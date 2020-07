Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Sonderflug mit deutschen Technikern und Experten landet in Südafrika

JOHANNESBURG: In Südafrika ist am Donnerstag ein Sonderflug aus Deutschland mit Dutzenden Spezialisten, Ingenieuren und Technikern an Bord eingetroffen. Die Experten sollen helfen, Investitionen deutscher Konzerne wie Siemens, Voith oder Mercedes durch dringend erforderliche Wartungs- oder Montagearbeiten abzusichern. «Zum allerersten Mal seit März dürfen internationale Passagiere ohne die staatlich verordnete Quarantäne einreisen», bestätigte der zuständige Lufthansa-Regionalmanager André Schulz der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg.

Die deutsche Botschaft hatte gemeinsam mit der Auslandshandelskammer in schwierigen Vehandlungen eine Sondergenehmigung für den Flug erreicht. «Die Experten von in Südafrika tätigen deutschen Firmen dürften einen wertvollen Beitrag leisten, um die südafrikanische Wirtschaft wieder anzukurbeln», sagte Botschafter Martin Schäfer, der ebenfalls an Bord war. Unter anderem sind Experten eingetroffen, die dem Mercedes-Werk in East London beim Aufbau einer wichtigen Montagelinie für den Bau der neuen C-Klasse helfen sollen. Am Ostkap Südafrikas werden C-Klasse-Limousinen für Rechts- und Linkslenkermärkte für den Export und den lokalen Markt produziert - im Vorjahr liefen dort gut 80.000 Fahrzeuge vom Band.

Südafrika hatte Ende März mit der Umsetzung strikter Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus alle Landgrenzen geschlossen und auch den kommerziellen Flugbetrieb eingestellt. Eine vorsichtige Lockerung war vergangenen Sonntag wieder rückgängig gemacht worden, da die Infektionszahlen vor allem rund um den Wirtschaftsstandort Johannesburg dramatisch anstiegen. Seitdem herrscht neben einer nächtlichen Ausgangssperre auch wieder ein Alkoholverbot. Der internationale Flugverkehr bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Chinas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 3,2 Prozent

PEKING: Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus ist Chinas Wirtschaft wieder gewachsen.

Wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitteilte, legte die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Wegen der Corona-Pandemie hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft zuvor einen historischen Einbruch erlebt. Zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 hatte China im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet.