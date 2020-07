Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Covid-19: Südafrikas Gauteng-Provinz plant Zehntausende Gräber

JOHANNESBURG: Angesichts der rasant steigenden Zahl an Corona-Infektionen bereitet Südafrikas Wirtschaftszentrum um Johannesburg Zehntausende Gräber vor. Die Gauteng-Provinz - zu der neben Johannesburg auch noch die Hauptstadt Pretoria gehört - wolle auf plötzlichen Bedarf reagieren können, sagte der regionale Gesundheitsminister Bandile Masuku. Am Vortag hatte er einen neuen Friedhof besucht und vor laufender Kamera auf die Frage nach der Zahl der künftigen Grabstätten dort erklärt: «Die Zahl liegt bei rund 24.000, mit einer möglichen Aufstockung auf 36.000.» Es sei eine unangenehme Aufgabe. Auch in anderen Kommunen würden Plätze gesucht und Land angekauft.

Das Wirtschaftszentrum rund um Johannesburg hat nun offiziell die Westkap-Provinz um Kapstadt als Schwerpunktregion mit den meisten Fällen abgelöst. Die Provinz Gauteng stellt nach den letzten verfügbaren Zahlen mit 75.015 Fällen ein Drittel aller landesweiten Fälle, die Westkap-Provinz folgt mit 73.292 Fällen. Insgesamt hat Südafrika demnach 224.665 Corona-Fälle gemeldet.

Das Coronavirus hatte sich im Vergleich zu anderen Weltregionen in Afrika bisher relativ langsam verbreitet, und die meisten Regierungen haben rasch strenge Maßnahmen verhängt. Südafrika gilt laut einer Übersicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf dem Kontinent als am stärksten betroffen bei der Zahl der Fälle.

«La Repubblica»: Corona-Krise verdeutlicht Schwächen der UN

ROM: Mit der Rolle der internationalen Organisationen, besonders der UN und der Weltgesundheitsorganisation WHO, in der Corona-Krise beschäftigt sich die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Die G20, die anlässlich der Krise von 2008 schnell und effektiv reagiert haben, glänzen aktuell durch Abwesenheit, und nichts scheint darauf hinzudeuten, dass sich das ändert. Die Schwäche des Systems der Vereinten Nationen, ihre Unfähigkeit, die von ihren Generalsekretären so oft angemahnte Reform durchzuführen, die Bürokratisierung und Unterwerfung unter die Entscheidungen kleinerer Länder, von denen die berufliche oder politische Zukunft ihrer Beamten abhängt, lässt sich auch an der Arbeitsweise der WHO erkennen - auch wenn die Kritik daran in der Regel vermieden wird, um ihr ohnehin schon zweifelhaftes Ansehen inmitten des gesundheitlichen Erdbebens nicht weiter zu beschädigen. (...) Vor diesem Hintergrund gewinnen Anti-Globalisierungstendenzen jeden Tag mehr Anhänger - sowohl auf der rechten als auch auf der linken politischen Seite. Und einige behaupten gar, der (Globalisierungs-)Prozess sei beendet. Dieses Denken ist nutzlos und seltsam: Eine globale Bedrohung kann nicht ohne globale Maßnahmen überwunden werden (...).»

Japans Eisenbahnfans gehen zu Hause auf kulinarische Reisen

TOKIO: Japaner lieben es, auf Reisen im Zug zu essen. Ganz besonders beliebt sind dabei «ekiben», an Bahnhöfen verkaufte Obento-Lunchboxen. Kaum haben Reisende zum Beispiel im Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen ihren Platz eingenommen, legen sie ihre Obento auf den ausklappbaren Tisch vor sich oder auf die Knie und öffnen dann in freudiger Neugierde den Deckel ihres Obento: Die verschiedenen genussvoll in einem Kästchen durch Trennwände voneinander getrennten Speisen aus den jeweiligen Regionen gehören mit zu den Höhepunkten einer jeden Reise in Japan. Doch im Zuge der Corona-Krise ist der Verkauf der Bahnhofs-Obento zurückgegangen.

Stattdessen gehen Japans zahlreiche Eisenbahnfans jetzt zu Hause auf kulinarische Reisen: Denn die beliebten «ekiben» kann man nicht nur an Bahnhofskiosks kaufen, sondern sich oft über das Internet auch nach Hause kommen lassen: die Nachfrage danach steigt jetzt in Zeiten der Corona-Krise, besonders unter Eisenbahnfans, wie die japanische Szene-Zeitschrift «Aera» berichtet. Mancher Bahnfan rücke dabei seinen Sitz so vors Fenster, als säße er in einem Zug und schaue hinaus auf die Landschaft, während er dabei sein Obento isst. Dabei würden bei vielen schöne Reiseerinnerungen wach, hieß es. Zugleich unterstützten die Fans in diesen wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten die Hersteller dieser beliebten Bahnhofs-Lunchboxen.