen. Die Einführung eines vorübergehenden Grundeinkommens für die ärmsten Menschen der Welt hat sich als eine Option herausgestellt. Dies schien noch vor wenigen Monaten unmöglich zu sein», sagte UNDP-Chef Achim Steiner.

Die Maßnahmen wären der Entwicklungsagentur zufolge dringend notwendig und durchführbar. So könnte das Geld von der Schuldenrückzahlung der Entwicklungs- und Schwellenländer umgeleitet werden. «Ein vom UN-Generalsekretär geforderter umfassender Schuldenstillstand für alle Entwicklungsländer würde es den Ländern ermöglichen, diese Mittel vorübergehend in Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Krise umzuwandeln», meint die UNDP.

New Yorker Friseur bietet Dienste im Central Park an

NEW YORK: In der Corona-Krise bietet ein findiger Friseur in New York nun seine Dienste unter freiem Himmel im Central Park an. Mit einem Stuhl und einem Koffer voller Haarschneide-Utensilien ausgerüstet steht der 32-jährige Herman James, der normalerweise in einem Friseursalon arbeitet, mit Maske unter einer mit Pflanzen überwachsenen Pagode an der Westseite des berühmten Parks in Manhattan bereit. Auf den ersten Kunden habe er gerade einmal zehn Minuten warten müssen, als er den Platz Mitte Mai erstmals eingenommen habe, sagte James der Deutschen Presse-Agentur.

Inzwischen hat der Friseur, auch weil bereits zahlreiche Lokalmedien über ihn berichteten, meist eine lange Schlange wartender Kunden neben sich. Den Haarschnitt bietet James auf Spendenbasis an.

Die Friseursalons in der Millionenmetropole sind zwar seit einigen Wochen wieder geöffnet, in der stark von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Stadt trauen sich aber viele Menschen noch nicht wieder, dort hineinzugehen.